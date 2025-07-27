Безплатни шаблони за график за интервюта, които ще оптимизират процеса на наемане на персонал

Когато става въпрос за планиране на интервюта, 64% от специалистите по подбор на персонал споделят, че най-голямата им трудност е размяната на имейли.

Добавете към това предизвикателствата в областта на човешките ресурси, като наличност на интервюиращи, конфликти в календара и промени в графика в последния момент, и нещата бързо се усложняват. Без надеждна система за планиране на интервюта рискувате да загубите обещаващи кандидати и да компрометирате имиджа на работодателя си.

Ето защо сме събрали най-добрите безплатни шаблони за график за интервюта, за да ви помогнем да бъдете на върха на играта си.

Независимо дали наемате за една длъжност или се занимавате с дузина, тези инструменти ще ви помогнат да работите безпроблемно. Нека планирането на интервюта бъде едно нещо по-малко, за което да се притеснявате.

Какво представляват шаблоните за график за интервюта?

Шаблоните за график за интервюта са структурирани инструменти, специално създадени, за да оптимизират процеса на наемане на персонал. Екипите по човешки ресурси, мениджърите по наемане на персонал и собствениците на малки предприятия могат да използват тези шаблони, за да следят процеса на наемане на персонал и да избягват конфликти в графиците. Те ви помагат да управлявате всеки етап от процеса на интервюто, от първоначалното интервю до окончателната обратна връзка.

Получавате централизирана информация за подробностите по интервюто, включително имената на кандидатите, позициите, за които кандидатстват, и етапите на интервюто, както и наличните дати, часове и назначените интервюиращи.

Това ви помага да актуализирате статуса на интервютата, да следите всяка фаза от наемането, да координирате действията с вътрешните екипи и да предоставяте обратна връзка за интервютата.

Накратко, шаблоните за график за интервюта позволяват на всички да са наясно кой интервюира кого, кога и защо. Те осигуряват по-гладка комуникация, по-бързо вземане на решения и много по-добро преживяване за кандидатите.

👀 Знаете ли, че... 51% от мениджърите по наемане на персонал могат да преценят дали даден кандидат е подходящ за длъжността в рамките на първите пет минути от интервюто.

Шаблони за график за интервюта

Можете да получите безплатни шаблони за планиране на интервюта, които можете да персонализирате, от ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, и други надеждни източници. Тези шаблони са създадени, за да поддържат процеса ви гладък, екипа ви синхронизиран и кандидатите ви впечатлени.

Ето най-добрите от тях, които ще ви помогнат да бъдете организирани и ефективни:

1. Шаблон за график на работа на служителите в ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте графика на екипа по човешки ресурси и напредъка на задачите по интервютата с шаблона за график на работа на служителите на ClickUp.

Съгласуването на смени, наличност и натовареност на екипа по човешки ресурси може да бъде голямо главоболие за специалистите по подбор на персонал и екипите по човешки ресурси. Шаблонът за график на работа на служителите на ClickUp ви помага, като оптимизира планирането на работната сила, организира графиците на екипа по подбор на персонал, наблюдава капацитета и проследява напредъка на процеса на интервюта.

Този шаблон може:

Планирайте визуално работните графици за вашите HR екипи, така че да имат достатъчно време да управляват процеса на интервюиране на кандидатите.

Идентифицирайте и синхронизирайте важни задачи за интервюто с конкретната наличност и умения за набиране на персонал на HR отдела.

Проследявайте статуса и напредъка на задачите по набирането на персонал за конкретни длъжности с помощта на персонализирани статуси.

Следете зависимостите между задачите в процеса на интервюиране, за да сте сигурни, че всички членове на екипа ви по набиране на персонал са подготвени да провеждат интервюта на място и виртуални интервюта.

Създайте крайни срокове за съобщаване на графика на служителите с ClickUp Milestones

🔑 Идеален за: Планиране на смени на екипа по наемане на персонал, проследяване на наличността и подпомагане на специалистите по подбор на персонал да планират според графиците за наемане и натовареността.

2. Шаблон за блокиране на графика в ClickUp

Получете безплатен шаблон Блокирайте лесно графиците за интервюта с шаблона за блокиране на графици на ClickUp.

