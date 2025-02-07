10 шаблона за тестови случаи за софтуерно тестване

В динамичния свят на софтуерното разработване новите продукти, функции, тестове и актуализации са част от ежедневието. Разработването на надежден процес за тестване на вашия софтуер и продукти може да подобри ефективността на тестването и изпълнението на тестовете.

С тях можете да поддържате тестовите си сценарии в добро състояние и винаги да сте подготвени за следващия кръг ръчно тестване.

Въпреки това, с всички стъпки, включени в тестовите сценарии, разработването на най-добрия процес и политика за тестване може да бъде скъпо и отнемащо време. Освен ако не работите с първокласни, предварително доказани шаблони за тестови случаи.

В този наръчник разглеждаме 10 от най-добрите шаблони, за да ви помогнем да изберете подходящите шаблони за тестови случаи за тестването на вашия софтуер.

Какво е шаблон за тестови случай?

Шаблонът за тестови случай е стандартизирана форма или документ, използван от тестерите на софтуер и продукти за проследяване на състоянието на тестване на единични или множество тестови случаи за софтуерни приложения.

⭐ Представен шаблон Уморени сте от хаотичното проследяване на тестовете? Безплатният шаблон за тестови случаи на ClickUp ви помага да организирате и оптимизирате тестването с лекота. Опитайте го сега! Получете безплатен шаблон Шаблонът за тестови случаи на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате напредъка на тестовите случаи.

Има много видове шаблони за различни тестови сценарии и различни версии, които ви помагат да управлявате различни видове тестови случаи на различни етапи.

В това ръководство ще намерите всички видове, от документи за тестови случаи, които съдържат контролни списъци и бележки, до такива, предназначени за отчитане на резултатите ви или дори за управление на множество тестови проекти.

Общият шаблон за тестови случаи съдържа полета за записване на тестовите стъпки, предварителните условия, тестовите данни, очакваните резултати в сравнение с изпълнените тестове, действителните резултати и (разбира се) статуса „успешен“ или „неуспешен“. По-долу ще ви покажем извадка от всички различни видове, от подходящи за начинаещи до напреднали, за да можете да изберете тестовия случай, който е най-подходящ за вашия екип.

Комбинирайте шаблона си за тестови случаи с инструменти за управление на продукти, шаблони за документи с изисквания към продуктите и най-добрите съвременни инструменти за QA тестване, за да получите мощен набор от инструменти, с които да изведете най-новите си версии на следващото ниво.

Какво прави един шаблон за тестови случай добър?

Добрият шаблон за описание на тестови случай е лесен за използване и обхваща всички елементи, необходими за проследяване на проекта ви от начало до край.

Добрите шаблони за управление на тестови случаи са тези, които ви насочват към ефективни процеси на тестови сценарии, помагат ви да записвате и анализирате критични тестови данни и лесно да създавате и споделяте отчети с членовете на екипа и заинтересованите страни.

Освен това, потърсете шаблони, които отговарят на размера и нуждите на вашия екип. Ако сте начинаещ в тестването на софтуер и трябва да тествате само един продукт годишно, вероятно ще ви е достатъчен един прост шаблон за електронна таблица.

Проследявайте проектите без усилие с ClickUp Съберете задачите си в ClickUp, за да визуализирате лесно работата си или да персонализирате списъка си според вашите предпочитания.

Ако сте част от голям екип, който управлява множество продукти и искате да оптимизирате работния си процес, ще ви трябват по-сложни и лесни за използване шаблони, които могат да отговорят на високите изисквания по супер организиран и подробен начин.

Ако вие и вашият софтуерен екип възприемате гъвкав подход, инструментите без кодиране за продуктови мениджъри ще бъдат чудесно допълнение към вашия шаблон за тестови случаи.

Най-добрите шаблони са тези, които отговарят перфектно на нуждите на вашия екип, с изгледи, които ви позволяват да правите бързи оценки, и опции за персонализиране, които ви позволяват да адаптирате процеса.

10 шаблона за тестови случаи

В тази секция ще разгледаме 10 от най-популярните шаблони за тестови случаи, които можете да използвате през 2025 г. Много от шаблоните са персонализирани и гъвкави и могат да бъдат адаптирани, за да отговорят на нуждите на вашия конкретен проект.

1. Шаблон за тестови случаи на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за тестови случаи на ClickUp

Шаблонът за тестови случаи на ClickUp е подходящ за начинаещи и ви позволява да следите отблизо напредъка на отделните тестови случаи.

Искате ли да разработвате, организирате и приоритизирате проектите си, за да можете лесно да преглеждате резултатите и да вземате информирани решения на всеки етап? Този шаблон ви помага да направите точно това.

