10 различни вида маркетинг за популяризиране на вашата марка

Знаете ли, че предприемачът от края на 18 век Джозая Уеджвуд е широко известен като пионер на съвременния маркетинг? За своята керамична компания той използвал директна поща, безплатна доставка, оферти от типа „купи едно, получи едно безплатно“ и др.

През последните няколко века обаче определението за „модерно“ се промени драстично. Неща, които бяха уникални и иновативни през последното десетилетие, вече са остарели. Това, което вчера беше модерно, утре вероятно ще бъде традиционно или дори остаряло.

Ето защо е важно да разберете видовете маркетинг, с които разполагате. Днес нека разгледаме цялото спектър.

Традиционен маркетинг

Традиционният маркетинг се отнася до стратегии, практики и техники, които отдавна се използват от организациите като част от техните промоционални дейности. Обикновено традиционният маркетинг се използва като противоположност на дигиталния, който се счита за модерен.

Някои от най-често срещаните традиционни маркетингови стратегии са:

Печатна реклама : Публикуване на промоции и реклами във вестници, списания, журнали и др.

Телевизионна реклама : Видео реклами и образователно-развлекателни програми по телевизията

Външна реклама : билбордове, плакати, банери и др.

Събития : Партньорства, спонсорства и дисплей реклама на събития в бранша

Директен маркетинг: промоционални имейли, каталози, телефонни обаждания и др.

Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг се отнася до тактики, които използват интернет базирани онлайн канали, като търсачки, социални медии, мобилни устройства и др. Дигиталният маркетинг отвори редица възможности за марките.

🎯 Обхват: Над 90% от американците притежават смартфон, а 15% от възрастните в САЩ използват интернет изключително от това устройство. В един типичен ден клиентите прекарват 6,5 часа онлайн. Ако една марка трябва да достигне до достатъчно хора, интернет е мястото, където трябва да бъде.

🎯 Ниски бариери за влизане: Всеки може да стартира дигитална маркетингова кампания с едва 100 долара. Това изравнява шансовете за индивидуалните предприемачи и малките предприятия.

🎯 Ефективност: Онлайн маркетинга създава големи количества данни, които марките могат да използват за създаване, наблюдение и оптимизиране на своите кампании. Това прави маркетинга по-рентабилен и осигурява по-висока възвръщаемост на инвестициите.

🎯 Персонализиране: За разлика от печатните медии, телевизията или билбордовете, онлайн рекламите могат да бъдат персонализирани според интересите на зрителите.

🎯 Таргетиране: С дигиталния маркетинг можете да сегментирате аудиторията по-подробно. Ретаргетингът може да бъде контекстуален и навременен, което го прави ефективна маркетингова стратегия.

🎯 Адаптивност: Ако дадена кампания не дава резултати, променете параметрите й незабавно. Тя ви коства пари; спрете я с едно натискане на бутон. Ако някое събитие в реалния свят я прави неактуална, прекратете кампанията.

🎯 Комбиниран ефект: Маркетинговите кампании в социалните медии създават ефект на маховик, разширявайки обхвата и разчитайки на устната реклама. Това създава както доверие, така и видимост.

Не е чудно, че от появата на интернет в началото на 90-те години на миналия век дигиталният маркетинг се развива експоненциално. И се развива бързо.

Марките намират изключително нови начини да привлекат вниманието на потенциалните клиенти. Моментният маркетинг, маркетингът на близост и пазаруването чрез видео на живо са само някои от нововъзникващите тенденции. Нека разгледаме повече от тях в подробности.

Видове дигитален маркетинг

В зависимост от канала, който използвате, тактиката, която пробвате, и посланието, което споделяте, има десетки видове дигитален маркетинг. Нека обсъдим най-ефективните, популярните или интересните от тях тук.

1. Маркетинг на съдържанието

Съдържателният маркетинг се отнася до създаването, публикуването и разпространението на съдържание чрез собствени, платени и спечелени канали. Той е основата на целия дигитален маркетинг. Той е и валутата в дейностите по инбаунд маркетинг. Затова трябва да го използвате ефективно.