40% от кандидатите очакват покана за интервю в рамките на шест дни след кандидатстване за работа. Ако пропуснете този срок, рискувате да загубите най-добрите таланти.

Шаблонът за блокиране на графика на ClickUp ви помага да спазите този краен срок, като ви информира за графика на интервютата, наличността на екипа и предстоящите задачи. Той ви позволява да определите точно дати за всеки кандидат, като избягвате припокриване на графиците и дълги забавяния.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Планирайте графиците за интервюта на място и видео интервюта бързо и точно.

Назначете подходящи специалисти по подбор на персонал за интервюта за конкретна длъжност.

Разберете зависимостите между задачите по набирането на персонал и се уверете, че заинтересованите страни са на разположение.

Отворете блокове със задачи в 7 различни изгледа с персонализирани изгледи, за да можете лесно да визуализирате и организирате графика си.

🔑 Идеален за: Организиране на графици за интервюта, избягване на конфликти в календара и поддържане на процеса на наемане на работа в правилната посока и съсредоточен върху кандидатите.

3. Шаблон за почасов график на ClickUp

Получете безплатен шаблон Позволете на специалистите по подбор на персонал да планират всеки час от деня си с шаблона за почасов график на ClickUp.

Ясният график по часове поддържа интервютата ясни и конкретни. Той ви помага да задавате стратегически въпроси, без да се забавяте, така че кандидатите да останат ангажирани, а вие да съберете необходимата информация.

Шаблонът за часови график на ClickUp ви помага да планирате всяка задача по наемането на персонал, като поддържате всяко интервю фокусирано, ефективно и съобразено с вашите цели за наемане на персонал.

Това ще ви помогне да:

Повишете продуктивността на интервютата, като зададете ясни цели и приоритети в споделяемия календар на ClickUp.

Поддържайте процеса на наемане организиран с гъвкав, но структуриран дневен график.

Следете напредъка спрямо целите за наемане на персонал чрез изгледа на задачите.

Използвайте четири различни персонализирани статуса, като „Отменено“, „Завършено“, „В процес“ и „Завърши“, за да видите кои интервюта все още са в процес, кои са приключили и кои са отменени и пренасрочени.

🔑 Идеален за: Структуриране на ежедневните работни процеси по наемане на персонал, спазване на графика за интервюта с кандидати и поддържане на пълна прозрачност в процеса на наемане.

🧠 Интересен факт: Известни с неочакваните си въпроси, Google веднъж попитаха кандидат: „Колко баскетболни топки могат да се поберет в тази стая?“ Спойлер: те не търсеха число – искаха да видят процеса на решаване на проблеми.

4. Шаблон за планиране на блокове в ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте времеви блокове за интервюта според предпочитанията на кандидатите и наличността на рекрутиращия с шаблона за планиране на блокове на ClickUp.

Намирането на подходящо време за интервю, което да е удобно за всички, е най-голямото предизвикателство, пред което са изправени специалистите по подбор на персонал. Без ясна представа за наличността на вашия HR екип, може да изпратите покани за интервю с грешни дати и да се сблъскате с припокриващи се задачи по подбора на персонал.

Шаблонът за планиране на блокове на ClickUp предлага бърз и лесен начин за създаване и коригиране на графиците на екипа по наемане на персонал.

Използвайте този шаблон, за да:

Визуализирайте и приоритизирайте задачите по набирането на персонал с лесно плъзгане и пускане.

Организирайте проектите в блокове в споделено пространство, така че всеки да знае кога да планира следващите интервюта.

Управлявайте ресурси като инструменти за оценка на таланти , наръчници за набиране на персонал и ръководства за различни екипи по наемане на персонал на едно място.

Пренасрочете интервютата в календара на ClickUp, за да държите всички в течение в случай на непредвидени обстоятелства.

🔑 Идеално за: Координиране на графика за интервюта за различни длъжности и синхронизиране на всички с актуализации на календара в реално време.