Примерният шаблон за тестови случай предоставя инструменти за управление на тестове, които включват основни полета за гъвкав тестов случай, като идентификационен номер на тестовия случай, име на описанието на тестовия случай, стъпки на теста, очаквани резултати и действителни резултати. Той може да се персонализира, за да отговаря на вашите специфични нужди.

Той предлага богат избор от изгледи, възможности за персонализиране и мащабируемост, което прави ClickUp един от най-добрите избори за всеки тип управление на проекти.

Този шаблон ще ви помогне да:

Планирайте и изпълнявайте ефективно: Предоставя структурирана рамка за разработване и изпълнение на тестови случаи.

Проследявайте и визуализирайте напредъка си : Предлага разнообразни изгледи, които можете да използвате, за да проследявате напредъка на тестовите си резултати и да идентифицирате потенциални проблеми на ранен етап.

Сътрудничество с екипа ви : Предоставя ви централизирано място, от което да сътрудничите с екипа си.

Проследяване и идентифициране: Включва разнообразни отчети, които могат да се използват за проследяване на резултатите и идентифициране на силните и слабите страни.

Ще харесате простотата на шаблона за тестови случаи на ClickUp, който улеснява целия екип да започне работа бързо!

2. Шаблон за управление на тестове ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за управление на тестове в ClickUp

Ако вашият екип за осигуряване на качеството търси шаблон за управление на тестови случаи, който да помогне за управлението на целия процес на тестване от начало до край, препоръчваме ви да разгледате шаблона за управление на тестове на ClickUp.

Този пример за шаблон за тестови случай ви помага да управлявате всичките си тестови случаи от начало до край. От разработването на стратегия до създаването на тестови случаи, възлагането им на тестери, записването на обратна връзка от потребители, проследяването на целите на проекта, използването на инструменти за управление на тестове и генерирането на отчети, този шаблон ви помага да проследявате и записвате всичко важно на всеки етап от процеса.

Когато работите с шаблоните на ClickUp, винаги ще имате на разположение отлични инструменти за сътрудничество и управление на проекти, както и възможност да персонализирате шаблоните и да ги адаптирате към вашите проекти.

Насладете се на изгледи, които улесняват прегледа на необходимия набор от тестови данни, включително Списък, Табло, Бяла дъска, Мисловна карта и много други.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp ви помага да се уверите, че вашият продукт (или продукти) е надежден и готов за пускане на пазара, благодарение на лесна система за управление на целия процес.

3. Шаблон за тестване на матрица за проследяемост на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за тестване на матрица за проследяемост на ClickUp

Когато се нуждаете от шаблон в стил електронна таблица, който да ви помогне да проследявате напредъка на вашите тестови усилия и типове тестове и да гарантирате, че всички изисквания се тестват, шаблонът за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp е на ваше разположение!

Някои от колоните, включени в този шаблон, са:

Изискване

Идентификационен номер на тестовия случай

Статус

Блокиращ

Критерии за успех

Общо завършени тестове

Процент на успеваемост

Одобряващ

Той включва и няколко персонализирани полета, които можете да използвате за проследяване на тестовите случаи, като например приоритета на изискването или датата, на която е създаден действителният резултат от теста или случаят.

Шаблонът за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp може да се използва от всеки, който участва в процеса на тестване, включително тестери, разработчици и проектни мениджъри. Това е ценен инструмент, който ще ви помогне да гарантирате, че всички ваши изисквания за тестване са изпълнени и проследени правилно.

Ако търсите начин да подобрите процеса на тестване, шаблонът за тестване на матрица за проследяемост на ClickUp е чудесен вариант. Това е прост и ефективен инструмент за управление на тестове, който може да ви помогне да се уверите, че изискванията към софтуера ви са тествани изчерпателно.

4. Шаблон за тестови доклад на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за тестови доклад на ClickUp

Създавайте изчерпателни тестови доклади с този шаблон за тестови доклади на ClickUp, който ви помага да пишете тестови случаи и дефекти, като същевременно бързо организирате и анализирате резултатите.

Този шаблон за тестови доклад спестява време, като предоставя проста, стандартизирана рамка за комуникация, подходяща както за тестери, така и за заинтересовани страни. Той ви позволява да създавате доклади по-бързо, като същевременно гарантира, че ще идентифицирате и отстраните проблемите, които се нуждаят от подобрение.

Шаблонът за тестови доклад, подобно на другите шаблони за тестове на ClickUp, ви позволява да персонализирате изгледи, статуси и полета.

Освен това можете да подобрите проследяването с функции като:

Запис на екрана

Автоматизирани известия

Изкуствен интелект

За да извлечете максимална полза от шаблона за тестови доклад на ClickUp, можете да:

Създайте проект, разпределете задачи и сътрудничейте със заинтересованите страни.

Задайте известия, за да сте в течение с най-новите постижения.

Проследявайте напредъка си с организирани категории

Провеждайте редовни срещи и следете напредъка

Независимо дали сте софтуерен тестер, разработчик или проектен мениджър, шаблонът за тестови доклади на ClickUp може да ви помогне да създадете ясни и кратки тестови доклади, които ще ви помогнат да подобрите качеството на вашия софтуер.

5. Шаблон за тестване на използваемостта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за тестване на използваемостта на ClickUp

Шаблонът за тестване на използваемостта на ClickUp е всеобхватен инструмент, който може да ви помогне да планирате, организирате и изпълните тестове за използваемост на вашия продукт, уебсайт или приложение. Шаблонът включва разнообразни функции, които ще ви помогнат:

Този документ за тестови случаи рационализира процеса на тестване на използваемостта с помощта на стандартизиран, но персонализируем подход, който ви позволява да:

Планиране и организиране на сесии за тестване от потребители: Предоставя ви структурирана рамка за планиране и организиране на сесии за тестване от потребители, която гарантира, че всички необходими задачи са изпълнени.

Събиране на важна обратна връзка : Предоставя ви анкети, интервюта и сесии за тестване на използваемостта, които могат да бъдат използвани за подобряване на вашия продукт.

Проследяване на напредъка и резултатите: Предлага различни начини за проследяване на напредъка и резултатите от тестовете за използваемост, така че да можете да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Независимо дали сте UX/UI дизайнер, разработчик или маркетинг специалист, шаблонът за тестване на използваемостта на ClickUp може да ви помогне да подобрите потребителското преживяване на вашия продукт.

6. Шаблон за A/B тестване на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за A/B тестване на ClickUp

Ако сте маркетинг специалист, продуктов мениджър или разработчик, шаблонът за A/B тестване на ClickUp ще ви помогне да проектирате, изпълните и анализирате всичките си проекти за A/B тестване.

Стартирате нова кампания? Независимо дали става дума за социални медии, реклама, целеви страници или какъвто и да е тип дигитална кампания, този шаблон ще ви помогне да запишете и анализирате резултатите по начин, който ще ви позволи да извлечете максимална полза от усилията си.

Шаблонът за A/B тестване на ClickUp ви предоставя обща представа за всичките ви A/B кампании с неустоими опции за преглед и персонализиране. Ще се насладите на изгледи „Списък“, „Табло“, „Календар“ и „Времева линия“ с персонализирани полета, етикети, статуси и други.

Шаблонът за A/B тестване също така предоставя:

Структурирана рамка, която ви помага да идентифицирате подходящите променливи за тестване.

Помогнете за настройването на теста по начин, който е статистически обоснован.

Насоки за ефективното изпълнение на A/B тестове

Анализ на A/B тестове (и очаквани резултати), който ще ви помогне да идентифицирате най-успешната вариация и да вземете информирани решения относно вашия уебсайт, приложение или маркетингова кампания.

За всяка маркетингова кампания шаблонът за A/B тестване на ClickUp е отличен начин да поддържате целия си екип на една и съща страница и да оптимизирате резултатите от тестването.

7. Шаблон за списък за проверка на приемането от потребителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за списък за проверка на приемането от потребителите на ClickUp

Готови ли сте да пуснете всичко на пазара и да видите какво мисли крайният потребител? Шаблонът за списък за проверка на приемането от потребителите на ClickUp ви помага да тествате и оцените потребителското преживяване както преди, така и след пускането на продукта.

Шаблонът в стил списък предлага UAT Gantt View, за да ви помогне да организирате, наблюдавате и анализирате всичките си задачи на всеки етап (Завършени, В процес, В очакване, Завършени).

Това е безценен инструмент, който ви помага да се уверите, че всички стъпки в процеса на UAT са изпълнени, така че софтуерът ви да е готов за пускане.

Използвайте ги, за да:

Проследявайте процеса на UAT на всички етапи

Уверете се, че не пропускате никакви важни стъпки.

Идентифицирайте дефектите в ранна фаза на процеса

Осигурете прозрачност за заинтересованите страни

Подобрете цялостното качество на вашия продукт

Шаблонът за списък за проверка на приемането от потребителите на ClickUp може да се използва от всеки, който участва в тестовата фаза на процеса на UAT, включително тестери, разработчици и проектни мениджъри.

