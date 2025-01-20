Как да продължите след интервю за работа: какво да правите, какво да не правите и примери

Преминахте през строга първа фаза на интервюто за работата на вашите мечти.

Сега чакате онзи един телефонен разговор, който може да промени хода на кариерата ви. В този момент е естествено да изпитвате безброй емоции и да се чудите дали да се свържете с мениджъра по наемане на персонал или с мениджъра по човешки ресурси, за да получите актуална информация.

За да поддържате разговора, изпратете имейл за последващи действия след интервюто.

Свързването след интервю потвърждава вашия интерес към работната позиция и ви държи в съзнанието на рекрутиращия или мениджъра по наемането. Докато по-рано бихте изпратили ръчно написана бележка, днес просто трябва да изпратите кратко имейл за последващи действия след интервюто.

Как да поддържате връзка след интервю, питате? Прочетете нататък, за да научите най-добрите практики за създаване на перфектното съобщение.

Като бонус ще споделим и някои ефективни шаблони за имейли за последващи действия, които можете да използвате, както и някои инструменти, които ще ви помогнат да го направите.

Защо последващите действия са важни за успешното търсене на работа?

Ето четири начина, по които последващите действия след интервюто играят решаваща роля за резултата от кандидатурата ви.

1. Проявете инициативност и професионализъм

Независимо дали става дума за благодарствено писмо след интервю или писмо с молба за актуална информация относно процеса на наемане, правилният етикет при изпращане на имейли може да подсили кандидатурата ви и да покаже, че ще проявите същото ниво на професионализъм и на работното място.

2. Отваря врати към бъдещи възможности

Дори и да не получите настоящата позиция, възможността да останете в полезрението на компанията, като оставите профила си в тяхната база данни благодарение на вашите последващи действия, може да бъде голям плюс. По този начин увеличавате вероятността да бъдете взети под внимание за други позиции, които може да се появят по-късно.

Това е и чудесен момент да разгледате шаблони за кариерна карта, за да планирате други възможности.

Прочетете още: Практични стъпки за промяна на кариерата на всяка възраст

3. Отговаря на въпроси и дава разяснения

Подходящо подбраният момент за последващи действия ви позволява да обърнете внимание на потенциални области, които според вас не са били разгледани по време на интервюто.

Да речем, че кандидатствате за позиция в маркетинга, а екипът не е сигурен за вашия опит в PPC кампании. Последващо съобщение, в което описвате вашия принос в тази област с резултати, подкрепени с данни, може да бъде доказателството, което ще помогне на кандидатурата ви.

4. Помага ви да останете фокусирани

Кратко съобщение до мениджърите по наемане на персонал или рекрутерите, в което повторно изтъквате квалификациите и ентусиазма си, може да ви направи запомнящ се, особено когато решението е между вас и друг кандидат.

Този допълнителен имейл може да наклони везните във ваша полза.

Прочетете още: 10 безплатни ATS шаблона за набиране на персонал и проследяване на кандидати

Кога да продължите след интервюто?

Времето е от ключово значение, когато изпращате съобщение за последващи действия. Ето общ график за последващи действия след интервю, базиран на различни сценарии:

а. Веднага след интервюто

Изпратете благодарствено писмо в рамките на 24 часа след интервюто.

В това писмо трябва да изразите благодарност за предоставената възможност, да потвърдите интереса си към позицията и да споменете конкретна тема или момент от интервюто, за да го персонализирате.

Пример:„Благодаря ви, че отделихте време да обсъдим с мен вчера позицията [наименование на позицията]. Особено ми хареса да науча за [конкретен проект или аспект на позицията]. Вълнуващо е да мисля за възможността да допринеса за такава значима работа и се надявам да се присъединя към вашия екип.“

б. След посочения от работодателя или наемателя срок

Ако интервюиращият е споменал кога ще вземе решение (например: „Ще се свържем с вас в рамките на две седмици“), изчакайте този период да мине, преди да се свържете отново.

Попитайте учтиво за статуса на кандидатурата си и повторете интереса си.

Пример:„Надявам се, че сте добре. Исках да се свържа с вас във връзка с позицията [наименование на позицията], за която говорихме на [дата на интервюто]. Тази възможност продължава да ме интересува и исках да проверя дали има някакви новини относно процеса на наемане.“

в. Ако не е даден график

Изчакайте 5-7 работни дни след интервюто, преди да се свържете отново. Това дава на работодателя време да прегледа кандидатите, без да изглежда нетърпелив.

