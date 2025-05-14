10-те най-добри AI инструмента за набиране на персонал за екипи за наемане през 2025 г.

Инструментите за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект (AI), могат да ви помогнат да оптимизирате процеса на наемане и бързо да намерите най-подходящите кандидати. Тези инструменти за набиране на персонал използват усъвършенствано машинно обучение и AI, за да намерят най-подходящите кандидати за вашите изисквания за работа.

AI платформа, която отговаря на вашите нужди, ще ви помогне да постигнете значително по-добри резултати в набирането на персонал. Този наръчник ще ви помогне да определите какво да търсите в AI платформа за набиране на персонал и ще ви покаже някои от най-добрите опции на пазара.

Вашият процес на набиране на персонал може да се възползва значително от AI технологията. Заинтересованите кандидати ще отговарят по-добре на вашите изисквания за длъжността, а вие ще можете да оптимизирате много други процеси по набирането на персонал. Не всички AI платформи за набиране на персонал обаче са еднакви. Имайте предвид следните фактори, когато избирате такава:

Точност и качество на съвпадението : Платформите за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект, имат за цел да намерят най-квалифицираните кандидати. Търсете инструменти, които се отличават с висока точност при съпоставянето на профилите на кандидатите с описанията на длъжностите.

Гъвкавост : Всеки бизнес има уникален процес на набиране на персонал. Вашият инструмент за набиране на персонал, базиран на изкуствен интелект, трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да съпоставя кандидатите с вашите критерии, като същевременно се вписва в работния ви процес.

Интеграция на данни : Вашата съществуваща система за проследяване на кандидати (ATS), борси за работа и платформи за социални медии са важни източници на данни в процеса на набиране на персонал. Избраните от вас инструменти трябва да се интегрират с тях.

Намаляване на пристрастията : Наемането на разнообразен персонал е по-лесно, ако софтуерът за набиране на персонал осигурява прозрачност по отношение на това как се намаляват пристрастията.

Мащабируемост : дори ако вашият бизнес е малък, вероятно се надявате да го разраснете. Най-добрите AI инструменти за набиране на персонал могат да се справят с наемането на голям брой служители.

Ангажираност на кандидатите : Много софтуери за набиране на персонал с изкуствен интелект разполагат с усъвършенствани функции за управление на взаимоотношенията с кандидатите, като автоматизирано планиране на интервюта, което улеснява всеки етап от процеса на набиране на персонал.

Анализи и отчети: Подробните данни улесняват проследяването на успехите ви и насочват бизнес решенията. Потърсете софтуер за набиране на персонал, базиран на изкуствен интелект, с задълбочени анализи на талантите.

10-те най-добри софтуера за набиране на персонал с изкуствен интелект, които да използвате през 2024 г.

Въпреки че това е сравнително нова област, все повече инструменти за набиране на персонал с изкуствен интелект обещават да ви помогнат при подбора на кандидати и привличането на таланти. За да ви помогнем да намерите софтуер, който отговаря на вашия процес на набиране на персонал, съставихме списък с някои от най-добрите инструменти за набиране на персонал с изкуствен интелект на пазара.

Бъдете в крак с задачите по набирането на персонал с подсказки, лесна организация и подкрепа при назначаването чрез AI-базираните инструменти на ClickUp.

ClickUp е цялостно решение за управление на проекти и сътрудничество. Можете да адаптирате AI функциите на ClickUp към длъжността и да ускорите много ежедневни задачи, което ви помага да ги изпълните за секунди, а не за минути. AI подсказките на ClickUp за набиращите персонал улесняват вашия екип по човешки ресурси (HR) да намери подходящите думи, с които да опише позициите и да се свърже с потенциалните кандидати.

Благодарение на хранилището за документи на ClickUp можете да запазите всеки разговор с кандидатите си, от първоначалния подбор до деня, в който се пенсионират, на едно удобно и лесно за намиране място. Ако имате нужда от нещо, с което AI на ClickUp не може да ви помогне, на разположение са безплатни шаблони за HR, с които можете да подобрите още повече ефективността си.

