20-те най-добри инструмента за автоматизирано тестване през 2025 г.

Имаше време, когато ръчното тестване беше норма. То беше досаден и отнемащ време процес, който често водеше до грешки и забавяния.

Въпреки това, разработката на софтуер и паралелните процеси на тестване са се развивали постоянно през годините.

Една от най-значимите промени, на които съм бил свидетел, е възходът на инструментите за автоматизирано тестване. Интересно е как един инструмент за автоматизация може да оптимизира процеса на тестване и да подобри цялостното качество на нашите продукти.

В този блог изследователският екип на ClickUp и аз сме събрали 20-те най-добри инструмента за автоматизирано тестване, подбрани въз основа на тяхната производителност, лекота на употреба и широко разпространение. 📝

Когато става въпрос за избора на подходящи инструменти за автоматизирано тестване, трябва да се имат предвид няколко ключови фактора:

Леснота на употреба: Добрите инструменти за автоматизирано тестване трябва да са интуитивни и лесни за научаване. Ако сте начинаещ в автоматизираното тестване, не искате да прекарвате часове в разгадаване на начина на употреба на инструмента. Търсете инструменти с лесен за употреба интерфейс и ясна документация.

Съвместимост: Инструментите за автоматизирано тестване трябва да са съвместими с вашата среда за разработка и тестови рамки. Това ще ви спести време и усилия при настройването на тестовата инфраструктура.

Богат набор от функции: Различните инструменти за автоматизирано тестване предлагат различни функции, затова е важно да изберете такъв, който отговаря на вашите специфични нужди за тестване. За ефективност на тестването, потърсете функции като тестване в различни браузъри, паралелно тестване, тестване на мобилни устройства, тестване на производителността, визуално тестване на регресия и тестване на API.

Мащабируемост: С разрастването на софтуера ви ще се увеличават и вашите нужди от тестване. Потърсете инструменти за автоматизирано тестване, които могат да се мащабират според вашия проект и да се справят с мащабни тестови пакети.

Възможности за интеграция: Добрите инструменти за автоматизирано тестване трябва да се интегрират безпроблемно с други инструменти във вашата екосистема за разработка, като сървъри за непрекъсната интеграция (CI) и системи за проследяване на дефекти.

Поддръжка и общност: Силна общност за поддръжка може да бъде безценна, когато срещнете проблеми или се нуждаете от помощ при конкретни случаи на употреба. Търсете инструменти за автоматизирано тестване с активни форуми и поддръжка на клиенти.

Цена: Макар цената да е важен фактор, тя не е единственият, който трябва да се вземе под внимание. Погледнете общата стойност, която инструментите за автоматизирано тестване предоставят, в сравнение с цената.

Установих, че инструментите за автоматизирано тестване са ключови за подобряване на качеството на софтуера и ускоряване на разработката.

С толкова много налични инструменти за автоматизирано тестване, изборът на подходящия може да бъде труден. Нека се впуснем в проучването и разгледаме какво се предлага на пазара, за да подобрите процеса на тестване! 👇

1. ClickUp (Най-добър за управление на проекти за автоматизирано тестване и проследяване на грешки)

Получете визуално представяне на работния процес на тестване, за да проследявате напредъка и да идентифицирате пречките с софтуера за гъвкаво управление на проекти ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, подходящ за всичко – от планиране на продукти до разработване на софтуер. Софтуерът за гъвкаво управление на проекти ClickUp осигурява структура и организация за цялостното разработване на софтуер. Това е един от най-добрите инструменти за гъвкаво тестване, който ви позволява да създавате спринтове, да възлагате задачи и да проследявате напредъка им в реално време. Нека разгледаме заедно наборът от функции, които предлага.

ClickUp Board View

Плъзгайте и пускайте задачи между колоните, за да представите техния статус, като използвате ClickUp Board View.

ClickUp Board View е основен елемент от методологиите за гъвкаво управление на проекти. Той ви позволява да визуализирате работния процес на тестването, като премествате задачите между етапи като „За тестване“, „В процес“ и „Издържано/Неиздържано“.

Тази настройка предоставя ясен преглед на статуса на всяка задача, което улеснява идентифицирането на пречките и ефективното приоритизиране на работните натоварвания. Освен това, функцията „плъзгане и пускане“ в Board View също подобрява потребителското преживяване, като позволява на членовете на екипа да преместват задачите безпроблемно между етапите, докато напредват.

А най-хубавото? Board View позволява интегрирането на подробности за задачите, включително отговорни лица, крайни срокове и коментари.

