Как да наемате хора, които пасват на културата: стратегии за професионалисти в областта на човешките ресурси

Наемането на служители никога не се свежда само до уменията. Организациите разбират колко е важно да наемат хора, които споделят техните ценности и се вписват добре в екипа.

Нужни са ви ефективни стратегии за идентифициране и набиране на кандидати с подходящи умения, които да съответстват на корпоративната култура. Като дадете приоритет на културното съответствие в процеса на наемане, можете да изградите по-силни и по-сплотени екипи, които да процъфтяват заедно.

В тази публикация в блога ще разгледаме прости, но ефективни съвети за наемане на служители, които пасват на културата на компанията, и за създаване на щастливо и процъфтяващо работно място.

Разбиране на културното съответствие

Културното съответствие означава доколко убежденията и действията на служителите съответстват на ценностите, целите, динамиката на екипната работа и очакванията на компанията.

Когато една компания наема служители, тя търси нещо повече от просто умения. Тя иска човек, който може да се включи веднага в работата, да сътрудничи с екипа и да стимулира растежа на компанията, подобрявайки работната среда за всички.

Ето и някои други фактори, които подчертават значението на организационната култура при набирането и задържането на служители:

Удовлетвореност от работата и ангажираност: Служителите, които се вписват добре в корпоративната култура, са по-удовлетворени от работата си. Това създава чувство за принадлежност и ангажираност сред служителите, което води до по-високи нива на задържане на персонала.

Задържане на персонала: Културното съответствие допринася за задържането на служителите, което спестява разходи, свързани с текучеството, които могат да бъдат значителни.

Сплотеност: Споделените Споделените основни ценности улесняват поддържането на сплотена работна среда и разрешаването на конфликти.

Положителен имидж на марката: Наемането на хора, които споделят ценностите на компанията, може да подобри имиджа и репутацията на марката.

Подобряване на производителността: Културната съвместимост често води до подобряване на производителността, тъй като служителите се чувстват мотивирани и ангажирани.

Идентифициране на области за подобрение: Оценяването на кандидатите за културно съответствие може да подчертае области в организацията, които се нуждаят от подобрение.

Дългосрочен успех: Наемането на хора, които се вписват в културата, увеличава вероятността от дългосрочен успех както за служителя, така и за компанията.

Среда на сътрудничество: Солидната организационна култура насърчава сътрудничеството и работата в екип, което води до повишена продуктивност.

Недостатъци на наемането на служители, които се вписват в културата на компанията

Макар че културното съответствие е от съществено значение, прекаленото разчитане на него може да доведе до значителни недостатъци за организациите, които се стремят да създадат разнообразни, иновативни и устойчиви екипи.

Нека разгледаме някои от недостатъците на наемането на служители, които пасват на културата на компанията:

Липса на разнообразие: Когато компаниите наемат служители единствено въз основа на културното съответствие, в крайна сметка се оказват с персонал, който е почти изцяло еднакъв. Разнообразието стимулира иновациите, така че наемането на един и същ тип хора постоянно може да забави развитието на компанията.

Ниска задържаемост на служителите: Понякога културата, която компанията промотира, не съответства на реалността. Тъй като хората ценят корпоративната култура (понякога дори повече от заплатата си), те са склонни да напуснат, ако не се чувстват комфортно.

Прекалено много личности: Много е важно да се вземе предвид личността при наемането, но наемането само на един тип личности може да доведе до дисбаланс. Използвайте различни тестове, за да намерите подходящите кандидати и да направите оценките за културно съответствие справедливи и измерими.

Пристрастност при наемането: Много компании се борят с несъзнателна пристрастност в процесите си на наемане. Наемането на един и същ тип хора отново и отново може да засили тази пристрастност, като се дава предимство на кандидати, които са подобни на настоящите служители, и се изключват квалифицирани кандидати с различен произход.

