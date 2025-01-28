10-те най-добри софтуера за маркетингови операции за екипи през 2025 г.

Софтуерът за маркетингови операции може да подобри ефективността на вашия маркетингов екип и да ви помогне да вземете по-добри решения за това как да изразходвате всеки лев от маркетинговия си бюджет. Най-добрият софтуер за маркетингови операции ще се превърне в централизиран център за вашите маркетингови усилия, като ви предостави цялата информация и инструменти, от които се нуждаете, за да създадете успешни маркетингови кампании.

Кой софтуер за маркетингови операции ще изберете зависи от конкретните нужди и бюджета на вашия екип. Четете ли за маркетингови стратегии и искате по-добри опции за вашия маркетингов екип? Научете какво да търсите и десетте опции, които трябва да разгледате през 2024 г.

Какво трябва да търсите в софтуера за маркетингови операции?

Когато търсите софтуер за маркетингови операции, трябва да вземете предвид специфичните нужди и проблемите на вашия маркетингов екип.

Имате ли затруднения с организирането на вашите цифрови активи? Имате ли нужда от по-добро проследяване на данните за продуктовия маркетинг? Или търсите начини да оптимизирате вашия маркетингов работен процес?

Маркетинговите операции имат широк обхват и могат да означават различни неща за различни хора. Става въпрос за определяне на вашите цели и намиране на подходящия инструмент, който да ви помогне да постигнете тази цел.

Ако знаете от какво се нуждаете, ще ви бъде много по-лесно да намерите подходящия софтуер за маркетингови операции. Като цяло, ще искате да търсите софтуер за маркетингови операции, който предлага някои от следните основни функции:

Управление на кампании: Най-добрият софтуер за маркетингови операции ще ви помогне да планирате, изпълнявате и проследявате кампании на различни платформи.

Надеждна аналитика: Маркетингът зависи изцяло от данните, затова търсете софтуер за маркетингови операции, който предлага мощни функции за анализ на данни и отчитане.

Интеграции и автоматизация: Софтуерът за маркетингови операции трябва да се интегрира с останалата част от технологичния ви стак, за да можете да автоматизирате повтарящите се задачи и да дадете приоритет на цялостната Софтуерът за маркетингови операции трябва да се интегрира с останалата част от технологичния ви стак, за да можете да автоматизирате повтарящите се задачи и да дадете приоритет на цялостната стандартизация на процесите.

Управление на съдържанието: Ако можете да управлявате съдържанието си в рамките на платформата, ще оптимизирате работния си процес, включително процеса на създаване и одобрение, изпълняване на задачите от списъка си с задачи и публикуване според датите в Ако можете да управлявате съдържанието си в рамките на платформата, ще оптимизирате работния си процес, включително процеса на създаване и одобрение, изпълняване на задачите от списъка си с задачи и публикуване според датите в маркетинговия си календар.

Инструменти за сътрудничество: Споделените работни пространства и канали за комуникация са чудесен начин за сътрудничество с членовете на екипа, независимо къде работят.

И, разбира се, ще искате да се уверите, че софтуерът за маркетингови операции има интуитивен, лесен за използване интерфейс, за да можете да започнете да използвате неговите инструменти и функции възможно най-скоро. Софтуерът, който изберете, трябва да отговаря и на вашия бюджет. Проверете общата оперативна цена на софтуера и изберете безплатни пробни версии, когато е възможно, за да можете да тествате функциите, преди да се ангажирате.

10-те най-добри софтуера за маркетингови операции, които можете да използвате

Постигнете ключовите си цели и резултати (OKR), като създадете подробен план за това как маркетинговият ви екип ще постигне целите, бюджетите и другите задачи.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp може да направи вашия маркетингов екип по-ефективен, а кампаниите ви – по-резултатни. Използването на ClickUp като софтуер за управление на маркетингови операции ви позволява да създадете централизиран хъб с персонализирани работни пространства за всеки проект, функция и екип.

Можете да разпределяте ресурси, да планирате медийните си покупки, да сътрудничите при създаването на съдържание или да обмисляте следващата голяма кампания – всичко това в рамките на една интуитивна платформа.

ClickUp предлага шаблони, които дават тласък на вашите маркетингови усилия, като ви помагат да създадете работни пространства или ви дават идеи как да създадете по-добри такива. Започнете с шаблона „Стратегически маркетингов план“, който може да ви помогне да идентифицирате възможностите на вашия пазар и да създадете практически маркетингов план, за да ги реализирате.