Централизираният подход към управлението на задачите помага на екипите да поддържат отворени линии за комуникация, като всички са информирани за напредъка и евентуалните предизвикателства, които могат да възникнат по време на тестването. Но това не е всичко.

ClickUp for Software Teams действа като мозъкът на вашия непрекъснат процес на тестване. Той е чудесен за проследяване и управление на бъгове. Можете лесно да създавате подробни доклади за бъгове, да ги възлагате на разработчиците и да проследявате напредъка им през целия цикъл на разработка.

Освен това, персонализираните работни процеси ви позволяват да адаптирате процеса на проследяване на грешки към специфичните нужди на вашия екип. ClickUp предлага и разнообразие от шаблони, които могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на вашите специфични нужди в областта на автоматизираното тестване.

Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте бъгове и проблеми на едно централизирано място с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp предоставя готова рамка за повишаване на видимостта и сътрудничеството между тестовите екипи, като ви помага да управлявате ефективно сложността на отстраняването на бъгове. Персонализираните формуляри за приемане за софтуерни екипи позволяват безпроблемно подаване на бъгове, като гарантират, че всички необходими подробности са заснети предварително.

Този шаблон подобрява междуфункционалното сътрудничество, като обединява екипите на централизирана платформа, гарантирайки, че всички са информирани за състоянието на бъговете и проблемите. С подобряването на комуникацията между екипите, доставката на продукти става по-бърза и по-ефективна, което води до по-високо общо качество.

Шаблон за управление на тестове в ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте целия си процес на тестване с шаблона за управление на тестове на ClickUp.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp прави процеса на тестване гладък и организиран. Той ви предоставя лесен начин да планирате, проследявате и оценявате всяка част от тестовия процес, с тестови сценарии, крайни случаи и изпълнения на едно място.

Ще имате ясна представа за напредъка, което ще ви позволи лесно да откривате проблеми и да виждате резултатите с един поглед. Визуалното оформление ви помага да сте в течение с всичко и да вземате бързи решения, когато е необходимо. Освен това, шаблонът улеснява сътрудничеството в екипа ви, така че всички да са информирани за бъгове, проблеми и искания за нови функции.

Управлението на графиците за тестване и проследяването на резултатите във времето става без усилие. С този шаблон ще сте в течение с обратната връзка от потребителите и резултатите от тестовете, което е ключово за подобряване на процесите ви.

Освен това, шаблоните за тестови доклади на ClickUp помагат за създаването на доклади, които обобщават резултатите от тестовете, идентифицират грешките и предоставят информация за бъдещи итерации. Освен това, шаблоните за тестови случаи на ClickUp предоставят структурирана рамка за очертаване на индивидуални тестови случаи, включително подробни стъпки, очаквани резултати и критерии за успех/неуспех.

Най-добрите функции на ClickUp

Цялостно управление на задачите: Мощните възможности за управление на задачите на ClickUp ви позволяват да организирате и проследявате всички аспекти на вашите проекти за автоматизирано тестване, от създаването на тестови случаи до докладването на грешки.

Мощни правила за автоматизация: Автоматизирайте повтарящи се задачи, като например присвояване на бъгове на разработчици или актуализиране на статуса на задачите, за да спестите време и да намалите грешките.

Безпроблемна интеграция: Интегрирайте ClickUp с популярни инструменти за тестване и CI/CD пипалини, за да оптимизирате работния си процес и да гарантирате последователност на данните.

Персонализирани работни процеси: Създайте персонализирани работни процеси, за да адаптирате ClickUp към вашите специфични процеси на тестване и изисквания на екипа.

Надеждни отчети и анализи: Генерирайте подробни отчети за напредъка на тестването и ефективността на екипа, за да вземате решения въз основа на данни.

Функции за сътрудничество: Сътрудничество с членовете на екипа ви чрез функции като коментари, споменавания и актуализации в реално време.

Ограничения на ClickUp

Опциите за персонализиране могат да бъдат малко объркващи за тези, които не са запознати с инструментите за управление на проекти.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. Selenium (най-добър за гъвкавост и широка поддръжка на браузъри)

Selenium е един от най-добрите съвременни инструменти за QA тестване днес. Това е мощен инструментариум с отворен код, който е станал незаменим за автоматизиране на уеб приложения в различни браузъри и платформи.

Универсалността на инструмента и широката поддръжка от общността го правят идеален за разработчици и тестери по целия свят. Той разполага и с разширение за браузър, „Selenium IDE“, което позволява записване и възпроизвеждане на взаимодействия в браузъра.

Най-добрите функции на Selenium

Осигурете съвместимост между браузърите, като използвате поддръжката на инструмента за широк спектър от браузъри.

