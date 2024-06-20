Как да използвате изкуствен интелект при набирането на персонал (примери за употреба и инструменти)

Намирането на подходящия кандидат за дадена длъжност може да бъде предизвикателство – проблем, с който специалистите по подбор на персонал и HR професионалистите са добре запознати.

Преглеждане на безкрайни автобиографии и кандидатури, идентифициране на потенциално идеалния кандидат за дадена позиция и оптимизиране на процеса на набиране на персонал в невъзможни срокове са само някои от препятствията.

Да не говорим, че ръчното отговаряне на имейлите на всеки кандидат и проследяването на потенциалните кандидати през целия процес на набиране на персонал може да бъде прекалено обременяващо.

Изкуственият интелект (AI) обаче промени изцяло правилата на играта за специалистите по подбор на персонал.

Днес разполагаме с различни AI инструменти за набиране на персонал, които могат да предложат иновативни решения на отдавнашни предизвикателства в тази област. Можете да използвате AI за сканиране на автобиографии, бързо намиране на подходящи кандидати, планиране на интервюта и дори за намаляване на несъзнателните предубеждения при наемането на персонал.

В този блог разглеждаме как решенията за изкуствен интелект преобразуват и правят процеса на набиране на персонал по-ефективен, примери за използване на изкуствен интелект при набирането на персонал и как можете да използвате инструменти, базирани на изкуствен интелект, в процеса на наемане, за да привлечете най-добрите кандидати.

Разбиране на изкуствения интелект в подбора на персонал

Денят на мениджъра по човешки ресурси (HR) често преминава в преглеждане на автобиографии, включително търсене на пасивни кандидати, планиране на интервюта или подбор на кандидати.

Преглеждането на безброй автобиографии и провеждането на десетки последващи телефонни разговори може да бъде доста трудоемко.

Въпреки това, решенията за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект, могат да автоматизират голяма част от тази работа, което може да повиши производителността на вашите мениджъри по човешки ресурси.

Ето как изкуственият интелект променя процеса на набиране на персонал:

Повишена ефективност и производителност

Алгоритмите за изкуствен интелект могат да анализират уменията на съществуващата работна сила и да идентифицират пропуските за по-добро планиране на човешките ресурси. Мениджърите по човешки ресурси могат да използват тези данни, за да разработят стратегии за набиране на персонал, с които да привлекат квалифицирани кадри и да запълнят тези пропуски.

Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, изкуственият интелект позволява на специалистите по човешки ресурси да се фокусират върху стратегически инициативи, подобрявайки общата производителност.

С помощта на системи за проследяване на кандидати (ATS), базирани на изкуствен интелект, можете да елиминирате ръчната задача по преглеждане на автобиографии и подбор на подходящи кандидати за съответните позиции. Алгоритмите на изкуствения интелект автоматично анализират автобиографиите и подбират кандидати въз основа на предварително определени критерии.

Тези решения могат също така да предоставят на кандидатите актуална информация и обратна връзка в реално време относно техните кандидатури, като ги държат в течение, без да добавяте още една задача към натоварването на специалиста по подбор на персонал.

Подобрено качество на наетите служители

Софтуерът за управление на таланти, базиран на изкуствен интелект, анализира профилите на кандидатите, данните за наемане и други фактори, за да създаде точни обяви за работа, които привличат по-добри таланти. Тези инструменти могат да помогнат и при планирането на работната сила, като подпомагат мениджърите по човешки ресурси да задържат и ангажират по-ефективно съществуващите служители.

Как да използвате изкуствен интелект при набирането на персонал

Ето как можете да интегрирате AI инструменти за набиране на персонал в процеса на планиране на човешките ресурси и набиране на персонал:

1. Преглед на автобиографии

Инструментите за човешки ресурси, базирани на изкуствен интелект, автоматизират процеса на преглед на автобиографиите.

Как работи:

Съвпадение на ключови думи: Алгоритмите за изкуствен интелект могат да анализират големи обеми от автобиографии, като използват обработка на естествен език или NLP. Тези алгоритми могат да съпоставят ключовите думи, използвани в описанията на длъжностите, с части от автобиографията на кандидата, за да идентифицират подходящите умения и опит и най-добрите кандидати, подходящи за длъжността.

Условия за подбор: Можете да зададете условия за подбор въз основа на изискванията за отворените позиции. AI може да използва тези критерии, за да оцени и предложи профили на кандидати, които отговарят на тях, като по този начин подобрява ефективността на процеса на набиране на персонал.

Ако погледнете деня на един специалист по подбор на персонал, ще забележите, че по-голямата част от времето му е посветена на подбор на кандидати за дадена свободна позиция. Това може да бъде досадно за екипите по човешки ресурси, като се има предвид, че кандидатите кандидатстват чрез социални медии, имейл, чат, борси за работа и портали за наемане на персонал.

Как работи:

Търсене в база данни: Внедряването на AI инструменти може да автоматизира търсенето в бази данни с кандидати, кандидатстващи от различни платформи.

По-интелигентно търсене: AI разбира намерението зад вашите изисквания. Вместо да разчита на строги търсения по ключови думи, тя може да идентифицира синоними, свързани умения и дори преносим опит, като по този начин гарантира, че няма да пропуснете квалифицирани кандидати, които може да използват различна терминология.

Информация за ангажираността: Решенията за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект, предлагат информация за това как кандидатите са се ангажирали с вашите обяви за работа и дали кандидатурите за работа отговарят положително на вашите усилия за набиране на персонал.

3. Оценка на уменията

Решенията за изкуствен интелект могат да тестват уменията на кандидатите чрез създаване на тестове, обхващащи когнитивни способности, технически познания и меки умения, като предоставят цялостна оценка на способностите на кандидатите.

Освен това, изкуственият интелект в оценяването на уменията е силно мащабируем, което означава, че можете да наемете подходящите таланти от голям брой кандидати, без да правите компромиси с качеството.

Как работи:

Динамични оценки: Алгоритмите на изкуствения интелект могат динамично да коригират нивото на трудност на тези оценки, за да ги съобразят с уменията на кандидата и да дадат по-точно разбиране за способностите на кандидата.

Анализ в реално време: Кандидатите се анализират в реално време въз основа на отговорите им на оценъчните изпити и съгласно едни и същи стандарти, за да се елиминира човешката пристрастност в процеса на наемане.

Персонализирана обратна връзка: Тези решения предлагат персонализирана обратна връзка в реално време на кандидатите въз основа на тяхното представяне, за да им помогнат да подобрят уменията си, включително силните си страни, слабостите си и областите, в които могат да се усъвършенстват.

4. Планиране на интервюта

Едно от най-големите предимства на инструментите за подбор на персонал, базирани на изкуствен интелект, е, че те могат да оптимизират процеса на планиране на интервюта, спестявайки време и намалявайки логистичните предизвикателства.

Как работи:

Интелигентни алгоритми за планиране: Интелигентните алгоритми за планиране анализират календарите на интервюиращите и кандидатите и намират оптималното време за среща.

Автоматизирани покани: С няколко автоматизирани действия можете да изпратите имейли на най-добрите кандидати с опции за планиране, като часови зони, конфликти в графика и предпочитания за срещи, заедно с автоматизирани напомняния, за да избегнете откази в последния момент и пропуснати срещи.

С автоматизирането на ръчните и отнемащи време задачи чрез софтуер за набиране на персонал с изкуствен интелект, вашите HR екипи могат да се съсредоточат върху стратегически инициативи, които водят до успех на организацията.

Ролята на изкуствения интелект за подобряване на разнообразието, справедливостта и приобщаването при набирането на персонал

Разнообразието, равнопоставеността и приобщаването, или DEI, се отнасят до взаимосвързани политики за управление на персонала, които създават работни места, където всеки се чувства ценен, уважаван и овластен.

При набирането на персонал това означава да се гарантира, че всички кандидати имат равен шанс да кандидатстват за дадена длъжност, независимо от фактори като култура, пол, раса и произход.

Изкуственият интелект е от решаващо значение за подпомагане на специалистите по подбор на персонал да наемат таланти без пристрастия или предубеждения. Ето как AI подобрява DEI при набирането на персонал:

1. Намаляване на пристрастията при прегледа и подбора на автобиографии:

Алгоритмите за изкуствен интелект могат да подбират профили на кандидати въз основа на обективни критерии като умения, опит и квалификации. За разлика от човешките специалисти по подбор на персонал, тези алгоритми не вземат предвид нерелевантни субективни фактори, елиминирайки пристрастията, дължащи се на лоша човешка преценка.

AI анализира автобиографиите въз основа на предварително определени, релевантни критерии, като игнорира субективна информация като имена, възраст или адреси.

AI прегледът на автобиографии също е прозрачен. Можете да видите факторите, които алгоритъмът използва, за да вземе решение. Това помага на специалистите по подбор на персонал да наблюдават как се наемат кандидатите и да идентифицират евентуални пристрастия на ранен етап.