💡 Професионален съвет: Бъдете в крак с графика си с функцията ClickUp Calendar – вашият универсален център за управление на задачи, срокове и наличност на екипа. Синхронизирайте с Google или Outlook, премествайте задачи с плъзгане и пускане между изгледите и планирайте седмицата си с пълна видимост на всички проекти. Планирайте автоматично приоритетните си задачи с AI календара на ClickUp.

5. Шаблон за наличност на личен график в ClickUp

Получете безплатен шаблон Оценявайте дневните и седмичните графици на отделните специалисти по подбор на персонал с шаблона за лична наличност на ClickUp.

Първо, трябва да знаете индивидуалния график на всеки член, за да определите наличността на екипа за наемане. Използвайте шаблона за наличност на личния график на ClickUp, за да видите кои задачи имат в процес на изпълнение, кога и дали те могат да бъдат преместени, за да се приспособят към спешни интервюта.

Този шаблон ви позволява да:

Визуализирайте и персонализирайте седмичния си график в споделения календар в реално време.

Използвайте изгледа на календара на ClickUp , за да планирате графика си и да изпълните задачите, събитията и срещите си навреме.

Проследявайте наличните ресурси на мениджърите по наемане и другите специалисти по подбор на персонал, както и предстоящите им дейности, за да планирате графика за интервютата.

Идентифицирайте и отстранете потенциални конфликти в графика за интервюта предварително.

🔑 Идеално за: Проверка на наличността на членовете на екипа и планиране на седмични срещи, за да оптимизирате графиците за интервюта и да предотвратите конфликти с текущи задачи по набирането на персонал.

💡 Професионален съвет: Помолете ClickUp Brain да планира свободно време за вас и вашия колега интервюиращ – след това го оставете да създаде автоматично събития в календара и да изпрати напомняния, за да не пропуснете нищо. Използвайте ClickUp Brain, за да планирате срещи незабавно.

6. Шаблон за календарно планиране на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте интервюта, добавяйте дати и създавайте напомняния с шаблона за календар на ClickUp.

Шаблонът за календар на ClickUp превръща обичайния ви календар в стратегически инструмент за планиране на интервюта. Можете да планирате задачите по набирането на персонал за седмицата или месеца предварително. Това помага на екипа по набирането на персонал да изпрати покани за интервюта и да планира графиците си съответно.

Този шаблон ще ви помогне да:

Бъдете организирани и в крак с ежедневните, седмичните и месечните задачи, за да провеждате ефективни интервюта.

Анализирайте задачите и целите си, за да намерите оптимални интервюта и изпратете автоматично покани за интервю на кандидатите с календара на ClickUp.

Споделяйте крайни срокове и други важни дати за набиране на персонал в календара, за да държите кандидатите и набиращите персонал информирани.

Коригирайте графиците за груповите интервюта, без да нарушавате графика за набиране на персонал.

Проверете цялостния работен процес и напредъка по наемането

🔑 Идеално за: Създаване на ясна, споделена визия за графиците за интервюта и сроковете за наемане, за да се поддържа ефективност и сътрудничество в процеса.

7. Шаблон за срещи в ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете интервютата в проследими задачи с шаблона за срещи на ClickUp.

Когато имате насрочени няколко интервюта за различни длъжности, набиращите персонал може да имат затруднения да запомнят всички тези срещи. В резултат на това ще се стигне до закъснения в изпращането на покани за интервю, пропуснати интервюта и разочаровани кандидати.

Използвайте шаблона за срещи на ClickUp, за да следите насрочените интервюта и да поддържате екипа по наемане на персонал в крак с графика. Този шаблон ви позволява да:

Разпределете интервюта на място и виртуални интервюта на подходящите специалисти по подбор на персонал.

Насрочете час и дата за интервю според наличността на заинтересованите страни.

Използвайте ClickUp Task Management , за да маркирате задачите с цветови кодове или етикети според длъжността, интервюиращия или етапа на интервюто, което улеснява разграничаването между различните интервюта.

Добавете линкове към срещи, списъци за проверка и въпроси за интервю, за да оцените личността и квалификацията за всяка длъжност.

Настройте напомняния, за да информирате рекрутерите и кандидатите за предстоящи интервюта.

