10-те най-добри софтуерни инструмента за гъвкаво тестване за гъвкави екипи през 2025 г.

Когато продуктът ви се разраства, количеството тестове също нараства експоненциално. Вашият екип за осигуряване на качеството (QA) може да има затруднения да се справи с увеличената работна натовареност.

Резултатът е забавяне на пускането на продукта или пропускане на тестването. Междувременно екипът за разработка може да е продължил напред. Това означава нарастващ технически дълг за вашия проектен мениджър/продуктов собственик, тъй като отстраняването на всеки дефект изисква преминаване между две части от кодовата база.

Има ли по-добър начин за сътрудничество между разработчиците и екипа за контрол на качеството и за намаляване на броя на грешките в кода? Да! Агилните инструменти за тестване на софтуер могат да ви помогнат да преодолеете тази разлика.

Тези инструменти използват комбинация от ръчно и автоматизирано тестване, за да гарантират, че новият код отговаря на стандартите за качество, предпазва от регресии и ускорява процеса.

Тук разглеждаме 10-те най-добри инструмента за гъвкаво тестване за управление на софтуерното тестване и автоматизацията на тестовете, заедно с техните основни характеристики, ограничения и цени, за да ви помогнем да изберете подходящия инструмент.

В тестовите среди е от решаващо значение да разполагате с инструменти, които лесно улавят и интегрират обратната връзка в циклите на разработка. Но това не е всичко. Ето някои ключови характеристики, които трябва да търсите при избора на инструмент за гъвкаво тестване:

Автоматизация: Вашият инструмент за гъвкаво тестване трябва да поддържа автоматизация на тестването, за да позволи ефективни и повтаряеми процеси на тестване и да освободи времето на тестващите за по-изследователски и стратегически тестове.

Управление на дефекти: Изберете agile инструмент с подробни опции за отчитане, за да проследявате, отчитате и управлявате бъгове по време на agile процеса на разработка и тестване на софтуер.

Интеграция: Най-добрите инструменти за гъвкаво тестване се интегрират с инструменти на трети страни, включително платформи за управление на проекти и инструменти за непрекъсната интеграция, Най-добрите инструменти за гъвкаво тестване се интегрират с инструменти на трети страни, включително платформи за управление на проекти и инструменти за непрекъсната интеграция, софтуер за проследяване на потребители инструменти за QA тестване , които вашата организация използва.

Отчети и анализи : Практическите заключения, подкрепени с данни, помагат на мениджърите на agile проекти да се ориентират по-добре в усилията си за agile тестване. Популярните agile инструменти за тестване генерират изчерпателни отчети за резултатите от тестовете. Те дават информация за обхвата на тестовете, тенденциите при дефектите и общото състояние на проекта.

Комуникация и сътрудничество в реално време: Изберете инструмент за гъвкаво тестване, който улеснява комуникацията и сътрудничеството в реално време между всички екипи, участващи в проекти за гъвкаво разработване на софтуер. Той трябва да позволява коментиране на тестови случаи, присвояване на дефекти и споделяне на информация за тестването по време на цикъла на тестване на софтуера.

Поддръжка на agile методологии: Уверете се, че избраното от вас решение за управление на тестовете е в съответствие с agile методологията и Уверете се, че избраното от вас решение за управление на тестовете е в съответствие с agile методологията и принципите на agile разработката на софтуер, които вашият екип следва. Потърсете функции като планиране на спринтове, управление на забавяния, тестване на производителността, функционално тестване, непрекъснато тестване и картографиране на потребителски истории.

Гъвкавост и мащабируемост: Адаптивният инструмент за автоматизация на софтуерното тестване трябва да се адаптира към нуждите на проекта на вашия екип, като например капацитет на потребителите, сложност на проекта и автоматизирани рамки за тестване.

Леснота на използване: Удобният за ползване интерфейс с интуитивни функции увеличава максимално приемането и намалява кривата на обучение, като гарантира, че всеки може да се възползва от предимствата на инструмента в практиката на тестване на софтуер.