Дейности по съдържателен маркетинг

Като част от усилията си в областта на съдържателния маркетинг, вие ще:

Публикувайте съдържание в социалните медии, за да изградите познаваемост на марката

Хоствайте ресурси на уебсайта си като защитено съдържание, което хората могат да изтеглят, като ви предоставят своя имейл адрес (записан като потенциален клиент).

Провеждайте уебинари, за да образовате аудиторията си и да я ангажирате чрез продажбения фуния.

Пример за съдържателен маркетинг

Spotify Wrapped 2023 [Източник: Spotify ]

Всяка година Spotify Wrapped създава изключително съдържание въз основа на данните, с които разполага за слушателските навици на клиентите си. То обобщава най-популярните изпълнители, албуми, песни и подкасти на клиентите, за да им даде представа за изминалата година. Това предизвиква носталгия и е достатъчно интересно, за да ги накара да го споделят.

Най-добри практики в съдържателния маркетинг

Направете го интересно: Интернет е препълнен с съдържание. За да се отличите, трябва да направите съдържанието си интересно. Насочете се към интересите на клиентите си и им предложете нещо значимо.

Персонализирайте го: Общото съдържание е в изобилие. Персонализирайте съдържанието си, за да отговорите на нуждите, интересите и предпочитанията на клиентите в подходящия момент.

Комбинирайте знания: Образовайте клиентите чрез различни форми и видове съдържание по темата, в която сте експерти. Използвайте повторенията и потвържденията внимателно.

Предлагайте стойност: Не продавайте веднага. Първо предложете стойност. Образовайте читателя. Дайте им инструменти и т.н., преди да им предложите продукта си.

2. Оптимизация за търсачки (SEO)

SEO е практиката на създаване и оптимизиране на съдържание, за да се постигне по-високо класиране в резултатите от търсачките (SERP).

SEO дейности

Типичната SEO практика включва:

Изследване : Разбиране на ключовите думи, които вашите клиенти търсят, техните модели и нужди

Стратегия за съдържание : Изграждане на календар с теми и идеи, които да публикувате последователно в дългосрочен план.

Оптимизация на съдържанието : Създаване на съдържание, което отговаря на най-добрите практики за SEO по отношение на използването на ключови думи, структура, вътрешни връзки и др.

Изграждане на връзки : Обмен на връзки с реномирани уебсайтове за изграждане на доверие

Техническо SEO: Настройка на уебсайта, за да бъде привлекателен и лесен за индексиране от ботовете за индексиране

Примери за SEO

Всяка организация прилага SEO с различна степен на успех. Има различни примери в целия спектър. В света на маркетинга HubSpot е известен като един от най-добрите.

В областта на пазаруването Amazon е начело в повечето класации. За повечето образователни съдържания Wikipedia е на първо място. А за всички търсени термини, свързани с марки, съответният уебсайт на марката изпреварва всички останали.

Най-добри практики за SEO

Проведете задълбочено проучване на ключовите думи и стеснете обхвата си до тези, които са най-релевантни за вашата марка.

Създавайте съдържание за читателите и го оптимизирайте за търсачките, а не обратното.

Бъдете последователни – дори и най-високо класираните ви статии могат да паднат в SERP, ако не сте последователни.

Съсредоточете се върху структурата, йерархията на информацията, заглавията, връзките и т.н.

3. Маркетинг в търсачки (SEM)

Маркетингът в търсачките е когато плащате, за да поставите реклами в горната част на SERP. Това е ключова тактика за изходящ маркетинг.

SEM дейности

Известен още като плащане за клик (PPC), SEM е процесът на наддаване за подходящи ключови думи, така че марките да могат да срещнат клиента в точното момент, в който той търси нещо.

Най-голямата причина SEM да работи е, че марките правят пряка връзка между маркетинговата дейност и продажбите.

Например, ако плащате 1$ за клик и 1 от 100 се превръща в плащащ клиент, вашите разходи за придобиване са 100$. Ако продавате продукт за 1000$, това е отлична възвръщаемост на инвестицията.

Въпреки това, с нарастващата конкуренция и ниските бариери за навлизане на пазара, цената на SEM се повишава. Без квалифицирани SEM специалисти, може да се окажете в ситуация, в която плащате повече пари, отколкото сте планирали, и получавате малко в замяна.

