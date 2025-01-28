10-те най-добри софтуера за маркетингови операции за екипи през 2025 г.

Софтуерът за маркетингови операции може да подобри ефективността на вашия маркетингов екип и да ви помогне да вземете по-добри решения за това как да изразходвате всеки лев от маркетинговия си бюджет. Най-добрият софтуер за маркетингови операции ще се превърне в централизиран център за вашите маркетингови усилия, като ви предостави цялата информация и инструменти, от които се нуждаете, за да създадете успешни маркетингови кампании.
Кой софтуер за маркетингови операции ще изберете зависи от конкретните нужди и бюджета на вашия екип. Четете ли за маркетингови стратегии и искате по-добри опции за вашия маркетингов екип? Научете какво да търсите и десетте опции, които трябва да разгледате през 2024 г.
Какво трябва да търсите в софтуера за маркетингови операции?
Когато търсите софтуер за маркетингови операции, трябва да вземете предвид специфичните нужди и проблемите на вашия маркетингов екип.
Имате ли затруднения с организирането на вашите цифрови активи? Имате ли нужда от по-добро проследяване на данните за продуктовия маркетинг? Или търсите начини да оптимизирате вашия маркетингов работен процес?
Маркетинговите операции имат широк обхват и могат да означават различни неща за различни хора. Става въпрос за определяне на вашите цели и намиране на подходящия инструмент, който да ви помогне да постигнете тази цел.
Ако знаете от какво се нуждаете, ще ви бъде много по-лесно да намерите подходящия софтуер за маркетингови операции. Като цяло, ще искате да търсите софтуер за маркетингови операции, който предлага някои от следните основни функции:
- Управление на кампании: Най-добрият софтуер за маркетингови операции ще ви помогне да планирате, изпълнявате и проследявате кампании на различни платформи.
- Надеждна аналитика: Маркетингът зависи изцяло от данните, затова търсете софтуер за маркетингови операции, който предлага мощни функции за анализ на данни и отчитане.
- Интеграции и автоматизация: Софтуерът за маркетингови операции трябва да се интегрира с останалата част от технологичния ви стак, за да можете да автоматизирате повтарящите се задачи и да дадете приоритет на цялостната стандартизация на процесите.
- Управление на съдържанието: Ако можете да управлявате съдържанието си в рамките на платформата, ще оптимизирате работния си процес, включително процеса на създаване и одобрение, изпълняване на задачите от списъка си с задачи и публикуване според датите в маркетинговия си календар.
- Инструменти за сътрудничество: Споделените работни пространства и канали за комуникация са чудесен начин за сътрудничество с членовете на екипа, независимо къде работят.
И, разбира се, ще искате да се уверите, че софтуерът за маркетингови операции има интуитивен, лесен за използване интерфейс, за да можете да започнете да използвате неговите инструменти и функции възможно най-скоро. Софтуерът, който изберете, трябва да отговаря и на вашия бюджет. Проверете общата оперативна цена на софтуера и изберете безплатни пробни версии, когато е възможно, за да можете да тествате функциите, преди да се ангажирате.
10-те най-добри софтуера за маркетингови операции, които можете да използвате
1. ClickUp
Софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp може да направи вашия маркетингов екип по-ефективен, а кампаниите ви – по-резултатни. Използването на ClickUp като софтуер за управление на маркетингови операции ви позволява да създадете централизиран хъб с персонализирани работни пространства за всеки проект, функция и екип.
Можете да разпределяте ресурси, да планирате медийните си покупки, да сътрудничите при създаването на съдържание или да обмисляте следващата голяма кампания – всичко това в рамките на една интуитивна платформа.
ClickUp предлага шаблони, които дават тласък на вашите маркетингови усилия, като ви помагат да създадете работни пространства или ви дават идеи как да създадете по-добри такива. Започнете с шаблона „Стратегически маркетингов план“, който може да ви помогне да идентифицирате възможностите на вашия пазар и да създадете практически маркетингов план, за да ги реализирате.
Искате да свършите още повече работа за по-малко време? ClickUp AI може да ви помогне да напишете маркетингов план, да изготвите чернови на имейли за кампании и да обобщите бележките си от срещите за стратегическо планиране за секунди. Това е отличен инструмент за маркетингови екипи, които искат да работят по-умно, а не по-усилено, за да постигнат своите маркетингови цели.
Най-добрите функции на ClickUp
- Позволява ви да създадете една централна платформа за всичките си маркетингови нужди, така че не е необходимо да използвате няколко приложения, за да свършите работата си.