Искате да свършите още повече работа за по-малко време? ClickUp AI може да ви помогне да напишете маркетингов план, да изготвите чернови на имейли за кампании и да обобщите бележките си от срещите за стратегическо планиране за секунди. Това е отличен инструмент за маркетингови екипи, които искат да работят по-умно, а не по-усилено, за да постигнат своите маркетингови цели.

Най-добрите функции на ClickUp

Позволява ви да създадете една централна платформа за всичките си маркетингови нужди, така че не е необходимо да използвате няколко приложения, за да свършите работата си.

Улеснява управлението на ресурсите, като ви позволява да разпределяте задачи и да използвате инструменти за сътрудничество в екип, за да работите заедно по тях.

По-бързо създаване на съдържание с творческо сътрудничество и опростен начин за преминаване през процеса на одобрение

AI инструментите ви помагат да изпълнявате задачи за секунди, вместо за часове, включително обобщаване на бележките от срещите, изготвяне на имейли и писане на стратегии за кампании.

Интегрира се с над хиляда други приложения във вашия технологичен стек, което прави автоматизацията на маркетинга лесна работа.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да открият, че отнема време да свикнат с интерфейса и да разберат всички опции, които платформата предлага.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 долара на член на месец

Бизнес: 12 долара на член на месец

Предприятие: Свържете се с нас за информация за цените

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

2. Happeo

Чрез Google Workspace Marketplace

Happeo е интранет платформа, създадена за Google Workspaces, която обединява вашите технологии в един централизиран изглед. С Happeo можете да създадете единен източник на информация за вашия маркетинг екип. Дръжте всички в течение с отлично споделяне на документи, управление на бранд активи и място за данни за клиенти.

Целта на Happeo е да премахне изолираните данни, за да създаде по-добри възможности за сътрудничество, като същевременно направи екипите по-ефективни и по-малко зависими от комуникацията по електронна поща.

Най-добрите функции на Happeo

Универсалната функция за търсене ви позволява да намерите всичко, от документи за кампании до маркетингови активи, независимо къде са съхранени.

Той се превръща в база от маркетингови знания, където всичко се съхранява и всеки има достъп до това, от което се нуждае.

Свързва се с всичките ви съществуващи маркетингови инструменти, включително CRM системата и платформите за анализи, за да ви даде цялостен поглед върху вашите маркетингови данни.

Ограничения на Happeo

Създаден изключително за Google Workspaces, така че потребителите, които не използват Google, ще го пропуснат.

Цени на Happeo

Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Happeo

G2: 4,5/5 (145+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (35+ отзива)

3. Semrush

Чрез Semrush

Semrush е популярен софтуер за управление на маркетингови операции, който започна като любимото инструмент за проучване на ключови думи на всички.

Semrush е цялостно софтуерно решение за маркетингови операции с SEO, управление на PPC кампании, управление на социални медии и анализ на конкурентите на една платформа. То се отличава с аналитичните си инструменти, които предоставят на маркетинговите екипи необходимата информация за вземане на решения, основани на данни.

Най-добрите функции на Semrush

Отличните аналитични функции ви дават представа за ефективността на вашите кампании и за това, в какво вашите конкуренти са по-добри.

Намерете ключови думи с висока стойност и ги използвайте при създаването на съдържание, SEO и други маркетингови стратегии.

Лесно планирайте публикации в социалните медии и още много други с бърз анализ на кампаниите, за да можете да реагирате по-бързо на тенденциите.

Ограничения на Semrush

Това е един от по-скъпите софтуерни пакети за маркетингови операции в този списък, което може да го направи недостъпен за малките предприятия.

Цени на Semrush

Pro: 129,95 $ месечно

Guru: 249,95 долара на месец

Бизнес: 499,95 долара месечно

Налични отстъпки при годишно плащане

Оценки и рецензии за Semrush

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 рецензии)

4. Drift

Чрез Drift

Ако искате да направите маркетинга си по-личен и да автоматизирате клиентското преживяване, ще искате да разгледате Drift. Drift е платформа за разговорно маркетинг и ангажираност, която използва AI технология, за да се свърже с посетителите на уебсайта и потенциалните клиенти.

Drift може да поздравява клиентите по име, да изпраща целеви съобщения, да предоставя персонализирана поддръжка и да подобрява взаимодействието с клиентите. Той също така предлага подробни анализи на поведението на клиентите, така че да можете да оптимизирате маркетинговите си стратегии въз основа на тази обратна връзка.

Най-добрите функции на Drift

Чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, предоставят на посетителите на уебсайта по-персонализирана помощ, от отговори на въпроси до решаване на проблеми, без да се добавя натиск върху вътрешния екип за обслужване на клиенти.

