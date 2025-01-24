Как да създадете AI агент за по-добра автоматизация

Доклад на Capgemini показва, че 50% от американските компании вече използват генеративен AI за своите маркетингови проекти. Въпреки че тези инструменти се развиват, те не могат да оптимизират многоетапни работни процеси или да обработват данни в голям мащаб без честа човешка намеса.

Ами ако можете да спечелите това конкурентно предимство още днес? Ами ако има начин да автоматизирате сложни процеси още сега?

Въведете AI агентите – следващата фаза от внедряването на AI в бизнеса!

Да знаете как да създадете AI агент е от решаващо значение в дългосрочен план. Щом знаете как да създадете персонализиран агент, можете да автоматизирате задачи (като обслужване на клиенти или пазарен анализ) с минимална човешка намеса и да намалите общите разходи.

В този блог ще отговорим на всички въпроси за AI агентите, от това какво представляват до как можете да разработите такъв. Останете с нас до края – ще ви разкрием AI агент, който е ефективен и безпроблемен за вашите нужди в областта на управлението на задачи и проекти!

⏰60-секундно резюме AI агентите са автономни AI инструменти с възможност за вземане на решения. Те могат да взаимодействат с хора и технологични инструменти в своята среда. AI агентите вече се използват в електронната търговия, здравеопазването, автоматизацията на бизнес процесите и облачните изчисления. Можете да създадете персонализиран AI агент с помощта на специалисти по данни, UX дизайнери, машинно обучение и експерти по разработка на софтуер. Ако използвате ClickUp за управление на проекти, вече разполагате с вграден вътрешен AI агент.

Нека първо разгледаме основните принципи.

Какво е AI агент?

Ако някога сте чатили с AI асистент на уебсайт, вече сте взаимодействали с основен AI агент. Най-често днес те се срещат на страниците за поддръжка на компаниите, където отговарят на запитвания на клиенти, създават билети за поддръжка или организират разговори с агенти за поддръжка на живо.

Възможностите на AI агента обаче не се ограничават само до управлението на обслужването на клиенти. Той може да направи много повече, както ще видите по-долу.

Определение за AI агент

AI агентът е автономна програма, която изпълнява предварително дефинирани функции с минимална човешка намеса. Той може да разпознава и да взаимодейства с различни участници и елементи в своята среда, за да ви помогне да постигнете целите си.

Например, ако искате да изпратите имейл на някого, AI агентът може да вземе необходимата информация от вас, като имейл адреса на получателя, темата на имейла, прикачените файлове и т.н. След това той взаимодейства с вашия имейл клиент, за да състави имейла самостоятелно, използвайки генеративен AI.

След като приключите, ще ви се покаже предварителен преглед на имейла, така че да можете да промените нещо, ако е необходимо, и да го изпратите, след като направите промените.

Основни характеристики на AI агентите

Ето какво трябва да знаете за AI агентите накратко:

Минимални изисквания за човешка намеса Непрекъснато учене и усъвършенстване Контекстуална осведоменост и способност за взаимодействие с околната среда Възможност за четене, извличане и модифициране на данни от външни източници Разбиране на човешкия език и поведение Способност да взема решения въз основа на обучението и знанията си

Видове AI агенти

Можете да категоризирате AI агентите въз основа на различни елементи (например дизайн срещу функционалност). Тук ще ги категоризираме въз основа на функционалността, което ни води до два основни типа агенти, които са широко разпространени в организациите днес:

Автономни AI агенти: Тези агенти обикновено работят с клиенти и имат висока степен на Тези агенти обикновено работят с клиенти и имат висока степен на автономност при вземането на решения . Те обработват запитвания на клиенти, без да се налага намесата на вашите служители. Помощни AI агенти: Това са вътрешни Това са вътрешни приложения, задвижвани от AI , които помагат на вашите служители да изпълняват сложни задачи. Тъй като са вътрешни, те могат да имат или да нямат графичен потребителски интерфейс, в зависимост от вашите предпочитания.

