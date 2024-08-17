Топ 25 въпроса за личността, които да зададете по време на интервю

Попитайте специалист по подбор на персонал или мениджър по наемане на персонал и те ще ви кажат: Няма по-голяма дилема за тях от това да преценят дали кандидатът ще се впише добре в културата на тяхната организация.

Представете си, че интервюирате кандидат, чието CV е безупречно, чиито умения са подходящи и чийто опит е богат.

Все пак нещо не е наред – особено в профил, където оценяването на техническите умения не е достатъчно и трябва да разкриете личността на кандидата, преди да го наемете.

Въпросите за личността са създадени точно за тази цел.

В тази публикация в блога сме изброили 25-те най-важни въпроса за личността, които ще ви помогнат да откриете скритите таланти сред кандидатите. Това ще ви позволи да намерите квалифицирани кандидати и ценни членове на екипа.

Разбиране на концепцията за въпросите за личността в интервюто

Въпросите за личността са предназначени да помогнат на мениджъра по наемане на персонал да открие ключовите характерни черти, поведенчески черти и междуличностни умения на потенциалния нов служител.

Но какво точно е личността в контекста на набирането на персонал?

Личността на кандидата е нещо повече от техническите квалификации и умения, изброени в автобиографията. Тя включва по-дълбоко разбиране за това как човекът би се вписал в екипа и корпоративната култура.

Например, разгледайте кандидат за позиция в софтуерното инженерство. На хартия този кандидат има достатъчно опит и адекватни технически умения. Но само чрез въпросите за личността в интервюто ще откриете, че кандидатът е много съпричастен и търпелив. Това са качества, които са от съществено значение за справянето с трудни задачи и ситуации с висока степен на стрес.

Въпросите за личността разкриват, че кандидатът не само отговаря на изискванията за работата, но и притежава личностни качества, които ще му помогнат да развие нови умения и да се справи с предизвикателствата.

Включването на въпроси за личността в интервютата позволява на работодателите да оценят тези нематериални качества. Тези въпроси помагат на мениджърите по подбор на персонал да изберат кандидати, които притежават необходимите умения и подходящата личност, за да се развиват в конкретната работна среда.

Този цялостен подход към наемането на персонал може да доведе до по-голяма удовлетвореност на служителите, повишена производителност и по-малко предизвикателства за екипите по човешки ресурси. Ето защо оценката на личността трябва да бъде безценен инструмент във вашия процес на наемане на персонал.

Ключови меки умения, оценявани чрез въпроси за личността по време на интервю

Въпросите за личността са мощен инструмент за оценка на меките умения на кандидата по време на интервю за работа.

Ето някои важни меки умения, които могат да бъдат оценени чрез такива въпроси, заедно с примери:

Лидерство

Задаването на въпроси като „Можете ли да опишете ситуация, в която сте ръководили екип в трудна ситуация?“ може да разкрие способността на кандидата да вдъхновява и направлява другите.

Например, кандидатите могат да споделят как са координирали проект с кратки срокове, делегирали задачи и мотивирали екипа си да го завърши успешно в срок.

Дисциплина

Въпроси като „Как подреждате задачите си по важност, когато имате няколко крайни срока?“ могат да покажат уменията на кандидата за управление на времето и способността му да остане фокусиран и организиран под натиск.

Добър пример за това са кандидатите, които обясняват своя метод за създаване на подробен график и спазването му, за да спазват ефективно всички свои срокове.

Достоверност

За да оцените достоверността, можете да попитате: „Как се справяте в ситуации, в които трябва да признаете грешка?“ Този въпрос може да разкрие честността и почтеността на кандидата.

Пример за отговор може да бъде кандидат, който описва случай, в който е допуснал грешка в доклад, незабавно е информирал своя ръководител и е предприел стъпки, за да я поправи и да предотврати бъдещи грешки.

Психологическа устойчивост

Можете да прецените устойчивостта на кандидата, като го попитате: „Можете ли да ми разкажете за момент, в който сте се сблъскали със значителен стрес на работното място и как сте се справили с него?“

Кандидатите могат да споделят как са се справили със стреса по време на голям проект, като са поддържали положително отношение, са търсили подкрепа от колеги и са практикували техники за облекчаване на стреса, като например медитация.

