10 безплатни шаблона за тестване на използваемостта, за да подобрите потребителското преживяване

Независимо дали проектирате следващото голямо приложение или усъвършенствате софтуерна актуализация, тестовете за използваемост помагат за създаването на интуитивни и лесни за употреба продукти.

Но изготвянето на перфектен план за тестване може да се окаже толкова трудно, колкото и разшифроването на загадъчни доклади за грешки. Ето тук на помощ идват безплатните шаблони за тестване на използваемостта!

Тези шаблони са идеални, ако проучвате методи за изследване на потребителите или експериментирате с тестване на собствения си продукт (защото кой по-добре от вашия екип може да го тества?).

Освен това, те са достатъчно гъвкави, за да се използват за всички видове тестове на софтуер, като ви помагат да идентифицирате проблемните точки, да опростите дизайна и да накарате потребителите да се връщат за още.

Готови ли сте да направите тестването на използваемостта лесно? Да започнем!

Какво представляват шаблоните за тестване на използваемостта?

Шаблоните за тестване на използваемостта са предварително проектирани рамки, които ви насочват при оценяването на това колко лесен за използване е вашият продукт. Те са като списъци с полезни съвети за всеки, който се занимава с тестване на използваемостта.

Независимо дали създавате скрипт за тестване на използваемостта, за да наблюдавате реални потребители, или изготвяте изчерпателен списък за проверка на качеството, тези шаблони ви спестяват време и усилия, като същевременно поддържат тестването ви организирано и ефективно.

От ръчни тестове до супер-ефективни инструменти за автоматично тестване, шаблоните за тестване на използваемостта са достатъчно гъвкави, за да работят с всеки подход, който изберете.

🧠 Интересен факт: Терминът „тестване на използваемостта“ датира от 80-те години на миналия век, но концепцията съществува още от 40-те години! Тогава се използваше за тестване на пилотските кабини на самолетите за пилотски грешки. Оказа се, че дори висококвалифицираните професионалисти се нуждаят от интуитивни интерфейси. Сега всичко се отнася до приложения и уебсайтове, но целта остава същата: да се направят нещата толкова прости, че дори разсеян човек, лишен от кафе, да може да се ориентира в тях!

Какво прави един шаблон за тестване на използваемостта добър?

Добрият шаблон за тестване на използваемостта е вашият път към ефективни потребителски прозрения. Той трябва да опростява процеса, да гарантира последователност и да ви помага да откривате практически подобрения.

Ето какво да търсите:

Ясна структура : Очертава всеки етап от процеса на тестване. Това гарантира, че няма да пропуснете важни детайли при : Очертава всеки етап от процеса на тестване. Това гарантира, че няма да пропуснете важни детайли при изготвянето на тестови случаи или организирането на обратна връзка.

Полеза за персонализиране : Предлага полеза за персонализиране, за да адаптирате шаблона към нуждите на вашия проект – независимо дали документирате : Предлага полеза за персонализиране, за да адаптирате шаблона към нуждите на вашия проект – независимо дали документирате примери за тестване на използваемостта или конкретна обратна връзка от потребителите.

Фокусирайте се върху качествените данни : Насърчава събирането на качествени данни чрез отворени въпроси, което помага за разбирането на поведението на потребителите.

Раздели за проучване на потребителите и цели : Включва място за документиране на проучвания, което гарантира съгласуваност с целите на проекта.

Анализ на обратната връзка : Има раздел за категоризиране и анализ на резултатите от тестовете на потребителите, за да се оптимизира процесът на извеждане на заключения.

Интеграция с инструменти : Съвместим с цифрови платформи, за да опрости сътрудничеството и автоматизацията на работните процеси при тестването от потребителите.

Удобен за ползване език: Предлага прости и ясни инструкции за участниците и фасилитаторите, което го прави достъпен дори за начинаещи.

👀 Знаете ли, че... На потребителите са необходими около 50 милисекунди (0,05 секунди), за да си съставят мнение за вашия уебсайт и да решат дали да останат или да го напуснат.

Прочетете също: Шаблони за инженери за софтуерни и продуктови инженери

10 безплатни шаблона за тестване на използваемостта

Шаблоните за тестване на използваемостта отговарят на различни нужди, от прост анализ на задачите до подробни рамки за събиране и анализ на качествени данни.