Бонус: Шаблони за PPC отчети!

Пример за SEM

Спонсорирани резултати от търсене за термина „iPad mini“ [Източник: Google ]

PPC е особено ефективен за електронна търговия или SaaS инструменти. Например, ако клиент потърси в Google „iPad Mini“, той ще намери реклами от различни продавачи, които се конкурират, за да се появят в горната част на страницата.

Обозначени като „спонсорирани“ резултати, SEM позволява на марките да се появяват неорганично в горната част на SERP. От друга страна, SaaS инструментите използват SEM в своя полза, като регистрират клиенти за безплатни пробни версии или демо версии в подходящия момент.

Най-добри практики в SEM

Комбинирайте SEO и SEM усилия за по-добра ефективност

Оптимизирайте целевите страници, за да максимизирате конверсиите

Добавете отрицателни ключови думи, за да избегнете загуби

Използвайте атрактивни CTA

Редовно оптимизирайте, премахвайте неефективните кампании и удвойте ефективните.

4. Маркетинг в социалните медии

В основата си маркетингът в социалните медии включва всички дейности, които марките предприемат на платформи като Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok и др. Обикновено това включва следното.

Маркетингови дейности в социалните медии

Органично съдържание : Публикувайте редовно съдържание на платформата, често преработвайки го от други формати.

Реклама : Насочване към конкретни аудитории въз основа на предпочитания и навици на използване на платформата с динамични и персонализирани реклами.

Събития на живо : Онлайн събития на живо, като представяния на продукти, уебинари и сесии „Питай ме каквото искаш“ (AMA) с известни личности.

Викторини и конкурси : Промоционални конкурси, подаръци и награди

Маркетинг чрез влиятелни лица: Повече за това по-късно

Пример за маркетинг в социалните медии

Реклами на Duolingo в социалните медии [Източник: Instagram ]

През последните години приложението за езиково обучение Duolingo се представя фантастично в своите кампании в социалните медии. Залагайки на общностния аспект и геймификацията на марката, Duolingo редовно публикува забавни съдържания в социалните медии. Те са създали онлайн идентичност, която е привлекателна, запомняща се и ефективна.

Най-добри практики в маркетинга в социалните медии

Откройте се: Социалните медии са мястото, където хората често безмислено превъртат екрана. Създайте съдържание, което се откроява, за да привлечете вниманието на потребителите.

Съкратете: Направете съдържанието си кратко, за да може хората да го консумират и да продължат напред.

Преосмислете: Когато клиентите за първи път видят вашето (кратко) съдържание, вероятно няма да му обърнат много внимание. Преосмислете и повторете посланието си, за да могат да предприемат действия навреме.

Ангажирайте: Ангажирайте активно клиентите си. Не се ограничавайте само с публикуване на съдържание, което те да видят. Поканете ги да харесват, споделят, коментират и т.н., за да постигнете по-дълбоко ангажиране.

5. Имейл маркетинг

Имейл маркетингът е дигиталната версия на директната пощенска реклама. Просто казано, това е процесът на използване на имейл канала като част от промоционалната стратегия. Иновативните маркетолози обаче са създали динамична и вълнуваща практика за имейл маркетинг.

Дейности по имейл маркетинг

Бюлетини: Редовно публикувани образователни материали, предназначени да привлекат и ангажират читателите с теми, които ги интересуват. Големият брой Substacks е доказателство за успеха на тази тактика.

Имейл кампании: Серия от имейли, създадени с цел постигане на конкретна цел. Например, организациите изпращат имейл кампании за привличане на нови клиенти, когато даден клиент се регистрира за даден продукт.

Промоционални имейли: Имейли с подробности за продажби, промоции, оферти в последния момент и др., чиято цел е да накарат клиента да предприеме незабавни действия.

Примери за имейл маркетинг

Имейл от Grammarly при отказване на абонамента [Източник: Grammarly ]

Най-важният имейл е този, който изпращате, когато клиентът ви напуска. Този пример от Grammarly е емоционален, но не натрапчив. Той успокоява потребителя относно достъпа му, като същевременно го кани да се абонира отново.