Мотивация

Можете да научите повече за мотивацията и ентусиазма на кандидата, като го попитате: „Какво ви мотивира да се представяте добре в работата си?“

Например, кандидатите могат да обяснят, че мотивацията им идва от поставянето на лични цели, получаването на положителна обратна връзка от колегите или виждането на осезаемото влияние на тяхната работа върху успеха на компанията.

Креативност

За да оцените творческите умения на кандидата, попитайте: „Можете ли да дадете пример за творческо решение, което сте разработили за проблем в работата?“

Това ще подчертае способността на кандидата да мисли нестандартно и да спазва срокове. Пример за това може да бъде отговорът на кандидата за разработване на нов процес за оптимизиране на работния поток, което води до повишена производителност и намалени разходи.

Критично мислене

За да оцените критичното мислене и уменията за решаване на проблеми, можете да попитате: „Можете ли да опишете ситуация, в която сте трябвало да анализирате сложна информация, за да вземете решение?“ Този въпрос може да покаже аналитичните умения на кандидата.

Примерният отговор може да включва обяснение от страна на кандидатите как са събрали и оценили данни от различни източници, за да вземат информирано решение, което е разрешило ключов проблем за техния екип.

Освен за разбиране на личността, тези тестове за личност са от решаващо значение за оценяване на комуникационните умения и способности на кандидата.

Примери за въпроси за личността в интервю

Ето списък с 25 въпроса за личността, които да зададете по време на интервю, категоризирани по меки умения.

Въпроси за лидерски качества

1. Можете ли да опишете ситуация, в която сте ръководили екип в трудна ситуация?

Този въпрос помага на мениджъра по човешки ресурси да оцени стила на лидерство на кандидата, уменията му за вземане на решения и способността му да се справя със стреса и конфликтите.

2. Как се справяте с конфликтите между членовете на екипа?

Този въпрос може да даде на мениджъра по човешки ресурси важни сведения за уменията на кандидата за разрешаване на конфликти и подхода му към поддържането на хармонията в екипа.

3. Какви стратегии използвате, за да мотивирате екипа си в трудни моменти?

Този труден въпрос разкрива емоционалната интелигентност на кандидата и способността му да вдъхновява и насърчава членовете на екипа, особено в напрегнати ситуации и среда с голямо напрежение.

4. Можете ли да дадете пример за това как сте развивали потенциала на някого от вашия екип?

Такъв въпрос помага за оценяване на способността да се наставлява и подкрепя растежа на екипа.

5. Как балансирате вземането на решения, които са от полза за екипа, с нуждите на отделните членове на екипа?

Отговорът на този въпрос оценява способността на кандидата да балансира целите на екипа с индивидуалните нужди, като същевременно постига правилния баланс между емпатия и справедливост.

Въпроси за дисциплина

6. Как определяте приоритетите си, когато имате няколко крайни срока?

Това е много въздействащ въпрос, който помага да се открият дисциплинарните качества на кандидата, като дава представа за организационните му умения и способността му да управлява ефективно времето си.

7. Можете ли да опишете случай, в който сте трябвало да управлявате голям проект? Как сте се погрижили той да бъде завършен навреме?

Отговорът на този въпрос разкрива уменията за управление на проекти, включително планиране на проекти и ресурси, делегиране и изпълнение.

8. Какви методи използвате, за да поддържате организация и да гарантирате постоянно високо качество на работата си?

Отговорът на такъв въпрос подчертава подхода на кандидата към поддържането на високи стандарти и стратегиите му за поддържане на организация.

9. Как се справяте с разсейващите фактори и как оставате фокусирани върху целите си?

Чрез този отговор мениджърът по наемане на персонал може да оцени концентрацията и уменията за управление на времето на кандидата, което показва способността му да бъде продуктивен.

10. Опишете ситуация, в която сте били принудени да работите извън зоната си на комфорт. Как се справихте?

Това е изключително труден въпрос, който разкрива адаптивността на кандидата и готовността му да поема предизвикателства, които разширяват неговите способности.

Въпроси за достоверност

11. Как се справяте в ситуации, в които трябва да признаете грешка?

Такъв въпрос оценява честността, почтеността и готовността на кандидата да поеме отговорност за действията си.

12. Можете ли да дадете пример за ситуация, в която сте трябвало да спечелите доверието на някого?

Отговорът на този въпрос разкрива способността на кандидата да изгражда и поддържа доверие чрез своите действия и взаимодействия.

13. Как гарантирате, че сте честен и прозрачен в комуникациите си?

Това е много подходящ въпрос за достоверност, който оценява ангажираността на кандидата към отворена и искрена комуникация, което е от съществено значение за поддържането на достоверност.

14. Какви стъпки предприемате, за да поддържате професионалната си интегритет?

Отговаряйки на този въпрос, кандидатът ви разкрива как спазва своите ценности и принципи в професионалния си живот.

15. Как се справяте със ситуации, в които вашите ценности са в конфликт с тези на вашата организация?

Това е друг популярен въпрос, който помага на мениджърите по човешки ресурси да разберат способността на кандидата да се справя с етични дилеми и да съгласува личните си ценности с целите на организацията.

Въпроси за психологическа устойчивост

16. Можете ли да ми разкажете за случай, в който сте били подложени на значителен стрес на работното място и как сте се справили с него?

Такъв въпрос разкрива техниките за справяне със стреса на кандидата и способността му да поддържа производителността си под натиск.

17. Как поддържате самообладание по време на криза или в ситуация с голямо напрежение?

Отговорът на този въпрос ще разкрие емоционалната стабилност на кандидата и способността му да остане спокоен и ефективен в критични ситуации.

18. Опишете ситуация, в която сте се сблъскали с голямо препятствие. Какво научихте от нея?

Когато зададете този въпрос на кандидат, отговорът му трябва да се фокусира върху това как се възстановява от неуспехи и върху способността му да учи и да се развива.

19. Как се справяте с критиките и обратната връзка от другите?

Това е ключов въпрос, който показва отвореността на кандидата към обратна връзка и способността му да я използва конструктивно.

20. Можете ли да споделите опит, при който сте трябвало да се адаптирате бързо към неочаквани промени?

Това е много подходящ въпрос за определяне на културното съответствие. Помага да се оцени адаптивността на кандидата и способността му да остане гъвкав и находчив в променяща се среда.

Въпроси за мотивацията

21. Какво ви мотивира да се представяте добре в работата си?

Такъв въпрос подтиква кандидата да изброи източниците на мотивация и тяхното съответствие с отговорностите на работата и целите на компанията.

22. Как поддържате мотивацията си, когато работите по дългосрочни проекти с малко незабавни резултати?

Това показва упоритостта на кандидата и способността му да поддържа фокус, ентусиазъм и желание за самоусъвършенстване за продължителни периоди от време.

23. Можете ли да опишете случай, в който сте надхвърлили изискванията на работата си?

Отговорът на този въпрос подчертава стремежа на кандидата към съвършенство и готовността му да надмине очакванията.

24. Какви са вашите дългосрочни кариерни цели и как поддържате висока производителност в работната среда при силен натиск?

Този въпрос помага да разберете амбициите на кандидата и как неговите кариерни цели влияят върху ежедневната му работа и мотивация.

25. Как се справяте със задачи или проекти, които намирате за по-малко интересни или предизвикателни?

Това е още един труден въпрос, който разкрива способността на кандидата да остане ангажиран и продуктивен, дори и при по-малко стимулираща работа.

Тези прозрения помагат на работодателите да разберат уменията, ценностите и подхода към работата на кандидатите, като по този начин гарантират по-добро приспособяване към екипа и организационната култура.

Процесът: Създаване на въпроси за интервю за личността

Създаването на ефективни въпроси за интервю за личността е една от най-трудните задачи при наемането на персонал. Необходим е цялостен подход, за да се улесни процесът на организиране на интервюта.

Преди да започнете да мислите за въпроси, обаче, трябва да се уверите, че разполагате с подходяща стратегия за набиране на персонал и кампании за набиране на персонал.

Вместо да се заемате с тези предизвикателни задачи от нулата, можете да използвате софтуера за управление на набирането на персонал на ClickUp, който включва предварително създадени шаблони.