Изберете предпочитания от вас език за програмиране с връзки, достъпни за различни езици.

Изпълнявайте тестови случаи паралелно на няколко машини и браузъри, за да намалите времето за изпълнение на тестовете.

Разширете възможностите си за тестване, като интегрирате библиотеки и рамки на трети страни за допълнителни функции.

Ограничения на Selenium

Ограничени функции и липса на опции за персонализиране

За начинаещите има стръмна крива на обучение.

Цени на Selenium

Безплатно

Оценки и рецензии за Selenium

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Cypress (Най-добър за бърза и надеждна тестова среда за уеб приложения)

Cypress е модерна платформа за тестване от край до край, базирана на JavaScript, която е придобила значителна популярност благодарение на своята простота, бързина и удобство за разработчиците. За разлика от традиционните платформи за тестване, Cypress работи директно в браузъра, като осигурява по-интуитивно и ефективно тестване.

Най-добрите функции на Cypress

Презареждайте тестовете и актуализирайте браузъра автоматично, докато правите промени в кода, за да създадете бърза обратна връзка.

Елиминирайте необходимостта от изрично изчакване, като позволите на системата автоматично да изчака завършването на команди и твърдения, което намалява нестабилността на тестовете.

Заснемайте екранни снимки и видеоклипове от неуспешни тестове, за да идентифицирате и отстраните проблемите бързо.

Проверявайте мрежовия трафик и прехващайте заявките, за да тествате ефективно API и уеб услугите.

Ограничения на Cypress

Някои потребители откриха незначителни бъгове, свързани с платформата.

Липсва вградена поддръжка за тестване на мобилни приложения

Цени на Cypress

Безплатен пробен период от 14 дни

Екип: 75 $/месец

Бизнес: 300 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cypress

G2: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

💡 Професионален съвет: Можете да автоматизирате софтуерните версии, като използвате инструменти за непрекъснато внедряване, които автоматично внедряват промените в кода в производството. Това премахва ръчните стъпки и намалява забавянията, като осигурява по-бърз и по-ефективен процес на пускане на версии.

4. BrowserStack Automate (най-добър за тестване в различни браузъри и платформи)

BrowserStack Automate е платформа за тестване, базирана в облака. Тя предоставя достъп до широка гама от реални устройства и браузъри, което ви позволява да тествате уеб приложения в различни конфигурации и среди.

Платформата поддържа множество тестови рамки, което улеснява интегрирането ѝ в съществуващия ви работен процес. Освен това, функциите ѝ за отстраняване на грешки в реално време ви позволяват бързо да идентифицирате и разрешите проблеми, подобрявайки цялостното качество на вашите уеб приложения.

Най-добрите функции на BrowserStack Automate

Тествайте на реални устройства, включително смартфони, таблети и настолни компютри, за да гарантирате съвместимост и производителност на различни платформи.

Проверете вашите уеб приложения на различни браузъри, за да гарантирате съвместимост между браузърите.

Симулирайте тестове от различни географски местоположения, за да проверите правилното функциониране и производителност в различните региони.

Извършвайте тестове паралелно на няколко устройства и браузъра, за да намалите значително времето за изпълнение на тестовете.

Ограничения на BrowserStack Automate

Тестовете могат да се държат непредсказуемо, да зациклят или да не могат да намерят видими елементи.

Скоростта може да варира, което води до прекалено бързо или прекалено бавно изпълнение на тестовете, което се отразява на надеждността.

Цени на BrowserStack Automate

Уеб тестване

Настолен компютър: 169 $/паралелен тест/месец

Настолни и мобилни устройства: 249 $/паралелно тестване/месец

Desktop & Mobile Pro: 299 $/паралелен тест/месец

Предприятие: Персонализирани цени

App Automate

Device Cloud: 249 $/паралелно тестване/месец

Device Cloud Pro: 299 $/паралелно тестване/месец

Device Cloud Observability Pro: Свържете се с отдела по продажбите

Предприятие: Персонализирани цени

BrowserStack Automate – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Puppeteer (Най-добър за безглави тестове и задачи за автоматизация)

Puppeteer е библиотека Node.js, която предоставя API на високо ниво за контрол на безглав Chrome или Chromium. Това е мощен инструмент за автоматизиране на уеб задачи и тестване на уеб приложения.

Освен това Puppeteer се отличава в уеб скрейпинга, като позволява на потребителите да извличат данни от уебсайтове по ефективен начин. С възможността си да визуализира динамично съдържание, Puppeteer може да извлича информация от едностранични приложения (SPA), с които традиционните методи за скрейпинг може да имат затруднения.

