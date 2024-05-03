Продуктов dogfooding: Максимизиране на качеството на софтуера и потребителското преживяване

Не само функциите отличават добрия софтуер от отличното. Потребителите са по-заинтересовани от изключителни преживявания. Dogfooding е отличен метод за постигане на това. При него компаниите спират да разчитат на външни лица и превръщат своите екипи в първи потребители.

Нека разберем как този трик може да превърне неуспехите на продукта в успехи и да подобри потенциала на софтуера.

Какво е dogfooding?

Dogfooding се отнася до практиката на дадена компания да използва свои вътрешно разработени софтуерни продукти по време на разработката и след пускането им на пазара.

Това преживяване от първа ръка на клиентите предоставя ценна информация за функционалността, използваемостта и потенциалните проблеми на продукта.

Терминът „dogfooding” произхожда от реклама на кучешка храна Alpo от 1976 г., в която актьорът Лорн Грийн твърди, че храни собственото си куче с този продукт. През 1988 г. мениджърът на Microsoft Пол Мариц изпраща имейл с заглавие „Ядем собствената си кучешка храна” на Брайън Валентайн, тест мениджър за Microsoft LAN Manager. В имейла Пол предизвиква последния да увеличи вътрешното използване на продукта.

Следователно, терминът предполага използването на собствените ви продукти, за да се гарантира тяхното качество, преди да ги предложите на другите.

Нека разгледаме няколко примера за програми за dogfooding от реалния живот.

Dogfooding: примери от реалния свят

Глобални гиганти като Amazon и Microsoft са водещи поддръжници на тестването на собствения си продукт. Amazon е известен с това, че използва много вътрешни инструменти, включително своята платформа за облачни изчисления Amazon Web Services (AWS).

Това им позволява да идентифицират и отстранят проблемите, свързани с мащабируемостта и производителността на вътрешния си софтуер, преди външните клиенти да се сблъскат с тях.

По същия начин Microsoft първо тества собствените си продукти, като Microsoft 365, в цялата си организация. Това гарантира, че пакетът се интегрира безпроблемно с вътрешните работни процеси и идентифицира проблеми с потребителското преживяване от гледна точка на реалните потребители или служителите.

Dogfooding играе ключова роля през целия жизнен цикъл на софтуера:

По време на разработката това помага да се идентифицират бъгове и проблеми с използваемостта, преди те да достигнат до външни потребители.

След пускането на пазара, той позволява на компаниите да наблюдават реалните модели на използване и да събират ценна обратна връзка за продукта от вътрешни потребители, които споделят сходни демографски характеристики с външните клиенти.

Накратко, dogfooding означава последователно използване на продукт, който сте създали, за да определите какво работи и какво се нуждае от подобрение. То предлага няколко предимства за компаниите.

Предимства на dogfooding при разработката на софтуерни продукти

Ето най-важните предимства на dogfooding при разработването на софтуерни продукти:

Намиране на основната причина за даден проблем: Вътрешните потребители, които са запознати с Вътрешните потребители, които са запознати с процеса на разработване на продукта , често могат да установят основната причина за проблемите по-ефективно от външните тестери. Това спестява ценно време и ресурси по време на процеса на отстраняване на грешки.

Подобряване на качеството на продукта чрез откриване на бъгове, проблеми или грешки: Dogfooding помага за разкриването на много проблеми, от незначителни бъгове до сериозни пречки за използваемостта. Като се заемете с тези проблеми на ранен етап, можете да гарантирате, че на пазара ще се появи по-изпипан и лесен за използване продукт.

Вътрешното използване на вашите продукти води до по-добър контрол на качеството и по-доволни потребители. Вашите служители действат като тестери в реалния свят.

Те се сблъскват със същите проблеми и неудовлетвореност като външните потребители, което ви позволява да идентифицирате и отстраните проблемите, преди те да се отразят на клиентите.

Освен това, използването на собствения си продукт отваря вратата за незабавна обратна връзка. Служителите могат лесно да докладват грешки, да предлагат подобрения и да споделят своите преживявания директно с екипа за разработка. Това води до по-бърза итерация и по-ориентиран към потребителя продукт.

Като „пият от собственото си шампанско“, разработчиците и продуктовите екипи придобиват по-дълбоко разбиране за потребителското преживяване. Това създава чувство за принадлежност и ангажираност към създаването на продукт, който решава проблеми.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за управление на продукти, за да организирате разработката, маркетинга и потребителското преживяване!

