Как да напишете бележки към версията – примери и шаблони за подобряване на продуктовата ви стратегия

Когато става въпрос за бележки към версиите, Slack ги поддържа забавни и кратки. Хората от Zoom предпочитат много подробни бележки. Нашите обикновено включват видео.

Бележките към версиите помагат на продуктовите мениджъри и екипите за разработка на софтуер да осигурят прозрачност и да подобрят потребителското преживяване. Те са част от по-големия план за пускане на версии и съдържат подробна информация за най-новите софтуерни актуализации – подобрения на продукта, поправки на грешки, предстоящи функции и др.

Нека разгледаме някои от най-добрите примери за бележки към версиите на софтуерни компании, за да научим как да подобрим ангажираността на потребителите.

Значението на бележките към версията

Компаниите публикуват бележки към версиите, за да споделят с потребителите важна информация за най-новата версия на даден продукт. Екипите за разработка трябва да пишат информативни бележки към версиите, без излишни технически подробности.

Акцентът трябва да бъде върху това да се помогне на потребителите да разберат лесно промените, направени в продукта.

Обобщение на промените : Актуализацията на страницата с бележки към версията предлага кратък преглед на промените в продукта, като подчертава новите функции, поправките на грешки и подобренията на съществуващите функции. Това добавя яснота и помага да се осъзнае добавената стойност от всяка актуализация на бележките към версията.

Предоставяне на ясни инструкции и разяснения : Ясните инструкции в бележките към версията помагат на потребителите да се ориентират ефективно в новите функции. Освен това те помагат да се отговори на евентуални въпроси или притеснения, свързани с предишни версии на продукта.

Подобряване на комуникацията: Бележките към версиите улесняват ефективната комуникация между екипа за разработка и потребителите. Гарантирането, че всички са добре информирани за промените, изгражда доверие сред потребителите, включително ключовите заинтересовани страни.

Добрите бележки към версиите също така неизменно демонстрират отзивчивостта на екипите за разработка и SaaS компаниите към обратната връзка от клиентите, като включват важни предложения на потребителите в новите функции и актуализации на продуктите.

Работата с обратна връзка, независимо дали става въпрос за искания за функции, оплаквания или други предложения, налага следното:

Доказва, че компанията цени мнението на потребителите

Показва времето и усилията, инвестирани в подобряване на потребителското преживяване.

Този ангажимент към непрекъснато усъвършенстване намира силен отзвук сред клиентите. Той потвърждава тяхното доверие в софтуерния продукт и в компанията, която стои зад неговото разработване.

10 примера за бележки към версиите

Нека разгледаме някои от най-добрите примери за бележки към версии на продукти и да ги анализираме, за да видим какво прави всеки от тях интересен:

1. ClickUp

Включете всички най-нови актуализации по ясен, организиран и удобен за потребителя начин, както в бележките към версията на ClickUp

ClickUp е облачно базирано средство за управление на проекти, което насърчава сътрудничеството в екипа и повишава производителността.

Тази версия 3.15 на ClickUp, публикувана на 18 април 2024 г., съдържа най-новите актуализации, за да бъдат потребителите информирани.

Например, последните актуализации въведоха функции като формули в карти за изчисления и управление на екипи SCIM, както и интеграции с работни потоци HubSpot и календара Morgen.

Актуализациите на бележките към версиите на ClickUp са добре проектирани и визуално привлекателни благодарение на ясните и изразителни заглавия, анимациите, екранните снимки и GIF файловете. Това помага да се ангажират потребителите и да се създаде по-добро разбиране за всяка нова функция и въведен работен процес.

Какво е уникалното: Бележките към версиите са организирани по тримесечия, което гарантира, че потребителите могат да ги разглеждат без усилие.

Всяка актуализация на бележките към версията подчертава новите функции, подобрения, интеграции и поправки на грешки.

Разделът „Нови функции и подобрения“ в горната част включва съответните връзки към центъра за помощ на ClickUp за всяка нова функция или подобрение.

В началото на страницата е включено видео с актуализация в YouTube

Основният фактор, който отличава бележките към версиите на ClickUp от тези на конкурентите, е използването на визуални елементи за подобряване на четимостта за крайните потребители.

Всички фактори, споменати по-горе, правят бележките за версиите на ClickUp отличен пример за продуктовите мениджъри, които искат да създадат информативни и лесни за ползване актуализации на страницата с бележки за версиите за своите потребители.