Най-добри практики в имейл маркетинга

Усъвършенствайте темите на писмата си : Бъдете иновативни, експериментирайте и се фокусирайте върху темите на писмата, за да подобрите процента на отваряне.

Включете няколко линка : Създайте възможности за читателя да научи повече или да предприеме действие от имейла.

Направете го отзивчив : Позволете на хората да четат вашите имейли на мобилните си устройства, без да се налага да се напрягат.

Направете го по избор: Поставете линка за отписване на видно място – все пак не искате да задържате незаинтересовани потребители.

6. Маркетинг чрез влиятелни лица

Важна част от маркетинга в социалните медии е сътрудничеството с влиятелни лица. Марките избират популярни влиятелни лица в социалните медии в своя бранш, които да им помогнат да популяризират продуктите си.

Маркетингови дейности с влиятелни лица

Промоции : Инфлуенсъри, които се превръщат в посланици на марката

Отзиви : Инфлуенсъри публикуват отзиви за продукти, които са получили безплатно от марката.

Сътрудничества : Марки, които създават продукти въз основа на прозренията и обратната връзка от влиятелни лица

Спонсорство : Марки, спонсориращи конкретни видове видеоклипове/съдържание от влиятелни лица

Демонстрации: Марките за козметика често правят това, като канят влиятелни лица да изпробват продукта и да покажат как се използва.

Примери за маркетинг чрез влиятелни лица

Наградената маркетингова кампания на Dove с влиятелни лица (Източник: Shorty Awards )

Dove редовно използва маркетинг чрез влиятелни лица, за да разпространява своето послание за увереност в тялото и приобщаване. В рамките на различни кампании те ангажират над 1000 влиятелни лица, за да създадат трайно и силно въздействие.

Най-добри практики в маркетинга с влиятелни лица

Избирайте внимателно: Проучете задълбочено всички влиятелни лица, с които искате да работите, за да се уверите, че ценностите им съответстват на тези на вашата марка.

Бъдете стратегически: Не се ограничавайте само с каненето на влиятелни лица да публикуват постове за вашия проект. Дайте им възможност да станат стратегически партньори чрез продължително сътрудничество.

Активирайте: Предоставете на влиятелните лица всички необходими ресурси, като съдържание, съобщения, сценарии, продуктови мостри и др.

Измерване: Обхватът на маркетинга с влиятелни лица може да бъде привлекателен. Но измервайте внимателно възвръщаемостта на вашите приходи.

7. Партньорски маркетинг

Афилиейт маркетингът е когато използвате трета страна или посредник, за да промотирате продуктите си в замяна на комисионна. Например, няколко влиятелни лица се занимават и с афилиейт маркетинг, особено за дигитални продукти и уебсайтове за електронна търговия.

Афилиейт маркетинг дейности

Регистрирайте подходящите партньори с подходящата целева аудитория.

Проектирайте механизма за комисионни

Предоставете им необходимите ресурси

Създайте партньорски линкове, които вашите партньори да могат да използват.

Настройте автоматизация и процеси за проследяване на дейността на партньорите в голям мащаб.

Примери за партньорски маркетинг

Партньорска програма на Amazon (Източник: Amazon )

Amazon.com има една от най-големите партньорски програми в света. Инфлуенсъри, физически лица, малки предприятия и YouTubers печелят комисионни от Amazon за препоръчване на продукти.

Най-добри практики в афилиейт маркетинга

Изграждане на взаимоотношения: Партньорите са и вид посланици на марката. Те препоръчват вашите продукти на аудитория, която им има доверие. Изградете взаимоотношения с вашите партньори.

Създайте многостепенни програми: Партньорите препоръчват продукти срещу комисионни. Затова стимулирайте тези, които препоръчват повече. Предлагайте по-високи комисионни на тези, които постигат по-добри резултати.

Разнообразие: Макар че е добре да се фокусирате върху вашата ниша, разнообразете и партньорските си връзки. Изградете мрежа от партньори, които обхващат цялата гама от вашата клиентска база.

8. Мобилен маркетинг

Мобилният маркетинг използва мобилния телефон като канал за промоционални съобщения. С помощта на смартфоните възможностите са безкрайни.