Как да създадете AI агент

Създаването на AI агенти не е трудно, но изисква структуриран подход и подходящо планиране. Ето осем стъпки, които трябва да следвате, когато създавате персонализирани AI агенти за нуждите на вашия бизнес:

Стъпка 1: Определете целта на вашия агент

Преди да започнете да създавате свой собствен AI агент, трябва да определите ясно какво искате да постигнете с него. И тук става дума за официална документация.

Разбира се, вероятно имате приблизителна представа за това, какво искате да прави AI агентът, но за да сте сигурни, че нищо не е пропуснато, трябва да документирате всички функции и възможности, които искате да има.

Освен това, той създава централен документ, към който вашият екип за разработка може да се обърне, когато иска да разбере средата и очакванията на агента.

Стъпка 2: Създайте екип

Следващата стъпка (и тя е от решаващо значение) е да съберете своя екип за създаване на AI агент. Дори и да сте софтуерен разработчик, НЕ се опитвайте да създадете AI агенти съвсем сами. Причината е, че създаването на надежден агент изисква експертиза от различни области, включително:

Наука за данните и анализ

Машинно обучение (ML)

Дизайн на потребителски интерфейс

Разработка на софтуер

Докато не ангажирате професионалисти от всички тези области, може да се окажете с несъвършен AI агент. Вместо това, първо съберете екип от експерти.

Стъпка 3: Идентифицирайте вашия технологичен стек

След като съберете екипа си, трябва да обсъдите и да вземете решение относно технологиите, които ще служат като платформа за вашия AI агент. Това включва:

Език за програмиране (Java, Python и др.)

Хостинг среда

Библиотеки за обработка на естествен език (NLP) (Gensim, NLTK и др.)

Библиотеки за анализ на данни (Plotly, SciPy, NumPy и др.)

ML модел (т.е. GPT, BERT, Llama и др.)

Технологии, базирани на специфични възможности (например компютърно зрение, разпознаване на реч, роботизирана автоматизация на процеси и др. )

Трябва да оставите място и за други библиотеки и рамки, които може да са необходими.

След като идентифицирате и изберете всички тези елементи за технологичния стек на вашия AI агент, ще имате солидна основа, върху която да надграждате.

Стъпка 4: Обмислете дизайна

Освен да определите технологичния стек, който искате да използвате, има и някои съображения относно дизайна, които трябва да вземете предвид, преди да започнете разработването на AI агенти. Те включват:

1. Архитектура

Има два подхода, които можете да използвате за архитектурата на вашия персонализиран AI агент – модулен и едновременен. При модулната архитектура всяка част от агента се проектира последователно и отделно, преди да бъде събрана, за да се финализира агентът. Едновременната архитектура, от друга страна, е такава, при която всички части се обучават и създават едновременно.

2. Потребителски интерфейс и опит (UI/UX)

Ако искате вашият AI агент да има публичен потребителски интерфейс, тогава трябва да обмислите и елементите, които искате да включите в UI/UX. Това включва вашия брандинг, талисман, име, което искате да му дадете, и т.н.

3. Работа с данни

Друг важен фактор, който трябва да вземете под внимание, е как вашият персонализиран AI агент получава и работи с релевантни данни. Това означава да дефинирате ясно целия поток от данни от начало до край, включително:

Данни/информация, които трябва да се получат от потребителя

Данни/информация, които трябва да бъдат извлечени от вашия сървър

Функции, които трябва да се изпълняват върху извлечените данни

Предоставяне на крайния резултат на потребителя

Всяка стъпка в процеса на обработка на данни трябва да бъде подробно описана.

4. Механизъм за обратна връзка

Обмислете включването на механизъм за обратна връзка във вашата система за AI агенти. Независимо дали става въпрос за анкета, метод за оценяване или обикновен бутон „харесвам/не харесвам“. От съществено значение е да получавате обратна връзка за агента от потребителите, за да подобрявате инструмента непрекъснато.

