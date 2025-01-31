ClickUp блог
ClickUp променя правилата на играта за екипите за разработка на софтуер

ClickUp променя правилата на играта за екипите за разработка на софтуер

Briana Ings
Briana IngsVice President of Product
31 януари 2025 г.

ClickUp променя правилата на играта за екипите за разработка на софтуер с десетки нови функции и ресурси за максимална ефективност, така че вашите екипи за управление на продукти, инженеринг и дизайн да могат да доставят по-добри продукти по-бързо.

От целите и планирането до документацията и разработката, ClickUp вече безпроблемно свързва целия ви процес на разработка от идеята до пускането на продукта. Нека ви покажем как точно ClickUp подкрепя всеки етап по-долу.

ClickUp Времева линия на процеса на разработка

Стратегия и планиране

Независимо дали разработвате продуктова стратегия за цялата компания или просто документирате истории на потребители за следващата версия, ClickUp ви помага да опростите, съгласувате и сътрудничите по стратегията и планирането. Новите функции, шаблони и инструменти за сътрудничество улесняват превръщането на вашата идея в следващото голямо нещо.

ClickUp AI: Започнете по-бързо 🧠

Спрете да губите време в обобщаване на седмичните спринтове – оставете ClickUp AI да го направи за вас. Като единствената платформа, предлагаща предварително създадени подсказки за конкретни отдели, вашите продуктови мениджъри, разработчици и дизайнери могат да използват по-ефективно силата на изкуствения интелект.

Позволете им да започнат по-бързо и да намалят натовареността, за да могат да се съсредоточат върху следващата голяма задача. За да започнете, добавете ClickUp AI към своя акаунт на ранна цена от 5 долара на потребител (на месец) и използвайте командата /AI Tools, за да активирате подсказките.

ClickUp AI Tools Slash Command Example
Специфични за отделните отдели подсказки на ClickUp AI за продуктови мениджъри

Търсите още AI инструменти? Разгледайте тези алтернативи на Copy AI

Бели дъски: Превърнете идеите в действие💡

Превърнете всяка извънредна сесия, планиране или екипен семинар в платформа за сътрудничество с обновените бели дъски, които ви позволяват да вграждате дизайни, документи и списъци във вашето виртуално работно пространство. Разгледайте новите шаблони за бели дъски за продуктови екипи, за да започнете още днес.

ClickUp Whiteboard вградени карти документи и списъци
Лесно вградете ClickUp Docs, списъци, карти и други в Whiteboards.

Приоритизиране и изготвяне на пътна карта

Вашият личен набор от инструменти за приоритизиране. Опростете комуникацията със заинтересованите страни, вземайте информирани решения на базата на данни и идентифицирайте зависимостите, преди те да се превърнат в пречки.

Приоритизиране: Идентифицирането на следващото голямо нещо трябва да бъде лесно🚦

Обединете и приоритизирайте идеи за продукти, подобрения на функции и задачи в списъка с напълно персонализирани полета, формули и др. Създайте хранилище с информация за клиентите с анкети, поддържани от ClickUp Forms.

С новодобавената условна логика лесно улавяте гласа на клиентите за вас и вашите потребители. Освен това интегрирайте обратна връзка от други системи, за да я съчетаете с продуктовата пътна карта с интеграции от Canny, Zendesk и други.

Пример за изглед на списъка с продукти в ClickUp
Използвайте ClickUp, за да създадете списък с неизпълнени задачи, включващ персонализирани полета като приоритет, ARR и др.

Графици и диаграми на Гант: Лесно визуализирайте пътни карти и зависимости 🛣

Оставете предположенията настрана, когато става въпрос за координиране на сложни междуфункционални версии. Лесно картографирайте зависимости и етапи в епичните проекти с изгледите на Gantt и Timelines.

ClickUp Gantt изглед с задачи и зависимости
Получете ясна представа за задачите и зависимостите си в изгледа на ClickUp Gantt.

Изследвания и дизайн

ClickUp безпроблемно свързва дизайна, продукта и инженерството по време на фазата на проучване и дизайн на софтуерното разработване, позволявайки на екипите да създават красиви документи за проучвания и продуктови изисквания и да си сътрудничат, използвайки бели дъски за картографиране на пътуването и историите на потребителите.

Картографиране на потребителски истории и пътувания Бели дъски 👩‍🏫

Улеснете картографирането на пътуването с новите шаблони за Whiteboards. Използвайте нашите готови шаблони или създайте свои собствени за последователни и повтаряеми дизайни.

Изглед на продуктовия шаблон на ClickUp Whiteboards
Използвайте ClickUp Whiteboards с обекти, задачи, взаимоотношения и лепящи се бележки, за да сътрудничите визуално с екипа си.

Изследвания на потребителите и изисквания към продукта Документи 📝

Съгласувайте заинтересованите страни с Docs, който ви позволява лесно да картографирате решения, да свързвате интервюта и дори да вграждате цели планове за проекти – всичко на едно място. Добавете Whiteboards, Figma файлове и други директно в епичните си истории и продуктовата документация.

Започнете още днес с новите шаблони за проучване на потребителите и документи с изисквания към продукта!

ClickUp Docs Изглед на списък с пример за изисквания към продукта
С ClickUp Docs можете да документирате изискванията към продукта си и да вградите списъка си със спринтове.

