10 безплатни шаблона за отчети на ClickUp и Google Analytics

Работното ви бюро препълнено ли е с лепящи се бележки и разпечатки, всяка от които съдържа загадъчни съобщения? Прекарвате ли часове в борба с електронни таблици, опитвайки се отчаяно да откриете сигнал сред шума? Звучи ви познато, нали?

Бизнесите навсякъде се борят да намерят прозренията, които водят до решения в това море от информация. Но чакайте! Има лъч надежда – широката гама от аналитични инструменти и шаблони, които са на разположение, за да се извлекат значими бизнес прозрения без трудоемки ръчни усилия.

Независимо дали искате да измерите ефективността на вашия уебсайт или на конкурентите ви, тримесечната бизнес ефективност или ефективността на продуктите, има готови за употреба шаблони, които автоматизират и улесняват задачата ви.

Следвайте ни, докато ви представяме различни безплатни шаблони за анализи от Google и ClickUp.

Какво представляват шаблоните за анализи?

Шаблоните за анализи ви позволяват да представяте данните в стандартизиран визуален формат, за да можете да ги интерпретирате по-добре. Можете да използвате шаблони за анализи за различни бизнес функции, като продажби, маркетинг, обслужване на клиенти, финанси, продуктови анализи и др., за да ускорите месечното си отчитане.

Те могат да ви помогнат:

Осигурете структуриран подход към работата и се уверете, че нищо не е пропуснато

Осигурява последователен формат за данните, особено в по-големи организации, където много анализатори работят заедно по един проект.

Елиминира повтарящите се задачи като организиране на данни, което ви позволява да се съсредоточите върху анализ на данни на високо ниво и вземане на решения.

Направете данните достъпни за всеки член на екипа. Продуктният мениджър може да използва аналитични шаблони, за да проследява KPI за управление на продуктите или да измерва нуждите на клиентите и да планира изискванията към продуктите.

Какво прави един добър шаблон за анализи?

Можете да използвате аналитичен шаблон за практически всеки бизнес процес. Но как да изберете аналитичен шаблон за вашия бизнес? Ето няколко съвета, които да ви помогнат.

Определете нуждите си: След като определите целта си, ще можете да изберете шаблона, който най-добре й подхожда.

Леснота на употреба: Не забравяйте, че бизнес анализаторите може да не са технически експерти. Затова изберете шаблон, който е лесен за употреба, дори и за човек без технически познания.

Гъвкавост и персонализиране: Въпреки че аналитичният шаблон предлага основа за изготвяне на вашия доклад, вие трябва да можете да го персонализирате, за да отговаря по-добре на вашите изисквания. Изберете шаблон, който позволява гъвкавост и персонализиране.

Ясна визуализация: Едно от ключовите изисквания към аналитичните шаблони е колко добре представят сложни данни. Изберете шаблон, който предлага ясна Едно от ключовите изисквания към аналитичните шаблони е колко добре представят сложни данни. Изберете шаблон, който предлага ясна визуализация на данните

10 безплатни шаблона за анализи за всеки бизнес

Макар че шаблоните могат да се използват във всеки бизнес или функция, когато става дума за анализи, едно решение не е подходящо за всички!

Затова избрахме 10 от любимите ни безплатни шаблони за анализи, оборудвани с най-добрите функции, задължителни елементи и линкове за изтегляне, за да можете да започнете веднага.

Готови ли сте? Да започваме 🚀

1. Шаблон за анализи на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте всичките си показатели в социалните медии на едно място с този шаблон за анализ на социалните медии на ClickUp.

Шаблонът за анализ на социални медии на ClickUp е задължителен за вашия маркетинг екип, ако планирате да изградите силно присъствие в социалните медии за вашия бизнес. С напълно персонализируемите си подкатегории, можете да настроите шаблона според вашите нужди, независимо от вашата индустрия.

Таблицата с резултати е полезна функция на шаблона. Тя дава общ поглед върху параметрите, които се нуждаят от подобрение, и тези, които отговарят на очакванията.

Можете също да проследявате тенденциите в социалните медии и да наблюдавате кои канали в социалните медии се представят добре и кои се нуждаят от подобрение, което ви позволява да коригирате маркетинговите си стратегии съответно.

Подробните подкатегории на този шаблон ви помагат да разберете по-добре целевата си аудитория и да адаптирате кампаниите си.

2. Шаблон за проследяване и анализ на кампании в ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте този шаблон за проследяване и анализ на кампании на ClickUp за по-задълбочено проследяване и анализ на кампаниите.

Докато предишният шаблон ви дава добра основа за настройване на анализите на социалните медии, можете да се впуснете по-дълбоко в кампаниите си с шаблона за проследяване и анализ на кампании на ClickUp.

Това е приложение за шаблони на средно ниво с четири типа изглед – изглед списък, изглед календар, изглед документ и изглед времева линия на един екран. Този консолидиран изглед ви позволява да приоритизирате най-важните задачи и да спестите време.

