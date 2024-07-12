Създайте своя мечтан набор от технологии за подбор на персонал: 11-те най-добри инструмента през 2025 г.

С изкуствения интелект (AI) и усъвършенстваните AI инструменти за HR, набирането на персонал вече не се свежда само до използването на онлайн борси за работа или изпращане на автобиографии по имейл. Сега набиращите персонал като вас се нуждаят от солидна технологична база за набиране на персонал, за да бъдат в крак с вашите изисквания за наемане и да автоматизират процеса на привличане на таланти.

Инструментите за набиране на персонал предоставят на организациите солиден набор от функции, които оптимизират процеса на наемане, от търсенето на кандидати до назначаването им. Въпреки това, при толкова много налични опции, създаването на технологичен набор за набиране на персонал, който точно отговаря на вашите изисквания, може да бъде предизвикателство за повечето хора.

В този блог ще ви помогна да определите най-добрите технологии за вашия набор от технологии за подбор на персонал. Проучихме редица софтуери за подбор на персонал и избрахме десет от тях заради техните отлични функции, включително усъвършенстван AI и нововъзникващи технологии.

Какво е набор от технологии за подбор на персонал?

Технологичният набор е колекция от инструменти или софтуер, които съставляват цялостния процес на даден бизнес или отдел. Технологичният набор за подбор на персонал е подобна колекция от взаимосвързани технологии за подбор на персонал, които помагат на организациите да улеснят процеса на подбор и наемане на персонал.

С набор от технологии за подбор на персонал можете:

Автоматизирайте повтарящите се задачи и централизирайте информацията, като освободите ценно време за специалистите по подбор на персонал, за да се фокусират върху взаимодействията с кандидатите.

Намалете времето за наемане с по-бързо търсене, подбор и планиране на интервюта

Осигурете гладка и ангажираща процедура за кандидатстване, за да привлечете най-добрите таланти

Получете ценна информация за ефективността на набирането на персонал, за да оптимизирате стратегиите си

За да изберете подходящите инструменти за вашия набор от технологии за подбор на персонал, първо трябва да анализирате нуждите на вашата организация. Идеалното решение ще зависи от фактори, специфични за вашата организация, като например:

Размер на компанията и отрасъл: По-големите предприятия вероятно ще имат по-сложни нужди от по-малките стартиращи компании. По същия начин процесът на набиране на персонал за технологична компания ще се различава от този за креативна агенция. Уверете се, че сте избрали опция, която съответства на вашия конкретен процес и обхват на набиране на персонал.

Обем на набирането на персонал: Броят на наетите лица за една година ще окаже пряко влияние върху функциите и мащабируемостта, от които се нуждаете във вашата платформа за набиране на персонал. Това също ще ви помогне да разберете дали платформата е подходяща за вашия процес на набиране на персонал.

Бюджет: Технологиите за подбор на персонал могат да варират значително по цена. Затова имайте предвид бюджетните си ограничения, докато определяте приоритетите си по отношение на основните функции.

Структура и умения на екипа: Оценете възможностите на настоящия си екип и евентуалните пропуски в уменията, които могат да бъдат преодолени с помощта на конкретни инструменти. Тъй като повечето екипи по подбор на персонал не са технически ориентирани, инструментът трябва да е лесен за използване, за да можете бързо да се адаптирате към тази платформа и да осигурите изключително добро преживяване на служителите. Разширени функции : Повечето съвременни технологии за подбор на персонал предлагат разширени функции, като AI инструменти за подбор на персонал , автоматизирано пресяване на кандидати и разширени анализи, които ви помагат да вземете информирани решения. В зависимост от целта ви и конкретните предизвикателства, трябва да изберете опция, която е идеална за вашите нужди и се вписва в бюджета ви.

Интеграции : Уверете се, че избраните от вас инструменти се интегрират безпроблемно помежду си и с вашия съществуващ набор от HR технологии, за да избегнете изолирането на данни.