1. ClickUp

Агилният инструмент за тестване на ClickUp елиминира необходимостта от отделни системи за управление на тестове и проследяване на грешки. Инструментът може да ви помогне да проектирате работния процес, който перфектно съответства на избраната от вас агилна методология, независимо дали става въпрос за Kanban табла, спринтове или хибриден подход.

Agile Project Management на ClickUp предлага стотици усъвършенствани и персонализирани функции в подкрепа на съвременния подход към тестването и разработването на софтуер. Той отговаря на уникалните нужди, сложните работни процеси и предпочитанията на вашия екип.

Управлявайте работните си процеси за Scrum и Kanban с софтуера за гъвкаво управление на проекти ClickUp.

Нека разгледаме как ClickUp помага в процеса на agile разработка.

Таблото на ClickUp предлага ясен поглед върху напредъка на вашия екип, включително и чакащите задачи. Можете да идентифицирате пречки, да категоризирате задачи, да управлявате пътни карти с диаграмата на Гант, да обсъждате идеи и да преглеждате натоварването с точки за спринт.

Всички членове на вашия agile екип, от проектния мениджър до отдела за осигуряване на качеството (QA) и разработчиците, могат да следят автоматизацията на тестването с Dashboard View.

Таблото на ClickUp ви дава обща представа за напредъка на вашите тестови дейности.

За заетия проектен мениджър, ClickUp Brain, AI асистент за писане, помага в документирането, като генерира продуктови резюмета и пътни карти, създава планове за тестване и пише технически спецификации за секунди.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp ви помага да разработите ефективни стратегии за проследяване и управление на agile тестовете, да визуализирате напредъка и резултатите и да си сътрудничите с екипа си по всякакви въпроси.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на тестове на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате целия процес на тестване.

Най-добрите функции на ClickUp

Виртуални бели дъски: Напишете скриптове за автоматизация и пътни карти, обсъдете идеи и съгласувайте вашите гъвкави екипи за разработка по отношение на крайните резултати и забавянията с Напишете скриптове за автоматизация и пътни карти, обсъдете идеи и съгласувайте вашите гъвкави екипи за разработка по отношение на крайните резултати и забавянията с ClickUp Whiteboards.

Визуализирайте работните процеси: Визуализирайте работния си процес с Визуализирайте работния си процес с Kanban Board View на ClickUp . Премествайте задачите през различни етапи, идентифицирайте пречките в автоматизацията на тестовете и гъвкавото тестване на софтуер и поддържайте екипа си в правилната посока.

Създайте перфектния Agile работен процес и изградете гъвкава Kanban система, за да визуализирате работата си и да подобрите управлението на проекти с Kanban Board View в ClickUp.

Отчитане в реално време: Създавайте персонализирани отчети с помощта на ClickUp Dashboards, за да проследявате представянето на екипа, да идентифицирате области за подобрение и да получите ценна информация с Създавайте персонализирани отчети с помощта на ClickUp Dashboards, за да проследявате представянето на екипа, да идентифицирате области за подобрение и да получите ценна информация с гъвкави показатели за бъдещи спринтове.

AI-помощ: ClickUp Brain автоматизира отнемащите време задачи, като писане на проектни брифинги, доклади, техническа документация и обобщаване на вашите ClickUp Brain автоматизира отнемащите време задачи, като писане на проектни брифинги, доклади, техническа документация и обобщаване на вашите agile срещи , както и разпределяне на задачи на членовете на екипа.

ClickUp AI може да генерира безкраен брой типове документи, като проектни резюмета, планове за уроци и други документи, за да ускори работния ви процес.

Ограничения на ClickUp

Широкият спектър от функции може да бъде прекалено голям за потребители, които ги използват за първи път.

ClickUp Brain е достъпен за платени потребители.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. PractiTest

чрез PractiTest

PractiTest е платформа за управление на тестове в предприятието, която централизира всички ваши тестове и екипи през целия процес на гъвкаво разработване, за да осигури пълна прозрачност.

Платформата е всеобхватно средство за гъвкави тестери, което им позволява да управляват всичко на едно място, включително изисквания, автоматизация на тестове и тестови случаи, проследяване на бъгове и генериране на отчети за проследяване на дефекти.

PractiTest е подходящ за средни и големи екипи; той обработва както ръчното, така и автоматизираното тестване на едно място, спестявайки време и подобрявайки ефективността, гъвкавостта и контрола на качеството в различни процеси на тестване.

Функциите за подробно отчитане на PractiTest позволяват на вашия екип да проследява ефективно напредъка на тестването и да оптимизира управлението на тестовете.

Най-добрите функции на PractiTest

Непрекъснато записвайте и преработвайте проучвателните тестове и разработвайте иновативни и оригинални тестове, които да заменят съществуващите тестови набори, които са остарели и непродуктивни.

Генерирайте изчерпателни, експортируеми отчети, за да разберете подробно напредъка и качеството на тестването. Тези отчети надхвърлят суровите данни и служат като основа за вземане на решения, базирани на данни, и подобряване на видимостта на проекта.

Създайте предварително дефинирани тестови стъпки или цикли на изпълнение на тестове и ги персонализирайте на всеки етап от изпълнението.

Ограничения на PractiTest

Редактирането на таблото може да бъде трудоемко.

Цени на PractiTest

Екип: 49 долара на месец

Корпоративно: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на PractiTest

G2: 4. 3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Jira (от Atlassian)

чрез Atlassian

Jira на Atlassian е комбинация от инструмент за управление на проекти и agile инструмент за екипи за разработка, който им позволява да управляват бъгове, да проследяват проблеми и да наблюдават проекти в една единствена платформа.

Екипите могат да приоритизират най-важните истории за последващия спринт беклог, като оценяват точките на историите. Това води до по-ефективен работен процес и напредък на проекта според плана.

Макар Jira да може да се адаптира за agile методологии, той не разполага със специални функции за agile тестери, включително управление на конфигурацията, възможности за автоматизирано тестване и изчерпателни отчети, пригодени за agile работни процеси.

Професионален съвет?: За по-оптимизирано и ефективно тестване, обмислете да използвате ClickUp заедно с Jira. С двупосочна синхронизация, интеграцията на ClickUp и Jira оптимизира проследяването на проблеми, създаването на задачи и непрекъснатата автоматизация на тестовете в гъвкави работни процеси.

Най-добрите функции на Jira

Визуализирайте работните процеси и планирайте проектите стратегически с функциите за гъвкаво управление на проекти на Jira, като табла Scrum и Kanban, планиране на спринтове и диаграми за изразходване.

Опростете работния си процес и рационализирайте процедурите си с приложението Smart Jira Forms, което събира данни и автоматизира задачите с формуляри за вашия гъвкав екип.

Получете информация за напредъка на проекта с отчети, пригодени за agile екипи.

Използвайте шаблоните за проблеми на Jira, за да генерирате персонализирани типове проблеми, като проучвателни или регресивни тестове.

Ограничения на Jira

Макар Jira да е отличен инструмент за проследяване на проблеми, той не разполага с надеждни вградени функции за тестване, което затруднява екипите да провеждат, проследяват и управляват тестовете си в рамките на системата.

Създаването на подзадачи от родителски проблеми е неудобно

Цени на Jira

Безплатно: за десет потребители

Стандартен: 7,16 долара на потребител на месец

Премиум: 12,48 долара на потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на Jira

G2: 4. 3/5 (5800+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 14 000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Jira!

4. Kualitee

чрез Kualitee

Kualitee обслужва средни и големи организации, като предлага цялостен пакет за agile тестване, проектиран специално за QA тестващи екипи. Въпреки че започва като инструмент за управление на тестови случаи, той се разширява, за да включи възможности за проследяване на бъгове и управление на дефекти.

Kualitee поддържа ръчно и автоматизирано тестване и дава приоритет на лесната употреба с изчистен интерфейс за QA екипите. Това се превежда в ефективно разпределение на задачите, функции за сътрудничество и ясна видимост на процеса на тестване чрез табла и отчети.

Интеграцията с инструменти като Jira позволява оптимизирани работни процеси в по-големи екосистеми за разработка.

Най-добрите характеристики на Kualitee

Управлявайте процеса на тестване, от създаването и организирането на тестови случаи до ефективното проследяване и отстраняване на бъгове (проблеми), идентифицирани по време на тестването.

Персонализирайте и проследявайте докладите за грешки, за да уловите конкретни подробности, свързани с процеса на тестване.

Отделни табла за тестери, разработчици и мениджъри, за да се гарантира, че всяка група получава персонализирана информация за това, което е важно за нея.

Ограничения на Kualitee

Потребителите са открили проблеми с масовото изтриване/присвояване на потребители и останалите изтрити потребителски профили.

Цени на Kualitee

Облак: 12 долара на потребител на месец

На място: Започва от 2920 долара на година за десет потребители

Оценки на клиентите на Kualitee

G2: 4,5/5 (над 120 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Zephyr

чрез Zephyr

Zephyr е идеален за големи организации, които вече използват Jira и agile методологии. Този инструмент за управление на тестове е мощен добавка, която подобрява съществуващите ви възможности за проследяване на грешки в Jira.

Чрез безпроблемна интеграция с вашите работни процеси, Zephyr ви позволява да управлявате и проследявате ефективно всички бъгове в проекта. Този всеобхватен пакет дава възможност на вашите agile екипи да използват функции като отчитане на бъгове, подробни отчети и анализи, agile управление на тестови случаи и управление на изискванията на потребителите – всичко това в познатия интерфейс на Jira.

С двупосочната си и мулти-инстанционна Jira интеграция, можете лесно да следите всичките си проекти на едно място. Zephyr може едновременно да обработва до 200 000 тестови случая в множество проекти.

Най-добрите характеристики на Zephyr

Създавайте, организирайте и запазвайте тестовите си случаи в централно хранилище, достъпно отвсякъде по света.

Актуализирайте резултатите от скриптовете за автоматизация, генерирайте автоматично табла и статуси в Jira и интегрирайте с приложения на трети страни за целите на отчитането.

Съгласувайте изискванията на екипите за разработка и QA, изпълнявайте тестовете стъпка по стъпка, използвайте автоматизация за провеждане на тестовете, наблюдавайте резултатите и ги класифицирайте като успешни или неуспешни, и регистрирайте всички открити проблеми в Jira.

Ограничения на Zephyr

Zephyr не позволява едновременна актуализация на статуса на няколко тестови стъпки по време на изпълнението.

Потребителите не могат да персонализират формата на тестовите случаи.

Цени на Zephyr

Персонализирани цени

Оценки на клиентите на Zephyr

G2: 4. 1/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. TestRail

чрез TestRail

TestRail е уеб-базиран инструмент за тестване, който позволява на екипите за QA и agile разработка да създават, свързват и преместват тестови цикли, за да подобрят своите процедури за тестване.

Независимо дали сте малък стартиращ бизнес или голямо предприятие, той поддържа вашия екип организиран с ясни тестови случаи, екранни снимки и очаквани резултати.

TestRail опростява управлението на работната натоварване с интуитивните си табла и отчети. Можете лесно да сравнявате изпълнения, конфигурации и етапи, за да проследявате развитието на тестването във вашите проекти. Освен това, подобно на различни инструменти за гъвкаво тестване, TestRail разполага с лични списъци със задачи и имейл известия за подобряване на производителността.

Най-добрите функции на TestRail

Прогнозирайте по-точно натоварването, като използвате минали оценки и действително инвестирано време — отличителна характеристика сред всички инструменти за тестване.

Разгледайте подробни прогнози и история на гъвкавите тестови процеси с уникални функции като прогнози за напредъка, диаграми за изразходване, сравнителни отчети и архивиране, безопасно за версиите.

Сравнявайте и проследявайте дейностите, свързани с тестването, в множество проекти, етапи, тестови планове и изпълнения с функцията за отчитане между проекти.

Ограничения на TestRail

Липсват му обширни вградени интеграции, така че потребителите трябва да разчитат на API или решения на трети страни за същото.

Цени на TestRail

Професионален облак: 37 долара на потребител на месец

Корпоративно облачно хранилище: 826 долара на потребител на година

Професионален сървър: Персонализирано ценообразуване

Сървър за предприятия: 16 500 долара годишно за 1-20 потребители

Оценки на клиентите на TestRail

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Прочетете още: Ето 50 термина от Agile Scrum, които трябва да знаете през 2024 г.

7. QMetry

чрез QMetry

QMetry е платформа за координиране на тестове на корпоративно ниво за екипи за гъвкаво тестване и DevOps.

Използвайте Gen AI на QMetry – QMetry Intelligence с функции като интелигентно търсене, автоматично генериране на тестови случаи и откриване на нестабилни тестови случаи, за да подобрите времето си за пускане на пазара.

QMetry се интегрира с рамки за автоматизация на тестването, включително UFT, Cucumber, QAF и TestNG, като гарантира съвместимост с вашата тестова среда. Той също така се интегрира с популярни инструменти за непрекъсната интеграция и непрекъснато внедряване/доставка на DevOps, като Maven и Jenkins.

Най-добрите характеристики на QMetry

Оптимизирайте и усъвършенствайте процеса на тестване с интелигентно приоритизиране и оптимизиране на тестовите случаи в Jira с платформата за управление на тестове на QMetry с Jira.

Автоматичен одит за проследяване на одобрения и прегледи с функцията за електронен подпис на QMetry.

Създавайте готови отчети, отчети за тестове и отчети за проследяемост, за да представите данните по проекта за вземане на решения.

Ограничения на QMetry

Липсва му цялостен механизъм за отчитане. Отчетите могат да отразяват потребителя, който последно е актуализирал едновременно изпълняван набор от тестове, което може да доведе до объркване.

Цени на QMetry

Enterprise: 72 долара на потребител на месец

Enterprise Plus: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на QMetry

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. TestFLO

чрез Deviniti

Инструментът за управление на тестове TestFLO за Jira оптимизира процесите на тестване, намалява разходите и подобрява качеството на софтуера. Той се интегрира с вашите съществуващи работни процеси в Jira, елиминира необходимостта да се научавате да работите с нова платформа и гарантира, че всички ваши данни от тестовете остават централизирани в Jira.

Създаден за agile екипи, TestFLO им дава възможност да създават, организират и изпълняват тестове директно в Jira, като оптимизира целия процес на тестване. Проследявайте напредъка, записвайте резултатите и лесно докладвайте бъгове в познатия ви интерфейс на Jira.

Той се адаптира към agile, waterfall и други методологии, за да отговори на разнообразни изисквания за тестване, и отговаря на регулаторните изисквания за тестване, за да отговори на правните стандарти.

Най-добрите характеристики на TestFLO

Използвайте Test Repository като централизирано място за вашите проекти в Jira, за да дефинирате тестови набори с папки, да създавате тестови случаи и да добавяте предварителни условия.

Възможност за мащабно тестване на софтуер и автоматизация на тестовете в Jira чрез REST API

Създайте проследими връзки или линкове между изисквания, тестови случаи и други елементи в Jira, а след това потвърдете тези връзки с помощта на отчети.

Ограничения на TestFLO

Той не е подходящ за екипи извън екосистемата на Jira поради ограничените си функционалности.

Цени на TestFLO

До 50 потребители: 825 долара на година

До 100 потребители: 1925 долара на година

До 250 потребители: 3850 долара на година

До 500 потребители: 6600 долара на година

До 750 потребители: 8800 долара на година

Оценки на клиентите на TestFLO

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. TestPad

чрез TestPad

Ако искате да преминете от сложни инструменти за управление на тестови случаи и електронни таблици към лек инструмент за тестване, TestPad е добър избор.

Интуитивният интерфейс на TestPad позволява на всеки член от вашия екип за управление на agile проекти да извършва проучвателни, регресивни и потребителски тестове за приемане – от проектни мениджъри и разработчици до вътрешни и външни софтуерни тестери.

Най-добрите функции на TestPad

Въведете стотици тестови команди за минути с помощта на редактор, управляван от клавиатурата, а тестовите планове с свободна форма се адаптират към начина, по който предпочитате да тествате.

Генерирайте незабавни отчети и запазете/отпечатайте всичко, което е тествано, за одитни следи.

Сътрудничество с външни тестери чрез гостуващ достъп – идеално за клиенти, които извършват тестове за приемане от потребителите.

Ограничения на TestPad

Трудоемките работни процеси, ограниченията във функционалността на браузъра и неинтуитивният дизайн затрудняват използваемостта.

Тестовите случаи изискват специфични структури за успех/неуспех, което ги прави по-малко адаптивни за идентифициране на нови бъгове.

Цени на TestPad

Essential: 59 долара на месец

Екип: 119 долара на месец

Team 15: 179 долара на месец

Отдел: 299 долара на месец

Оценки на клиентите на TestPad

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Qase

чрез Qase

Qase е облачен инструмент за управление на тестове за екипи за QA и разработка. Той осигурява проследяване и отчитане за ръчно и автоматизирано тестване на софтуер. Можете да използвате Qase за координиране на вашите QA дейности от начало до край, от планиране и изпълнение на тестове до анализ и отчитане.

Чрез интеграцията с популярни инструменти за управление на проекти като Jira и Trello, Qase осигурява гладък работен процес, а функциите за сътрудничество в реално време, като коментиране, възлагане на дефекти и дискусии в приложението, поддържат екипа ви в синхрон.

Най-добрите характеристики на Qase

Прехвърляйте тестови случаи към и от популярни инструменти за управление на тестове като Jira и Trello.

Експортирайте тестови случаи в различни файлови формати, включително XLSX и CSV.

Изпълнявайте тестови планове и следете техния статус – дали са преминали, провалили се или са блокирани – чрез самия екран за тестови изпълнения.

Следете вашите тестови набори и случаи, като ги организирате в логически групи. В рамките на всеки тестов набор можете да определите сериозността, условията и стъпките на всеки тестов случай.

Ограничения на Qase

Потребителите считат за трудоемко да създават контролни списъци и тестови скриптове, без да пишат пълни тестови случаи.

Цени на Qase

Безплатно

Стартиране: 24 долара на потребител на месец

Бизнес: 36 долара на потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Отзиви на клиенти на Qase

G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Открийте най-добрия инструмент за гъвкаво тестване на софтуер за вашия екип

Всеки от тези инструменти за гъвкаво тестване на софтуер отговаря на специфични нужди. Докато някои дават приоритет на лесния за използване интерфейс за по-малки екипи, други отговарят на нуждите на гъвкави проекти в големи предприятия с надеждни възможности за отчитане и интеграция.

ClickUp е всеобхватен и лесен за използване инструмент за гъвкаво управление на проекти за екипи от всякакъв размер. Той дава възможност на вашия екип да управлява целия процес на тестване, от планирането и изпълнението до изчерпателните отчети, всичко това в рамките на една интуитивна платформа. Безпроблемната интеграция на ClickUp с най-добрите инструменти за управление на проекти като Jira гарантира гладък работен процес, а функциите за сътрудничество в реално време поддържат всички в синхрон.

Ако сте готови да оптимизирате процеса на гъвкаво тестване, регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете.