Как да подобрите уменията си за набиране на персонал

„Това, което изглеждаше като незначителна среща, се оказа едно от най-добрите ми назначения.“

Този цитат се отнася до среща между Уилям Тинкуп – лидер в областта на мисленето, президент на RecruitingDaily и знаменитост в света на човешките ресурси – и един изключителен кандидат, който той срещнал, докато чакал на опашката в супермаркета. Кандидатът впоследствие се превърнал в „един от най-добрите проектни мениджъри, с които (той) някога е имал удоволствието да работи“.

Разбира се, не всеки специалист по подбор на персонал може да се надява да срещне кандидата на мечтите си в супермаркета. Намирането на подходящия кандидат за дадена длъжност обикновено е като каране на влакче в увеселителен парк, което включва множество обяви за работа, сесии за подбор на кандидати, интервюта и преговори за оферти.

Да, привличането на таланти става все по-трудно – почти 80% от работодателите в световен мащаб съобщават за затруднения при намирането на квалифицирани кадри, в сравнение с едва 35% преди десет години.

Ето обаче уловката – да бъдеш успешен специалист по подбор на персонал не означава просто да запълваш позиции, когато възникне нужда. Става въпрос за изграждане на значими, взаимноизгодни и дълготрайни взаимоотношения.

За да успеете, трябва да усъвършенствате уменията си за набиране на персонал – комбинация от меки умения, твърди умения, специфични за набирането на персонал, и знания за бранша. Уменията за набиране на персонал ще ви помогнат да изградите взаимоотношения и да вземете стратегически решения в най-добрия интерес на компаниите и потенциалните кандидати. В това се крие пътят към нирвана в областта на човешките ресурси – щастливи нови служители и доволни компании.

Нека разгледаме как можете да постигнете това.

Ключови меки умения и основни компетенции на специалиста по подбор на персонал

Уменията за набиране на персонал обхващат широк спектър от способности и компетенции. Вашата работа не се състои в пресяване на автобиографии. Дълбок интерес към хората и ясно разбиране на работните роли и индустрията са основни умения, които са необходими в тази област.

Както често повтаря Джош Берсин, директор и основател на Bersin by Deloitte, „Днешният специалист по подбор на персонал трябва да бъде маркетинг специалист, търговец, кариерен консултант и психолог в едно. ” Звучи ли ви това като прекалено трудна работа?

Не е необходимо да е така. Специализираните умения на специалистите по подбор на персонал имат за цел да улеснят работата ви и да доведат до най-добри резултати при наемането на служители. А най-основното изискване за всеки успешен специалист по подбор на персонал е солидна основа от меки умения.

Защо меките умения са важни при набирането на персонал?

Всяка нова връзка носи със себе си цяла гама от емоции – например вълнение, нервност и надежда. Управлението на емоциите и очакванията е в основата на целия процес на набиране на персонал. За да успеете в това, се нуждаете от подходящите меки умения.

Меките умения са в основата на ефективното набиране на персонал. Като опитен специалист по подбор на персонал, вие сте повече от посредник – вие сте жизненоважната връзка, която балансира нуждите на компанията и амбициите на кандидатите.

Тези умения не могат да се усвоят за една нощ. Но никой успешен специалист по подбор на персонал не може да се справи без тях, така че времето, прекарано в усъвършенстването им, е добре инвестирано.

Един добър специалист по подбор на персонал трябва да развива следните качества:

Способност да управлявате очакванията

Добрите специалисти по подбор на персонал са наясно с длъжностните роли, отговорностите и това, което компанията може да предложи веднага. Това е важен аспект от изграждането на взаимоотношения и гарантира гладък процес на подбор на персонал за всички участници.

Добри умения за слушане

Умението да слушате – наистина да слушате – е незаменимо, защото ви позволява да улавяте фините сигнали и да оцените истинския потенциал на кандидата, което ви помага да изберете най-добрите кандидати от всички.

