Разбиране на тестването с черна кутия, бяла кутия и сива кутия

Софтуерът може да изглежда безупречен, докато не се сблъска с препятствие и изведнъж нещата се разпадат.

За разработчиците и тестерите изборът на подходящия метод за тестване може да бъде разликата между гладко протичане на процеса и кошмар с билетите за поддръжка.

Тестовете с черна кутия, бяла кутия и сива кутия предлагат различни начини за проверка на софтуера – от начина, по който потребителите взаимодействат с него, до това, което се случва „под капака“.

Но да знаете коя да използвате и кога е ключът към откриването на проблеми, преди те да ви открият.

Нека разгледаме как работи всеки метод и как да изберете подходящия за вашия проект. 📝

Разбиране на тестването с черна кутия

Тестването с черна кутия е метод за тестване на софтуер, без да се познава вътрешното му функциониране.

Да предположим, че тествате функцията за вход в мобилно банково приложение. При тестване с черна кутия няма да разглеждате кода, който обработва входа.

Вместо това ще тествате дали приложението се държи както се очаква, когато въведете различни данни – като правилни идентификационни данни, неправилни пароли или дори празни полета.

Вашият фокус е изцяло върху това дали приложението ви позволява да влезете в профила си или показва подходящо съобщение за грешка, а не върху това как приложението обработва тези входни данни зад кулисите.

Кога да използвате техниките за тестване на черна кутия

Въпреки че функционалното тестване е най-разпространеният вид тестване на черна кутия, тази техника за тестване е полезна и в няколко други сценария.

Той работи добре за тестване за приемане от потребителите (UAT), при което реални потребители проверяват дали софтуерът отговаря на техните изисквания, без да разбират кода.

Този метод е ефективен и при интеграционното тестване, където оценява как различните компоненти работят заедно, без да се задълбочава в техните вътрешни структури. Например, при оценяването на инструменти за управление на производителността, тестването на черна кутия помага да се гарантира, че всички функции работят безпроблемно заедно.

След всяка актуализация, регресионното тестване с методи на черната кутия гарантира, че съществуващите функционалности остават непроменени.

Освен това, то позволява на тестиращите да оценяват приложенията на трети страни от гледна точка на потребителя, като се фокусират върху производителността, надеждността и лекотата на използване – наричано още нефункционално тестване.

Предимства

Проверява дали софтуерът отговаря на очакванията на потребителите

Предоставя безпристрастен поглед, тъй като тестерите не се нуждаят от познания за вътрешния код.

Разкрива проблеми с използваемостта и интеграцията, които други методи могат да пропуснат.

Приложимо на различни етапи от разработката, включително тестване на системата и приемане.

Ограничения

Пропуска бъгове, свързани с вътрешната логика или структурата на кода

По-малко ефективно за сложни системи, при които разбирането на вътрешното функциониране е от решаващо значение.

Може да доведе до излишни тестови случаи, фокусирайки се само върху входните и изходните данни.

Потенциално непълно покритие на тестовете поради липса на информация за кода

Примери за тестване на черна кутия

Тестването на черна кутия се фокусира върху какво прави софтуерът, а не как го прави. Ето някои често срещани примери: Обработка на плащания: Тестерите проучват различни опции за плащане, за да гарантират, че транзакциите се извършват коректно, включително как приложението управлява отхвърлените плащания.

Подаване на формуляр: Когато потребителите попълват регистрационен формуляр, тестерите оценяват как системата реагира на пълни записи, липсваща информация и неправилни формати.

Операции с кошницата за пазаруване: В един сайт за електронна търговия тестерите проверяват дали добавянето и премахването на артикули актуализира точно общата цена.

Функция за търсене: Тестерите на черна кутия въвеждат различни термини за търсене, за да видят дали приложението връща релевантни резултати и се справя добре с правописни грешки или празни търсения.

Обработка на грешки: Чрез въвеждане на неверни данни тестерите наблюдават как приложението се справя с грешките и комуникира с потребителите.