По-добро генериране на лийдове с целеви съобщения, базирани на поведението и интересите на посетителите, както и възможност за бързо запазване на срещи с екипа по продажбите.

Интегрира се с вашия софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, платформата за автоматизация на маркетинга и други инструменти във вашия технологичен набор, за да автоматизира работните процеси, събирането на данни и отчитането.

Ограничения на Drift

Drift е чудесно допълнение към вашите инструменти за маркетингови операции, но не разполага с всички функции на една цялостна платформа за управление на маркетингови операции.

Цени на Drift

Премиум: от 2500 долара на месец, фактурира се ежегодно

Планове „Advanced“ и „Enterprise“: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 190 рецензии)

5. Planable

Чрез Planable

Planable е актуализация на вашия старомоден маркетингов календар. Този софтуер за визуално управление на работния процес оптимизира процеса на създаване и одобрение на съдържание, улеснявайки бързото му публикуване.

Маркетинг екипите могат да обсъждат, създават, редактират и планират писмено съдържание в различни канали, от публикации в социалните медии до имейл маркетингови кампании.

Най-добрите функции на Planable

Получете цялостна представа за вашето съдържание и се уверете, че нищо не се пропуска с визуалния календар за съдържание , който улеснява планирането на съдържанието за всички ваши маркетингови канали в една единствена времева линия.

Отличните инструменти за създаване на чернови улесняват планирането, създаването и редактирането на съдържание директно в платформата с възможност за сътрудничество в реално време.

Публикувайте лесно съдържание във всичките си канали директно от Planable, като автоматизирате повече от вашите маркетингови операции и освободите време.

Ограничения на Planable

Ще трябва да използвате други платформи, за да проследявате маркетинговите си дейности, докато не бъдат разработени отчети и анализи.

Цени на Planable

Наличен безплатен план

Основен: 13 долара на потребител

Pro: 26 долара на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Налични отстъпки при годишно плащане

Оценки и рецензии на Planable

G2: 4,6/5 (590+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

6. Unbounce

Чрез Unbounce

Unbounce използва AI, за да ви помогне да създадете по-добри целеви страници, като ви дава персонализирани препоръки за оптимизиране на трафика и увеличаване на конверсиите. Разполага с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, с който можете да създадете професионално изглеждащи целеви страници без кодиране за минути.

Най-добрите функции на Unbounce

Драг-енд-дроп конструкторът е лесен и забавен за използване, а заедно с многото шаблони на сайта можете да създадете уникални целеви страници за минути.

Отличните възможности за A/B тестване ви помагат да тествате целевите страници и да се уверите, че насочвате трафика към страниците, които генерират най-много конверсии.

Много анализи, които помагат на маркетинг мениджърите и екипите да анализират данните ви и да разберат как да ги използват, за да създадат по-добри целеви страници.

Ограничения на Unbounce

Понякога може да е трудно да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Цени на Unbounce

Стартиране: 99 долара на месец

Optimize: 145 долара на месец

Accelerate: 240 долара на месец

Concierge: от 625 долара на месец

Налични отстъпки при годишно плащане

Оценки и рецензии за Unbounce

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 250 рецензии)

7. Influitive

Чрез Influitive

Influitive ви помага да превърнете доволните и лоялни клиенти в страстни посланици на вашата марка. Платформата ви позволява да идентифицирате най-лоялните си поддръжници и да ги ангажирате с ексклузивно съдържание и ресурси. Тя превръща тяхното влияние в игра, като ги насърчава да продължават да споделят за вашата марка с помощта на стимули и награди.

С Influitive можете да насърчавате по-автентични препоръки от уста на уста, за да стимулирате растежа.

Най-добрите функции на Influitive

Помага ви да идентифицирате най-лоялните си клиенти въз основа на историята на покупките, влиянието в социалните медии и други ключови маркетингови KPI

Превръща подкрепата за марката в игра с точки, значки и класации, които насърчават препоръките от уста на уста.

Създава програма за препоръки и препоръки, с която вашите клиенти действително искат да се ангажират и работи за разширяване на разпознаваемостта на вашата марка.

Ограничения на Influitive

Отчитането е доста ограничено, така че може да ви е трудно да получите показателите, необходими за измерване на възвръщаемостта на инвестициите.

Интуитивно ценообразуване

Защита на интересите на клиентите: от 1999 долара на месец

Digital Community: от 3499 долара на месец

Оценки и рецензии на Influitive

G2: 4,5/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 240 рецензии)

8. Trello

Чрез Trello

Trello улеснява управлението на маркетинговите операции. Платформата ви позволява да създавате карти, списъци и неограничен брой табла, за да планирате вашите маркетингови инициативи.

Той има прост и интуитивен интерфейс, което улеснява персонализирането на всеки аспект според вашите специфични нужди на работния процес. Trello улеснява сътрудничеството с вашите екипи, така че да можете да останете фокусирани върху маркетинговите задачи и да свършите повече работа.

Най-добрите функции на Trello

Лесният за използване интерфейс улеснява работата с платформата, дори за членове на екипа с ограничени технически познания.

Табла, списъци и картички ви помагат да поддържате всичко организирано, от маркетингови заявки до бележки от срещи и др.

Отличните възможности за интеграция означават, че можете да свържете Trello с любимите си приложения и програми за по-голяма автоматизация на работния процес.

Ограничения на Trello

Ключовите функции може да не са подходящи за тези, които следват Agile методология.

Цени на Trello

Наличен безплатен план

Стандартен: 6 долара на потребител на месец

Премиум: 10 долара на потребител на месец

Enterprise: 17,50 долара на потребител на месец

Налични отстъпки при годишно плащане

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

9. Salesforce

Чрез Salesforce

Salesforce е софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) с най-висока оценка, който съхранява данните за вашите клиенти. Тези данни са от съществено значение за ефективността на маркетинговите кампании.

Salesforce се свързва с повечето инструменти за маркетингови операции, като ви предоставя цялостен поглед върху информацията за клиентите, за да разберете по-добре как да подходите към вашите маркетингови кампании. Той е и удобен начин да проследите пътя на клиентите, за да разберете техните болезнени точки и къде съществува риск от отлив. Ако се нуждаете от солиден CRM в маркетинговия си инструментариум, Salesforce е добър избор.

Най-добрите функции на Salesforce

Salesforce предлага Marketing Cloud, набор от инструменти, които работят с софтуера Salesforce, за да автоматизират вашите маркетингови операции.

Вградените AI анализи могат да ви помогнат да разберете клиентите си и как да взаимодействате с тях по-ефективно.

Разширени възможности за интеграция заедно с AppExchange, място, където можете да намерите приложения и интеграции на трети страни, за да разширите функционалността на софтуера си Salesforce.

Ограничения на Salesforce

Salesforce може да бъде скъп, така че по-малките фирми може да се наложи да потърсят другаде цялостни CRM решения за своите маркетингови операции.

Цени на Salesforce

Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 18 600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 100 рецензии)

10. Zapier

Чрез Zapier

Zapier не е софтуер за маркетингови операции. Но е инструмент, който вероятно ще искате да използвате заедно с другите си инструменти.

Zapier е платформа за автоматизация на работния процес, която ви помага да свържете любимите си приложения и услуги. Създайте Zap и автоматизирайте повтарящите се задачи, за да спестите време за други задачи.

Най-добрите функции на Zapier

Улеснява свързването на всички приложения във вашия маркетингов инструментариум, като CRM, платформа за имейл маркетинг, инструменти за управление на социални медии и др.

Предварително създадените Zaps ви позволяват бързо да създавате автоматизирани задачи, от привличане на потенциални клиенти до планиране на публикациите ви в социалните медии.

Елиминира изолираните данни и помага на вашите маркетингови екипи да се освободят от повтарящи се административни задачи, за да могат да се фокусират върху по-голямата картина.

Ограничения на Zapier

Ако срещнете проблеми при създаването на Zap, може да бъде трудно да откриете какъв е проблемът.

Цени на Zapier

Налични са безплатни ценови планове

Стартово ниво: 29,99 $ на месец, фактурира се ежемесечно

Професионален: 73,50 долара на месец, фактурира се месечно

Екип: 103,50 долара на месец, фактурира се ежемесечно

Компания: Свържете се с нас за информация относно цените

Налични отстъпки при годишно плащане

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 рецензии)

Оптимизирайте маркетинговия си работен процес с ClickUp

Най-добрият софтуер за маркетингови операции е повече от набор от маркетингови инструменти – това е система, която помага да оптимизирате работния си процес, дава възможност на екипа ви да бъде по-креативен и ефективен и ви помага да постигнете маркетинговите си цели.

Намирането на подходящия софтуер за нуждите и бюджета на вашия екип може да повиши ефективността ви и да ви помогне да постигнете важните KPI.

Искате платформа за маркетингови операции, която да ви помогне да направите всичко? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес.

ClickUp е унифицирана платформа за всички ваши маркетингови нужди, от управление на кампании до съвместна работа по документи и много други. Това е централен хъб за всички ваши маркетингови нужди. Започнете да използвате ClickUp още днес и вижте какво може да направи за вашия маркетингов екип.