Уменията за активно слушане са особено важни в ситуации на наемане на персонал под натиск, като например наемане на персонал за стартиращи компании, както обяснява Патрик Колисън, главен изпълнителен директор на Stripe: Stripe избра да действа бавно, като отне почти 2 години, за да наеме първите си 10 служители.

Силни умения за изграждане на мрежи и връзки

Те са също толкова важни, колкото и уменията за добро слушане. Като поддържате отношения с кандидатите и мениджърите по набиране на персонал, вие полагате основите за дългосрочен успех.

Надеждност и силни комуникативни умения

Доверието е всичко в набирането на персонал. Вашата способност да комуникирате ефективно и да изградите връзка с потенциалните кандидати прави цялата разлика. Неяснотата няма място в прозрачния процес на набиране на персонал и води само до разочаровани кандидати, лоши отзиви за компанията в сайтовете за работа и в крайна сметка загуба на време за всички участници.

Естествено любопитство

Нека си признаем – един типичен ден в живота на мениджър по набиране на персонал може бързо да се превърне в поредица от повтарящи се задачи. Но има причина, поради която сте се насочили към човешките ресурси или привличането на таланти: вроден интерес към хората и към това, което ги мотивира. Искреният интерес към търсещите работа и техните амбиции внася свежест и личен подход в рутинните задачи като публикуване на обяви в сайтове за работа или планиране на интервюта.

Увереност

И накрая, увереност. Кандидатът пред вас обмисля да направи решителна крачка. Добрият специалист по подбор на персонал не може да изразява колебание или несигурност. Вие – аурата, която излъчвате – ще бъдете негов ориентир, формирайки първото и трайно впечатление за новата длъжност и компанията.

Основни компетенции, които всеки успешен специалист по подбор на персонал трябва да притежава

Как да овладеете ключовите меки умения, които са от съществено значение за специалистите по подбор на персонал? Нека ги разделим на основни компетенции.

Емоционална интелигентност: Емоционалната интелигентност ви позволява да се свържете с кандидатите за работа с емпатия, като ги карате да се чувстват ценени и разбрани. Това от своя страна ви помага да определите дали даден кандидат е подходящ и ще се впише добре в корпоративната култура.

Умения за решаване на проблеми: Независимо дали става дума за оттегляне на кандидат в последния момент или за мениджър по набиране на персонал с променящи се изисквания, трябва да мислите бързо и да намирате решения.

Умения за многозадачност и управление на времето: Работата с множество кандидати, свободни работни места и срокове изисква силни умения за многозадачност и ефективно управление на времето.

Умения за водене на преговори: От преговори за заплата до обсъждане на предложения за работа, вашата способност да съчетаете идеалния кандидат с идеалното предложение, съчетана с силни комуникативни умения, създава печеливш резултат както за кандидата, така и за компанията.

Адаптивност и критично мислене: Обстановката в областта на набирането на персонал се променя постоянно и вие също трябва да се променяте. Способността да се адаптирате към променящите се пазари на труда и да оценявате сценариите обективно ще ви помогне да бъдете в крак с тенденциите в бранша и да коригирате стратегиите си в зависимост от бранша.

Значението на твърдите умения при набирането на персонал

Макар меките умения да са от жизненоважно значение, твърдите умения за набиране на персонал или техническите способности са в основата на процеса на набиране на персонал. Тези способности ви позволяват да използвате технологиите, да анализирате данни и ефективно да рекламирате възможностите за работа.

Ето няколко ключови твърди умения, които всеки специалист по подбор на персонал трябва да притежава:

Умения за маркетинг и продажби : Набирането на персонал често се сравнява с продажбите. Добрите умения за продажби могат да ви помогнат да промотирате работата и корпоративната култура пред потенциалните кандидати . Силните умения за маркетинг в областта на набирането на персонал ви позволяват да създадете убедителни възможности за представяне, които да резонират с най-добрите таланти.