Мобилни маркетингови дейности

SMS : Най-основната и популярна форма на мобилен маркетинг – толкова стара, че почти се счита за традиционна.

Уведомления в приложенията : Съвременните маркетинг специалисти използват уведомленията в приложенията по креативни начини, за да привличат и ангажират потребителите.

Мобилна реклама : Платени текстови или графични реклами на мобилни устройства, в магазини за приложения и др.

Проксимити маркетинг: Съобщения, когато потребител мине покрай определено място, като например мол или магазин.

Примери за мобилен маркетинг

Известия от Headspace [Източник: Headspace ]

Headspace изпраща едни от най-обмислените и навременни известия. Те са създадени, за да интегрират съзнателността в ежедневните дейности.

Най-добри практики в мобилния маркетинг

Изпращайте съобщения само на клиенти, които активно са се абонирали

Контролирайте броя на съобщенията, които изпращате – не искате да бъдете досадни.

Съобщенията трябва да са кратки, съдържателни и привлекателни.

Предоставяйте стойност; бъдете информативни, образователни, забавни или просто напомняйте.

Улеснете отписването

9. Моментален маркетинг

Както подсказва името, моментният маркетинг е подходът „carpe diem“ към маркетинга. Марки от цял свят използват празници, събития или дори инциденти в социалните медии, за да създадат маркетингово послание.

Дизайнът на празничните чаши на Starbucks е един от най-популярните примери за моментния маркетинг. Няколко марки провеждат кампании за 4 юли, Деня на благодарността, Коледа и др. Моментният маркетинг обаче е много по-спонтанен от това.

Маркетингова публикация на Oreo след прекъсването на тока по време на Супербоул 2013 (Източник: Oreo в Twitter )

През 2013 г., когато по време на Супербоул имаше прекъсване на електрозахранването, американската марка бисквити Oreo се възползва от идеята. Публикацията в социалните медии стана вирусна и предизвика милиони усмивки по целия свят.

Бонус за четене: Ето устната история за това как се появи публикацията за Oreo.

Най-добри практики в моментния маркетинг

Изберете подходящия момент (не се хвърляйте на всичко)

Поддържайте посланието в духа на марката (устойте на изкушението да бъдете умен, без да се съобразявате с гласа на марката)

Бъдете позитивни (не критикувайте други марки)

Направете го визуално за по-голямо въздействие (поставете вашата кратка и увлекателна поанта на приятен фон)

10. Герила маркетинг

Популяризиран от Джей Конрад Левинсън в едноименната му книга от 1984 г., партизанският маркетинг използва неконвенционални методи за популяризиране на марката. Добрият партизански маркетинг е шокиращ, разрушителен и агресивен.

Герилската кампания на Samsung срещу Apple (Източник: Boomerang Agency )

Samsung периодично провежда кампании срещу Apple и нейните продукти. Този път те избраха да поемат по необичаен път. Samsung подари на жителите на холандския град „Appel” безплатни телефони Galaxy и заяви, че общността на Appel е преминала към Samsung.

Тази кампания, ако не друго, накара хората да обърнат внимание и да я забележат, създавайки шум сред лоялните потребители на Apple и Samsung.

Най-добри практики в партизанския маркетинг

Бъдете оригинални : Герила маркетингът, който е повтарящ се и неоригинален, може да бъде досаден за потребителя и да има обратен ефект.

Бъдете критични : споделете идеята си за партизански маркетинг с колкото се може повече различни групи хора и получите обратна връзка.

Бъдете омниканални: Публикувайте вашите партизански маркетингови дейности онлайн, за да увеличите обхвата си.

Макар че горните са десет от най-често срещаните видове маркетинг, те не са единствените. Ето някои видове маркетинг, които могат да се впишат в някоя от горните категории или да се откроят сами по себе си.

Видео маркетинг: Използване на видео като основен формат и публикуване в YouTube, Vimeo, Instagram Reels и др. за маркетинг на продукти.

Конверсационен маркетинг: Настройка на чат на живо или чатботове като точка за взаимодействие с потребителя, за да препоръчате подходящите продукти, да дадете предложения, да отговорите на въпроси и т.н.

Събитиен маркетинг: Участие в събития в бранша или организиране на собствени конференции, за да ангажирате потенциални клиенти. Това е популярен метод в B2B индустрията.

Маркетинг, базиран на акаунти: Това е друга B2B маркетингова техника, която включва идентифициране на индивидуални потенциални клиенти и насочване на дейностите към тях. Например, ако нова финтех компания идентифицира Citibank като своя цел, тя ще проведе кампании, за да привлече различни заинтересовани страни от банката.

Скрит маркетинг: Продуктово позициониране и други незабележими маркетингови техники.

Както виждате, светът е вашата мида. Има десетки маркетингови техники, които можете да използвате, за да популяризирате вашата марка онлайн. Ефективните маркетингови стратегии обаче комбинират тези техники, за да създадат по-голямо въздействие. Ето как.

Комбиниране на маркетингови стратегии

Съвременният бизнес ландшафт е сложен. Днес клиентите предпочитат самообслужването. Те правят свои проучвания на пазара и следят марките по различни канали, преди да установят контакт.

Клиентите от поколението Z са родени в ерата на интернет. Те са силно повлияни от дигиталните инструменти. Те се стремят да създадат индивидуална идентичност за себе си. Те вземат своите каузи на сериозно и очакват марките да имат съзнание.

За да привлечете, ангажирате и продавате на тези клиенти, е необходим повече от един вид маркетинг. Въведете: Интегриран маркетингов план.

Какво е интегриран маркетингов план?

Интегрираният маркетингов план съчетава най-доброто от различни маркетингови канали, техники и послания, за да постигне максимални резултати.

Как да създадете интегриран маркетингов план?

Ако искате да създадете интегриран маркетингов план, ето рамката.

1. Определете целите си

Бъдете ясни относно това, което искате да постигнете с интегрирания си маркетинг. Дали това е популярност, генериране на потенциални клиенти, продажби или нещо друго?

Проследяване на целите с ClickUp

Задайте количествени, финансови, верни/неверни и задачи цели. Организирайте ги в папки, за да виждате напредъка. Споделете ги с екипа си по сигурен начин с подходящ контрол на достъпа. Разделете маркетинговите цели на задачи, които всеки член на екипа да изпълни през годината.

2. Изберете каналите си

Съществуват няколко платформи за социални медии, като на всеки няколко седмици се появяват нови. Не всички от тях са подходящи за вас.

Ако продавате B2B продукт, може да откриете по-голям интерес в LinkedIn, отколкото в TikTok. Ако вашият продукт е козметичен, канали като Instagram или YouTube може да са по-подходящи. Изберете подходящата комбинация от канали, която ще отговаря на нуждите на вашия бизнес.

След това раздели бизнес целите си на конкретни цели за всеки канал. Например, можеш да използваш маркетинг с влиятелни лица, за да създадеш осведоменост за марката относно пускането на нов продукт, докато публикуваш реклами в социалните медии, за да стимулираш продажбите.

3. Планирайте дейностите си

След като определите какво искате да постигнете, е време да планирате как да го направите. Тук е необходимо да използвате инструмент за управление на проекти. Ако сте начинаещ в тази област, прегледайте предварително няколко примера за маркетингови планове, за да почерпите вдъхновение.

Създайте йерархия на проектите: Организирайте работата си с ClickUp Tasks в проекти, задачи, подзадачи, списъци за проверка и др.

Брейнсторминг на идеи: Съберете екипа си, за да обсъдите идеи за интегрирана маркетингова кампания. Например, екипите ви за социални медии, маркетинг с влиятелни лица и видео маркетинг могат да си сътрудничат, за да създадат кампании, които споделят/преработват съдържание.

ClickUp Whiteboards за съвместно обсъждане на идеи

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да начертаете идеите си, да ги свържете и да получите одобрение. След като бъдат одобрени, създайте задачи директно от бялата дъска и започнете работа.

Планирайте работата си: Задайте начални и крайни дати за всичките си задачи, за да създадете маркетингова пътна карта. Уверете се, че интегрираните ви кампании работят паралелно, за да постигнете максимален ефект. Например, ако провеждате партизански маркетинг на място, уверете се, че онлайн екипът ви също е в течение.

