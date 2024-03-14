Научете повече за един ден от живота на специалист по подбор на персонал

Замисляли ли сте се някога какво се случва зад кулисите в света на подбора на персонал? Специалистите по подбор на персонал действат като професионални сватовници, които полагат много усилия, за да намерят потенциални кандидати за свободни работни места. Това изисква опит в преглеждане на автобиографии, балансиране на нуждите на търсещите работа и мениджърите по наемане на персонал, както и играене на ролята на ловци на таланти. Привличането на таланти може да не е лесно, но много специалисти по подбор на персонал казват, че корпоративното сватовство е работата на мечтите им и не биха я заменили с нищо друго.

Но какво точно прави един специалист по подбор на персонал? Как изглежда ежедневието му?

Независимо дали се интересувате от кариера в областта на подбора на персонал или просто сте любопитни да научите повече за тази работа, този наръчник ще разсее всички ваши погрешни представи и ще ви покаже какво всъщност правят специалистите по подбор на персонал. Ще ви покажем как изглежда един работен ден на специалист по подбор на персонал, какви инструменти използва и какви промени в сектора на подбора на персонал могат да окажат голямо влияние върху тази кариера.

Какво е рекрутър?

Специалистът по подбор на персонал действа като мост между търсещите работа и бизнеса, като помага на компаниите да запълнят свободните позиции с идеалните кандидати. Въпреки че крайната цел на специалиста по подбор на персонал е да запълни свободните позиции, той прави много повече от това.

В същността си рекрутерите са свързващи елементи. Те балансират очакванията както на мениджърите по наемане, така и на кандидатите, което изисква разбиране:

Описание на работата

Необходими умения

Културно съответствие

Как да публикувате обяви за работа, които привличат вниманието

Намирането на подходящото CV е добро начало, но успешните специалисти по подбор на персонал знаят как да търсят подходящите кандидати, които ще се развиват и ще останат в новите си роли. 🤝

Днес рекрутерите използват социални медийни платформи като LinkedIn за намиране на кандидати. Тъй като те винаги търсят най-добрите таланти, рекрутерите са подобни на хедхънтърите. Но един добър рекрутер не просто запълва позиции. Той участва в целия процес на наемане. Той съветва компаниите относно пазарните тенденции, еталонните заплати и стратегиите за привличане на таланти.

Те също така играят ключова роля в осигуряването на гладък процес на подбор на персонал, което включва поддържането на положително преживяване за всички кандидати, независимо от резултата.

Един ден от живота на специалист по подбор на персонал

Типичният ден на един специалист по подбор на персонал включва много упорита работа, независимо дали той е специалист по подбор на персонал в областта на технологиите, специализирал се в намирането на ИТ специалисти, специалист по подбор на персонал за ръководни длъжности, фокусиран върху висши ръководни позиции, или специалист по подбор на персонал с обща насоченост, който се занимава с различни позиции. От планиране на интервюта до координиране на екипни срещи, от контакти с кандидати до предоставяне на обратна връзка, работният ден на един специалист по подбор на персонал е разнообразен и изискващ. Ето кратък поглед върху един ден от живота на специалист по подбор на персонал.

Сутрешна рутина

Работният ден на корпоративен специалист по подбор на персонал обикновено започва с комуникация. Първата задача обикновено е да се проверят имейлите и гласовите съобщения, за да:

Свържете се с мениджърите по набиране на персонал

Получаване на обратна връзка за интервютата с кандидатите

Прегледайте отговорите на потенциалните кандидати

Тъй като повечето хора търсят работа, докато все още са наети, не е необичайно да постъпват нови кандидатури през нощта. Имейлите и обажданията рано сутрин задават тона на деня, като помагат на специалиста по подбор на персонал да приоритизира задачите и да планира деня си по-ефективно.

Ежедневни задачи

Специалистите по подбор на персонал могат да синхронизират интервютата и срещите си от други работни инструменти с ClickUp, за да управляват целия си ден в календарния изглед.

След като кафето им подейства, специалистите по подбор на персонал се фокусират върху ангажирането на кандидатите. Това включва различни задачи, сред които:

Планиране на интервюта

Подбор на кандидати чрез телефонни разговори или видео чатове

Проследяване на интервютата

Работа като консултант по подбор на персонал

Но това е само едната страна на монетата. Колкото и да е важно за специалистите по подбор на персонал да общуват с кандидатите, те трябва да поддържат връзка и с нуждите на работодателите. Специалистите по подбор на персонал прекарват голяма част от деня си в общуване с мениджърите по наемане на персонал, за да разберат нуждите за всяка свободна позиция, да прецизират описанията на длъжностите и да обсъждат културното съответствие и уменията на кандидатите.