Процес на dogfooding в разработката

Можете да приложите dogfooding по различни начини през целия процес на разработка. Ето как:Стъпка 1: Идентифицирайте вътрешни тестери

Важна първа стъпка е да изберете група служители от различни отдели, които да участват в dogfooding. Това могат да бъдат софтуерни разработчици, продуктови мениджъри, търговски представители и служители от отдела за обслужване на клиенти.

Целта е да се съберат различни гледни точки от бета тест в рамките на компанията и да се гарантира, че продуктът отговаря на широка гама от потребителски нужди.

Стъпка 2: Определете етапите на тестване

Интегрирайте dogfooding в различни етапи от SDLC (жизнения цикъл на разработката на софтуер). Това може да включва използване на прототипи за първоначално тестване на използваемостта, използване на вътрешни версии за откриване на бъгове и провеждане на пилотни програми с реални потребители в конкретни отдели, за да се оцени функционалността на продукта в реални сценарии.

Насърчавайте вътрешното използване в различни отдели във вашата компания, за да идентифицирате случаи на употреба, които може да не са били взети под внимание в началото.

Стъпка 3: Събиране на обратна връзка

Създайте ясни канали за обратна връзка от вътрешните тестери. Това може да включва онлайн анкети, вътрешни форуми или специални сесии за обратна връзка. Механизмите за обратна връзка трябва да са лесни за използване и да насърчават тестерите да споделят своите преживявания открито и честно.

Стъпка 4: Анализирайте и действайте

След като обратната връзка бъде събрана, тя трябва да бъде внимателно анализирана. Идентифицирайте повтарящи се теми и определете приоритетите за отстраняване на бъгове и подобрения въз основа на сериозността на проблемите и потенциалното им въздействие върху потребителското преживяване.

След като изпълните тези стъпки, е важно да приложите dogfooding ефективно във вашите бизнес процеси.

Внедряване на dogfooding във вашия бизнес

Изграждането на силна фирмена култура, която насърчава тестването на продукта на вашата компания, е от съществено значение за извличането на ползите от него. Ето няколко съвета за успешното му внедряване:

Подкрепа от ръководството: Осигурете подкрепата на ръководния екип на вашата компания. Тяхната подкрепа ще насърчи участието на служителите, ще увеличи вътрешното използване и ще гарантира, че dogfooding се разглежда като ценна практика, а не като допълнителна тежест.

Стимулирайте участието: Обмислете да предложите стимули, за да насърчите служителите да участват активно в dogfooding. Това може да включва елементи на геймификация, програми за признание или дори малки награди за подробна и задълбочена обратна връзка.

Обучение и ресурси: Осигурете на своите служители необходимото обучение и ресурси, за да участват ефективно в dogfooding. Това може да включва семинари за това как да се дава конструктивна обратна връзка и достъп до вътрешни инструменти за бета тестване.

Начини за подобряване на вътрешното тестване на продукти

Подобряването на вътрешното тестване на продуктите е от решаващо значение за ефективното dogfooding. Обмислете използването на инструменти за управление на проекти като ClickUp, за да оптимизирате процеса.

ClickUp Form View ви помага да създавате лесни за ползване формуляри, за да събирате вътрешна обратна връзка от потребителите за вашите продукти. Тази обратна връзка може да бъде свързана или превърната в проследими задачи и възложена на членове на екипа за по-нататъшно проучване, проследяване и разрешаване.

Улеснете потребителите да докладват грешки, да подават заявки за функции или да предлагат подобрения в потребителското преживяване, като използвате ClickUp Form View.

Формулярите на ClickUp са многофункционални и не се ограничават само до събиране на обратна връзка. Ето как можете да извлечете максимална полза от тази функция:

Опростете докладването на грешки: създайте формуляр с конкретни полета, в които тестерите да докладват грешки, като се уверите, че цялата важна информация (описание, стъпки за възпроизвеждане, екранни снимки) се записва в единен формат. Това елиминира двусмислието и позволява по-бързо отстраняване на проблемите. Формулярът може също да предотврати тестерите да докладват една и съща грешка многократно.

Оптимизирайте работния процес: Настройте Настройте шаблона на формуляра за обратна връзка , за да изпращате автоматично доклади за грешки и обратна връзка до определени членове на екипа (разработчици и тестери) в ClickUp. Това гарантира, че проблемите се разглеждат своевременно от подходящите лица. Централизирането на цялата обратна връзка от тестовете в ClickUp спомага за по-добрата комуникация и сътрудничество между тестерите и разработчиците, тъй като всички имат достъп и могат да обсъждат докладваните проблеми на едно място.

Допълнителни функции на ClickUp за подобрено dogfooding

Шаблон за проследяване на проблеми в ClickUp

Изтеглете този шаблон Докладвайте, проследявайте и приоритизирайте бъгове, грешки и други проблеми, свързани с разработката на софтуер, с шаблона за проследяване на проблеми на ClickUp.