Функции за сигурност: Информацията за кандидатите включва чувствителни данни; не можете да си позволите тя да бъде разкрита или компрометирана поради липса на функции за сигурност във вашия набор от технологии за набиране на персонал. Уверете се, че избирате опции, които предлагат усъвършенствано криптиране, контрол на достъпа и други функции за сигурност, които ще гарантират, че вашите данни остават в безопасност. Усъвършенстваните системи за набиране на персонал дори предлагат на кандидатите възможност да контролират как се използват данните им в организацията. Например, ако кандидатът иска да оттегли автобиографията си или иска информацията да бъде изтрита, след като позицията е заета, платформата може да му позволи да го направи лесно, като ви помага да спазвате законите и регламентите за защита на личните данни.

Следвайки тези стъпки и имайки предвид вашите специфични изисквания, можете да създадете набор от технологии за подбор на персонал, който да даде възможност на вашия екип да наеме най-добрите таланти по ефективен начин.

Сега, когато разбирате важността на технологичния набор от инструменти за подбор на персонал и как да изберете подходящите инструменти, нека се запознаем с десетте най-добри софтуера за управление на таланти, които трябва да имате предвид при изграждането на своя собствен през 2024 г. Ще ги категоризираме въз основа на основните им функционалности, за да ви предоставим ясен план за вашия процес на подбор на персонал.

Инструмент USP ClickUp Мощна платформа за управление на проекти с функции и шаблони, специфични за HR, за подобряване на целия процес на наемане Workday ATS Надеждна система за проследяване на кандидати (ATS) за централизирано управление на кандидатите, автоматизирани работни процеси и усъвършенствани анализи LinkedIn Обширна борса за работа, достигаща до широка мрежа от професионалисти за целеви обяви за работа и изграждане на имидж на работодателя Entelo Мощна платформа за търсене на кандидати за идентифициране на най-добрите таланти чрез усъвършенствани функции за търсене и интеграция със социалните медии Beamery Платформа за управление на взаимоотношенията с кандидатите (CRM), която персонализира комуникацията и изгражда взаимоотношения с потенциални кандидати за работа HackerRank Платформа, предназначена за технически оценки и тестове за умения, позволяваща оценка на способностите за кодиране и уменията за решаване на проблеми. HireVue Платформа, улесняваща видео интервютата с функции за еднопосочни и живи видео интервюта, рационализираща процеса на подбор RolePoint Софтуер за опростяване и управление на програми за препоръки от служители, стимулиране на участието и ефективно проследяване на препоръките GoodHire Платформа за проверка на миналото, която автоматизира заявките за проверка на миналото и предоставя изчерпателни доклади за проверка на информацията за кандидатите. BambooHR Облачна HRIS система за назначаване на нови служители, електронно управление на документи и интегриране с други HR системи

1. ClickUp (Платформа за управление на човешките ресурси „всичко в едно“)

Нека започнем с разглеждане на софтуер за управление на проекти и служители „всичко в едно“. ClickUp е платформа за продуктивност, предназначена да опрости бизнес процесите, да управлява ефективно разнообразни екипи и да организира целия ви работен процес. Всъщност, това е повече от софтуер за набиране на персонал, който ви помага да управлявате наемането, подбора, назначаването, HR операциите, дейностите на екипа и дори управлението на продуктивността – всичко в една платформа.

Проследявайте наемането, въвеждането в работата и развитието на служителите чрез ClickUp Views

Освен персонализируемите изгледи на ClickUp , които ви позволяват да сортирате, филтрирате и преглеждате подробностите за кандидатите и процесите на набиране на персонал по различни начини, той предлага и интегриран AI асистент, наречен ClickUp Brain, който може да автоматизира ежедневната ви работа. Освен това, неговият AI Writer може да генерира всичко – от описания на длъжности до SOP за наемане на персонал и имейли с обратна връзка за кандидатите, което значително намалява натоварването ви.

