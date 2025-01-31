ClickUp променя правилата на играта за екипите за разработка на софтуер с десетки нови функции и ресурси за максимална ефективност, така че вашите екипи за управление на продукти, инженеринг и дизайн да могат да доставят по-добри продукти по-бързо.
От целите и планирането до документацията и разработката, ClickUp вече безпроблемно свързва целия ви процес на разработка от идеята до пускането на продукта. Нека ви покажем как точно ClickUp подкрепя всеки етап по-долу.
Стратегия и планиране
Независимо дали разработвате продуктова стратегия за цялата компания или просто документирате истории на потребители за следващата версия, ClickUp ви помага да опростите, съгласувате и сътрудничите по стратегията и планирането. Новите функции, шаблони и инструменти за сътрудничество улесняват превръщането на вашата идея в следващото голямо нещо.
ClickUp AI: Започнете по-бързо 🧠
Спрете да губите време в обобщаване на седмичните спринтове – оставете ClickUp AI да го направи за вас. Като единствената платформа, предлагаща предварително създадени подсказки за конкретни отдели, вашите продуктови мениджъри, разработчици и дизайнери могат да използват по-ефективно силата на изкуствения интелект.
Позволете им да започнат по-бързо и да намалят натовареността, за да могат да се съсредоточат върху следващата голяма задача. За да започнете, добавете ClickUp AI към своя акаунт на ранна цена от 5 долара на потребител (на месец) и използвайте командата /AI Tools, за да активирате подсказките.
Бели дъски: Превърнете идеите в действие💡
Превърнете всяка извънредна сесия, планиране или екипен семинар в платформа за сътрудничество с обновените бели дъски, които ви позволяват да вграждате дизайни, документи и списъци във вашето виртуално работно пространство. Разгледайте новите шаблони за бели дъски за продуктови екипи, за да започнете още днес.
Приоритизиране и изготвяне на пътна карта
Вашият личен набор от инструменти за приоритизиране. Опростете комуникацията със заинтересованите страни, вземайте информирани решения на базата на данни и идентифицирайте зависимостите, преди те да се превърнат в пречки.
Приоритизиране: Идентифицирането на следващото голямо нещо трябва да бъде лесно🚦
Обединете и приоритизирайте идеи за продукти, подобрения на функции и задачи в списъка с напълно персонализирани полета, формули и др. Създайте хранилище с информация за клиентите с анкети, поддържани от ClickUp Forms.
С новодобавената условна логика лесно улавяте гласа на клиентите за вас и вашите потребители. Освен това интегрирайте обратна връзка от други системи, за да я съчетаете с продуктовата пътна карта с интеграции от Canny, Zendesk и други.
Графици и диаграми на Гант: Лесно визуализирайте пътни карти и зависимости 🛣
Оставете предположенията настрана, когато става въпрос за координиране на сложни междуфункционални версии. Лесно картографирайте зависимости и етапи в епичните проекти с изгледите на Gantt и Timelines.
Изследвания и дизайн
ClickUp безпроблемно свързва дизайна, продукта и инженерството по време на фазата на проучване и дизайн на софтуерното разработване, позволявайки на екипите да създават красиви документи за проучвания и продуктови изисквания и да си сътрудничат, използвайки бели дъски за картографиране на пътуването и историите на потребителите.
Картографиране на потребителски истории и пътувания Бели дъски 👩🏫
Улеснете картографирането на пътуването с новите шаблони за Whiteboards. Използвайте нашите готови шаблони или създайте свои собствени за последователни и повтаряеми дизайни.
Изследвания на потребителите и изисквания към продукта Документи 📝
Съгласувайте заинтересованите страни с Docs, който ви позволява лесно да картографирате решения, да свързвате интервюта и дори да вграждате цели планове за проекти – всичко на едно място. Добавете Whiteboards, Figma файлове и други директно в епичните си истории и продуктовата документация.
Започнете още днес с новите шаблони за проучване на потребителите и документи с изисквания към продукта!
Интеграция с Figma за съгласувана съвместна работа 🎨
Доставяйте по-бързо с по-малко обмен на информация, като вашият дизайнерски екип работи рамо до рамо с вашите разработчици и продуктови мениджъри. Интеграцията на ClickUp с Figma извежда макетите и схемите на преден план в разговора, като вгражда дизайните в документи, задачи, бели дъски и др.!
Адаптивно разработване
Агилната разработка е в основата на съвременното разработване на софтуер. С гъвкави и настройваеми спринтове, подобрено отчитане на спринтовете и повече възможности за персонализиране, ние правим агилната разработка лесна като детска игра.
Актуализации на управлението на спринтове и отчитането 💡
Персонализираната продължителност на спринтовете и подобрените настройки на папката „Спринт“ позволяват на гъвкавите екипи да проследяват работата си с прецизност, което води до високоточни отчети. Новите карти за отчитане разкриват пълната картина на общата производителност.
А по-късно през тази година ще можете да разгледате подробно основните данни за по-задълбочен анализ. Използвайте карти Burndown, за да видите дали екипът ви е на път да изпълни поетите ангажименти.
От друга страна, използвайте Burnup карти, за да визуализирате напредъка към завършване.
И накрая, но не на последно място, можете да създавате високовизуални отчети за скоростта, за да подобрите точността на бъдещите оценки на Sprint.
Плувни коридори за управление на standup, програми и портфолио 🏊♂️
Независимо дали управлявате ежедневни събрания или проследявате продуктовото си портфолио в различни отдели и екипи, новата функция Swimlanes в изгледа Board ви позволява да групирате, сортирате и филтрирате по всяко потребителско поле, което улеснява прегледа на проектите или коригирането на ресурсите.
Проследяване на пускането на продукти и целите
Всеки екип за разработка на софтуер знае, че планирането и изпълнението са половината от успеха. Ето защо увеличихме мощността на управлението на версиите, пускането на нови продукти на пазара и проследяването на всичко в посока към целите на цялата компания.
Git интеграции: Видимост без натоварена работа ⚒️
Създавайте клонове, инициирайте заявки за изтегляне и проследявайте потвържденията с безпроблемната интеграция на ClickUp с инструменти като GitHub, GitLab и други, които правят вашите разработчици щастливи, така че да могат да се съсредоточат върху кодирането, вместо да актуализират ръчно статусите.
Пускане на продукти: Лесно междуфункционално сътрудничество 📣
Пренесете пускането на вашите продукти на следващото ниво с ClickUp. Революционната възможност, предоставена от Tasks in Multiple Lists (TIML), означава, че не само вашата триада за разработка ще си сътрудничи по-тясно, но и вашите нетехнически екипи също!
TIML позволява на други екипи, като маркетинговия или екипа за успех на клиентите, да пренасят задачите, които са свързани с тях, в специално предназначеното за тях пространство, за по-лесна видимост, сътрудничество и по-тясно сътрудничество.
Автоматизирайте проследяването на целите и OKR 📈
Автоматично проследявайте напредъка в разработката спрямо целите на компанията и OKR – без да са необходими ръчни актуализации. Започнете с нашия нов шаблон за OKR тук.
Бонус: Шаблони за инженеринг
Първи стъпки
Повишаването на производителността на вашия екип никога не е било по-лесно.
Нашият нов Software Development Hub е ресурс, предназначен за продуктови мениджъри, разработчици и дизайнери. Достъп до статии за разширяване на вашата представа за гъвкаво разработване, планове за увеличаване на екипното сътрудничество и производителността по време на живи семинари, както и нови шаблони от експерти в бранша, които ще ви помогнат да започнете да работите с гъвкави работни процеси за секунди.
Агилността се състои в прилагането на итеративен подход – операционализирането на вашите процеси не бива да се различава от това. Продължете да усъвършенствате процеса на управление на проекти за разработка на софтуер с курсовете на ClickUp University, посветени на софтуерните екипи. Тези курсове варират от кратки обзори до подробни уроци за това как да управлявате жизнения цикъл на вашия продукт в ClickUp.
Все още се занимавате с проблеми в Jira?
Нашият безплатен инструмент за миграция Jira улеснява импортирането на потребители и проекти, картографирането на йерархията ви и пренасянето на персонализирани работни процеси, полета и статуси директно в ClickUp. Мислите да направите промяната? Няма по-добро време от сега!