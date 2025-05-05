Топ 10 алтернативи и конкуренти на Pivotal Tracker за 2025 г.

Agile методологията се основава на непрекъснатото усъвършенстване. 📈

Идеята е проста: раздели работата си на по-малки периоди, за да задоволиш клиентите си чрез непрекъснато предоставяне на нови итерации или версии.

Добре, може би не е толкова просто. Agile управлението на проекти изисква много внимателно планиране, сътрудничество в екипа, проследяване на напредъка, съгласуване на целите и др. Ето защо екипите разчитат на мощен софтуер за Agile управление на проекти, за да останат на прав път на всеки етап от процеса.

И тук на помощ идва Pivotal Tracker. 🙂

Създаден през 2006 г., Pivotal Tracker е ветеран в сферата на Agile управлението на проекти. Все пак, той не разполага с някои важни функции, което го прави по-малко подходящ за екипи, които не се фокусират единствено върху разработката на софтуер. И макар Agile методологията да е била създадена първоначално за софтуерни екипи, тези практики сега са от полза за практически всеки мащабен проект. Това е причината много хора да търсят алтернативи на Pivotal Tracker – и ние сме тук, за да ви помогнем.

Следете ни, докато се впускаме в предизвикателствата и недостатъците, които Pivotal Tracker поставя пред своите потребители, и 10-те най-добри софтуерни алтернативи за преодоляване на тези проблеми. Намерете подробни описания на функциите, списъци с плюсове и минуси, информация за цените и много други!

Какво е Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker е популярен инструмент за управление на Agile проекти, който помага на софтуерните екипи да работят заедно, да планират проекти и да наблюдават напредъка от начало до край. Той се основава на създаването на „истории“, които представляват малки проекти или функции, и се отличава с улавянето на ключови данни за подробен анализ на проектите и отчитане на напредъка.

Pivotal Tracker разполага и с няколко вградени функции за сътрудничество, които държат членовете в течение, включително коментари, раздел за активност, функция за проследяване, @споменавания и известия.

чрез Pivotal Tracker

Други основни характеристики на Pivotal Tracker включват:

Стабилен API и интеграции за съгласуване с технологичните стекове на разработчиците

Оценете времето и сложността, необходими за всяка история

Плъзгане и пускане на истории, за да подредите приоритетите

Проследяване и управление на бъгове

Етикети за търсене, сортиране и филтриране на истории

Визуални препятствия, които предотвратяват възникването на пречки

И още! Но Pivotal Tracker не е без редица недостатъци. Да споменем само няколко...

Характеристиките му не са достатъчно гъвкави.

Трудно се персонализира

Объркващ потребителски интерфейс и като цяло не е най-лесен за ползване

Полезно само за софтуерни екипи

Липса на функция за диаграма на Гант

И още. 👀

И така, какво правите? Казвате сбогом на Pivotal Tracker и инвестирате времето си по-продуктивно – в мощна алтернатива на Pivotal Tracker. 🙂

Какво да търсите в алтернатива на Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker отговаря на много от основните изисквания на Agile екипите, но самата Agile методология се основава на непрекъснато усъвършенстване – и вашият софтуер за управление на проекти трябва да отразява това! Освен това, един от най-големите недостатъци на Pivotal Tracker е, че е насочен изключително към софтуерни екипи. Това затруднява адаптирането му в различни индустрии, бързоразвиващи се екипи, случаи на употреба и др.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Когато търсите следващата си софтуерна алтернатива, обърнете внимание на основните характеристики, които Pivotal Tracker притежава в допълнение към тези критични качества:

Гъвкави и персонализирани функции

Множество изгледи на проекти (включително диаграми на Гант)

Шаблони за по-бързо започване на работа с платформата

Интуитивен и лесен за използване интерфейс

Високо визуален дизайн

Сътрудничество по различни начини

Табла, анализи и проследяване на напредъка

Добрата новина е, че повечето съвременни и конкурентни софтуери за управление на проекти имат редица от тези характеристики, които могат да предложат на екипи от всякакъв размер и бюджет.