Стъпка 5: Маркирайте и почистете данните си за обучение

Има три вида източници на данни, които можете да използвате за подготовка и обучение на вашия агент, в зависимост от това кои ще бъдат крайните му потребители:

Оперативни данни на вашата организация

Външни данни, които сте получили или придобили от трети страни

Данни, генерирани от потребители, които са били създадени от вашите клиенти/потребители

Независимо от това какви сурови данни изберете за обучение на модела си, те трябва да бъдат етикетирани и почистени преди обучението. Какво е етикетиране и почистване? Ето кратък преглед:

Етикетиране: Това се отнася до ръчното категоризиране, маркиране и етикетиране на данни от хора, за да станат разбираеми за вашия AI агент. Това се прави, за да може AI моделът, използван във вашия агент, да изгради връзки между точките на данни и да разпознае правилно какво представлява всеки тип данни. Почистване: Това се отнася до премахването на всякакви аномалии от вашия набор от данни, като празни редове, неточно представени или липсващи стойности, грешки и т.н. Премахването им елиминира възможността вашият AI агент да бъде обучен на базата на неточни данни.

💡Съвет от професионалист: Инструменти като SuperAnnotate, DataLoop и Encord ви помагат и в двете стъпки.

Стъпка 6: Създайте и обучете своя агент

Сега можете да започнете да създавате и обучавате своя AI агент. Започнете с настройване на средата за обучение – инсталирайте всички необходими ML библиотеки и рамки, стартирайте инструментите за обучение и заредете данните си.

⚠️ ВАЖНО: Не зареждайте всичките си данни наведнъж. Разделете ги на две подгрупи и заредете само едната. Запазете другата подгрупа за тестови цели.

След като сте заредили данните си, инициализирайте ML модела, който сте избрали в трета стъпка. Задайте параметрите за обучение (те могат да варират в зависимост от избрания модел, така че е трудно да се влиза в подробности тук) и започнете процеса на обучение.

Проследявайте показатели като загуба и точност по време на процеса на обучение, за да получите представа за това колко добре се учи моделът. Ако не се учи добре, променете параметрите на обучението.

В същото време разработчиците на потребителски интерфейси трябва да проектират и създадат потребителския опит на вашия AI агент.

Стъпка 7: Тествайте агента

След като процесът на обучение приключи, е време да тествате модела си. Тук влиза в игра другата половина от набора от данни, която сте запазили за тестови цели (стъпка 6).

Стартирайте своя AI агент, пуснете го през заявките на вашия тестов набор от данни и анализирайте резултатите. Наблюдавайте колко точно е изпълнил желаната функция на всяка точка от вашия набор от данни. Наблюдавайте също колко време е отнело изпълнението на тези действия.

Ако агентът работи както е предвидено, има още три вида тестове, които трябва да извършите върху него. Те са:

Единични тестове: Тествайте всеки модул или единица от вашия AI агент поотделно, за да се уверите, че функционират правилно. Потребителски тестове: Поканете някои целеви потребители на агента да го изпробват под ваше наблюдение, за да можете да анализирате как потребителите биха го използвали и колко точно работи той във всеки сценарий. A/B тестове: Сравнете две версии на агента една до друга, за да видите коя от тях работи по-добре.

Всеки от тези тестове ще оптимизира работата на вашия AI агент и ще гарантира, че той работи добре в реални ситуации. Ако обаче той не се представя добре по време на тестовете, може да се наложи да го преобучите с коригирани параметри или по-голям набор от данни.

Стъпка 8: Разгърнете и наблюдавайте агента

Накрая, след като AI агентът ви работи както трябва, е време да го внедрите. Интегрирайте го с вашите съществуващи системи и го внедрете във вашия уебсайт или приложение. Следете колко точно и бързо отговаря на запитванията на потребителите, като анализирате потребителските логове и обратната връзка, която идва чрез вградения механизъм за обратна връзка на вашия AI агент.

Ако има място за подобрения, пуснете нова версия на агента, като отстраните проблемите, посочени от потребителите.

Приложение и примери за използване на персонализирани AI агенти

Приложенията на AI (особено на агентите) са огромни във всяка индустрия. Има четири основни области, в които те оставят своя отпечатък в момента.

1. AI агенти в електронната търговия: AI консултанти и агенти за обслужване на клиенти

AI агентите в компаниите за електронна търговия обикновено имат за цел да постигнат две основни цели:

Прогнозиране на колебанията в търсенето: Чрез анализ на исторически данни за продажбите и пазарните тенденции, AI агентите за електронна търговия прогнозират колебанията в търсенето и помагат на бизнеса да бъде винаги една крачка напред.

Обработка на задачи, свързани с обслужването на клиенти: AI агентите в електронната търговия анализират и взаимодействията с клиентите, за да предложат точни решения.

Пример: Виртуалният асистент на Shein е отличен пример за използване на AI агент за оценка на променящите се пазарни тенденции. Всъщност, той изброява до 600 000 артикула въз основа на потребителските нужди, и то за глобалния пазар!

2. AI агенти в здравеопазването: предсказуема поддръжка и виртуални асистенти

AI агентите могат да помогнат на компаниите в областта на здравеопазването да предотвратят повреди на оборудването, като непрекъснато наблюдават и анализират състоянието на медицинските устройства. Това удължава живота на оборудването и също така предупреждава организацията, когато е време да се заменят устройствата.

Освен това, виртуалните асистенти и чатботове, задвижвани от AI, помагат на пациентите с напомняния за последващи прегледи и насрочване на срещи. Те могат дори да анализират медицински данни за предложения за лечение и да помагат на лекарите с диагностицирането. Вижте как. 👇

Пример: IBM Watson Oncology действа като проактивен AI агент в областта на лечението на рака. Проектиран да помага на онколозите да вземат информирани решения, той анализира данни за пациенти, обширна медицинска литература и съответни клинични проучвания, за да генерира препоръки за лечение, основани на доказателства. Въпреки че в крайна сметка се изисква мнението на лекар, Watson Oncology проактивно представя потенциални варианти за лечение и подчертава съответните резултати от проучвания, като по този начин активно допринася за процеса на вземане на решения, предоставяйки важна информация.

3. AI агенти за автоматизация на бизнес процеси: системи за препоръки и роботизирана автоматизация на процеси

Бизнесът предпочита да използва AI агенти за автоматизация на задачи, когато работи с инструменти за роботизирана автоматизация на процеси (RPA). Примери за това са:

Автоматично уреждане на искове от застрахователни компании с помощта на компютърно зрение и анализ на данни

Откриване на измами и автоматично блокиране на измамни транзакции във финансови компании чрез анализ на исторически данни

AI и ML - управлявана автоматизирана класификация на документи въз основа на предишни данни

Пример: Fukoku Mutual Life, застрахователна компания в Япония, използва AI агенти за обработка на искове. С помощта на AI тя има достъп до медицинска застраховка и автоматично изчислява изплащанията. Това доведе до спестяване на почти 1 милион долара разходи за компанията и до увеличаване на производителността на служителите с 30%.

4. AI агенти в облачните изчисления и автоматизацията

AI агентите могат да помогнат на компаниите за облачни изчисления и автоматизация при планирането на ресурсите, мониторинга на сигурността и дейностите по обслужване на клиенти. Те правят това чрез:

Прогнозиране на изискванията за изчислителна мощност

Анализиране и наблюдение на подозрителна потребителска активност

Разбиране на запитванията на клиентите с помощта на NLP, преди да отговорите с отговори от базата знания на AI

Пример: Amazon Web Services (AWS) е отличен пример за използване на AI агенти за прогнозиране на изискванията за изчислителна мощност. Използвайки исторически данни, AI системите му ефективно разпределят ресурсите и спестяват разходи. Това гарантира, че дори при пикове в използването, системите на AWS не се сблъскват с прекъсвания.