- Улеснява управлението на ресурсите, като ви позволява да разпределяте задачи и да използвате инструменти за сътрудничество в екип, за да работите заедно по тях.
- По-бързо създаване на съдържание с творческо сътрудничество и опростен начин за преминаване през процеса на одобрение
- AI инструментите ви помагат да изпълнявате задачи за секунди, вместо за часове, включително обобщаване на бележките от срещите, изготвяне на имейли и писане на стратегии за кампании.
- Интегрира се с над хиляда други приложения във вашия технологичен стек, което прави автоматизацията на маркетинга лесна работа.
Ограничения на ClickUp
- Новите потребители може да открият, че отнема време да свикнат с интерфейса и да разберат всички опции, които платформата предлага.
Цени на ClickUp
- Безплатен завинаги
- Без ограничения: 7 долара на член на месец
- Бизнес: 12 долара на член на месец
- Предприятие: Свържете се с нас за информация за цените
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)
2. Happeo
Happeo е интранет платформа, създадена за Google Workspaces, която обединява вашите технологии в един централизиран изглед. С Happeo можете да създадете единен източник на информация за вашия маркетинг екип. Дръжте всички в течение с отлично споделяне на документи, управление на бранд активи и място за данни за клиенти.
Целта на Happeo е да премахне изолираните данни, за да създаде по-добри възможности за сътрудничество, като същевременно направи екипите по-ефективни и по-малко зависими от комуникацията по електронна поща.
Най-добрите функции на Happeo
- Универсалната функция за търсене ви позволява да намерите всичко, от документи за кампании до маркетингови активи, независимо къде са съхранени.
- Той се превръща в база от маркетингови знания, където всичко се съхранява и всеки има достъп до това, от което се нуждае.
- Свързва се с всичките ви съществуващи маркетингови инструменти, включително CRM системата и платформите за анализи, за да ви даде цялостен поглед върху вашите маркетингови данни.
Ограничения на Happeo
- Създаден изключително за Google Workspaces, така че потребителите, които не използват Google, ще го пропуснат.
Цени на Happeo
- Свържете се с нас за информация за цените
Оценки и рецензии за Happeo
- G2: 4,5/5 (145+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (35+ отзива)
3. Semrush
Semrush е популярен софтуер за управление на маркетингови операции, който започна като любимото инструмент за проучване на ключови думи на всички.
Semrush е цялостно софтуерно решение за маркетингови операции с SEO, управление на PPC кампании, управление на социални медии и анализ на конкурентите на една платформа. То се отличава с аналитичните си инструменти, които предоставят на маркетинговите екипи необходимата информация за вземане на решения, основани на данни.
Най-добрите функции на Semrush
- Отличните аналитични функции ви дават представа за ефективността на вашите кампании и за това, в какво вашите конкуренти са по-добри.
- Намерете ключови думи с висока стойност и ги използвайте при създаването на съдържание, SEO и други маркетингови стратегии.
- Лесно планирайте публикации в социалните медии и още много други с бърз анализ на кампаниите, за да можете да реагирате по-бързо на тенденциите.
Ограничения на Semrush
- Това е един от по-скъпите софтуерни пакети за маркетингови операции в този списък, което може да го направи недостъпен за малките предприятия.
Цени на Semrush
- Pro: 129,95 $ месечно
- Guru: 249,95 долара на месец
- Бизнес: 499,95 долара месечно
- Налични отстъпки при годишно плащане
Оценки и рецензии за Semrush
- G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2100 рецензии)
4. Drift
Ако искате да направите маркетинга си по-личен и да автоматизирате клиентското преживяване, ще искате да разгледате Drift. Drift е платформа за разговорно маркетинг и ангажираност, която използва AI технология, за да се свърже с посетителите на уебсайта и потенциалните клиенти.
Drift може да поздравява клиентите по име, да изпраща целеви съобщения, да предоставя персонализирана поддръжка и да подобрява взаимодействието с клиентите. Той също така предлага подробни анализи на поведението на клиентите, така че да можете да оптимизирате маркетинговите си стратегии въз основа на тази обратна връзка.
Най-добрите функции на Drift
- Чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, предоставят на посетителите на уебсайта по-персонализирана помощ, от отговори на въпроси до решаване на проблеми, без да се добавя натиск върху вътрешния екип за обслужване на клиенти.
- По-добро генериране на лийдове с целеви съобщения, базирани на поведението и интересите на посетителите, както и възможност за бързо запазване на срещи с екипа по продажбите.
- Интегрира се с вашия софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, платформата за автоматизация на маркетинга и други инструменти във вашия технологичен набор, за да автоматизира работните процеси, събирането на данни и отчитането.
Ограничения на Drift
- Drift е чудесно допълнение към вашите инструменти за маркетингови операции, но не разполага с всички функции на една цялостна платформа за управление на маркетингови операции.
Цени на Drift
- Премиум: от 2500 долара на месец, фактурира се ежегодно
- Планове „Advanced“ и „Enterprise“: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Drift
- G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 190 рецензии)
5. Planable
Planable е актуализация на вашия старомоден маркетингов календар. Този софтуер за визуално управление на работния процес оптимизира процеса на създаване и одобрение на съдържание, улеснявайки бързото му публикуване.
Маркетинг екипите могат да обсъждат, създават, редактират и планират писмено съдържание в различни канали, от публикации в социалните медии до имейл маркетингови кампании.
Най-добрите функции на Planable
- Получете цялостна представа за вашето съдържание и се уверете, че нищо не се пропуска с визуалния календар за съдържание, който улеснява планирането на съдържанието за всички ваши маркетингови канали в една единствена времева линия.
- Отличните инструменти за създаване на чернови улесняват планирането, създаването и редактирането на съдържание директно в платформата с възможност за сътрудничество в реално време.
- Публикувайте лесно съдържание във всичките си канали директно от Planable, като автоматизирате повече от вашите маркетингови операции и освободите време.
Ограничения на Planable
- Ще трябва да използвате други платформи, за да проследявате маркетинговите си дейности, докато не бъдат разработени отчети и анализи.
Цени на Planable
- Наличен безплатен план
- Основен: 13 долара на потребител
- Pro: 26 долара на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
- Налични отстъпки при годишно плащане
Оценки и рецензии на Planable
- G2: 4,6/5 (590+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)
6. Unbounce
Unbounce използва AI, за да ви помогне да създадете по-добри целеви страници, като ви дава персонализирани препоръки за оптимизиране на трафика и увеличаване на конверсиите. Разполага с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, с който можете да създадете професионално изглеждащи целеви страници без кодиране за минути.
Най-добрите функции на Unbounce
- Драг-енд-дроп конструкторът е лесен и забавен за използване, а заедно с многото шаблони на сайта можете да създадете уникални целеви страници за минути.
- Отличните възможности за A/B тестване ви помагат да тествате целевите страници и да се уверите, че насочвате трафика към страниците, които генерират най-много конверсии.
- Много анализи, които помагат на маркетинг мениджърите и екипите да анализират данните ви и да разберат как да ги използват, за да създадат по-добри целеви страници.
Ограничения на Unbounce
- Понякога може да е трудно да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
Цени на Unbounce
- Стартиране: 99 долара на месец
- Optimize: 145 долара на месец
- Accelerate: 240 долара на месец
- Concierge: от 625 долара на месец
- Налични отстъпки при годишно плащане
Оценки и рецензии за Unbounce
- G2: 4. 4/5 (350+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 250 рецензии)
7. Influitive
Influitive ви помага да превърнете доволните и лоялни клиенти в страстни посланици на вашата марка. Платформата ви позволява да идентифицирате най-лоялните си поддръжници и да ги ангажирате с ексклузивно съдържание и ресурси. Тя превръща тяхното влияние в игра, като ги насърчава да продължават да споделят за вашата марка с помощта на стимули и награди.
С Influitive можете да насърчавате по-автентични препоръки от уста на уста, за да стимулирате растежа.
Най-добрите функции на Influitive
- Помага ви да идентифицирате най-лоялните си клиенти въз основа на историята на покупките, влиянието в социалните медии и други ключови маркетингови KPI.
- Превръща подкрепата за марката в игра с точки, значки и класации, които насърчават препоръките от уста на уста.
- Създава програма за препоръки и препоръки, с която вашите клиенти действително искат да се ангажират и работи за разширяване на разпознаваемостта на вашата марка.
Ограничения на Influitive
- Отчитането е доста ограничено, така че може да ви е трудно да получите показателите, необходими за измерване на възвръщаемостта на инвестициите.
Интуитивно ценообразуване
- Защита на интересите на клиентите: от 1999 долара на месец
- Digital Community: от 3499 долара на месец
Оценки и рецензии на Influitive
- G2: 4,5/5 (390+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 240 рецензии)
8. Trello
Trello улеснява управлението на маркетинговите операции. Платформата ви позволява да създавате карти, списъци и неограничен брой табла, за да планирате вашите маркетингови инициативи.
Той има прост и интуитивен интерфейс, което улеснява персонализирането на всеки аспект според вашите специфични нужди на работния процес. Trello улеснява сътрудничеството с вашите екипи, така че да можете да останете фокусирани върху маркетинговите задачи и да свършите повече работа.