Най-голямото предимство на този шаблон обаче са 10-те опции за персонализирани полета, които ви позволяват да проследявате бюджета, цената на придобиване (CPA), цикъла на конверсия на паричните средства (CCC), кликовете и конверсиите. Така получавате подробна информация за бюджета, разходите и цялостното маркетингово представяне от един единствен изглед.

3. Шаблон за отчет за кампания в ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте и редактирайте първия си отчет за кампания с шаблона за отчет за кампания на ClickUp.

Шаблонът за отчет за кампания на ClickUp ви дава основата, за да генерирате първите си персонализирани отчети за кампании в представителен формат.

Можете да го използвате, за да получите бърз преглед на всичките си общи разходи, приходи, конверсии и кликове от един единствен табло. Той ви дава и информация за отделните канали, включително разходите за реклами в Google, разходите за реклами и ефективността на рекламите, за да знаете кой канал се представя добре и кой се нуждае от вашето внимание.

Използвайте табличен изглед, за да разберете ефективността на кампанията си в различни канали. Този изглед разбива и впечатленията, кликовете на цена, конверсиите и цената на клик за всеки канал, така че да имате цялата информация в един изглед, независимо от броя на кампаниите, които провеждате.

Ако сте агенция, която провежда множество кампании за своите клиенти, ще се радвате да работите с този шаблон.

4. Шаблон за доклад за анализ на данни на ClickUp

Изтеглете този шаблон Представете всичките си аналитични доклади в представителен формат с този шаблон за доклад за анализ на данни на ClickUp.

Шаблонът за анализ на данни на ClickUp разполага с всички ресурси за анализ на всякакви бизнес данни.

Независимо дали вашият екип по продажбите се нуждае от прогнози или искате да направите анализ за вземане на важни бизнес решения, този шаблон ще ви бъде полезен.

Шаблонът се предлага с персонализирани статуси, които ви позволяват да следите различните етапи в проектите си за анализ на данни. Можете да категоризирате и добавяте атрибути към данните си, за да получите по-голяма видимост с персонализираните полета.

Персонализираните изгледи ви позволяват да изградите своя работен процес като списък, диаграма на Гант, натоварване и календар, което ви позволява да визуализирате по-добре данните си.

След като имате данните в желания работен поток, използвайте разширените функции на Clickup, като ClickUp Clips за запис на екрана или ClickUp Automations, за да споделите ресурса с екипа си и да работите съвместно.

5. Шаблон за маркетингов доклад на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте този шаблон за маркетингов доклад на ClickUp и се откажете от всички други шаблони.

Ние разбираме трудностите, с които се сблъсквате като маркетинг специалист. От създаването на кампании до проследяването на показателите на клиентите и конверсията, създаването на визуални елементи и отчети е много работа!

Ето защо създадохме този шаблон, който ще ви хареса да използвате всеки път, когато трябва да измервате ефективността на дадена кампания. С шаблона за маркетингов отчет на ClickUp можете да създавате и управлявате проекти за маркетингови отчети, като задавате ясни цели, разпределяте задачи и си сътрудничите със заинтересованите страни.

Комплексните функции за визуализация на шаблона ще ви позволят ефективно да следите напредъка, да информирате ключовите заинтересовани страни и да генерирате изчерпателни отчети. Например, ако искате да видите проектите си въз основа на времева линия или календар, изберете календарния изглед в шаблона.

Този шаблон може да бъде особено полезен при визуализирането на ключови маркетингови KPI като посещения на уебсайта, демографски данни за клиентите и данни за продажбите. Можете да използвате ClickUp Dashboards или Table View, за да създадете свой собствен персонализиран изглед въз основа на уникалните нужди на екипа.

6. Доклад за показателите в социалните медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Измерете всичките си показатели в социалните медии в този единствен доклад за показателите в социалните медии на ClickUp.

За маркетинг специалистите в социалните медии, които трябва да следят всички кампании в социалните медии, независимо дали става дума за Facebook Insights или Twitter, ClickUp Social Media Metrics Report ще ви помогне да сте в крак с всички маркетингови KPI. Можете да проследявате, анализирате и оптимизирате ефективността на всяка кампания с мощни аналитични инструменти за визуализация.

Независимо дали провеждате 10 кампании на една платформа или на 6 платформи, този шаблон ви позволява лесно да измервате успеха и да сравнявате отчетите за ефективността. Шаблонът ви позволява да създавате задачи с персонализирани статуси като „завършено“, „в процес на преглед“, „завърши“, и т.н., така че лесно да следите напредъка на вашите показатели.

Въпреки това, основната особеност на този шаблон са неговите персонализирани полета, където са налични 10 различни персонализирани атрибута, като последователи, членове, посещения на профила, нетна промоционална ставка, ставка на усилване и кликвания, за да запазите важната информация за представянето ви в социалните медии и лесно да визуализирате данните си.

Персонализираните изгледи на отчетите ви предлагат различни опции за преглед, като таблица с показатели, формуляр за отчет с показатели и изглед на социалните медии, така че цялата информация е лесно достъпна и добре организирана.

7. Месечен отчет за продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте този шаблон за месечен отчет за продажбите на ClickUp, за да определите най-добрия си търговски агент, броя на проведените разговори и процента на конверсия.

Ако сте мениджър по продажбите, ще харесате шаблона за месечен отчет за продажбите на ClickUp, който ще ви помогне да следите всички продажбени обаждания, които вашият екип по продажбите прави всеки месец.

Ясната видимост на вашата продажбена дейност чрез този шаблон ще ви позволи да анализирате какво работи и къде трябва да се намесите. Шаблонът е полезен за идентифициране на най-добре представящите се служители, броя на проведените разговори, процента на конверсия и как това се е отразило на общите приходи на компанията.

Този шаблон ви позволява да записвате всички ключови показатели на вашата търговска дейност, включително приходи, разходи и печалба/загуба. Той предлага мощни визуални формати в графики и диаграми, така че можете бързо да получите информация и да идентифицирате области за подобрение.

Персонализираните статуси са удобни за филтриране на данните за продажбите ви въз основа на конкретни етапи от процеса на квалифициране на потенциални клиенти. Освен това персонализираните полета ви позволяват да категоризирате и добавяте атрибути, за да управлявате продажбите си и да проследявате напредъка.

Този подходящ за начинаещи шаблон за отчети е идеален за нови и професионални търговци, които искат да имат всички отчети за продажбите на една ръка разстояние.

8. Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp

Изтеглете този шаблон Представете резултатите от анализа на данните си по организиран начин с този шаблон за доклад за резултати от анализ на данни на ClickUp.

Искате да убедите заинтересованите страни с резултатите от анализа на данните си? Използвайте шаблона за доклад за резултатите от анализа на данните на ClickUp, за да представите случая си по организиран начин.

Независимо дали искате да подчертаете нуждите на потребителите, да оптимизирате процес или да дадете приоритет на функция на продукт, идентифицирана чрез анализ на данни, ви е необходим изчерпателен шаблон за доклад, който ви позволява да представите заключенията си на съответните заинтересовани страни по ясен и кратък начин. Точно това е целта на този шаблон.

Можете да използвате ClickUp Docs, за да определите проблема си, метода на изследване и след това да създадете работния процес , който работи най-добре за вашия екип. Използвайте изгледа на таблото в шаблона, за да покажете всички тенденции в данните в богат, визуален формат.

Това е подходящ за начинаещи шаблон с леснодостъпни падащи менюта, които ви помагат да форматирате по-добре отчета си.

9. Шаблон за Google Analytics 4 Looker Studio от Porter

чрез Porter

Ако сте SEO мениджър, който иска да измери ефективността на кампанията, или собственик на бизнес за електронна търговия, който разполага с Google Analytics и иска да проследява ефективността на уебсайта си, тогава този шаблон за Google Analytics 4 Studio е точно това, от което се нуждаете.

Шаблонът може да ви помогне да анализирате уеб трафика, резултатите от кампаниите, събитията, целевите страници и конверсиите, за да получите задълбочена представа за ефективността на кампанията/уебсайта.

Например, таблото е интуитивно и ви позволява да намерите отговори на важни въпроси, като колко посещения генерира сайтът и как можете да го подобрите с по-атрактивно съдържание. Или каква е стойността на посетителите на вашия сайт за целия им живот. Намерете процента на връщащите се потребители и клиенти, изчислете процента на конверсия за всеки източник на трафик и направете много други неща.

10. Шаблон за отчет на Google Analytics от Agency Analytics

чрез Agency Analytics

Този шаблон предлага цялостно решение, което ви позволява да оптимизирате уеб анализите. С шаблон за Google Analytics, който комбинира основни маркетингови показатели като конверсии, нива на ангажираност и уеб сесии, без да се налага да инвестирате в софтуер за маркетингови анализи, ще харесате този мощен шаблон от Agency Analytics.

Просто влезте в системата, за да получите достъп до шаблона, който автоматично извлича важни показатели за уебсайта, за да подобрите отчетността си и да я представите на заинтересованите страни в лесноразбираем формат. Шаблонът улавя всички ключови елементи, за да даде на заинтересованите страни пълна представа за това как се развива маркетинговата кампания или ефективността на уебсайта.

Шаблонът може да улови няколко ключови показателя, включително:

Подробности за сесията

Общ брой потребители

Процент на ангажираност

Процент на отпадане

CTR

Добави в количката

Закупени артикули

Конверсионен коефициент

ARPU

Привличане на потребители

Демографски данни

Визуализирайте данните си по-добре с ClickUp

Аналитичните шаблони могат да се използват за всеки бизнес и имат безкрайни приложения. Всичките 10 шаблона, изброени тук, могат да ви бъдат от огромна полза, когато започнете да изготвяте отчети и да взимате решения, основани на данни.

ClickUp е полезен за всеки екип, независимо от размера и отрасъла. А най-хубавото? Има над 100 шаблона за всяка от вашите бизнес нужди. Освен това, е пълен с функционални инструменти, с които да изградите вашите анализи от нулата.

А споменахме ли, че тези шаблони са безплатни? Запишете се в ClickUp и си вземете вашите още сега!