Липса на ангажираност на служителите: Наемането на служители единствено въз основа на културното им съответствие може да доведе до липса на ангажираност и неудовлетвореност сред служителите, които не се чувстват като част от екипа или не се ценят за уникалния си принос.

Пропускане на истински таланти: Това, че някой се вписва в културата, не означава, че е най-добрият кандидат. Прекаленото фокусиране върху културното съответствие може да доведе до пропускане на талантливи кандидати.

Търсенето на служители, които съответстват на ценностите на компанията, може да сплоти всички, но също така носи риска от изключване на разнообразни гледни точки.

Този подход често води до несъзнателни предубеждения в полза на кандидати, които приличат на настоящите служители по отношение на произход, личност или интереси.

Представете си компания, в която всички обичат да играят футбол по време на почивките и често говорят за любимите си отбори. При наемането на служители те може да избират само хора, които споделят интереса им към футбола. Но какво ще стане, ако има талантлив кандидат, който предпочита баскетбола или бейзбола?

Наемането на служители единствено въз основа на културното съответствие може да означава пропускане на хора, които биха могли да донесат ценни умения и перспективи на екипа, защото имат различни интереси.

Как да оценявате и наемате хора, които пасват на културата на компанията

Оценяването на кандидатите за културно съответствие включва оценка на техните ценности, личност, стил на работа и убеждения, за да се гарантира съответствие с културата на организацията. Това може да се направи чрез интервюта, оценки на поведението, проверка на препоръките и наблюдение на взаимодействието им с настоящите членове на екипа.

Следвайте тези стъпки, за да оцените културното съответствие на кандидатите:

1. Определете вашата култура

Преди да оцените кандидатите за културно съответствие, разберете ценностите, мисията и културата на вашата организация, за да определите кои черти и поведения съответстват на тях.

Получаването на по-добра представа за вашата култура помага при насочването на процеса на набиране и подбор на персонал.

2. Разработване и съобщаване на критерии

След като определите културата на вашата организация, избройте конкретните характеристики, ценности и поведения, които я отразяват. Изразете ги чрез различни средства за комуникация (уебсайтове, портали за наемане на персонал и др.).

Тези критерии са насоки за оценяване на кандидатите по време на интервюто, които гарантират, че ще наемете хора, които ще се развиват успешно на работното ви място.

3. Включете въпроси за културното съответствие в интервютата

По време на интервютата задавайте въпроси, за да разберете ценностите на кандидатите, как работят, общуват и решават проблеми. Използвайте инструменти като оценки на поведението или тестове за личността, за да проучите как биха се вписали в културата на вашата компания.

4. Проверете препоръките

Говорете с референциите, за да съберете допълнителна информация за стила на работа на кандидата, уменията му за сътрудничество и културното му съответствие в предишни роли. Това ще ви помогне да прецените миналите работни постижения на кандидатите и способността им да се развиват в различни организационни култури.

5. Наблюдавайте и оценявайте

Наблюдавайте как кандидатите се държат, общуват и взаимодействат по време на интервютата. Това ще ви помогне да разберете как биха се вписали в организацията ви.

Оценете тяхното съответствие въз основа на събраната информация и наблюдения. Преценете дали е вероятно те да допринесат положително за това.

6. Обмислете DEI

Докато оценявате културното съответствие, имайте предвид потенциала на кандидата да допринесе за инициативите за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) в организацията. По-подробна информация по този аспект ще бъде обсъдена в следващия раздел.

7. Вземайте информирани решения

Използвайте събраната информация, за да прецените дали кандидатът се вписва добре в културата на вашата организация. Уверете се, че наемате кандидати, които ще се развиват и ще допринесат за успеха на вашата организация.

Чрез прилагането на тези стратегии можете да създадете професионални екипи, които се отличават и допринасят положително за организационната култура.