🔑 Идеално за: Организиране на интервюта за няколко свободни позиции и изпращане на напомняния по систематичен начин

С ClickUp намалихме времето, необходимо за разпределяне и изпълнение на задачите, от няколко дни до няколко часа. Сега хората знаят кои задачи са в очакване за тяхното въвеждане в работата и какво трябва да направят – нещо, което е кошмар да се организира по имейл. Благодарение на шаблоните, мениджърите са на един клик разстояние от създаването на табла за въвеждане в работата за всеки нов служител. Променящо играта.

8. Шаблон за интервюта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте рамка за съвместни интервюта с шаблона за интервюта на ClickUp.

Структурираните интервюта имат по-висок коефициент на валидност, което ги прави по-ефективни при подбора на подходящи кандидати. За да структурирате интервютата, трябва да очертаете стандартен процес, който всеки специалист по подбор на персонал трябва да следва.

Шаблонът за интервюта на ClickUp ви позволява да създадете стандартизирана и повтаряема рамка за интервюта, така че всеки кандидат да бъде оценен справедливо и последователно.

С този шаблон можете да:

Проектирайте, тествайте и оптимизирайте процеса на интервюиране

Оценявайте кандидатите бързо, точно и справедливо.

Решете съвместно с екипа си за наемане на персонал подходящите формати и стилове на интервюта.

Подгответе въпроси за интервюта за различни длъжности, така че набиращите персонал да могат да съберат цялата необходима информация.

🔑 Идеално за: Намаляване на пристрастията и осигуряване на последователна оценка на кандидатите за всяка длъжност.

💡 Професионален съвет: Можете също да помолите предварително създадените AI агенти на ClickUp да ви напомнят за интервютата за деня. Въз основа на вашия календар, те могат да ви напомнят за насроченото интервю, ако им бъде даден подходящ тригер. Създайте подсказка в полето и добавете тригери

9. Шаблон за управление на интервюта и отчети на ClickUp

Получете безплатен шаблон Събирайте и управлявайте лесно отчетите за представянето на кандидатите с шаблона за управление на интервюта и отчети на ClickUp.

Имате голям избор поради големия брой интервюта? Шаблонът за управление на интервюта и отчети на ClickUp ще ви помогне да изберете подходящия човек от голям брой кандидати. Ще имате кратък преглед на позицията на кандидата в процеса на наемане и неговото представяне на едно място.

Можете да присвоите идентификационни номера на кандидатите и да ги използвате за търсене на конкретни профили. Представете си го като система за проследяване на кандидати, само че много по-опростена.

Този шаблон ще ви помогне да:

Поддържайте списък с всички кандидати за работа и техния статус в едно организирано работно пространство, за да сте сигурни, че никой кандидат няма да бъде пропуснат по време на процеса на наемане.

Актуализирайте статуса на кандидатите, докато те преминават през различните етапи на интервюто, като държите всички заинтересовани страни информирани и намалявате риска от недоразумения или пропуснати стъпки.

Добавете персонализирани полета като „Културно съответствие“ , „Комуникативни умения“, „Опит“, „Досие от интервюто“ и „Технически умения“ към досието на всеки кандидат.

Съберете всички данни и обратна връзка от интервютата в изчерпателни доклади с помощта на ClickUp Docs , които могат лесно да бъдат споделени с екипа по наемане на персонал за съвместно вземане на решения.

🔑 Идеален за: Създаване на прост и организиран начин за проследяване на кандидатите, оценяване на представянето им и избор на най-подходящите кандидати за длъжността и корпоративната култура.

Спомням си, че в началото на 2021 г. се опитвахме да пуснем на пазара цяла поредица от продукти. Пропуснахме крайните срокове, имахме проблеми. Хората не комуникираха помежду си. Не знаехме кой трябва да взима решенията. Наехме няколко умни хора, но бих казал, че ClickUp е бил нещо като гръбнакът на дейността на компанията, особено по отношение на отличното протичане на работните процеси.

Получете безплатен шаблон Създайте справедлив и приобщаващ процес на наемане с шаблона за наемане на кандидати на ClickUp.