Лошата новина? Може да се наложи да прегледате много инструменти, преди да намерите подходящата алтернатива на Pivotal Tracker за екипа. Вместо да губите време и енергия в този процес на проби и грешки, започнете оттук. 🙂

10-те най-добри алтернативи на Pivotal Tracker за управление на проекти

Направихме проучване, за да ви предложим този подбрани списък с 10-те най-добри алтернативи на Pivotal Tracker за Agile екипи.

Спестете времето, което бихте прекарали в търсене в интернет, и вземете под внимание основните характеристики, предимства и недостатъци, цени, оценки и други данни за основните конкуренти. 🙌🏼

1. ClickUp

Визуализирайте Agile работните процеси с изгледа ClickUp Board

ClickUp е единственият софтуер за продуктивност „всичко в едно“, който е достатъчно мощен, за да централизира работата ви в различни приложения в една съвместна и динамична платформа. ClickUp е идеалната алтернатива на Pivotal Tracker с стотици напълно персонализируеми функции и над 1000 интеграции, които предоставят цялостни решения за Agile екипи в различни индустрии, дори и в безплатния си план Free Forever.

В ClickUp има повече от 15 изгледа на работния процес, включително списък, календар, изглед на табло в стил Kanban и дори изглед Gantt, за да визуализирате задачите и напредъка си от всеки ъгъл. Освен това, има много начини за сътрудничество в ClickUp – чрез коментари към задачи, присвоени коментари, изглед „Чат“ или чрез използване на високо визуалния инструмент „Whiteboards “.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Толкова много допълнителни функции могат да представляват крива на обучение за някои потребители.

Не всички изгледи се предлагат в мобилното приложение – все още!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с ClickUp за персонализирана цена

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (5670+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3540+ отзива)

2. Jira

чрез Jira

Jira е софтуер за проследяване на грешки и управление на проекти, предназначен за Agile екипи и разработчици. Проектните мениджъри могат да планират по-умни спринтове с разширени опции за отчитане, като натоварване на потребителите, средна възраст на проблемите и наскоро създадени проблеми. Функцията Release Burndown Chart позволява на мениджърите да проследяват и наблюдават напредъка на цялото издание, докато Cumulative Flow Diagram позволява на проектните мениджъри да визуализират количеството и състоянието на работата във всеки даден момент.

Ако не сте екип за разработка, може да ви е трудно да персонализирате строгите изгледи на проекта. Agile интерфейсът на Jira е изграден около Kanban и SCRUM табла. Това е идеално, ако вашият екип работи в Sprints, но е трудно за използване при междуфункционална работа по проекти. Например, не можете лесно да създадете различни изгледи на напредъка на проекта, които включват задачи, които не са свързани с разработката, като клиентски отзиви и итерации на дизайна.

Прочетете подробен речник на Agile SCRUM термини !

Най-добрите характеристики на Jira

Scrum табла за спринтове

Kanban табла за проследяване на проблеми

Пътни карти за делегиране на задачи

Отчети и табла

Ограничения на Jira

Стръмна крива на обучение за екипите, за да се обучат и интегрират в персонализирани работни процеси (вижте алтернативите на Jira ).

Потребителите не могат да оценят рисковете или разходите по проекта, което усложнява управлението на проекта.

Цени на Jira

Безплатно : За 10 потребители

Стандартен : 7,75 $/месец на потребител, фактурира се месечно

Премиум : 15,25 $/месец на потребител, фактурира се месечно

Enterprise: Свържете се с Jira за цени

Оценки и рецензии за Jira

Capterra: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

G2: 4. 2/5 (5000+ рецензии)

Сравнете Jira и Linear!

3. Аха!

Aha! е софтуер за управление на продукти, създаден да помага на екипите да управляват пътните карти на продуктите, да приоритизират функциите и да си сътрудничат с мултифункционални екипи. Той предоставя интуитивен интерфейс, който предлага всички необходими ресурси за ефективно планиране на всички изисквания на проекта. С Aha! екипите могат лесно да си сътрудничат по проекти в реално време, независимо къде се намират.

В Aha! екипите могат да преглеждат обратната връзка от клиентите, да визуализират напредъка на проектите и да споделят информация за продуктите на централизирана платформа. В резултат на това екипите могат да идентифицират проблемите на клиентите, да приоритизират и планират проектите и да разберат по-добре нуждите на пазара. Aha! също така опростява сътрудничеството с инструменти за споделяне на идеи и получаване на обратна връзка от заинтересованите страни.

Aha! най-добри характеристики

Видимост на проблеми и бъгове от Zendesk, GitHub и Sentry

Табло за работния процес с функционалност за автоматизация

Отворени разширения за проследяване на състоянието на клоновете, заявките за изтегляне и версиите на всеки потребителски разказ.

Над 30 вградени интеграции, включително Jira, Slack, Azure DevOps , Salesforce, Google Analytics и Zendesk.

Ограничения на Aha!

Ценовите планове, предназначени за екипи за разработка, са скъпи в сравнение с други алтернативи на Pivotal Tracker.

Липсва функция за бележки

Ценообразуване на Aha!

Създаване : Безплатно

Разработка : 9 $/месец на потребител

Идеи : 39 $/месец на потребител

Пътни карти: 59 $/месец на потребител

Aha! оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 200 рецензии)

Сравнете Aha! и Jira!

4. Asana

чрез Asana

Следващата ни алтернатива на Pivotal Tracker е Asana, инструмент за управление на проекти и сътрудничество, който помага на екипите да организират, проследяват и управляват работата си. Платформата предлага ключови функции като календари, разговори и споделяне на файлове, за да помогне на екипите да бъдат в крак с работата си и да комуникират ефективно.

Екипите могат да създават задачи и подзадачи, да ги възлагат на членове на екипа и да определят крайни срокове. Това ниво на организация улеснява управлението и отчитането на работната натовареност. Asana разполага и с календар, който позволява на екипите да виждат всички свои задачи в хронологичен формат и да планират работата си, за да спазват крайните срокове.

Вижте алтернативите на Asana !

Най-добрите характеристики на Asana

Споделяеми табла за наблюдение на напредъка на екипите и проектите

Правила за автоматизация за изпращане на заявки до членове на екипа или проекти

Разширени срокове за планиране на проекти

Персонализирани прагове на капацитет на човек

Ограничения на Asana

Не е подходящ за екипи за разработка на софтуер или сложни проекти.

Не може да добавяте няколко изпълнители, за разлика от други алтернативи на Pivotal Tracker като ClickUp.

Цени на Asana

Основно: Безплатно

Премиум : 10,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Asana за цени

Оценки и рецензии за Asana

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 9000 рецензии)

5. Wrike

чрез Wrike

Wrike е софтуер за управление на проекти, който помага на екипите да организират, планират и завършват работата си. Той предлага редица функции, включително управление на задачи, споделяне на файлове, проследяване на времето и комуникация в реално време. Wrike може да се използва от екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии, от малки стартиращи компании до големи корпоративни организации.

Проектните табла на Wrike могат да бъдат персонализирани, за да включват конкретни данни и показатели, които са relevante за даден проект или екип. Например, екип за разработка на софтуер може да включва показатели за покритие на кода и резултати от тестове, докато екип за маркетинг на продукти може да включва показатели за степента на приемане и разходите за привличане на клиенти (CAC).

Най-добрите характеристики на Wrike

Формуляри за заявки с условна логика

Автоматизация на повтарящи се работни процеси

Планиране на ресурсите за проекта

Табла за проекти

Ограничения на Wrike

Можете да разглеждате диаграми на Гант само чрез платените версии (научете повече за алтернативите на Wrike ).