Богатите функции на ClickUp подкрепят основните му цели за управление на задачите и сътрудничество, което го прави отлично софтуерно решение за HR екипи, които искат да намалят зависимостта си от множество софтуерни продукти.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на проекти, управление на задачи и сътрудничество в една платформа

Персонализирани работни процеси и изгледи

Стабилна интеграция с други приложения

Над 15 изгледа на проекти, включително календари, диаграми на Гант, времеви линии и др.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради обширните функции

Липса на някои функции в мобилното приложение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Turing

Чрез Turing

Turing е един от най-добрите инструменти за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект, за намиране на софтуерни разработчици. Тази платформа за набиране на персонал, базирана на изкуствен интелект, подобрява процеса на наемане. Тя използва машинно обучение и обработка на естествен език, за да сканира борсите за работа и автобиографиите на кандидатите, за да намери най-подходящите кандидати за конкретни изисквания на работата.

Софтуерът използва AI технология, за да интерпретира интелигентно данните на кандидатите и да намери идеалното съответствие с описанието на длъжността. Това дава на мениджърите по набиране на персонал и екипите по привличане на таланти най-добрите кандидати, от които да избират, спестявайки им време в усилията им по набиране на персонал.

Инструментът се фокусира само върху софтуерни разработчици и свързани с тях технически таланти. Ако това отговаря на вашите нужди, платформата ще ви предложи голям набор от потенциални кандидати.

Най-добрите функции на Turing

Глобален резерв от предварително проверени инженери

Бързо и гъвкаво наемане на персонал

Инструменти за управление, като Turing Manager Bot

Плащайте само за резултати

Ограничения на Тюринг

Ограничено до наемане на софтуерни разработчици

Скъпи в сравнение с вътрешното наемане на персонал

Качеството на талантите може да варира

Цени на Turing

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Turing

G2: 4. 1/5 (17 отзива)

3. Findem

Чрез Findem

Софтуерът за набиране на персонал Findem, базиран на изкуствен интелект, се фокусира върху модернизирането на процеса на привличане на таланти. Той използва усъвършенстван изкуствен интелект, за да предостави на екипите по набиране на персонал превъзходни възможности за търсене и подбор на кандидати.

С Findem мениджърите по набиране на персонал могат лесно да идентифицират подходящи кандидати за свободни работни места. Инструментите за изкуствен интелект на платформата автоматично претърсват кариерни сайтове и борси за работа, като намират профили на кандидати, които отговарят на изискванията за работата.

Findem е нещо повече от просто инструмент за търсене на кандидати – неговата AI за разговор се ангажира с потенциалните кандидати за работа, създавайки мощно преживяване за ангажиране на кандидатите. Тази функция оптимизира целия процес на набиране на персонал, като оставя мениджърите по набиране на персонал свободни да използват по-добре времето си.

Открийте най-добрите функции

Търсене на таланти и външно набиране на персонал, задвижвани от изкуствен интелект

Подробни профили на кандидатите и проследяване на активността

Автоматизирано планиране на интервюта и последователност на имейли

Разширение за Chrome за набиране на персонал в LinkedIn

Ограничения на Findem

Обширна предварителна конфигурация

Стръмна крива на обучение

Ограничени интеграции

Цени на Findem

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Findem

G2 : 4,7/5 (11 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10 отзива)

4. Talenture

Чрез Talenture RS от Platina Software

Talenture RS от Platina Software е динамична платформа за набиране на персонал с изкуствен интелект, която набляга на взаимодействието с кандидатите за работа и планирането на интервюта. Възможностите й за обработка на естествен език й позволяват да интерпретира и съпоставя изискванията за работа с квалифицирани кандидати от различни борси за работа и кариерни сайтове, като представя на екипите за набиране на персонал само най-добрите таланти, които отговарят на техните нужди.

AI технологията в Talenture подобрява набирането на персонал, като автоматизира досадните задачи за екипите по набиране на персонал, като например търсене и подбор на кандидати.

Интелигентните инструменти за управление на кандидати в платформата могат да използват AI детектори, за да проверят дали два профила от различни борси са на едно и също лице, като по този начин се елиминират дублиращите се записи. Платформата включва и функции, които ви помагат да поддържате отношения с потенциални служители, като ви помагат да изпреварите конкуренцията в спечелването им.