Набиране на персонал чрез LinkedIn и социалните медии : Социалните медии вече не са само за лична употреба; те са мощен инструмент за набиране на персонал, където можете да покажете своите умения за продажби. Вашата способност да използвате ефективно платформи като LinkedIn за намиране на кандидати, изграждане на връзки и споделяне на свободни работни места може значително да разшири вашия резерв от таланти.

Набиране на персонал чрез LinkedIn и социалните медии : Социалните медии вече не са само за лична употреба; те са мощен инструмент за набиране на персонал, където можете да покажете своите умения за продажби. Вашата способност да използвате ефективно платформи като LinkedIn за намиране на кандидати, изграждане на връзки и споделяне на свободни работни места може значително да разшири вашия резерв от таланти.

Умения за работа с технологии : В дигиталната ера владеенето на технологиите за набиране на персонал е задължително. Инструменти като системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и системи за проследяване на кандидати (ATS), както и шаблони , ви помагат да управлявате информацията за кандидатите, да проследявате кандидатурите, да подбирате кандидати и да оптимизирате процеса на наемане. Използването на технологии е особено важно за компаниите, които са популярни сред кандидатите.

Менталитет, основан на данни : Като специалист по подбор на персонал, трябва да анализирате данните за подбора, за да идентифицирате тенденции, да измервате ефективността и да вземате информирани решения. Менталитетът, основан на данни, ви помага да оптимизирате стратегиите си за подбор на персонал и да подобрите резултатите.

SEO и дигитален маркетинг : Бизнесът използва SEO, за да привлича клиенти; вие можете да го използвате, за да привлечете подходящия кандидат. Разбирането как да оптимизирате обявите за работа за търсачките гарантира, че вашите обяви достигат до подходящата аудитория.

Аналитика: Набирането на персонал не е само въпрос на интуиция, а и на цифри. Аналитиката ви помага да проследявате показатели като време за запълване на позицията, разходи за наемане и процент на текучество през първата година. Познаването на тези показатели гарантира непрекъснато подобряване на процесите по набиране на персонал.

Влиянието на изкуствения интелект върху набирането на персонал

Привличането на таланти с помощта на изкуствен интелект (AI) революционизира сектора на подбора на персонал. От подбор на кандидати с помощта на AI до автоматизирано планиране на интервюта, инструментите за подбор на персонал с AI могат да поемат повтарящите се задачи, което ви позволява да се съсредоточите върху това, в което сте най-добри – вземането на стратегически решения за наемане на персонал.

Въпреки че само 12% от професионалистите в областта на набирането на персонал през 2023 г. са използвали изкуствен интелект като част от процесите си по набиране на персонал, този процент със сигурност ще се увеличи.

Разбира се, макар че изкуственият интелект може да подобри процеса на набиране на персонал, той не може да замести човешкия допир, който е в основата на успешното наемане. Неуспешният опит на Amazon да използва изкуствен интелект за подбор на кандидати е добре известен поучителен пример.

Все пак, използването на AI инструменти за набиране на персонал като ваши помощници за повтарящи се задачи може да ви спести много време при наемането, да ви помогне да откриете скрити таланти и да подобрите опита на кандидатите, особено при набиране на голям брой служители. Между другото, Amazon все още използва AI за набиране на персонал, като внимателно следи резултатите.

Как да подобрите уменията си за набиране на персонал

Усъвършенстването е непрекъснат процес и секторът на подбора на персонал не прави изключение. Независимо дали искате да усъвършенствате уменията си за водене на преговори или да научите нови специализирани умения за подбор на персонал, ето как да останете начело.

С появата на нови инструменти, стратегии и тенденции в областта на подбора на персонал, трябва да сте в крак с времето.

Непрекъснатото учене обаче не означава просто да се държите в крак с времето, а да бъдете винаги една крачка напред. Независимо дали чрез онлайн курсове, семинари или събития за създаване на контакти, колкото повече учите, толкова по-голяма стойност можете да предложите. Непрекъснатото учене в крайна сметка е инвестиция в себе си.

Нека видим как можете да го направите.

Най-добрите специалисти по подбор на персонал постоянно усъвършенстват стратегиите си за подбор и проучват нови софтуерни решения за управление на човешките ресурси, защото добрите умения за подбор на персонал трябва да бъдат съчетани с отлични инструменти за подбор.

Експериментирайте с вашите практики за набиране на кадри

Един от най-ефективните начини да поддържате уменията си за набиране на персонал на високо ниво е активно да търсите недоразвити начини за намиране на кандидати. Прочетете последните новини в социалните медии за набиране на персонал, разгледайте нишови борси за работа или използвайте платформи, базирани на изкуствен интелект, за да идентифицирате и ангажирате най-добрите таланти по-ефективно.

Редовното посещаване на уебинари, конференции и събития за създаване на контакти в бранша може да ви даде ценна информация за нововъзникващите тенденции и най-добрите практики в областта на подбора на кадри.

💡Съвет от професионалист: Абонирайте се за водещи блогове и подкасти за набиране на персонал, за да сте в течение с най-новите новини и тенденции в бранша, като например „The Recruiting Future “ от Мат Олдер.

Бъдете в крак с тенденциите

Разбирането на най-новите тенденции в опита на кандидатите е друга ключова област, на която трябва да се съсредоточите. Днешните кандидати очакват по-персонализирани и ангажиращи взаимодействия по време на целия процес на наемане.

Като се информирате за новите методи за подобряване на опита на кандидатите, като например мобилни приложения за кандидатстване, чатботове с изкуствен интелект за първоначален подбор или платформи за видео интервюта, вие ще се превърнете в специалист по подбор на персонал, който наистина цени времето на кандидатите.

💡Съвет от професионалист: Присъединете се към професионални общности или форуми за набиране на персонал, за да обменяте идеи, да задавате въпроси и да учите от колегите си. Ето един, който намерихме: Society for Human Resource Management(Общество за управление на човешките ресурси).

Накрая, овладяването на съвременни технологии за набиране на персонал помага на специалистите по подбор на персонал, които искат да се отличат. Това включва запознаване с системите за проследяване на кандидати (ATS), научаване как да използвате анализа на данни, за да вземете информирани решения за наемане, и да сте в крак с най-новите CRM инструменти, които улесняват комуникацията с кандидатите. Помислете да научите повече за тези инструменти чрез онлайн курсове и уроци.

💡Съвет от професионалист: Експериментирайте с нови инструменти в тестова среда, преди да ги интегрирате напълно в процеса си, за да проучите потенциала им, без да нарушавате текущия си работен процес.

Сега разгледайте ClickUp — универсален инструмент за управление на проекти, на който се доверяват съвременните специалисти по подбор на персонал!

Как ClickUp ви помага да станете звезда в подбора на персонал

Преглеждайте задачите си в различни формати (като списък, таблица, кутия и диаграма на Гант) според нуждите си с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp е централен хъб за цялата информация за служителите, който позволява на специалистите по подбор на персонал лесно да имат достъп и да управляват профилите на кандидатите, да проследяват напредъка на набирането на персонал и да поддържат комуникацията.

Ето как това може да ви помогне:

ClickUp Views : Персонализирайте таблото си, за да се фокусирате върху конкретни показатели за набиране на персонал или етапи в процеса на наемане. Например, използвайте Персонализирайте таблото си, за да се фокусирате върху конкретни показатели за набиране на персонал или етапи в процеса на наемане. Например, използвайте изгледа „Календар“ , за да планирате интервюта и последващи разговори.

Използвайте календарния изглед, за да планирате интервюта с кандидатите.

Напомняния в ClickUp: Задавайте напомняния за важни задачи и ги отбелязвайте като изпълнени, отлагайте, пренареждайте или делегирайте според нуждите си. Задавайте напомняния за важни задачи и ги отбелязвайте като изпълнени, отлагайте, пренареждайте или делегирайте според нуждите си.