2. Zoom

чрез Zoom

Zoom е онлайн платформа за комуникация с хора чрез видео и аудио разговори и съобщения. Бележките към версията на Zoom са доста изчерпателни и подробно описват всички нови функции, подобрения, актуализации и поправки на грешки.

Въпреки че страницата е добре организирана и форматирана с заглавия, подзаглавия и списъци с точки, малкият шрифт и дългите параграфи могат да накарат потребителите да се почувстват претоварени.

Какво е уникалното: Забележителна характеристика на страницата с бележките към версиите на Zoom е архивът с историята на софтуерните актуализации за последните четири години.

В лявата част на страницата можете да намерите бележки за версиите за всяка категория продукти на Zoom.

Цялата страница с бележки към версията е категоризирана по дата на издаване и номер на версията. Можете да ги намерите всички, като продължите да превъртате надолу.

Въпреки това, безкрайното превъртане тук е изморително и може да причини неудобства, тъй като на тази страница няма директни връзки към отделните актуализации на бележките към версията. Това може да затрудни четимостта, особено за потребители, които проследяват множество актуализации или търсят конкретна информация.

Смятаме, че опростяването на оформлението и предоставянето на препратки или директни връзки към бележките към версията биха могли значително да подобрят потребителското преживяване.

3. Slack

чрез Slack

Slack е инструмент за съобщения и продуктивност (не се подвеждайте от името му, той наистина върши работа). Той позволява на служителите в дадена организация да се свързват, взаимодействат и сътрудничат безпроблемно.

Бележките към версиите на Slack за потребители на Windows се отличават с проницателния си, но достъпен формат и забавното си чувство за хумор. Промените във всяка версия са ясно очертани и категоризирани в „Какво е ново“, „Поправки на грешки“ и „Насоки за сигурност“. Бележките са организирани по дата, което улеснява търсенето на конкретни актуализации.

Какво е уникалното: Подобно на Zoom, Slack предоставя всички бележки към версиите за Windows потребители на една страница.

Представянето на всяка бележка за версията гарантира, че намирането на конкретна информация не е досадна задача.

Slack гарантира, че бележките са кратки и без технически жаргон. Изборът на заглавия с удебелен шрифт, подкатегории и обяснения с точки подобрява четимостта, което прави страницата с бележките за версията интересен ресурс за потребителите.

Например, в тази конкретна бележка за версията Slack изброява всички открити бъгове и как са ги отстранили, в ясен, приятелски и хумористичен тон. Това е вид бележка за версията, която бихме искали да прочетем само за да се усмихнем.

Между другото, знаете ли, че можете да увеличите производителността си с 30% с интеграцията на ClickUp и Slack?

4. Амплитуда

чрез Amplitude

Amplitude е надежден инструмент за анализ на продукти, който помага на потребителите да създават по-добри продукти чрез проследяване и анализ на поведението на клиентите. Актуализациите на продуктите на компанията са още един чудесен пример за бележки към версиите, който намери място в нашия списък.

За разлика от Slack и Zoom, бележките за версиите на Amplitude не са събрани на една страница. Вместо това, те публикуват месечно „издание“ с бележки за версиите на страницата на общността си. Например, в „Акценти от продуктовите версии на Amplitude за март“ се предоставя изчерпателен преглед на важните актуализации на различни функции.

Те включват и минимално количество емоджита, за да придадат индивидуалност, без да засенчват информацията за промените в продукта.

Какво е уникалното: Хареса ни, че страницата с бележките към версията включва изображения, екранни снимки и полезни връзки към ресурси.

Те имат специална страница за актуализациите на всеки месец, което позволява на потребителите да разберат по-добре промените.

Amplitude включва и кратко резюме в горната част на всяка страница за читателите, които смятат, че подробните бележки са прекалено дълги.

Използването на точки допълнително подобрява четимостта, което улеснява потребителите да прегледат подробностите, без да пропуснат нищо важно.

5. Medium

чрез Medium

Medium е платформа за публикуване на съдържание, където автори, медийни професионалисти и блогъри могат да публикуват статии, истории, идеи и мнения по широк спектър от теми.

Бележките към версиите на Medium дават приоритет на подобряването на потребителското преживяване и отстраняването на бъгове. Потребителите могат лесно да продължат четенето от мястото, където са спрели в дадена статия, и удобно да имат достъп до колекции от началната страница.

Какво е уникалното: Страниците с бележките към версията са внимателно проектирани и включват потребителски оценки, линк към историята на версиите и забележителна секция „Какво ново“ в горната част с голям шрифт.

