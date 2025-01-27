10-те най-добри инструмента за оценка на таланти за специалисти по подбор на персонал

Благодарение на множеството софтуерни продукти за управление на таланти, днес екипите по човешки ресурси могат да използват изкуствен интелект и усъвършенствани функции за оценка и анализ по време на набирането на персонал. Въпреки това, все пак е възможно да изберем неподходящия кандидат.

Какво може да правим погрешно? Като мениджър по наемането на персонал, открих, че въпреки многобройните интервюта, ние избираме кандидатите въз основа на няколко параметра – способността им да се представят отлично на теста и да създадат силно впечатление. Трябва да оценяваме по-задълбочено уменията им, като техническа компетентност, работа в екип, културно съответствие и др.

Нашият екип тества няколко инструмента за оценка на таланти и управление на производителността, за да ни помогне да проследим тези параметри. Искахме да направим информиран избор, основан на параметри, базирани на данни, а не на човешки предразсъдъци.

Нека разкрием по-подробно тези инструменти и разберем как и вие можете да изберете идеалните инструменти за оценка на таланти за вашата организация.

Защо избрахме тези инструменти за оценка на таланти, когато на пазара има толкова много други опции? Причините са доста прости.

Заедно с нашите мениджъри по човешки ресурси съм прекарал безброй часове в преглеждане на автобиографии и интервюиране на кандидати. Макар че тези традиционни методи все още са от съществено значение, те често не успяват да разкрият истинския потенциал на кандидата. Инструментът за оценка на таланти може да ви помогне да прецените по-добре уменията на кандидата, включително когнитивните способности, уменията за решаване на проблеми, техническите познания, комуникативните умения и много други.

За да ви помогнат в този сложен процес на оценяване, най-добрите инструменти за оценка на таланти трябва да имат следните характеристики:

Разширени модули за оценка: Изберете опцията, която отговаря на вашите специфични изисквания. Повечето софтуери за управление на човешките ресурси ще ви помогнат в основния процес на оценка на талантите. Например, ако имате нужда да тествате оценки за кодиране с реални симулации на работни задачи, уверете се, че вашият инструмент поддържа тази функция.

Леснота на употреба: Изберете лесен за употреба вариант, който е лесен за използване от целия ви HR екип. По моя опит това помага да се спести време и намалява неудовлетвореността на кандидатите и набиращите персонал.

Подробни анализи: Уверете се, че сте избрали инструмент, който може да ви предостави подробни отчети или система за оценяване, за да вземете информирани решения за наемане на персонал.

Възможности за интеграция: Уверете се, че инструментът предлага интеграция с избрания от вас софтуер за наблюдение на служителите , за да не се налага да синхронизирате данните ръчно. Онлайн инструментите за оценка на таланти не трябва да бъдат просто самостоятелен софтуер във вашия технологичен набор.

Като взехме предвид тези фактори, съставихме списък с най-добрите инструменти за оценка на таланти, които се предлагат на пазара днес. Докато някои инструменти са всеобхватни решения за планиране на човешките ресурси, други са насочени към нишови оценки, подходящи за конкретна цел, като например оценка на поведението или видео интервюта. Нека разгледаме тези десет инструмента един по един:

1. ClickUp (Най-добър за цялостния процес на управление на човешките ресурси и управление на проекти)

ClickUp е най-високо оцененият софтуер за продуктивност, управление на проекти и човешки ресурси в света, който може да се използва от компании с различна сложност, размер и отрасъл. С няколко безплатни шаблона за човешки ресурси и над 1000 интеграции, можете да започнете бързо процеса на набиране на персонал, като централизирате всичките си оценки на таланти, процеса на оценяване и въвеждането в една платформа.

Изтеглете този шаблон Лесно дефинирайте HR процедури и процеси за целия си екип, използвайки шаблона за HR SOP на ClickUp.

Вземете например шаблона за стандартни оперативни процедури в областта на човешките ресурси на ClickUp. Това е напълно персонализируем шаблон за бяла дъска, който ви позволява да установите протоколите, задачите и политиките на вашата организация в областта на човешките ресурси, като по този начин гарантирате, че вашите екипи по човешки ресурси винаги са запознати с процедурите, които трябва да следват в различни ситуации. Това ви позволява да се адаптирате към променящите се регулации и да помогнете на целия си екип по човешки ресурси:

Проследявайте базата от знания и актуализациите на документи, свързани с човешките ресурси, в централизирано хранилище.

Съхранявайте и актуализирайте лесно записите и процедурите за служителите

Проследявайте, наблюдавайте и контролирайте дейностите на отдел „Човешки ресурси“ за по-висока ефективност.

