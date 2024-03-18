Използване на данни от продуктовия анализ за повишаване на успеха на клиентите и маркетинговите стратегии

Току-що сте пуснали нов продукт на пазара и сте абсолютно сигурни, че потребителите ще го харесат. Но след няколко седмици забелязвате, че той не е предизвикал очаквания интерес. Това често е кошмарът на всеки продуктов мениджър!

Всеки продукт изисква огромни инвестиции на капитал и ресурси, така че неговият провал е сериозен удар – както от финансова гледна точка, така и от гледна точка на репутацията.

За щастие, можете лесно да избегнете такива загуби, като се възползвате от анализа на продуктите, анализирате ангажираността на потребителите и идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, преди да е станало твърде късно. След това всичко, което трябва да направите, е да промените функциите или маркетинговите стратегии и да представите отново продукта, за да впечатлите потребителите си и да увеличите удовлетвореността на клиентите.

В тази статия ще разкрием как да използвате продуктовата аналитика, за да оформите плановете си за успех на клиентите и първоначалните си маркетингови усилия. Като бонус ще ви представим и първокласно решение за продуктова аналитика, което ви помага да наблюдавате и анализирате взаимодействията на потребителите, да идентифицирате тенденции и да подобрите продуктовата си стратегия с увереност. 😊

Какво е продуктова аналитика?

Анализът на продуктите е процесът на проучване на броя и честотата на взаимодействията на потребителите с вашия продукт или услуга. Идеята е да се разбере и проследи поведението на потребителите, за да се генерират полезни заключения, които след това се използват за подобряване на потребителското преживяване и, по-широко, на производителността на продукта.

Например, представете си, че сте пуснали платформа за стрийминг на медийно съдържание. Ще използвате продуктовия анализ, за да разкриете най-популярните и най-малко популярните функции, да идентифицирате заглавията, които генерират голям интерес, и да определите функциите и заглавията, които липсват на вашата платформа. Въз основа на тези прозрения, извлечени от поведенческите данни, ще оптимизирате платформата си, за да предложите по-добро потребителско преживяване.

Не бъркайте обаче продуктовия анализ с анализа на данни.

Анализът на продуктите е изключително специфичен и се фокусира единствено върху анализа на данни, свързани с конкретен продукт или услуга, с цел оптимизиране на тяхното представяне и гарантиране, че отговарят на нуждите на клиентите.

Анализът на данни е по-широко понятие, коренящо се в науката за данните, което надхвърля използването на продуктите. Анализаторът на данни работи с различни набори от данни – които могат да бъдат от всякакъв източник – и открива модели и прави изводи, които подпомагат информираното вземане на решения.

Значението на продуктовата аналитика

Продуктовите мениджъри могат да потвърдят – някои хора имат късмет и успяват да създадат качествен продукт, който се радва на голям успех въпреки всички препятствия. 🍀

Не е необходимо да разчитате на късмета или интуицията си, когато можете да използвате продуктовия анализ, за да получите количествени данни за ангажираността на потребителите и пазарното представяне на вашия продукт.

Този подход към анализа е по-добър, защото ви позволява да оцените продукта си от гледна точка на потребителите и да поправите всичко, което трябва да бъде поправено, без прекалено сложни процедури като анализ на пазарния фуния или интерпретация на сурови данни за продукта.

Нека разгледаме пет конкретни предимства на продуктовия анализ:

1. Идентифициране на тенденции

Анализът на продуктите проучва текущото ангажиране на потребителите и използването на продуктите, за да идентифицира тенденции, които можете да използвате, за да коригирате маркетинговите си усилия и да максимизирате приемането на продуктите.

Това е особено важно за индустрии като гъвкавото разработване на софтуер и продуктите, попадащи под обхвата на Интернет на нещата (IoT), където бързото реагиране на нуждите на клиентите има огромно значение за популярността на продукта.

2. Лесно откриване на високоценни клиенти

Най-добрите инструменти за продуктова аналитика предоставят информация за най-ценните клиенти, които харчат повече от средните клиенти. Можете да използвате тези данни за употреба, за да разберете как да задържите тези клиенти и да увеличите жизнената стойност на клиента, т.е. общата печалба, която можете да очаквате от един клиент през цялото му потребителско пътуване.

3. Подобрено потребителско преживяване

Чрез проучване на поведението на потребителите с помощта на решение за продуктова аналитика или чрез проследяване на ангажираността на потребителите с дадена функция, можете да създадете персонализирано преживяване и да спечелите лоялността на клиентите.

4. По-добро конкурентно предимство

Разбирането на това, което искат вашите клиенти, ви помага да победите конкуренцията и да се отличите като лидер на пазара.

Съвет: Използвайте шаблона за проследяване на конкурентите на ClickUp, за да следите продуктите, функциите и маркетинговите усилия на основните си конкуренти и използвайте данните, за да оформите стратегията си за позициониране.

С шаблона за проследяване на конкурентите на ClickUp можете лесно да проследявате дейностите и резултатите на конкурентите си.

5. Прецизно вземане на решения

Инструментите за продуктова аналитика ви помагат да следите ключовите показатели, които поставят основата за по-интелигентни решения за краткосрочна рентабилност и дългосрочни цели за проникване на пазара.

Показатели за ефективност и метрики, които да проследявате в анализа на продуктите

Има редица показатели за продуктовия анализ, които продуктовите мениджъри могат да проследяват, но това не означава, че трябва да го правят.

На първо място, анализирането на всичко не е най-икономичният вариант, тъй като разчитането на тенденциите и откритията в множество инструменти за измерване би отнело много време. Ето защо най-добрата стратегия е да наблюдавате няколко ключови KPI за продуктовия анализ, които:

Съгласувайте се с краткосрочните и дългосрочните си цели

Добавете най-голяма стойност към вашия бизнес

Не знаете откъде да започнете? Разгледайте общите категории показатели и метрики за ефективността на продуктовия анализ:

1. Показатели за ангажираност

Разкрива как вашите клиенти са стигнали до вашия продукт (т.е. през какъв канал), как го използват, кои функции харесват най-много или най-малко и дали има X фактор, който ги кара да останат верни на вашия продукт.

Тези познания за пътя на потребителя ви помагат да оптимизирате продукта и маркетинговите канали, за да запазите интереса на новите и съществуващите клиенти.

2. Процент на задържане на потребителите

Връщащите се, лоялни клиенти са огромна печалба за вашата компания и ясен знак, че правите нещо правилно. С анализа на задържането на клиенти можете да измерите колко потребители се връщат към вашия бизнес и колко често. Въз основа на резултатите можете да определите неефективностите и да разработите стратегии за подобряване на задържането на потребителите във всички точки на контакт.

Шаблон, който задължително трябва да опитате: Един от изпитаните начини за задържане на клиенти е да изслушвате техните проблеми и да им предоставяте качествено обслужване. Именно затова трябва да използвате безплатния шаблон за ескалиране на клиентски проблеми на ClickUp, за да идентифицирате спешни проблеми на клиенти, да определите потоците на ескалиране и да поддържате последователно обслужване на клиенти във всички канали. 💯

Управлявайте едновременно големи обеми от запитвания на клиенти и натоварването на екипа с помощта на системата за издаване на билети на нива на шаблона за ескалация.

3. Процент на отпадане на клиенти

Анализът на отпадането ви показва колко клиенти са спрели да купуват вашите физически или цифрови продукти или абонаментни услуги в рамките на определен период от време, било то месечно, годишно или тримесечно. Този KPI за продуктовия анализ хвърля светлина върху потенциалните точки на незаинтересованост или неудовлетвореност и ви помага да приложите стратегии за предотвратяване на загубата на клиенти.