Несъзнателните предубеждения при набирането на персонал могат да повлияят на справедливостта на процеса на наемане. С измерима система за оценяване, шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp помага за намаляване на тези предубеждения. Можете да проследявате как се оценява всеки кандидат, да преценявате справедливостта на оценките и да поддържате процеса прозрачен и последователен.

Освен това, споделете обратна връзка с кандидатите, за да подобрите тяхното преживяване, дори и да не са били избрани.

Използвайте този шаблон, за да:

Оценявайте кандидатите точно с помощта на персонализирани скали за оценяване.

Поддържайте организация с помощта на списъци, крайни срокове и други напомняния.

Използвайте табличен изглед и табла за проследяване, за да прегледате и сравните квалификациите и оценките на кандидатите един до друг.

Запишете и организирайте всички необходими подробности за кандидата.

🔑 Идеален за: Минимизиране на пристрастията, подобряване на прозрачността и гарантиране на справедлива оценка на всеки кандидат

👀 Знаете ли, че... 67% от времето на един специалист по подбор на персонал се отделя за координиране на графиците за интервюта.

11. Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp

Получете безплатен шаблон Достъп до карти за оценка на кандидатите и организиране на задачите по набирането на персонал с шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp е също чудесен инструмент за поддържане на справедлив и измерим процес на наемане. Той организира задачите ви по набирането на персонал, съхранява кандидатурите за работа и предлага карти за оценка, за да преместите подходящите кандидати на следващия етап.

Този шаблон ви позволява да:

Проследявайте кандидатите през целия процес на наемане с карти за оценка на интервюто.

Организирайте формулярите за кандидатстване за работа в папки за всяка свободна позиция.

Използвайте ClickUp Automations , за да възлагате задачи, изпращате напомняния и актуализирате статуса на кандидатите по време на процеса, като минимизирате ръчната работа и забавянията.

Визуализирайте и управлявайте графиците с изгледите на Гант и Timeline, като се уверите, че крайните срокове и зависимостите са ясни.

Синхронизирайте с външни календари (Google Calendar, Outlook), борси за работа и имейл, за да поддържате всички дейности по набирането на персонал свързани и актуални.

🔑 Идеално за: Създаване на централизирана система за управление на обяви за работа, обективна оценка на кандидатите и оптимизиране на процеса на наемане от кандидатстването до окончателното назначаване.

💡 Професионален съвет: Ясният и навременен имейл с графика за интервюта подобрява процента на отговорите от кандидатите и задава тон за професионално преживяване. Включете типа интервю (по телефон или видео), варианти за час, линк за срещата (ако е виртуална) и подробности за интервюиращия. За да избегнете разменени съобщения, можете да използвате и споделен календар като ClickUp Calendar или да го интегрирате с инструменти за резервиране на календар като Calendly.

12. Шаблон за списък за наемане на персонал на ClickUp

Получете безплатен шаблон Добавете списък за проверка към всяка задача по наемането с шаблона за списък за проверка при наемане на ClickUp.

Кандидатите, които споделят лошо преживяване при набирането на персонал, са по-малко склонни да кандидатстват отново или да препоръчат други хора. А по време на натоварени цикли на наемане дори и най-усърдните екипи по набиране на персонал могат да пропуснат стъпки или да загубят представа за напредъка.

Улеснете работата им с шаблона за списък за наемане на персонал на ClickUp. Той представя всички важни стъпки в прост, проследим списък, който можете да добавите към всяка задача, свързана с набирането на персонал.

С този шаблон можете да:

Уверете се, че вашият екип е съобщил подробностите на кандидатите, които са преминали на следващия етап, и е информирал тези, които не са успели.

Осигурява последователен и организиран начин за преглед на кандидатурите.

Задавайте последващи действия, проследявайте зависимости и се уверете, че нищо не е пропуснато по време на набиране на голям брой кандидати.

Следете документите като доказателства за квалификации, споразумения за неразкриване на информация и трудови договори.

🔑 Идеално за: Създаване на повтарящ се процес, при който не се пропуска нито една важна стъпка, особено по време на натоварени и динамични цикли на наемане на персонал.