г. След второ или окончателно интервю

Последващите действия след окончателното интервю трябва да включват по-голям акцент върху ентусиазма ви за позицията и причините, поради които смятате, че сте подходящият кандидат.

Пример:„Беше ми удоволствие да разговарям с вас и екипа по време на финалното ми интервю за позицията [наименование на позицията]. Искрено се вълнувам от възможността да допринеса за [конкретна компания/проект]. Моля, не се колебайте да се свържете с мен, ако имате нужда от допълнителна информация, за да вземете решение.“

e. След дълго забавяне или липса на отговор

Ако са минали повече от две седмици от последващата комуникация и все още не сте получили отговор, можете да изпратите едно последно учтиво съобщение. Бъдете кратки, професионални и уважителни.

Пример:„Исках да се свържа с вас още веднъж по повод позицията [наименование на позицията]. Разбирам, че процесът на наемане може да отнеме време, но исках да изразя продължаващия си интерес и да попитам дали има някакви новини.“

С подходящо проследяване вие засилвате кандидатурата си и създавате положително впечатление у потенциалните работодатели. Просто не забравяйте да балансирате упоритостта с търпението – работодателите ценят ентусиазма, но не и настойчивостта.

Най-добри практики за последващи действия след интервю

Технически погледнато, изпращането на имейл за последващи действия е подобно на поддържането на разговора жив и активен.

1. Дръжте нещата прости, за да постигнете максимален ефект

Не включвайте ненужни приложения като автобиография, особено когато рекрутърът или мениджърът по наемането вече разполага с вашата информация. Това може да ви накара да изглеждате неорганизиран или невнимателен към детайлите. Добавете информация, която е наистина релевантна и ценна за разговора.

Прочетете още: Как да напишете печелившо предложение за работа

2. Адаптирайте съобщението си за всеки интервюиращ

Позовавайте се на конкретни теми, които сте обсъдили с всеки от тях, като например проект, за който са споменали, или предизвикателство, пред което са изправени.

Например, ако по време на интервюто сте говорили за AI инструменти за писане, споменете как можете да ги използвате, за да оптимизирате съществуващите системи и процеси на работния поток. Това показва вашето внимание към детайлите и отново подчертава искрения ви интерес към позицията.

3. Използвайте подходящ тон и изрази

Когато пишете имейли за последващи действия, избягвайте да използвате език, който оказва натиск върху мениджъра по наемане или рекрутера да отговори незабавно. Освен това, няма един единствен най-добър начин за последващи действия след интервю, защото процесите по наемане са различни за всяка компания и понякога могат да отнемат известно време. Имайте това предвид.

❌ Грешният начин: „Ако не получа отговор до края на деня, ще приема, че вече не проявявате интерес“ — създава негативен тон ✅ Правилният начин: „Разбирам, че процесът отнема време, и с удоволствие ще изчакам новини, когато е удобно“ – показва, че уважавате графика им.

4. Използвайте максимално свободното време

Докато чакате, можете да посещавате онлайн курсове или да работите по проект, който ще подобри вашите умения, като например да се запознаете с нови съвети за дистанционни интервюта, за да увеличите шансовете си за бъдеща кандидатура. Можете също да използвате това време, за да научите как да пишете предложение за работа.

Освен това, останете ангажирани на пазара на труда, като се свържете с професионалната си мрежа за съвети или нови възможности. Прегледайте какво е минало добре в предишните ви интервюта и какво можете да подобрите – подгответе свои собствени шаблони за интервюта, които да използвате за следващия път.

💡Професионален съвет: Ако чакате обратна връзка за позиция в маркетинга, преминете кратък онлайн курс на платформи като Google Analytics. Това показва инициативност и ви държи в тонус, което можете да споменете по време на последващата комуникация, за да демонстрирате ангажираността си към развитието.

4. Изберете подходящ момент

За да бъде последващата комуникация оптимална, времето е от решаващо значение. Изпратете благодарствено писмо в рамките на 24 часа след интервюто, но след това изчакайте 3-5 дни, преди да изпратите последващо имейл.

Намерете правилния баланс между упоритост и търпение.

Структура на ефективно имейл за последващи действия с примери

Как да напишете професионално, ясно и добре приета имейл за последващи действия след интервю?

Какви думи или изрази да използвате?

Какъв тон да поддържате?

Нека отговорим на всички тези въпроси един по един.

1. Тема на писмото

Започнете с кратко и ясно заглавие, което отразява целта на вашето имейл и привлича вниманието на рекрутиращия или мениджъра по наемането.