Най-добрите функции на Talenture

ATS, управление на взаимоотношенията с клиентите и автоматизация на набирането на персонал в една платформа

Интелигентно съпоставяне и класиране на кандидатите

Персонализируем кариерен сайт и работни процеси за кандидатстване

Надеждни анализи и отчети

Ограничения на Talenture

Настройката и конфигурацията могат да бъдат сложни

Потребителският интерфейс не е много интуитивен

Мобилните възможности са ограничени

Цени на Talenture

Стандартен : 19 $/месец на потребител

Професионален : 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Talenture

Няма отзиви

5. Fetcher

Чрез Fetcher

Fetcher е друг инструмент за набиране на персонал, базиран на изкуствен интелект, който опростява процеса на привличане на таланти. С помощта на своите усъвършенствани алгоритми за машинно обучение той автоматизира процеса на търсене на кандидати, което го прави предпочитан сред агенциите за набиране на персонал. Платформата идентифицира пасивни кандидати, разширявайки кръга от потенциални кандидати.

Инструментите за изкуствен интелект анализират данните на кандидатите и описанията на длъжностите, за да намерят търсещи работа, които отговарят идеално на вашите свободни позиции. Те допълнително оптимизират процеса на набиране на персонал с автоматизирани имейли за по-добро управление на талантите.

Мощните функции за проследяване и анализ на софтуера ви дават информация за всеки аспект от процеса на набиране на персонал. Можете ефективно да прецените колко добре функционират вашите процеси от началото на търсенето до наемането на нов служител.

Най-добрите функции на Fetcher

Използване на изкуствен интелект за идентифициране и ангажиране на пасивни кандидати

Чатботове за подбор и планиране

Автоматизирано повторно откриване на кандидати

Интеграция с ATS и HR информационни системи (HRIS)

Ограничения на Fetcher

Ограничени възможности извън набирането на кадри

Проблеми с качеството на данните

Стръмна крива на обучение

Цени на Fetcher

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Fetcher

G2 : 4,7/5 (14 отзива)

Capterra: 4,6/5 (21 отзива)

6. Човешки

Чрез Humanly

Humanly се стреми да отличи своя AI-базиран подход към набирането на персонал, като поставя силен акцент върху подбора и ангажираността на кандидатите, използвайки мощна AI за разговори, която взаимодейства с потенциалните кандидати за работа.

Подобно на другите платформи в списъка, Humanly преглежда автобиографиите на кандидатите и обявите за работа, за да намери най-подходящите кандидати за всяка позиция. Неговата AI за разговор се ангажира с кандидата, задавайки всички подходящи въпроси. Възможностите за планиране на интервюта ви предоставят квалифицирани кандидати и дори ги съпоставят с културата на вашата компания.

Той отива отвъд интервюто. Неговите AI-подпомагани услуги за водене на бележки и последващи действия го правят идеален помощник за наемане на голям брой кандидати и анализ на кандидатите след интервюто.

Най-добрите човешки характеристики

Автоматизирано общуване с кандидатите и планиране на срещи

Скрининг и интервюта в реално време чрез чат

AI анализ на видео интервюта

Интеграция в целия работен процес по набиране на персонал

Човешки ограничения

Скъп в сравнение с други инструменти

Отнемащо време настройване и обучение

Човешки цени

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии от хора

G2: 4,9/5 (22 отзива)

7. Manatal

Чрез Manatal

Manatal е мощен софтуер за набиране на персонал, който използва машинно обучение, за да преобразува данните за кандидатите в полезни информации. Алгоритмите за машинно обучение ви позволяват лесно да идентифицирате най-добрите таланти, които отговарят перфектно на вашите изисквания за работа. Платформата на Manatal работи на всеки етап от процеса на набиране на персонал, от намирането на кандидати до подбора им.

Инструментите за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект, претърсват сайтовете за работа, за да намерят най-подходящите кандидати за вашите свободни работни места. Можете да намерите информация за тези кандидати и за всеки етап от процеса на набиране на персонал на интуитивен табло.

Компанията поставя силен акцент върху използваемостта, така че вашият екип за привличане на таланти може да започне да работи с платформата веднага и да направи значими промени в процеса на набиране на персонал. Напълно персонализираната му база данни с таланти може да се модифицира чрез прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Най-добрите функции на Manatal

AI издирване, подбор и интервюиране

Автоматизирано взаимодействие чрез чатбот

Персонализирани работни процеси за набиране на персонал

Интеграция с основните борси за работа и ATS

Ограничения на Manatal

Стръмна крива на обучение за конфигуриране

Цени на Manatal

Професионален : 15 $/месец на потребител

Enterprise : 35 $/месец на потребител

Персонализиране: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Manatal

G2 : 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

8. TurboHire

Чрез TurboHire

TurboHire е един от най-добрите софтуерни инструменти за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект. Както подсказва името, той има за цел да ускори процеса на наемане. Използвайки изкуствен интелект и обработка на естествен език, TurboHire ефективно съпоставя обявите за работа с подходящи кандидати.

Докато сканира публикуваните обяви за работа, AI инструментът интелигентно интерпретира профилите на кандидатите, за да определи дали отговарят на описанието на длъжността. Това AI-базирано съпоставяне на кандидати помага на екипите по набиране на персонал лесно да намерят най-добрите таланти на пазара, което прави процеса на набиране по-бърз и по-ефективен.

TurboHire може да се интегрира с ATS (системи за проследяване на кандидати), което го прави цялостно решение за набиране на персонал.

Най-добрите функции на TurboHire

Преглед и подбор на автобиографии с помощта на изкуствен интелект

Автоматизирано планиране и подготовка за интервю

Информация и анализ от интервюта в реално време

Персонализирани карти за оценка и оценки

Ограничения на TurboHire

Фокусира се върху набиране на голям брой кандидати

Ограничени възможности за набиране на персонал в нишови сектори

Високи цени за малки екипи

Цени на TurboHire

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за TurboHire

G2 : 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (77 отзива)

9. Eightfold

Чрез Eightfold

Eightfold е друг популярен инструмент за набиране на персонал с изкуствен интелект за екипи за управление на таланти, които искат да използват изкуствен интелект за намиране на кандидати и опростяване на процеса на подбор. Той използва обработка на естествен език, за да намира кандидати за свободни работни места.

Способността му да съпоставя длъжности и описания с профилите на кандидатите може да помогне на екипа ви за привличане на таланти да идентифицира и да се свърже с потенциални кандидати. Това може да бъде особено полезно за наемане на разнообразен персонал, когато търсите кандидати с различен произход и трябва да разширите търсенето си извън активните кандидати.

Този AI инструмент може да ви помогне в управлението на служителите, като се интегрира с вашата съществуваща ATS система, което позволява по-ефективно съчетаване с процесите ви по набиране на персонал, така че качествените кандидати да не ви убягват.

Най-добрите функции на Eightfold

Търсене, съпоставяне и анализ на таланти с помощта на изкуствен интелект

Информация за разнообразието, равнопоставеността и приобщаването

Интеграция с основните ATS и HRIS

Ограничения на Eightfold

Висока цена за малки и средни предприятия

Стръмна крива на обучение за конфигуриране

Цени на Eightfold

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Eightfold

G2 : 4. 1/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (12 отзива)

10. SeekOut

Чрез SeekOut

Това е още един софтуер за набиране на персонал с изкуствен интелект, който се използва от много компании. Подобно на останалите, той използва изкуствен интелект, за да съпостави кандидатите с отворените позиции във вашата компания.

SeekOut отива отвъд процеса на набиране на персонал, като предоставя инструменти не само за привличане на таланти, но и за управление и анализ на таланти. Функциите за ангажираност на служителите ви помагат да привличате, наемате и задържате качествени кандидати.

Най-добрите функции на SeekOut

Търсене и набиране на таланти с помощта на изкуствен интелект

Автоматизирано взаимодействие с кандидатите

Обогатяване и анализ на данни

Интеграция с ATS, HRIS и други инструменти

Ограничения на SeekOut

Незначителни проблеми с качеството на данните при набирането на кандидати

Ограничени възможности извън набирането на кадри

Цени на SeekOut

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за SeekOut

G2 : 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

Ефективните практики за набиране на персонал намаляват текучеството, повишават производителността и улесняват създаването на високо мотивирани екипи. Подходящите AI инструменти могат да автоматизират досадните задачи и да ви помогнат да сортирате данните на кандидатите за пълно управление на набирането на персонал.

Адаптирайте описанията на длъжностите, процесите на набиране на персонал и въвеждането в работата, за да бъдат рационализирани и адаптивни, с хиляди безплатни шаблони и инструменти в ClickUp. Регистрирайте се още днес, за да създадете своя акаунт и да укрепите процедурите за набиране на персонал във вашата компания!