Използвайте шаблона за проследяване на проблеми в ClickUp, за да създадете единен източник на информация за всички бъгове и проблеми, открити по време на dogfooding. Това елиминира объркването и гарантира, че всички проблеми се проследяват и разрешават навреме.

Шаблонът позволява на екипите да приоритизират бъговете въз основа на тяхната сериозност и въздействие, като по този начин се гарантира, че критичните проблеми се отстраняват първи. Той помага за поддържането на дефиниран работен процес за докладване, разследване и отстраняване на бъгове, което води до по-бързо разрешаване на проблемите.

Шаблон за анкета за обратна връзка за продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Анализирайте отговорите на потребителите и използвайте резултатите, за да вземете информирани решения в SDLC с шаблона за проучване на обратна връзка за продукта на ClickUp.

Можете също да използвате шаблона за проучване на обратна връзка за продукта на ClickUp, за да поддържате единен формат за събиране на обратна връзка от вътрешни тестери, като по този начин гарантирате, че ценните данни се събират по структуриран начин.

Този готов за употреба шаблон за тестване на продукти помага за анализиране на обратната връзка и идентифициране на области за подобрение, като насочва бъдещото развитие на продукта въз основа на опита с dogfooding.

Шаблонът също така предоставя начин за измерване на удовлетвореността на потребителите и проследяване на напредъка във времето, което прави ползата от dogfooding по-осезаема.

Софтуер за управление на продукти ClickUp

Софтуерът за управление на продукти ClickUp ви помага да визуализирате цялостната пътна карта за разработване на продукти на вашата компания, като позволява на тестерите да разберат контекста зад функциите, които тествате.

Платформата ясно дефинира изискванията към продукта, като гарантира, че dogfooding тества желаната функционалност. Можете също да създавате потребителски истории, които отразяват реални сценарии на употреба, което води до по-изчерпателни dogfooding тестове.

Съвет от професионалист: Използвайте най-добрите Използвайте най-добрите инструменти за картографиране на бизнес процесите , за да осигурите гладкото протичане на работните процеси по време на тестовете за догфудинг!

Начертайте визията си за продукта, съгласувайте екипа си и се впуснете в пазара с платформата за управление на продукти „всичко в едно“ на ClickUp.

Има още! Използвайте платформата за управление на софтуерни екипни проекти на ClickUp, за да получите ясна представа за цялостния dogfooding проект, което позволява на екипите да планират гъвкави фази на тестване, да разпределят ресурси и да проследяват ефективно напредъка.

Платформата помага да се идентифицират и управляват зависимостите между функциите на dogfooding, като осигурява гладък процес на тестване и избягва препятствия.

Освен това:

Позволява проследяване на промените, направени по време на процеса на dogfooding, което улеснява връщането им назад, ако е необходимо, и идентифицирането на основната причина за проблемите.

Оптимизира разпределението на ресурсите за разработка и тестване за дейностите по dogfooding, като гарантира ефективното използване на времето на екипа.

Предоставя инструменти за генериране на отчети за резултатите от dogfooding, като помага на екипите да измерят ефективността на тестването и да идентифицират области за подобрение в бъдещи итерации.

Ролята на dogfooding в разработката на ClickUp

„Ние определено използваме ClickUp, за да създадем ClickUp. Вярваме в dogfooding точно толкова, колкото и всяка друга компания. Едно от нещата, които обичаме в dogfooding, е, че можем наистина да разберем какво чувстват нашите клиенти всеки ден. Така че, ако ClickUp е по-бавен от обикновено, ние знаем, че е по-бавен от обикновено. Ако открием липсваща функция, знаем, че тя липсва по някаква причина. ”

„Ние определено използваме ClickUp, за да създадем ClickUp. Вярваме в dogfooding точно толкова, колкото и всяка друга компания. Едно от нещата, които обичаме в dogfooding, е, че можем наистина да разберем какво чувстват нашите клиенти всеки ден. Така че, ако ClickUp е по-бавен от обикновено, ние знаем, че е по-бавен от обикновено. Ако открием липсваща функция, знаем, че тя липсва по някаква причина. ”

Вътрешно управление на проекти

Вътрешните екипи на ClickUp разчитат на платформата ClickUp за управление на задачи, сътрудничество и комуникация. Това реално приложение помага да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, и гарантира, че платформата отговаря на нуждите на собствените си потребители.

Стив Гоу, вицепрезидент по придобивания в ClickUp, е съгласен.

„Едно от най-забележителните неща в работата за ClickUp е нивото на dogfooding, което се прилага тук. Не разбирах колко мощен и трансформиращ може да бъде продуктът, докато не видях как буквално всички големи проекти се реализират или протичат през платформата. Прозрението дойде през първата ми седмица, когато стана много ясно, че вътрешните имейли просто не са нещо обичайно. Не само че не бяха нещо обичайно, но и беше лош тон да се използват. Това обаче беше само върхът на айсберга.”

„Едно от най-забележителните неща в работата за ClickUp е нивото на dogfooding, което се прилага тук. Не разбирах колко мощен и трансформиращ може да бъде продуктът, докато не видях как буквално всички големи проекти се реализират или протичат през платформата. Прозрението дойде през първата ми седмица, когато стана много ясно, че вътрешните имейли просто не са нещо обичайно. Не само че не бяха нещо обичайно, но и беше лош тон да се използват. Това обаче беше само върхът на айсберга.”

Куба Ярановски, директор по софтуерно инженерство в ClickUp, споделя своите мисли.

„Много ми харесва и начинът, по който работим в смисъла на „dogfooding“ – или използването на нашия собствен продукт всеки ден. Всеки екип в ClickUp използва нашия продукт, за да сътрудничи, управлява проекти и извършва работата си. Това е Свещеният Граал за софтуерните екипи и се случва рядко, така че е невероятно.“

„Много ми харесва и начинът, по който работим в смисъла на „dogfooding“ – или използването на нашия собствен продукт всеки ден. Всеки екип в ClickUp използва нашия продукт, за да сътрудничи, управлява проекти и извършва работата си. Това е Свещеният Граал за софтуерните екипи и се случва рядко, така че е невероятно.“

Подобряване на функциите на софтуера ClickUp

Dogfooding позволява на екипа на ClickUp да тества нови функции вътрешно, преди да ги пусне на пазара. Това гарантира, че функциите са добре интегрирани, без грешки и предлагат безпроблемно потребителско изживяване.

„Ние събираме мнения и обратна връзка от други екипи в ClickUp, за да разберем какви различни функции биха могли да подобрят работата им.“

„Ние събираме мнения и обратна връзка от други екипи в ClickUp, за да разберем какви различни функции биха могли да подобрят работата им.“

Кръстосаната функционална информация е от съществено значение за откриването на някои от най-устойчивите проблеми на потребителите и тяхното решаване с иновативни функции.

Успешно тестване на продукти с dogfooding

Dogfooding не е просто модна практика, а е от решаващо значение за предоставянето на висококачествени софтуерни продукти.

Като позволяват на служителите си да бъдат първите, които използват своите творения, компаниите могат да получат безценна информация за потребителите, да идентифицират и отстранят потенциални проблеми на ранен етап и в крайна сметка да създадат софтуер, който потребителите обичат.

С развитието на софтуерната индустрия, dogfooding вероятно ще играе все по-важна роля за осигуряване на успеха на нови продукти и функции.

ClickUp може да бъде вашето едностопанско решение за оптимизиране на вътрешното тестване на продукти и софтуерното dogfooding, като консолидира вашите тестови усилия в една платформа.

Създавайте планове за тестване, възлагайте задачи на тестващите и проследявайте напредъка в реално време. ClickUp дава на вашия екип ясна представа за това какво се тества и от кого.

Лесно регистрирайте бъгове в ClickUp с подробни описания, екранни снимки и задачи. Тази практика насърчава прозрачността и гарантира, че бъговете се отстраняват ефективно.

По същия начин, дискусионните форуми на ClickUp са отличен начин за споделяне на идеи, сътрудничество и централизиране на комуникацията в реално време.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какъв е пример за dogfooding?

Пример за dogfooding е екип от софтуерни разработчици, който използва вътрешно предварителната версия на собственото си приложение за продуктивност, за да идентифицира и отстрани бъгове, преди то да бъде пуснато на пазара.

2. Какво е dogfooding в управлението на продукти?

В продуктовия мениджмънт „dogfooding“ се отнася до практиката на продуктовите мениджъри и други вътрешни заинтересовани страни да използват собствения продукт на компанията през целия процес на разработка. Това им помага да придобият опит от първа ръка и да идентифицират области за подобрение, преди продуктът да бъде пуснат на пазара за външни потребители.

3. Защо се нарича „догфудинг“?

Смята се, че терминът „тестване на собствената храна за кучета“ е възникнал, когато разработчиците на Microsoft са използвали MS-DOS на своите лични компютри, практически „ядейки собствената си храна за кучета“, като тествали продукта, който създавали. Тази лека аналогия се превърна в широко признат термин за вътрешно тестване на инструменти и насърчаване на това поведение преди пускането на нова функция или софтуер.