Макар да има и няколко други функции, които го правят идеалния избор за вашия набор от технологии за подбор на персонал, най-забележителната му характеристика е изчерпателният набор от предварително създадени шаблони, специално пригодени към вашите нужди.

Матрицата за подбор на кандидати на ClickUp е готов за употреба и персонализируем шаблон за подбор на най-добрите таланти от множество кандидати. Тя предоставя основните функции, които ви помагат да организирате и прегледате лесно информацията за кандидатите.

Изтеглете този шаблон Подобрете процеса на подбор на кандидати с помощта на шаблона за матрица за подбор на кандидати на Clickup.

С този шаблон можете да:

Организирайте и проследявайте кандидатурите за работа и препоръките на служители

Оценявайте автобиографии и други данни за кандидатите по критерии като опит, квалификации, умения и др.

Вземайте решения за наемане на базата на данни, като намалявате пристрастията

Ако събирането на цялата информация за кандидатите на едно място ви се струва трудна задача, шаблонът за набиране на кандидати на ClickUp е идеалният вариант за вас. Този шаблон ви помага да свържете вашите Clickup Forms, Google Forms, Typeform или други инструменти за кандидатстване с платформата ClickUp, което ви позволява да получите цялата информация за кандидатите си на едно място.

Изтеглете този шаблон Опростете наемането на кандидати и организацията с помощта на шаблона за наемане на кандидати на ClickUp.

Това ви помага да:

Оценявайте кандидатите с персонализирани скали за оценяване

Бъдете организирани и получавайте подходящи напомняния за процеса на наемане

Сравнявайте лесно информацията за кандидатите, за да вземете правилното решение

За по-изчерпателен набор от инструменти за вашите нужди в областта на подбора и наемането на персонал, можете да разгледате шаблона на ClickUp за папка за подбор и наемане на персонал.

Изтеглете този шаблон Управлявайте цялата си дейност в областта на човешките ресурси, като разполагате с необходимата информация, използвайки шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Този напълно персонализируем шаблон за папка ви помага да:

Събирайте и съхранявайте информацията за кандидатите на едно място

Стандартизирайте картите за оценка на интервютата

Оптимизирайте формулярите за кандидатстване за работа

Проследявайте кандидатурите с лекота

Най-добрите функции на ClickUp

визуализирате процесите си по набиране на персонал , включително списъци, табла Kanban, формуляри, календар, бяла дъска и др. Проследявайте представянето, ангажираността и развитието на служителите с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp , за да, включително списъци, табла Kanban, формуляри, календар, бяла дъска и др.

оптимизирате работните процеси по набиране на персонал и да автоматизирате повтарящите се ръчни задачи. Управлявайте ефективно процесите по набиране на персонал с готови за употреба шаблони, персонализирани статуси и ClickUp Automations , които ви позволяват да избирате от над 100 автоматизации, за даи да автоматизирате повтарящите се ръчни задачи.

организирате документацията и съхранението при назначаването . Предоставете на новите служители цялата информация за вашата организация с помощта на ClickUp Docs , което ви помага да

Опростете комуникацията си при назначаването и набирането на персонал с помощта на ClickUp Brain , вграден AI асистент, който може да ви помогне да генерирате резюмета, да създавате задачи, да изготвяте описания на длъжности, да пишете имейли и много други.

Създайте цялостна система за управление на човешките ресурси с помощта на ClickUp for Human Resources, която включва персонализирани полета, статуси, напомняния, списъци за проверка, шаблони и всичко необходимо, за да направите цялата си дейност в областта на човешките ресурси гладка и ефективна.

Подобрете HR операциите с инструментите за човешки ресурси на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Предвид богатите си функции, той има по-стръмна крива на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Workday Talent Management (водеща система за проследяване на кандидати или ATS)

чрез Workday

Workday е платформа за управление на човешкия капитал (HCM) в облака, която предлага и солиден модул за проследяване на кандидати (ATS) за вашия набор от технологии за подбор на персонал. Наречен модул Workday Talent Management, той е подходящ за организации от всякакъв размер и помага за ефективното управление на целия процес на подбор на персонал. Той включва няколко функции, които ви помагат да надхвърлите проследяването на кандидатурите, както и функции за привличане, оптимизиране и обучение на таланти. Той разполага и с AI функции за набиране на персонал и ATS шаблони, които улесняват създаването и управлението на вашите вътрешни ATS процеси.