Шаблон за документ за стратегия за набиране на персонал на ClickUp

Изтеглете този шаблон Документирайте цялата ключова информация за наемането с шаблона за стратегия за наемане на персонал на ClickUp.

Една от най-важните стъпки при наемането на персонал е създаването на стратегически документ. Този документ трябва да съдържа цялата важна информация, включително длъжността, подробности, оценки на критични критерии, въпроси за интервю, ценности на кандидатите и др.

Шаблонът за стратегия за набиране на персонал на ClickUp е универсален инструмент за планиране, организиране и измерване на показателите за наемане на персонал.

С този шаблон можете:

Структурирайте стратегиите си за набиране на персонал : Шаблонът ви позволява да организирате стратегиите си за набиране на персонал и да приоритизирате задачите ефективно, като гарантирате ясен план за действие за всяка фаза от набирането на персонал.

Подробно планиране на процеса : Планирайте внимателно всяка фаза от процеса на наемане, от публикуването на обявата до подбора на кандидати, за да гарантирате гладък и ефективен работен процес.

Мониторинг и проследяване: Следете резултатите и проследявайте напредъка към вашите цели за набиране на персонал, което улеснява измерването на успеха на вашите усилия и вземането на решения, основани на данни.

Можете да създавате задачи с персонализирани статуси, да добавяте атрибути за управление на тези задачи и да използвате персонализирани изгледи като Списък, Гант, Натоварване и Календар.

Използвайте истинския потенциал на този шаблон и създайте стратегия за наемане, която ще ви помогне да привлечете най-добрите кандидати.

Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp

Изтеглете този шаблон Организирайте процеса на наемане с този всеобхватен шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Процесът на набиране на таланти включва много етапи, като публикуване на обяви за работа, описание на длъжността, подбор на кандидати и др. Този изчерпателен шаблон обхваща всички важни етапи от процеса на наемане на персонал.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp ви помага да провеждате успешни кампании за набиране на персонал.

Този шаблон с много функции ви помага да:

Управлявайте задачите: Лесно създавайте обяви за работа, проследявайте кандидатите, оценявайте резултатите от интервютата, оптимизирайте формулярите за кандидатстване за работа и бъдете в крак с процеса на привличане на таланти.

Оценявайте важни показатели: Никога не пропускайте важни данни и ключови показатели с данните, достъпни в списъци, календари и формуляри.

Създавайте кампании с персонализирани полета: От настройване на възнагражденията до споделяне на обяви за работа в популярни борси за работа, можете да използвате 21 персонализирани полета в този шаблон, за да опростите процеса на наемане на персонал.

Можете също да добавите персонализирани статуси като „В очакване на обратна връзка“, „Затворен“ и „В процес“, за да следите всички етапи в процеса на наемане.

Ще се радвате да научите, че този шаблон е много лесен за използване от начинаещи. Това означава, че екипът ви по наемане на персонал не се нуждае от обучение или технически познания, за да го използва.

Прочетете също: Топ 10 безплатни шаблони и въпроси за интервю при напускане за HR екипи

След като имате стратегия за набиране на персонал и план за действие, можете да се заемете с по-фините детайли по съставянето на въпроси, основани на личността.

Създаване, изпълнение и интерпретиране на въпроси за личността в интервюто

Следвайте това стъпка по стъпка ръководство, за да обмислите, формулирате, организирате и документирате въпроси за интервю за личността, с които да намерите подходящия (кандидат):

1. Идентифицирайте основните характеристики

Започнете с определяне на ключовите личностни характеристики, които са от решаващо значение за длъжността, като лидерски качества, дисциплина и креативност.

2. Формулирайте въпросите

Измислете отворени въпроси, които да подтикнат кандидатите да споделят конкретни преживявания и поведения, свързани с тези характеристики.

ClickUp Brain може да бъде ценен AI асистент за формулиране на въпроси за интервю за личността.

ClickUp Brain може да състави въпроси за интервю за личността, съобразени с културата на вашата компания и специфичните изисквания за длъжността.

Ето как може да ви помогне:

Анализирайте длъжностните характеристики и желаните качества, за да предложите подходящи въпроси за интервю, насочени към конкретни личностни характеристики.

Усъвършенствайте въпросите си, за да ги направите по-ясни, кратки и ефективни при извличането на информативни отговори от кандидатите.

Чрез обработката на данни от предишни успешни наеми, изкуственият интелект може да идентифицира модели в отговорите, които корелират с доброто представяне на работа, помагайки ви да се фокусирате върху най-предсказуемите въпроси.

Идентифицирайте и преформулирайте въпросите, които могат да съдържат нежелани предубеждения, за да насърчите по-справедлив процес на интервюиране.

Непрекъснато се обучавайте и предлагайте нови въпроси въз основа на развиващите се тенденции в бранша и най-добрите практики при наемането на персонал.

Създайте хипотетични сценарии за ситуационни въпроси, които ще ви помогнат да оцените как кандидатите биха се справили с конкретни предизвикателства, свързани с работата.

Макар ClickUp Brain да може да бъде мощно средство за формулиране на въпроси, важно е да прегледате и коригирате предложенията му, за да се уверите, че отговарят на вашите нужди и запазват човешкия елемент в процеса на интервюто.

3. Създайте шаблони

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете и съхранявате персонализирани шаблони за въпроси за личността по време на интервю. Шаблоните гарантират последователност, спестяват време и помагат да се фокусирате върху оценката на ключовите умения, необходими за позицията. Те също така предоставят структуриран начин за документиране и сравняване на отговорите на кандидатите, което прави процеса на подбор по-ефективен и ефикасен.

Създайте споделени документи, които се свързват с вашите работни процеси, използвайки ClickUp Docs.

С помощта на функцията за откриване на сътрудничество в реално време можете да работите едновременно с екипа си върху един документ.

4. Организирайте и провеждайте интервюта

След като сте финализирали въпросите за интервюто за личността, трябва да настроите процеса на интервюто и да се уверите, че е еднакъв за всички кандидати. Шаблоните за интервю на ClickUp могат да ви бъдат полезни тук:

Шаблон за интервю на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте най-добрия процес за интервю, за да идентифицирате най-добрите таланти с шаблона за интервю на ClickUp.

Шаблонът за интервю на ClickUp е полезен шаблон, който помага на мениджърите по наемане на персонал да организират процеса на интервю с подходящи въпроси за идентифициране на културното съответствие.

След като изтеглите този шаблон, можете да го използвате за:

A/B тест на процеса на интервю: Проектирайте и тествайте процеса на интервю колкото пъти искате, докато разработите стратегия за идентифициране на най-добрите таланти.

Идентифицирайте кандидати: Достъпвайте и документирайте ключова информация, за да елиминирате културните предубеждения, да идентифицирате най-подходящите кандидати, да подобрите времето за запълване на позициите и да повишите ефективността на процеса на наемане.

Сътрудничество между заинтересованите страни: Насърчавайте сътрудничеството между всички заинтересовани страни по време на целия процес на наемане. Можете да използвате Насърчавайте сътрудничеството между всички заинтересовани страни по време на целия процес на наемане. Можете да използвате инструменти за наемане , за да постигнете тази цел и да гарантирате, че всички участници са съгласувани и допринасят за вземането на информирани и съгласувани решения за наемане.

Използвайки този шаблон, можете:

Създавайте задачи с персонализирани статуси, за да следите различните етапи от процеса на наемане на персонал.

Добавете атрибути, за да управлявате цикъла на набиране на персонал и да осигурите прозрачност за вашия HR екип и заинтересованите страни.

Подобрете проследяването на кандидатите с няколко функции, като автоматизирани имейли, системи за оценяване на кандидатите и напомняния за задачи.

Провеждайте интервютата, използвайки подготвените въпроси. Обръщайте внимание както на вербалните отговори, така и на невербалните сигнали.

5. Документирайте отговорите

Създаването на процес за интервю е само половината от работата. Ще ви е необходим централизиран документ за управление на интервютата и отчети, за да съберете ключова информация и да вземете правилното решение за наемане.

Шаблонът за управление на интервюта и отчети на ClickUp

Изтеглете този шаблон Вземайте информирани решения за наемане с помощта на шаблона за управление на интервюта и отчети на ClickUp.

Тук е мястото, където шаблоните за управление на интервюта и отчети на ClickUp могат да променят правилата на играта. От работни позиции до информация за кандидатите, този шаблон гарантира, че лицата, вземащи решения, имат на разположение цялата необходима информация.

Този шаблон ви помага да:

Управление на кандидатури за работа: За една свободна позиция има много кандидатури, но този шаблон ви помага да не пропуснете най-добрите кандидати, като ви позволява да следите всяка кандидатура. Лесно проследявайте и управлявайте статуса на всички кандидатури за работа.

Планирайте интервюта за работа: Достъп до цялата важна информация за наемането, за да планирате, организирате и провеждате интервюта лесно.

Приемете приоритетните кандидати: Използвайте информацията и съберете обратна връзка от интервютата, за да вземете информирани решения за наемане на персонал.

Това е и високо адаптивен шаблон, който дава възможност на потребителите да създадат впечатляваща кампания за наемане на персонал:

Можете да създавате задачи с 6 персонализирани статуса, като „За преглед“, „В процес“, „Оферта приета“, „Оферта изпратена“ и „Отхвърлена“, за да следите напредъка на всяко интервю.

Можете да категоризирате и добавите атрибути като „Културно съответствие“, „Комуникативни умения“, „Опит“, „Интервю файл“ и „Технически умения“, за да осигурите прозрачност на екипа си по наемане на персонал.

Можете да отворите 4 различни изгледа в различни конфигурации на ClickUp, като например „Статус на доклада“, „Ръководство за начало“, „Формуляр за доклад от интервю“ и „Доклади от интервю“. Това позволява лесен достъп до цялата информация.

Записвайте отговорите на кандидатите по време на интервюто с помощта на ClickUp Docs. Това ви осигурява централизирано място за всички бележки от интервюто и улеснява прегледа и сравнението на кандидатите по-късно. Можете също да разчитате на изкуствен интелект при набирането на персонал, за да сканирате автобиографии, бързо да намирате кандидати и да планирате интервюта.

6. Оценете отговорите

Въведете система за оценяване, за да оцените отговорите на кандидатите. Търсете конкретни примери, които демонстрират желаните качества. Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да присвоите оценки на различни аспекти от отговорите на кандидатите.

Обмислете използването на AI възможностите на ClickUp Brain, за да анализирате моделите в отговорите на успешните кандидати, което ще ви даде информация за усъвършенстване на въпросите за интервю с течение на времето. Можете да използвате този AI инструмент, за да генерирате последващи въпроси въз основа на отговорите на кандидатите, което ще гарантира по-динамичен и задълбочен процес на интервю.

7. Интерпретирайте отговорите

Анализирайте както съдържанието на отговорите, така и начина, по който кандидатът ги представя, тъй като невербалните сигнали могат да ви дадат допълнителна информация за неговата личност и стил на общуване. Търсете доказателства за меки умения в действие, като например логичен подход към решаването на проблеми под натиск при обсъждане на управлението на стреса.

Използвайте функциите за преглед и отчитане на ClickUp, за да сравните кандидатите един до друг въз основа на резултатите им от интервюто и бележките.

Чрез интегрирането на тези функции на ClickUp в процеса на интервю за личност, можете да създадете по-ефективно, последователно и задълбочено преживяване при наемането на персонал.

Създайте стратегии за интервю, които изграждат екипите на мечтите

Въпросите за личността са важен компонент от процеса на наемане на персонал. Намирането на подходящия кандидат е нещо повече от съпоставяне на уменията с изискванията на работата; то включва разбиране как даден индивид ще се развива в рамките на корпоративната култура и ще допринася положително за работната среда.

Шаблоните за човешки ресурси на ClickUp са лесно достъпни, за да създадете успешна кампания за набиране на персонал. Ако планирате да провеждате ефективни интервюта при напускане и интервюта за задържане, платформата няма да ви разочарова, тъй като предлага много лесни за използване и ефективни функции, които ще ви помогнат да постигнете и тази цел!

Регистрирайте се в ClickUp още днес!