Културно съответствие и стратегии за наемане на персонал

Ето някои стратегии за наемане, които можете да използвате, за да сте сигурни, че следващият ви нает служител ще се впише добре:

Стратегия 1: Включете DEI в процеса на наемане

Стратегията за наемане на персонал на DEI се фокусира върху съзнателното създаване на разнообразен и приобщаващ процес на набиране на персонал.

Прилагането на такава стратегия включва задълбочено проучване на различните гледни точки и нужди на отделните лица. Не става въпрос само за тяхната възраст или произход, а и за тяхната ориентация, социално-икономически статус, увреждания, език, култура и опит.

Преходът от разбирането на плановете за разнообразие към предприемането на действия изисква добре обмислена и персонализирана стратегия. За да приведете плана в действие, трябва да направите следното:

Активно търсете разнообразни таланти

Осигурете безпристрастни процеси на наемане

Осигурете възможности за обучение и развитие, които включват всички

Насърчавайте инклюзивна култура на работното място

Редовно оценявайте и коригирайте стратегиите си, за да отговорите на променящите се нужди в областта на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването.

Задълбоченото запознаване на кандидатите с цялостната култура на компанията е ценна стратегия за наемане на персонал. Този подход включва предоставяне на кандидатите на непосредствен опит с работната среда, ценностите и екипната култура на компанията, което включва:

Посещения в офиса: Предоставете на кандидатите възможност да се запознаят с атмосферата на работното място, разположението и взаимодействията между служителите.

Запознайте се с ключови членове на екипа: Представете кандидатите на важни членове на екипа, за да им покажете структурата на екипа и динамиката на сътрудничеството.

Сесии за обратна връзка: Попитайте кандидатите за техните мисли и впечатления след потапящото преживяване. Това ще ви даде ценна информация за съвместимостта им с корпоративната култура.

Стратегия 3: Използвайте проучвания за самооценка, за да оцените културното съответствие

Самооценъчните проучвания, като оценки или въпросници, могат да определят личностните характеристики, ценностите и предпочитанията на участниците по отношение на работата.

Тези проучвания позволяват на кандидатите да самооценят своята съвместимост с корпоративната култура. Екипът по наемане може да анализира резултатите и да вземе съответните решения.

Стратегия 4: Преосмислете обявите за работа

Традиционно обявите за работа се фокусират върху описанието на задълженията, квалификациите и изискванията за дадена длъжност. Въпреки това, трябва да преосмислите обявите за работа, за да дадете приоритет на културното съответствие и ангажираността на служителите.

Използвайте различни софтуери за управление на таланти, за да създадете обяви за работа, които привличат потенциални кандидати с необходимите умения и съответстват на ценностите, мисията и културата на организацията.

Преформулирайте описанията на длъжностите, за да привлечете квалифицирани кандидати, които съответстват на етиката на организацията.

Стратегия 5: Обучавайте персонала, отговорен за наемането на служители

Обучете екипа си по наемане на персонал, за да им помогнете да разберат как да избират хора, които съответстват на културата на компанията.

Обучението помага на персонала, отговорен за наемането на служители, да усвои по-добри техники за провеждане на интервюта, като например задаване на въпроси за минали преживявания или използване на поведенчески въпроси, за да прецени дали кандидатите пасват на корпоративната култура.

Стратегия 6: Продължавайте да оценявате културното съответствие на служителите след назначаването им

Постоянната оценка след назначаването помага за ранното откриване на несъответствия, което позволява на екипите по наемане да ги разрешават проактивно и да поддържат положителна работна среда, благоприятна за ангажираността и успеха на служителите.

Включете оценки за културно съответствие в редовните оценки на представянето, за да гарантирате, че културното съответствие остава приоритет през целия период на работа на служителя.

Най-доброто решение за управление на човешките ресурси и набиране на персонал

Макар да има много софтуерни опции за управление на служителите, ClickUp е цялостно решение, което оптимизира всеки аспект от процеса на наемане и подбор на персонал.

От намирането на идеалните кандидати до безпроблемно въвеждане в работата и непрекъснато развитие на служителите, ClickUp ви дава възможност да създадете и управлявате екипа на вашите мечти без усилие.

С функциите за управление на човешките ресурси и набиране на персонал на ClickUp можете да създадете персонализирана система, която опростява наемането, въвеждането в работата и пътя на служителите, като гарантира гладко и ефективно набиране на персонал от начало до край.

Осигурете растеж и развитие на служителите чрез платформата за човешки ресурси на ClickUp.

Освободете се от досадните административни задачи и вижте как този инструмент прави процеса на наемане гладък и ефективен. С персонализирани функции, отговарящи на различни стилове на управление, ClickUp гарантира адаптивност към разнообразни организационни структури и предпочитания.

Управление на процеса на набиране на персонал

ClickUp организира процеса на набиране на персонал, като централизира кандидатите, заявленията и усилията за достигане до тях.

Оценка на кандидатите: Персонализируемите Персонализируемите шаблони за интервюта и статуси ви позволяват да създадете структурирани процеси за оценка. Един от тези шаблони е шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp , който ви помага да: Лесно оценявате потенциалните служители с персонализируеми скали за оценка за ефективно сравнение Поддържате организация с чеклисти, крайни срокове и напомняния, спестявайки време и събирайки изчерпателна информация за кандидатите Без усилие сравнявате кандидатите, използвайки табла и таблици за проследяване, като гарантирате най-подходящия избор за вашия екип

Лесно оценявайте потенциалните служители с помощта на персонализирани скали за оценка, които позволяват ефективно сравнение.

Поддържайте организация с помощта на списъци, крайни срокове и напомняния, спестявайки време и събирайки изчерпателна информация за кандидатите.

Сравнявайте без усилие кандидатите, като използвате табла и таблици за проследяване, за да гарантирате най-подходящия избор за вашия екип.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате и управлявате процеса на наемане.

Персонализирани статуси: Персонализирайте статусите, за да отразяват различните етапи на процеса на набиране на персонал, като Преглед, Интервю или Предложение за работа.

Автоматизация: Настройте правила за автоматизиране на повтарящи се задачи, като планиране на интервюта или преминаване на кандидатите към следващия етап въз основа на предварително определени условия, което спестява време и усилия.

Лесно въвеждане на нови служители

Сред разнообразието от софтуер за въвеждане в работата, ClickUp предлага безпроблемно въвеждане в работата за новите членове на екипа, подготвяйки ги за успех от първия ден. Ето как:

Създайте система за опростяване на развитието на служителите с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Проследими задачи: Разпределяйте и следете задачите по въвеждането в работата, като се уверявате, че новите служители преминават необходимите обучения и ориентационни дейности.

Инструменти за сътрудничество: Дайте възможност на новоназначените служители да сътрудничат с членовете на екипа, да задават въпроси и да дават обратна връзка чрез коментари и дискусии по документи и задачи.

Управление на документи: съхранявайте и споделяйте важни документи за назначаване на работа, като политики на компанията, наръчници за служители и материали за обучение, на централизирано място за лесен достъп.

Система за управление на човешките ресурси

Добавете характеристики и категоризирайте данните си съответно, като поддържате всичко организирано.

ClickUp ви позволява да персонализирате процесите по наемане на персонал и задачите по управление на служителите, за да отговорите на уникалните нужди на вашата организация. Нека разгледаме:

Потребителски полета: Добавете полета, за да проследявате конкретна информация за служители/кандидати, като умения, сертификати или предпочитания.

Персонализирани работни процеси: Проектирайте работни процеси с персонализирани статуси, които отразяват процесите на наемане и развитие във вашата организация. Тези работни процеси могат да включват и етапи, свързани с обучението, като записване, завършване на модули и оценка на компетенциите.