4. Житейска стойност на клиентите

Показва колко пари се очаква вашите клиенти да похарчат за вашите продукти във времето. Това е един от ключовите показатели, които трябва да следите, тъй като той посочва високоценните клиенти, които пряко увеличават вашите приходи. 💲

Нуждаете се от бърза карта, за да визуализирате точките на контакт през целия жизнен цикъл на различни клиентски профили? Шаблонът за карта на клиентското пътуване на ClickUp може да ви помогне да проектирате продукти и услуги, съобразени с нуждите на вашите клиенти в различни точки на контакт.

Използвайте шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp, за да представите навиците и предпочитанията на вашите клиенти и да ги използвате за подобряване на вашия продукт/услуга.

5. Месечни активни потребители и продажби

Този набор от показатели показва колко души са използвали вашия продукт или услуга през изминалия месец. Проследяването на месечните колебания може да ви помогне да откриете тенденции и да коригирате стратегията си за продукта съответно.

Изпробвайте шаблона за месечен отчет за продажбите на ClickUp, за да следите отблизо действията на потребителите и представянето на продуктите. Този шаблон има вградени показатели за проследяване на приходите, печалбите и загубите, което улеснява следенето на текущите пазарни тенденции.

Как да събирате данни за продуктовия анализ и да следите ключовите показатели за ефективност (KPI)

Инструментите за уеб анализи, като Google Analytics, могат да улеснят събирането на данни и наблюдението на ключови показатели за анализи на продукти. С Google Analytics можете да проследявате продължителността на сесиите, процента на отпадане и страниците на сесия, за да получите ясна представа за това как потребителите взаимодействат с вашия уебсайт.

Ако събирате данни за продуктовия анализ от различни източници, като уеб страници, системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и хранилища за имейли, ще трябва да научите повече за извличането, преобразуването и зареждането (ETL) на данни. ETL процесите ви помагат да интегрирате поведенчески данни, да гарантирате тяхната последователност и качество и да ги подготвите за анализ.

Маркетингът и продуктовата аналитика едно и също ли са?

Анализът на продуктите не е същото като маркетинговия анализ.

Маркетинговата аналитика се фокусира върху проучването на ефективността на маркетинговите дейности, за да разкрие тайната рецепта за привличане на клиенти. Естествено, маркетинговите KPI се различават от KPI за продуктовата аналитика, въпреки че някои от тях служат и за двете цели.

Въпреки това, маркетингът и анализите на продуктите имат една и съща цел – да подобрят лоялността и преживяването на клиентите, така че е разбираемо, че те се пресичат в някои аспекти, като например:

Сегментиране на пазара

Анализът на продуктите проучва поведението и ангажираността на потребителите. Тези констатации ви помагат да сегментирате пазара и да разберете как да подходите към всяка група. Освен това ценната информация за поведението на клиентите може да определи цялата маркетингова стратегия и да гарантира, че правилните потребители са таргетирани с правилните тактики.

Оптимизация на целевата страница

Анализът на целевите страници на продуктите е важен както за екипите за продуктова аналитика, така и за маркетинговите екипи. Показатели като средно прекарано време на страницата, процент на отпадане и конверсии могат да разкрият дали потребителите са приели успешно даден продукт и дали определени функции на продукта и целевата страница се нуждаят от корекции.

Провеждане на A/B тестове

Един от начините да проучите поведението и предпочитанията на клиентите е да проведете A/B тестове, при които сравнявате две версии на един и същ продукт, за да видите коя от тях се представя по-добре. Продуктният мениджър използва тази информация, за да определи правилната посока за разработване на продукта. От друга страна, маркетинговият екип може да базира кампаниите си на тези резултати и да гарантира, че маркетинговата стратегия представя продукта в най-добрата светлина.

