ClickUp променя правилата на играта за екипите за разработка на софтуер с десетки нови функции и ресурси за максимална ефективност, така че вашите екипи за управление на продукти, инженеринг и дизайн да могат да доставят по-добри продукти по-бързо.

От целите и планирането до документацията и разработката, ClickUp вече безпроблемно свързва целия ви процес на разработка от идеята до пускането на продукта. Нека ви покажем как точно ClickUp подкрепя всеки етап по-долу.

Стратегия и планиране

Независимо дали разработвате продуктова стратегия за цялата компания или просто документирате истории на потребители за следващата версия, ClickUp ви помага да опростите, съгласувате и сътрудничите по стратегията и планирането. Новите функции, шаблони и инструменти за сътрудничество улесняват превръщането на вашата идея в следващото голямо нещо.

ClickUp AI: Започнете по-бързо 🧠

Спрете да губите време в обобщаване на седмичните спринтове – оставете ClickUp AI да го направи за вас. Като единствената платформа, предлагаща предварително създадени подсказки за конкретни отдели, вашите продуктови мениджъри, разработчици и дизайнери могат да използват по-ефективно силата на изкуствения интелект.

Позволете им да започнат по-бързо и да намалят натовареността, за да могат да се съсредоточат върху следващата голяма задача. За да започнете, добавете ClickUp AI към своя акаунт на ранна цена от 5 долара на потребител (на месец) и използвайте командата /AI Tools, за да активирате подсказките.

Специфични за отделните отдели подсказки на ClickUp AI за продуктови мениджъри

Бели дъски: Превърнете идеите в действие💡

Превърнете всяка извънредна сесия, планиране или екипен семинар в платформа за сътрудничество с обновените бели дъски, които ви позволяват да вграждате дизайни, документи и списъци във вашето виртуално работно пространство. Разгледайте новите шаблони за бели дъски за продуктови екипи, за да започнете още днес.

Лесно вградете ClickUp Docs, списъци, карти и други в Whiteboards.

Приоритизиране и изготвяне на пътна карта

Вашият личен набор от инструменти за приоритизиране. Опростете комуникацията със заинтересованите страни, вземайте информирани решения на базата на данни и идентифицирайте зависимостите, преди те да се превърнат в пречки.

Приоритизиране: Идентифицирането на следващото голямо нещо трябва да бъде лесно🚦

Обединете и приоритизирайте идеи за продукти, подобрения на функции и задачи в списъка с напълно персонализирани полета, формули и др. Създайте хранилище с информация за клиентите с анкети, поддържани от ClickUp Forms.

С новодобавената условна логика лесно улавяте гласа на клиентите за вас и вашите потребители. Освен това интегрирайте обратна връзка от други системи, за да я съчетаете с продуктовата пътна карта с интеграции от Canny, Zendesk и други.

Използвайте ClickUp, за да създадете списък с неизпълнени задачи, включващ персонализирани полета като приоритет, ARR и др.

Графици и диаграми на Гант: Лесно визуализирайте пътни карти и зависимости 🛣

Оставете предположенията настрана, когато става въпрос за координиране на сложни междуфункционални версии. Лесно картографирайте зависимости и етапи в епичните проекти с изгледите на Gantt и Timelines.

Получете ясна представа за задачите и зависимостите си в изгледа на ClickUp Gantt.

Изследвания и дизайн

ClickUp безпроблемно свързва дизайна, продукта и инженерството по време на фазата на проучване и дизайн на софтуерното разработване, позволявайки на екипите да създават красиви документи за проучвания и продуктови изисквания и да си сътрудничат, използвайки бели дъски за картографиране на пътуването и историите на потребителите.

Картографиране на потребителски истории и пътувания Бели дъски 👩‍🏫

Улеснете картографирането на пътуването с новите шаблони за Whiteboards. Използвайте нашите готови шаблони или създайте свои собствени за последователни и повтаряеми дизайни.

Използвайте ClickUp Whiteboards с обекти, задачи, взаимоотношения и лепящи се бележки, за да сътрудничите визуално с екипа си.

Изследвания на потребителите и изисквания към продукта Документи 📝

Съгласувайте заинтересованите страни с Docs, който ви позволява лесно да картографирате решения, да свързвате интервюта и дори да вграждате цели планове за проекти – всичко на едно място. Добавете Whiteboards, Figma файлове и други директно в епичните си истории и продуктовата документация.

Започнете още днес с новите шаблони за проучване на потребителите и документи с изисквания към продукта!

С ClickUp Docs можете да документирате изискванията към продукта си и да вградите списъка си със спринтове.

Интеграция с Figma за съгласувана съвместна работа 🎨

Доставяйте по-бързо с по-малко обмен на информация, като вашият дизайнерски екип работи рамо до рамо с вашите разработчици и продуктови мениджъри. Интеграцията на ClickUp с Figma извежда макетите и схемите на преден план в разговора, като вгражда дизайните в документи, задачи, бели дъски и др.!

Адаптивно разработване

Агилната разработка е в основата на съвременното разработване на софтуер. С гъвкави и настройваеми спринтове, подобрено отчитане на спринтовете и повече възможности за персонализиране, ние правим агилната разработка лесна като детска игра.

Персонализираната продължителност на спринтовете и подобрените настройки на папката „Спринт“ позволяват на гъвкавите екипи да проследяват работата си с прецизност, което води до високоточни отчети. Новите карти за отчитане разкриват пълната картина на общата производителност.

А по-късно през тази година ще можете да разгледате подробно основните данни за по-задълбочен анализ. Използвайте карти Burndown, за да видите дали екипът ви е на път да изпълни поетите ангажименти.

Новите карти Sprint Burndown могат да ви помогнат да се впуснете по-дълбоко в данните си за по-задълбочен анализ.

От друга страна, използвайте Burnup карти, за да визуализирате напредъка към завършване.

Вижте напредъка към завършването на спринта с новите карти Burnup.

И накрая, но не на последно място, можете да създавате високовизуални отчети за скоростта, за да подобрите точността на бъдещите оценки на Sprint.

Подобрете бъдещите оценки на Sprint с точни и визуално привлекателни карти за скорост в ClickUp.

Плувни коридори за управление на standup, програми и портфолио 🏊‍♂️

Независимо дали управлявате ежедневни събрания или проследявате продуктовото си портфолио в различни отдели и екипи, новата функция Swimlanes в изгледа Board ви позволява да групирате, сортирате и филтрирате по всяко потребителско поле, което улеснява прегледа на проектите или коригирането на ресурсите.

Проследяване на пускането на продукти и целите

Всеки екип за разработка на софтуер знае, че планирането и изпълнението са половината от успеха. Ето защо увеличихме мощността на управлението на версиите, пускането на нови продукти на пазара и проследяването на всичко в посока към целите на цялата компания.

Git интеграции: Видимост без натоварена работа ⚒️

Създавайте клонове, инициирайте заявки за изтегляне и проследявайте потвържденията с безпроблемната интеграция на ClickUp с инструменти като GitHub, GitLab и други, които правят вашите разработчици щастливи, така че да могат да се съсредоточат върху кодирането, вместо да актуализират ръчно статусите.

Лесно е да свържете ClickUp чрез Git интеграции за неща като pull заявки.

Пускане на продукти: Лесно междуфункционално сътрудничество 📣

Пренесете пускането на вашите продукти на следващото ниво с ClickUp. Революционната възможност, предоставена от Tasks in Multiple Lists (TIML), означава, че не само вашата триада за разработка ще си сътрудничи по-тясно, но и вашите нетехнически екипи също!

TIML позволява на други екипи, като маркетинговия или екипа за успех на клиентите, да пренасят задачите, които са свързани с тях, в специално предназначеното за тях пространство, за по-лесна видимост, сътрудничество и по-тясно сътрудничество.

Функцията „Задачи в множество списъци“ (TIML) на ClickUp позволява на разработчиците да свързват задачи с други екипи в цялата организация.

Автоматизирайте проследяването на целите и OKR 📈

Автоматично проследявайте напредъка в разработката спрямо целите на компанията и OKR – без да са необходими ръчни актуализации. Започнете с нашия нов шаблон за OKR тук.

Първи стъпки

Повишаването на производителността на вашия екип никога не е било по-лесно.

Нашият нов Software Development Hub е ресурс, предназначен за продуктови мениджъри, разработчици и дизайнери. Достъп до статии за разширяване на вашата представа за гъвкаво разработване, планове за увеличаване на екипното сътрудничество и производителността по време на живи семинари, както и нови шаблони от експерти в бранша, които ще ви помогнат да започнете да работите с гъвкави работни процеси за секунди.

Агилността се състои в прилагането на итеративен подход – операционализирането на вашите процеси не бива да се различава от това. Продължете да усъвършенствате процеса на управление на проекти за разработка на софтуер с курсовете на ClickUp University, посветени на софтуерните екипи. Тези курсове варират от кратки обзори до подробни уроци за това как да управлявате жизнения цикъл на вашия продукт в ClickUp.

Все още се занимавате с проблеми в Jira?

Нашият безплатен инструмент за миграция Jira улеснява импортирането на потребители и проекти, картографирането на йерархията ви и пренасянето на персонализирани работни процеси, полета и статуси директно в ClickUp. Мислите да направите промяната? Няма по-добро време от сега!