Задачи в ClickUp: Оптимизирайте процесите си по набиране на персонал, като създавате списъци със задачи за обяви за работа, подбор на кандидати, насрочване на интервюта и проверка на препоръки. Това гарантира проследяване в реално време и че всички етапи по набирането на персонал са организирани и изпълнени ефективно.

Създайте списък със задачи като част от плана си за набиране на персонал, като използвате ClickUp Tasks.

ClickUp Docs: Създайте документи за въвеждане, насоки и страници с помощна информация за новите служители, в които са описани необходимите задачи, като попълване на документи, настройка на оборудване, обучение и представяне на екипа. Това гарантира плавен преход за новоназначените служители. Създайте документи за въвеждане, насоки и страници с помощна информация за новите служители, в които са описани необходимите задачи, като попълване на документи, настройка на оборудване, обучение и представяне на екипа. Това гарантира плавен преход за новоназначените служители.

ClickUp Dashboards: Използвайте данните за представянето на служителите от персонализирани табла, за да идентифицирате уменията и качествата на успешните кандидати и да усъвършенствате стратегиите си за набиране на персонал. Използвайте данните за представянето на служителите от персонализирани табла, за да идентифицирате уменията и качествата на успешните кандидати и да усъвършенствате стратегиите си за набиране на персонал.

Анализирайте данните за наетите от вас служители с помощта на таблата за управление на ClickUp.

За да проследявате общите си цели за набиране на персонал за тримесечието или годината, използвайте ClickUp Goals. Можете също да свържете отделни задачи (като „Организиране на техническо интервю“ и „Проверка на референции“) с по-голяма или дългосрочна цел („Завършване на процеса на набиране на персонал за отдел X“).

Проследявайте напредъка по индивидуалните си цели и задачи с помощта на ClickUp Goals.

ClickUp ни помага да управляваме по-добре проектите си и прави целия процес по-лесен и по-бърз. Той също така осигурява прозрачност на информацията, което е от решаващо значение за нашите екипи, за да бъдат на една и съща вълна.

ClickUp ни помага да управляваме по-добре проектите си и прави целия процес по-лесен и по-бърз. Той също така осигурява прозрачност на информацията, което е от решаващо значение за нашите екипи, за да бъдат на една и съща вълна.

Ако искате асистент, който да ви помага с повтарящите се задачи, за които говорихме, използвайте нашия AI инструмент ClickUp Brain. Той може да създава автоматизирани обобщения и актуализации за набирането на персонал, да подчертава задачите, които изискват внимание, и да генерира персонализирани планове за набиране на персонал за вас.

Автоматизирайте много задачи, свързани с набирането на персонал, като например изготвяне на описания на длъжностите (JD) и преглед на автобиографии, с ClickUp Brain.

💡Професионален съвет: Ако работите върху придобиването на меки или твърди умения, използвайте ClickUp Goals, за да зададете цели за обучението си и да проследявате напредъка си.

Как мениджърите по набиране на персонал могат да се възползват от стратегическите шаблони за набиране на персонал на ClickUp

Използването на безплатните HR шаблони на ClickUp може да промени изцяло процеса на набиране на персонал. Помислете за тези шаблони като за надеждни помощници, които поемат тежките задачи, за да можете да се съсредоточите върху контактите с най-добрите кандидати и вземането на информирани решения за наемане.

Първо, разгледайте шаблона за план за действие за набиране на персонал на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Намерете, проверете и наемете кандидати лесно с шаблона за план за действие за набиране на персонал на ClickUp.

Независимо дали планирате мащабна кампания за набиране на персонал или попълване на нишова позиция, този шаблон ще ви помогне да изготвите ясен план за действие. Ето основните функции, които ще ви помогнат в плановете ви за набиране на персонал:

Визуална организация на работния процес: Използвайте визуални табла, за да организирате работния си процес, което ще улесни проследяването на напредъка на дейностите по набиране на персонал.

