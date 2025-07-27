Безплатни шаблони за проучване на потребителите за оптимизиране на вашите проучвания и планиране на потребителското преживяване

Проектирането на продукт без да се обсъжда с потребителите е като да пишете любовно писмо на непознат и да се надявате, че ще има ефект. Знаете какви думи да използвате, но то никога няма да има ефект!

Изследването на потребителите е важна част от процеса на разработване на продукти. То предоставя на UX дизайнерите, продуктовите мениджъри и изследователите необходимите прозрения за създаване на решения, които наистина работят. Ето защо солидният шаблон за проучване на потребителите е от съществено значение за вашия UX екип.

Независимо дали провеждате интервюта, планирате тестове за използваемост или анализирате резултати от проучвания, шаблоните ви помагат да бъдете организирани, фокусирани и съгласувани между екипите.

В този наръчник сме събрали най-добрите безплатни шаблони за план за проучване на потребителското преживяване, за да оптимизирате работния си процес – така ще прекарвате по-малко време в сортиране на хаоса и повече време в създаване на преживявания, които потребителите ви ще обичат.

👀 Знаете ли, че... 88% от потребителите няма да посетят отново уебсайт след лошо преживяване. Това означава, че почти девет от всеки десет потенциални посетители могат да изчезнат само защото потребителското преживяване не е отговорило на очакванията им.

Какво представляват шаблоните за проучване на потребителите?

Шаблоните за проучване на потребителите са предварително структурирани документи или цифрови формати, които помагат за оптимизиране на процеса на планиране, провеждане и анализ на проучвания на потребителите. Тези шаблони улесняват планирането на проучвания, събирането на информация и поддържането на екипите в синхрон с нуждите и поведението на потребителите.

С помощта на шаблон за проучване на потребителите можете:

Определете ясно целите и обхвата на проучването си.

Поддържайте последователност в различните изследователски проекти.

Използвайте многократно използваеми формати за сценарии, въпроси за интервюта и бележки и спестете време.

Подобрете сътрудничеството между екипите по дизайн, продукти и проучвания.

Превърнете необработените данни в значими прозрения по-бързо

Тези шаблони са ценни за UX дизайнери, продуктови мениджъри, маркетинг специалисти и изследователи в областта на дизайна, които се нуждаят от надеждна рамка, за да поддържат стратегията си за проучване на потребителите фокусирана и ефективна.

👀 Знаете ли, че... Инвестициите в потребителското преживяване (UX) носят значителни печалби. За всеки 1 долар, похарчен за UX, компаниите могат да очакват възвръщаемост до 100 долара, което се равнява на 9900% ROI. Тази статистика подчертава финансовите ползи от даването на приоритет на проучванията и дизайна на потребителите.

Най-добрите шаблони за проучване на потребителите

1. Шаблон за план за проучване на потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте структурирани, ефективни и задълбочени планове за проучвания с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp е изчерпателен, лесен за начинаещи инструмент, създаден да оптимизира процеса на проучване на потребителите от начало до край.

Този шаблон за проучване на потребителското преживяване опростява процеса на проучване на потребителите, като ви води стъпка по стъпка през дейностите по създаване на персони. С структурирани оформления и предварително дефинирани полета, вие не започвате от нулата, а надграждате върху доказана рамка, която гарантира яснота и последователност.

Този безплатен шаблон ви помага да:

Използвайте раздела „Описание на проблема“, за да дефинирате проблемите на потребителите и бизнеса и да документирате факторите, които предизвикват проучването, като например недоволство на клиентите или понижаване на показателите.

Разпределяйте задачи и следете кой отговаря за кои части от плана за проучване на потребителите с ClickUp Board View.

Идентифицирайте нуждите, мотивациите и поведението на целевата си аудитория, за да вземете информирани решения за бъдещите си продукти. Използвайте ClickUp Docs , за да обсъдите идеи и да определите целта на проучването си за потребителите.

🔑 Идеален за: UX дизайнери, продуктови мениджъри, изследователи и мултифункционални екипи, които се нуждаят от структуриран подход към планирането и провеждането на проучвания на потребителите.

2. Шаблон за проучвания на потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, проследявайте и организирайте всяка част от процеса на проучване на потребителите на едно място с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Поведението на потребителите никога не е статично. Тъй като предпочитанията, навиците и очакванията се променят, е изключително важно да сте в синхрон с аудиторията си.

