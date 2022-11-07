5 продукта, които се провалиха, но в крайна сметка се превърнаха в успешни

Както всеки амбициозен изобретател знае, разработването на една чудесна идея е само първата стъпка в създаването на успешен продукт. Без техническите умения да реализирате своята блестяща идея – или партньор, който да ви помогне да я превърнете в реалност – вашето изобретение вероятно ще остане плод на въображението ви.

И това дори не включва изобретенията, които се превръщат в прототипи, но никога не се развиват в пълноценни потребителски продукти.

Има и трета категория продукти: идеи, които се превърнаха в жизнеспособни изобретения, но не такива, каквито създателят им е имал предвид. Помислете за лекарствата с изненадващи ползи, които не са посочени в етикета, като лекарството за хипертония, което някои лекари предписват за лечение на кошмари, свързани с посттравматичен стрес. Или помислете за Play-Doh: безкрайно разтегливата, моделируема глина, която всички познават и обичат, първоначално е била предназначена за почистване на тапети.

Продължете да четете, за да разберете как тези пет добре познати потребителски продукта са се развили далеч отвъд първоначалните идеи на своите изобретатели.

1. Пейсмейкър

През 1956 г. изобретателят Уилсън Грейтбач се опитвал да създаде машина, която да записва звука на човешкото сърце, когато случайно инсталирал резистор с неправилен размер. Вместо желания резултат, машината започнала да излъчва свой собствен пулс.

Въпреки че в началото импулсът беше неравномерен, Greatbatch продължи да работи върху устройството, докато то не започна да произвежда равномерен импулс с много малко енергия от батерията.

След допълнителни тестове върху куче, Greatbatch подготви пейсмейкъра за употреба при хора. Към 1961 г. около 100 пациенти използваха новия пейсмейкър. Според приблизителни оценки днес около 3 милиона американци използват имплантируем пейсмейкър.

2. Post-it

Историята на сега широко разпространените лепящи се бележки започва през 1968 г., когато химик от компанията 3M в Минесота се опитва да разработи ново лепило. Спенсър Силвър иска да създаде още по-силно и по-здраво лепило от това, с което компанията вече разполага, и се сеща за микросферите. Тези малки лепящи се сфери могат да се залепват за повърхности, но се отлепват лесно. Първоначално Силвър не можеше да намери приложение за тях, но през 1974 г. негов колега на име Арт Фрай имал „момент на прозрение“.

Докато се мъчеше с песнопойката по време на репетиция на църковния хор, Фрай осъзна, че закладките биха били много по-полезни, ако можеха да се залепват за страницата, за да не падат, когато отваряш книгата.

След като екипът на 3M разработи прототипа на Post-it, те осъзнаха, че те са полезни и за предаване на бележки в офиса. През 1980 г. 3M пусна на пазара първия продукт Post-it, който постигна голям успех.

3. Балончеста опаковка

Алфред Фийлдинг и Марк Шаван създават балонната опаковка през 1957 г. като тапет с текстура, който се надяват да се хареса на поколението „Beat“. Когато прекарват две пластмасови завеси за душ през машина за термично запечатване, резултатът е лист фолио с въздушни мехурчета, затворени вътре.

Въпреки че Фийлдинг и Шаван не бяха сигурни как най-добре да използват своето изобретение, те знаеха, че са създали нещо интересно и подадоха патенти за процеса. Двамата изобретатели обмислиха над 400 възможни приложения, преди да се натъкнат на едно, което се наложи: опаковъчен материал.

Днес Sealed Air – компанията, основана от Фийлдинг и Шаван – е част от Fortune 500 и през 2021 г. е реализирала продажби за над 5,5 милиарда долара.

4. Listerine

Запознати ли сте с термина „халитоза“? Може би не знаете, че Listerine всъщност е измислил този термин, за да продава вода за уста. През 1879 г. д-р Джоузеф Лорънс разработва оригиналната формула на Listerine като хирургичен антисептик. Той дори кръщава своето творение на името на д-р Джоузеф Листър, първият хирург, който оперира в стерилизирана камера, и бащата на антисептичната медицина.

До 1895 г. Лоурънс прехвърли собствеността върху Listerine на Lambert Pharmaceutical Co. , която откри, че продуктът убива и бактериите в устата, и го пусна на пазара за зъболекари. През 1920-те години компанията започна да продава Listerine като лекарство за „халитоза“ – по-рано известна като лош дъх – и продажбите му се увеличиха драстично.

5. YouTube

2,5 милиарда активни потребители на YouTube вероятно не биха разпознали първата версия на популярното видео приложение. През 2005 г. съоснователите Стив Чен, Чад Хърли и Джауед Карим създават YouTube като видео сайт за запознанства, където потребителите могат да качват видеоклипове, в които говорят за партньора на мечтите си.

След по-малко от седмица нито един човек не беше качил видео. Съоснователите дори предложиха на жените по 20 долара, за да качат свои видеоклипове на сайта.

Осъзнавайки, че първоначалният им план не работи, съоснователите отвориха платформата за всякакви видеоклипове – и така се роди YouTube, какъвто го познаваме днес. През 2006 г. Google придоби YouTube за 1,65 милиарда долара, а през второто тримесечие на 2022 г. YouTube отчете печалба от 7,34 милиарда долара.

Никога не подценявайте силата на неуспеха

Трудно е да си представим свят без тези изобретения – някои от тях буквално, а други в преносен смисъл са спасили човешки животи.

Rogaine е бил предназначен за лекарство за кръвно налягане.

Wheaties е резултат от случайно разсипване на смес от пшенични трици върху печката.

А човекът, стоящ зад изобретяването на микровълновата печка, първоначално е работил върху радарно оборудване за Втората световна война, когато е открил, че вълните на уреда разтопяват шоколадовия бар в джоба му.

Но всички тези изобретения са започнали като неуспешни експерименти, така че никога не подценявайте силата на неуспеха.

Като една от основните ценности на ClickUp, растежът с 1% всеки ден е ключът към успеха, а както малките победи, така и неуспехите се считат за възможности за учене. Вашите открития, големи или малки, може би са точно това, което ще ви доведе до изобретяването на следващото голямо нещо, което може да промени живота ни завинаги.