Как да се уверите, че новите служители разбират корпоративната култура

За да се гарантира, че новите служители разбират същността на корпоративната култура, е необходимо прозрачност в ръководството, изпълнение на солидна програма за въвеждане в работата и насърчаване на ефективна комуникация.

Шаблоните на ClickUp предоставят структурирани рамки за визуализиране, представяне и интегриране на новоназначените служители в корпоративната култура.

Нека разгледаме някои шаблони, които дават възможност на екипите да приемат корпоративната култура и помагат за приобщаването на новите служители към вашия екип 👇

Шаблон 1: Шаблон за корпоративна култура

Шаблонът за корпоративна култура подобрява силата и последователността на работното място, което води до повишена продуктивност, сътрудничество, ангажираност на служителите и успешни усилия за набиране на персонал. Той също така помага за:

Визуализиране и съгласуване на екипите около основните ценности

Идентифициране и приоритизиране на културни инициативи

Обединяване на екипите с общи очаквания и ценности

Изтеглете този шаблон Шаблонът за фирмена култура на ClickUp е създаден, за да ви помогне да уловите същността на фирмената култура на едно място.

Шаблон 2: Шаблон „Запознайте се с екипа“

Ефективното представяне на членовете на екипа е от съществено значение за подобряване на морала на екипа и демонстриране на таланта. Шаблонът „Запознайте се с екипа“ на ClickUp ви позволява да:

Създайте визуално привлекателни профили за всеки член на екипа

Подчертайте специалните умения и постижения

Поддържайте актуализации в реално време за точност и релевантност

Други предимства включват изграждане на доверие между членовете на екипа, лесни актуализации и професионален вид на уебсайта.

Изтеглете този шаблон Шаблонът „Запознайте се с екипа“ на ClickUp е създаден, за да ви помогне да представите и проследите напредъка на членовете на екипа си.

Шаблон 3: Шаблон за въвеждане на нови служители

Осигурете безпроблемно въвеждане в работата с помощта на списък, съобразен с конкретните цели и етапи за първите 60 дни.

Шаблонът за въвеждане на нови служители на ClickUp предотвратява пропускането на стъпки и гарантира, че новите служители се адаптират ефективно, допринасяйки за разбирането и съобразяването с корпоративната култура.

Изтеглете този шаблон Не пропускайте нито една стъпка в процеса на въвеждане в работата, като създадете списък за въвеждане в работата на служителите въз основа на целите на длъжността и очакваните резултати, които трябва да бъдат постигнати през първите 60 дни.

Наемайте хора, които пасват на културата на компанията, с ClickUp

Когато мислим за бъдещето на наемането на персонал, едно нещо е ясно: културното съответствие ще продължи да бъде от жизненоважно значение за формирането на стабилни екипи.

Използването на инструменти като ClickUp може да подобри способността ви да оценявате културното съответствие по време на набирането на персонал.

Използвайте безплатните HR шаблони на ClickUp, за да оптимизирате привличането на таланти и HR работните процеси. Намерете кандидати, които съответстват на ценностите на компанията, и създайте приобщаващи работни места, където всеки се чувства ценен.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да пренесете управлението на човешките ресурси на по-високо ниво.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как да наема подходящи за културата на компанията служители?

За да наемете подходящи за културата на компанията кандидати, търсете такива, които споделят същите ценности и работят добре с вашия екип. Попитайте ги за предишния им опит и как се справят в различни ситуации, за да видите дали са в синхрон с културата на вашата компания.

За да оцените дали даден кандидат е подходящ за културата на компанията, наблюдавайте как взаимодейства по време на интервюто и оценете неговото отношение, стил на общуване и ценности. Можете също да зададете ситуационни въпроси, за да прецените как би се справил в конкретни ситуации на работното място.

3. Какви са критериите за културно съответствие?

Критериите за културно съответствие включват съответствие с ценностите на компанията, умения за работа в екип, управление на задачите, адаптивност и отношение към работата.