Шаблонът за проучвания на потребителите на ClickUp ви помага да улавяте и да реагирате на тези промени с яснота и бързина. С над 10 персонализируеми полета можете да предефинирате целевите си профили, да събирате обратна връзка за конкретни функции на продукта и да идентифицирате области, които се нуждаят от по-задълбочено проучване.

Този шаблон прави проучването след пускането на продукта ясно и приложимо, като ви позволява да:

Задавайте свързани задачи на колегите си директно от шаблона за по-бързо изпълнение и съгласувано вземане на решения.

Събирайте значима обратна връзка чрез вградените формуляри и анкети на ClickUp , изпращани директно до съществуващите потребители.

Достъпвайте и организирайте потребителските данни в специални персонализирани изгледи като „Проучвания“, „Процес на проучване“ и „Необходими действия“.

🔑 Идеален за: Изследователи на потребителското преживяване, продуктови мениджъри и дизайнерски екипи, които желаят да провеждат проучвания на потребителите и да интегрират обратната връзка в разработването на продукти.

💡 Професионален съвет: Провеждайте проучвания на потребителите в началото на процеса на разработка. Това ще ви спести скъпи преработки по-късно. Идентифицирането на нуждите на потребителите и потенциалните проблеми в самото начало гарантира, че продуктите ще бъдат създадени правилно от първия път, което спестява време и ресурси.

3. Шаблон за потребителски профил на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте изчерпателен профил на клиента с шаблона за потребителски профил на ClickUp, като организирате проучванията и картографирате потребителските сценарии.

Разберете ясно кои са вашите потребители с шаблона за потребителски профили на ClickUp. Той ви помага да създадете подробни, персонализирани клиентски профили или карти на потребителски профили, които да ви насочват в разработването на продукти, маркетинга и проучването на потребителите.

Създаден, за да се адаптира към вашите изследователски цели, този шаблон за потребителски профили ви позволява да организирате и категоризирате профилите по отрасъл, длъжност или сегмент на услуги. Можете да създадете няколко типа профили във всяка категория, което улеснява анализа на различни групи потребители.

Този шаблон помага за създаването на ефективни потребителски профили за целенасочено достигане до аудиторията. Той ви позволява да:

Стартирайте предварително създадени формуляри за потребителски профили, за да получите релевантна информация като име, възраст, пол, семейно положение, заплата, професия и използване на интернет.

Персонализирайте всеки профил, като добавяте или премахвате полета, за да отговарят на нуждите на вашия екип за проучване.

Качете изображения, за да придадете визуална идентичност на всеки персонаж и да ги разграничите в работната си среда.

🔑 Идеален за: Продуктови екипи, маркетинг специалисти и изследователи на потребителското преживяване, които искат да разберат своите целеви потребители, да създадат персони, подкрепени с данни, и да вземат информирани решения.

💡 Професионален съвет: Не сте сигурни откъде да започнете с вашия въпросник за проучване на потребителите? Потърсете помощ от AI асистента на ClickUp, ClickUp Brain. Той може да ви предложи персонализирани въпроси въз основа на целите на вашия проект, аудиторията и етапа на проучването. Създавайте бързи анкети или пълноценни кампании за проучване на потребителите с ClickUp Brain.

4. Шаблон за потребителски истории на ClickUp

Получете безплатен шаблон Преодолейте разликата между нуждите на потребителите и функциите на продукта с шаблона за потребителски истории на ClickUp.

Ако създавате продукти, които наистина служат на вашите потребители, разбирането на техните очаквания е задължително. Шаблонът за потребителски истории на ClickUp ви помага да очертаете нуждите на потребителите по структуриран и гъвкав начин, за да превърнете потребителските прозрения в ясни и изпълними задачи през целия цикъл на разработване.

Той предлага повече от 15 гъвкави изгледа, включително изглед на натоварването за планиране на капацитета на екипа. Има и изглед на календара за графиците на пускане, така че можете лесно да следите потока от истории и да се уверите, че нищо не се пропуска.

