Съвети за дистанционно интервю, с които да се подготвите за следващото си интервю

Сред всички стъпки за намиране на работата на вашите мечти, интервюто е може би най-плашещата и значима стъпка, особено с популярността на дистанционните интервюта. Приблизително 60% от компаниите днес предпочитат дистанционните интервюта пред личните.

Виртуалните интервюта промениха процеса на интервюиране, като го направиха по-кратък, по-евтин, по-гъвкав и много по-удобен. Те обаче имат и редица предизвикателства. Те зависят от технологиите, които могат да създадат проблеми по всяко време. Свързването с интервюиращия онлайн също изисква повече усилия.

Каквито и да са предизвикателствата, фактът, че дистанционните интервюта са тук, за да останат, е неоспорим. За щастие, ние сме съставили умни съвети за дистанционни интервюта, стратегии, най-добри практики и отлично средство, което ще ви помогне да се представите отлично на интервюто.

Независимо дали се подготвяте за интервю или сте работодател, който иска да подобри процеса на дистанционно наемане на персонал, ние сме тук, за да ви помогнем.

Предимства и недостатъци на дистанционните интервюта

Преди да разгледаме съветите, нека бързо да разгледаме предимствата и недостатъците на виртуалното интервю.

Предимства

Ето предимствата на виртуалното интервю за работа:

Гъвкавост

Дистанционните интервюта предлагат по-голяма гъвкавост при планирането. Можете да намерите най-подходящото за вас време и да насрочите интервюто. Най-хубавото обаче е, че не е нужно да координирате пътуването си.

Намален стрес

Интервюто у дома или в друга позната среда помага да се намали стреса и нервността. Това също така подобрява шансовете ви да се представите по-добре по време на интервюто.

Икономия на разходи

Видео интервюто спестява разходи както за кандидатите, така и за работодателите. Кандидатите не трябва да пътуват на дълги разстояния и да харчат допълнителни пари. От друга страна, работодателите спестяват разходи, тъй като не трябва да възстановяват пътни разходи, да организират настаняване за кандидати от други градове, има по-малко закъснения и отмени, а времето за наемане на персонал е по-кратко.

Удобство

Можете да участвате в интервюта от уюта на дома си или от всяко място с стабилна и надеждна интернет връзка, което го прави изключително удобно.

Недостатъци

Дистанционните интервюта могат да имат и някои недостатъци и да създават предизвикателства за интервюиращия и интервюираните.

Проблеми с технологията

Проблеми с връзката, софтуерни грешки или хардуерни неизправности са често срещани при използването на технологии. Тези проблеми по време на интервюто обаче могат да нарушат ритъма ви и да повлияят негативно на представянето ви.

Разсейващи фактори

Домът често е натоварено място с много разсейващи фактори. Фактори като членове на семейството или съквартиранти, които работят от дома, посещения на приятели и роднини, както и грижи за деца или домашни любимци, могат да повлияят на концентрацията ви по време на интервюто.

Ограничени невербални сигнали

Виртуалните интервюта затрудняват интервюиращия и интервюирания да преценят реакциите и невербалните сигнали един на друг. Поради това те може да срещнат затруднения при адаптирането на отговорите си и преценяването на ситуацията.

Подготовка за дистанционно интервю

Искате да се представите отлично на интервюто и да оставите трайно впечатление на интервюиращия? Ние сме тук, за да ви помогнем!

Ето няколко съвета за виртуални интервюта, които ще ви помогнат да се подготвите и да получите работата на вашите мечти.

Проучете компанията

Първата и най-важна стъпка е да проучите компанията и нейната култура. Не спирайте след като разберете с какво се занимава компанията и как. Разберете защо компанията прави това, което прави. Каква е нейната визия? Какво иска да постигне?

Освен това, проверете основната информация, ценностите на марката, основателите, корпоративната култура, кръговете на финансиране, инвеститорите, конкуренцията и структурата на компанията.

Това ще ви помогне да се представите като искрено заинтересован кандидат. Можете да задавате по-релевантни въпроси и да отговаряте с по-добра предвидливост. Интервюиращият също така е по-склонен да ви възприеме като надежден кандидат, когато види колко проучвания сте направили.