Обикновено както маркетинговите, така и продуктовите екипи събират своите аналитични данни в една и съща CRM система:

Анализаторите на продукти използват платформата, за да организират данните за клиентите, да събират обратна връзка от потребителите, да картографират пътя на клиентите и да разберат поведението на потребителите.

Маркетинг екипите разработват стратегии за маркетинг на продукти , като използват същите данни като основа.

Как да приложите продуктовия анализ: съвети и стратегии

Анализът на продуктите поставя под лупа вашите продукти и услуги и разкрива добрите и слабите ви практики, всичко това с цел непрекъснато подобряване на продуктите и висока степен на удовлетвореност на клиентите. 🔍

Но това е само ако го използвате правилно. Ето някои съвети и трикове, които могат да ви помогнат да извлечете максимална полза от продуктовия анализ.

Определете ясно бизнес целите

Първата задача в списъка ви с неща, които трябва да направите в областта на продуктовата аналитика, е да определите целите си. 🗒️

Те служат като основа за установяване на подходящи показатели, които поддържат вашите продуктови екипи на правилния път.

Имайте предвид, че целите, които сте определили някога, не са неизменни – можете (и трябва) да ги променяте, за да отразят най-новите промени на пазара и в поведението на потребителите. Затова си създайте навик да ги преразглеждате периодично (всеки месец, ако работите в силно конкурентна индустрия).

Освен това, усъвършенствайте комуникационните си практики, за да се уверите, че вашите продуктови екипи са на една и съща вълна по отношение на тези цели – в противен случай е лесно да се отклоните от курса.

Внедрете ефективно управление на данните за продуктовия анализ

За да използвате продуктовата аналитика, трябва да определите някои основни правила за управление на данните. За да направите това, обмислете отговорите на въпроси като:

Как продуктовите данни ще влязат в производствения процес?

Какви процеси трябва да следват екипите за продуктова аналитика при провеждането на анализ?

Какъв е процесът на събиране на данни?

Сигурни ли са вашите платформи за управление на данни?

Цялото екип ли е на едно мнение по отношение на процесите на продуктовия анализ?

Какви нови технологии ще използваме за анализ на данните от продуктовата аналитика?

С други думи, имате нужда от управление на данните, за да дефинирате всяко действие и процес, свързани с данните, за да гарантирате сигурност, съответствие, надеждност и правилно боравене.

Колко добре ще се справите с анализа на продуктите зависи до голяма степен от вашия инструмент за управление на продукти . 🏊

Използването на множество инструменти за аналитични работни процеси обаче не е осъществимо и не е рентабилно. Ако искате да оптимизирате продуктовия анализ, да дефинирате цели, да внедрите управление на данните, да импортирате данни и да си сътрудничите и комуникирате с екипа си без прекъсвания, ClickUp е правилният избор.

Като първокласен инструмент за управление на продукти и проекти, достъпен за настолни и мобилни приложения, ClickUp предлага множество опции, които могат да революционизират процесите на разработване, мониторинг и маркетинг на вашите продукти.

Уникалните функции на платформата я правят многофункционален инструмент – тя може да се използва като софтуер за маркетингова аналитика, инструмент за визуализация на данни или дори като организационен помощник. 🧙

Нека видим защо това трябва да бъде вашият предпочитан софтуерен инструмент за продуктова аналитика.

1. ClickUp Goals за дефиниране на OKR за продукти и бизнес

Определете измерими цели за задачи и проекти с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите си с определени срокове и измерими показатели.

Споменахме колко е важно да определите ясни цели за продуктовия анализ в самото начало – те са вашият пътеводител. ⭐

ClickUp има специална функция за определяне на цели, наречена ClickUp Goals. С нея можете да създавате графици и да задавате цели за проследяване на напредъка на продукта.

Подредете целите си с лесни за използване папки. Това е полезно, когато управлявате няколко продукта, тъй като осигурява лесна навигация и организация за всяка оферта.