Какво можете да направите с този шаблон:

Документирайте подробни истории на потребители, използвайки единен формат, като например: Като [потребител], искам [цел], за да [причина]

Приоритизирайте историите на потребителите въз основа на спешност, въздействие или осъществимост.

Разделете историите на задачи и подзадачи и ги проследявайте през спринтовете.

Използвайте този шаблон на ClickUp Whiteboard , за да дадете възможност на екипите да картографират историите на потребителите, да организират обратната връзка и да съгласуват всяка функция с реална цел на потребителя.

🔑 Идеален за: Агилни продуктови мениджъри, UX дизайнери и софтуерни разработчици, които искат да съобразят продуктовата си пътна карта с поведението на потребителите и да гарантират, че всяка функция предоставя измерима стойност.

Ето кратко ръководство за това как да използвате ClickUp като UX/UI дизайнер:

5. Шаблон за картографиране на потребителски истории на ClickUp

Получете безплатен шаблон Начертайте пътя на потребителите си с яснота и увереност, използвайки шаблона за картографиране на потребителски истории на ClickUp.

Независимо дали току-що започвате проучване на потребителски профили или планирате следващия си продуктов спринт, шаблонът за картографиране на потребителски истории на ClickUp може да ви бъде от голяма полза. Това е гъвкав, подходящ за начинаещи шаблон за бяла дъска, който ви помага да визуализирате цялостното потребителско преживяване от гледна точка на потребителя.

Този шаблон ви позволява да организирате визуално всяко взаимодействие в потребителски поток и да насочвате разпределения си екип с стъпки в документа, за да поддържате всички в синхрон – идеален за изграждане на общо разбиране за нуждите на потребителите.

Той ви позволява да:

Добавяйте или премахвайте лепящи се бележки, рисувайте връзки с стрелки, добавяйте връзки към документи или уебсайтове, вмъквайте фигури, изображения и дори скици на ръка.

Използвайте готови раздели за потребителски дейности, стъпки, версии и персони.

Получете отговори на въпроси като: Какво е разочароващо за потребителя? Кои функции се нуждаят от актуализации, допълнения или премахване? и други.

🔑 Идеален за: Продуктови мениджъри, UX дизайнери и маркетинг специалисти, които искат да създават продукти, ориентирани към потребителите, като съобразяват приоритетите в разработката с реалните пътувания и поведение на клиентите.

6. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте и оптимизирайте пътуването на потребителите си като никога досега с шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Искате да проектирате безпроблемно потребителско преживяване, което без усилие да води аудиторията ви през вашия продукт? Шаблонът за потребителски поток на ClickUp е вашият инструмент за картографиране на интуитивни потребителски пътувания, които съответстват на реалното поведение на клиентите. Получете структурирана помощ за вашия екип, за да идентифицирате точките на триене и да подобрите използваемостта.

Създаден в рамките на ClickUp Whiteboard, шаблонът е снабден с гъвкави инструменти за редактиране и диаграми. Просто плъзнете, пуснете и свържете фигури от началната точка до всеки възел за вземане на решение и вашата диаграма на потребителския поток е готова.

Независимо дали усъвършенствате процеса на регистрация, плащане или друга основна взаимодействие, този шаблон за карта на емпатията улеснява:

Създавайте диаграми, които разбиват всяка стъпка, която потребителят прави, за да изпълни дадена задача.

Маркирайте задачите с персонализирани статуси като „Отворено“ и „Завършено“, за да следите напредъка на всеки потребителски поток.

Създайте емпатия към потребителите си, като визуализирате тяхното преживяване по ясен и структуриран начин.

Оптимизирайте потребителския поток , като получите информация за това как хората взаимодействат с вашия продукт и марка.

🔑 Идеален за: Изследователи на потребителското преживяване и екипи за разработка, които целят да създадат интуитивно и ефективно потребителско преживяване.

📮 ClickUp Insight: 30% от нашите респонденти разчитат на AI инструменти за проучвания и събиране на информация. Но има ли AI, която да ви помогне да намерите онзи изгубен файл на работа или онзи важен Slack thread, който сте забравили да запазите? Да! AI-базираното Connected Search на ClickUp може да търси мигновено във всичките ви работни пространства, включително интегрирани приложения на трети страни, извличайки прозрения, ресурси и отговори. Спестете до 5 часа седмично с разширеното търсене на ClickUp!

7. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете разпръснатите отзиви във визуални прозрения с помощта на ClickUp Voice of the Customer Whiteboard.

Искате да превърнете суровите отзиви на клиентите в реални прозрения? Шаблонът „Гласът на клиента“ на ClickUp е вашата отправна точка. Този шаблон улеснява събирането и организирането на отзиви от анкети, интервюта и социални медии.

Независимо дали провеждате сесия за мозъчна атака или се впускате в дълбочина в проблемите на потребителите, екипът ви за успех на клиентите може да си сътрудничи без усилие, да споделя прозрения и да предприема бързи действия.

Освен това, различните цветове и размери на лепящите се бележки ви помагат да категоризирате обратната връзка, да откриете модели и да проследите това, което наистина има значение в пътуването на клиента. Не става въпрос само за събиране на обратна връзка – този шаблон може да ви помогне да я направите значима.

С този шаблон можете да:

Персонализирайте работния си процес, за да отговаря на стила и процесите на вашия екип.

Сътрудничество в реално време, обсъждане на проблемни точки и съгласуване на следващите стъпки

Визуализирайте обратната връзка от клиентите по ясен, организиран и приложим начин.

🔑 Идеален за: Екипи за успех на клиентите, изследователи на потребителското преживяване и маркетингови екипи, които искат да централизират обратната връзка, да идентифицират повтарящи се теми и да вземат решения, основани на данни, за да подобрят потребителското преживяване и задържането на потребителите.

Преди беше просто лудост. Изпращахме нещо и трябваше да правим отстъпки, защото функцията имаше твърде много бъгове и не беше добре планирана. Видяхме значително намаление на докладваните бъгове, а ClickUp ни помага да избегнем много проблеми.

8. Шаблон за карта на пътуването на клиента на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте цялото пътуване на вашите клиенти с шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp.

Не знаете откъде да започнете с картографирането на пътя на клиента? Започнете с шаблона за картографиране на пътя на клиента на ClickUp. Този прост и интуитивен шаблон в стил бяла дъска помага на екипите да визуализират целия жизнен цикъл на клиента от първото взаимодействие до конверсията.

Той ви помага да визуализирате всеки етап от взаимодействието на клиентите с вашата марка, като същевременно използвате мощни функции като запис на екрана, сътрудничество в реално време, автоматизация и изкуствен интелект, за да оптимизирате всеки етап от жизнения цикъл на клиентите.

Той ви помага да:

Разберете кога потенциалните клиенти за първи път откриват вашата марка.

Обмислете къде те оценяват вашите предложения, сравняват опциите и проучват функциите.

Проучете момента на вземане на решение, когато те се ангажират и стават платени клиенти.

🔑 Идеален за: Маркетинг екипи, продуктови мениджъри, UX дизайнери и стратези по потребителско преживяване, които искат да идентифицират проблемните точки, да съгласуват съобщенията и да подобрят цялостното преживяване на клиентите.

9. Шаблон за план за тестване на използваемостта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, управлявайте и проследявайте тестовете за използваемост с лекота, използвайки шаблона за план за тестване на използваемостта на ClickUp.

Шаблонът за план за тестване на използваемостта на ClickUp премахва догадките от тестването на използваемостта, като предоставя на вашия екип ясен, структуриран път от планирането до окончателното отчитане, всичко на едно място. Тестването на използваемостта оценява колко лесен за използване е вашият продукт, като наблюдава реални потребители, докато те изпълняват типични задачи.

Този шаблон за тестване на използваемостта ви дава възможност да планирате и изпълнявате тестове ефективно с функции, които:

Начертайте и управлявайте изпълними задачи във времето с визуална времева линия, групирана по инициативи.

Използвайте изчерпателния списъчен изглед, групиран по инициативи, за да поддържате целите фокусирани, измерими и организирани.

Идентифицирайте на какъв етап се намира всяка задача с помощта на персонализирани полета, като поддържате координацията и информираността на екипа си на всеки етап.

🔑 Идеален за: Разработчици на продукти и софтуер, които искат да тестват софтуера си с реални потребители от целевата си аудитория, за да получат практични, ориентирани към потребителя прозрения.