Най-добрите функции на Puppeteer

Използвайте Chrome в режим без интерфейс, за да автоматизирате задачи без подходящ браузър интерфейс.

Заснемайте цялостни екранни снимки на уеб страници, включително елементи извън визуализираната област, за пълна видимост.

Създавайте PDF документи от уеб страници с персонализирани опции за форматиране и съдържание

Прехванете и модифицирайте мрежовите заявки, за да тествате ефективно API или да симулирате различни мрежови условия.

Ограничения на Puppeteer

Като библиотека Node.js, Puppeteer изисква познания по JavaScript за скриптови задачи за автоматизация.

Puppeteer е тясно свързан с Chrome, което може да ограничи съвместимостта му с други браузъри.

Цени на Puppeteer

Безплатно за ползване

Оценки и рецензии за Puppeteer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. BugBug (Най-добър за специално проследяване на грешки)

BugBug е многофункционален софтуер за проследяване на грешки, предназначен да оптимизира процеса на управление на дефекти за гъвкави екипи. С интуитивния си интерфейс и персонализирани функции, BugBug помага на екипите да проследяват, приоритизират и разрешават ефективно проблеми през целия цикъл на разработване на софтуер.

Най-добрите функции на BugBug

Създайте персонализирани работни процеси, за да адаптирате процеса на проследяване на грешки към специфичните нужди на вашия екип, включително статуси, приоритети и нива на сериозност.

Прикачете съответните файлове и документи към бъговете и добавете коментари, за да улесните дискусията и сътрудничеството.

Създавайте подробни отчети за тенденциите при бъговете, времето за разрешаване и ефективността на екипа, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Получавайте известия, когато бъгове бъдат присвоени, актуализирани или отстранени, за да сте информирани през целия процес.

Ограничения на BugBug

Някои потребители смятат, че възможностите за запис и интеграция са ограничени.

Извършването на тестове в облака може да доведе до забавяне в сравнение с локалното изпълнение, което потенциално може да повлияе на скоростта на обратната връзка по време на циклите на разработка.

Цени на BugBug

Безплатно завинаги

Предимства: 119 $/месец

Parallel: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на BugBug

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Robot (Най-добър за автоматизация на тестове на базата на Python framework)

Robot Framework е базирана на Python, управлявана от ключови думи платформа за автоматизация, която се използва широко за тестване на приемане, разработка, управлявана от тестове за приемане (ATDD), и роботизирана автоматизация на процеси (RPA). Простата му синтаксис и разширяемост го правят достъпен както за технически, така и за нетехнически членове на екипа.

Най-добрите функции на Robot

Използвайте подход, базиран на ключови думи, за да дефинирате тестови случаи с повторно използваеми ключови думи, което опростява създаването и поддържането на тестове.

Изпълнете едни и същи тестови случаи с различни набори от данни, за да проверите различни сценарии и да осигурите цялостно покритие.

Създайте персонализирани библиотеки и ключови думи, за да отговорите на конкретни изисквания за тестване и да разширите функционалността.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти и рамки като Selenium за уеб тестване, Appium за мобилно тестване и Jenkins за CI/CD пипалини.

Ограничения на роботите

Може да не осигурява същото ниво на гъвкавост при програмирането като някои други автоматизирани рамки.

Цени на роботи

Безплатно

Рейтинги и рецензии на роботи

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Playwright (Най-добър за унифициран API за уеб, мобилна и настолна автоматизация)

Playwright е модерна платформа за тестване, която поддържа автоматизация на уеб, мобилни и настолни приложения, като предоставя унифициран API за тестване на различни платформи.

Той е проектиран да бъде бърз, надежден и лесен за използване. Освен това, неговият унифициран подход към автоматизацията и изчерпателният набор от функции го правят незаменим инструмент за работните процеси в разработката.

Най-добрите функции на Playwright

Автоматизирайте уеб приложения в Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari и мобилни браузъри за iOS и Android.

Управлявайте едновременни операции ефективно и избягвайте блокиращо поведение, като използвате асинхронни API.

Емулирайте различни устройства и размери на екрана, за да тествате вашите уеб приложения на различни платформи.

Изпълнете всеки тест в изолиран браузър, за да сведете до минимум взаимодействието между тестовете и да позволите паралелното им изпълнение.

Ограничения на Playwright

Playwright изисква инсталирането на бинарни файлове на браузъра, което може да усложни процеса на настройка.

Ограничения при поддръжката на по-стари или по-рядко използвани браузъри

Цени на Playwright

Безплатно

Оценки и рецензии на Playwright

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Въпреки че автоматизацията е мощно средство, не всеки тестов случай трябва да бъде автоматизиран. Концентрирайте се върху повтарящи се, отнемащи много време и високо ефективни тестове, а проучвателните тестове и тестовете, които изискват човешка преценка, оставете за ръчно тестване.