Платформата за човешки ресурси на ClickUp ви дава възможност да:

Опростете управлението на персонала: Създайте централизирана платформа за управление на всички данни за кандидатите, включително поверителна комуникация между мениджъри и подчинени, оценки, автобиографии и други подробности, което улеснява проследяването на тези данни за вашите служители.

Оптимизирайте процеса на набиране на персонал : Използвайте : Използвайте ClickUp Tasks , за да разделите процеса на набиране на персонал на управляеми части и да ги възложите на DRI (директно отговорни лица). Планирайте графиците за набиране на персонал, следете напредъка на задачите и преодолявайте пречките или сътрудничейте с други заинтересовани страни, като управлявате оценките, интервютата и контактите без усилие.

Получавайте информация в реално време: Анализирайте производителността, ангажираността и развитието на служителите чрез персонализирани Анализирайте производителността, ангажираността и развитието на служителите чрез персонализирани табла и отчети в ClickUp . С ClickUp Views можете да получите над 15 персонализирани изгледа, за да интерпретирате и споделяте данните по начин, който ви подхожда най-добре.

Задавайте напомняния и проследявайте : Задавайте автоматични напомняния за интервюта, последваща комуникация и други задачи, свързани с човешките ресурси, с : Задавайте автоматични напомняния за интервюта, последваща комуникация и други задачи, свързани с човешките ресурси, с ClickUp Reminders

Подобрете въвеждането и обучението : Създайте централизиран център за процеса на въвеждане с : Създайте централизиран център за процеса на въвеждане с ClickUp Docs , който спомага за безпроблемния поток на информация и актуализации в реално време с функциите си за съвместно редактиране.

Събирайте подробни отзиви от служителите: Събирайте анонимни отзиви или подробни отговори от кандидатите за процеса на набиране на персонал или дори за въвеждането в работата; можете да го направите лесно, като използвате : Събирайте анонимни отзиви или подробни отговори от кандидатите за процеса на набиране на персонал или дори за въвеждането в работата; можете да го направите лесно, като използвате ClickUp Form View.

Изтеглете този шаблон Прегледайте представянето на кандидатите или служителите въз основа на конкретни параметри, като използвате шаблона за преглед на представянето на ClickUp.

Освен това можете да ускорите онлайн оценката на уменията си, като използвате инструменти за оценка на таланти и усъвършенствани шаблони за оценка на представянето в ClickUp. Шаблонът за оценка на представянето в ClickUp, например, оптимизира целия процес на оценка на кандидатите, като ви позволява:

Поставете ясни цели за процеса на оценяване и наемане на персонал.

Ефективно проследявайте оценките и представянето на служителите

Получете честна обратна връзка и 360° оценки от работодатели и колеги.

Изтеглете този шаблон Вземайте решения за наемане на базата на данни, като използвате шаблона за матрица за подбор на персонал на ClickUp.

След като оценката е завършена, можете да изберете подходящия кандидат, като използвате шаблона за матрица за подбор на кандидати на ClickUp, който ви помага да оцените потенциалните кандидати справедливо и обективно. С помощта на този шаблон можете:

Организирайте цялата информация за кандидатите си на една платформа

Оценявайте автобиографии и получавайте всички данни за кандидатите, като опит, умения, квалификации и резултати от оценки, на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Получете всички функции за набиране на персонал, въвеждане в работата и други HR процеси в една единствена платформа.

Улеснете мозъчната атака и съвместното решаване на проблеми за HR инициативи, използвайки ClickUp Whiteboards.

Получавайте информация в реално време за производителността, ангажираността и развитието на служителите чрез персонализирани табла и отчети.

Съгласувайте целите на служителите с целите на организацията и проследявайте ефективно напредъка, като използвате ClickUp Goals , което позволява на новоназначените служители да знаят какво се очаква от тях.

Следете точно времето, което служителите прекарват в различни задачи и проекти, за оценка на производителността и разпределение на ресурсите с вградената функция за проследяване на времето в ClickUp

Останете свързани и управлявайте задачите по човешките ресурси, докато сте в движение, с помощта на мобилното приложение ClickUp

Защитете чувствителните данни на служителите с надеждни мерки за сигурност и функции за съответствие.

Използвайте ClickUp Brain , мощен AI асистент, за да автоматизирате рутинни задачи, да генерирате HR отчети и да получавате интелигентни предложения за процесите по наемане на персонал.