За тази информация проверете уебсайта на компанията и уебсайтове като Glassdoor и Crunchbase. Можете също да се свържете с настоящи или бивши служители на компанията, за да научите повече за тяхната култура.

Изберете най-доброто място

Когато става дума за първото впечатление, виртуалният ви фон е почти толкова важен, колкото и външният ви вид. Затова почистете пространството, което планирате да използвате по време на интервюто. Изберете просто място с минимални разсейващи фактори, например пред празна стена.

Идеята е да задържите вниманието на интервюиращия върху вас, а не върху фона. Ако не можете да намерите фон без разсейващи елементи, можете да използвате прост и изчистен виртуален фон.

Следващото нещо, което трябва да проверите, е осветлението. Не използвайте зона с осветление отзад или светлина в задната част, тъй като това ще хвърли сянка върху лицето ви. Не искате интервюиращият да губи времето си, опитвайки се да разбере как изглеждате. Вместо това използвайте източник на светлина отпред, за да се виждате ясно. Ако имате настолна лампа, поставете я отпред.

И когато фонът ви е готов, използвайте камерата, за да проверите как изглежда.

Облечете се, за да впечатлите

Интервюиращият очаква да изглеждате елегантно и професионално, затова трябва да се облечете подходящо. Макар идеята да се явите на интервю в пижама и официална риза да звучи примамливо, това е абсолютно неприемливо. Не знаете кога може да се наложи да станете. Ами ако звънне вратата и трябва да отворите? Пижамата ви може да не направи най-доброто впечатление.

Затова носете официални дрехи, дори ако ви се струва абсурдно да ги носите у дома. Друго предимство на официалното облекло е, че ви помага да се настроите психически.

Можете да облечете риза с копчета или блуза с интересен (но не прекален) принт. Подходящ е и чист пуловер. Ако имате дистанционно интервю за работа във финансовата или правната сфера, може да облечете костюм.

Когато сте готови, проверете дали облеклото ви изглежда добре с помощта на камерата. Общата идея е да изглеждате привлекателни, подредени и професионални.

Проверете предварително техническата си подготовка

Тъй като става въпрос за виртуално интервю, трябва да използвате интернет и технологии, което означава, че сте напълно зависими от тях. Затова тествайте предварително настройките си. Ако използвате инструмент за дистанционно сътрудничество, с който не сте работили досега, използвайте го предварително, за да разберете функциите му, особено заглушаване, отключване на звука, споделяне на екрани, включване на аудио и видео и т.н.

Помислете да поканите приятел да се присъедини към срещата, за да тествате видео платформата. Можете също да разгледате онлайн видеоклипове и блогове, ако тестването на инструмента не е възможно.

Друго нещо, което трябва да направите, е да проведете тест за скорост. Просто напишете „тест за скорост на интернет“ онлайн и проверете дали интернет връзката ви е бърза. Не забравяйте да проверите както скоростта на изтегляне, така и скоростта на качване. Можете също да имате под ръка алтернативно интернет устройство в случай на проблеми с настоящата ви връзка.

Въпреки че цялата тази подготовка може да не предотврати възникването на технически проблеми, тя ще ви подготви да се справите с тях спокойно.

Разберете виртуалния етикет

Етикетът при виртуалните срещи определя тона на интервюто и доказва вашия професионализъм. Ето уменията за видео интервю, които трябва да знаете:

Избягвайте да използвате ярки цветове и натоварени мотиви във фоновата среда и облеклото. Заложете на неутрални цветове.

Обърнете внимание на разстоянието, на което се намирате от екрана. Проверете това, когато тествате фона и външния си вид.

Гледайте към уеб камерата, докато говорите. Това ще ви помогне да установите зрителен контакт с интервюиращия и да изглеждате концентрирани. Поставете лепкава бележка или очички до уеб камерата, за да ви напомнят да гледате натам.

Кимайте с глава, за да покажете, че разбирате какво казва интервюиращият.

Ако използвате външна уеб камера, проверете разположението й, за да намерите най-добрата позиция.

Седнете изправени, без да се прегърбвате или да се сгушвате в стола. Поддържайте отворена поза и ръцете си отпуснати.

Дори и да сте нервни, опитайте се да не се разсейвате.