Достъп до вградения в приложението инструмент за отчитане на времето имате само с плановете Business или Enterprise.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с Wrike за цени

Pinnacle: Свържете се с Wrike за цени

Оценки и рецензии за Wrike

Capterra: 4,3/5 (над 1900 рецензии)

G2: 4. 2/5 (3200+ рецензии)

6. Monday. com

чрез Monday

Инструментът за управление на проекти и сътрудничество Monday.com помага на екипите да планират, организират и изпълняват работата си. Членовете на екипа могат да създават табла и да организират задачите в карти, които могат да се преместват между колоните, за да представят различни етапи на проекта, като използват визуалните, гъвкави и персонализирани функции на платформата.

В понеделник са налични редица функции, включително календари, разговори и споделяне на файлове, които могат да помогнат на екипите да се организират и да комуникират ефективно. Освен това, той предлага и интеграции с различни други инструменти и приложения, което позволява на екипите да оптимизират процесите си за управление на работния поток.

Вижте още алтернативи на Monday!

Най-добрите характеристики на Monday

Календарна джаджа, за да видите кои задачи принадлежат към кой проект

Персонализирани работни процеси за управление на проекти

Проследяване на зависимости в проектите

Управление на работната натовареност

Ограничения на Monday

Характеристиките не са подробно описани за екипи за разработка на софтуер.

Таблото за управление е платена премиум функция.

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен завинаги

Основен : 8 $/месец на място, започващ от 3 места

Стандартен : 10 $/месец на място, започващ от 3 места

Pro : 16 $/месец на място, започвайки от 3 места

Enterprise: Свържете се с Monday за цени

Понеделни оценки и рецензии

Capterra: 4,6/5 (над 3300 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 6600 отзива)

7. Trello

чрез Trello

Trello е уеб-базиран инструмент за управление на проекти и екипно сътрудничество, който използва табло в стил Kanban, за да помага на екипите да управляват задачи и проекти. На всяко табло потребителите създават карти, които представляват задачи или елементи, и ги преместват между колоните, за да покажат различните етапи на напредъка.

За да създадете няколко работни потока в софтуер за управление на проекти като Trello, първо трябва да създадете отделни табла за всеки работен поток. След това в рамките на всяко табло създайте колони, които да представят различните етапи на работния поток, като „Забавени“, „В процес“, „В процес на преглед“ и т.н. След това създайте карти, за да добавите задачи или елементи, и ги премествайте между колоните, докато те преминават през работния поток.

Най-добрите характеристики на Trello

Kanban табла, календари, времеви графики и табла за проекти

Автоматизацията е вградена във всеки Trello борд без код.

Power-Ups (плъгини) за свързване с други приложения и инструменти

Повторяеми шаблони за работни процеси за множество проекти

Ограничения на Trello

Слоевете със задачи могат лесно да се натрупат, когато управлявате мащабни проекти.

Повечето от функциите не са достъпни в безплатната версия (вижте алтернативите на Trello ).

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум : 10 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Trello за цени

Оценки и рецензии за Trello

Capterra: 4,5/5 (над 22 000 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

8. Pendo

чрез Pendo

Pendo е платформа за успех на клиентите, която помага на екипите да подобрят дигиталните си преживявания, като им позволява да разберат как клиентите им взаимодействат с продуктите им, да събират обратна връзка и да вземат решения въз основа на данни.

Платформата на Pendo включва анализи, сегментиране, инструменти за ангажираност, прозрения и проследяване на използването. Анализите в реално време ви позволяват да видите какво правят вашите клиенти с вашия продукт. Сегментирането ви позволява да групирате клиентите в персони въз основа на тяхното поведение. Чрез използването на инструменти за ангажираност можете да комуникирате директно с вашите клиенти. Прозренията ви дават разбиране за моделите на поведение на потребителите във времето. А проследяването на използването ви показва точно кои функции потребителите използват най-често.