Персонализирани статуси: Създавайте задачи с персонализирани статуси като „Отворена“, „Завършена“, „В процес“, „Неподходяща“ и „В очакване“, за да проследявате ефективно всяка действие по набирането на персонал.

Управление на графика: Поддържайте процеса на набиране на персонал в правилната посока, като гарантирате навременното наемане с вграден график.

Инструменти за управление на проекти: Подобрете проследяването на набирането на персонал с функции като зависимости между задачите, проследяване на времето, реакции на коментари и автоматизация, които подобряват общата ефективност.

Следва шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp, който е чудесен начин да се уверите, че всеки етап от процеса на наемане е обхванат.

Изтеглете този шаблон Оценявайте кандидатите, като използвате персонализирани скали за оценка, за да прецените техните квалификации и пригодност за позицията, като използвате шаблона за набиране на кандидати на ClickUp.

От първоначалния контакт до окончателното предложение, този шаблон ви помага да поддържате последователност и задълбоченост в подхода си. Той е особено полезен за стандартизиране на процесите в различни роли или екипи, като гарантира, че всички са на една и съща страница и следват справедлив и последователен процес на наемане.

Можете лесно да персонализирате шаблона, за да отговаря на специфичните нужди на всяка позиция, като се уверите, че не пропускате никакви важни стъпки – дали това е ключов въпрос от интервюто или последваща задача. Шаблонът ви позволява също да сравнявате кандидатите един до друг, като използвате интерактивни таблици и табла за проследяване, за да идентифицирате бързо най-подходящия за позицията.

Ако се нуждаете от шаблон за управление на целия процес на набиране на персонал от начало до край, шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp е вашето решение.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте плановете си за набиране на персонал, спестете време и вземайте по-информирани решения за наемане с шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Независимо дали управлявате множество свободни работни места или усъвършенствате стратегията си за набиране на персонал, този шаблон предлага структуриран, адаптируем подход, който ще ви помогне да бъдете организирани и ефективни. Ето някои функции, които ще ви харесат:

Лесно публикуване на обяви за работа: Шаблонът предоставя структуриран формат за създаване и публикуване на обяви за работа, като гарантира последователност и яснота за всички ваши свободни позиции.

Ефективно проследяване на кандидатите: предлага централизирана система за проследяване на кандидатите през целия процес на наемане, от първоначалната кандидатура до окончателния подбор. Тази функция ви помага да поддържате организация и да контролирате усилията си за набиране на персонал.

Стандартизирани карти за оценка на интервюта: Шаблонът включва предварително изготвени карти за оценка на интервюта, които ви помагат да оцените кандидатите обективно въз основа на предварително определени критерии. Тази стандартизация гарантира справедливост и последователност в процеса на интервюиране.

С ClickUp можете да подобрите процеса на набиране на персонал и да гарантирате, че вашата компания наема най-добрите кандидати.

Подобрете уменията си за набиране на персонал с ClickUp

Винаги помнете, че уменията за набиране на персонал са нещо повече от просто запълване на позиции с най-добрите кандидати. Успешният специалист по набиране на персонал трябва да продължава да учи, да се усъвършенства и, най-важното, да е в крак с най-новите технологии.

Наличието на подходящи инструменти е задължително. ClickUp предлага на мениджърите по набиране на персонал цялостно решение, предназначено да оптимизира всеки аспект от процеса на набиране на персонал.

От управлението на информацията за кандидатите и планирането на интервюта до сътрудничеството с интервюиращи от различни отдели и проследяването на напредъка ви за мениджърите по наемане на персонал, ClickUp може да бъде адаптиран, за да отговори на всички ваши нужди в областта на набирането на персонал. И е страхотен и в други неща! За да помогнете на новите си служители да се включат веднага в работата, разгледайте някои шаблони за въвеждане в работата.

Не се доверявайте само на думите ни. Опитайте сами. Безплатно е!