AI алгоритмите могат да намерят различни канали за профили на кандидати въз основа на техните умения, а не на демографски характеристики. Тези HR инструменти могат да анализират описанията на длъжностите и дори да се използват за идентифициране на език, който може да разубеди потенциалните кандидати да кандидатстват за дадена длъжност.

AI търси в множество платформи и бази данни, за да насрочи интервюта с кандидати, притежаващи необходимите умения, независимо от тяхната демографска принадлежност.

AI може да сканира описанията на работните места за пристрастни формулировки и да предложи промени, за да ги направи по-инклузивни.

3. По-добро представяне и задържане на недостатъчно представените групи

Можете да подобрите инициативите за разнообразие и приобщаване през целия процес на набиране на персонал.

Инструментите за подбор на персонал, базирани на изкуствен интелект, могат да намалят пристрастността в процеса на подбор, като позволяват на квалифицираните кандидати да продължат напред. Специалистите по привличане на таланти могат също да използват същите инструменти, за да предлагат персонализирана подкрепа и ресурси на кандидати от недостатъчно представени групи, за да ги накарат да се чувстват по-добре дошли и да ги интегрират в организацията.

AI инструментите могат да предложат персонализирана подкрепа и ресурси на кандидатите от недостатъчно представени групи, като им помагат да се адаптират и да се развиват в рамките на организацията.

Основни предимства на изкуствения интелект за подобряване на DEI

Обективно вземане на решения: С помощта на изкуствения интелект решенията на екипа по набиране на персонал се основават на данни, което елиминира субективните предубеждения, които често влияят на човешката преценка.

По-широк набор от таланти: AI разширява търсенето на кандидати за работа, като гарантира, че обявите за работа достигат до по-широка и по-разнообразна аудитория.

Включващи описания на длъжностите: AI помага за създаването на описания на изискванията за длъжността, които привличат разнообразни кандидати, като идентифицира и елиминира пристрастния език.

Подкрепа за задържане: AI предоставя постоянна подкрепа на недостатъчно представените групи, подобрявайки тяхната интеграция и задържане в организацията.

Приемането на инициативи за разнообразие, равнопоставеност и включване, базирани на изкуствен интелект, е първата стъпка към изграждането на разнообразна и динамична работна сила, която стимулира иновациите и успеха.

С AI набирането на персонал ще създадете по-инклузивна среда за наемане, като гарантирате, че всички кандидати имат справедлив шанс за успех.

Използване на софтуер за изкуствен интелект при набирането на персонал

Софтуерът за набиране на персонал с изкуствен интелект може да бъде всяка система, която помага на мениджърите по набиране на персонал да оптимизират процесите по набиране, да анализират данните на кандидатите и да наемат най-квалифицираните кандидати.

Инструментите за набиране на персонал обикновено използват машинно обучение и усъвършенствани алгоритми, за да:

автоматизиране на повтарящи се задачи

подобряване на ангажираността на кандидатите

предоставя информация за процеса на набиране на персонал

Отличен пример е ClickUp за HR екипи – софтуер за цялостно управление на човешките ресурси и набиране на персонал, който позволява на мениджърите по набиране на персонал да управляват процеса на набиране от начало до край.

ClickUp предлага няколко функции, които подобряват стратегията ви за набиране на персонал и опростяват процеса на привличане на таланти.

Отделете работно пространство за отдела по човешки ресурси

Използвайте ClickUp Spaces, за да създадете работно пространство, специално предназначено за набиране на персонал. По този начин можете да управлявате всичко, свързано с процеса на наемане, на едно място.

В Spaces създайте различни списъци, които да представят етапите на процеса на набиране на персонал, като „Подбор на кандидати“, „Преглед на автобиографии“, „Интервю“ или „Етап на оферта“.

С адаптивните пространства на ClickUp е лесно да създадете изчерпателни и организирани места, които могат да се персонализират за вашия екип, отдел или проекти

Разбийте сложните работни процеси при набирането на персонал

Използвайте ClickUp Tasks, за да създадете задачи за действие и да ги възложите на мениджърите по набиране на персонал и интервюиращите. Задайте персонализирани статуси, докато кандидатите преминават през процеса.