Тук ще намерите шаблони от ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Основната причина, поради която харесвам ClickUp, е, че мога да разделя цялата си работа на проекти и екипи, а след това да видя всичко на толкова високо или подробно ниво, колкото желая. Използваме Jira за разработката, но тя не беше достатъчно гъвкава за моята работа като дизайнер. Планирам да използвам ClickUp по-интензивно, тъй като разширяваме екипа по дизайн.

Основната причина, поради която харесвам ClickUp, е, че мога да разделя цялата си работа на проекти и екипи, а след това да преглеждам всичко на толкова високо или подробно ниво, колкото желая. Използваме Jira за разработката, но тя не беше достатъчно гъвкава за моята работа като дизайнер. Планирам да използвам ClickUp по-интензивно, тъй като разширяваме екипа по дизайн.

Нека разгледаме шаблоните за тестване на използваемостта за различни случаи на употреба.

1. Шаблон за план за тестване на използваемостта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, управлявайте и проследявайте цялостното тестване на използваемостта от самото начало с шаблона за план за тестване на използваемостта на ClickUp.

Шаблонът за план за тестване на използваемостта на ClickUp опростява процеса на тестване на използваемостта, като насочва екипите за тестване от планирането до отчитането, с структуриран и ефективен подход.

Тестването на използваемостта помага да се оцени лекотата на използване на даден продукт чрез наблюдение на целевите потребители, докато изпълняват реални задачи. Ето как този шаблон помага да планирате такова тестване за вашия продукт:

План на проекта : списък, фокусиран върху SMART цели, подреден по инициативи, за да се гарантира яснота и фокус.

Project Gantt : Динамичен списък с изпълними задачи, групирани по инициативи за лесно проследяване.

Напредък на проекта : Автоматично проследява процента на завършеност на подзадачите, като предлага информация в реално време за напредъка на задачите чрез персонализирани полета.

Фаза на проекта: Ясно дефинира фазата, към която принадлежи всяка задача, като гарантира, че целият екип е на една и съща страница, използвайки персонализирани полета.

Идеално за: Разработчици на продукти, които искат да тестват софтуера си в рамките на целевата си група.

2. Шаблон за управление на тестове на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте тестовите случаи, наблюдавайте резултатите и гарантирайте качеството с шаблона за управление на тестове на ClickUp.

За да се гарантира, че софтуерните продукти са надеждни и готови за пускане на пазара, е необходимо всяко софтуерно разработващо екип да извършва щателно управление на тестовете. Шаблонът за управление на тестове на ClickUp помага на екипите за тестване да организират работните си процеси по осигуряване на качеството от начало до край.

Този удобен шаблон предоставя структурирана система за планиране, провеждане и наблюдение на тестове – идеален за екипи, работещи по всичко – от малки уебсайтове за електронна търговия до сложни софтуерни проекти.

Ето как:

Филтриране и преглед: Използвайте 11 персонализирани статуса като „Пропуснат“, „В процес“ и „Готов за преглед“, за да проследявате състоянието на всеки тест.

Проследявайте напредъка: Добавете персонализирани полета, за да отбележите важни подробности като идентификационен номер на теста, ниво на приоритет и очаквано време за завършване.

Визуализирайте целите: Превключвайте между различни изгледи, за да управлявате проекта си за тестване по свой начин – от съвети за начало до визуален изглед за вграждане.

Автоматизирайте работата: Извършвайте проучвания за използваемост безпроблемно с вградени инструменти за автоматизация и изкуствен интелект, които намаляват ръчната работа.

Събирайте данни лесно: Създавайте вградени формуляри, за да провеждате проучвания за използваемост директно в Създавайте вградени формуляри, за да провеждате проучвания за използваемост директно в ClickUp Forms.

Идеално за: Екипи за осигуряване на качеството и софтуерни тестери, които искат да организират процеса на тестване и да проследяват резултатите ефективно.

3. Шаблон за тестови случаи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте, проследявайте и управлявайте систематично тестови случаи за софтуер с шаблона за тестови случаи на ClickUp.