Изглед на диаграмата на ClickUp Gantt за проследяване на едновременни задачи

Най-добрият начин да направите това е да използвате календарния изглед или изгледа на Гант в ClickUp, за да визуализирате припокриващите се дейности. Ако споделяте творчески ресурси като копирайтър или дизайнер, маркирайте ги като зависимости. Свържете различни задачи, за да получавате известия, когато има промяна по дадена задача.

⚡️Архив с шаблони: Можете да използвате и някой от тези шаблони за маркетингов календар, за да започнете.

Автоматизирайте работните процеси: По своята същност интегрираната маркетингова функция е сложна. Нека вземем един прост пример. На най-основно ниво, ако публикувате по две актуализации на ден в три канала в социалните медии, ще ви трябват 42 версии на текста, 42 изображения (поне с променени размери), дузина линкове в зависимост от това колко често ги използвате повторно, както и одобрения.

Да не говорим за неограничените последващи действия, които мениджърът на социалните медии трябва да извършва за всяка от тези дейности. Елиминирайте тези неефективности с ефективна автоматизация.

Настройте ClickUp Forms , които събират творчески брифинги и автоматично създават задачи въз основа на тях.

Автоматично възложете задачата обратно на мениджъра на социалните медии, когато дизайнът е готов.

Създайте хранилище с линкове, описания на продукти, шаблони за долни колонтитули и др. за лесен достъп.

Интегрирайте с популярни приложения като HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics и др., за да управлявате активи и производителност от ClickUp.

За да улесните този процес, опитайте шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp. Използвайте го, за да консолидирате всичките си съдържателни активи, да управлявате публикуването и да проследявате ефективността.

Използвайте ClickUp Brain, за да започнете незабавно да работите върху интегрирания си маркетинг

И още нещо? Генерирайте идеи, пишете по-бързо, провеждайте правописни проверки, създавайте шаблони и много други с ClickUp Brain. Можете също да задавате въпроси на ClickUp Brain относно вашите интегрирани маркетингови проекти и да получавате отговори веднага.

Ако сте начинаещ в планирането на проекти, опитайте шаблона за стратегически маркетинг план на ClickUp. Този подходящ за начинаещи шаблон ви предоставя всичко необходимо, от проследяване на цели до управление на задачи, в един организиран изглед.

4. Измервайте и подобрявайте

За да допълните интегрираните си маркетингови усилия, настройте мониторинг и проследяване на ефективността.

Създавайте отчети, базирани на KPI, с таблата за управление на ClickUp. Не се ограничавайте само с показателите за управление на проекти. Интегрирайте различни инструменти за управление на маркетинга и създавайте консолидирани отчети за всичките си усилия. От ефективността на вашите публикации в социалните медии и KPI за съдържателния маркетинг до процента на реализация на продажбите – имайте пълен контекст в ClickUp.

Консолидирани маркетингови табла с ClickUp

Въз основа на тези показатели провеждайте редовни ретроспективи с вашите екипи. Направете корекции и оптимизирайте кампаниите според нуждите. Добавяйте или премахвайте канали/тактики според нуждите и максимизирайте резултатите.

Звучи ли ви лесно? Ние не мислим така.

Преодоляване на маркетинговите предизвикателства

Никой никога не е казвал, че маркетингът е лесен. Всъщност, съвременният маркетинг е дори по-труден, като се има предвид безбройните му променливи елементи. Ако се чувствате в задънена улица, ето някои често срещани предизвикателства и начини да ги преодолеете.

Сложност

Най-голямото предизвикателство в маркетинга днес е сложността. Неотдавнашно проучване показва, че маркетолозите използват до десет канала за популяризиране на своите продукти. Между текст, изображения, видео, кратки видеоклипове, подкасти, имейли и публикации в социалните медии, те се борят и с различни формати на съдържание.

Управлението на такава сложност в голям мащаб изисква най-добрия софтуер за управление на маркетингови проекти. Изберете такъв, който е достатъчно гъвкав, за да отговори на вашите нужди. Например, персонализираните полета в ClickUp помагат на екипите да проследяват всички показатели, от които се нуждаят.

