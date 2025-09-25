Най-добрите AI агенти за обслужване на клиенти през 2025 г.

Обслужването на клиенти тихо се преобразува от изкуствения интелект.

Далеч от футуристичната еуфория, AI агентите понастоящем поемат непривлекателните, но критично важни задачи: препращане на билети, обработка на повтарящи се заявки, предоставяне на правилната информация в подходящия момент и поддържане на операциите с по-малко човешка намеса.

Проучване на McKinsey показва, че с участието на агенти:

До 80% от често срещаните инциденти могат да бъдат разрешени автономно, като времето за разрешаване се намалява с 60 до 90%.

До 80% от често срещаните инциденти могат да бъдат разрешени автономно, като времето за разрешаване се намалява с 60 до 90%.

А най-добрите AI агенти? Те не пречат. Те тихо вършат работата си и позволяват на екипа ви да се съсредоточи върху това, което е наистина необходимо.

В тази публикация в блога разглеждаме най-добрите AI агенти за обслужване на клиенти, които си заслужава да използвате. Да започнем! 🤖

Най-добрите AI агенти за обслужване на клиенти

Ето кратко сравнение на най-добрите AI агенти за екипи за обслужване на клиенти.

Инструмент Най-добри функции Най-подходящ за Цени ClickUp Персонализирани агенти с автопилот, отговори, интегрирани в чата, работни потоци, задвижвани от AI, шаблони за работни пространства за поддръжка Екипи с всякакъв размер Наличен е безплатен план; възможност за персонализиране за предприятия Intercom Fin Отговори, базирани на GPT-4, тригери за работния процес, обучение въз основа на обратна връзка, транскрипти с ключови моменти Малки и средни предприятия Цена от 39 $/месец на работно място; 14-дневен безплатен пробен период; 0,99 $ за решение Fin. Поддръжка на Ada Многоезичен AI, нива на поддръжка, проактивно общуване, конструктор с функция „плъзгане и пускане“ Предприятия Персонализирани цени (варират в зависимост от мащаба на внедряване) Kustomer Разпознаване на емоции, контекст на базата на CRM, поддръжка на глас и чат, интелигентно планиране Екипи от средния пазар до корпоративни екипи Цената започва от 89 $/месец на потребител; AI добавки от 0,60 $/разговор. Zendesk AI Предсказуемо сортиране, подпомагане на агентите с изкуствен интелект, автоматично разпознаване на езика, логика, фокусирана върху SLA Средни и големи екипи Цената започва от 55 USD/месец на агент (фактурира се ежегодно); AI добавка: 50 USD/месец на агент Drift AI Поддръжка, съобразена с продажбите, оценка на потенциални клиенти, резервации в календара, показатели за конверсия Средни SaaS и абонаментни бизнеси Персонализирани цени Tidio Lyro Бърза настройка, превключване на канали, свързване на продуктов каталог, автоматизация извън работно време Частни лица и малки предприятия Добавката Lyro AI agent започва от 39 $/месец. Freshdesk Freddy AI Сортиране въз основа на настроения, качване на помощни документи, AI срещу човешки показатели, многоканална поддръжка Малки и средни екипи Цената започва от 18 USD/месец на агент; AI Copilot започва от 94 USD/месец на агент.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво представляват AI агентите за обслужване на клиенти?

AI агентите за обслужване на клиенти са усъвършенствани цифрови асистенти, които променят начина, по който бизнеса взаимодейства с клиентите. Тези усъвършенствани инструменти използват обработка на естествен език (NLP) и машинно обучение (ML), за да обработват сложни запитвания от клиенти.

Те са създадени, за да разбират контекста, да се учат от взаимодействията и да се усъвършенстват с времето.

Инструментите за AI агенти могат да работят в множество канали, като чат, имейл и центрове за помощ, като предоставят на клиентите по-бързи отговори, докато поддържат нещата организирани от ваша страна.

🧠 Интересен факт: В края на 60-те години на миналия век Shakey the Robot се появи като първият мобилен робот за общо предназначение, способен да разсъждава върху своите действия. Разработен от SRI International, Shakey постави началото на бъдещите AI агенти.