13. Шаблон за график за интервюта от Template. Net

Шаблонът за график за интервюта на Template. Net е прост шаблон, с който можете да определите всички подробности за предстоящите интервюта във вашата компания. Можете да посочите адреса на офиса, да предоставите подробно описание на длъжността и да създадете стандартен въпросник.

Използвайте този шаблон, за да:

Предоставете адреса на офиса и указания за интервюта на място.

Очертайте програмата на интервюто, за да поддържате съгласуваност между двете страни.

Направете списък с въпроси, които рекрутърът трябва да зададе по време на груповите интервюта.

Определете критерии за оценка на кандидатите и подробности за необходимите квалификации за справедливи интервюта.

🔑 Идеален за: Поддържане на съгласуваност между интервюиращите и информиране на кандидатите, като същевременно се стандартизира процесът на интервюиране в различните отдели и длъжности.

📮 ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може: да разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, да изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и да създава автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти имат една или две от тези стъпки. ClickUp обаче помага на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте графика, задвижвана от изкуствен интелект, където задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

14. Шаблон за потвърждение на интервю от Template. Net

Създаването на различни имейли за потвърждаване на интервюта е друга повтаряща се задача в и без това натоварения график на вашия HR екип. Това става още по-трудно по време на цикли с голям обем на наемане на персонал. Шаблонът за потвърждаване на график за интервюта от Template. Net опростява това с помощта на персонализиран шаблон за имейл.

Този шаблон може да ви помогне:

Създайте привлекателна покана за интервю с името на компанията, подробности за длъжността и час на интервюто.

Канете кандидатите за различни позиции навреме, без да се налага да пишете индивидуални имейли.

Персонализирайте темата и адаптирайте текста на имейла, за да отговаря на различните свободни позиции.

🔑 Идеално за: Бързо изпращане на персонализирани покани за интервю с всички важни подробности в професионален тон.

📖 Прочетете също: Научете повече за един ден от живота на специалист по подбор на персонал

15. Шаблон за седмичен график за интервюта от Template. Net

Шаблонът за седмичен график за интервюта на Template. Net е идеална рамка за управление на графиците за интервюта всяка седмица. Можете да обсъдите наличността на екипа си и да изброите датите и часовете за интервюта в споделен документ.

Този шаблон ви позволява да:

Уведомете вашите специалисти по подбор на персонал с кого ще проведат интервю, кога и за каква длъжност, и се подгответе съответно.

Позволете на специалистите по подбор на персонал да преглеждат и да изискват резерви в графика, ако се нуждаят от допълнително време.

Напишете бележки за вашите очаквания за интервютата през тази седмица или как да представите компанията, като по този начин помогнете на екипите по човешки ресурси да провеждат по-ефективни интервюта.

🔑 Идеален за: Организиране и управление на седмични графици за интервюта.

16. Шаблон за имейл с график за интервюта от Workable

чрез Workable

Започнете с правилния подход, като персонализирате поканата за интервю с шаблона за имейл за график за интервюта от Workable. Той ви показва точно как да съставите тема, да представите длъжността и да форматирате имейла, за да впечатлите кандидата.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Съобщете часа, датата и стандартните очаквания от кандидата за интервюто.

Помолете ги да отговорят с предпочитаните от тях часови интервали от раздела „следните дати“ в имейла.

Персонализирайте масови имейли за всяка свободна длъжност

Опишете подробно следващите стъпки за последващите интервюта, за да изясните очакванията на кандидатите.

🔑 Идеален за: Потвърждаване на интервюта и установяване на първоначална комуникация с кандидата.

17. Шаблон за график за интервюта от Pocket HRMS

чрез Pocket HRMS

Шаблонът за график за интервюта на Pocket HRMS е идеален за канене на кандидати на интервюта на място. Той показва как да дадете указания за местоположението на офиса си и какви документи трябва да носи кандидатът. Можете да го персонализирате според длъжностите, за които набирате кандидати.

С този шаблон можете:

Потвърдете интервютата на място с кандидатите

Позволете на кандидатите да изберат предпочитаните от тях дати и часове за интервюто.