9. Appium (най-добър за автоматизиране на нативни, хибридни и уеб мобилни приложения)

Appium е гъвкава платформа за автоматизация на мобилни устройства, която ви дава възможност да автоматизирате нативни, хибридни и уеб мобилни приложения на iOS и Android устройства. Можете да създавате надеждни тестови пакети, за да гарантирате качеството и функционалността на вашите мобилни приложения.

Най-добрите функции на Appium

Автоматизирайте тестовете както на iOS, така и на Android устройства, за да гарантирате функционалност на различни платформи.

Конфигурирайте желаните функции, за да зададете подробностите за устройството, платформата и приложението за вашите тестови сесии.

Напишете скриптове за автоматизация на Java, Python, Ruby или JavaScript, за да взаимодействате с елементи на мобилни приложения.

Използвайте различни локатори на елементи като ID, XPath, име и ID за достъпност, за да идентифицирате и взаимодействате с елементи в мобилното приложение.

Интегрирайте с CI/CD пипалини, за да включите автоматизираното тестване като част от процеса на разработка.

Ограничения на Appium

Изисква реални или емулирани мобилни устройства за изпълнение на тестове, което може да усложни процеса на настройка.

Някои потребители смятат, че логовете на сървъра не са достатъчно подробни, за да се разберат причините за отказите.

Цени на Appium

Безплатно за ползване

Оценки и рецензии за Appium

G2: 4,4/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Espresso (Най-добър за автоматизирано тестване на Android приложения)

Espresso е мощен и надежден тестови фреймворк, специално проектиран за Android приложения. Той предоставя прост и интуитивен API за създаване на надеждни UI тестове, гарантиращи качеството и функционалността на вашите Android приложения.

Инструментът се интегрира безпроблемно с инструментите за тестване на Android, като AndroidJUnitRunner и Gradle, което улеснява включването му в съществуващите работни процеси за разработка. Вградената му поддръжка за твърдения и съвпадения позволява на разработчиците да валидират ефективно състоянията и преходите на потребителския интерфейс.

Най-добрите функции на Espresso

Използвайте система за съвпадение на изгледа, за да намирате и взаимодействате с елементи в Android приложението си с висока точност.

Извършвайте различни действия върху елементи на потребителския интерфейс, включително кликване, въвеждане на текст, превъртане и продължително натискане.

Проверете състоянието на вашето приложение, като използвате твърдения, за да проверите свойствата на елементите, текстовото съдържание и други условия.

Записвайте взаимодействията си с приложението, за да генерирате бързо тестови случаи за бъдеща употреба.

Интегрирайте безпроблемно с Android Studio, за да оптимизирате процеса на разработка.

Ограничения на Espresso

Създаден изключително за Android приложения и не може да се използва за тестване на iOS приложения.

Трудности при тестването на изгледи, които не следват стандартните указания за потребителски интерфейс на Android

Цени на Espresso

Безплатно

Оценки и рецензии на Espresso

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. XCUITest (най-добър за тестване на iOS приложения)

XCUITest е мощен и надежден тестови фреймворк, специално проектиран за iOS приложения. Като роден тестови фреймворк, предоставен от Apple, XCUITest предлага дълбока интеграция с iOS SDK, гарантирайки, че вашите тестове отразяват точно поведението на вашето приложение на реални устройства.

Най-добрите функции на XCUITest

Интегрирайте с Xcode и iOS SDK, за да получите достъп до същите API и рамки, използвани от вашето приложение.

Приложете навигатора Xcode UI Testing, за да проверите и идентифицирате елементите на потребителския интерфейс в приложението си за iOS.

Задайте заявка към йерархията на елементите на потребителския интерфейс, за да намерите конкретни елементи въз основа на техните свойства и взаимоотношения.

Тествайте достъпността на вашето iOS приложение, за да гарантирате използваемостта му за потребители с увреждания.

Ограничения на XCUITest

XCUITest е предназначен изключително за iOS приложения и не може да се използва за тестване на Android приложения.

Цени на XCUITest

Безплатно

Оценки и рецензии за XCUITest

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. SoapUI (най-добър за тестване на API)

SoapUI е мощен и гъвкав инструмент за тестване на API. Той улеснява създаването, изпълнението и управлението на тестови случаи за RESTful и SOAP API, за да гарантира качество, надеждност и сигурност. SoapUI поддържа различни видове тестове, включително функционални, производителностни и тестове за сигурност. Тази гъвкавост гарантира, че екипите могат да оценят изчерпателно своите API при различни условия.

Най-добрите функции на SoapUI

Създавайте и изпращайте HTTP заявки към API, като посочвате метода, URL адреса, заглавията и тялото на заявката.

Проверете отговорите на API спрямо очакваните стойности и схеми, за да гарантирате коректността им.

Организирайте тестовете в пакети и случаи за по-добро управление и организация.

Приложете тестване, базирано на данни, за да изпълните един и същ тестов случай с различни набори от данни, симулирайки различни сценарии.

Провеждайте тестове за сигурност, включително сканиране на уязвимости и тестове за проникване, за да идентифицирате потенциални рискове за сигурността.

Ограничения на SoapUI

Бавна работа по време на изпълнението на тестовете

Изисква значителни усилия за програмиране за ефективно създаване на тестове за натоварване.

Обикновено подходящи само за малки проекти.

Цени на SoapUI

Безплатно

Оценки и рецензии за SoapUI

G2: 4,5/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 165 рецензии)

13. Cucumber (Най-добър за разработка, базирана на поведението (BDD))

Подобно на SoapUI, Cucumber е част от Smartbear. Това е BDD рамка, която помага да се преодолее разликата между техническите и нетехническите заинтересовани страни. Тя използва описания на тестови случаи на прост език, написани в синтаксиса Gherkin, за да дефинира желаното поведение на приложението.

Най-добрите функции на Cucumber

Използвайте Gherkin, език, разбираем за човека, за да опишете тестови сценарии в естествен езиков формат.

Напишете дефиниции на стъпки на предпочитания от вас език за програмиране, за да приложите действията, описани във функциите на Gherkin.

Използвайте таблици с данни, за да предоставите различни входни данни за един и същ тестов сценарий, което позволява тестване на базата на данни.

Интегрирайте с рамки за автоматизация на тестове, за да автоматизирате изпълнението на тестови случаи.

Ограничения на Cucumber

За тези, които са нови в BDD, изучаването на синтаксиса на Cucumber и Gherkin може да изисква по-стръмна крива на обучение.

Цени на Cucumber

Безплатно

Оценки и рецензии за Cucumber

G2: 4. 1/5 (35+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

14. Postman (най-добър за разработка и тестване на API)

Postman е многофункционален инструмент, който ви дава възможност ефективно да разработвате, тествате и управлявате API. С лесния за използване интерфейс и всеобхватните функции Postman опростява процеса на създаване на HTTP заявки, проверка на отговори и автоматизиране на тестването на API.

Най-добрите функции на Postman

Създавайте и изпращайте HTTP заявки, като посочвате метода, URL адреса, заглавията и тялото на заявката.

Проверете отговорите на API, включително заглавията, тялото и кодовете за състояние.

Организирайте вашите API заявки в колекции за по-добро управление и повторна използваемост.

Управлявайте различни среди (например разработка, тестване, производство) и преминавайте лесно между тях.

Създайте симулирани сървъри, за да симулирате поведението на API и да тествате приложения, без да разчитате на реални API.

Ограничения на Postman

Крива на обучение за начинаещите в разработката и тестването на API

Някои потребители усетиха спад в производителността при работа с обширни колекции от API или сложни заявки.

Цени на Postman

Безплатно

Основен: 19 $/потребител/месец

Професионална версия: 39 $/потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Postman

G2: 4,6/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 480 рецензии)

15. TestCafe (Най-добър за цялостно тестване на уеб приложения на базата на JavaScript)

TestCafe е мощен и ефективен тестови фреймворк, базиран на JavaScript, предназначен за автоматизиране на уеб приложения в широк спектър от браузъри. С простата си синтаксис, съвместимост с различни браузъри и надеждни функции, TestCafe предоставя надежден и ефективен начин за изпълнение на автоматизирани тестове, за да гарантира качеството и функционалността на вашите уеб приложения.

Най-добрите функции на TestCafe

Работете без нужда от WebDriver или зависимости от трети страни, което опростява настройката.

Тествайте във всички основни браузъри, включително Chrome, Firefox, Safari, Edge и Internet Explorer.

Напишете тестове бързо и ефективно, използвайки интуитивен синтаксис, и използвайте вериги от команди, за да създадете кратки тестови скриптове, които минимизират броя на редовете код.

Достъп до вграден режим за отстраняване на грешки, за да идентифицирате проблеми по време на изпълнението на тестовете, което позволява ефективно откриване на грешки и отстраняване на проблеми.