Какво трябва да търсите в AI агентите за обслужване на клиенти?

Служителите в обслужването на клиенти искат инструменти, които да се справят с реалните проблеми, без да създават нови. Защото единственото, което им липсва, е време да обясняват едно и също или повтарящи се неща отново и отново.

Ето какво е най-важно за един AI агент за обслужване на клиенти:

Интуитивна настройка: Започва да работи за часове с минимално обучение, което позволява на представителите да се съсредоточат върху подпомагането на клиентите.

Отговори, съобразени с контекста: Улавя тона, жаргона или спешността на клиента и изготвя отговори, които звучат топло и човечно.

Съвместимост между платформи: Предоставя еднакви отговори в WhatsApp, имейл, X или SMS, като гарантира последователно обслужване на клиентите.

Плавно прехвърляне на агенти: Прехвърля чатовете към човешки агенти с пълен контекст, така че клиентите да не се налага да започват историята си отначало.

Тон, съобразен с бранда: Персонализира отговорите, за да отразят позиционирането на вашата компания, от нестандартно до професионално, за автентичност.

Незабавни данни за ефективността: Показва на агентите по поддръжката статистики в реално време, като процент на разрешени проблеми, което повишава увереността и ефективността.

Надеждна максимална производителност: Управлява пиковите натоварвания, като например продажбите по празниците, без забавяния и дълги времена на изчакване, като поддържа удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите AI агенти за обслужване на клиенти

Тези AI инструменти за обслужване на клиенти могат да помогнат за повишаване на удовлетвореността на клиентите с незабавни отговори на техните запитвания. Нека разгледаме всеки инструмент в детайли. 👇

1. ClickUp (Най-добър за проследяване на задачи за поддръжка и автоматизация на работния процес)

Оптимизирайте поддръжката с AI Autopilot Agents на ClickUp Настройте агента за автоматични отговори на ClickUp, за да извличате данни за задачите и да отговаряте на въпроси.

ClickUp обединява всички компоненти на обслужването на клиенти в една система.

Това е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Autopilot Agents от ClickUp

Използвайте AI агентите на ClickUp, за да автоматизирате задачи, да отговаряте на въпроси и да свършите повече работа.

Използвайте Autopilot Agents на ClickUp, за да предоставяте актуализации, без да преследвате ръководителите на екипите

Започнете с ClickUp Autopilot Agents. Тези AI-задвижвани работни процеси действат въз основа на тригери, които вие дефинирате.

Да предположим, че някой изпраща съобщение с въпрос кой се занимава с възстановяването на средства за конкретна сметка. Агентът за автоматични отговори сканира работното ви пространство, намира задачата и отговаря с името на отговорното лице и линк към активния поток.

Персонализирани агенти с автопилот от ClickUp

Създайте персонализиран автопилотен агент на ClickUp, който да задейства действия въз основа на конкретни ключови думи или канали

Ако вашият работен процес се нуждае от нещо по-специфично, можете да използвате безкодов конструктор, за да създадете персонализиран агент на ClickUp Autopilot.

ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, също предоставя поддръжка по време на изграждането. Използвайте го, за да създавате подсказки, да усъвършенствате действия или да предлагате инструменти въз основа на вашия работен процес.

Да предположим, че имате канал за поддръжка на партньори за VIP акаунти. Можете да създадете AI агент, който наблюдава този канал, задейства се само когато в съобщението се споменава „нарушение на данните“ или „проблем с достъпа“, след което създава задача в списъка „Enterprise Escalations“, прикачва оригиналното съобщение и го присвоява на екипа ви по сигурността.

Управление на задачите в ClickUp

След като агентите ви са на място, останалата част от работния процес все още се нуждае от структура. Софтуерът за управление на проекти за обслужване на клиенти на ClickUp предлага специално работно пространство за сортиране на билети, възлагане на собственици, проследяване на напредъка и извличане на информация.

Започнете с ClickUp Tasks, за да превърнете всеки проблем на клиент в задача за действие. След това подобрете тези задачи с ClickUp Custom Fields, за да ги категоризирате и приоритизирате ефективно. Полета като „Тип проблем“, „Сегмент клиенти“, „Канал“ и „Спешност“ позволяват на екипа ви да филтрира и обработва билетите ефективно.

Внедрете автоматизациите на ClickUp, за да поддържате динамиката в процесите си за поддръжка. Те могат да сортират, приоритизират и разпределят билетите за вас за нула време. Ако дадена задача остане в статус „Блокирана“ за повече от два дни, автоматизацията може да уведоми ръководителя на екипа, да ескалира проблема и да публикува актуализация в съответния канал за комуникация.

За да ускорите настройката, шаблонът за управление на обслужването на клиенти на ClickUp предлага готово за употреба работно пространство.

Получете безплатен шаблон Стартирайте цялостно работно пространство за поддръжка, използвайки шаблона за управление на обслужването на клиенти на ClickUp.

Този шаблон за обслужване на клиенти включва предварително създадени потребителски полета като „Тип проблем“, „Статус на завършване“, „Имейл за контакт на заявителя“ и „Оценка на удовлетвореността на клиента“. Освен това, той разполага с предварително създаден изглед на формуляр, който улеснява приемането на заявки, като гарантира, че екипът ви може да управлява ефективно заявките на клиентите.

А за екипите, които искат да се задълбочат в повтарящи се проблеми, шаблонът за описание на проблеми на клиенти на ClickUp е безценен.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте това, което е важно: Създайте персонализирани Създайте персонализирани табла на ClickUp , за да следите билетите, SLA и капацитета на екипа.

Пишете, без да започвате от нулата: Използвайте ClickUp Brain, за да изготвяте отговори и документи за поддръжка.

Автоматизирайте задачите чрез команди, а не чрез кликване: Напишете какво ви е необходимо и оставете ClickUp Brain да го настрои. Напишете какво ви е необходимо и оставете ClickUp Brain да го настрои.

Съхранявайте всеки отговор на едно място: Създайте база от знания за поддръжка, като използвате Създайте база от знания за поддръжка, като използвате ClickUp Docs с богато форматиране на текст.

Превърнете заявките в задачи: Използвайте Използвайте ClickUp Forms , за да събирате проблеми и автоматично да попълвате подробностите за задачите.

Не пропускайте страничните задачи: Коментарите, присвоени в ClickUp , гарантират, че последващите действия няма да бъдат пропуснати.

Комуникирайте, без да сменяте инструменти: Използвайте Използвайте ClickUp Chat , за да обсъждате проблеми, да споделяте файлове и да оставате в синхрон в реално време.

Ограничения на ClickUp

Гъвкавостта е мощна, но новите потребители може да се нуждаят от време, за да се ориентират в персонализираните настройки и настройките на работното пространство.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 230 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4460 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Този коментар в Reddit наистина казва всичко:

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!).

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!).

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване редовно използват инструменти за автоматизация и активно търсят нови възможности за автоматизация. Това подчертава един основен неизползван лост за производителност – повечето екипи все още разчитат на ръчна работа, която може да бъде оптимизирана или елиминирана. AI агентите на ClickUp улесняват създаването на автоматизирани работни процеси, дори ако никога преди не сте използвали автоматизация. С готови за употреба шаблони и команди на естествен език, автоматизирането на задачите става достъпно за всеки в екипа! 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

2. Intercom Fin (Най-добър за разрешаване на запитвания, базирани на знания)

чрез Intercom Fin

Intercom Fin използва усъвършенствани езикови модели като GPT-4, за да разбере въпросите на клиентите отвъд простото съпоставяне на ключови думи. Той се свързва с вашата съществуваща документация, което прави внедряването му относително бързо.

Ще забележите как той адаптира тона си в зависимост от контекста на разговора: професионален, когато обсъжда технически въпроси, съчувствен, когато разглежда жалби. Много екипи харесват начина, по който той идентифицира модели на разрешаване на проблеми, за да открие пропуски в материалите за поддръжка.

Ако вече използвате други инструменти на Intercom, Fin се вписва идеално в съществуващия ви работен процес.

Най-добрите функции на Intercom Fin

Настройте персонализирани работни процеси, които задействат конкретни действия, когато клиентите споменават определени продукти или проблеми.

Проверете ефективността на AI чрез анализи, които показват успешните решения в сравнение с ескалациите.

Включете обратната връзка от клиентите в процеса на обучение, за да подобрите бъдещите взаимодействия.

Прегледайте транскрипции на разговори с подчертани ключови моменти, за да разберете бързо проблемите на клиентите.

Ограничения на Intercom Fin

Работи само в екосистемата на Intercom, което ограничава възможностите, ако използвате други платформи.

Имате проблеми с високотехнически или специализирани въпроси от бранша

Необходими са редовни актуализации на съдържанието, за да се запази точността му при промяна на вашите предложения.

Цени на Intercom Fin

14-дневен безплатен пробен период

Необходимо: 39 $/месец на работно място

Разширено: 99 $/месец на работно място

Експерт: 139 $/месец на работно място

Fin AI Agent: 0,99 $ за решение (цената важи за всички планове и интеграции)

Оценки и рецензии за Intercom Fin

G2: 4,5/5 (над 3380 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1115 отзива)

Какво казват реалните потребители за Intercom Fin?

Това ревю привлече вниманието ни:

На пръв поглед това е супер лесно AI решение, което наистина не изисква много настройки или конфигурации. Веднага след като преминете първоначалната настройка обаче, бързо започвате да усещате ограниченията му.

На пръв поглед това е супер лесно AI решение, което наистина не изисква много настройки или конфигурации. Веднага след като преминете първоначалната настройка обаче, бързо започвате да усещате ограниченията му.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за карта на пътуването на клиента

3. Ada Support (Най-доброто за многоезична поддръжка на предприятия)

чрез Ada Support

Ada Support обработва разговори на няколко езика, без да се налага да се правят отделни настройки за всеки от тях. Тя автоматично категоризира постъпващите въпроси и ги изпраща към специализирани AI модули за различни теми.

Много големи организации използват тази система, защото тя може да се разширява на глобалните пазари, без да изисква пропорционално увеличаване на персонала. Съответствието й с изискванията за сигурност я прави подходяща за индустрии със строги правила за обработка на данни, като банковото дело и здравеопазването.

Най-добрите функции на Ada Support

Свържете системата с базата данни на вашите продукти, за да включвате в отговорите актуална информация за наличностите и спецификациите.

Разделете разговорите с клиенти въз основа на нива на стойност, като предлагате автоматично различни нива на обслужване.

Изпращайте проактивни съобщения, задействани от важни събития в акаунта или типични периоди на възникване на проблеми.

Генерирайте персонализирани отчети за видовете решения, за да откривате проблеми с продуктите, преди те да доведат до скок в броя на заявките.

Ограничения на Ada Support

Настройката обикновено отнема 4-6 седмици и изисква специализиран технически персонал.

Ценовата структура го прави непрактичен за компании с по-малък обем на поддръжка.

Понякога дава по-неточни отговори, когато черпи информация от няколко персонализирани теми.

Цени на Ada Support

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ada Support

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Ada Support?

Една перспектива, която заслужава да се отбележи:

ADA е лесен за използване и лесен за разбиране как работи системата им. Начинът, по който се настройват автоматизираните отговори, също е лесен, тъй като опциите като текстово поле, видеоклипове и изображения могат да се плъзгат и пускат в чат потока, а наличните действия правят чат потока да работи правилно.

ADA е лесен за използване и лесен за разбиране как работи системата им. Начинът, по който се настройват автоматизираните отговори, също е лесен, тъй като опциите като текстово поле, видеоклипове и изображения могат да се плъзгат и пускат в чат потока, а наличните действия правят чат потока да работи правилно.

🧠 Интересен факт: KPMG установи, че за всеки 1 долар, инвестиран в изкуствен интелект, фирмите получават средна възвръщаемост от 3,5 долара. Малко, но впечатляващо 5% от компаниите съобщават, че печелят до 8 долара.

4. Kustomer (Най-добър за приоритизиране на поддръжката въз основа на настроенията)

чрез Kustomer

Kustomer работи като част от CRM платформа, а не като самостоятелен чатбот. Той интерпретира съобщенията на клиентите, за да открие емоции като разочарование или спешност. Това емоционално съзнание помага да се даде приоритет на разговорите, които се нуждаят от незабавно внимание, като често предотвратява ескалирането на проблемите.

Може да оцените факта, че той взема предвид историята на клиента за контекстуално съобразени отговори, вместо да третира всяко съобщение поотделно. Този подход намалява повторенията за връщащите се клиенти и улеснява персонализираната поддръжка.

Най-добрите функции на Kustomer

Планирайте автоматично последващи действия въз основа на типа на проблема, без ръчно управление на календара.

Прилагайте различни стратегии за общуване или управление на клиенти въз основа на откритите настроения или нагласи на клиентите.

Покажете подходяща история на покупките, когато клиентите споменават конкретни продукти.

Генерирайте предложения за отговор, които включват подробности за акаунта, като тип абонамент.

Ограничения на Kustomer

Степента на автоматизация на работния процес с изкуствен интелект може да се счита за по-ниска в сравнение с някои конкуренти.

Гласовите възможности не са толкова развити, колкото текстовите функции.

Изисква внедряване на цялостната CRM платформа Kustomer, вместо интегриране с настоящите ви системи.

Предлага по-малко езикови опции в сравнение със специализираните многоезични решения.

Цени на Kustomer

Предприятие: 89 $/месец на потребител

Ultimate: 139 $/месец на потребител

Добавки за изкуствен интелект

AI агенти за клиенти: 0,60 долара за ангажирана разговор

AI агенти за представители: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Kustomer

G2: 4. 4/5 (430+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (75+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Kustomer?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

Обичам Kustomer, защото е толкова елегантен и добре проектиран. Не е тромав или труден за използване. Наистина е опростен. Отчетите са отлични, много подробни не само за клиентите, но и за вашия екип. Работи много добре и за проследяване на производителността и ефективността на екипа.

Обичам Kustomer, защото е толкова елегантен и добре проектиран. Не е тромав или труден за използване. Наистина е опростен. Отчетите са отлични, много подробни не само за клиентите, но и за вашия екип. Работи много добре и за проследяване на производителността и ефективността на екипа.

5. Zendesk AI (Най-добър за обработка на разговори на базата на данни)

чрез Zendesk

Zendesk AI се основава на модели от милиарди взаимодействия с поддръжката, за да категоризира автоматично входящите съобщения и да ги разпределя в подходящи опашки. Софтуерът за помощна служба се фокусира върху езика на обслужването на клиенти, а не върху общия разговор, което му помага да разпознава термините от бранша, които вашите клиенти използват.

Той комбинира автоматизация, насочена към клиентите, с инструменти за подпомагане на агентите, за да подобри и двете страни на опита с поддръжката. Този подход често води до по-плавни преходи, когато сложни проблеми изискват човешка експертиза.

Най-добрите функции на Zendesk AI

Проучете моделите на разговори, за да откриете общи точки, в които клиентите се отказват от автоматизираните решения.

Препоръчайте следващи действия на агентите въз основа на подобни исторически билети и техните решения.

Автоматично разпознаване на езика и превключване на езика на отговора без избор от страна на клиента

Ограничения на Zendesk AI

Необходими са значителни данни от минали взаимодействия, за да работи оптимално.

Става по-сложно да се интегрира с системи, които не са Zendesk

Интерфейсът се променя често, което понякога създава пречки за обучението.

Според някои потребители, производителността варира в зависимост от езика.

Цени на Zendesk AI

Безплатна пробна версия

Suite Team: 55 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Suite Growth: 89 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Suite Professional: 115 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Suite Enterprise: Персонализирани цени

Добавка за изкуствен интелект

Разширена AI: 50 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (над 6200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 4040 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zendesk AI?

Едно ревю в G2 го изразява по следния начин:

Харесвам AI функциите. Мога да напиша отговор, а ZD може да го направи по-приятелски, по-изчерпателен, по-формален. Това е страхотно. Освен това екипът на Zendesk винаги е изключително полезен и страхотен.

Харесват ми AI функциите. Мога да напиша отговор, а ZD може да го направи по-приятелски, по-подробен, по-официален. Това е страхотно. Освен това екипът на Zendesk винаги е изключително полезен и страхотен.

🔍 Знаете ли, че... Deloitte съобщава, че 15% от контактните центрове вече използват генеративна AI, за да ускорят удостоверяването на клиентите, да опростят решенията и да генерират автоматизирани обобщения на разговорите и последващи действия.

6. Drift AI (Най-добър за ориентирани към продажбите взаимодействия с клиенти)

чрез Salesloft

Drift by Salesloft подхожда към разговорите за поддръжка с продажбено съзнание, като разпознава кога взаимодействията с обслужването на клиенти могат да разкрият възможности за продажби.

Този софтуер за успех на клиентите се свързва с маркетингови инструменти, за да добави контекст, като отбелязва дали някой, който чати, е разглеждал преди това страници с цени или е изоставил количката. Перспективата на продажбите прави Drift особено полезен за SaaS и абонаментни бизнеси, където възможностите за ъпгрейд често възникват по време на взаимодействия с поддръжката.

Освен това, аналитичните данни проследяват показателите за конверсия заедно с традиционните измервания на ефективността на поддръжката.

Най-добрите функции на Drift AI

Открийте възможности за допълнителни продажби по време на разговори за поддръжка въз основа на моделите на използване.

Записвайте срещи директно в календарите за продажби, когато разговорите показват интерес към покупка.

Наблюдавайте източниците на разговори, за да видите кои маркетингови канали генерират нужди от поддръжка.

Създайте различни пътища за разговор за потенциални клиенти и за съществуващи клиенти.

Ограничения на Drift AI

Функциите за поддръжка не са толкова стабилни, колкото възможностите за продажби.

Аналитиците наблягат на показателите за конверсия, а не на традиционните показатели за ефективност на поддръжката.

Настройването на персонализирани потоци на разговори изисква повече ръчна работа, отколкото някои алтернативи.

Цени на Drift AI

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Drift AI

G2: 4. 4/5 (над 1250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (195+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Drift AI?

Според един рецензент:

Обичам колко естествено се чувства Drift, когато разговаря с потенциален клиент. Помага ми да привлека тези допълнителни потенциални клиенти всеки месец и предоставя лесно за навигация решение за търговските представители, за да планират срещи и да преценят предварително потенциалните клиенти. Обичам колко лесно се интегрира с Gmail, което го прави много по-опростен и не просто още една платформа, която трябва да балансирам в моя технологичен набор. Проверявам Drift всеки ден и той е бил чудесен ресурс за мен в една трудна година за продажбите!

Обичам колко естествено се чувства Drift, когато разговаря с потенциален клиент. Помага ми да привлека тези допълнителни потенциални клиенти всеки месец и предоставя лесно за навигация решение за търговските представители, за да планират срещи и да преценят предварително потенциалните клиенти. Обичам колко лесно се интегрира с Gmail, което го прави много по-ефективен и не просто още една платформа, която трябва да балансирам в моя технологичен набор. Проверявам Drift всеки ден и той е бил чудесен ресурс за мен в една трудна за продажбите година!

7. Tidio Lyro (Най-подходящ за малки предприятия с ограничени ресурси)

чрез Tidio

Lyro на Tidio намалява техническата сложност, като се фокусира върху бързата настройка за малките предприятия. Той обработва около 70% от често задаваните въпроси на клиентите, без да се нуждае от обширни данни за обучение.

Разговорите протичат между канали като чат на живо, WhatsApp, Instagram и Messenger, без да се губи контекстът. Тази свързаност помага на малките екипи да управляват едновременно няколко AI комуникационни платформи.

А най-хубавото? Системата комбинира Claude (Anthropic AI) и вътрешни модели, за да балансира производителността с ефективността на разходите. Tidio дава приоритет на практичните резултати пред сложните опции за персонализиране.

Най-добрите функции на Tidio Lyro

Започнете с шаблони за работни процеси за често срещани видове бизнес, за да подобрите AI обслужването на клиенти.