Проста и професионална тема на писмото, като „Благодаря ви за интервюто“ или „Последващи действия след интервюто на [ден/дата]“, работи добре.

Още примери за теми на имейли за последващи действия:

„Благодаря за възможността – [Вашето име]” „Последващи действия след интервю за [наименование на длъжността]” „Благодарен съм за разговора ни – следващи стъпки за [наименование на длъжността]” „Проверка на кандидатурата за [наименование на длъжността] – [Вашето име]” „Благодаря и последващи действия относно [наименование на длъжността]”

💡Професионален съвет: Ако не се свържете в деня на интервюто, посочете датата или деня от седмицата в полето за тема. Мениджърите по наемане на персонал често провеждат интервюта в продължение на няколко дни или седмици, така че ще оценят вашата конкретност.

2. Поздрав

Обръщайте се към лицето, което ви е интервюирало, с името му. Подходящо е да използвате лично поздравление, като например „Здравейте, [име на интервюиращия]“. Това показва, че сте обърнали внимание на начина, по който се е представил по време на интервюто.

❌ Избягвайте общи обръщения като „До когото може да се отнася“ или неформални като „Уважаеми“.

3. Първа реплика

Започнете имейла си, като благодарите на интервюиращия за отделеното време. Изразете благодарността си за възможността да обсъдите позицията и споменете положителните аспекти на разговора или компанията, които са ви направили впечатление.

Примери за подходящи начални фрази:

„Благодаря ви, че отделихте време да се срещнете с мен и да ми разкажете повече за вълнуващите възможности в [наименование на компанията]. Наистина ми беше интересно да науча за [конкретен аспект от длъжността или компанията, обсъден по време на интервюто].“ „Искрено благодаря за възможността да се явя на интервю за позицията [наименование на позицията] и се радвам, че имахме възможност да поговорим за [конкретна тема]. Беше вдъхновяващо да чуя за [мисията/проекта на компанията] и за това как екипът ви оказва влияние.“ „Благодаря ви за възможността да разговарям с вас за позицията [наименование на позицията]. Бях особено развълнуван да науча за [конкретна подробност] и се чувствам още по-ентусиазиран да допринеса за вашия екип.“ „Беше ми приятно да се срещнем и да обсъдим позицията [наименование на позицията]. Благодаря ви за споделените идеи относно [конкретен проект или ценност на компанията] и съм благодарен за възможността да разгледам как мога да допринеса за [наименование на компанията].“ „Искам да ви благодаря за интересния разговор по време на интервюто ми за позицията [наименование на позицията]. Много ми хареса да чуя вашето мнение за [конкретен аспект на компанията или позицията] и това затвърди интереса ми да се присъединя към вашия екип.“

4. Текст на имейла

В основната част повторете интереса си към позицията. Посочете нещо конкретно от интервюто, за да стане ясно, че сте се ангажирали в разговора. Например, споменете проект или динамика в екипа, които са ви впечатлили по време на разговора.

5. Заключителна фраза

Завършете, като изразите желанието си да продължите напред в процеса на наемане. Уведомете ги, че сте на разположение да предоставите допълнителна информация или документи, ако е необходимо.

Посочете, че очаквате скоро да получите отговор от тях.

Примери за професионални заключителни фрази за вашия имейл за последващи действия:

„Много съм развълнуван от възможността да допринеса за [Име на компанията] и с удоволствие ще предоставя всякаква допълнителна информация или материали, необходими за вземането на вашето решение.“ „Още веднъж ви благодаря, че разгледахте кандидатурата ми. Очаквам с нетърпение възможността да се присъединя към вашия екип и с удоволствие ще отговоря на всякакви допълнителни въпроси или ще предоставя повече подробности, ако е необходимо.“ „Моля, не се колебайте да се свържете с мен, ако има нещо друго, с което мога да ви помогна в процеса на наемане. Развълнуван съм от тази възможност и очаквам с нетърпение да чуя от вас.“ „Продължавам да съм много ентусиазиран от възможността да се присъединя към [Име на компанията] и да допринеса за [конкретна цел/проект]. Ако има допълнителна информация, която мога да предоставя, моля, уведомете ме.“ „Още веднъж ви благодаря за тази възможност. Очаквам с нетърпение следващите стъпки в процеса и с удоволствие ще ви предоставя всякаква допълнителна информация, от която може да се нуждаете.“

Написване на имейли за последващи действия с ClickUp Brain

Написването на перфектния имейл за последващи действия, който показва, че сте мотивирани да се присъедините към организацията и сте подходящият човек за работата, изисква много мислене.

ClickUp Brain, вграденият в ClickUp AI Writer for Work, ви помага да дадете най-доброто от себе си.

Независимо дали става дума за благодарствено писмо или последваща информация за статуса на кандидатурата ви, ClickUp Brain пише текста за вас с подходящ тон и яснота, като същевременно проверява правописа в вашите документи и задачи – без никакви плъгини или разширения.

ClickUp Brain действа и като AI Knowledge Manager, предоставяйки ви незабавен достъп до информация за всички ваши задачи, документи и проекти. Искате да знаете кога е следващата ви стъпка? Или може би търсите бележките, които сте си направили по време на интервюто?

Просто попитайте ClickUp Brain.

💡Професионален съвет: След интервюто качи гласова бележка или бележки в ClickUp и позволи на изкуствения интелект да генерира транскрипт или резюме, което подчертава важните точки. Използвай го, за да подготвиш последващата комуникация.

Примери за имейли за последващи действия: Как да се справите с различни сценарии за последващи действия

1. Последващи действия след телефонно интервю

Относно: Въодушевен от [Длъжност] – Благодаря за обаждането! Здравейте, [име на интервюиращия], Надявам се, че сте добре. Искам да ви благодаря, че отделихте време да разговаряте с мен на [ден/дата] относно позицията [длъжност] в [наименование на компанията]. Беше чудесно да науча повече за ролята и за начина, по който работи екипът. Фактът, че [конкретен детайл или аспект, обсъден по време на интервюто] е част от длъжността, ме кара да се вълнувам още повече от тази възможност. Смятам, че моите [споменете подходящо умение или опит] ще бъдат много подходящи за вашия екип. Моля, уведомете ме, ако имате нужда от допълнителна информация от мен, докато продължавате процеса на наемане. Още веднъж ви благодарим и се надяваме да чуем от вас скоро. С уважение, [Пълно име] [Телефонен номер] [Профил в LinkedIn]

2. Последващи действия след лично интервю

Относно: Благодаря ви за чудесната среща Здравейте, [име на интервюиращия], Искам да ви благодаря, че се срещнахте с мен днес. Оценявам времето, което отделихте, за да ми разясните очакванията за позицията [Длъжност] и да ми покажете офиса. Беше чудесно да усетя динамиката и енергията на екипа – това определено ми направи силно впечатление. Проектът, за който споменахте, [вмъкнете конкретни подробности], звучи като брилянтно предизвикателство и съм развълнуван да допринеса с [конкретните си умения или квалификации] към вашия екип, за да помогна за постигането на успех. Споменахте също, че може да има още един кръг интервюта или технически оценки. Моля, споделете подробностите възможно най-скоро и аз ще се заема с тях. Още веднъж благодарим за отделеното време. С уважение, [Пълно име] [Телефонен номер] [Профил в LinkedIn]

3. Последващи действия след окончателно интервю

Тема: Размисли върху последната ни дискусия Здравейте, [име на интервюиращия], Благодаря на вас и на екипа за този интервю процес. Оценката на уменията беше интересно предизвикателство и ми хареса и личната ни среща. Като цяло, опитът беше както поучителен, така и ползотворен. Впечатлен съм от професионализма на всички, с които разговарях на всеки етап. След като приключих с последния етап от интервюто, моля, не се колебайте да се свържете с мен, ако имате нужда от допълнителна информация, като например моето портфолио или други документи. Можете да ми пишете по всяко време и с удоволствие ще ви предоставя всичко, от което се нуждаете. Благодаря ви и очаквам да чуя от вас скоро. С уважение, [Пълно име] [Телефонен номер] [Профил в LinkedIn]

Приемане на стратегия за последващи действия: преодоляване на често срещани предизвикателства при последващите действия

Стъпка 1: Обмислете и останете любопитни

Преди да напишете имейла за последващи действия, отделете малко време, за да обмислите намеренията си. Ако единствената ви мотивация е да получите офертата, имейлът може да изглежда прекалено транзакционен, което вероятно ще навреди повече, отколкото ще помогне.

Вместо това, фокусирайте се върху създаването на обмислено и конструктивно съобщение, което да провокира искрен обмен на идеи.

Подчертайте тема или подробност от интервюто, която е предизвикала интереса ви – може би мениджърът по наемането е обсъдил как да се използва изкуствен интелект в комуникацията по електронна поща.

✅ Задавайте обмислени въпроси за позицията/компанията и споделете практични съвети. Вашето последващо действие трябва да балансира любопитството и професионализма.

Стъпка 2: Останете верни на себе си

Когато се концентрирате върху написването на перфектния имейл за последващи действия, лесно е да почувствате, че трябва да предадете определена представа или впечатление.

Представянето на истинската си същност по време на процеса на наемане може да ви помогне да се уверите, че ще се озовете на работно място, където се чувствате приет и овластен.

По същия начин, хората, с които се свързвате, вероятно също се опитват да създадат удобен и съгласуван екип. Интервюто предлага подходяща платформа, за да определите дали вашите стилове на комуникация и ценности са подходящи един за друг.

✅ По време на търсенето на работа останете верни на себе си, на това, което предлагате, и на това, което търсите, и се представяйте като себе си във всяка комуникация.

Стъпка 3: Бъдете внимателни с границите

Уверете се, че общувате с основния контакт, с когото сте били в връзка по отношение на работната позиция.

Ако смятате, че е необходимо да се свържете с някой друг, споменете предишните си взаимодействия с колегата му и деликатно попитайте за новини.

❌ Избягвайте да се свързвате агресивно с много хора от компанията, за да получите бърза обратна връзка.

Стъпка 4: Уважавайте техния график

Когато се свързвате с рекрутиращия или мениджъра, имайте предвид техния график. Ако са ви казали, че им трябват две седмици, за да бъдат готови за следващите стъпки, дайте им пълните две седмици плюс ден-два, за да се отчетат закъсненията, преди да се свържете с тях.

✅ Има изключения, при които по-ранно проследяване може да е подходящо – например, ако получите предложение за работа от друга компания. Независимо дали сте склонни да приемете другата оферта или да дадете предимство на тази възможност, информирайте рекрутиращия за промяната в графика си, за да помогнете на всички да вземат информирано решение.

Стъпка 5: Настройте работния процес за последващи действия

Кандидатстването за работа никога не се свежда само до чакане на една възможност. Вероятно кандидатствате в няколко компании, проучвате различни позиции и се опитвате да поддържате всичко в ред, което може да бъде досадно.

Нужна ви е система за стратегическо проследяване. Ето защо е важно да използвате мощен инструмент за управление на проекти и задачи като ClickUp. Нека разгледаме как той може да ви помогне.

Задачите в ClickUp са в основата на ефективното управление на процеса на последващи действия след интервюто. Като кандидат за работа, прецизната организация на всяка последваща стъпка може да направи разликата между гладък процес и хаотичен процес.

За всяко интервю създайте задача с името на интервюиращия, компанията и длъжността – например „Последващи действия: маркетинг мениджър в XYZ Corp. “.

Планирайте, организирайте и действайте по всяка кандидатура за работа с ClickUp Tasks.

Определете конкретен срок за изпращане на имейл за последващи действия, обикновено в рамките на 24-48 часа след интервюто, и определете ниво на приоритет за всяка задача (например, високо за важни последващи действия).

Добавете статуси като „Необходимо проследяване“, „Изпратен имейл“, „Насрочен тест“ и „В очакване на отговор“, за да проследявате кандидатурата си и да сте сигурни, че нищо няма да бъде забравено.

А най-хубавото?

С ClickUp Automations можете да настроите автоматизация, за да си възлагате задачи за последващи действия след всяко интервю или да ги препращате към вашия рекрутър за актуална информация.

Например, изпратете благодарствено писмо по имейл 24 часа след всяко интервю или задайте напомняния, ако не сте получили отговор в определен срок. След като изпратите имейла за последващи действия, статуса на задачата може автоматично да се промени от „Необходими последващи действия“ на „В очакване на отговор“.

Ако търсите динамичен център за организиране на бележките си от интервюто, шаблони за последващи действия и проучвания, ClickUp Docs няма да ви разочарова.

След всяко интервю веднага запишете ключовите моменти и изводи от разговора в документа си. Това може да включва името на интервюиращия, зададените въпроси и всичко, което искате да споменете в последващото си имейл.

Вградете джаджи в ClickUp Docs, за да управлявате крайните срокове на задачите и да актуализирате статуса им.

💡Професионален съвет: Използвайте функцията за вложени страници в ClickUp Docs, за да организирате бележките си по етапи на интервюто (например телефонно интервю, интервю на място, финален кръг), за да проследявате по-ясно напредъка.

Но това не е всичко.