Организирайте задачите според крайните срокове, отговорните лица и напредъка с ClickUp Tasks за ефективно управление на проектите

Ето един пример:

Име на списъка: Набиране на кандидати

Задачи

Проучване на потенциални кандидати Създаване на обяви за работа за различни платформи Провеждане на предварителни интервюта

Ускорено набиране на персонал с персонализирани шаблони

ClickUp предлага няколко безплатни шаблона за човешки ресурси, които спестяват време и осигуряват последователност при набирането на персонал и дейностите, свързани с човешките ресурси. Ето някои шаблони, които можете да използвате, за да оптимизирате процеса на набиране на персонал.

Определете стратегията си за набиране на персонал

Използвайте шаблона за стратегия за набиране на персонал на ClickUp, за да създадете стандартизирана рамка за процеса на набиране на персонал. Въведете подробности за длъжността, мениджъра по набирането на персонал, целта на длъжността и др. във вградените полета.

Този шаблон ви предоставя всичко необходимо, за да определите целите си за набиране на персонал, да планирате как ще ги постигнете и да проследявате напредъка си.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за стратегия за набиране на персонал на ClickUp е структуриран инструмент за планиране и изпълнение на стратегии за набиране на персонал.

Създайте план за действие за набиране на персонал

Шаблонът за план за действие при набиране на персонал на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да очертаете всички стъпки, необходими за създаване на перфектен процес на наемане и за осигуряване на най-доброто преживяване за кандидатите. Използвайте шаблона, за да създадете списък с всички изпълними задачи и да възложите всяка задача на подходящия член на екипа.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за действие при набиране на персонал на ClickUp служи като подробна пътна карта за постигане на целите при набирането на персонал.

Оптимизирайте процесите си по подбор и наемане на персонал

Шаблонът за подбор и наемане на персонал на ClickUp поддържа всичко организирано, от обяви за работа до проследяване на кандидати и формуляри за кандидатстване. Шаблонът е всеобхватен набор от инструменти, който помага на екипите по подбор на персонал да управляват различни аспекти от процеса на интервюиране и да наемат най-добрите таланти.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp помага за организиране на информацията за кандидатите, графиците за интервюта и решенията за наемане.

Планирайте интервюта в ClickUp

Календарният изглед на ClickUp е удобен инструмент за визуализиране на календара ви и планиране на интервюта с кандидати за работа в рамките на вашия софтуер за управление на човешките ресурси. Използвайте го, за да:

Представете действията, свързани с интервюто, като задачи, а след това използвайте филтри, за да видите задачите, свързани с интервюто, в календара си.

Плъзгайте и пускайте задачите за интервю в различни слотове в зависимост от вашата наличност

Лесно планиране на интервюта и избягване на конфликти в графика

Използвайте задачи с цветни кодове, за да категоризирате интервютата според типа, интервюиращите или етапите

Календарният изглед на ClickUp ви предоставя визуално представяне на вашите задачи и събития, улеснявайки планирането и графиците в екипите.

Най-хубавото е, че календарът на ClickUp се интегрира с вашия Google календар, което ви позволява да планирате телефонни интервюта директно в ClickUp, а промените в едната платформа се отразяват и в другата.

Приемете изчерпателна и съвместна документация

Ако сте мениджър по набиране на персонал, знаете колко е важно да имате подходяща документация, за да оптимизирате усилията си в тази област. Адекватната документация на ключови политики, процедури, взаимодействия, шаблони за стандартни оперативни процедури и решения е от съществено значение за управлението на риска и спазването на законовите изисквания.

Необходимо е да създадете стандартизирани процеси, които да ви помогнат да набирате кандидати и да вземате решения за наемане.

ClickUp Docs организира цялата необходима информация, свързана с привличането на таланти и свързаните с това административни задачи. Ръководителите на отделите по подбор на персонал и екипите по набиране на кадри имат достъп до тази информация, когато е необходимо.

Можете да използвате Docs, за да документирате ръководства за набиране на персонал и процеси за въвеждане в работата, да създавате наръчници за обучение и да изготвяте правни документи.

Организирайте документи за сътрудничество, споделяне на знания и документиране на проекти в екипите с помощта на ClickUp Docs

Най-хубавото е, че можете да споделяте документи с съответните заинтересовани страни и да правите редакции в реално време, което значително улеснява събирането на информация и поддържането на документа актуален.

Професионален съвет💡: Можете да възлагате задачи на членовете на екипа в ClickUp Docs и да проследявате напредъка и актуализациите на статуса.