Прехвърляйте разговори между AI и живи агенти, без да карате клиентите да повтарят информацията.

Свържете продуктовите каталози, за да може AI да се позовава на конкретни артикули по име и характеристики.

Конфигурирайте обслужване извън работно време за основни въпроси, когато екипът ви не е на разположение.

Ограничения на Tidio Lyro

Налични са по-малко функции за предприятия

Той е в състояние да обработва по-малък обем едновременни разговори в сравнение с корпоративните решения.

Ограничени възможности за напреднали персонализации в сравнение с платформите, насочени към разработчици

Цени на Tidio Lyro

7-дневен безплатен пробен период

Lyro AI Agent: 39 $/месец

Потоци: 29 $/месец

Оценки и рецензии за Tidio Lyro

G2: 4,7/5 (над 1730 отзива)

Capterra: 4,7/5 (465+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Tidio Lyro?

Един рецензент от G2 го обобщи по следния начин:

Tidio направи управлението на чата на живо, автоматизирането на често задаваните въпроси с Lyro и пренасочването на разговорите към екипа ни за поддръжка изключително лесно. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а възможността за свързване с платформи като WooCommerce и Klaviyo е голямо предимство. Оценяваме и гъвкавостта при обработката на потоците за поддръжка и маркетинг в рамките на един и същ инструмент.

Tidio направи управлението на чата на живо, автоматизирането на често задаваните въпроси с Lyro и пренасочването на разговорите към екипа ни за поддръжка изключително лесно. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а възможността за свързване с платформи като WooCommerce и Klaviyo е голямо предимство. Оценяваме и гъвкавостта при обработката на потоците от поддръжка и маркетинг в рамките на един и същ инструмент.

🔍 Знаете ли, че... Проучвания показват, че AI агентите могат спонтанно да развият човекоподобни комуникационни конвенции, когато взаимодействат в групи. Това поведение отразява еволюцията на човешкия език и подчертава сложната социална динамика, която AI може да прояви.

8. Freshdesk Freddy AI (Най-добър за бързо внедряване без технически познания)

чрез Freshdesk

Freshdesk Freddy AI съкращава времето за внедряване, като се свързва с вашите съществуващи материали, вместо да изисква обширно ръчно обучение. Той обработва самостоятелно приблизително 45% от заявките за поддръжка.

AI агентът разполага и с проактивни сервизни възможности, които идентифицират потенциални проблеми, преди клиентите да ги съобщят. Този превантивен подход може да намали обема на заявките с течение на времето. Стратегията на Freddy AI се фокусира върху определянето кога човешката помощ е по-целесъобразна, вместо да налага автоматизация на задачите навсякъде.

Най-добрите функции на Freshdesk Freddy AI

Качвайте съществуващи документи за помощ автоматично, вместо да пресъздавате ръчно базите с информация за обслужване на клиенти.

Прегледайте често срещаните заявки за поддръжка, за да предложите ново съдържание за помощ, което може да предотврати бъдещи проблеми.

Сравнете производителността между AI и човешките агенти по показатели за разрешаване на проблеми.

Ограничения на Freshdesk Freddy AI

По-малко усъвършенствано разклоняване на разговорите в сравнение с някои платформи за разговори

Изисква инфраструктурата на Freshdesk, вместо да работи като самостоятелно решение.

Според някои потребители понякога се наблюдават несъответствия в интерпретацията на базата от знания.

Цени на Freshdesk Freddy AI

Безплатен план (за до двама агенти)

Растеж: 18 $/месец на агент

Pro: 59 $/месец на агент

Pro + AI Copilot: 94 $/месец на агент

Предприятие: 95 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Freshdesk Freddy AI

G2: 4. 4/5 (3505+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3385 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshdesk Freddy AI?

Вижте какво казва този рецензент на G2:

Оценявам интерфейса на Freshdesk и мощните функции за автоматизация, които опростяват работата ни по обслужването на клиенти и управлението на билетите, свързани с поддръжката на плащанията, а Freddy подобрява отговорите ни, а готовите отговори спестяват време. Мултиканалната поддръжка на Freshdesk позволява безпроблемна комуникация по имейл, чат и социални медии, като осигурява последователно обслужване на клиенти.

Оценявам интерфейса на Freshdesk и мощните функции за автоматизация, които опростяват работата ни по обслужването на клиенти и управлението на билетите, свързани с поддръжката на плащанията, а Freddy подобрява отговорите ни и готовите отговори спестяват време. Мултиканалната поддръжка на Freshdesk позволява безпроблемна комуникация по имейл, чат и социални медии, като осигурява последователно обслужване на клиенти.

🔍 Знаете ли, че... Повечето екипи следят отблизо своите AI агенти, като 55,4% разчитат на инструменти за проследяване или наблюдение, а 44% имат въведени предпазни мерки. Офлайн и онлайн оценките също са често срещани.

Преосмислете обслужването на клиенти с AI агентите на ClickUp

Изборът на подходящия AI агент се свежда до това да знаете какво всъщност подобрява ежедневието на вашия екип. Самата скорост не решава много, ако вашият екип все още преследва актуализации, преписва едни и същи отговори или се мъчи да намери контекст.

ClickUp ви помага и с двете: агенти, които предприемат действия, и работно пространство, което поддържа всичко свързано.

Шаблони, автоматизация, актуализации в реално време и AI агенти за обслужване на клиенти, които действат според вашите условия. От определянето на подходящия собственик до извеждането на подходящия контекст, всяка функция е създадена, за да подобри поддръжката, без да забавя екипа ви.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси

Да, AI се използва широко в обслужването на клиенти днес. Бизнесите внедряват AI под формата на чатботове, виртуални асистенти и автоматизирани системи за издаване на билети, за да управляват рутинни запитвания като проследяване на поръчки, проблеми с акаунти и често задавани въпроси. AI може също да анализира настроенията на клиентите, за да открие неудовлетвореност или спешност и да насочи проблемите към подходящия човешки агент. Освен да реагира на нуждите на клиентите, AI все по-често се използва проактивно, като предвижда проблемите на клиентите, преди те да възникнат, и предлага персонализирани решения. Резултатът е по-бързо обслужване, 24/7 достъпност, намалени разходи и повече време за човешките агенти да се фокусират върху сложни или емоционално чувствителни случаи.

Няма един-единствен „най-добър“ AI за обслужване на клиенти, защото правилният избор зависи от размера на бизнеса, индустрията, типа взаимодействия с клиенти и бюджета. Обикновено компаниите оценяват AI инструментите въз основа на разбирането на естествения език, интеграцията с съществуващи системи като CRM, многоканална поддръжка, опции за персонализиране и сигурност. Някои от най-добрите играчи включват корпоративни платформи като Salesforce, Microsoft и Google, както и специализирани доставчици на AI за разговори, фокусирани върху чатботове и гласови ботове. Най-доброто решение обикновено е това, което балансира автоматизацията с плавно прехвърляне към човешки агенти, като същевременно се вписва безпроблемно в екосистемата за поддръжка на компанията.

В теорията за изкуствения интелект „агент“ се отнася до система, която възприема своята среда и предприема действия за постигане на цели. Петте класически типа са прости рефлексни агенти, които реагират само на текущи входни данни; моделирани рефлексни агенти, които поддържат вътрешно състояние, за да се справят с частично наблюдаеми ситуации; агенти, базирани на цели, които планират действия за постигане на определени цели; агенти, базирани на полезност, които сравняват възможните резултати и избират този, който максимизира стойността; и агенти, които се учат, които подобряват своето представяне с течение на времето, като се учат от данни и обратна връзка. Макар че това са теоретични категории, те предоставят основата за много практически приложения на изкуствения интелект, включително ботове за обслужване на клиенти и виртуални асистенти.

Много известни компании са интегрирали AI в своите стратегии за обслужване на клиенти. Например, Verizon използва генеративна AI, за да предскаже защо клиентите се обаждат и да ги насочи по-ефективно, докато виртуалният асистент на Bank of America, Erica, помага на клиентите с банкови задачи чрез глас и чат.