Тъй като ClickUp е подходящ за сътрудничество, можете да добавите екипите си за продуктова аналитика към целите си с няколко кликвания и да се уверите, че всички са на една и съща страница по отношение на бъдещите задачи. Това ще ви помогне да насърчите междуфункционалното сътрудничество без усилие! Освен това, всяка промяна се случва в реално време, така че не трябва да се притеснявате, че важни актуализации ще ви убягнат.

2. ClickUp Forms за събиране на обратна връзка от потребителите

Записвайте отговорите за бързо действие с ClickUp Forms

Искате да знаете как потребителите взаимодействат с вашите физически и цифрови продукти или услуги? Просто попитайте!

ClickUp Forms е една от повече от 15 гледни точки на ClickUp, които ви позволяват да наблюдавате проектите или задачите си от различни перспективи и да се фокусирате върху конкретните детайли. В този случай се фокусирате върху събирането на обратна връзка от потребителите чрез писмени интервюта с клиенти във формуляри.

ClickUp Forms ви позволява да събирате информация от вашите клиенти и да получавате точна и подробна информация за ангажираността на потребителите и общото им отношение към вашия продукт. Използвайте типовете полета на ClickUp (разположени в лявата част на формуляра), за да събирате отговори, като имейл и оценки, и да създадете перфектния инструмент за оценка.

ClickUp записва отговорите и автоматично ги превръща в проследими задачи за вашия екип, като по този начин оптимизира процеса на продуктовия анализ. 🥰

3. Пакетът ClickUp Product подпомага продуктовите екипи

Визуализирайте целия жизнен цикъл на вашия продукт с софтуера за управление на продукти ClickUp.

ClickUp разполага с цял набор от функции, посветени на операциите и управлението на продуктите – пакетът ClickUp Product.

Една от функциите, които ще откриете в този пакет, е ClickUp Docs – опция за създаване, организиране, управление, съхранение и споделяне на документи. Тук можете да създавате планове и графици за проекти, да установявате правила за управление на данните и да организирате обратната връзка в лесно достъпен за търсене формат.

Създавайте красиви ClickUp Docs, уикита и други документи, а след това ги свържете с работни потоци, за да реализирате идеите си заедно с екипа си по човешки ресурси.

Поканете съответните членове на екипа в Doc и работете заедно в реално време. Ако срещнете затруднения или искате да спестите време и да сведете до минимум грешките, възползвайте се от ClickUp AI, работния асистент, задвижван от изкуствен интелект.

Той може да обобщава текстове, да обсъжда идеи с вас, да съставя документация с изисквания към продуктите и дори да проверява правописа, граматиката и тона ви! ClickUp AI може също да прегледа резултатите от анализа на продуктите ви и да извлече или обобщи най-важните заключения. 💪

Освен това можете да създавате подробни пътни карти за продуктите и да провеждате мозъчни атаки с екипите си за продукти, като използвате ClickUp Whiteboards. Тези безкрайни цифрови платна ви предоставят инструменти за писане, рисуване, оставяне на коментари и бележки, добавяне на лепящи се бележки и създаване на връзки между фигури.

Всички промени се случват в реално време, което прави Whiteboards идеален за хибридни или отдалечени екипи. Използвайте Whiteboards, за да начертаете пътя на клиента, да визуализирате взаимодействията на потребителите и да създадете добре изработени стратегии за подобряване на потребителското преживяване.

Обсъждайте идеи с екипа си в реално време с помощта на бели дъски на ClickUp.

4. ClickUp Dashboards за проследяване на ключови показатели и KPI

Визуализирайте събраните данни с таблата на ClickUp. Персонализирайте ги, за да отразяват всеки бизнес сценарий – в този случай можете да използвате таблата, за да визуализирате обратна връзка, модели на използване и други полезни информации, свързани с поведението на потребителите.

Получете обща представа за работата си чрез персонализирани табла за управление на ClickUp.

