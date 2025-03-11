Топ 10 безплатни шаблона и въпроси за интервю при напускане за екипите по човешки ресурси

Забелязали ли сте, че служителите напускат компанията ви без да дават много обяснения? Може би не им задавате правилните въпроси.

Разговорът между работодателя и напускащия служител може да бъде по-полезен, отколкото си мислите. Ето защо трябва да подхождате сериозно към интервютата при напускане.

Те са вашата възможност да се запознаете с работния живот на напускащите служители, да разберете защо напускат и да съберете ценните им предложения за превръщането на вашата компания в по-добро място за работа.

С помощта на тази обратна връзка можете да направите значими промени, за да задържите служителите си и да подобрите имиджа си като работодател, за да привлечете нови таланти.

Съставихме списък с шаблони за интервюта при напускане, които ще ви помогнат да проведете задълбочени интервюта при напускане.

Какво прави един шаблон за интервю при напускане добър?

Шаблонът за интервю при напускане е предварително изготвен документ, предназначен да насочва разговора по време на последното интервю на служителя преди напускане на компанията.

Мислете за това като за мост между миналото на служителя и бъдещето на компанията. Това е създаване на уютна чат стая за честно споделяне, предлагаща информация за тези, които остават.

Обикновено включва отворени и затворени въпроси, групирани в различни категории, за да се събере изчерпателна обратна връзка за опита на служителя.

Ето кратко ръководство за HR отдела за провеждане на добро интервю при напускане:

Категоризирайте: Групирайте въпросите като атмосфера на работното място, култура и причини за напускане. Насърчавайте разказите: Използвайте „Защо“ или „Разкажете ми повече за“ за да се задълбочите Разнообразете въпросите: Комбинирайте директни, индиректни и основани на действията въпроси, за да получите разнообразни прозрения. Персонализирайте: Включете въпроси, съобразени с конкретни роли или отдели. Запазете конфиденциалност: Гарантирайте анонимност и насърчавайте честни отговори. Предоставете скали за оценка: Използвайте скали за конкретни аспекти като удовлетвореност или вероятност да препоръчате компанията. Предложете място за допълнителни коментари: Оставете място за евентуални заключителни мисли или притеснения. Направете ги достъпни за всички: Предложете цифрови и печатни версии, за да отговорите на различни предпочитания.

Не забравяйте, че добрият шаблон е отправна точка, а не сценарий. Адаптирането му към всеки служител и активното слушане ще разкрият истинската стойност на процеса на интервюто при напускане.

10 шаблона за интервю при напускане

Не знаете откъде да започнете с интервютата при напускане?

Имаме лесно решение – шаблони за интервю при напускане, които могат да се персонализират. Тези шаблони са подходящи за различни отрасли и ще ви помогнат да получите отговорите, които търсите, от служителите, напускащи вашата организация.

Те ще ви помогнат да направите първата стъпка към превръщането на вашата компания в процъфтяваща работна среда, която задържа най-добрите таланти.

Започнете да разглеждате! 👀

1. Шаблон за интервю при напускане на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за интервю при напускане на ClickUp

Оптимизирайте процеса на напускане с интелигентно структурирания шаблон за интервю при напускане от ClickUp. Този шаблон е специално създаден, за да ви помогне да извлечете важни информации от напускащите служители, което ви позволява да усъвършенствате работната култура и стратегиите за задържане на служителите във вашата компания.

Шаблонът може да се персонализира, за да отговаря на спецификите на различни роли и отдели. Той включва уникален набор от регулируеми скали за оценка, персонализирани въпроси и допълнително място за коментари или бележки. Въпросите са съставени така, че да предлагат по-задълбочено разбиране за пътя на служителя, като проучват причините за напускането му, цялостното му преживяване, както и мнението му за различни аспекти на компанията, като например ползите и работната среда.

Благодарение на конфиденциалността, гарантирана от шаблона на ClickUp, напускащите служители могат спокойно да споделят честни и откровени отзиви. Шаблонът е достъпен както в цифров, така и в печатен формат, за да отговаря на различни предпочитания.