Вземете бележки

Едно от предимствата на видео интервюто е, че можете да си водите бележки по време на интервюто. Това обаче не означава, че трябва да имате напълно подготвени отговори пред себе си.

Напълно подготвените отговори може да изглеждат като чудесна идея, но могат да ви накарат да звучите като че ли четете, вместо да разговаряте. Освен това, те могат да нарушат естествения ви ритъм на разговор.

Ето защо, ако си водите бележки, упражнете се да ги използвате преди интервюто, за да сте сигурни, че можете да ги използвате, без да прекъсвате потока на разговора. Направете ги кратки – идеално е да не са повече от една страница – и се позовавайте на тях колкото се може по-малко.

Вземайте бележки по време на интервюто, без да изглеждате разсеяни, с помощта на ClickUp Notepad

Запишете предишните си професионални постижения в ClickUp Notepad, за да ги имате под ръка. Ако рекрутърът ви помоли да споделите най-впечатляващата си работа, вече ще имате подготвен списък с проекти или задачи, които да споделите.

Друг начин да използвате бележките по време на интервюто е да отбележите потенциални въпроси, които да зададете по-късно. Това е отличен начин да покажете, че сте ангажирани и се концентрирате върху думите на интервюиращия.

Задавайте правилните въпроси

Дори и след като сте проучили компанията, вероятно имате въпроси за нея и нейната култура. Това е особено важно при виртуалните интервюта, при които не виждате физически офиса, съоръженията, екипите и т.н. на компанията.

Затова не се въздържайте да задавате правилните въпроси.

Задавайте въпроси, които ви интересуват, като се уверите, че не задавате потенциално спорни въпроси. Например, можете да попитате за визията на компанията, културата в офиса, екипа, с който ще работите, възможностите за обучение и развитие и т.н., но избягвайте да задавате въпроси по теми като прекратяване на трудовото правоотношение, напускане и т.н.

Ако не сте сигурни какво да попитате, използвайте AI чат асистенти, за да генерирате подходящи въпроси, които можете да зададете по време на интервюто. Дръжте тези въпроси под ръка и ги напишете по важност, като използвате прост, но удобен инструмент като ClickUp Notes.

Репетирайте

Естествено е да се чувствате нервни по време на интервюто. Но има начини да намалите тази нервност и да не я покажете в езика на тялото или изражението на лицето си. Опитайте се да репетирате няколко пъти преди интервюто.

Ето на какво трябва да се съсредоточите:

Проверете скоростта си на говорене. Не трябва да говорите нито прекалено бавно, нито прекалено бързо, тъй като и двете могат да ви направят да изглеждате нервни. Можете да проверите това, като се запишете и послушате аудиозаписа.

Използвайте жестове с ръцете, докато говорите, и запазете отворена поза. Сгъването на ръцете е абсолютно забранено по време на интервю, независимо дали е лично или виртуално.

Уверете се, че главата и горната част на раменете ви доминират на екрана по време на интервюто.

Опитайте се да не се гледате, докато говорите.

Подгответе се за разсейващи фактори

За да намалите разсейването от околната среда, уверете се, че сте сами в стая с затворена врата по време на интервюто. С толкова много електронни устройства около нас, е добра практика да:

Изключете известията

Изключете мобилния си телефон (или го поставете на беззвучен режим)

Използвайте функцията „Не ме безпокойте“

Затворете социалните медии и излишните раздели в браузъра

Въпреки това, винаги има вероятност да бъдете прекъснати по време на интервюто. Например, може да сте сами у дома, когато звънне вратата. Подготвяйки се как да реагирате в такива случаи, ще намалите вероятността да се разтревожите.

Идеята е да бъдете възможно най-професионални. Затова, ако имате домашен любимец, който може да шуми или да скача на заден план, можете да го споменете в началото, за да подготвите интервюиращия.

Ако някой позвъни на вратата ви, отчетете прекъсването, извинете се и запазете спокойствие. Интервюиращият знае, че сте у дома, и внезапните прекъсвания, макар и неприятни, са част от живота.

Изградете добри взаимоотношения

Интервютата са нещо повече от просто въпроси и отговори; те са двустранни дискусии. Имате само кратко време, за да отговорите на въпросите на интервюиращия, да покажете своята личност и да установите връзка с него.