Платформата за бизнес планиране Pigment утрои броя на служителите си за шест месеца след серия Б от финансиране. Те се нуждаеха от решение за оптимизиране на процеса на назначаване, който дотогава включваше имейли, съобщения в Slack и списъци за проверка в Notion. Ето как ClickUp отговаря на всички изисквания като инструмент за сътрудничество в цялата компания за въвеждане на нови служители: Централна платформа за съвместно управление на работата

Персонализирани задачи в ClickUp, които могат да бъдат възложени на няколко членове на екипа, за да работят съвместно по проекти от всякакъв мащаб

Шаблоните и автоматизацията оптимизират процеса на назначаване на нови служители Резултатът? 88% увеличение на ефективността при назначаването на нови служители

83% намаление на времето за отстраняване на грешки

20% увеличение на ефективността на комуникацията в екипа

„Искахме да се уверим, че всички различни екипи споделят обща платформа, на която да можем да работим заедно и нищо да не бъде пропуснато. Искахме да поддържаме висока ефективност в ежедневните си операции, докато се разраствахме в отдалечена и глобална среда.“

„Искахме да се уверим, че всички различни екипи споделят обща платформа, на която да можем да работим заедно и нищо да не се изгуби. Искахме да поддържаме висока ефективност в ежедневните си операции, докато се разраствахме в отдалечена и глобална среда.“

ClickUp Brain за екипи по подбор на персонал

Вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, може да подобри ефективността на екипите по набиране на персонал, да оптимизира работните процеси по набирането на персонал и да управлява ефективно информацията, като по този начин намалява времето за наемане.

Инструментите за набиране на персонал с изкуствен интелект на ClickUp освобождават вашия HR екип, за да се фокусира върху дейности, които подобряват ефективността на процеса на набиране на персонал и набират подходящи кандидати.

С ClickUp Brain получавате достъп до:

Мениджър на знания за изкуствен интелект

Получавайте незабавни и точни отговори на въпроси, свързани с процеса на набиране на персонал. ClickUp Brain извлича информация от вашите работни пространства, задачи и документи, за да ви даде най-подходящия отговор в контекста. Можете да намерите конкретна информация, без да се налага да преглеждате множество документи.

Опитайте ClickUp Brain ClickUp Brain събира информация за процеса на набиране на персонал за ефективно справка

Прочетете още: AI инструменти за стартиращи компании

Мениджър на AI проекти

Наемането на квалифицирани кандидати е процес, който отнема много време и усилия. ClickUp Brain улеснява част от усилията, като автоматизира повтарящи се задачи като планиране на задачи, възлагане на действия и актуализиране на статуса на кандидатите.

AI асистент за писане

Ако имате затруднения с изготвянето на описания на длъжности или съставянето на имейли до кандидати, ClickUp Brain може да ви помогне като ваш асистент по писане, за да улесни тези задачи.

Той създава ясни и кратки описания на длъжностите въз основа на вашите указания, генерира шаблони за комуникация през различните етапи на процеса на набиране на персонал и дори изготвя материали за обучение, доклади за набиране на персонал или документи за въвеждане в работата.

Опитайте ClickUp Brain Използване на ClickUp Brain за създаване на описания на длъжности

Подобрете стратегията си за набиране на персонал с ClickUp

Софтуерът за набиране на персонал с изкуствен интелект подобрява ефективността на всеки етап от процеса на набиране на персонал, от търсенето на кандидати и прегледа на автобиографиите до оценката на уменията и интервютата.

Алгоритмите за изкуствен интелект използват данни, за да наемат по-качествени кандидати, които съответстват на корпоративната култура, като елиминират човешките предубеждения и гарантират високоефективен и справедлив процес на наемане.

Софтуерът за подбор на персонал с изкуствен интелект „всичко в едно“ на ClickUp разполага с всичко необходимо, за да оптимизирате процеса на подбор на персонал и да намерите най-подходящите кандидати.

Препоръчваме да започнете с създаването на работно пространство за вашия отдел по човешки ресурси, да възлагате задачи на членовете на екипа с ClickUp Tasks, да използвате предварително създадени шаблони за документиране и управление на екипите по набиране на персонал, да внедрите съвместно редактиране с ClickUp Docs и да синхронизирате вашия Google Calendar с ClickUp Calendar.

Това, което прави ClickUp най-добрият инструмент за набиране на персонал, базиран на изкуствен интелект, е вграденият AI асистент ClickUp Brain, който служи едновременно като мениджър на знанията, мениджър на проекти и асистент за писане.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да изпитате силата на AI инструментите в процеса на набиране на персонал.