По този начин ви помагат да създадете екипи, които отговарят на вашите специфични нужди, да насърчите растежа и да съчетаете талантите с уменията за по-ефективен процес на набиране на персонал.

Най-добрите функции на Workday

Съхранявайте и проследявайте цялата информация за кандидатите си в централизирана платформа за управление на клиенти

Създайте подходящи за мобилни устройства кариерни страници и формуляри за кандидатстване, за да събирате ефективно данни за кандидатите.

Използвайте AI и ML-базирани системи за анализ на уменията, за да съпоставите вашите изисквания с подходящите кандидати.

Премахнете пристрастията, като използвате прозрачни политики и данни, за да изградите разнообразен персонал.

Получете ценна информация за процеса на набиране на персонал с помощта на изчерпателни инструменти за отчитане и визуализация на данни.

Ограничения на работния ден

Може да бъде сложно да се настроят и да се навигира в тях, особено за по-малки организации с ограничени HR ресурси.

Цените могат да бъдат високи за по-малки екипи или организации с ограничени нужди от набиране на персонал.

Изисква интеграция с други HR системи за цялостно HCM решение, тъй като Workday се фокусира повече върху анализите и вземането на решения, отколкото върху софтуера за набиране на персонал.

Цени на Workday

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4. 3/5 (80 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+отзива)

3. LinkedIn (най-подходящ за борси за работа и маркетинг за набиране на персонал)

чрез LinkedIn

LinkedIn е най-голямата професионална мрежова платформа в света и повечето специалисти по подбор на персонал и мениджъри по наемане на персонал я използват, за да намират подходящи работни места и да споделят новини за кариерата си. Платформата обаче предлага и мощни функции за екипите по подбор и наемане на персонал. Тя ви помага да съпоставите свободните позиции с квалифицирани кандидати, а вие можете да използвате нейните специфични функции, за да насочите вниманието си към кандидатите с подходящи умения и специфични изисквания.

По този начин той предлага функционалности както за публикуване на обяви в борси за работа, така и за платформи за маркетинг на набиране на персонал, което го прави идеалната платформа за подбор на кандидати, проверка на опита им и намиране на пасивни кандидати за вашите свободни позиции.

Най-добрите функции на LinkedIn

Достигнете до висококвалифицирани професионалисти, като насочите обявите си за работа към конкретни демографски групи, умения и нива на опит.

Представете корпоративната си култура, кариерните възможности и препоръките на служителите си, за да привлечете най-добрите таланти по естествен начин.

Получете достъп до обширна мрежа от активни и пасивни търсещи работа

Ограничения на LinkedIn

Безплатните обяви за работа имат няколко ограничения, като например, че можете да публикувате само една обява за работа наведнъж и една и съща обява не може да бъде споделяна в рамките на седем дни.

Премиум обяви за работа и инструменти за маркетинг на набиране на персонал могат да бъдат скъпи, особено за стартиращи компании и такива с ограничени нужди от наемане на персонал.

Платформата е по-подходяща за опитни професионалисти, което я прави по-малко подходяща за набиране на кадри на начално ниво.

Цени на LinkedIn

Персонализирани цени

Оценки и рецензии в LinkedIn

G2: 4. 2/5 (800+отзива)

Capterra: 4,6/5 (90 отзива)

чрез Entelo

Entelo е софтуер за база данни на служители и платформа за намиране на кандидати, създадена да помага на организациите да изградят солидни канали за таланти и да идентифицират най-добрите кандидати, които може би не търсят активно работа. Тя използва AI и предсказуема аналитика, за да предскаже решенията на кандидатите, като вероятността кандидатът да смени работата си или предпочитанията му, помагайки на специалистите по подбор на персонал да достигнат до подходящите кандидати в подходящия момент.