2. Шаблон за формуляр за интервю при напускане от Template.net

Търсите прост и ефективен шаблон за интервю при напускане, който да е подходящ за почти всеки отдел или отрасъл? Ето го това, което търсите!

Получете полезна информация за причините, поради които служителите напускат, с удобни полета за отбелязване и отворени секции за коментари.

Служителите могат да дават оценки от най-високата до най-ниската за параметри, които определят удовлетвореността на служителите, като получени ползи, използване на умения, обща удовлетвореност от работата, работна среда и др. Адаптирайте шаблона към вашите специфични нужди, като добавите или премахнете съответните фактори.

Вземете химикал или използвайте цифрови средства! Изберете между Word, Google Sheets, Photoshop и други формати, за да проведете интервюта при напускане по свой начин.

3. Шаблон за интервю при напускане в PDF формат от Volunteering Resource Hub

чрез Volunteering Resource Hub

Доброволците във вашата организация не са задължени да участват в интервю при напускане, но винаги е добре да им благодарите за отделеното време и да ги попитате дали са склонни да ви дадат такова.

Този безплатен шаблон, който може да се персонализира, съдържа интересни въпроси, които могат да ви помогнат да получите ценна информация за причините, поради които доброволците решават да напуснат, за подкрепата от вашата организация, за препятствията, с които са се сблъскали по време на доброволческата си дейност, и дали желаят да поддържат връзка с вас.

Честно казано, този шаблон може да ви помогне да създадете по-добра програма за доброволчество за бъдещи таланти, а самите доброволци ще се почувстват ценени и чути, което ще доведе до препоръки, по-добра репутация и подкрепа в бъдеще.

4. Шаблон за интервю при напускане на служител в строителния сектор от Template.net

Строителните компании често се сблъскват с висока текучество на персонала, което прави разбирането на причините за напусканията изключително важно.

Този шаблон е чудесна отправна точка за всяка строителна компания и е изключително подходящ за начинаещи в провеждането на интервюта при напускане, тъй като засяга съществени фактори като възнаграждения, баланс между работата и личния живот, работна среда, безопасност и благополучие, обучение и развитие.

Написан и проектиран от експерти в строителния бизнес, този шаблон отговаря на стандартните критерии за строителни компании и може да бъде персонализиран за всеки служител. Можете да добавите вашата марка към него, за да му придадете личен характер.

5. Ръководство за въпроси за интервю при напускане от People Managing People

чрез People Managing People

Провеждането на ефективни интервюта при напускане може да промени изцяло работата на вашия HR екип. Този наръчник предоставя ключови съвети за изготвяне на добре структурирани въпроси, които разглеждат различни аспекти от опита на служителите.

На тези страници ще намерите адаптируеми примерни въпроси за всеки напускащ член на екипа. Основните категории включват причини за напускане; въпроси, специфични за ролята, мениджъра и екипа. Както и въпроси, фокусирани върху развитието, включването и разнообразието, и организацията.

Като се фокусирате върху тези ключови области, вие не просто провеждате интервю, а се ангажирате в смислен разговор, който може да освети пътища за подобрение и да вдъхнови положителни промени във вашата компания – за настоящи и бъдещи служители.

За да изтеглите безплатния шаблон, трябва да се абонирате за People Managing People.

6. Шаблон за интервю при напускане от Breathe HR

чрез Breathe HR

Този шаблон включва различни въпроси, които можете да зададете на вашите служители, като например „Какви бяха причините да напуснете?“, „Какво ви харесваше най-много в работата ви?“, „Какво бихме могли да направим, за да ви задържим?“ и „Ако напускате, за да заемете друга длъжност, какво ви привлече в тази позиция?“

Като зададете тези въпроси, можете да получите ценна информация за това, какво мислят и чувстват вашите служители и как тяхното мислене влияе на кариерните им решения. Тази информация може да бъде използвана за промени, които ще помогнат за подобряване на културата във вашата компания.

Ако търсите шаблон за интервюта при напускане, този в тази статия е чудесно място да започнете. Можете обаче да обмислите и персонализиране на шаблона, за да отговаря на специфичните нужди на вашата компания.