Посочете дрескода и необходимите документи за интервю във вашата компания.

🔑 Идеално за: Изпращане на персонализирани покани за интервю на място в голям мащаб.

19. Шаблон за график за интервюта от Jotform

чрез Jotform

Уморени ли сте да питате всеки кандидат за неговата наличност? Използвайте шаблона за график за интервюта на Jotform, за да позволите на кандидатите да изберат предпочитаните от тях дати, часови интервали и др. чрез персонализиран формуляр.

Този шаблон ще ви помогне да:

Събирайте важни данни за кандидатите

Позволете на кандидатите да изберат график за интервю от наличните ви свободни часове.

Изберете предпочитания формат от телефонно интервю, видео интервю или интервю на място.

🔑 Идеално за: Премахване на затрудненията при планирането и предоставяне на кандидатите на по-голям контрол върху процеса на интервюиране.

💡 Професионален съвет: Изпратете предварително списък с изисквания за видео интервюто, включващ технически изисквания, опции за резервно копие и дрескод. Освен това, винаги потвърждавайте стабилността на интернет връзката и настройките на фона, за да избегнете разсейване. Това гарантира безпроблемно взаимодействие и помага на кандидатите да представят ефективно своя професионален опит. За повече информация прочетете съветите за подготовка за дистанционно интервю.

Какво прави един добър шаблон за график за интервюта?

Безплатните шаблони за човешки ресурси могат да ви спестят време, бюджет, нерви и репутация. Но за да стане това, те трябва да притежават някои специфични качества, като:

Ясна структура и критерии: Изброява името на компанията, имената на кандидатите, длъжностите, етапите на интервюто, времето и подробностите за интервюиращия в организиран формат. Включва полета, в които набиращите персонал могат да въведат своята наличност, за да координират груповите интервюта.

Видимост на конфликти: Показва припокриващи се графици и недостъпност на интервюиращите, за да се избегнат проблеми при резервирането. Помага за идентифициране и коригиране на грешки, за да се предотвратят чести промени в графика и да се поддържа професионален тон от самото начало.

Опции за персонализиране: Позволява ви да добавяте или премахвате полета в зависимост от процеса на интервюиране и специфичните нужди на длъжността. Осигурява гъвкавост за адаптиране на шаблона за различни цикли на наемане на персонал.

Проследяване на етапите: Проследява кандидатите през всеки етап – първоначално интервю, технически кръгове и Проследява кандидатите през всеки етап – първоначално интервю, технически кръгове и последващи действия след интервюто . Включва персонализирани имейли с покани за интервю с предметни редове и шаблони, които можете да автоматизирате на всеки етап.

Инструменти за сътрудничество: Позволява на специалистите по подбор на персонал, мениджърите по наемане и интервюиращите да добавят бележки, да споделят обратна връзка и да актуализират наличността на едно място. Поддържа всички в синхрон и осигурява последователно преживяване за кандидатите.

Планиране на последващи действия: Предоставя място за записване на следващите стъпки, като последващи интервюта, дати за вземане на решение и крайни срокове за обратна връзка. Държи кандидатите информирани и ангажирани през целия процес на интервюто.

Поддръжка на много роли: Управлява графиците за интервюта за различни роли и отдели в един-единствен шаблон. Елиминира необходимостта от поддържане на отделни календари за всяка свободна позиция.

Планирайте интервюта ефективно и оптимизирайте процеса на наемане с ClickUp

Всички гореспоменати шаблони имат функции, които улесняват планирането на интервюта.

Но ClickUp е най-добрият ви избор за лесно планиране на интервюта с най-добрите шаблони и поддържане на последователен и централизиран цикъл на наемане на персонал. Може да се използва като софтуер за управление на човешките ресурси и база от знания за целия ви екип по наемане на персонал.

Използвайте ги, за да държите кандидатите информирани, набиращите персонал съгласувани и циклите на наемане в рамките на определеното време.

Освен това, той се интегрира с над 1000 платформи, така че можете лесно да синхронизирате съществуващите си технологии за набиране на персонал с ClickUp.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и организирайте без усилие всички интервюта с кандидатите!