Имате на разположение над 50 карти, диаграми и графики , от които да избирате и да създадете перфектния табло – след като приключите, можете да го споделите с екипите или да го експортирате в PDF.

5. Шаблони на ClickUp за записване на ключови показатели и ускоряване на процесите

ClickUp предлага над 1000 шаблона за различни случаи на употреба, от маркетинг и операции до финанси и счетоводство. Благодарение на впечатляващия избор, продуктовите мениджъри могат да бъдат 100% сигурни, че ще намерят повече от един шаблон, който поддържа техните работни процеси за продуктова аналитика.

Нашата препоръка е да разгледате шаблоните за продуктова стратегия на ClickUp. Те ви помагат да запишете визията за вашия продукт, да идентифицирате клиенти, да очертаете цели и да определите как ще създадете стойност за вашите клиенти.

Нашият любим шаблон? Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp!

Използвайте този шаблон, за да идентифицирате възможности за иновации и подобрения на продуктите.

Ако търсите опции, които подчертават ясната комуникация и спестяват време, разгледайте шаблоните за ежедневни отчети на ClickUp. Те ви помагат да информирате редовно екипа си за завършената работа, да определяте приоритети и да планирате предварително. Продуктовите мениджъри също могат да се възползват от шаблоните за пътуването на клиента.

Бизнес интелигентност и анализи

Лесно е да се объркат понятията „бизнес интелигентност“ и „анализ“.

Бизнес интелигентността се фокусира върху анализа на данни, които помагат на организациите да предприемат информирани следващи стъпки. Звучи подобно на продуктовия анализ, нали?

Бизнес интелигентността и продуктовата аналитика имат някои сходства, но се различават по обхват. Инструментите за бизнес интелигентност анализират данните за продуктите и клиентите в много по-голям мащаб, често използвайки сложни процедури. Те разкриват информация за цялостното представяне на компанията, докато инструментите за продуктова аналитика се фокусират само върху данни, които могат да бъдат от значение за оптимизирането на конкретен продукт.

Тъй като инструментите за бизнес анализи са снабдени с мощни функции за интегриране, анализ и визуализация на данни, определено можете да ги добавите към набора си от инструменти за продуктови анализи. Все пак, всичко, от което се нуждаете от бизнес анализите, може да бъде намерено и в качествени софтуерни инструменти за продуктови анализи.

Бъдещето на анализа на продуктите и данните

Пазарът на продуктови анализи се разраства стабилно. Пазарът отбеляза значителен ръст дори по време на пандемията от COVID-19, а по-нататъшни проучвания предвиждат, че глобалният пазар на продуктови анализи ще достигне огромната сума от 16,69 милиарда долара през 2028 г. (през 2020 г. той беше само 5,25 милиарда долара!).

Фактори като сегментиране на пазара, необходимостта от непрекъснато усъвършенстване и конкурентни пазари стимулират тази експанзия и подчертават важността на продуктовия анализ във всички сфери.

Може да се предположи, че ще видим още повече изкуствен интелект и машинно обучение в инструментите за продуктова аналитика. Очаквайте още по-голяма персонализация, особено по отношение на предлагането на уникални потребителски преживявания.

Както и сега, стратегическото управление и интелигентното вземане на решения ще определят успеха на вашите усилия в областта на продуктовата аналитика и ще ви помогнат да оптимизирате ресурсите, за да постигнете максимални резултати.

ClickUp: Вашият най-добър инструмент за продуктова аналитика

Подробният продуктов анализ ви предоставя цялата информация, от която се нуждаете, за да създадете продукт или услуга с висока стойност.

Мощните функции на ClickUp го правят отличен инструмент за продуктова аналитика. Използвайте го, за да събирате и визуализирате данни за поведението на потребителите, да идентифицирате области за подобрение и да измислите стратегии, които ще ви помогнат да постигнете успех.

Регистрирайте се в ClickUp и започнете да изследвате суперсили на продуктовия анализ още днес! 🦸