Повечето хора търсят работа онлайн, така че специалистите по подбор на персонал прекарват много време в сайтове за работа и сайтове като LinkedIn. Те публикуват обяви за работа и активно търсят кандидати, които биха били подходящи за позициите, за които набират персонал.

Заключение на деня

С наближаването на края на деня, специалистите по подбор на персонал пристъпват към приключване на работния си ден. Това обикновено включва задачи като:

Актуализиране на системите за проследяване на набирането на персонал

Отговаряне на по-малко сложни имейли или бързи въпроси

Подготовка на задачите за следващия ден

Повечето специалисти по подбор на персонал работят самостоятелно, но все пак са част от екип. Относителната тишина в края на деня е възможност да се срещнат с екипа си, да обсъдят предизвикателствата и да планират екипни срещи.

Различни гледни точки към работата на рекрутиращия специалист

Рекрутерите се възприемат по различен начин в зависимост от това с кого говорите. Рекрутирането е многостранна работа, така че не е изненадващо, че хората правят предположения за тази кариера. Нека разгледаме какво могат да мислят различни хора за вашата работа като рекрутер.

Мнението на родители, приятели и познати

Вашите приятели и семейство може да не са много запознати с индустрията на подбора на персонал, така че за тях работата на специалист по подбор на персонал звучи като смесица от човешки ресурси и продажби. Те често възприемат тази роля като фокусирана предимно върху наемането и интервюирането на кандидати – и всъщност това не е толкова далеч от истината.

Общоприето е, че специалистите по подбор на персонал работят с търсещи работа и им помагат да намерят работа, но вашите близки може да не разбират колко много работа всъщност се изисква за намирането и набирането на кадри. 👀

Как клиентите възприемат рекрутерите

Мениджърите по наемане на персонал и корпоративните лидери обикновено наемат консултанти по подбор на персонал или вътрешни специалисти по подбор на персонал, за да запълнят свободните си позиции. Те разглеждат специалистите по подбор на персонал като важни партньори, които не само запълват свободните позиции, но и:

Предлагайте информация за пазара на труда

Съвети за процеса на набиране на персонал

Разберете сложността на наемането на служители с технически умения

Клиентите обикновено са заети със собствената си работа, затова разчитат на специалистите по подбор на персонал да намерят подходящите кандидати и да управляват процеса на наемане.

Самооценката на рекрутиращия специалист спрямо действителните му задачи

Специалистите по подбор на персонал имат по-нюансирано разбиране за своята роля. Повечето от тях се възприемат като кариерни посредници, консултанти по таланти и специалисти в бранша. Те знаят, че тяхната работа не се ограничава само до запълване на свободни позиции; те създават значими връзки, оформят кариери и влияят върху растежа на компанията. 🏢

Важно е обаче да се отбележи, че реалните задачи на специалиста по подбор на персонал не винаги съответстват на неговото самовъзприятие. Може би се стремите да бъдете стратегически партньор, който взема решенията, но прекарвате деня си в административни задачи като планиране на интервюта или обработка на документи. Предизвикателството за специалистите по подбор на персонал е да намерят начин да балансират тези административни задачи с по-стратегическите аспекти на своята роля.

Задачи, които правят рекрутерите незаменими

Някои мениджъри по наемането на персонал първоначално се присмиват на идеята да наемат специалист по подбор на персонал, но тези хора изпълняват много важни задачи. Мениджърите по наемането на персонал обикновено нямат капацитета или опита да управляват процеса на наемане, но това е основната задача на специалиста по подбор на персонал. Специалистите по подбор на персонал са важни по много причини.

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате HR работния си процес според вашите нужди.

Специалистите по подбор на персонал знаят как да намират кандидати. Това включва не само да се погледне кой е на разположение, а да се намери най-подходящият кандидат за работата и корпоративната култура. Специалистите по подбор на персонал използват различни инструменти и техники, за да идентифицират потенциални кандидати, от търсене в LinkedIn и мрежи за контакти до използване на съществуващи бази данни с таланти. 🔍

Но те не записват информацията за кандидатите на лепящи се бележки. Опитните специалисти по подбор на персонал използват инструменти като ClickUp, за да създадат добре поддържана база данни с кандидати. Това улеснява контактите с потенциалните кандидати, проследяването на напредъка им в процеса на подбор и поддържането на резерв от таланти за бъдещи свободни позиции. Базата данни е идеална за съхраняване на записи, но е и задължителна за вземането на информирани, стратегически решения, които са подходящи както за клиента, така и за кандидата.