Искате да сте сигурни, че софтуерното ви приложение работи точно както е планирано? Шаблонът за тестови случаи на ClickUp ви помага да тествате внимателно всяка функция и да проследявате резултатите от тестовете за използваемост. Този шаблон се отличава с интелигентната си система за организация на процеса на тестване на използваемостта.

Ето как:

Настройте различни етикети за персонализиран статус, като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“, за да следите задачите за използваемост.

Добавете конкретни подробности към всеки тестов случай, като използвате персонализирани полета. Проследявайте идентификационния номер на тестовия случай, очакваните резултати и действителните резултати, което улеснява откриването на проблеми, които трябва да бъдат отстранени.

Превключвайте между изглед „Списък“ за бърз преглед, изглед „Календар“ за планиране на тестове или изглед „Гант“ за изготвяне на график за тестовете.

Използвайте вложени подзадачи, за да разделите сложните тестове, да назначите няколко членове на екипа да сътрудничат по тестовете и да зададете приоритети, за да се справите първо с най-критичните тестове.

Идеално за: Екипи за разработка на софтуер, които се нуждаят от систематичен начин за тестване на функциите на приложенията и проследяване на резултатите.

Прочетете също: Основни шаблони за тестови случаи за тестване на софтуер и продукти

4. Шаблон за евристичен преглед на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оценявайте систематично потребителските интерфейси с шаблона за евристичен преглед на ClickUp.

Хеуристичните прегледи са ключов компонент от ефективните работни процеси при разработването на продукти и дизайн. Те предлагат бърз и ефикасен метод за оценка на потребителските интерфейси, позволявайки бързото откриване на проблеми с използваемостта и улеснявайки вземането на решения за усъвършенстване, основани на данни.

Шаблонът за евристичен преглед на ClickUp помага на екипите да провеждат задълбочени прегледи на дизайна, като определя ясни правила за дискусия. Това е практичен шаблон за тестване, който поставя всички на една и съща страница по време на тестовите сценарии.

Ето как това помага:

Ясна структура на оценката: Използвайте Heuristic Review View, за да прегледате методично всеки аспект от интерфейса на вашия продукт.

Сегментирайте и организирайте задачите: Разделете сложните елементи на дизайна на по-лесноразбираеми части за целенасочена оценка. Следете резултатите с две прости опции за статус: Отворено и Завършено.

Вграден наръчник за начало: Достъп до подробни инструкции за провеждане на ефективни евристични оценки

Проследяване на напредъка и актуализации: Маркирайте задачите като „Завършени“, докато преглеждате списъка си за оценка. Използвайте функциите за мониторинг на задачите, за да поддържате стабилен напредък и да откривате потенциални пречки.

Идеално за: UX дизайнери и продуктови екипи, които искат да провеждат структурирани оценки на използваемостта на своите интерфейси.

5. Шаблон за тестови доклад на ClickUp

Получете безплатен шаблон Документирайте резултатите от тестовете и проследявайте напредъка систематично с шаблона за тестови доклад на ClickUp.

Шаблонът за тестови доклад на ClickUp ви помага да документирате резултатите от тестовете на уебсайтове, софтуер или всеки друг продукт в едно организирано пространство.

Този шаблон прави отчетите от тестовете ясни и систематични, като ви позволява да:

Следете напредъка на тестовете с опциите за статус „В процес“, „Готов за преглед“, „Издържан“, „Неиздържан“ и „Блокиран“.

Добавете идентификационен номер на теста, име на тестиращия, дата на теста, резултат от теста и подробности за сериозността на грешката за всеки тест, за по-добра организация и видимост.

Превключвайте между изгледите „Обобщен доклад за теста“, „Подробности за тестовия случай“, „Доклад за грешки“ и „Дневник за изпълнение на теста“, за да получите полезна информация.

Добавете членове на екипа, за да сътрудничите при създаването на окончателния сценарий и съдържание. Получавайте автоматични известия за напредъка на теста и актуализациите.

Идеално за: Екипи за осигуряване на качеството и разработчици на продукти, които се нуждаят от организирана система за документиране и проследяване на резултатите от тестовете.

💡Съвет от професионалист: Създайте табло в ClickUp, за да показвате показатели в реално време, като процент на завършени задачи и оценки за използваемост. Това улеснява споделянето на информация със заинтересованите страни и определянето на приоритетите за подобрения.

6. Шаблон за A/B тестване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте, организирайте и анализирайте резултатите от A/B тестовете с шаблона за A/B тестване на ClickUp.

Искате да вземете решения за функциите на вашия продукт, основани на данни? Шаблонът за A/B тестване на ClickUp ви помага да проверите вашите идеи, преди да ги внедрите в крайния продукт.

Този шаблон организира цялата ви програма за тестване в един централен център. Ето какво получавате:

Организация и проследяване на тестовете: Използвайте персонализирани полета, за да записвате имена на тестове, контролни групи, експериментални групи и показатели за конверсия.

Множество изгледи за по-добро управление:

Изглед на списък: Вижте всичките си тестове на едно място с персонализирани полета и актуализации на статуса.

Изглед на таблото: Премествайте тестовете през различни етапи на таблото Kanban.

Календарно представяне: Планирайте датите за начало и край на тестовете с лесно плъзгане и пускане

Визуализация на времевата линия: управлявайте продължителността на тестовете на регулируема времева линия

Идеално за: Разработчици на продукти, които се нуждаят от организирана система за проследяване на различни резултати от тестове.

7. Шаблон за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте техническите изисквания и тестовите случаи с шаблона за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp.

Цялостната проследимост е незаменима за всеки проект, за да постигне своите цели. Тя установява ясни и проверими връзки между различните компоненти на проекта, като изисквания и дизайнерски решения, гарантирайки изчерпателност и предотвратявайки критични пропуски.

Шаблонът за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp помага на екипите за тестване да проследяват техническите изисквания и да анализират обхвата на тестовете за продукти и системи.

Ето как:

Изглед на списък: Възползвайте се от гъвкавия изглед на всяко пространство, папка и списък. Сортирайте, филтрирайте и групирайте задачите, за да съответстват на вашия работен процес за тестване.

Изглед на таблото: Групирайте задачите по статус, отговорно лице, приоритет, етикет или краен срок – идеално за създаване на скрипт за тестване на използваемостта и проследяване на напредъка.

Потребителски полета: Използвайте множество потребителски полета, като например:

Хора: Маркирайте членовете на екипа и разпределете отговорностите за всеки тестов случай.

Текстово поле: Документирайте подробни сценарии за тестване и очаквани резултати.

Номер: Проследявайте идентификационните номера на тестовите случаи и номерата на версиите

Формула: Изчислете автоматично показателите за обхвата на теста

Текст: Добавете бързи етикети и идентификатори

Идеално за: QA екипи и тест мениджъри, които се нуждаят от организирано тестово покритие и проследимост между изискванията и тестовите случаи.

8. Шаблон за списък за проверка на приемането от потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте и управлявайте процеса на тестване за приемане от потребителите (UAT) от начало до край с шаблона за тестване за приемане от потребителите на ClickUp.

Шаблонът за тестване на приемането от потребителите на ClickUp ви помага да организирате и проведете задълбочени сесии за тестване на използваемостта с вашите реални потребители преди пускането на продукта на пазара.

Ето какво отличава този шаблон за тестване на използваемостта:

Създаване на формати за тестване: Създайте персонализиран скрипт за тестване на използваемостта и критерии за тестване, като използвате вградения формат на контролен списък.

Следете напредъка на тестването: Използвайте четири опции за статус: Завършено, В процес, В очакване и Завърши

UAT Gantt view: Начертайте графика на тестването и проследявайте зависимостите между различните фази на тестването.

Преглед на етапите и стъпките на UAT: Разделете процеса на тестване на управляеми части и проследявайте завършването им.

Ръководство за начало: Следвайте стъпка по стъпка списъка с проверки, за да настроите и проведете ефективно вашите UAT сесии.

Идеално за: Продуктовите мениджъри и екипите за контрол на качеството трябва да организират структурирани сесии за тестване от потребители и да проследяват обратната връзка от потребителите преди пускането на продукта на пазара.