Разбиране на тестването с бяла кутия

Тестването с бяла кутия е техника за тестване на софтуер, при която тестващият проверява изходния код, за да разбере как работи, и проверява дали функционира правилно.

Да предположим, че имате проста функция, която събира две числа.

При тестването с бяла кутия бихте тествали тази функция, като въведете данни като „add(2, 3)“ и проверите резултата. Бихте разгледали и самия код.

Трябва да проверите следното:

Добавянето е направено правилно ли?

Има ли ненужни стъпки?

Дали се справя добре с различни видове входни данни, като отрицателни числа или големи стойности?

Този тип тестване на софтуер гарантира, че кодът зад кулисите е чист, ефективен и работи според очакванията.

Кога да използвате техниките за тестване с бяла кутия

Тестването с бяла кутия е жизненоважен инструмент в гъвкави тестови среди, където бързата обратна връзка и непрекъснатото усъвършенстване са ключ към успеха. То е полезно, когато трябва да се уверите, че вътрешното функциониране на кода ви е стабилно, като същевременно поддържате бързото темпо на разработката.

Агилните софтуерни проекти наблягат на ранното и често тестване, а тестването с бяла кутия се вписва идеално, като ви позволява да откривате проблеми бързо и да оптимизирате кода си по време на работа.

Така че, ако работите в подобна среда и искате да сте сигурни, че кодът ви е на най-високо ниво, този метод на тестване е необходим, за да гарантирате безпроблемното функциониране на всичко.

Предимства

Осигурява пълна видимост на вътрешното функциониране на приложението.

Идентифицира скрити бъгове и уязвимости в сигурността на ранен етап от процеса на разработка.

Позволява оптимизиране на кодовите пътища и подобряване на производителността.

Гарантира, че всички клонове и пътища са тествани за цялостна валидация.

Ограничения

Изисква дълбоко разбиране на кода, което може да бъде сложно и отнемащо време.

Изисква значителни усилия за създаване и поддържане на тестови случаи

Предимно се разглежда вътрешната логика, което може да доведе до пропускане на проблеми, свързани с потребителския интерфейс или системните интеграции.

Може да пренебрегне по-високо ниво поведение или проблеми, които възникват при реалното използване

Може да бъде скъпо от гледна точка на време и ресурси, особено за текуща поддръжка.

Примери за тестване с бяла кутия

Ето няколко примера за тестване с бяла кутия, които показват как работи то на практика: Тестване на пътя на кода: Тестерите проучват всички възможни пътища през кода, за да гарантират цялостна оценка на различните разклонения и условия.

Тестване на цикли: Този метод проверява циклите, за да потвърди, че те се изпълняват правилния брой пъти и се справят с крайни случаи, като празни или големи набори от данни.

Тестване на единици: При този подход тестващите проверяват отделни функции или методи, за да се уверят, че те връщат очакваните резултати за различни входни данни.

Тестване на контролния поток: Тестерите анализират контролния поток в кода, за да проверят за проблеми, свързани с точките на вземане на решения и начина, по който се обработват различни сценарии.

Анализ на покритието на кода: Тази техника оценява части от кода, за да идентифицира кои части се изпълняват по време на тестването, което помага за подобряване на цялостното покритие.

Разбиране на тестването с „сива кутия“

Тестването с сива кутия е комбинация от подходите за тестване с бяла кутия и черна кутия. То съчетава познанията за вътрешното функциониране на приложението (като тестването с бяла кутия) с перспективата на външен потребител (като тестването с черна кутия).

Това означава, че тестерите имат частично познание за вътрешния код или архитектурата на системата, но нямат пълен достъп.

Например, да предположим, че тествате сайт за онлайн пазаруване.

Може би знаете каква е структурата на базата данни и как трябва да работи кошницата за пазаруване, но нямате пълен достъп до кода. Тестът включва добавяне на артикули в кошницата и плащане, като се използва частична информация, за да се провери дали кошницата се актуализира правилно и се интегрира добре с платежната система.

Освен това, тестването на сивата кутия помага да се гарантира гладко и интуитивно потребителско преживяване. То проверява дали системата работи добре от гледна точка на потребителя, като в същото време отчита подробностите „зад кулисите“.

💡 Професионален съвет: Включването на тестване на използваемостта допълнително подобрява процеса на тестване, като се фокусира върху начина, по който потребителите взаимодействат с приложението.

Кога да използвате техниките за тестване на сивата кутия

Тестването с „сива кутия“ е чудесно, когато искате да комбинирате вътрешни знания с подход, фокусиран върху потребителя.

То е особено полезно за сценарии, в които имате частична представа за това как работи системата, но трябва да тествате цялостната й функционалност.

Този метод е предназначен и за сложни системи с множество взаимодействащи компоненти, където частичното познание може да спомогне за гладката интеграция. Комбинирането му със софтуер за проследяване на грешки помага за откриването на проблеми, които други методи може да пропуснат.

Предимства

Предоставя цялостен поглед, като съчетава вътрешни знания с фокусирани върху потребителя прозрения.

Идеално за тестване на взаимодействието между различните компоненти на дадена система.

Улеснява по-бързото идентифициране на проблеми чрез по-добро разбиране на взаимодействието в системата.

Позволява по-ефективно проектиране на тестови случаи , което обхваща както функционалността, така и вътрешните процеси.

Ограничения

Изисква известно разбиране на системата, което може да не е достатъчно за всички проблеми.

Може да не открие по-дълбоки бъгове на ниво код толкова ефективно, колкото тестването с бяла кутия.

Тестерите все още могат да пропуснат критични проблеми, свързани с потребителското преживяване, ако се фокусират прекалено много върху вътрешното функциониране.

Възможно е да се появят пристрастия, ако тестиращите предпочитат вътрешните си знания пред действителните взаимодействия на потребителите.

Примери за тестване на сива кутия

Ето няколко примера за тестване на сива кутия, които илюстрират неговото приложение: Тестване на интеграцията: Това включва оценка на начина, по който различните компоненти на дадено приложение работят заедно, като се използват познания както за потребителския интерфейс, така и за основния код.

Тестване на бази данни: В този сценарий тестващите със сива кутия проверяват целостта и взаимоотношенията на данните, като имат достъп до схемата и заявките на базата данни. Това помага да се гарантира, че данните се прехвърлят правилно между приложението и базата данни.

Тестване на сигурността: Това включва провеждане на оценки на уязвимостта, като се симулира поведението на потребителите. Тестерите използват познанията си за вътрешната структура на кода, за да идентифицират потенциални пропуски в сигурността.

Тестване на потребителския интерфейс: Фокусира се върху тестването на елементи на потребителския интерфейс с разбиране на процесите в бекенда, като гарантира, че фронтендът точно отразява основната функционалност.

Тестване на API: Тук тестващите проверяват как API взаимодействат с приложението. Това включва използване на знания както за документацията на API, така и за кода на приложението, за да се валидират отговорите и обработката на грешки.

Сравнителен анализ: тестване с черна кутия, бяла кутия и сива кутия

Ето кратък поглед върху основните разлики между тестването с бяла кутия, черна кутия и сива кутия:

Характеристика Черна кутия Бяла кутия Сива кутия Наричано още Тестване на затворена кутия; непрозрачно тестване Тестване с прозрачна кутия; тестване с ясна кутия Тестване с полупрозрачна кутия Познания за кода Няма знания за вътрешния код Пълно познаване на вътрешния код Частично познаване на вътрешния код Фокус Тества функционалността въз основа на потребителски входни данни Тества вътрешната логика и кодовите пътища Тества както функционалността, така и вътрешните взаимодействия Подход към тестването Оценява софтуера от гледна точка на потребителя Оценява софтуера въз основа на структурата на кода Съчетава гледната точка на потребителя с някои вътрешни прозрения. Обхват Фокусира се върху това, което прави софтуерът Фокусира се върху вътрешното функциониране на софтуера. Фокусира се върху това как софтуерът работи и се интегрира. Видове тестове Функционално тестване, тестване за приемане, тестване на системата Тестване на единици, структурно тестване, тестване на интеграцията, анализ на покритието на кода Системно тестване, тестване на сигурността, тестване на интеграцията Предимства Независим от вътрешното функциониране, фокусиран върху потребителя Предоставя задълбочени анализи, открива вътрешни грешки Балансира вътрешните знания с потребителското преживяване Ограничения Възможно е да пропусне вътрешни проблеми, ограничени от обхвата на черната кутия. Може да не се отнася до проблеми с потребителския интерфейс или използваемостта. Може да не разкрие всички дълбоки проблеми на ниво код Най-подходящо за Тестване на функционалността, тестване на приемането Оптимизация на кода, тестване на сигурността Тестване на сложни системи с частичен достъп до кода

Интегриране на ClickUp във вашия работен процес по тестване

Интегрирането на подходящите инструменти във вашия работен процес по тестване може да направи огромна разлика в ефективността и работата в екип.

Софтуерът за управление на екипни проекти ClickUp Software е мощно решение за управление на тестови задачи, което гарантира, че целият екип работи в синхрон.

Нека видим как ClickUp помага.

Използване на ClickUp за управление на тестове

ClickUp може да опрости работния ви процес по тестване, като улесни управлението на тестовите случаи, проследяването на напредъка и спазването на графика.

Да предположим, че работите върху нова функция за вашето приложение.

С ClickUp Tasks можете да създавате задачи за всеки тестов случай, като подробно опишете какво трябва да се тества, очакваните резултати и стъпките за изпълнение на теста.

Разработвайте подробни тестови случаи, за да осигурите цялостно покритие на функционалностите с ClickUp Tasks.

Създайте задача в ClickUp, за да тествате функцията за вход.

Включете персонализирани полета в ClickUp, за да обхванете важни детайли като валидиране на въведените данни, проверки за сигурност и потребителско преживяване. Това спомага за по-добро управление на данните и по-ефективен работен процес във вашите проекти.

Добавете персонализирани полета ClickUp към задачите, за да дефинирате конкретни типове данни за въвеждане и да подобрите целостта на данните.

ClickUp ви позволява също да задавате крайни срокове и да възлагате задачи на конкретни членове на екипа, за да спазвате графика.

Освен това, таблата за управление на ClickUp ви дават обща представа за напредъка и подчертават областите, които се нуждаят от допълнително внимание.

Те събират ключови показатели и данни, което ви позволява да оцените напредъка по задачите и целите. С помощта на персонализирани джаджи можете да покажете информацията, която е най-важна за вашия екип, като процент на завършени задачи, крайни срокове и натовареност.

Визуализирайте ефективността на проекта с един поглед с таблата за управление на ClickUp.

Шаблоните, проектирани от ClickUp, също могат да бъдат от голяма полза.

Шаблон за управление на тестове в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на тестове на ClickUp опростява тестовите сценарии за тестове с черна кутия, бяла кутия и сива кутия, като осигурява ефективно управление на целия процес на тестване.

За да започнете веднага, използвайте шаблона за управление на тестове на ClickUp. Той е проектиран да организира и управлява тестовите ви случаи без усилие.

С този шаблон можете да:

Организирайте етапите на тестване: След като очертаете тестовите си сценарии, можете лесно да актуализирате и наблюдавате статуса на всеки етап – като „В процес“, „В процес на преглед“ или „Завършен“ – в реално време.

Определете ясни очаквания: Посочете очакваните резултати за всеки тестов случай, като се уверите, че всички знаят как изглежда успехът.

Визуална яснота: Използвайте статуси с цветни кодове и ленти за напредък, за да разберете как стоят нещата.

Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Изтеглете този шаблон Повишете видимостта и сътрудничеството между вашите екипи с шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp.

Ако проследяването на грешки е голямо предизвикателство за вашия екип, шаблонът за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp може да оптимизира процеса ви.

Независимо дали се занимавате с неработещи връзки, проблеми с достъпа или грешки при подаването на формуляри, този шаблон поддържа всичко организирано и лесно за управление.

Той включва автоматизирани работни процеси, които помагат за ефективната организация на задачите, позволявайки на екипите да се съсредоточат върху решаването на проблеми, вместо да се занимават с административни подробности. Освен това, персонализираните формуляри за попълване улесняват подаването на бъгове и проблеми, като гарантират, че цялата необходима информация е събрана от самото начало.

Автоматизация и интеграция на изкуствен интелект с ClickUp

ClickUp Automations ви помага да се съсредоточите върху по-важни тестови дейности, като ви освобождава от повтарящи се задачи.

Да предположим, че всяка седмица изпълнявате един и същ набор от софтуерни тестове, като например регресионни тестове за пускането на нова функция.

Вместо да възлагате ръчно тези тестове на членовете на екипа всеки път, можете да настроите автоматизация, за да опростите процеса.

С над 100 предварително създадени автоматизации на ваше разположение, можете да настроите рутина, която възлага задачи на екипа, когато статуса се промени.

Настройте повтарящи се задачи с ClickUp Automations, за да опростите рутинните процеси.

Можете също да създадете персонализирана автоматизация, която да отговаря по-добре на нуждите на вашия екип.

Персонализирайте автоматизациите на ClickUp, за да се задействат въз основа на конкретни действия

ClickUp Brain също подобрява процеса на тестване на софтуера по повече от един начин.

Например, когато планирате фазите на тестване – като единични тестове, интеграционни тестове или тестове за приемане от потребителите – това може да ви помогне да създадете структуриран график.

Просто попитайте: „Помогнете ми да изготвя графика за тестване на новата ни функция“ и той ще създаде персонализиран план с етапи и крайни срокове, които съответстват на вашия проект.

Помолете ClickUp Brain да ви помогне с задачите според вашите изисквания.

Когато става въпрос за анализ на резултатите от тестовете, ClickUp Brain може да пресява данните ви и да подчертава тенденциите.

Ако забележите скок в броя на неуспешните тестове, можете да попитате: „Какви са често срещаните проблеми от последния спринт?“ и ще получите обобщение на най-често срещаните грешки. Това ви позволява да идентифицирате какво се нуждае от незабавно внимание.

А ако имате затруднения с създаването на изчерпателни тестови случаи, просто попитайте: „Можете ли да генерирате шаблони за тестови случаи за нашата функционалност за вход?“

Той може да ви предостави структурирани шаблони, които включват необходимите стъпки, очакваните резултати и дори крайни случаи, които трябва да се вземат под внимание.

Сътрудничество в рамките на ClickUp

ClickUp поддържа всички заинтересовани страни на една и съща страница по време на целия процес на тестване благодарение на своите възможности за сътрудничество.

ClickUp Chat улеснява пряката комуникация между тестиращите и разработчиците, като обединява чата и управлението на задачите в една платформа.

Управлявайте разговорите и задачите заедно с ClickUp Chat

Контекстуалната комуникация позволява на потребителите да прикачват задачи директно към чат съобщенията, като по този начин дискусиите остават фокусирани и важните детайли не се пропускат. Членовете на екипа могат да споделят важни новини чрез публикации, като по този начин всички остават информирани.

Коментарите в чатовете също могат да бъдат превърнати в задачи, което подобрява отчетността и управлението на задачите.

Прочетете също: Инструменти за гъвкаво тестване

Край на хаоса при тестването на софтуер – ClickUp опростява всичко

Тестовете с черна кутия, бяла кутия и сива кутия са от съществено значение за подобряване на качеството на софтуера. Всеки метод предлага уникални познания, които могат да помогнат на екипите да създават по-надеждни и удобни за ползване приложения.

Оптимизирането на процесите по тестване на софтуера с инструменти като ClickUp гарантира, че екипът ви ще работи в синхрон, превръщайки това, което преди беше жонглиране, в гладък процес.

С интуитивни функции, които поддържат всичко организирано, и автоматизации, които се грижат за повтарящите се задачи, можете да си възвърнете времето и енергията. Това ви позволява да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: доставката на качествен софтуер.

Защо да се примирявате с хаоса? Регистрирайте се в ClickUp, за да кодирате по-добро бъдеще!