Редовна комуникация

Рекрутерите преодоляват различията, като поддържат постоянна комуникация с мениджърите по наемането и кандидатите. Днес не е необичайно да има над 100 кандидати за една позиция, така че рекрутерите определено имат много работа.

Отговарянето на обаждания от кандидати отнема много време, но рекрутерите поддържат връзка и с клиентите си. Това включва не само информирането им за напредъка на текущите кампании за набиране на персонал, но и консултирането им относно пазарните тенденции и сравнителните заплати за всяка длъжност. Рекрутерите действат като връзка между организацията и пазара на труда, като предоставят ценна информация, която може да повлияе на решенията за наемане на персонал и планирането на работната сила.

Кандидатите имат толкова голяма власт в процеса на наемане, колкото и компанията. Добрите специалисти по подбор на персонал знаят, че тяхната работа е не само да запълнят колкото се може повече работни места, но и да изградят взаимоотношения, основани на разбиране. Работата на специалиста по подбор на персонал е да заинтересува кандидатите от възможността и да направи добро впечатление.

Подборът на персонал е работа, при която на първо място са хората, но технологиите определено улесняват нещата. Специалистите по подбор на персонал използват тези инструменти и техники, за да са в крак с тенденциите, да общуват с клиенти и кандидати и да създават подходящи съвпадения.

1. Използвайте инструмент за човешки ресурси и набиране на персонал като ClickUp

Наемете и управлявайте идеалния си екип с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Съвременният подбор на персонал не е ефективен без подходящия софтуер. Ето защо екипите по човешки ресурси разчитат на ClickUp, за да управляват всичко – от наемането на персонал до въвеждането в работата и задържането му. 🤩

Не искаме да се хвалим, но нашите шаблони за подбор на персонал и човешки ресурси са доста полезни. Използвайте шаблона „План за действие за подбор на персонал“ на ClickUp, за да синхронизирате работата на специалистите по подбор на персонал и мениджърите по наемане на персонал за всяка свободна позиция.

Но ClickUp е много повече от просто наемане на персонал – можете да използвате същата платформа, след като кандидатът стане служител. Например, можете да копирате шаблона на ClickUp HR Handbook, за да създадете стандарти за поведение и производителност на служителите.

2. Създайте мрежа от контакти в LinkedIn

LinkedIn може да изглежда преувеличен, но все още е най-добрият начин за рекрутерите да се свържат с кандидатите. Той е идеален за създаване на контакти, търсене на кандидати и рекламиране на свободни работни места. Също така улеснява изпращането на съобщения до много потенциални кандидати едновременно.

3. Използвайте система за проследяване на кандидатите – ATS

Системите за проследяване на кандидати управляват процеса на набиране на персонал от начало до край. Системи като ClickUp проследяват кандидатурите, организират информацията за кандидатите и оптимизират комуникацията. ATS може дори да филтрира кандидатурите въз основа на определени критерии, като образование или опит, за да спести време.

4. Проверете борсите за работа и уебсайтовете за кариера

Специалистите по подбор на персонал често използват борси за работа и кариерни уебсайтове, за да публикуват свободни позиции и да достигнат до по-широка аудитория. Публикувайте както на общи уебсайтове, така и на по-специфични за бранша сайтове, за да разширите обхвата си.

5. Не забравяйте и другите социални медии платформи

LinkedIn е стандартната социална мрежа за всичко, свързано с работата, но не е единственото място, където можете да намерите кандидати. Не е необичайно рекрутерите да използват платформи като Facebook, Instagram, X (по-рано Twitter) и дори TikTok. Тези платформи всъщност ви дават представа за личността, интересите и културното съответствие на кандидата, което надхвърля това, което можете да видите в автобиографията.

Използвайте ClickUp AI като част от процеса на наемане, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Вижте, подборът на персонал може да бъде процес, отнемащ много време. Инструментите за подбор, базирани на изкуствен интелект, помагат на специалистите по подбор на персонал да намалят броя на кандидатите в ранните етапи на процеса на наемане, спестявайки ви часове ръчен труд. Тези инструменти използват алгоритми, за да оценят кои кандидати са най-подходящи, като ви предоставят най-обещаващите кандидати за рекордно кратко време. Разбира се, все пак е необходимо специалистът по подбор на персонал да провери решенията на изкуствения интелект, но този инструмент все пак ще спести много време.