Той надхвърля ограниченията на традиционните борси за работа и бази данни с автобиографии. Той използва най-модерни технологии, за да агрегира данни за кандидатите от различни източници, включително профили в социални медии (LinkedIn, GitHub и др. ), професионални мрежи и кариерни сайтове, публични уеб данни и др.

Този изчерпателен набор от данни позволява на Entelo да създаде богат профил на потенциалните кандидати, предоставяйки ви повече информация за техните квалификации и опит в сравнение с традиционните методи за преглед на автобиографии. Това е доста полезно допълнение към вашия набор от технологии за подбор на персонал.

Най-добрите функции на Entelo

Използвайте мощна търсачка с булева логика и филтри, за да идентифицирате висококвалифицирани кандидати на различни платформи.

Свържете се с пасивни кандидати, които не са кандидатствали активно, но притежават необходимите ви умения и опит.

Използвайте профилите в социалните медии, за да получите по-задълбочена представа за уменията на кандидатите и тяхното културно съответствие

Създайте и поддържайте резерв от таланти за бъдещи нужди от наемане на персонал, като следите обещаващите кандидати.

Ограничения на Entelo

Не предлага безплатна пробна версия или версия freemium

Клиентите имат оплаквания относно функциите за отчитане, които не позволяват да се адаптира отчетът към вашите специфични изисквания.

Цени на Entelo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Entelo

G2: 4. 2/5 (110+отзива)

Capterra: 3,7/5 (10+ отзива)

чрез Beamery

Докато Entelo се фокусира върху намирането на най-добрите таланти, Beamery се занимава с друг, но също толкова важен аспект на набирането на персонал: управление на жизнения цикъл на талантите. Тази иновативна платформа, базирана на AI, дава възможност на организациите да управляват своите дейности по набиране на персонал и след наемането, включително привличане на таланти, управление, планиране на работната сила и изграждане на умения.

Beamery позволява на специалистите по подбор на персонал да търсят и наемат кандидати с подходящи таланти и да поддържат връзки с талантливи хора, дори и с тези, които не са избрани за конкретна длъжност. Това е помогнало на клиентите му да увеличат производителността на специалистите по подбор на персонал с 40% и да увеличат трикратно конверсията на разнообразни таланти.

Най-добрите функции на Beamery

Създайте персонализирани канали за комуникация, за да поддържате интереса на кандидатите и да ги информирате на всеки етап

Проследявайте показателите за ангажираност на кандидатите, за да измерите ефективността на вашите комуникационни усилия

Премахнете пристрастията при наемането с обясними AI функции – модел, използван за подобряване на прозрачността и справедливостта на AI моделите и премахване на всякакви пристрастия, които могат да се промъкнат поради човешки пристрастия или решения.

Възползвайте се от интеграции, за да подобрите HR работните процеси и да работите с останалите си HR системи

Използвайте TalentGPT, за да персонализирате преживяванията на новите си служители и да направите процесите си по набиране на персонал по-ефективни.

Ограничения на Beamery

Ограничава автоматизираното изтегляне на PDF файлове до 100 на ден

Не предлага безплатна пробна версия или версия freemium

Цени на Beamery

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Beamery

G2: 4. 1/5 (150+отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 120 отзива)

6. HackerRank (Най-добър за оценка и тестване на умения)

чрез HackerRank

HackerRank е популярна платформа, предназначена за оценка на техническите умения и оценка на кандидатите. Тя е подходяща за организации, които се нуждаят от солидна система за оценка на кодиращите умения, уменията за решаване на проблеми и техническите познания на потенциалните кандидати.

Инструментът предоставя набор от решения, които позволяват на специалистите по подбор на персонал да тестват уменията на кандидатите по време на процеса на подбор, да провеждат интервюта с тях и да класират разработчиците въз основа на техните умения и компетенции. Това прави процеса на наемане по-фокусиран върху уменията, а кандидатите могат да получат подробна информация за своите умения и представяне въз основа на тестовете.