Ограничения на ClickUp

Предвид огромните му функционалности и характеристики, може да отнеме време да се запознаете с интерфейса на ClickUp, което изисква по-стръмна крива на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Mercer Mettl Assessments (Най-добрата цялостна онлайн платформа за оценяване)

чрез Mercer Mettl

Mercer Mettl е водещ играч в областта на оценката на таланти, предлагащ широка гама от оценки за оценяване на кандидатите в различни измерения. От психометрични оценки до оценки на техническите умения, Mercer Mettl предоставя цялостен поглед върху потенциала на кандидата.

Това го прави идеален за организации, които се нуждаят от цялостна платформа за наемане и управление на служители. Той включва възможност за провеждане на дистанционни оценки, подбор на кандидати и провеждане на интервюта, които са от решаващо значение за съвременното дигитално работно място.

Най-добрите функции на Mercer Mettl

Получете всеобхватна платформа за оценяване за кодиране, симулация, оценяване под наблюдение или онлайн изпит.

Персонализирайте оценките, за да ги съобразите с конкретните длъжности и изискванията на вашата индустрия.

Интегрирайте с няколко HR инструмента и системи, с поддръжка на над 20 езика.

Получете достъп до библиотека с предварително създадени оценки за процесите на наемане, обучение и развитие, както и за научния процес на оценяване.

Ограничения на Mercer Mettl

Предвид богатите си функции, той може да изисква дълъг период на обучение, особено за адаптиране на оценката към вашата конкретна индустрия или употреба.

Тъй като работи изцяло онлайн, той не може да обслужва пазари, които очакват данните и информацията за служителите да се съхраняват на тяхната платформа, особено за локална инсталация и съхранение на данни.

Цени на Mercer Mettl

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Mercer Mettl

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (41 отзива)

чрез TestGorilla

TestGorilla е популярен инструмент за оценка на кодиране и технически умения. Той ви позволява да създадете тест от нулата, като използвате различни видове оценки, включително оценка на уменията, свързани с работата, симулации, тестове за когнитивни способности, тестове за личност, меки умения и др.

Тази обширна библиотека от предварително създадени оценки и лесен за използване интерфейс я правят идеална за HR екипи, които може да не разполагат с техническите умения или познанията в конкретната област или индустрия, в която наемат персонал.

Най-добрите функции на Test Gorilla

Достъп до обширна библиотека с предварително създадени оценки за различни длъжности и индустрии.

Персонализирайте оценките лесно с помощта на интерфейса с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте видео интервюта и опции за наблюдение на живо за вашите оценки.

Интегрирайте се бързо с популярни HR системи

Ограничения на Test Gorilla

Ограничени задълбочени анализи в сравнение с някои конкуренти

Инструментът е насочен основно към предварителна проверка на кандидатите, а не към цялостна оценка на таланта, което го прави идеален само за мениджъри по наемане на персонал или екипи по подбор на кадри.

Цени на Test Gorilla

Безплатно

Стартово ниво : 75 $/месец

Pro: 115 $/месец

Оценки и рецензии за Test Gorilla

G2: 4,5/5 (над 1150 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (239 отзива)

4. The Predictive Index (най-добрият инструмент за оценка на поведението)

чрез The Predictive Index

Predictive Index или PI Hires (специфичният инструмент за оценка на таланти на компанията) е идеален за оценяване на кандидатите въз основа на поведенчески и когнитивни способности. Подкрепен от над 60 години изследвания в областта на поведенческите науки, инструментът предоставя ценна информация за това как хората взаимодействат с другите и подхождат към задачите, като ви помага да идентифицирате най-подходящите кандидати за вашия екип.

Най-добрите функции на Predictive Index

Използвайте силата на поведенческата оценка, за да идентифицирате личностни черти и стилове на работа.

Използвайте когнитивната оценка, за да измерите гъвкавостта в ученето.

Създайте и развивайте екипи, съобразени с вашите изисквания, като използвате инструмента за оптимизиране на талантите.

Получете API и опции за интеграция с няколко HR системи за безпроблемни работни процеси.

Ограниченията на Predictive Index

Фокусира се предимно върху поведенчески и когнитивни оценки, ограничени в други области.

Изисква обучение и дълъг процес на усвояване, за да се използват пълноценно възможностите на платформата.

Цени на Predictive Index

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Predictive Index

G2: 4,7/5 (650 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Alva (най-добрият инструмент за оценка на таланти с изкуствен интелект)

чрез Alva

Alva е модерен инструмент за оценка на таланти за екипи, които желаят да оценяват кандидатите бързо и точно. Той комбинира разработени от експерти тестове за личност и логика с усъвършенствани възможности за изкуствен интелект и машинно обучение, за да предостави полезна информация за потенциала на кандидата в различни области.