Отговаряйте на въпросите им, коментирайте отговорите им и добавяйте свои въпроси в подходящия момент. Нека разговорът протича възможно най-естествено.

Проучете предварително и разберете дали имате общи интереси с интервюиращия. Проверете профила му в LinkedIn или профила на компанията, или го потърсете в Google.

В крайна сметка, бъдете отворени, приятелски настроени, автентични и се стремете към искрен разговор.

Провеждане на дистанционно интервю

Ако сте специалист по подбор на персонал и се готвите да проведете виртуални интервюта за работа, ето няколко съвета, които ще ви гарантират успех:

Използвайте подходящия инструмент

Технологията е безспорно един от най-важните аспекти при провеждането на дистанционно интервю. Използването на подходящия инструмент за набиране на персонал може да направи разликата в процеса на набиране на персонал.

Освен че можете да използвате видео платформи като Zoom и Skype, можете да се възползвате от инструменти като ClickUp, за да направите планирането, графика и изпълнението си много по-гладки и организирани.

Персонализирайте и оптимизирайте процеса на набиране на персонал с ClickUp

ClickUp е инструмент за управление на човешките ресурси, набиране на персонал и въвеждане в работата, който предлага много функции, които правят процеса на наемане по-ефективен, продуктивен и забавен.

Свържете любимите си приложения с ClickUp с над 1000 интеграции

С над 1000 интеграции на ClickUp можете да интегрирате всички приложения, от които се нуждаете, за да провеждате дистанционни интервюта безпроблемно. Можете да интегрирате Zoom, Slack, Google Sheets, Skype и други.

От записване на интервюта до вземане на бързи бележки и оптимизиране на процеса на набиране на персонал, ClickUp for Human Resources ви позволява да правите всичко това и още много други неща.

Нека разгледаме.

ClickUp Clip

Записвайте интервюта с ClickUp Clip

Записвайте интервютата си, споделяйте ги с всеки и изпращайте бързи съобщения заедно със записа, като използвате ClickUp Clip. ClickUp ви позволява също да създавате задачи от записа и да ги възлагате на членове на екипа, за да можете бързо да получите мнението им за представянето на кандидатите.

ClickUp Brain

Задавайте въпроси и обобщавайте интервютата с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да намерите подходящите думи за описание на позициите, да генерирате потенциални въпроси, които да зададете на кандидатите, и дори да обобщите интервютата.

ClickUp Notepad

Записвайте бележки от интервюто с ClickUp Notepad

Вземането на бележки е изключително важно по време на интервюта. То дава увереност на кандидатите и служи като основа за оценяването им. С ClickUp Notepad можете бързо да правите бележки и да добавяте форматиране, да ги превръщате в проследими задачи и да имате достъп до тях отвсякъде.

Шаблони за интервю

Изтеглете този шаблон Проектирайте и оптимизирайте процеса на интервюто с шаблона за интервю на ClickUp.

ClickUp предлага много шаблони за интервюта, с които да стандартизирате процеса на интервюиране и да гарантирате, че всички кандидати се третират еднакво. Можете да използвате шаблона за интервю на ClickUp, за да задавате правилните въпроси в правилната последователност, да структурирате процеса, да оценявате кандидатите бързо и да си сътрудничите със заинтересованите страни и членовете на екипа.

Споделете подробности за интервюто

Споделянето на всички необходими подробности с кандидатите е от решаващо значение при провеждането на дистанционно интервю. Уверете се, че всички кандидати получават една и съща информация. Ето списък с подробностите, които трябва да споделите:

Време и продължителност на интервюто

Имена и подробности за интервюиращите, заедно с връзки към техните профили

Платформата, която ще използвате, включително ръководство за нейното използване

Допълнителни документи, които кандидатите трябва да подготвят

Споделете резервен телефонен номер, за да може кандидатът да се свърже с вас в случай на технически проблеми.

Можете също да споменете дрескода и информация за използването на аудио и видео.

За да се отличите и да покажете, че ви е грижа, най-добре е да включите съвети за виртуални интервюта, като отстраняване на проблеми или промяна на фона. Не забравяйте, че интервюто е двустранен процес. Така че, докато вие оценявате кандидата, кандидатът също ви оценява.