8. ClickUp A/B Шаблон за управление и тестване на съдържание

Изтеглете този шаблон ClickUp A/B Шаблон за управление и тестване на съдържание

Публикуването на съдържание изисква много тестване. Не би ли било по-лесно да управлявате съдържанието си от едно и също място? С шаблона за управление и тестване на съдържание ClickUp A/B можете да направите точно това!

Този шаблон подобрява споменатия по-горе шаблон за A/B тестване на ClickUp, като добавя възможности за управление на съдържанието.

Шаблонът ви помага да управлявате A/B тестови кампании с инструменти и функции, които улесняват (и правят забавно!) създаването, провеждането и анализирането на A/B тестове, включително:

Списък за проследяване на всички ваши A/B тестове

Табло за визуализиране на тестовите работни потоци и приоритети

Календарна визуализация за планиране на тестовите задачи

Времева линия за проследяване на продължителността на автоматизираните тестове

Потребителски полета за проследяване на допълнителна информация за вашите тестове, като целта на теста, целевата аудитория и показателите, които проследявате.

С изгледите „Списък“, „Табло“, „Времева линия“ и „Календар“ няма да имате проблем да организирате безпроблемно съдържанието си и да провеждате A/B тестове. Ако искате да интегрирате управлението на съдържанието с A/B тестове, опитайте още днес шаблона за управление и тестване на съдържание ClickUp A/B!

9. Шаблон за тестови случаи в Excel от Guru99

Шаблонът за тестови случай е добре проектиран документ за разработване и по-добро разбиране на данните за тестовия случай за конкретен сценарий на тестовия случай.

Шаблонът за тестови случаи в Excel от Guru99 е добре проектиран документ за тестови сценарии (за Excel и Word), който ви помага при изготвянето на тестовия план и ви позволява да организирате усилията си за тестване на софтуер, за да разберете по-добре процеса, докато той се развива.

Този инструмент за управление на тестове включва основните полета за тестови сценарий, като ID на тестовия случай, описание на тестовия случай, стъпки на теста, очаквани резултати и действителни резултати. Този шаблон може да се персонализира, за да отговаря на вашите специфични нужди. Ако търсите супер опростено решение за електронна таблица, което можете да изтеглите и да използвате офлайн, шаблонът за тестови случаи в Excel от Guru99 може да бъде отлично решение!

10. Шаблон за тестови случаи в Excel от Artoftesting

Тестовият случай е документ, съдържащ поредица от действия, изпълнявани с цел проверка на различните функции на дадено приложение.

Търсите шаблон за тестови случай за по-малък проект? Шаблонът за тестови случай в Excel от Artoftesting ви позволява да проследявате тестването, без да е необходимо да конфигурирате или поддържате база данни или да изтегляте софтуер за шаблони за тестови случаи.

Този шаблон за тестови случаи е прост и лесен начин за създаване на тестови случаи с помощта на Excel таблици. Той включва основните полета за тестови случаи, като например:

Идентификационен номер на тестовия случай

Подробно описание на тестовите случаи

Стъпки за тестване

Очакван резултат спрямо действителен резултат от тестовия сценарий

Подобряване на софтуерното тестване с идеалния шаблон

Разработката на софтуер е динамична област, която изисква задълбочена и ефективна автоматизирана процедура за тестване.

В това ръководство разгледахме десет отлични шаблона, които отговарят на различни нужди. Изборът на най-подходящия за вашата ситуация може да окаже значително влияние върху гладкото протичане на всички етапи на тестването. Няколко от тях са подходящи като гъвкави шаблони за тестови случаи, включително ClickUp, Excel и ArtofTesting.

С тези инструменти можете да проследявате и да създавате тестови случаи, да задавате приоритет на тестовете, да отговаряте на всички ваши изисквания за тестване, да променяте формата на тестовите случаи и да споделяте очакваните резултати от тестовите сценарии.

Независимо дали предпочитате комплексни платформи като шаблона за управление на тестове на ClickUp или по-прости инструменти за управление на тестови случаи като шаблона за тестови случаи на Microsoft Excel от Guru99, има нещо, което отговаря на целите и нивото на умения на всеки екип.

Искате да изведете продуктите си на по-високо ниво? Помислете за софтуер за управление на операциите, инструменти за управление на продуктовия беклог и софтуер за планиране на производството, за да обедините всичко това.

Искате да усъвършенствате подхода си? Открийте гъвкавостта на шаблоните на ClickUp и прокарайте пътя за ефективни данни за тестване на софтуер. Запознайте се с шаблоните на ClickUp още днес!