Най-добрите функции на Alva

Използвайте оценките на личността и логиката, базирани на изкуствен интелект, за да получите бърз анализ и обратна връзка за даден кандидат.

Ускорете оценяването си с помощта на бърза оценка и класиране на кандидатите.

Интегрирайте безпроблемно с няколко HR инструмента и CRM системи, използвайки вградени API и опции за синхронизация.

Ограничения на Alva

Сравнително нова платформа с ограничено проникване на пазара

Пълното разчитане на изкуствения интелект може да бъде повод за загриженост за някои организации, особено когато става въпрос за информация за кандидатите и поверителността на данните.

Цени на Alva

Развитие : 429 $/месец

Мащаб : 799 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Alva

G2: 4. 1/5 (12 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. iMocha (Най-изчерпателният инструмент за оценка и привличане на таланти)

чрез iMocha

За всеки, който отдавна работи в областта на човешките ресурси, iMocha е добре познато име. Този всеобхватен инструмент за оценка и привличане на таланти вече се захранва от изкуствен интелект, с над 200 таксономии, над 1500 профила на длъжности и над 2500 теста за твърди и меки умения, от които можете да избирате. Той предлага всеобхватен набор от оценки и задълбочени анализи, които помагат на специалистите по подбор на персонал да вземат информирани решения за наемане.

Най-добрите функции на iMocha

Оценявайте широк спектър от умения, от технически познания до меки умения.

Създайте персонализирани оценки, които да отговарят на конкретните изисквания на работата.

Използвайте AI-базирано наблюдение за сигурно провеждане на тестове

Генерирайте подробни анализи на производителността и полезни прозрения

Интегрирайте ги безпроблемно със съществуващите HR системи за ефективен работен поток.

Ограничения на iMocha

Сложната платформа с по-стръмна крива на обучение в сравнение с някои конкуренти

Няма безплатен план, с който да изпробвате инструмента.

Цени на iMocha

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за iMocha

G2: 4. 4/5 (252 отзива)

Capterra: 4,5/5 (30 отзива)

7. Testlify (Най-добрият инструмент за оценка на тестове с доклади и анализи, базирани на изкуствен интелект)

чрез Crozdesk

Testlify е иновативен инструмент за оценка, който анализира информацията за кандидатите и техните комуникативни умения по време на процеса на наемане. Тези оценки са подробни и включват няколко параметра, с които можете да експериментирате. Тъй като оценката се базира на конкретни предварително определени фактори, целият процес става обективен и справедлив, като се гарантира, че няма пристрастни решения в процеса на наемане.

Най-добрите функции на Testlify

Провеждайте интересни видео интервюта с различни видове въпроси.

Оценявайте практическите умения чрез интерактивни оценки на уменията.

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за да оцените представянето на кандидатите.

Интегрирайте ги безпроблемно в съществуващите работни процеси по наемане на персонал.

Ограничения на Testlify

Оценките на кандидатите не поддържат няколко езика.

Ограничен обхват за оценки на базата на ролята

Цени на Testlify

Стартово ниво : 49 $/месец

Базов : 149 $/месец

Бизнес: 299 $/месец

Премиум: 749 $/месец

Оценки и рецензии за Testlify

G2: 4,8/5 (125 отзива)

Capterra: 4,0/5 (29 отзива)

8. HireVue (Най-добрата платформа за оценка и видео интервю, базирана на изкуствен интелект)

чрез HireVue

Друга платформа в нашия списък, която използва AI по отличен начин, е HireVue. Тази платформа за дигитални интервюта и оценка използва AI технология за това, което нарича „човешки потенциал“. Платформата е идеална за провеждане на видео интервюта и предоставяне на кандидатите на подробни оценки и игрови елементи, които правят целия процес по-интересен и вълнуващ. Това ви позволява да прецените не само техническите познания или уменията за кодиране, но и да оцените когнитивните способности и уменията за вземане на решения, да идентифицирате личностни черти и др.

Най-добрите функции на Hirevue

Използвайте видео интервюта по заявка с различни типове въпроси, като имате възможност да използвате съществуващи шаблони за интервюта за по-ефективен процес.

Използвайте игрифицирани оценки, за да оцените когнитивните способности и личността на кандидатите си.

Получете достъп до анализи, базирани на изкуствен интелект, за оценка на кандидатите и бързо обобщение на способностите на всеки кандидат.

Интегрирайте се безпроблемно с най-добрите HR системи

Получете поддръжка за над 45 езика, което ви позволява да имате достъп до по-широк набор от таланти.

Ограничения на Hirevue

Изисква много начална настройка и време, за да го персонализирате според вашите специфични изисквания.

Фокусът върху видео интервюта и оценки под формата на игри може да бъде ограничаващ за някои организации.

Скъпи в сравнение с някои други инструменти за оценка на таланти

Цени на Hirevue

Необходимо: 35 000 долара/година

Предприятие : 75 000 долара/година

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Hirevue

G2: 4. 1/5 (231 отзива)

Capterra: 4,5/5 (47 отзива)

9. Harver (Най-добрата автоматизирана платформа за процес на наемане на голям брой служители)

чрез Harver

Често компаниите трябва да наемат бързо, за да разширят ресурсите си, за да отговорят на пазарните изисквания. Но когато наемането се извършва по този блъскач начин, намирането на подходящите таланти често означава вземане на бързи решения, които може да не са правилни. С Harver получавате гъвкаво решение, което ви помага да оптимизирате решенията си за таланти, като използвате данни и научни прозрения, за да изберете лесно подходящите кандидати.

Инструментът използва комбинация от оценки, видео интервюта, проверка на препоръки и система за класифициране, за да ви помогне да ускорите процеса на наемане и да вземете точни решения, основани на данни. Това го прави популярен избор за организации с големи нужди от наемане на персонал.

Най-добрите функции на Harver

Провеждайте изчерпателни оценки, включително видео интервюта, проверки преди наемане и проверки на миналото.

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизирате решенията за наемане на персонал и да ускорите процеса на оценяване на кандидатите.

Получете лесна за използване платформа за оценка, която може да се използва лесно от кандидати с различен опит.

Ограничения на Harver

Точността на всеки кандидат зависи от пълнотата на предоставените данни, които не винаги могат да дадат правилни резултати.

Създаването на персонализирани оценки на таланти и обучение изисква допълнително време и усилия, което го прави предизвикателно, особено за организация, която търси бързи решения.

Фокусът върху набирането на голям брой кандидати може да ограничи неговата пригодност за нишови роли.

Цени на Harver

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Harver

G2: 4,6/5 (171 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Prevue (Най-добрата платформа за оценка и развитие на таланти)

чрез Prevue

Prevue Skills е специализиран пакет за оценка и подбор, предлаган от Prevue HR, цялостното HR решение на организацията. Както повечето инструменти за оценка, Prevue Skills ви позволява да тествате знанията на кандидата въз основа на тестове за симулация на работа, които са пригодени за конкретни отрасли и роли. Инструментът разполага с над 500 оценки на таланти, което ви позволява да изберете най-подходящата за вашите HR цели.

По този начин той може да оценява кандидатите по различни критерии, включително когнитивни способности, личност и умения. Той също така предоставя ресурси за развитие, които помагат на служителите да се развиват и да постигат успех в рамките на организацията.

Най-добрите функции на Prevue

Създайте тестове за когнитивни способности, за да измерите уменията за решаване на проблеми и разсъждение.

Оценявайте личностните оценки, за да разберете поведенческите стилове на кандидатите си.

Създайте специализирани оценки на уменията, за да оцените компетенциите, специфични за дадена длъжност, като използвате реални сценарии.

Съпоставяйте кандидатите с конкретен профил на длъжността, като предоставяте ясна индикация за това колко добре отговарят на изискванията на компанията.

Използвайте ресурсите за развитие на таланти за растеж и наставничество на служителите, след като кандидатът бъде нает и стане част от вашата организация.

Ограничения на Prevue

Потребителите са установили, че Prevue Skills има ограничени възможности за интеграция с други HR инструменти или ATS системи, което го прави неудобен, ако не искате да използвате цялостното HR решение на компанията.

Цени на Prevue

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Prevue

G2: 4,5/5 (53 отзива)

Capterra: 4,5/5 (64 отзива)

Изборът на подходящи инструменти за оценка на таланти е от решаващо значение за ефективното наемане на персонал. Въпреки че съществуват различни опции, е от съществено значение да намерите платформа, която отговаря на вашите нужди и се приема от целия отдел по човешки ресурси. ClickUp се отличава като цялостно решение, което опростява този процес.

Като всеобхватна платформа за продуктивност, ClickUp оптимизира целия ви HR работен процес, от набирането на персонал до управлението на производителността. Неговите персонализирани функции, сътрудничество в реално време и надеждни отчети ви дават възможност да вземате информирани решения и да стимулирате растежа на бизнеса.

Опитайте ClickUp още днес.