Всяка страница представя по 10 актуализации на последната версия, като осигурява яснота и лесна навигация.

Страницата споменава поправки на бъгове (и squishes), а тонът варира от прозаичен до поетичен (намерихме един забавен пример за вас). Въпреки това, те не дават много подробности за значимите нови функции.

чрез Medium

Страницата поддържа елегантна монохромна цветова схема и минималистична типография, което гарантира съгласувано визуално преживяване.

6. Google Cloud

чрез Google Cloud

Google Cloud е пакетът от услуги за облачни изчисления на Google, който предлага решения за съхранение, анализи, машинно обучение и др.

Бележките към версиите на Google Cloud са отличен пример за това как да държите потребителите в течение с важната информация.

Какво е уникалното: Сортирането на проблемите по цветове е умна добавка към бележките към версията от Google Cloud, която улеснява техническите потребители и администраторите да се ориентират в актуализациите.

Впечатляващо е да се видят важни актуализации, добавени в деня, в който се случват (което е всеки ден).

Можете да се регистрирате, за да получавате автоматично новите версии във вашия фийд рийдър.

Макар ежедневното актуализиране на бележките към версиите да не е подходящо за всеки екип, е добра практика да се разпространяват често бележки към версиите за нови продукти и значителни актуализации. Това може да покаже отдаденост към непрекъснатото усъвършенстване и ангажираност към потребителите.

Бихме искали да добавите малко контекст или обобщаващ параграф в бележките към версията, заедно с техническите актуализации. Това би помогнало на по-малко технически подготвените потребители да разберат по-добре всяка бележка към версията.

7. Samsung

чрез Samsung

Samsung е популярна компания за електроника, която произвежда широка гама от електроника, включително уреди, цифрови устройства, чипове за памет и др.

Подходът на Samsung към писането на бележки за версиите е прост и добре структуриран, което улеснява потребителите да навигират и да намират това, от което се нуждаят.

Те включват подзаглавия, точки, таблици, прекъсвания на абзаци и падащи менюта, което гарантира яснота и организация в бележките за версията на Samsung Internet.

В горната част на страницата с бележките към версията потребителите могат бързо да намерят точките, очертаващи версията и датата на публикуване на всяка актуализация. След това таблица представя съдържанието на бележките към версията в две колони:

Първият споменава конкретните актуализации или промени във функциите.

Вторият пример съдържа връзки към документи, които предлагат повече подробности за тези промени.

Какво е уникалното: Потребителите могат лесно да проследяват и да се позовават на минали промени от списък с падащи бутони, които водят към предишни актуализации на Samsung.

В горния десен ъгъл на страницата можете да намерите връзки към бележките към версията за Android и Gear VR.

Вземете предвид този съвет от бранша – като направите бележките към версиите лесно достъпни както за нови, така и за съществуващи клиенти, показвате внимание към клиентите.

8. Asana

чрез Asana

Asana е платформа, базирана в облака, която помага на потребителите да организират и разпределят задачи, да определят крайни срокове за проекти и да комуникират и сътрудничат директно в рамките на екипите.

Бележките към версиите на Asana са друг чудесен пример, който да добавим към списъка си, защото включват медийни елементи, по-специално видеоклипове. Публикувани ежемесечно, тези бележки към версиите следват последователна структура, което улеснява потребителите да се информират за промените.

Какво е уникалното: Asana включва актуализации на бележките към версиите всеки месец в продължение на една година на една страница.

В началото на всяка бележка за версията потребителите се посрещат с кратко видео, което обобщава най-значимите промени в продукта за съответния месец.

Видео актуализацията ефективно съобщава на целевата аудитория съществените промени във функциите и поправките на грешки (всичко това само за минута) и е особено полезна за потребители, които предпочитат да не четат дълги текстове или нямат много време.

След видеото Asana представя промените в приложението под формата на списък с точки, заедно с връзки към съответните статии за помощ. Този подход гарантира, че бележките към версията са кратки и се фокусират върху най-важното, а потребителите могат бързо да получат достъп до техническите подробности, ако е необходимо.

9. Help Scout

чрез Help Scout

Help Scout е чудесна платформа за първокласно обслужване на клиенти! Тя предлага всичко – от споделена пощенска кутия до чат на живо, съобщения, отчети и инструменти за ангажиране на клиентите.

Help Scout имат необичаен подход към бележките към версиите; те споделят актуализации ежемесечно и ежеквартално. Включването на видео в началото, заедно с подробно съдържание, подкрепено от екранни снимки и GIF файлове, прави бележките към версиите изключително представителни.

Какво е уникалното: Страницата с бележките към версията включва раздел „скоро“, който дава малка представа за това, което потребителите могат да очакват по отношение на предстоящите функции – страхотна идея, за да накарате потребителите да останат на линия за още.

В дясната част на страницата можете да намерите съдържание на всички раздели за лесен достъп.

Разделът „полезни съвети“ в края на страницата с бележките към версията също добавя стойност за мнозина. В този раздел клиентите споделят различни начини за използване на продукта, заедно с връзки към ресурсни ръководства.

За продуктовите екипи идеята на Help Scout да се използват видеоклипове за подробно представяне на бележките към версиите може да бъде полезна, като се имат предвид нуждите на клиентите, които предпочитат видеосъдържание пред текст. Макар че това може да не се хареса на всички, заслужава да се оцени фокусът върху комуникацията, ориентирана към потребителя.

10. monday. com

monday. com е последният в списъка ни с най-добри примери за бележки към версиите. Инструментът е софтуерно решение за управление на проекти, базирано на облак, което позволява на потребителите да създават свои собствени приложения в сътрудничество с екипа си.

Както много други в нашия списък, техните бележки към версията също се отличават с визуалната си привлекателност. Те използват щедро изображения и екранни снимки по цялата страница, предоставяйки на потребителите ясна представа за промените.

monday.com впечатлява с използването на графики и видеоклипове, за да покаже точните промени, които са направили в платформата си. Тези визуални помощни средства придружават първата бележка всеки месец, като обикновено подчертават най-значителната промяна, въведена от инструмента през този период.

Какво е уникалното: monday.com включва актуализации за цяла година на една страница с бележки към версията.

В дясната част на страницата потребителите могат да намерят връзки към актуализациите за всеки месец.

Освен това бележките към версията включват връзки към подробни описания на конкретни проблеми и техните решения, както и някои ръководства за потребители и видео уроци.

Фокусът на monday.com върху естетиката е друг впечатляващ фактор в бележките към версията. С много бяло пространство и многоцветни изображения, бележките са атрактивни и лесни за четене.

Как визуалните елементи могат да повлияят на бележките към версията

Дългите текстове в бележките към версията могат да объркат потребителите и да им попречат да разберат бързо актуализациите на функциите.

Когато не включвате визуални помощни средства в съдържанието, потребителите могат да се почувстват незаинтересовани или дори напълно да загубят интерес, което води до по-слабо запаметяване на информацията.

А ние не искаме това, нали?

Визуалните елементи добавят прекъсвания в дългите текстове, което ги прави по-лесни за възприемане и по-интересни за потребителите. Това е вашият сигнал да добавите различни видове визуални помощни средства, за да увеличите ефективността на бележките към версията на вашия продукт.

Изображения: Изображенията могат да предоставят ясно визуално представяне на новите функции или промените в интерфейса и да помогнат за по-интуитивно разбиране на актуализациите на версията.

GIF файлове и емоджита: Можете да дадете свобода на творчеството си, като включите емоджита и GIF файлове, за да заинтригувате клиентите си по време на четенето.

Графики: Някои сложни промени в софтуера не могат да бъдат обяснени само с изображения. В такива случаи можете да използвате графики, за да подкрепите техническите аспекти в бележките към версията.

Видеоклипове: Добавянето на видеоклипове в актуализациите може да предложи бърз преглед на новите функции. Всъщност, няколко от най-добрите примери за бележки към версиите от нашия списък включват визуално привлекателни елементи. Това помага за подобряване на яснотата на съдържанието и ангажираността на потребителите.

monday. com използва графики и видеоклипове, за да илюстрира промените в платформата.

Google Cloud използва сортиране на проблеми с цветни кодове.

Medium включва потребителски оценки и изображения, за да подобри представянето на актуализациите.

Тези визуални фактори допринасят за по-информативно потребителско преживяване. Затова, следващия път, когато пишете бележка за версията, не забравяйте да добавите визуална креативност – това може да направи голяма разлика!

Как да напишете бележки към версията

За екипа от разработчици бележките към версиите са основната връзка с крайните потребители. Винаги имайте предвид тяхната гледна точка, когато пишете актуализации на бележките към версиите. Това ще ви помогне да изградите доверие и да покажете, че цените обратната връзка от клиентите, като гарантирате, че продуктът ви се развива в съответствие с техните нужди.

Когато пишете бележки за версиите, които са фокусирани върху ползите за потребителите, това ви помага да демонстрирате ангажираността си към клиентите си.

Не забравяйте да подчертаете най-важните подобрения на функциите, досадните поправки на бъгове и очакваните нови функции, които настоящите ви потребители ще оценят. Освен това, избягвайте да повтаряте проблеми от предишни версии.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да станете по-добри в писането на бележки за версиите:

1. Напишете бележките към версията на ясен език

Когато пишете бележки за версията, използвайте ясен и прост език, който всеки може да разбере, а не само разработчиците. Използвайте кратки и ясни изречения, като използвате ежедневни думи, които дори и неспециалистите ще разпознаят.

Избягвайте да използвате специфична за бранша терминология или жаргон, освен ако това не е абсолютно необходимо. Целта е бележките за версията да бъдат достъпни и лесни за разбиране за читатели с различен опит и умения.

2. Бъдете кратки, за да подобрите четимостта

Когато пишете бележка за версията, имайте предвид натоварената програма и ограниченото време на потребителите си. Потребителите може да нямат търпение да преглеждат дълги актуализации на версиите. За да поддържате интереса им, организирайте актуализациите на продукта в ясни раздели и използвайте точки, за да запазите краткостта.

Съсредоточете се върху споделянето само на най-важните подробности на страниците за версиите: кои функции са променени, защо тези нови подобрения са важни и как те засягат крайните потребители на продукта.

3. Използвайте визуални помощни средства, за да подобрите разбирането

Както бе споменато по-рано, разбирането на сложни промени в актуализациите на версиите само с думи може да бъде трудно за крайните потребители. Но изображенията наистина помагат на потребителите да разберат какво се е променило и да избегнат объркването, което само писмените обяснения могат да причинят.

Използвайте визуални средства като екранни снимки, GIF файлове, диаграми или видеоклипове в актуализациите на версиите. Те помагат на потребителите бързо да разберат новите работни процеси или преработените интерфейси и добавят елемент на интерес.

4. Поддържайте ясното намерение на бележките към софтуерното издание

Вместо да се фокусирате само върху техническите детайли, имайте предвид крайния потребител, преди да започнете да работите върху собствените си бележки към версията. Отделете време, за да обясните защо са направени определени промени в продукта и как те ще бъдат от полза за потребителите.

Като изясните целта и ползите от промените от гледна точка на потребителя, показвате, че вашият екип цени обратната връзка и нуждите на клиентите над всичко друго.

5. Използвайте шаблон за бележки към версията, за да имате преднина

Използването на шаблон за бележки към версията за написване на бележки към софтуерната версия може да даде на вашия екип предимство в ефективното комуникиране на промените в продукта.

Структурираният шаблон осигурява организирана рамка, която гарантира яснота и лесно разбиране за читателите. Той помага да се предотврати пропускането на важни детайли и поддържа последователност във всички бележки към версията.

Ключовите раздели, които трябва да търсите в шаблона за бележки към версията на продукта, включват следното: Последна версия

Дата на пускане

Кратък преглед на актуализациите

Добавяне на нова функция

Подобрения на съществуващи функции

Поправка на грешка

Известни проблеми

Други важни подробности за софтуера

ClickUp предлага специален шаблон за бележки към версиите, с който можете лесно да записвате промените в софтуера и актуализациите за подобрения. Той е удобен за екипите за разработка на софтуер или продуктовите мениджъри, които искат да оптимизират процеса на управление на продуктите си, но са заети като пчели.

Изтеглете този шаблон Опростете процеса на създаване на актуализации за версии на продукти с шаблона за бележки към версиите на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да създавате задачи с персонализирани статуси, да категоризирате и управлявате актуализации и заявки за функции, както и да използвате много полезни функции на ClickUp, за да оптимизирате процеса на създаване на бележки за версиите.

От друга страна, ако предпочитате да започнете от нулата и да създадете свой собствен шаблон за бележки към версията, можете да използвате ClickUp Docs и дори да се възползвате от изкуствен интелект за по-добри резултати.

В ClickUp Docs потребителите могат лесно да създават, редактират, споделят и работят заедно върху различни видове документи, включително бележки за версии. Можете да включвате текст, изображения, видеоклипове, емотикони и таблици и да ги форматирате, като използвате заглавия, булети, цитати и други опции.

AI асистентът за писане на ClickUp, ClickUp Brain, се отличава с възможността си да генерира съдържание незабавно за всякакви цели.

Помолихме ClickUp Brain да ни помогне да създадем примерни бележки за версията за вас и включихме правописни грешки за по-голяма достоверност

Създаването на интересни бележки към версиите е лесно с нашия собствен AI инструмент. Просто въведете данните си и той ще ви предостави незабавни и точни отговори, съобразени с вашите нужди.

Структурата на бележките към версията е генерирана от ClickUp Brain

Независимо дали започвате от нулата или използвате съществуващ шаблон, ClickUp е най-добрият избор за създаване на отлични бележки към версиите на продуктите без усилие.

Друг важен фактор, който трябва да се има предвид при създаването на бележки за версията на продукта, е тестването на софтуера. Това ще ви помогне да се уверите, че бележките за версията са точни и надеждни.

Необходими ли са тестове и обратна връзка за бележките към версията?

Да. Тестването на бъгове, нови функции и промени в софтуера преди публикуването на бележките към версията помага да се потвърди, че предоставената информация съответства на текущата производителност на продукта. Това е критична стъпка в разработката на софтуер.

Всеки екип се нуждае от решение за оптимизиране на целия процес на създаване на софтуер, от планирането до пускането и периодичното тестване на софтуерните актуализации.

ClickUp за софтуерни екипи е надежден инструмент, който автоматизира всички тези процеси, включително проследяване и отчитане на грешки.

Ето какво още можете да постигнете с това:

Създавайте доклади за проблеми: Позволете на екипите да приоритизират и решават задачите ефективно. Проследявайте и управлявайте лесно бъговете с вграденото Позволете на екипите да приоритизират и решават задачите ефективно. Проследявайте и управлявайте лесно бъговете с вграденото приложение ClickApp на ClickUp. Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да записвате конкретни подробности за бъговете, като тежест, приоритет и стъпки за възпроизвеждане.

Проектирайте планове за продукти: Дайте старт на вашите планове за развитие. Провеждайте визуални мозъчни атаки и планирайте функциите на продуктите с помощта на Дайте старт на вашите планове за развитие. Провеждайте визуални мозъчни атаки и планирайте функциите на продуктите с помощта на ClickUp Whiteboards . Можете да добавяте лепящи се бележки и ClickUp Mind Maps и дори да ги свържете със задачи и документи.

Създайте визуални пътни карти: Поддържайте екипа си за разработка, управление на продукти и заинтересованите страни на една и съща страница.

Освен това можете да използвате този шаблон за управление на тестове на ClickUp, за да тествате всички промени и актуализации в софтуера.

Ето как изглежда, когато отворите шаблона и кликнете върху опцията „Тестови сценарии и случаи“ в раздела „Списъци“, който се намира в центъра на страницата:

Изтеглете този шаблон Лесно проследявайте всички софтуерни актуализации и промени с тестови сценарии с ClickUp.

Шаблонът предлага визуално проследяване на напредъка и оценка на резултатите. Можете дори да си сътрудничите безпроблемно с екипа си по отношение на бъгове, проблеми и заявки за функции.

Нека не забравяме и безценната роля на обратната връзка от клиентите, която може да помогне за подобряване на създаването на бележки за версии на софтуер.

Изтеглете този шаблон Направете системата си за обратна връзка безпроблемна с шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Използвайте този шаблон за обратна връзка на ClickUp, за да събирате обратна връзка, отзиви и мнения от клиенти.

Обратната връзка може да ви даде информация за потребителското преживяване, включително за открити грешки и предложения за актуализации на функциите.

Чрез активно включване на подходящите от тях, екипите могат да разрешават проблеми, да усъвършенстват съдържанието и да публикуват информативни актуализации, които най-много резонират с крайните потребители.

Използвайте ClickUp, за да оптимизирате процеса на създаване на бележки за версиите!

Създаването на добри бележки към версиите може да донесе няколко ползи. Но за да споменем само две от тях, то може да ви помогне да задържите клиентите си и дори да стимулирате по-широкото приемане на продукта.

Искате да оптимизирате този процес и да подобрите стратегията си за бележките към версиите? Използвайте ClickUp!

С ClickUp можете лесно да създавате висококачествени бележки за версии, като използвате предварително проектирани шаблони или генерирате съдържание от нулата с ClickUp Brain.

Това е цялостно решение, което може да ви помогне в управлението на продукти, разработката на софтуер, маркетинга, операциите, продажбите и др.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да се възползвате от многобройните предимства за вашия екип!