🧠 Интересен факт: Тестването с само пет потребители може да разкрие приблизително 85% от проблемите с използваемостта. Експертът по използваемост Якоб Нилсен подкрепя този принцип, като подчертава ефективността на тестването в малък мащаб за идентифициране на значителни проблеми.

10. Шаблон за бяла дъска за проучвания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете планирането на проучванията си с шаблона за проучвания на ClickUp Research Whiteboard.

Изследването на потребителите не трябва да бъде скучно. Можете да превърнете своите прозрения в интерактивно, визуално преживяване с шаблона за бяла дъска за план за изследване на потребителите на ClickUp. Независимо дали събирате обратна връзка чрез интервюта, анкети или сесии на живо, този шаблон ви помага да организирате всичко в едно съвместно пространство.

Бързо добавяйте цифрови лепящи се бележки, картографирайте мислите на потребителите и ангажирайте заинтересованите страни, като просто споделите линк. Този шаблон е идеален и за вътрешни проучвания на потребителското преживяване, тъй като всеки може да се включи, да коментира и да допринесе в реално време.

Този шаблон за план за проучване на потребителското преживяване ви позволява да:

Проследявайте напредъка на всяка изследователска задача с персонализирани статуси, които осигуряват яснота относно етапите на изпълнение на задачите.

Открийте тенденции и модели в данните от проучването си, което ще ви помогне да стигнете до задълбочени заключения.

Използвайте функции като запис на екрана, съвместно редактиране, автоматизация и изкуствен интелект, за да оптимизирате плановете си за проучване на потребителското преживяване.

🔑 Идеален за: Академични изследователи, екипи за разработване на продукти и пазарни анализатори, които искат да организират и управляват ефективно изследователски проекти.

Използвам ClickUp периодично, за да управлявам няколко UX проекта едновременно. Основната причина, поради която харесвам ClickUp, е, че мога да разделя цялата си работа на проекти и екипи, а след това да преглеждам всичко на толкова високо или подробно ниво, колкото желая.

Получете безплатен шаблон Проследявайте и управлявайте взаимодействията с клиентите с шаблона за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp.

Уморени сте да пропускате съобщения от клиенти или да претърсвате имейл кореспонденцията, за да намерите едно конкретно запитване? Шаблонът за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp може да бъде вашето тайно оръжие. Той дава възможност на екипите ефективно да събират, организират и реагират на обратна връзка, въпроси или проблеми от клиенти, всичко това в централизирано работно пространство.

Този шаблон прави взаимодействието с клиентите по-структуриран и екипно ориентиран процес. Ето как:

Използвайте персонализирани полета, за да събирате качествени данни и важна информация за клиентите, като име, имейл, телефонен номер, име на компанията и характер на запитването им.

Въведете персонализирани статуси като „Ново запитване“, „В процес на разглеждане“, „Блокирано“ и „Завършено“, за да следите напредъка на всеки клиент, като гарантирате навременни последващи действия и разрешаване на проблемите.

Поддържайте база данни с взаимодействия с клиенти, улесняваща анализа на тенденции , обратната връзка и информираното вземане на решения за подобряване на продуктите или услугите.

🔑 Идеален за: Екипи за обслужване на клиенти, маркетинг специалисти и собственици на фирми, които искат да събират и управляват запитвания, обратна връзка и контактна информация от клиенти.

12. Шаблон за управление на тестове ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте тестови случаи и сътрудничество с екипа си, за да идентифицирате бъгове, заявки за функции и други с шаблона за управление на тестове на ClickUp.

За да сте сигурни, че софтуерът ви е надежден и наистина готов за пускане, се нуждаете от нещо повече от няколко бързи теста. Нужна ви е солидна система за управление на тестове от начало до край, а шаблонът за управление на тестове на ClickUp ви предоставя точно това.

Този шаблон помага на QA екипите да структурират целия си работен процес по тестване, независимо дали става дума за отстраняване на грешки в малък уебсайт или валидиране на мащабно приложение. Той е организиран, мащабируем и създаден, за да съгласува работата на вашия екип от планирането на тестовете до отчитането на резултатите.

Шаблонът за проучване прави тестването по-интелигентно, като ви позволява:

Проследявайте всяка стъпка от теста с 11 подробни статуса, като „Пропуснато“, „В процес“ и „Готово за преглед“.