AI агентът за управлението на вашите проекти

Помните ли, че казахме, че в края ще разкрием един AI агент? А, споменахме ли, че дори не е нужно да го създавате? Просто казано, ако имате нужда от AI за производителност, това е пряк път към конкурентно предимство.

Този AI агент е ClickUp Brain — AI, който захранва всички функции на ClickUp и максимизира вашата продуктивност. Той се интегрира безпроблемно с вашия набор от приложения, автоматизира вашите работни процеси и елиминира ръчните аспекти на управлението на проекти.

Но ClickUp Brain не се занимава само с автоматизация – той работи като ваш супер интелигентен асистент по проекти. От идентифициране на пречки до интелигентно планиране на работата въз основа на вашия екип и неговата натовареност, той управлява всичко, от което се нуждаете, за да оптимизирате напредъка на вашия проект.

Тази AI-базирана продуктивност е интегрирана и в ClickUp Chat, вградената платформа за съобщения за сътрудничество в реално време. Благодарение на усъвършенстваната AI на ClickUp Brain, ClickUp Chat обогатява вашите разговори с информация от всички ваши проекти, задачи, документи и др.

Той е способен да обобщава вашите чатове, да извлича релевантна информация за проектите и да създава задачи за членовете на вашия екип.

Обединете работата и комуникацията на работното място с ClickUp Chat

Ето кратък списък с всичко, което е възможно, когато използвате ClickUp Chat като AI агент за вашето работно място:

Извличане на информация от други приложения: Търсите файл от Google Drive и искате да го свържете с задача? Използвайте съответната команда в ClickUp Chat (не забравяйте да свържете Drive с вашия ClickUp акаунт).

Бързо наваксване: Отсъствали сте за известно време? Кликнете върху Наваксайте ме , за да получите кратко резюме на темата.

Създаване на задачи: Имате нужда да създадете задача, докато разговаряте с колега? Можете да го направите, без да напускате прозореца за чат. Можете също така да свържете всяка задача с целевия проект и съответните членове на екипа автоматично с помощта на AI.

Подобрете чата си с AI! Споделяйте протоколи от срещи с екипа си в ClickUp Chat и възлагайте задачи на съответните членове на екипа с помощта на AI възможностите му.

Предимства на използването на ClickUp Chat като ваш вътрешен AI агент

Използването на ClickUp Chat като вътрешен AI агент на вашата организация има много предимства. Основните от тях са:

✅ Оптимизиран работен процес: Свържете задачи и документи в чата, за да не се налага да превключвате между приложения, за да управлявате работата си и свързаните с нея разговори.

✅ Повишена ефективност и производителност: Повишете производителността си и тази на вашия екип с задачи, изгледи, зависимости, съобщения и дискусии, достъпни лесно от чата.

✅ По-добра защита и сигурност на данните: Съхранявайте данните за управлението на проектите си на едно място, защитени с най-високите стандарти за сигурност.

Улеснете работата си с ClickUp Chat като ваш AI агент

Бизнес процесите, като управление на задачи или обслужване на клиенти, най-вероятно скоро ще се обработват от усъвършенствани AI агенти. Не след дълго ще видите как предприятията внедряват персонализирани агенти за своите рутинни задачи и работни процеси.

Искате да изпреварите конкуренцията, но все още не желаете да инвестирате ресурси в създаването на персонализирани AI агенти?

Готовото предложение на ClickUp, ClickUp Chat, ефективно се справя със сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, трансформирайки вашите бизнес процеси чрез централизирана система.

Ако сте готови да максимизирате ефективността на вашия бизнес, регистрирайте се безплатно в ClickUp!