Прочетете също: Безплатни шаблони за оценка на софтуер

9. Шаблон за управление и тестване на съдържание ClickUp A/B

Получете безплатен шаблон Планирайте и анализирайте систематично резултатите от A/B тестовете с шаблона за управление и тестване на съдържание A/B на ClickUp.

Извършването на тестове за разделяне без подходящо проследяване може да отнеме ценно време и ресурси. Шаблонът за управление и тестване на съдържание ClickUp A/B ви помага да централизирате всички данни от докладите за тестовете за използваемост в един организиран център.

Ето как този шаблон може да ви помогне:

Сортирайте, филтрирайте и групирайте тестовете си според нуждите си.

Добавете персонализирани статуси , за да проследявате напредъка, да разпределяте задачи на членовете на екипа и да задавате крайни срокове.

Преминавайте тестовете през различни етапи на Kanban табло — от планиране до изпълнение и анализ.

Планирайте графика си за тестване, за да избегнете конфликти и да гарантирате навременното изпълнение.

Планирайте и управлявайте датите на тестовете с лекота чрез плъзгане и пускане.

Идеално за: Продуктови екипи, изследователи на потребителското преживяване и маркетинг специалисти, които се нуждаят от систематично организиране и анализиране на резултатите от A/B тестове.

10. Шаблон за евристична оценка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Провеждайте цялостна евристична оценка на едно място с шаблона за евристична оценка на ClickUp.

Искате ли да откриете проблеми с използваемостта на вашите цифрови продукти, преди те да разочароват потребителите? Шаблонът за хеуристична оценка на ClickUp помага на софтуерните екипи да провеждат задълбочени оценки на използваемостта въз основа на доказани принципи на дизайна.

Този шаблон превръща оценката на използваемостта в структуриран, ръководен от екип процес. Ето как:

Проследявайте всяка стъпка: Създайте персонализирани полета за всеки принцип на използваемост, който искате да проверите, за да направите оценката си изчерпателна и организирана.

Оценявайте напредъка: Проследявайте напредъка и заключенията на оценителите, като използвате Проследявайте напредъка и заключенията на оценителите, като използвате ClickUp Tasks с ясни приоритети и крайни срокове.

Визуализирайте показателите: Създайте обобщаващи табла, които превръщат разпръснатите резултати от тестовете в ясни действия.

Сътрудничество и обмен на идеи: Използвайте Docs за сътрудничество, за да съберете мненията на екипа относно целите и проблемите на потребителите.

Събиране на данни: Създайте формуляри за набиране на експертни оценители и събиране на подробна обратна връзка от тях.

Контекстуализирайте: Добавете окончателния си сценарий и тестови въпроси към описанията на задачите, за да можете лесно да се ориентирате.

Идеално за: UX дизайнери, продуктови мениджъри и екипи за разработка, които искат да откриват проблеми с използваемостта на ранен етап и систематично да подобряват своите дигитални продукти.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Превърнете обратната връзка от потребителите в успех на продукта с ClickUp

Доброто тестване на потребителите не се състои в следването на строг сценарий на модератора, а в разполагането с подходящите инструменти за събиране на честна обратна връзка, която води до създаването на по-добри продукти.

Тези 10 шаблона и контролни списъци ви помагат да откриете важните проблеми. Независимо дали тествате нов процес на плащане или събирате данни за проблемите на потребителите при дистанционно тестване на използваемостта, всеки шаблон ви предоставя доказана рамка за събиране на значима информация.

А най-хубавото е, че не се нуждаете от огромен бюджет, за да проведете ефективни потребителски тестове или да създадете прототипни шаблони за тестване на използваемостта. Тези безплатни шаблони осигуряват достъпност за дистанционно тестване и помагат на екипи от всякакъв размер да откриват навреме проблеми с използваемостта, да валидират дизайнерските решения, да създават критерии за успех и да разработват продукти, които потребителите искат да използват.

ClickUp помага на софтуерните екипи да превърнат резултатите от тестовете на потребителите в действия. Можете да организирате обратната връзка, да проследявате промените в интерфейса и да синхронизирате целия си екип, докато подобрявате функциите на продукта.

Готови ли сте да провеждате по-умни тестове за потребители и да създавате по-добри продукти?

Регистрирайте се в ClickUp още днес!