Използвайте шаблона за търсене на работа на ClickUp, за да опростите търсенето си. Това е чудесен инструмент, особено ако кандидатствате за няколко позиции едновременно.

Изтеглете този шаблон Няма нужда да изобретявате колелото от нулата с шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Ето какво можете да направите с тях:

Проследявайте напредъка на всяка кандидатура – дали е „Отворена“, „На интервю“ или „Завършена“.

Категоризирайте обявите за работа, добавете важни подробности и следете всичко от един екран.

Организирайте кандидатурите си и комуникацията с работодателите с персонализирани изгледи, които отговарят на вашия процес.

По този начин всичко е на едно място и няма да се налага да претърсвате имейлите си, за да се свържете по подходящия начин в подходящия момент.

Как да продължите след липса на отговор

Нямате отговор дори след като сте се свързали? Това е разочароващо, особено когато дните се превръщат в седмици без никаква вест. Ето как да се справите с мълчанието.

1. Споделете подходящ ресурс, вместо да „проверявате“

Не правете последващи действия, а изпратете статия, подкаст или видео, които съответстват на интересите на компанията или на нещо, което сте обсъдили по време на интервюто за работа. Можете да кажете: „Натъкнах се на тази статия и си спомних за нашия разговор – тя изглежда подходяща за вашите текущи проекти. “

2. Добавете малко хумор, за да се отличите

Опитайте с нещо неангажиращо като: „Надявам се, че предишното ми съобщение не е изчезнало в черната дупка на електронната поща! Просто исках да се свържа с вас и да попитам дали има някакви новини относно решението за наемане. ”

3. Поздравете ги за последните им успехи

Проучете нещо, което са постигнали наскоро – може би публично обявление, събитие или проект, в който са участвали – и го споменете в последващата комуникация:

„Поздравления за [постижение]! Пожелавам на вас и [име на организацията] всичко най-добро за бъдещото ви развитие. И, разбира се, ако смятате, че бих могъл да се впиша в плановете ви за бъдещето, бих се радвал да поговорим.“

Овладяване на изкуството на последващите действия след интервю за работа

Не забравяйте – за да овладеете изкуството на последващите действия, трябва да ги разглеждате като нещо повече от формалност.

Бъдете искрени, поддържайте любопитството си и използвайте имейла за последващи действия като възможност да подчертаете ценността, която носите. Дори и да не успеете да получите мечтаната позиция в дадена компания, нямате нищо да губите с добре формулиран имейл за последващи действия.

Всъщност, вие оставяте впечатление, което може да ви донесе ползи в бъдещи възможности. Търпението, упоритостта и професионализмът са най-добрите ви инструменти.

Ако търсите ефективен начин да управлявате и изпълнявате последващи действия, ClickUp има всичко необходимо, за да организирате, планирате и автоматизирате всички свързани задачи.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Трябва ли да се свържа повече от веднъж?

Да, но го направете обмислено. След първоначалното благодарствено писмо изчакайте поне една седмица, преди да изпратите последващо писмо. Ако след още една или две седмици все още няма отговор, можете да изпратите още едно учтиво последващо писмо. Ако изпратите повече от това, рискувате да изглеждате прекалено настойчиви, което може да има обратен ефект.

2. Колко време трябва да изчакам, преди да изпратя последващо писмо?

Обикновено е най-добре да изчакате 5-7 работни дни след интервюто, преди да изпратите първото си последващо писмо. Това дава време на екипа по наемането да прегледа кандидатите и да проведе вътрешни дискусии. Ако се прибързате с последващото писмо, може да изглеждате нетърпеливи, но ако изчакате прекалено дълго, може да си помислят, че не сте заинтересовани.

3. Какво да направя, ако нямам имейл адреса на интервюиращия?

Ако нямате директния имейл адрес на мениджъра по наемането, проверете вашите имейл кореспонденции – понякога тази информация се съдържа в тях. Ако това не е възможно, свържете се с рекрутиращия или с контактното лице от отдел „Човешки ресурси“, което е организирало интервюто. И ако нищо друго не помогне, изпратете общо съобщение за последващи действия до представителя на отдел „Човешки ресурси“ на компанията или на имейл адреса, посочен на уебсайта им.

Ако са ви казали, че ще се свържат с вас в определен срок, а този срок е изтекъл, изпратете учтиво писмо за последващи действия. Посочете техния график и попитайте дали има някакви новини. Ако все още не сте получили отговор след разумен период от време, това може да е знак, че те продължават с други кандидати.