Най-добрите характеристики на Pendo

Инструмент Data Explorer за достъп, проучване и анализ на продуктови данни

Количествени показатели за измерване на общата ангажираност с продукта

Обобщения на портфолиото и ръководства в приложението

Достъпно за всички потребители на Pendo Guide

Ограничения на Pendo

Ограничена мащабируемост за Agile екипи, които търсят функции за управление на проекти

Персонализацията е ограничена в профилите на клиентите.

Цени на Pendo

Безплатен план

Свържете се с Pendo за подробности относно ценовите планове.

Оценки и рецензии за Pendo

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 1100 рецензии)

9. TeamGantt

чрез TeamGantt

TeamGantt е уеб-базиран софтуер за управление на проекти, създаден за екипи, които планират и графикват работата си, използвайки диаграма на Гант. Диаграмите на Гант са вид бар диаграми, които показват задачите по проекта и тяхната зависимост във времето, което улеснява визуализирането на началото и края на задачите и връзката между тях.

Софтуерът на TeamGantt позволява на потребителите да създават, възлагат и проследяват задачи, да си сътрудничат с членовете на екипа и да управляват ресурсите и бюджетите. Той предлага и разширени функции като зависимости между задачите, персонализирани полета и интеграция с други инструменти като Trello и Slack. TeamGantt е проектиран да помага на екипите да визуализират работата си, да спазват графика и да поддържат организация, за да могат да изпълнят проектите си навреме и в рамките на бюджета.

Най-добрите характеристики на TeamGantt

Визуално отчитане на задачите за наблюдение на целите и напредъка на проекта

Раздел за управление на ресурсите с лесен достъп

Прегледи и отчети на портфолиото

Планиран график срещу действителен график

Ограничения на TeamGantt

Комплексна функционалност за зависимости

Проследяването на времето е платена функция.

Цени на TeamGantt

Lite : 19 $/месец на мениджър, фактурира се ежегодно

Pro : 49 $/месец на мениджър, фактурира се ежегодно

Enterprise: 99 $/месец на мениджър, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за TeamGantt

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

G2: 4,8/5 (над 800 рецензии)

10. nTask

чрез nTask

Екипите и отделните лица могат да управляват, сътрудничат и приоритизират задачите едновременно с платформата за управление на задачи и проекти на nTask. В допълнение към списъците със задачи, Kanban таблата, времевите графики, диаграмите на Гант, проследяването на времето и персонализираните табла, тя предлага инструменти за ефективно сътрудничество в екип.

С автоматизираната система за напомняния и известия на nTask, екипите ще имат допълнителна помощ за наблюдение на крайните срокове на проектите. Например, потребителите могат да настроят автоматични напомняния, които да се изпращат няколко дни преди крайния срок на задачата.

Най-добрите характеристики на nTask

Дъска Kanban с функция „плъзгане и пускане”

Диаграми на Гант с зависимости между задачите

Оценки на времето и проследяване на времето

Управление на документи

Ограничения на nTask

Най-подходящ за малки и средни екипи без сложни проекти

Прикачването на големи файлове при споделяне отнема повече време от обичайното

Цени на nTask

Премиум : Започва от 20 $/месец за 5 потребители

Бизнес : Започва от 60 $/месец за 5 потребители

Enterprise: Свържете се с nTask за цени

Оценки и рецензии за nTask

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

G2: 4. 4/5 (10+ рецензии)

Агилното управление на проекти започва с ClickUp

Ключът към намирането на най-добрата алтернатива на Pivotal Tracker за вашия екип е гъвкавостта.

И има само един софтуер за управление на Agile проекти, който може да обещае такова ниво на гъвкавост, заедно с интуитивен интерфейс, стотици функционални характеристики, богата библиотека от шаблони и много други – и този софтуер е ClickUp. 🏆

Достъп до множество Agile инструменти, над 1000 интеграции, табла за управление и много други, когато се регистрирате в ClickUp днес. 📈