7. Опитайте видео интервюта

Платформите за видео интервюта са от съществено значение за дистанционното наемане на персонал. Но те са полезни дори и ако наемате някого в града, особено ако имате многоетапен процес на интервю или мениджър по наемането на персонал в друго местоположение. Видео интервютата имитират личните взаимодействия при интервю на живо, но спестяват на всички неудобството от пътуването.

8. Проверете аналитичните данни за набирането на персонал

Колко ефективни са вашите усилия за набиране на персонал? Няма да разберете, ако не проверите резултатите си. Инструментите за анализ и отчитане на набирането на персонал предоставят обективна, базирана на данни информация за вашите процеси по набиране на персонал. Ще видите полезни показатели за времето за наемане, разходите за наемане и ефективността на вашите канали за набиране на персонал. Проверявайте тези данни поне веднъж месечно, за да получите полезна информация, която да подобри вашите усилия за набиране на персонал.

9. Участвайте в професионални събития за създаване на контакти

Социалните медии и борсите за работа са чудесни, но нищо не работи толкова добре, колкото личната среща с кандидатите. Рекрутерите редовно посещават събития, за да се свържат с потенциални кандидати и да изградят мрежа от таланти. Дори ако кандидатите в момента не търсят работа, никога не се знае къде може да ви отведе едно приятелско запознанство в бъдеще. Излезте навън и мрежата ви ще се разрасне за нула време. 🙌

10. Създайте програма за препоръки от служители

Препоръките от служители са умен начин да се възползвате от съществуващия персонал, за да идентифицирате обещаващи кандидати. Тези програми обикновено водят до наемане на по-качествени кадри, тъй като настоящите служители вече разбират културата на компанията. Освен това, кандидатите идват при вас, така че спестявате време и подобрявате качеството на талантите – това е печеливша ситуация за всички!

Бъдещето на набирането на персонал

Нищо не остава същото завинаги, и това важи и за сектора на подбора на персонал. Очакваме няколко тенденции да променят подбора на персонал в бъдеще, включително:

AI: Използването на Използването на AI улеснява търсенето , подбора и дори първоначалните интервюта с кандидати . Въпреки това, съществува вероятност от пристрастност при AI алгоритмите, така че специалистите по подбор на персонал все още трябва да следят отблизо тази технология.

Дистанционно наемане: Дистанционната работа стана изключително популярна през последните години, така че все повече специалисти по подбор на персонал ще се занимават с дистанционни процеси на наемане. От виртуални интервюта до Дистанционната работа стана изключително популярна през последните години, така че все повече специалисти по подбор на персонал ще се занимават с дистанционни процеси на наемане. От виртуални интервюта до дигитално въвеждане в работата , специалистите по подбор на персонал ще трябва да овладеят изкуството на ефективната оценка на кандидатите в дистанционна среда.

Равенство и принадлежност: Компаниите с право поставят по-голям акцент върху разнообразието и включването при наемането на персонал. Рекрутерите трябва да са в крак с най-новите закони и най-добрите практики за стратегии за наемане на персонал, основани на DEIB (разнообразие, равнопоставеност, принадлежност и включване).

Улеснете процеса на набиране на персонал с ClickUp

Предпочитанията на работниците, технологиите и променящите се пазари ще повлияят на бъдещето на подбора на персонал. Макар технологиите да могат да се справят с голяма част от тежките задачи, специалистите по подбор на персонал винаги ще бъдат важен човешки елемент в процеса на наемане, като преодоляват различията между мениджърите по наемане и кандидатите.

Независимо дали става дума за използване на най-модерни инструменти като ClickUp за оптимизиране на процеса на наемане или адаптиране към най-новите тенденции в сектора на подбора на персонал, кариерата в подбора на персонал обещава растеж, влияние и непрекъснато учене.

Разбира се, подходящите инструменти правят голяма разлика. Персонализираните шаблони, бази данни и доклади за набиране на персонал на ClickUp помагат на специалистите по подбор на персонал да се справят отлично с работата си. Вижте разликата с ClickUp от първа ръка: създайте безплатно своя работен пространство за набиране на персонал.