Намалете разсейванията и прекъсванията

От решаващо значение е да сведете до минимум разсейващите фактори и да проведете интервюто гладко, независимо дали сте в офиса или у дома. Ето какво можете да направите, за да сведете до минимум прекъсванията:

Затворете вратата и уведомете останалите (семейство, приятели или колеги) да не ви безпокоят.

Намерете тихо и чисто място. Ако използвате шумна обстановка на заден план, кандидатът може лесно да се разсее.

Използвайте функцията „Не ме безпокойте“ на телефоните и компютрите си или изключете известията.

Облечете се професионално, дори ако работите от дома си.

Премахнете всички разсейващи предмети от бюрото си.

Поставете осветлението пред себе си, за да може кандидатът да ви вижда ясно.

Цени професионалното поведение

Много е важно да покажете на кандидатите, че видео интервюто е също толкова професионално, колкото и личното интервю. Дайте приоритет на ясната и навременна комуникация по време на целия процес на набиране на персонал. Определете ясни очаквания към кандидатите по отношение на графика, формата и логистиката на интервюто.

Освен че трябва да сведете до минимум разсейващите фактори, уважавайте времето и личния живот на кандидатите. Избягвайте промени или отмени в последния момент. Ако записвате интервюто, уведомете кандидата предварително.

И накрая, подхождайте към всяко взаимодействие с емпатия, уважение и почтеност. Бъдете учтиви и професионални, докато споделяте конструктивна обратна връзка с кандидатите.

Използвайте разказването на истории

Дистанционните интервюта затрудняват кандидатите да разберат културата на вашата компания и да се запознаят с екипа. Ето защо трябва да им я представите. Започнете с кратко представяне на компанията, включително ценностите, културата и историята й. Можете да използвате формат на разказване на истории, за да споделите истории, които представят вашата култура и ценности.

По време на интервюто можете да използвате и разказването на истории, за да установите връзка с кандидатите. Поканете ги да споделят истории за своите преживявания, предизвикателства и постижения. Насърчете ги да дадат конкретни примери, които демонстрират техните комуникативни умения, способности за решаване на проблеми и културно съответствие.

Сътрудничество с потенциални кандидати с помощта на ClickUp Whiteboard

Можете също да използвате интерактивни функции, като документи за съвместна работа и виртуални бели дъски, за да насърчите кандидатите да участват активно, да създадат визуална представа за своя опит или да обяснят подхода си към решаването на проблеми.

Подгответе се за технически проблеми

Тествайте техническата си конфигурация преди интервюто, за да сведете до минимум техническите проблеми. Ако използвате софтуера за първи път, обмислете да направите пробно тестване и да се запознаете с функциите му.

Ако работите от дома, уверете се, че интернет връзката ви е стабилна и силата на сигнала е достатъчна. Можете да използвате онлайн тест за скорост, за да проверите скоростта на интернет връзката си.

Накрая, подгответе план Б. Уверете се, че имате номера и имейла на кандидата в случай на прекъсване. Можете веднага да се свържете с него чрез видео чат или да пренасрочите срещата възможно най-скоро.

Постигнете успех в набирането на персонал с ClickUp

Виртуалните интервюта ще продължат да оформят света на набирането на персонал, предлагайки възможности и предизвикателства за работодатели и кандидати. С съветите за дистанционни интервюта в тази статия можете да възприемете проактивен подход и да се уверите, че всичките ви интервюта ще преминат гладко.

Използването на инструмент като ClickUp за всички ваши нужди, свързани с набирането на персонал, може да ви помогне да се справите с комплексността на дистанционните интервюта с увереност и компетентност. Защо не опитате сами? Регистрирайте се безплатно и изпробвайте функциите му още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Как да успеете в дистанционно интервю?

Подробната подготовка, предварителното тестване на технологията, професионалното облекло, създаването на тиха и без разсейващи фактори среда, поддържането на зрителен контакт и практикуването на активно слушане могат да ви помогнат да успеете в видео интервюто.

Как се провежда дистанционно интервю?

Ето няколко съвета за провеждане на дистанционно интервю: