7 безплатни шаблона за оценка на софтуер, които да опитате през 2025 г.

Оценката на софтуера е дълъг, но изключително важен процес. Необходимо е да определите критериите за оценка, да изготвите план за оценка, да проведете проучване на пазара, да потърсите мнението на вътрешни експерти или реални потребители, да съберете техните мнения и да координирате работата на множество заинтересовани страни.

Представете си, че проследявате и управлявате ръчно всяка задача. Вероятно ще пропуснете стъпки и ще имате несъответствия в данните. Това ще доведе до забавяне в пускането на продукта ви на пазара.

Шаблоните за оценка на софтуер могат да ви помогнат да структурирате по-добре процесите си на оценка. Те предоставят стандартна рамка за осигуряване на качеството, измерване на удовлетвореността на потребителите и тестване на уязвимостите в сигурността.

Открийте основните елементи на ефективния шаблон за оценка на софтуер и получите достъп до седем безплатни шаблона, с които да оптимизирате процеса на пускане или внедряване на софтуера!

Какво представляват шаблоните за оценка на софтуер?

Шаблоните за оценка на софтуер са структурирани документи или рамки за оценка на производителността, качеството и използваемостта на софтуерните решения. Те предоставят систематичен подход на проектните мениджъри, софтуерните разработчици, екипите за осигуряване на качеството и бизнес анализаторите за оценка на софтуерните приложения и гарантиране, че те отговарят на изискванията на потребителите.

Да предположим, че разработвате софтуер за автоматизация на работния процес. Шаблонът за оценка на софтуера ще ви предостави подробен списък за проверка, за да се уверите, че софтуерът отговаря на бизнес целите.

Софтуерът предлага ли всички необходими функционалности?

Колко лесен за използване е интерфейсът?

Софтуерът се интегрира ли добре със съществуващите системи?

Може ли да се справи с нарастващите нужди на бизнеса и по-големите масиви от данни?

Какви са функциите за сигурност на решението?

Софтуерът си струва ли парите?

Какъв ниво на клиентска поддръжка предлага доставчикът на софтуера?

Какво прави един шаблон за оценка на софтуер добър?

Проучването на Capterra за технологичните тенденции през 2024 г. разкри, че 58% от американските компании съжаляват за софтуерните покупки, направени през последните 12-18 месеца.

За да създадете софтуерен продукт, който наистина отговаря на нуждите на вашите клиенти, се нуждаете от шаблон за оценка на софтуер, който ви помага да оцените техническите функционалности и да се уверите, че те отговарят на нуждите на потребителите.

За продуктовите мениджъри или софтуерните разработчици това означава да се фокусират по-добре върху потребителското преживяване по време на тестовата фаза. Ето основните функции, които трябва да имате предвид в шаблона за оценка на софтуер:

Възможност за персонализиране : Трябва да може лесно да се персонализира, за да се оценяват различни видове софтуер.

Структура и яснота : Шаблонът трябва да включва ясни раздели, обхващащи съответните аспекти на оценката на софтуера. Той трябва да бъде лесен за разбиране , дори и за потребители, които не са технически подготвени.

Система за оценяване : Шаблонът за оценка на софтуера трябва да има последователна система за оценяване, която да класифицира софтуерните решения въз основа на различни фактори, като потребителски интерфейс, интеграция и съответствие.

Подробни критерии : Трябва да има конкретни раздели/въпроси за всеки фактор на оценка, за да се гарантира задълбочена оценка.

Контролни точки за съответствие : Шаблонът трябва да включва раздел за проверка на съответствието на софтуера с приложимите нормативни изисквания.

Гледни точки на заинтересованите страни : Проверете дали шаблонът поддържа сътрудничество и търсене на мнения от различни заинтересовани страни, като ИТ мениджъри, софтуерни разработчици и крайни потребители.

Контрол на версиите: Шаблонът за оценка на софтуера трябва да предоставя дневник на промените с подробности за члена на екипа, който е направил промените. Това помага за проследяване на новите функции и поправките на грешки.

10 безплатни шаблона за оценка на софтуер

Ето седем безплатни шаблона за оценка на софтуер, които улесняват сравняването на софтуерни решения. ⬇️

1. Шаблон за хеуристична оценка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оценете използваемостта на софтуера и подобрете удовлетвореността на клиентите с шаблона за евристична оценка на ClickUp.

Сложният софтуер може да наруши работните процеси, което да доведе до грешки, ниска производителност и високи разходи за обучение. Ето защо първото нещо, което трябва да тествате преди пускането на софтуера, е: лесен ли е за използване и адаптиране? За да оцените качеството на интерфейса, можете да проведете евристична оценка – процес, при който експерти прилагат установени насоки, за да идентифицират недостатъци в използваемостта, които могат да повлияят на удовлетвореността на потребителите.

Шаблонът за евристична оценка на ClickUp улеснява този процес, като предоставя на вашия екип подробен списък за оценка на софтуера за преглед на интерфейса на приложението и неговото качество — въз основа на принципите за използваемост, индустриалните стандарти и изискванията на клиентите.

Използвайте този шаблон, за да идентифицирате проблеми при ползването, затруднения при навигацията и други несъответствия в софтуера, които могат да повлияят на потребителското преживяване преди пускането на продукта на пазара. Той организира цялата информация от оценката на едно място и автоматично създава задачи за тестване на нови функции или подобрения.

Те помагат да се справят с предизвикателствата при разработването на софтуер, като оценяват най-важните аспекти на използваемостта, като например:

Достъпност : Достъпен ли е интерфейсът за технически и нетехнически потребители, включително хора с увреждания?

Ефективност : Колко бързо могат потребителите да изпълнят задачите си?

Яснота : Интерфейсът ясен и лесен за разбиране ли е?

Обратна връзка : Оставя ли място за обратна връзка от клиентите?

Крива на обучение : Интерфейсът лесен ли е за начинаещи?

Навигация : Навигацията лесна ли е?

Предотвратяване на грешки : Има ли мерки, които да предотвратяват потребителите да правят грешки?

Гъвкавост: Лесно ли е за потребителите да превключват между функциите?

2. Шаблон за разработка на софтуер от ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте и управлявайте пътни карти, проследявайте напредъка и отстранявайте грешки с шаблона за разработка на софтуер на ClickUp.

Ако търсите един инструмент, с който да оптимизирате разработването на продукти, процеса на проектиране и тестването, опитайте шаблона за разработка на софтуер на ClickUp. Той помага на екипите за продукти, дизайн и оценка на качеството (QA) да си сътрудничат, да създават продукти, да оценяват проекти и да проследяват KPI за разработката на софтуер.

Шаблони за разработка на софтуер като този ви позволяват да създадете специално пространство за разработка на продукти. Можете да използвате този шаблон, за да проектирате пътни карти за продукти, управлявате спринтове, отговаряте на заявки за функции и проследявате пускането на продукти, като използвате методологиите Agile, Scrum или Kanban.

Ето как ви помагат тези шаблони:

Пътна карта на продукта и натрупани задачи : Преглеждайте резултатите от софтуера и тяхното текущо състояние, създавайте пътни карти, приемайте заявки за функции и доклади за грешки, управлявайте натрупаните задачи, визуализирайте зависимостите и проследявайте графиците, за да държите заинтересованите страни информирани.

Папка „Дизайн“ : Работете с дизайнерите в съвместно пространство, където те могат да добавят и управляват задачи, да свързват инструменти като Figma, да внедряват цикли на преглед, да създават функционалните и визуалните аспекти на продукта и да документират подходящите бележки за всеки етап.

Squad 1 (Scrum sprints) : Използвайте предварително създадени списъци, за да планирате, проследявате, управлявате и повтаряте спринтове. Разчитайте на екипните документи, за да стандартизирате изискванията към продукта и да документирате ролите и отговорностите.

Squad 2 (Kanban) : Организирайте забавените задачи и актуализирайте напредъка с карти, които се преместват с плъзгане и пускане. Провеждайте ежедневни събрания с предварително създаден изглед на таблото и документирайте процесите и изискванията на проекта.

Тестови сценарии и случаи : Създайте списъци със задачи за вашия QA екип, за да изготвите и прегледате тестови случаи и тестови сценарии, с които да проследявате тестовите си изпълнения и логове.

Техническа папка: Използвайте предварително създадени формуляри за бъгове, за да документирате потенциални проблеми и ограничения, както и списък с временни решения, за да стандартизирате процесите за докладване на бъгове.

3. Шаблон за интегриране на софтуер от ClickUp

Изтеглете този шаблон Интегрирайте по-бързо няколко софтуера и подобрете ефективността на работата с шаблона за софтуерна интеграция на ClickUp.

Шаблонът за интегриране на софтуер на ClickUp е удобен инструмент за екипи, които планират да интегрират различни софтуери. Той опростява процеса на интегриране, като ви помага да визуализирате връзката между различните приложения.

Шаблонът за софтуерна интеграция съдържа всички необходими кодове за интеграция, което улеснява поддържането и актуализирането на всички приложения на едно място. Можете да го използвате, за да създавате задачи, свързани с интеграцията, и да ги възлагате на членовете на екипа.

Шаблонът ви помага и да сътрудничите с партньори и доставчици, като подобрява общата цена и качеството на проекта. Ето как можете да извлечете максимална полза от този шаблон:

Добавете шаблона към работното си пространство

Създайте проекти за всяка цел на интеграцията

Разпределяйте и организирайте задачите, използвайки 15 статуса

Сътрудничество със заинтересованите страни за обмен на идеи

Настройте известия, за да сте в течение с новостите

Наблюдавайте задачите, за да гарантирате максимална ефективност и производителност

4. Шаблон за регистър на промените в софтуера от ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте лесно промените в софтуера с шаблона за регистър на промените на ClickUp.