Ограничения на TestCafe

По-труднодостъпен за потребители, които не са запознати с JavaScript

Цени на TestCafe

Безплатно

Оценки и рецензии за TestCafe

G2: 4. 2/5 (25+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

16. Ranorex Studio (Най-добър за поддръжка на уеб, десктоп и мобилни приложения)

Ranorex Studio е универсален инструмент за автоматизирано тестване, който дава възможност на екипите да тестват ефективно уеб, десктоп и мобилни приложения на различни платформи. С своите функции, лесен за използване интерфейс и поддръжка на други тестови рамки, Ranorex Studio предлага отлично решение за осигуряване на качеството и надеждността на вашия софтуер.

Най-добрите функции на Ranorex Studio

Автоматизирайте различни платформи, включително Windows, macOS, Linux, iOS и Android, като гарантирате широка съвместимост за вашите нужди от тестване.

Управлявайте и използвайте повторно хранилища на обекти, за да идентифицирате ефективно и да взаимодействате с елементи на потребителския интерфейс, като оптимизирате процеса на тестване.

Създайте ключови думи за многократна употреба, за да опростите разработването и поддръжката на тестови скриптове.

Получете подробни отчети, за да проследявате резултатите от тестовете и да измервате обхвата на тестовете с цел подобряване.

Ограничения на Ranorex Studio

Ranorex Studio е търговски инструмент и изисква лиценз за използване.

Ограничено тестване в облака

Цени на Ranorex Studio

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ranorex Studio

G2: 4. 2/5 (245+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 120 рецензии)

17. NightwatchJS (Най-добър за цялостно тестване на уеб приложения, базирани на Node.js)

NightwatchJS е базирана на Node.js платформа за тестване от край до край, специално проектирана за уеб приложения. Сред другите инструменти за автоматизирано тестване, NightwatchJS предлага прост и ефективен начин за автоматизиране на взаимодействията с браузъра и тестване на функционалността на вашите уеб приложения.

Освен това, платформата предлага вградени функции за отчитане, които генерират подробни резултати от тестовете, което улеснява идентифицирането на проблеми и проследяването на напредъка на тестовете във времето.

Най-добрите функции на NightwatchJS

Използвайте Selenium WebDriver за взаимодействие с уеб браузъри, като гарантирате поддръжка на широк спектър от браузърни опции за всеобхватно тестване.

Използвайте изчерпателна библиотека с твърдения, за да проверите състоянието на уеб приложенията, включително проверка на свойствата на елементите и текстовото съдържание.

Организирайте тестовия код, използвайки модела на обекти на страницата, като подобрите поддръжката и повторно използване на вашата тестова рамка.

Използвайте тестови куки, за да изпълните код преди и след тестовете, което позволява ефективна настройка и разглобяване на тестовите среди.

Ограничения на NightwatchJS

NightwatchJS изисква Node.js да бъде инсталиран на вашата система, което добавя сложност към настройката.

Цени на NightwatchJS

Безплатно

Оценки и рецензии за NightwatchJS

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

LambdaTest е мощна платформа, базирана в облака, която предоставя цялостно решение за тестване на различни браузъри и платформи. Тя ви позволява лесно да тествате вашите уеб приложения на широка гама от реални устройства и браузъри, като гарантира съвместимост и производителност в различни операционни системи, конфигурации и среди.

С лесния си за използване интерфейс и надеждни функции, LambdaTest дава възможност на организациите да предоставят висококачествени уеб приложения, които работят безупречно на различни платформи. В крайна сметка това повишава удовлетвореността на потребителите и допринася за успеха на бизнеса.

Тествайте уебсайтове и приложения в над 2000 комбинации от браузъри и операционни системи, за да гарантирате съвместимост и производителност на различни платформи.

Идентифицирайте визуални различия между версиите на уебсайтове или приложения, за да потвърдите, че актуализациите не оказват негативно влияние върху потребителския интерфейс.

Записвайте тестовите сесии автоматично, като създавате визуални логове, които помагат за ефективното отстраняване на проблеми.

Записвайте бъгове директно от интерфейса за тестване в инструменти за управление на проекти като ClickUp, за да оптимизирате процеса на разрешаване на проблеми.

Анализирайте подробни данни за тестовите изпълнения, статистическите данни за използването на браузъра и показателите за производителност, за да вземете информирани решения, основани на данни, относно стратегиите за тестване.

Някои потребители смятат, че производителността е малко по-бавна.

Цената може да бъде по-висока за малки екипи или проекти с ограничен бюджет.