Тази гъвкавост помага да се управлява сложността разумно и устойчиво.

Бонус за четене: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

Замръзване на мозъка

Маркетингът е ежедневна рутина. Особено ако се занимавате с маркетинг в социалните медии, трябва да създавате съдържание всеки ден, като същевременно го правите уникално, креативно и привличащо вниманието.

Не се заемайте с това сам. Използвайте AI маркетингов инструмент като ClickUp Brain, за да разчупите леда. Помолете го да ви предложи идеи, да направи проучване или просто да обсъди проблемите с вас.

Сътрудничество

Средният маркетинг екип се състои от писатели, дизайнери, уеб разработчици, SEO специалисти, PPC експерти, видеооператори, редактори, анализатори, маркетинг оператори и др. Често в всяка дейност са ангажирани трима или повече души.

Създайте цялостен инструмент за сътрудничество, с който да работят заедно. Още по-добре, ако можете да внедрите сътрудничеството в работната среда за управление на проекти, както прави ClickUp Chat.

Организирайте разговорите по проекти. Маркирайте хора, задачи, документи и чатове, за да запазите контекста. Създавайте задачи директно от чат съобщението и се залавяйте за работа. Улеснете сътрудничеството с ClickUp Chat.

Отчитане

Всеки маркетинг екип използва редица аналитични инструменти. Като минимум, ще имате инструменти за анализ на уебсайтове, социални медии, показатели за имейли, маркетинг на влиятелни лица и управление на кампании. Предизвикателството е, че всички те са разнородни и разпръснати навсякъде.

Консолидирайте ги, като свържете всичките си интегрирани инструменти за управление на маркетинга с ClickUp. Създайте персонализирани табла, за да виждате важните за вас цифри в реално време. Настройте шаблони за анализи за повторяемост и ефективност.

Оставане назад

В света на маркетинга всеки ден се случва нещо ново. Възходът на генеративната изкуствена интелигентност промени маркетинга по фундаментален начин. Предстоящата смърт на бисквитките може да унищожи и ретаргетинга.

Нано влиятелните лица (тези с по-малко от 100 000 последователи) отварят нови, неизползвани пазари. Пазаруването чрез видео на живо се разраства драстично в Азия и навлиза и на западните пазари. Имулзивните преживявания и виртуалната реалност може би са следващото голямо нещо.

Да следите всичко това може да бъде предизвикателство за маркетолозите. Добрата новина е, че не е необходимо да реагирате веднага на всичко.

💡Бъдете информирани: Прочетете какво се случва в тази област. Абонирайте се за бюлетини или списания от бранша.

💡Бъдете бдителни: Първият не винаги има предимство. Изчакайте и наблюдавайте. Представете си, че сте прекарали седмици в създаването на стратегия за Mastodon, когато той беше в разцвет!

💡Бъдете креативни: Ако искате да заложите на нова платформа или тенденция, бъдете креативни. Проведете малка пилотна кампания. Отделете за нея бюджета си за иновации. Дайте всичко от себе си само когато сте сигурни в резултатите.

Изградете солидна интегрирана маркетингова основа с ClickUp

Маркетингът е дейност с висока стойност и голям обем. Маркетингът е сред петте най-големи разхода на повечето организации днес. Добрата кампания може да стимулира продажбите, като например изчерпването на запасите от Stanley Cup след вирусната популярност в TikTok.

Лошата кампания може да предизвика скандал. Туитът на Burger King от 2021 г. „Жените принадлежат на кухнята“ е пример за погрешна маркетингова инициатива. Въпреки че това беше провокативна кампания за Деня на жената с прогресивни туитове, тя не беше приета добре. Марката трябваше да изтрие нишката и да се извини.

За да работят правилно и последователно, марките се нуждаят от надежден софтуер за маркетингови операции. ClickUp е проектиран точно за тази цел.

С функции за управление на задачи, планиране, творчество, управление на активи, автоматизация, отчитане и интеграция, ClickUp е най-гъвкавият интегриран инструмент за управление на маркетинга, който можете да намерите.

Управлявайте маркетинга си ефективно. Опитайте ClickUp безплатно още днес.