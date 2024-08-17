Как да давате обратна връзка за интервюто (с примери и фрази)

Току-що сте приключили интервю с обещаващ кандидат. Когато той напуска стаята (виртуална или физическа), осъзнавате, че сте си направили бележки за неговите умения, пригодност и потенциал, но как да превърнете тези бележки в значима и положителна обратна връзка от интервюто?

Истината е, че много мениджъри по наемане на персонал са толкова фокусирани върху намирането на подходящия човек за работата, че са склонни да забравят, че обратната връзка от интервюто е също толкова важна част от процеса. Независимо дали някой получи работата или не, начинът, по който предоставяте обратна връзка от интервюто, говори много за вашия професионализъм и този на вашата компания.

Как можете да се уверите, че конструктивната ви обратна връзка ще бъде добре приета от кандидата? Нека разберем. 👇

Какво е обратна връзка от интервю?

Обратната връзка от интервюто е информацията и наблюденията, споделени с кандидата след интервюто за работа. Тя може да обхваща различни теми, от представянето им по време на интервюто до това как отговарят на изискванията на работата и корпоративната култура.

Целта е да се предостави на кандидатите честна обратна връзка, която те могат да използват, за да подобрят уменията си, независимо дали продължават в процеса на наемане или не.

Но обратната връзка от интервюто не е само за кандидата – тя е важна и за вас като специалист по подбор на персонал или мениджър по наемане. Предоставянето на обмислена обратна връзка ви помага да усъвършенствате разбирането си за това, което търсите в един добър кандидат. Освен това, това показва на кандидата, че цените неговото време и усилия, което допринася значително за поддържането на отворена и позитивна комуникация.

Дори и да не получат работата, те все пак могат да проявят интерес към бъдещи възможности или да препоръчат вашата компания на други хора.

Примери и фрази за обратна връзка от интервю

Ефективната обратна връзка от интервюто е нещо повече от отговор „да“ или „не“.

Ето някои често срещани примери и фрази за обратна връзка от интервю, които могат да направят вашата обратна връзка по-влиятелна и подкрепяща. 👥

Практически примери за обратна връзка

Вашите задълбочени отговори по време на интервюто показаха, че имате дълбоки познания за бранша. Помислете да включите повече конкретни примери от предишния си опит, които демонстрират вашите умения и постижения.

Вашата страст и енергия бяха вдъхновяващи и имате голям потенциал. Като имам това предвид, предлагам да се съсредоточите върху подобряването на техническите си умения в , тъй като те са от съществено значение за позицията, за която кандидатствате. Посещаването на специализиран курс или получаването на сертификат може да бъде от полза за преодоляване на тази липса

Имате солидни познания по основните принципи и изразявате мислите си доста ефективно. За да подобрите перспективите си за развитие, ви препоръчвам да усъвършенствате напредналите си технически умения и да придобиете практически опит чрез подходящи проекти или сертификати.

Примери за положителна обратна връзка

Ето пример за имейл, който може да бъде изпратен на кандидат след успешно интервю:

Относно: Благодарим Ви, че се съгласихте да участвате в интервюто с нас Уважаеми [име на кандидата], Благодарим Ви, че отделихте време да се явите на интервю за позицията [Наименование на позицията]. Бяхме впечатлени от дълбокото ви разбиране за нашата индустрия и вашите ясни и кратки комуникативни умения. Вашата способност да изразявате сложни концепции беше особено забележителна и отговаря добре на нуждите на нашия екип. Оценяваме ентусиазма и прозрението, които внесохте в разговора, и очакваме с нетърпение възможността да работим заедно. В момента финализираме решението си и скоро ще ви информираме за следващите стъпки. С уважение, [Вашето име] [Вашата длъжност] [Име на компанията]

Ето и някои други конкретни примери:

Вашият подход към казусите от интервюто беше забележителен. Вие посочихте критични проблеми и предложихте практически стратегии, които са в пълно съответствие с нашите дългосрочни цели. Освен това, вашата готовност да поемете инициативата демонстрира значителен лидерски потенциал, което ви позиционира като отличен кандидат за лидерска роля тук.

Вашето разбиране за изискванията на клиентите и умението Ви да изразявате ясно как нашите продукти отговарят на тези нужди са забележителни. Предвид Вашия успех в продажбите и убедителните Ви комуникативни умения, е очевидно, че бихте могли да окажете съществено влияние върху целите на нашия екип по продажбите.

Ето пример за чернова, която може да бъде изпратена на кандидат, който може да не се класира за следващия кръг:

Тема: Актуална информация за интервюто Ви за [наименование на длъжността] в [наименование на компанията] Уважаеми [име на кандидата], Благодарим Ви, че се явихте на интервю при нас. След внимателно обмисляне, решихме да продължим с друг кандидат, чийто опит по-добре отговаря на изискванията на длъжността. Бяхме впечатлени от Вашите [конкретни умения или качества] и виждаме голям потенциал във Вашите способности. Благодарим Ви за интереса към [Име на компанията] и Ви пожелаваме успех в кариерата Ви. Също така Ви насърчаваме да следите за бъдещи свободни позиции, които Ви интересуват в [име на компанията]. С уважение, [Вашето име] [Вашата длъжност] [Име на компанията]

Ето и някои други примери:

Въпреки че вашият опит е впечатляващ, допълнителен опит в [конкретна област или умение] би ви направил още по-ефективен в подобни роли. Помислете за възможности да задълбочите експертните си познания в тази област, за да подобрите бъдещите си кандидатури

Вашето разбиране за основите на нашата индустрия е солидно начало; обаче, по-задълбоченото разбиране на конкретни предизвикателства, като [споменете конкретни проблеми в индустрията], би могло значително да подобри вашата способност да се справяте с някои от предизвикателствата, с които често се сблъскваме в нашата компания. Непрекъснатото учене и ангажираността с ресурси, специфични за индустрията, биха могли да ви предоставят ценни познания.

Обратна връзка за меки умения, технически умения и невербална комуникация

Вашата способност да общувате с емпатия, докато споделяте подкрепата си за членовете на екипа в предишни проекти, е похвална и отразява високо ниво на емоционална интелигентност. Казано това, би било чудесно да видим повече примери за това как поемате инициативата в лидерството. За да подобрите този набор от умения, обмислете да потърсите възможности да ръководите малки проекти или екипи, дори на доброволни начала.

Вашето разбиране на техническите концепции, особено в областта на разработката на софтуер, е впечатляващо. Въпреки това, имате възможност за развитие, когато става въпрос за превръщането на тези умения в реални приложения. Идентифицирахме някои ключови области, като управление и оптимизация на бази данни, в които можете да усъвършенствате своите познания.

По време на интервюто за работа имахме усещането, че сте малко нервни. Това може да е повлияло на способността ви да давате ясни, ориентирани към показатели отговори. Помислете да участвате в симулирани интервюта, за да се почувствате по-удобно и да излъчвате повече увереност. Това може значително да подобри невербалните ви сигнали, за да изразявате увереност по-ефективно.

Обратна връзка за уменията за решаване на проблеми и критично мислене

Бяхме впечатлени от това колко логично и систематично подходихте към проблемите. Вашите обмислени въпроси показаха вашите умения за критично мислене. За да надградите своите силни страни, може да е полезно да оцените различни решения, за да идентифицирате най-ефективното

Вашите аналитични умения са впечатляващи, особено по отношение на начина, по който разглеждате сложни въпроси. Може да искате да проучите по-задълбочено вземането на решения въз основа на данни, за да надградите тези умения. Участието в проекти, фокусирани върху статистически анализ или прогнозно моделиране, може да ви помогне да вземате добре обосновани решения, основани на данни.

Вашата креативност при справянето с предизвикателствата е впечатляваща, особено вашият талант за иновативно мислене, когато сте изправени пред кратки срокове. Помислете да се включите в мозъчна атака или дизайн мислене, за да създавате и оценявате решения в ситуации с голямо напрежение по-ефективно

Обратна връзка за лидерски умения и умения за работа в екип

Вашите лидерски качества и умения за работа в екип бяха очевидни по време на интервюто. Вие дадохте ясни примери за това как успешно сте ръководили проекти и сте сътрудничили с членовете на екипа, за да постигнете общи цели. Вашата способност да вдъхновявате и мотивирате другите е значителна сила

Вашите лидерски умения са наистина впечатляващи, особено когато става въпрос за адаптиране към нови ситуации и насочване на другите през трудности. Помислете за обучение по управление на промени или търсете възможности да ръководите проекти по време на преходни фази. За да развиете още повече този талант, търсете целенасочени преживявания в стратегическото лидерство.

Вашият талант за работа в екип е впечатляващ, особено вашата отвореност към изслушване и интегриране на различни гледни точки. За да подобрите още повече този талант, обмислете участието си в междуотделни екипи или поемането на ръководството на съвместни проекти, включващи различни области на организацията.

Най-добри практики за предоставяне на ефективна обратна връзка от интервюто

Споделянето на вашите мисли след интервю не трябва да бъде трудно. Ето някои добри практики за предоставяне на уважителна обратна връзка след интервю.

✅ Бъдете честни, тактични и конкретни

Избягвайте да се позовавате на клишета или неясни забележки; обсъдете директно слабите страни на кандидата, като свържете обратната връзка с конкретните изисквания на позицията.

Например, ако техническите им умения не отговарят на изискванията, подчертайте това ясно. Можете да кажете: „Вашето познаване на [конкретна технология] е солидна основа, но за тази длъжност търсим човек с повече експертиза и опит в [конкретно умение].“

Имайте предвид, че обратната връзка трябва да бъде полезна и да се предоставя с чувствителност. Вместо просто да подчертавате областите, в които кандидатът не е успял, и да давате отрицателна обратна връзка от интервюто, предложете практични предложения, които той може да приложи, за да се подобри.

Фокусирайте се върху най-важните области за подобрение от интервюто, вместо да се спирате на незначителни грешки.

✅ Избягвайте прекалените обещания

Поставянето на прекалено амбициозни очаквания може да доведе до изкривено възприятие у кандидатите за това дали са подходящи за позицията. Когато им се дава усещането, че са идеалният кандидат или че назначаването им е практически гарантирано, те могат да се почувстват разочаровани и разочаровани, ако офертата не се осъществи. Това може да навреди на репутацията на компанията, тъй като недоволните кандидати могат да споделят публично своите негативни преживявания.

✅ Не се фокусирайте прекалено върху личностните характеристики

Макар че личностните характеристики със сигурност са важни, фокусирането върху тях може да отвлече вниманието от оценката на жизненоважните умения и основните компетенции, необходими за дадена длъжност. Това може да доведе до решения за наемане на работа, основани на чар или възприемана културна съвместимост, а не на истински квалификации и опит.

Това може да накара служителите да се чувстват принудени да се съобразяват с определен тип личност, което потенциално може да попречи на творчеството и да ограничи автентичното самоизразяване.

✅ Проследяване с ресурси

След като сте дали обратната връзка, е много полезно да предложите някои ресурси за по-нататъшно усъвършенстване. Ако сте посочили конкретна област, в която могат да се развиват, предложете някои практични инструменти или материали, които могат да им бъдат полезни.

Например, можете да кажете: „Виждам, че имате желание да подобрите уменията си в [конкретна област]. Добро начало би било [конкретен курс или ресурс]. Той е известен с практическата си насоченост и може да ви даде нужния тласък.“

✅ Организирайте работата си в областта на човешките ресурси с ClickUp

ClickUp за човешки ресурси предоставя добре организиран и ефективен подход за наемане на екипи, за събиране на бележки, наблюдение на оценките на кандидатите и споделяне на обратна връзка.

Екипите могат да гарантират последователност в процеса на набиране на персонал и да подобрят комуникацията, като имат на разположение цялата необходима информация.

Създайте технологичния пакет за набиране на персонал, за който мечтаете, с ClickUp. Ето някои от основните функции, които предлага:

ClickUp Документи

Документирайте обратната връзка от интервюто на едно място с ClickUp Docs.

Вместо да се занимавате с различни файлове или имейли, можете да съхранявате всичко на едно място с ClickUp Docs. Просто създайте документ за всеки кандидат и всеки интервюиращ може да добави своите мисли и бележки директно там.

И тъй като Docs работи с други функции на ClickUp, можете да свържете обратната си връзка със задачи или проекти, като поддържате всичко добре организирано.

ClickUp Brain

Създайте изчерпателна и подробна обратна връзка от интервюто с ClickUp Brain.

ClickUp Brain, инструмент, задвижван от изкуствен интелект, взема бележките ви от интервюто и ви помага да ги превърнете в лесно разбираеми и изпипани отзиви за кандидатите. Просто въведете мислите си и Brain ще ги подреди, което ще ви улесни да получите ясни и практични предложения.

Още по-добре, можете да използвате Brain в Docs, за да оптимизирате времето и усилията си.

С ClickUp Brain в Docs можете да подобрите обратната връзка от интервюто, като получите предложения и фрази, които подобряват яснотата и гарантират професионален тон. Когато пишете обратна връзка за кандидат, AI инструментът анализира текста ви и предлага предложения в реално време, за да направи коментарите ви прецизни и въздействащи.

ClickUp Brain може лесно да редактира вашите документи, като ви помага да поддържате професионален тон.

Например, ако се затруднявате да намерите подходящите думи, за да опишете представянето на даден кандидат, ClickUp Brain може да ви предложи фрази, които предават вашите мисли, без да звучат прекалено неясни или прекалено критични.

Поддържайте последователност и лесно преглеждане, като създадете шаблон за обратна връзка в ClickUp Docs с ClickUp Brain.

Можете също да създадете шаблони за обратна връзка с ClickUp Brain в Docs. По този начин всички попълват обратната връзка в един и същ формат, като обхващат силните страни, областите за подобрение и всички други важни точки.

ClickUp Chat View

Участвайте в дискусии в реално време след интервюто, за да записвате ключови наблюдения с помощта на Chat View на ClickUp.

Използването на Chat View на ClickUp може да подобри начина, по който вашият HR екип се справя с обсъжданията на кандидатите след всяко интервю. Ето как можете да го настроите:

Създайте специален чат канал: Настройте чат канал, специално предназначен за вътрешни разговори след интервюто. По този начин всичко ще бъде на едно място, което ще улесни екипа да намира и преглежда дискусиите.

Използвайте @mentions за действия: Маркирайте членовете на екипа с @mentions, когато обсъждате конкретни кандидати. Това гарантира, че всички, които трябва да бъдат включени, са уведомени и могат да добавят своите мнения.

Организирайте разговорите по кандидати: Поддържайте ред, като създавате отделни теми или съобщения за всеки кандидат. Това помага да се избегне объркване и улеснява проследяването на дискусиите за всеки отделен кандидат.

Споделяйте документи и обратна връзка: Прикачете автобиографии, бележки от интервюта и други важни документи директно в чата. По този начин всеки има лесен достъп до цялата необходима информация.

Възлагайте последващи задачи: След като сте обсъдили даден кандидат, възложете последващи задачи директно в чата. Независимо дали става дума за насрочване на още интервюта или по-нататъшни оценки, възлагането на задачи помага да се поддържа динамиката.

ClickUp Потребителски полета

Адаптирайте персонализираните полета на ClickUp, за да отговарят на вашите конкретни критерии за оценка.

Създайте персонализирани полета в ClickUp, за да дефинирате ключови области за оценка, като умения, културно съответствие, опит, комуникация и решаване на проблеми. Например:

Умения: Използвайте скала за оценка (1-5), за да оцените техническите умения.

Културно съответствие: Включете отметка или падащо меню, за да посочите съответствие с ценностите на компанията.

Ниво на опит: Използвайте текстово поле, за да обобщите съответния опит от миналото.

ClickUp Интеграции

Преобразувайте имейлите в Outlook в задачи в ClickUp, за да оптимизирате обратната връзка от интервюто.

Преобразувайте работния процес по обратната връзка от интервюто с интеграцията на ClickUp с Outlook. Превърнете незабавно имейлите си в задачи, които можете да изпълните, директно от пощенската си кутия.

Можете лесно да създавате нови задачи, да прикачвате имейли за бърза справка и да поддържате всичките си бележки от интервютата добре организирани и достъпни.

Освен това, интеграцията на ClickUp с Gmail може да превърне вашите маркирани имейли в задачи в ClickUp, така че никога да не пропускате важни отзиви или последващи действия.

Централизирайте всички задачи, свързани с интервюто, и следете процеса на обратна връзка, за да осигурите последователна комуникация с кандидатите.

ClickUp Бележник

Вземайте бележки по време на интервютата, за да записвате ключовите моменти за точна обратна връзка с Notepad на ClickUp.

Бързо записвайте ключовите моменти и задачите за изпълнение по време на интервюто с ClickUp Notepad. Когато съставяте официална обратна връзка, се позовавайте на тези бележки, за да не пропуснете важни наблюдения.

Не забравяйте, че обратната връзка от интервюто е двупосочна. Можете също да използвате шаблон за обратна връзка, за да събирате значими данни от кандидатите, с които да подобрите процеса на наемане.

Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е създаден, за да ви помогне да събирате обратна връзка от клиенти и да организирате данните за клиентите на едно място.

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp ви позволява да събирате мнения от кандидатите за тяхното преживяване по време на етапите на кандидатстване и интервю.

Започнете с персонализиране на шаблона на формуляра за обратна връзка, за да зададете въпроси за най-важните неща. Например, може да включите въпроси за яснотата на описанията на длъжностите, гладкостта на процеса на интервюто, комуникацията от страна на екипа по наемане и удовлетвореността на кандидатите от цялостния процес.

Въз основа на събраните данни можете да внесате промени в процеса на наемане на персонал.

Как да документирате обратна връзка от интервюто

Документирането на обратната връзка от интервюто е ключова част от процеса на набиране на персонал. С помощта на солидна методология ще можете да записвате и преглеждате подробностите за кандидатите по-ефективно.

Нека разгледаме предимствата на използването на стандартен шаблон за обратна връзка от интервю, за да съберем информация за обективно сравняване и анализ на кандидатите.

Последователност: Уверете се, че всеки кандидат се оценява според едни и същи стандарти, като по този начин се намалява пристрастността и се насърчава еднородността между интервютата и интервюиращите.

Справедливост и прозрачност: Оценявайте всички кандидати въз основа на последователен набор от умения и компетенции, за да изградите прозрачен процес на наемане. Това също така изяснява кои аспекти се оценяват.

Вземане на решения: Позволете по-добро събиране и анализ на данни, което води до по-разумни решения за наемане на персонал чрез откриване на модели и тенденции.

Опитът на кандидатите: Дайте на кандидатите ценна обратна връзка и оставете положително впечатление, независимо от резултата.

💡Професионален съвет: Използвайте изкуствен интелект за набиране на персонал, за да сканирате автобиографии, бързо да намерите подходящи кандидати, да насрочите интервюта и дори да намалите несъзнателните предубеждения при наемането.

ClickUp също така предоставя шаблони за интервюта за ефективно документиране и безпроблемно споделяне на обратна връзка от интервюто. Разгледайте ги по-долу:

Управление на интервюта и шаблон за доклад

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на интервюта и отчети на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате и проследявате целия процес на интервюто.

С шаблона за управление на интервюта и отчети на ClickUp всички отчети от интервюта, проведени от различни интервюиращи, могат да бъдат обединени на едно място, до което има лесен достъп.

Можете да дадете възможност на екипа си да наблюдава кандидатите, да планира интервюта и да събира обратна връзка, за да взема бързи и информирани решения за наемане. Веднага след приключването на всички интервюта, записвайте всеки детайл от процеса на интервюиране, за да създадете доклади, пълни с ценни данни, наблюдения и препоръки.

Освен това можете да използвате шаблона за интервюта на ClickUp, за да оптимизирате и подобрите методите си за провеждане на интервюта, като гарантирате, че кандидатите се оценяват бързо, точно и справедливо. Независимо дали наемате вътрешни кандидати или търсите нови таланти, този шаблон ви помага да идентифицирате най-добрите кандидати по ефективен начин.

И накрая, шаблонът за оценка на представянето на ClickUp прави проследяването и оценяването на представянето на интервюто лесно и ясно. Той гарантира справедлива и задълбочена оценка за всеки кандидат, като ви помага да си сътрудничите със заинтересованите страни за създаване на подробни документи за преглед.

Ефективната обратна връзка от интервюто прави решенията за наемане ясни и справедливи, като се фокусира върху конкретни, обективни критерии.

Когато кандидатите получават конкретна и полезна обратна връзка – независимо дали получават работата или не – те са склонни да имат благоприятно впечатление за компанията и са по-склонни да я препоръчат на други или да опитат отново в бъдеще.

ClickUp улеснява управлението на обратната връзка с помощта на своите шаблони и функции. Използвайте готови формуляри и карти за оценка, за да поддържате оценките еднородни и справедливи.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да давате конструктивна обратна връзка!