Безплатно

Тестване на автоматизация на настолни компютри – Linux: 39 $/паралелно тестване/месец

Уеб автоматизация: 99 $/паралелен тест/месец

Автоматизация на уеб и мобилни браузъри: 119 $/паралелен тест/месец

Уеб и мобилен браузър на реално устройство: 158 $/паралелен тест/месец

G2: 4,5/5 (над 1390 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 270 рецензии)

TestComplete е универсален инструмент за автоматизирано тестване, който дава възможност на екипите да тестват ефективно уеб, десктоп и мобилни приложения на различни платформи. Той предоставя надеждно решение за осигуряване на качеството и надеждността на вашия софтуер.

Този инструмент за тестване позволява на потребителите да генерират подробни отчети за резултатите от тестовете, показателите за покритие и тенденциите във времето. Тези отчети могат лесно да се споделят със заинтересованите страни и продуктовите мениджъри.

Най-добрите функции на TestComplete

Управлявайте и използвайте повторно хранилища на обекти, за да идентифицирате ефективно и да взаимодействате с елементи на потребителския интерфейс.

Приложете тестване, базирано на данни, за да изпълните едни и същи тестови случаи с различни набори от данни, което ви позволява да симулирате множество сценарии за цялостно покритие.

Пишете скриптове на предпочитания от вас език за програмиране, включително JavaScript, Python, VBScript, C# и DelphiScript.

Използвайте хибриден механизъм за разпознаване на обекти, който комбинира разпознаване на базата на свойства с визуално разпознаване, задвижвано от изкуствен интелект, за да идентифицирате точно динамични елементи на потребителския интерфейс в различни технологии и платформи.

Ограничения на TestComplete

Някои потребители отбелязаха по-ниска стабилност и по-бавно изпълнение.

Цени на TestComplete

Базова лицензия за TestComplete

Фиксирана цена: 1940 долара

Плаваща цена: 3875 долара

Лиценз за TestComplete Pro

Фиксирана цена: 3015 долара

Плаваща цена: 6029 долара

TestComplete Advanced License: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за TestComplete

G2: 4. 2/5 (95+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Приятелско напомняне: Важно е да сте в крак с най-новите тенденции и най-добрите практики в автоматизираното тестване. Насърчавайте екипа си да участва в обучения, уебинари и форуми на общността, за да подобри уменията си и да споделя знания.

20. Katalon (Най-подходящ за екипи от всякакъв размер, от начинаещи до опитни тестери)

Katalon е търговски инструмент за автоматизирано тестване, който поддържа тестване на уеб, API и мобилни приложения. Той предлага лесен за използване интерфейс и богат набор от функции, което го прави подходящ за екипи от всякакъв размер.

Инструментът насърчава сътрудничеството между членовете на екипа, като поддържа системи за контрол на версиите като Git. Това позволява на екипите да проследяват промените, да споделят тестови скриптове и да работят едновременно по тестови проекти, като по този начин повишават общата производителност.

Най-добрите функции на Katalon

Извършвайте автоматизирани тестове във всички основни браузъри, включително Chrome, Firefox, Safari и Internet Explorer.

Записвайте действията си и генерирайте тестови скриптове, без да се изискват обширни познания по програмиране.

Тествайте както iOS, така и Android приложения, поддържащи нативни, хибридни и мобилни уеб приложения, за да гарантирате последователно преживяване на всички платформи.

Използвайте Object Spy на Katalon, за да заснемете обекти по време на тестване и да видите подробно техните свойства, за да създадете по-точни тестови скриптове чрез по-добро разбиране на елементите на потребителския интерфейс.

Ограничения на Katalon

Някои потребители са имали забавяния при използването на тази платформа на лаптопа си.

Основни функции като паралелно изпълнение не са налични.

Цени на Katalon

Безплатно

Премиум: 218 $/потребител/месец

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Katalon

G2: 4,5/5 (над 105 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (705+ рецензии)

Оптимизирайте софтуера и гъвкавото управление на проекти с ClickUp

Ние проучихме 20-те най-добри инструмента за автоматизирано тестване, всеки от които предлага уникални функции и възможности, подходящи за различни нужди при тестването. От гъвкавостта на Selenium до модерния подход на Cypress и тестовите възможности на BrowserStack Automate – има инструмент, който отговаря на вашите специфични изисквания.

Когато обаче става въпрос за намиране на цялостно решение, което се отличава от останалите, ClickUp се очертава като най-добрият вариант за екипи, които търсят както възможности за тестване, така и за управление на проекти.

ClickUp се интегрира безпроблемно с популярните инструменти за автоматизирано тестване, подобрявайки работния ви процес с управление на задачите, Kanban табла и предварително създадени шаблони. Това ви позволява да управлявате ефективно процесите си на тестване, като същевременно поддържате организиран целия цикъл на разработка.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се запознайте с бъдещето на софтуерното тестване.