Най-добрите функции на Trello
- Лесният за използване интерфейс улеснява работата с платформата, дори за членове на екипа с ограничени технически познания.
- Табла, списъци и картички ви помагат да поддържате всичко организирано, от маркетингови заявки до бележки от срещи и др.
- Отличните възможности за интеграция означават, че можете да свържете Trello с любимите си приложения и програми за по-голяма автоматизация на работния процес.
Ограничения на Trello
- Ключовите функции може да не са подходящи за тези, които следват Agile методология.
Цени на Trello
- Наличен безплатен план
- Стандартен: 6 долара на потребител на месец
- Премиум: 10 долара на потребител на месец
- Enterprise: 17,50 долара на потребител на месец
- Налични отстъпки при годишно плащане
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4. 4/5 (над 13 400 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)
9. Salesforce
Salesforce е софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) с най-висока оценка, който съхранява данните за вашите клиенти. Тези данни са от съществено значение за ефективността на маркетинговите кампании.
Salesforce се свързва с повечето инструменти за маркетингови операции, като ви предоставя цялостен поглед върху информацията за клиентите, за да разберете по-добре как да подходите към вашите маркетингови кампании. Той е и удобен начин да проследите пътя на клиентите, за да разберете техните болезнени точки и къде съществува риск от отлив. Ако се нуждаете от солиден CRM в маркетинговия си инструментариум, Salesforce е добър избор.
Най-добрите функции на Salesforce
- Salesforce предлага Marketing Cloud, набор от инструменти, които работят с софтуера Salesforce, за да автоматизират вашите маркетингови операции.
- Вградените AI анализи могат да ви помогнат да разберете клиентите си и как да взаимодействате с тях по-ефективно.
- Разширени възможности за интеграция заедно с AppExchange, място, където можете да намерите приложения и интеграции на трети страни, за да разширите функционалността на софтуера си Salesforce.
Ограничения на Salesforce
- Salesforce може да бъде скъп, така че по-малките фирми може да се наложи да потърсят другаде цялостни CRM решения за своите маркетингови операции.
Цени на Salesforce
- Свържете се с нас за информация за цените
Оценки и рецензии за Salesforce
- G2: 4. 3/5 (над 18 600 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (над 18 100 рецензии)
10. Zapier
Zapier не е софтуер за маркетингови операции. Но е инструмент, който вероятно ще искате да използвате заедно с другите си инструменти.
Zapier е платформа за автоматизация на работния процес, която ви помага да свържете любимите си приложения и услуги. Създайте Zap и автоматизирайте повтарящите се задачи, за да спестите време за други задачи.
Най-добрите функции на Zapier
- Улеснява свързването на всички приложения във вашия маркетингов инструментариум, като CRM, платформа за имейл маркетинг, инструменти за управление на социални медии и др.
- Предварително създадените Zaps ви позволяват бързо да създавате автоматизирани задачи, от привличане на потенциални клиенти до планиране на публикациите ви в социалните медии.
- Елиминира изолираните данни и помага на вашите маркетингови екипи да се освободят от повтарящи се административни задачи, за да могат да се фокусират върху по-голямата картина.
Ограничения на Zapier
- Ако срещнете проблеми при създаването на Zap, може да бъде трудно да откриете какъв е проблемът.
Цени на Zapier
- Налични са безплатни ценови планове
- Стартово ниво: 29,99 $ на месец, фактурира се ежемесечно
- Професионален: 73,50 долара на месец, фактурира се месечно
- Екип: 103,50 долара на месец, фактурира се ежемесечно
- Компания: Свържете се с нас за информация относно цените
- Налични отстъпки при годишно плащане
Оценки и рецензии за Zapier
- G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2700 рецензии)
Оптимизирайте маркетинговия си работен процес с ClickUp
Най-добрият софтуер за маркетингови операции е повече от набор от маркетингови инструменти – това е система, която помага да оптимизирате работния си процес, дава възможност на екипа ви да бъде по-креативен и ефективен и ви помага да постигнете маркетинговите си цели.
Намирането на подходящия софтуер за нуждите и бюджета на вашия екип може да повиши ефективността ви и да ви помогне да постигнете важните KPI.
Искате платформа за маркетингови операции, която да ви помогне да направите всичко? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес.
ClickUp е унифицирана платформа за всички ваши маркетингови нужди, от управление на кампании до съвместна работа по документи и много други. Това е централен хъб за всички ваши маркетингови нужди. Започнете да използвате ClickUp още днес и вижте какво може да направи за вашия маркетингов екип.