Може да се наложи да добавите или промените функции в софтуера си като част от тестването на използваемостта. Записването на тези промени е от съществено значение за разбирането на това как софтуерът се е развил по време на тестването на използваемостта.

Шаблонът за регистър на промените в софтуера на ClickUp опростява този процес, като предлага специално място за документиране на всички софтуерни дейности. Този шаблон може да бъде централизирано място за записване на актуализациите, поправките на грешки и модификациите на вашия тестови проект.

Този шаблон включва централизирана база данни, организирана история и визуална времева линия, които помагат за управлението на целия цикъл на тестване на използваемостта.

Използвайте го, за да:

Проследявайте промените в софтуера стъпка по стъпка, като създавате персонализирани статуси на задачите.

Организирайте и категоризирайте промените в софтуера с етикети и атрибути за по-добра видимост за екипа и заинтересованите страни.

Подобрете проследяването на промените в софтуера чрез коментари, автоматизирайте създаването на тестови задачи и др.

5. Шаблон за тестване на използваемостта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Планирайте тестове с потребители, събирайте обратна връзка от клиенти и гарантирайте успеха на тестовете с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Вашият продукт готов ли е за бета версия? Можете да улесните процеса с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp. Този шаблон за бяла дъска ви помага да събирате и организирате обратна връзка за продукта и наблюдения от сесиите за тестване от потребители. Можете също да го използвате, за да проследявате резултатите от тестовете за използваемост и да планирате итерации или подобрения според нуждите.

Ето как този шаблон помага за оценка на потребителското преживяване:

Идентифицирайте по-бързо областите, които се нуждаят от подобрение

Подобрете потребителското преживяване, като разрешите идентифицираните проблеми с конкретни задачи в ClickUp

Съберете обратна връзка за това как потребителите взаимодействат с вашия продукт

Получете подробна информация за цялостния успех на дизайна на вашия продукт.

Прочетете още: 10 примера за тестване на използваемостта за подобряване на производителността на уебсайта

6. Шаблон за план за тестване на използваемостта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Оценете използваемостта на дизайна на вашия продукт с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Ако в момента работите върху прототип и искате да знаете как потребителите взаимодействат с него преди окончателното му пускане на пазара, е време да разработите план за тестване на използваемостта. Той помага да се идентифицират нуждите на потребителите, потенциалните проблеми и очакванията им на ранен етап, което ви позволява да създадете продукт, ориентиран към потребителя.

С шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp можете да планирате и организирате изчерпателни потребителски тестове. Шаблонът предлага персонализирани полета като име и описание на проекта, екип, метод на тестване, ръководител на тестването и напредък на тестването, за да сортирате данните и да се фокусирате върху приоритетите.

Използвайте този шаблон, за да очертаете целите на тестването, да подготвите ресурсите, да настроите тестовите среди, да анализирате данните и да създадете отчети за обратната връзка от клиентите.

7. Шаблон за оценка на софтуер в Excel от pdfFiller

чрез pdfFiller

Шаблонът за оценка на софтуер в Excel на pdfFiller помага за преглед на софтуерните характеристики, производителност и функционалности.

Да предположим, че тествате инструмент за преглед на код с група от потребители. Можете да използвате този шаблон като контролен списък, който да помогне на потребителите при оценяването на решението. По този начин ще разберете как софтуерът отговаря на нуждите на клиентите.

Шаблонът позволява на потребителите да добавят изображения, да маркират текст и да оставят коментари. След като получите обратната връзка от потребителите, споделете шаблона със заинтересованите страни, за да подчертаете обратната връзка. Ето как да използвате този шаблон:

Определете целта на оценката

Съберете необходимата информация за бенчмарковете в бранша

Определете ключови критерии за оценка

Тествайте всеки критерий с потребителите

Обобщете заключенията и предложете препоръки за продукти

Оптимизирайте процеса на оценка на софтуера с ClickUp

Решаването на проблемите на потребителите и постигането на по-бързо пускане на пазара са двата основни приоритета във всеки софтуерен проект.

За да отговорите на тези приоритети, се нуждаете от ефективна система за оценка на софтуера, която да ви помогне да управлявате променящите се изисквания на потребителите и нуждите на заинтересованите страни, да оцените потребителското преживяване и да идентифицирате потенциалните рискове.

Макар да звучи обезкуражаващо, можете да оптимизирате целия този процес с шаблоните за оценка на софтуер на ClickUp. От рационализиране на разработката и тестването от потребители до подробни контролни списъци за информирано вземане на решения, тези шаблони за оценка на софтуер могат да ви помогнат във всеки аспект на оценката на софтуер.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да оценявате софтуера систематично и да повишите удовлетвореността на потребителите.