Добавете идентификационни номера на тестови случаи, нива на приоритет и очаквано време за завършване, за да съхранявате всички подробности на едно място.

Превключвайте между изгледите „Списък“, „Табло“ и „Вграждане“, за да съответстват на предпочитанията на вашия екип за визуализиране на напредъка и прозренията.

🔑 Идеален за: Екипи за осигуряване на качеството, тестери на софтуер и проектни мениджъри, които търсят структуриран и ефективен подход за планиране, изпълнение и проследяване на софтуерни тестове.

13. Шаблон за тестване на приемането от потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте всеки етап от UAT с прецизност, използвайки шаблона за тестване на приемането от потребителите на ClickUp.

Тестването за приемане от потребителите (UAT) е един от най-важните етапи преди пускането на продукта на пазара. Въпреки това, поддържането на списъци за проверка, мненията на заинтересованите страни и одобренията може бързо да се превърне в хаос.

Използването на шаблона за тестване на приемането от потребителите на ClickUp може да улесни значително целия процес на UAT.

Създаден, за да замести разпръснатите таблици и фрагментираната обратна връзка, този шаблон внася яснота и структура във всяка фаза от процеса на UAT. Тази структурирана рамка ви помага ефективно да планирате, изпълнявате и проследявате изследователските дейности.

С този шаблон за UAT можете да:

Проследявайте всяка стъпка с четири ясни опции за статус – „Завърши“, „В процес“, „В очакване“ и „Завършено“.

Започнете с увереност с помощта на специалния изглед „Ръководство за начало“, създаден да ви преведе през всеки етап от вашия UAT.

Изгледът „Етапи и стъпки на UAT“ ви помага да организирате процеса в по-малки, изпълними части.

🔑 Идеален за: Продуктови мениджъри и QA екипи, които се нуждаят от структуриран начин за провеждане на сесии за тестване на потребители и събиране на полезна обратна връзка за продукта преди неговото пускане на пазара.

Какво прави един шаблон за проучване на потребителите добър?

Добре изработеният шаблон за проучване на потребителите надхвърля основната организация. Тези ключови функции са предназначени да направляват целия процес на проучване с яснота и последователност:

Ясни цели на проучването : Очертайте какво се опитвате да научите, за да съгласувате екипа и да поддържате фокуса на проучването.

Раздел „Профил на участниците“ : Идентифицирайте потребителски сегменти и идеални участници, за да съберете подходящи прозрения.

Проследяване на методологията : Документирайте : Документирайте методите за проучване на потребителите (например анкети, интервюта, тестове за използваемост) и как всеки от тях ще бъде изпълнен.

Създаване на въпроси и сценарии : Предоставяйте място за изброяване на ключови въпроси или подсказки за последователна и безпристрастна обратна връзка.

Полета за събиране на данни : Стандартизирайте начина, по който се записват бележки, цитати и наблюдения, за да опростите анализа.

Документиране на проучвания : обобщете ключовите заключения, теми и потенциални следващи стъпки.

Гъвкава структура : Адаптирайте шаблона към различни нужди на проучването без сложно или строго форматиране.

Инструменти за сътрудничество: Дайте възможност на заинтересованите страни да допринасят, преглеждат и действат въз основа на проучванията в споделено пространство.

Получете по-добри прозрения чрез проучване на потребителите с ClickUp

За да проведете отлично проучване на потребителското преживяване, не е необходимо да преоткривате процеса. Нужна ви е само подходящата структура, за да задавате умни въпроси, да откривате значими прозрения и да поддържате екипа си в синхрон.

Безплатните шаблони за проучване на потребителското преживяване на ClickUp правят точно това.

Независимо дали планирате интервюта с потребители, провеждате тестове за използваемост или картографирате пътувания на емпатията, тези шаблони са създадени, за да внесат яснота и последователност във вашия работен процес. Няма сложна настройка или множество инструменти – само практични, мащабируеми ресурси, създадени за съвременните UX екипи.

С всичко на едно място – от целите на проучването до прозренията – ще прекарвате по-малко време в търсене на разпръснати бележки и повече време в проектиране на продукти, от които потребителите ви наистина се нуждаят.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и подобрете проучванията си в областта на потребителското преживяване с шаблони, които работят толкова интелигентно, колкото и вие.