7. Шаблон за формуляр за интервю при напускане от Best Templates

чрез Best Templates

Ако искате да оптимизирате интервютата при напускане във всички отдели на вашата компания, формулярите за интервюта при напускане ще помогнат на вашия HR екип.

Лесни за отбелязване отметки, допълнителни секции за коментари, които насърчават служителите да споделят своите мнения, скала за оценка, която измерва какво мислят служителите за компанията, и въпроси с отговор „да“ или „не“ правят интервюто кратко и информативно.

Когато напускат компанията, служителите вече са готови да продължат напред с следващата възможност, да се сбогуват с настоящата компания и да се занимават с попълването на документи.

Този прост формат за интервю при напускане е не само бърз и лесен за прилагане от всички, но и лесен за стандартизиране в различни функционални екипи.

Те са достъпни за незабавна покупка като единични шаблони или чрез абонамент за достъп до обширна колекция, подходяща за практически всеки сценарий.

Този напълно персонализируем шаблон е предназначен за споделяне на всички цифрови платформи и е съвместим с универсални програми за четене на документи.

8. Шаблон за интервю при напускане в Word от Legal Templates

чрез Legal Templates

Всички интервюта при напускане са важни, независимо дали служителят напуска по взаимно съгласие или по друга причина. Причината е, че такива интервюта не се провеждат по пряка заповед на служителя. По този начин служителят може да внесе нова перспектива за висшето ръководство, която може да е била пренебрегната.

Този шаблон за интервю при напускане от Legal Templates обхваща всички съществени въпроси, свързани с „фактори, допринасящи за решението на служителя да напусне“, „най-удовлетворяващото нещо в ролята на служителя“, „най-неудовлетворяващото нещо в тази роля“, „служебни задължения, съответстващи на очакванията на служителя“ и „предложения на служителя за подобряване на компанията“.

Този шаблон е безплатен за изтегляне и лесно се персонализира. Той предлага и допълнителна страница за имуществото на компанията, която напускащият служител трябва да предаде на отдел „Човешки ресурси“, което помага да се следи кои вещи са върнати и кои все още не са.

9 шаблона за въпроси за интервю при напускане от Paycor

чрез Paycor

Рядко се срещат HR екипи, които полагат толкова усилия в процеса на напускане, колкото и в процеса на назначаване. Но благодарение на тяхната отдаденост и искреност, те често успяват да променят оперативните си практики към по-добро.

Този безплатен за изтегляне шаблон е чудесна отправна точка за задълбочено интервю при напускане, в което всеки въпрос подтиква служителя да отговори с информация от своя автентичен опит. Някои въпроси имат няколко варианта за отговор и допълнително поле за коментари, в което да разширят отговора си.

Данните, които получавате от този шаблон за интервю при напускане, трябва да бъдат подходящо прегледани. Използвайте го, за да установите критични теми, да създадете действия и да ги приложите, за да предотвратите правни проблеми и PR катастрофи или да идентифицирате токсична работна култура, която може да навреди на репутацията на вашата компания.

10. Шаблон за формуляр за интервю при напускане от CaseIQ

чрез Case IQ

С редактируеми секции и примерни текстове, този безплатен за изтегляне шаблон за интервю при напускане ви помага да стартирате процеса на напускане!

Те обхващат всички важни въпроси за интервю при напускане, а обратната връзка, която получавате от служителите, може да се използва за подобряване на корпоративната култура, идентифициране на области, в които компанията може да се подобри, и въвеждане на промени за задържане на служителите.

Да предположим, че един служител оставя коментар в интервюто при напускане, че не му са били предоставени достатъчно възможности за професионално развитие. Компанията може да промени своите програми за обучение и развитие въз основа на този коментар.

По същия начин можете да персонализирате въпросите за различните отдели, в които е проведено обучение по мениджмънт.

Управлението на HR процесите може да се усеща като жонглиране с много задачи! Между хаоса с документите, повтарящата се административна работа и необходимостта от решения, основани на данни, HR екипите често се борят да оптимизират своето влияние.

Система за управление на човешките ресурси би ви улеснила в повечето от тези задачи.

Тук на помощ идва ClickUp – мощен софтуер за управление на проекти, който безпроблемно интегрира управление на документи, AI инструменти и предварително създадени HR шаблони, за да оптимизира работния ви процес, да ви даде ценна информация и да промени опита на вашите служители.

Управлявайте всички HR процеси на една платформа с инструмента за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Използвайте платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp, за да управлявате наемането и въвеждането в работата. Освен че е чудесен инструмент за набиране на персонал за обработка на кандидатури и контакти, той помага и за ангажираността на служителите и информацията.

Създайте красиви ClickUp Docs, уикита и други документи, а след това ги свържете с работни потоци, за да реализирате идеите си с екипа си по човешки ресурси.

ClickUp Docs се превръща в цифровото архивно шкафче на вашия HR екип. Съхранявайте файлове на служители, наръчници, политики и други документи на едно сигурно и достъпно място.

Можете да използвате Docs за съвместна работа по всичко – от нова политика за устройствата на служителите до програма за обучение по сигурност. С помощта на съвместното редактиране на живо вие и вашият екип можете да правите актуализации в реално време, да прилагате контрол на версиите и да присвоявате и разрешавате коментари, за да сте на една и съща страница.

Можете също да създадете персонализирани шаблони за пакети за назначаване на нови служители, писма с предложения за работа и актуализации на политиките, като по този начин гарантирате последователност и спестявате време.

Когато съчетаете Docs с AI-базираното търсене на ClickUp, което разбира контекста и ключовите думи, можете да получите цялата необходима информация на един клик разстояние.

Използвайте ClickUp AI, за да редактирате, обобщавате, опростявате или перифразирате материалите за назначаване и напускане на служители.

С AI инструментите на ClickUp можете да събирате интелигентни данни и да оптимизирате HR стратегията си според тях. Анализирайте данните за служителите, за да идентифицирате тенденции и модели в текучеството, ангажираността и производителността. Помолете AI да създаде въпроси и дори шаблони за интервюта при напускане и ги редактирайте за секунди.

Можете също да персонализирате плановете за въвеждане в работата въз основа на ролите и уменията на служителите, като по този начин повишите ангажираността и задържането на служителите. Създавайте текстове за анкети и анализирайте настроенията, за да разберете чувствата на служителите и областите, които се нуждаят от подобрение.

Шаблоните за човешки ресурси на ClickUp превръщат ежедневната ви рутина в добре отрепетирана работа. Използвайте готови шаблони за наемане, въвеждане в работата, оценка на представянето и прекратяване на трудовите правоотношения, като по този начин гарантирате ефективност и последователност.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp, за да помогнете на новите си служители да изпълнят необходимите задачи по въвеждането и да се адаптират бързо.

Персонализирайте шаблоните за човешки ресурси с персонализирани полета, етикети и статуси в ClickUp. Автоматизирайте повтарящи се задачи, като изпращане на напомняния за преглед на представянето или задействане на проверки на миналото. Проследявайте напредъка, управлявайте служителите и наблюдавайте всички KPI и дейности в областта на човешките ресурси в тези шаблони, като държите всички информирани и отговорни.

Направете интервютата при напускане по-полезни с ClickUp

Всеки напускащ служител носи със себе си опит и познания. Да ги оставите да си тръгнат, без да съберете обратната им връзка, е като да оставите съкровищницата да се затвори, без да погледнете вътре.

Тук на помощ идват интервютата при напускане, които предлагат ценна възможност да разберете настроенията на служителите, да идентифицирате области за подобрение и в крайна сметка да създадете процъфтяваща култура на работното място.

Провеждането на убедителни интервюта при напускане обаче изисква нещо повече от просто списък с въпроси.

Имате нужда от мощен софтуер за управление на човешките ресурси, който ви дава възможност да събирате честна обратна връзка, да я анализирате внимателно и да я превърнете в полезни заключения.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да предоставите на вашите HR екипи инструментите, от които се нуждаят, за да подобрят процесите по напускане и целия цикъл на набиране на персонал.