Най-добрите функции на HackerRank

Оценявайте уменията за кодиране чрез библиотека с предварително създадени задачи за кодиране или създайте свои собствени

Създайте персонализирани оценки, съобразени с конкретните изисквания на работата и техническите умения

Симулирайте реални работни сценарии, за да оцените подхода на кандидата към решаването на проблеми и вземането на технически решения.

Провеждайте оценки от разстояние, което позволява гъвкава оценка и по-широк набор от кандидати

Получете информация за представянето на кандидатите с изчерпателни отчети и анализи

Ограничения на HackerRank

Идеален само за тези, които търсят технически кандидати. Може да не е подходящ за други области.

Не предлага безплатен или фриймиум план

Стартовият план ограничава организацията до само един потребител, а вие получавате само десет опита на месец. Трябва да платите 20 долара за всеки допълнителен опит.

Цени на HackerRank

Стартово ниво : 100 $/месец/потребител

Pro : 450 $/месец/5 потребители

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HackerRank

G2: 4,5/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (50 отзива)

7. HireVue (най-добрият софтуер за видео интервюта)

чрез HireVue

HireVue е водеща платформа, създадена да улеснява видео интервютата и да оптимизира процеса на подбор на кандидати. Тя предлага функции за провеждане на еднопосочни или видео интервюта на живо, което позволява гъвкава и ефективна оценка на кандидатите. Нейният AI асистент за набиране на персонал ви помага да комуникирате ефективно с кандидатите, да предоставяте навременни известия и актуализации и да подобрите процента на явяване на интервюта.

Най-добрите функции на HireVue

Провеждайте както еднопосочни предварително записани видео интервюта, така и интерактивни интервюта на живо в зависимост от вашите нужди.

Планирайте интервюта с кандидати от различни часови зони и местоположения безпроблемно

Опростете планирането на интервюта с автоматизирани инструменти за планиране и управление на наличността на кандидатите

Използвайте изкуствен интелект, за да анализирате отговорите по време на интервюто с кандидатите и да идентифицирате основните им силни и слаби страни.

Създайте стандартизирани въпроси за интервю и рубрики, за да гарантирате последователна оценка на кандидатите.

Ограничения на HireVue

Въпреки че предлага AI за информация от интервюта и събиране на данни, все пак може да се наложи човешки надзор, за да се гарантира точното тълкуване.

Цените могат да бъдат високи за по-малки организации с ограничен брой интервюта

Цени на HireVue

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HireVue

G2: 4. 1/5 (230+отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

8. RolePoint (Най-добрата платформа за управление на програми за препоръки от служители)

чрез RolePoint

Когато става въпрос за привличане на таланти, много компании са склонни да пренебрегват най-важния си източник на препоръки – своите настоящи служители. RolePoint (сега Jobvite) е платформа, предназначена за ефективно управление на програми за препоръки от служители, която предлага функции за стимулиране на участието, проследяване на препоръките и ефективно управление на целия процес на препоръки.

С помощта на платформата настоящите служители могат лесно да разберат кои са свободните позиции в компанията им и да ги споделят в своите мрежи. Те могат дори да проследяват в реално време напредъка на своите препоръки и да получат награда, ако препоръчаният кандидат бъде избран за позицията. Този подход, наподобяващ игра, може значително да увеличи участието на служителите във вашата програма за препоръки.

Най-добрите функции на RolePoint

Автоматизирайте управлението на наградите и стимулите в организацията си, като си осигурите възможност да проследявате ефективно препоръчаните кандидати и да награждавате служителите за всяка положителна препоръка.

Премахнете несъответствията при препоръките на служители, като съпоставяте служителите с подходящи работни места и предоставяте незабавна обратна връзка.

Използвайте аналитични и геймификационни модули, задвижвани от AI, за да подобрите още повече програмите за препоръки на служители за вашия екип.

Ограничения на RolePoint

Потребителите споменават, че плановете на Jobvite могат да бъдат по-скъпи в сравнение с други платформи. Някои смятат, че цената може да не оправдава предлаганите характеристики и функционалности.

Ограничени възможности за персонализиране и липса на гъвкавост за получаване на усъвършенствани анализи и отчети

Цени на RolePoint

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за RolePoint

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (Най-добър за проверка и потвърждаване на информация за кандидатите)

чрез GoodHire

GoodHire е платформа за проверка на миналото, която помага на работодателите да verificate информацията за кандидатите и да намалят рисковете при наемането. Модерният й интерфейс е проектиран да автоматизира процеса на заявка за проверка на миналото, като ви позволява да инициирате различни проверки (криминално минало, проверка на трудовата история, проверка на препоръки) с няколко кликвания. Освен това, информацията, която получавате, може да бъде безпроблемно интегрирана с популярните системи за проследяване на кандидати (ATS), което ви позволява да инициирате и получавате доклади за проверка на миналото директно в рамките на съществуващия си работен процес по набиране на персонал.

Най-добрите функции на GoodHire

Инициирайте различни проверки на миналото, включително проверка на криминалното досие, проверка на трудовия стаж и проверка на препоръките.

Получавайте изчерпателни доклади за проверка на миналото по електронен път, което елиминира ръчното въвеждане на данни и спестява време.

Интегрирайте GoodHire с вашата система за проследяване на кандидати (ATS) за безпроблемен работен процес и централизирано управление на информацията за кандидатите.

Провеждайте проверки на кандидатите в различни страни, като гарантирате спазването на регионалните регулации.

Дръжте данните си защитени по всяко време, тъй като GoodHire използва сигурни сървъри и протоколи, отговарящи на индустриалните стандарти, за да защити чувствителната информация за кандидатите по време на процеса на проверка на миналото им.

Ограничения на GoodHire

Цените могат да варират в зависимост от типа проверка на миналото, сложността и броя на поисканите доклади.

Времето за проверка на миналото може да варира в зависимост от типа на проверката и наличността на записите.

Спазването на законите може да бъде сложно и GoodHire може да не предоставя правни съвети относно резултатите от проверката на миналото.

Цени на GoodHire

Basic+: От 29,99 $/проверка

Необходимо: От 54,99 $/проверка

Професионален: От 79,99 $/проверка

Оценки и рецензии за GoodHire

G2: 4. 6/5 (270+отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

10. BambooHR (Най-добър софтуер за интеграция на HRIS и въвеждане на нови служители)

чрез BambooHR

BambooHR е добре позната HR информационна система (HRIS), базирана в облака, която е проектирана да оптимизира операциите на различни HR екипи. С тази единна платформа можете да изпълнявате няколко HR задачи, включително назначаване на нови служители, управление на интервюта и други HR операции. Тя предлага функционалности за ефективно управление на целия процес на назначаване.

Освен това BambooHR е известен с лесния си за ползване интерфейс и удобството си, което го прави идеално решение за компании, които преминават от ръчни HR процеси или основни таблици към по-мощен HRIS система.

Най-добрите функции на BambooHR

Създайте автоматизирани работни процеси за изпращане на имейли за добре дошли, събиране на информация за новоназначените служители и възлагане на задачи по време на процеса на назначаване.

Съхранявайте и управлявайте документи за назначаване на работа, като писма с предложения, наръчници и информация за социални придобивки, в електронен формат на централизирано място.

Използвайте възможностите на електронния подпис, за да опростите процесите по подписване и одобряване на документи

Проследявайте ключови показатели за назначаване на нови служители и идентифицирайте области за подобрение

Интегрирайте BambooHR с други HR системи, като например доставчици на услуги за изчисляване на заплати и социални придобивки, за да получите унифицирано решение за управление на HR данни.

Ограничения на BambooHR

Може да не е подходящ за много големи организации с комплексни нужди в областта на човешките ресурси.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с някои HRIS решения на корпоративно ниво

Цени на BambooHR

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за BambooHR

G2: 4. 4/5 (2000+отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

11. Visier (Най-добър за анализи и отчети)

чрез Visier

Visier е мощна платформа, предназначена за анализ на човешките ресурси (HR) и информация за работната сила. Тя надхвърля основните отчети, като предлага усъвършенствани инструменти за анализ на данни, които помагат на организациите да вземат решения, основани на данни, във всички HR функции, включително набирането на персонал.

Платформата вярва в предоставянето на вашите екипи за набиране на персонал и управление на таланти с бизнес данни, които им помагат да подобрят вземането на решения и да елиминират проникването на предубеждения в работната сила.

Visier комбинира данни за хората и данни за бизнеса, за да ви гарантира, че разполагате с цялата информация, от която се нуждаете, за да вземете по-добри решения за наемане на персонал и да сравните показателите въз основа на над 15 милиона записи за служители и данни от трети страни.

Най-добрите функции на Visier

Интегрирайте данни от различни HR системи, като вашите ATS, системи за изчисляване на заплати и системи за управление на производителността, за да създадете централизиран център за данни.

Използвайте мощни табла, визуализации и инструменти за проучване на данни, за да получите информация за показателите за набиране на персонал, тенденциите в работната сила и ангажираността на служителите.

Използвайте AI и машинно обучение, за да предвидите бъдещите нужди от работна сила, да идентифицирате потенциални пропуски в талантите и да оптимизирате стратегиите си за набиране на персонал.

Сравнете вашите HR показатели с бенчмарковете в бранша, за да идентифицирате области за подобрение и най-добри практики.

Използвайте данните, за да вземете информирани решения за стратегическото планиране на работната сила, инициативите за развитие на таланти и планирането на приемствеността.

Ограничения на Visier

Ще отнеме известно време, за да се запознаете с платформата, тъй като тя може да бъде сложна за настройка и навигация за хора без технически познания. За да я използвате ефективно, трябва да имате задълбочени познания в областта на анализа и визуализацията на данни.

Интегрирането на данни със съществуващите HR системи може да изисква допълнителна техническа експертиза или поддръжка, тъй като предлага ограничени готови за употреба интеграции и плъгини.

Цени на Visier

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Visier

G2: 4. 6/5 (170 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Управлявайте цялата си технология за набиране на персонал с помощта на ClickUp

Наличието на подходящи инструменти за набиране на персонал е от решаващо значение за привличането на най-добрите таланти днес. В този наръчник са разгледани 11 основни инструмента, с които можете да се оборудвате, за да създадете най-добрия набор от технологии за набиране на персонал. Въпреки че съм разгледал няколко инструмента, не забравяйте, че идеалният набор от технологии не се състои само в намирането на инструменти, с които да свършите работата. Когато създавате своя набор от технологии за набиране на персонал, трябва да вземете предвид специфичните изисквания, ресурсите и размера на екипа на вашата организация.

Изграждането на ефективен набор от технологии за подбор на персонал е инвестиция в бъдещето на вашата организация. То ви помага да намерите и развиете подходящите таланти за вашите специфични нужди. Макар че винаги можете да изберете точкови решения, можете също така да изберете да управлявате целия процес на наемане и управление на таланти с помощта на ClickUp, едно цялостно решение.

ClickUp за човешки ресурси е проектиран да оптимизира всички ваши HR процеси, било то набиране на персонал, наемане, управление на базата данни с кандидати, повишаване на квалификацията на вашите служители или изграждане на имидж на работодател. С един-единствен инструмент можете да се възползвате от мощността на цял набор от технологии за набиране на персонал и да улесните вашите HR екипи в управлението на цялата информация с една-единствена платформа.

Започнете да инвестирате в подходящите инструменти за набиране на персонал, за да си осигурите конкурентно предимство. Опитайте ClickUp и създайте безплатен акаунт още днес.