Интеграция с Figma за съгласувана съвместна работа 🎨

Доставяйте по-бързо с по-малко обмен на информация, като вашият дизайнерски екип работи рамо до рамо с вашите разработчици и продуктови мениджъри. Интеграцията на ClickUp с Figma извежда макетите и схемите на преден план в разговора, като вгражда дизайните в документи, задачи, бели дъски и др.!

Адаптивно разработване

Агилната разработка е в основата на съвременното разработване на софтуер. С гъвкави и настройваеми спринтове, подобрено отчитане на спринтовете и повече възможности за персонализиране, ние правим агилната разработка лесна като детска игра.

Актуализации на управлението на спринтове и отчитането 💡

Персонализираната продължителност на спринтовете и подобрените настройки на папката „Спринт“ позволяват на гъвкавите екипи да проследяват работата си с прецизност, което води до високоточни отчети. Новите карти за отчитане разкриват пълната картина на общата производителност.

А по-късно през тази година ще можете да разгледате подробно основните данни за по-задълбочен анализ. Използвайте карти Burndown, за да видите дали екипът ви е на път да изпълни поетите ангажименти.

Нов отчет за диаграмата на ClickUp Sprint Burndown.png
Новите карти Sprint Burndown могат да ви помогнат да се впуснете по-дълбоко в данните си за по-задълбочен анализ.

От друга страна, използвайте Burnup карти, за да визуализирате напредъка към завършване.

Нов отчет за диаграмата на ClickUp Sprint Burn-up
Вижте напредъка към завършването на спринта с новите карти Burnup.

И накрая, но не на последно място, можете да създавате високовизуални отчети за скоростта, за да подобрите точността на бъдещите оценки на Sprint.

Нов доклад за скоростта на спринта на ClickUp
Подобрете бъдещите оценки на Sprint с точни и визуално привлекателни карти за скорост в ClickUp.

Плувни коридори за управление на standup, програми и портфолио 🏊‍♂️

Независимо дали управлявате ежедневни събрания или проследявате продуктовото си портфолио в различни отдели и екипи, новата функция Swimlanes в изгледа Board ви позволява да групирате, сортирате и филтрирате по всяко потребителско поле, което улеснява прегледа на проектите или коригирането на ресурсите.

Проследяване на пускането на продукти и целите

Всеки екип за разработка на софтуер знае, че планирането и изпълнението са половината от успеха. Ето защо увеличихме мощността на управлението на версиите, пускането на нови продукти на пазара и проследяването на всичко в посока към целите на цялата компания.

Git интеграции: Видимост без натоварена работа ⚒️

Създавайте клонове, инициирайте заявки за изтегляне и проследявайте потвържденията с безпроблемната интеграция на ClickUp с инструменти като GitHub, GitLab и други, които правят вашите разработчици щастливи, така че да могат да се съсредоточат върху кодирането, вместо да актуализират ръчно статусите.

ClickUp Pull Request чрез Git интеграция
Лесно е да свържете ClickUp чрез Git интеграции за неща като pull заявки.

Пускане на продукти: Лесно междуфункционално сътрудничество 📣

Пренесете пускането на вашите продукти на следващото ниво с ClickUp. Революционната възможност, предоставена от Tasks in Multiple Lists (TIML), означава, че не само вашата триада за разработка ще си сътрудничи по-тясно, но и вашите нетехнически екипи също!

TIML позволява на други екипи, като маркетинговия или екипа за успех на клиентите, да пренасят задачите, които са свързани с тях, в специално предназначеното за тях пространство, за по-лесна видимост, сътрудничество и по-тясно сътрудничество.

Функция TIML на ClickUp
Функцията „Задачи в множество списъци“ (TIML) на ClickUp позволява на разработчиците да свързват задачи с други екипи в цялата организация.

Автоматизирайте проследяването на целите и OKR 📈

Автоматично проследявайте напредъка в разработката спрямо целите на компанията и OKR – без да са необходими ръчни актуализации. Започнете с нашия нов шаблон за OKR тук.

Бонус: Шаблони за инженеринг

Първи стъпки

Повишаването на производителността на вашия екип никога не е било по-лесно.

Нашият нов Software Development Hub е ресурс, предназначен за продуктови мениджъри, разработчици и дизайнери. Достъп до статии за разширяване на вашата представа за гъвкаво разработване, планове за увеличаване на екипното сътрудничество и производителността по време на живи семинари, както и нови шаблони от експерти в бранша, които ще ви помогнат да започнете да работите с гъвкави работни процеси за секунди.

Агилността се състои в прилагането на итеративен подход – операционализирането на вашите процеси не бива да се различава от това. Продължете да усъвършенствате процеса на управление на проекти за разработка на софтуер с курсовете на ClickUp University, посветени на софтуерните екипи. Тези курсове варират от кратки обзори до подробни уроци за това как да управлявате жизнения цикъл на вашия продукт в ClickUp.

Все още се занимавате с проблеми в Jira?

Нашият безплатен инструмент за миграция Jira улеснява импортирането на потребители и проекти, картографирането на йерархията ви и пренасянето на персонализирани работни процеси, полета и статуси директно в ClickUp. Мислите да направите промяната? Няма по-добро време от сега!

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp