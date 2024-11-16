50 впечатляващи примера за генеративна изкуствена интелигентност, които трансформират индустриите

Произведение на изкуството, създадено с изкуствен интелект , бе продадено за 432 500 долара на търг в Christie’s!🎨 Незавършената 10-та симфония на Бетовен, съживена с помощта на AI, очарова публиката по целия свят!🎶

Това са само няколко примера за това как генеративната изкуствена интелигентност революционизира индустриите. От създаването на ангажиращо съдържание и проектирането на иновативни продукти до прогнозирането на бъдещи тенденции, генеративната изкуствена интелигентност разширява границите на възможното.

Това променя начина, по който работим, творим и решаваме проблеми.

В този блог ще споделим 50 впечатляващи примера, които показват как генеративната изкуствена интелигентност оказва голямо влияние в различни сектори.

Какво е генеративна изкуствена интелигентност?

Генеративната изкуствена интелигентност е вид изкуствена интелигентност, която създава ново съдържание – като текст, изображения, музика и видеоклипове – въз основа на моделите в данните, с които е обучена.

За разлика от традиционната изкуствена интелигентност, която основно разпознава модели или прави прогнози, генеративната изкуствена интелигентност създава оригинално, реалистично съдържание. Тя използва дълбоки невронни мрежи, по-специално големи езикови модели (LLM), за да анализира основните модели и структури в съществуващото съдържание, за да генерира нови.

Освен това, не се нуждаете от познания по програмиране, за да внедрите генеративната изкуствена интелигентност във вашите работни процеси. Просто общувайте с нея на естествен език!

Приложения на генеративната изкуствена интелигентност

Макар ChatGPT да е най-популярен сред потребителите, генеративната изкуствена интелигентност има много приложения в различни индустрии.

Днес генеративните модели на изкуствен интелект се използват широко за:

Създаване и манипулиране на изображения

Аудио и видео

Създаване на съдържание

Търсене в предприятието

Дизайн и архитектура

AI ускорява задачите, вдъхновява нови идеи и вноси уникални перспективи в индустрии от маркетинга до научните изследвания. Нека разгледаме 50 примера за генеративна AI, които трансформират креативността, продуктивността и решаването на проблеми.

Да започнем!

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в управлението на проекти

Генеративната изкуствена интелигентност в управлението на проекти може да автоматизира рутинните задачи, да освободи колегите ви, за да се концентрират върху основните дейности, и да оптимизира бизнес процесите.

От планиране на срещи, актуализиране на статуса на проекти и генериране на отчети, генеративните AI инструменти за управление на проекти автоматизират много ръчни задачи. Нека разгледаме няколко примера:

ClickUp AI (Brain)

ClickUp е софтуер за управление на проекти, който обединява всички ваши задачи, документи и колеги, разпределени в различни приложения, в една централизирана платформа.

С над 100 интуитивни функции за управление на проекти, богата библиотека от шаблони и безпроблемна интеграция, ClickUp е мощен инструмент за екипите, който оптимизира работата.

ClickUp Brain извежда продуктивността на ново ниво с ролевите си AI функции:

AI Knowledge Manager: Просто попитайте ClickUp Brain всичко, което искате да знаете за задачите, фирмените уикита, крайните срокове и отговорните лица, за да получите подробна информация за вашия проект. И още нещо? Получавайте незабавни отговори за плана, идеите и продуктите в ClickUp и други свързани приложения.

AI Project Manager: Не губете време с повтарящи се задачи по управление на проекти. Не губете време с повтарящи се задачи по управление на проекти. Използвайте AI, за да автоматизирате рутинни задачи , като възлагане на действия, планиране на подзадачи и автоматично попълване на данни. Оптимизирайте работния си процес, намалете ръчния труд и свършете повече за по-малко време.

AI Writer for Work: ClickUp предлага интегрирана ClickUp предлага интегрирана AI за документиране , която усъвършенства вашето писане и подобрява точността. Напишете коментари и съобщения, резюмета на теми, дневен ред на срещи, ръководства и др.

Използвайте ClickUp AI, за да автоматизирате задачи като планиране на подзадачи и актуализиране на статуси и отговорни лица.

Основни функции на ClickUp

Задавайте въпроси за задачи, крайни срокове и документи, за да определите приоритетите на спешната работа. Изберете от предварително създадени подсказки, за да получите акценти от дейностите по задачите.

Създавайте лични отчети и актуализации за екипа, като използвате AI за оценка на напредъка.

Използвайте AI Writing Assistant , за да генерирате съдържание и резюмета, специфични за дадена роля, въз основа на вашите предпочитания.

Създавайте персонализирани автоматизации, използвайки естествен език, като актуализиране на статуси, прилагане на шаблони, създаване на задачи, промяна на приоритети или изпращане на коментари.

Преобразувайте гласови клипове в текстове с помощта на AI и бързо сканирайте ключови детайли.

Използвайте повече от 15 персонализирани изгледа на проекти , като Gantt, Timeline, Kanban-like Board View, AI Calendar и List, за да управлявате работата си от различни ъгли.

Свържете се с водещи инструменти с над 1000+ интеграции

Ограничения на ClickUp

На потребителите може да им отнеме известно време, за да овладеят стотиците мощни функции на ClickUp.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на член

Бизнес: 12 долара на месец за член

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на Workspace.

Notion AI

чрез Notion

Notion AI ви помага да търсите знания, да генерирате съдържание, да получавате обобщения и да създавате практически планове.

Например, задайте въпрос на Notion AI и той ще използва вашето работно пространство, включително свързани приложения като Slack, Google Docs, Slides и Sheets, за да ви даде кратки и точни отговори.

Основни функции на Notion AI

Редактирайте текстовете си според стиловите указания, използвайки AI.

Анализирайте PDF файлове и изображения, за да генерирате бързо обобщения, прозрения и практически планове.

Ограничения на Notion AI

AI работи в рамките на текущата страница, има проблеми с табличните бази данни и предоставя неточни линкове към статии.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс: 10 $/месец на работно място

Бизнес: 15 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Notion AI е достъпен като добавка към всички планове на Notion, включително безплатните планове, за 8 долара на месец на член (фактурира се ежегодно).

Други споменавания

Trello

С AI на Trello отговаряйте на запитвания на клиенти, използвайки отговори, изготвени от AI, и предоставяйте самообслужване с виртуални агенти.

Използвайте този AI за продуктивност и се справяйте с рутинни актуализации, проследявайте напредъка и преминавайте задачите през различни фази на проекта без ръчна намеса.

Asana

Asana AI може да генерира отчети, да анализира ефективността на екипа и да помага при създаването на съдържание в различни маркетингови канали. Тя може също така автоматично да създава задачи, да разпределя работа и да предлага редакции с помощта на своя AI модел.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в маркетинга и рекламата

Използването на изкуствен интелект в съдържателния маркетинг и рекламата е изключително полезно за стартиращи компании и бизнеси, които не разполагат с бюджет за създаване на висококачествени активи.

Така че, ако искате да създадете активи, свързани с вашата марка, ето няколко примера, които ще ви помогнат да започнете.

Jasper

чрез Jasper

Jasper, AI инструмент за писане, базиран на GPT-4, помага на маркетолози, създатели на съдържание и предприемачи да създават писмено съдържание чрез автоматизация.

Въведете команди или изберете една от съществуващите шаблони, за да създадете блогове, текстове, електронни книги, описания на продукти, публикации в социалните медии и имейли за продажби. С този генеративен AI модел можете да разширите усилията си в областта на съдържателния маркетинг и да установите по-добра връзка с вашите клиенти.

Основни характеристики на Jasper

Позволява ви да създадете база от знания за изкуствения интелект с информация за компанията, като стратегия, аудитория, конкуренти и подробности за продуктите.

Позовава се на предишния текст, за да гарантира, че новото съдържание е последователно, съгласувано и избягва повторения.

Ограничения на Jasper

Изисква значителна редакция и проверка на фактите, тъй като резултатите често са неточни.

Има история на непостоянни цени, което може да бъде разочароващо за дългосрочните клиенти.

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец на работно място

Pro: 59 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Copy. ai

Copy. ai, създаден на базата на GPT-3 LLM на Open AI, е инструмент за писане, който дава възможност на маркетолозите да създават персонализирано съдържание. Освен това можете да използвате функцията „Brand Voice“, за да споделяте оригинално съдържание и да обучите инструмента на гласа на вашата марка, за да поддържате последователност в различните маркетингови канали.

Copy. ai основни функции

Използвайте Infobase, за да съхранявате и получавате достъп до ключова информация за вашата марка.

Защитете съдържанието си с надеждно криптиране и строг контрол на достъпа.

Ограничения на Copy.ai

Понякога платформата генерира плагиатско съдържание.

Опциите за персонализиране във всеки шаблон са ограничени.

Цени на Copy.ai

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 49 $/месец на работно място

Разширена версия: 249 $/месец за 5 места

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Други споменавания

AdCreative. ai

AdCreative. ai използва генеративни AI модели, за да оптимизира създаването на съдържание за маркетинговите екипи. Може да ви помогне да създадете висококачествени рекламни визуализации и текстове за публикации в социалните медии и дисплейни реклами.

Той анализира сложни данни и поведението на потребителите, използвайки алгоритми за машинно обучение, за да генерира съдържание, което съответства на предпочитанията на вашата целева аудитория.

Phrasee

С Phrasee (познат сега като Jacquard) можете да генерирате подходящо съдържание чрез кратки описания. Изберете маркетинговия канал и инструментът ще автоматично генерира огромни обеми съдържание, свързано с марката, за секунди.

Веднага след това можете да тествате тези варианти на съобщения, генерирани от изкуствен интелект, да оптимизирате съдържанието и да постигнете максимална ефективност на кампанията във всички дигитални канали.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност във видео продукцията

Опитвали ли сте някога да създавате видеоклипове от нулата и сте се отказали, защото това е отнемало твърде много усилия? Инструментът за генериране на видеоклипове с изкуствен интелект може да промени това.

Тези генеративни AI системи за създаване на видеоклипове могат да създават видеоклипове от текстове и сценарии за нула време. Тази технология прави създаването на видеоклипове в голям мащаб лесно и бързо.

Synthesia

чрез Synthesia

Synthesia е безплатен AI видео генератор, който превръща текст в видеоклипове със студийно качество и гласови коментари на над 140 езика. Той е чудесен за създаване на видеоклипове за подпомагане на продажбите, обслужване на клиенти, маркетинг и информационна сигурност, като подобрява и оптимизира процеса на създаване на видеоклипове.

Най-хубавото е, че създаването на видеоклипове с това приложение за генеративна изкуствена интелигентност е толкова просто, колкото и създаването на презентация. Изберете шаблон, редактирайте сценария на видеоклипа и персонализирайте видео елементите, като аватари, цветове и оформление, за да създадете привлекателни видеоклипове.

Основни характеристики на Synthesia

Създавайте висококачествени видеоклипове на предпочитания от вас език, използвайки скриптове.

Вградете вашите видеоклипове в любимите си CRM, LMS, CMS софтуерни решения

Ограничения на Synthesia

Продъжва неочаквани грешки в крайните рендери, които не са видими в режим на редактиране.

Аватарите на изкуствения интелект не мигат и няма възможност да се променя тонът на гласа, което намалява естествеността на видеоклиповете.

Цени на Synthesia

Безплатно: 0 $/месец

Стартово ниво: 18 $/месец

Създател: 64 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Pictory

чрез Pictory

Pictory, инструмент за създаване на видеоклипове, ви позволява да създавате привлекателно визуално съдържание, използвайки генеративна AI технология. Просто въведете сценария на видеоклипа, редактирайте текстовото резюме, прегледайте видео сценария, добавете музика или глас зад кадър и персонализирайте темите според вашата марка.

Накрая, прегледайте видеото и го генерирайте за съвместна работа.

Основни характеристики на Pictory

Създавайте видеоклипове, използвайки текстове, URL адреси или медийни файлове, и преобразувайте дългите видеоклипове в кратки.

Създавайте точни субтитри и надписи за вашите видеоклипове

Ограничения на Pictory

Налични са само ограничен брой опции за AI глас.

Поддържа само английски език, което ограничава възможността му да избира подходящи изображения за други езици.

Цени на Pictory

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Професионална версия: 39 $/месец на потребител

Екип: 99 $/месец за 3+ потребители

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Други споменавания

Lumen5

Lumen5 революционизира начина, по който се създават и споделят видеоклипове, като комбинира генеративната изкуствена интелигентност с интерфейс за плъзгане и пускане. Превърнете вашите скриптове, блог публикации, PDF файлове, технически документи и други писмени материали във видеоклипове само с няколко кликвания.

Платформата интегрира многобройни функции, задвижвани от изкуствен интелект, включително генериране на изображения. Това ви помага да намерите подходящи изображения и видеоклипове, които пасват на разказа.

RunwayML

Runway е усъвършенстван модел за генериране на видеосъдържание с бързина и контрол. Можете да променяте местоположението си, да настройвате осветлението, да изследвате идеи в реално време и лесно да преодолеете различията между концепцията и изпълнението.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в графичния дизайн

Инструментите за графичен дизайн с изкуствен интелект улесняват създаването и редактирането на визуални елементи, дори и без напреднали умения в областта на дизайна. Тези инструменти за генериране на изображения, подкрепени от статистически данни за изкуствен интелект , използват човешки команди, за да генерират персонализирани изображения. Нека да ги разгледаме:

Magic Write на Canva

чрез Canva

Основан на усъвършенствани модели на изкуствен интелект, Magic Write анализира основните модели в текста, за да създаде естествено и четимо съдържание, което съответства на вашия стил. Той е идеален за тези, които искат да повишат производителността си, без да се затрудняват с повтарящи се задачи по писане.

Основни функции на Canva Magic Write

Превърнете няколко ключови думи в висококачествени мотивационни писма, поздравителни картички, блогове и др.

Създавайте съдържание в свой стил и тон, за да прекарвате по-малко време в преформулиране на работата си.

Ограничения на Canva Magic Write

Използва данни само до средата на 2021 г.

Безплатните потребители имат право на само 50 употреби на Magic Write за цял живот.

Цени на Canva Magic Write

Безплатно за всички, които използват приложението Canva.

Fotor

чрез Fotor

С генеративните AI инструменти на Fotor създаването на изображения е по-лесно от всякога. Използвайте най-добрите AI подсказки за писане и въведете идеи в инструмента, за да създадете уникални изображения.

Инструментът предлага също така премахване на фона, ретуширане на снимки и лесни за прилагане филтри, които незабавно подобряват качеството на изображението.

Основни функции на Fotor

Подобрете тона и настроението на вашите изображения с ефекти като винтидж, черно-бяло, сепия и боке.

Премахнете фотобомберите, текстовете и печатите от изображенията

Ограничения на Fotor

Налични са само ограничен брой шрифтове и ефекти.

Някои потребители съобщават, че инструментът понякога дава грешки и замръзва.

Цени на Fotor

Основно: Безплатно

Pro: 3,33 $/месец

Pro+: 7,49 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Други споменавания

Looka

Looka ви помага да създавате лога, публикации в социалните медии и визитки.

Просто въведете името на вашата фирма и изберете стилове, цветове и символи за лого, а изкуственият интелект на Looka ще генерира персонализирани дизайни на лого въз основа на вашите предпочитания. Изберете любимия си дизайн и персонализирайте визуалните елементи като цветове, шрифтове, оформление и символи, вижте го на тениски и финализирайте логото.

Designify

Designify комбинира усъвършенствани визуални технологии за изкуствен интелект, за да премахва фонове, добавя реалистични сенки и подобрява цветовете, за да създава красиви изображения.

Особеното на този инструмент е способността му да създава интуитивни изображения. Качете основни изображения на продукти, сканирани с камера, и генерирайте професионални снимки на продукти без студио.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в композирането на музика

Представяли ли сте си някога, че можете да композирате собствена музика без никакъв опит или скъпо студийно оборудване? С генеративната изкуствена интелигентност вече е възможно да създавате оригинални парчета, които съответстват на вашето настроение, темпо и стил.

Инструментите за създаване на музика, базирани на AI технология, могат да създават композиции с професионално качество, които звучат като създадени от истински музикант. Нека разгледаме няколко примера:

AIVA

чрез Aiva

AIVA, инструмент за генериране на музика с изкуствен интелект, е чудесен помощник за начинаещи композитори. Можете да създадете свой собствен стилов модел от няколко предварително създадени опции за музикален стил. Редактирайте генерираните парчета с помощта на инструмента и ги изтеглете в предпочитания от вас формат. Това е всичко!

Основни характеристики на Aiva

Създавайте нови песни в над 250 различни стила

Качете свои аудио или MIDI файлове, за да създадете персонализирани модели на стил.

Ограничения на AIVA

Един потребител не може да генерира повече от 5 композиции едновременно.

Предварителният преглед на AIVA понякога не съответства на крайния вид на сайта.

Цени на AIVA

Безплатно завинаги

Стандартен: 11 $/месец + ДДС

Про: 33 $/месец + ДДС

Amper Music

чрез Amper Music

Amper Music, част от Shutterstock, е лесна за използване платформа за композиране на музика, базирана на изкуствен интелект, с която можете да създавате музика според вашия вкус. Персонализирайте музиката си от широка гама от стилове, настроения, инструменти и темпо. Можете също така да я интегрирате безпроблемно с популярни софтуерни решения за редактиране, за да усъвършенствате композициите си.

Основни характеристики на Amper Music

Изберете от наличните шаблони и създайте своя собствена музика.

Контролирайте стила, настроението, инструментацията, продължителността, темпото и структурата на вашата музика.

Ограничения на Amper Music

Системата за коментари на Amper изисква операторите да превъртат, за да видят пълните бележки, което затруднява комуникацията в екипа.

Цени на Amper Music

Безплатно

Лична лицензия: 5 долара

Професионална лицензия: 25 долара

Търговска лицензия: 99 долара

Лиценз за онлайн реклама: 499 долара

Други споменавания

Jukedeck

Jukedeck, придобит от TikTok, позволява на потребителите да генерират оригинална музика без авторски права с персонализирани параметри като жанр, инструменти и продължителност, както и специфични климатични моменти в музиката. Той дори интерпретира контекста на видеото и автоматично задава подходяща музика към него.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, задвижван от дълбока невронна мрежа, генерира 4-минутни музикални композиции с десет различни инструмента и стила. Изберете композитор или стил и използвайте известна пиеса като отправна точка за създаване на изцяло нова композиция.

Алтернативно, въведете команда, за да създадете уникална музика, тъй като моделът е обучен на данни от MIDI файлове.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в разработката на софтуер

Екипите за разработка на софтуер извличат голяма полза от интегрирането на AI инструменти за кодиране в работните си процеси. Тези най-добри генеративни AI инструменти за екипи за разработка предоставят предложения за кодиране в реално време, за да повишат прецизността на софтуерните решения. Нека разгледаме няколко примера:

GitHub Copilot

чрез GitHub Copilot

Github Copilot, AI асистент за кодиране, ускорява темпото на разработката на софтуера ви. Задайте на този AI асистент общи или конкретни въпроси за програмиране относно вашата кодова база, за да получите предложения за подобряване на стария код.

Основни функции на GitHub Copilot

Получавайте предложения на базата на изкуствен интелект в реално време, за да завършите кода.

Обобщете промените в заявките за изтегляне, направете прегледите по-бързи и по-ясни

Ограничения на GitHub Copilot

Често не успява да разбере контекстуалния поток и изисква последователни подсказки.

Предложенията за код понякога могат да предложат код, който вече е бил имплементиран.

Цени на GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 $/месец на потребител

Copilot Business: 19 $/месец на потребител

Copilot Enterprise: 39 $/месец на потребител

OpenAI Codex

чрез OpenAI Codex

OpenAI Codex, създаден в партньорство с GitHub Copilot, преобразува коментарите в код, автоматично попълва повтарящ се код и предлага тестове. Създаден на базата на GPT-3, Codex е обучен както на естествен език, така и на милиарди редове код от публични източници, включително GitHub.

Основни характеристики на OpenAI Codex

Генерирайте код, използвайки описания или команди на естествен език.

Превеждайте код от един програмен език на друг

Получете идеи и предложения за ускоряване на процеса на отстраняване на грешки.

Ограничения на OpenAI Codex

Понякога AI моделът интерпретира погрешно командите и генерира неточен код.

Възможно е да пропуснете фини логически грешки

Цени на OpenAI Codex

Персонализирано ценообразуване

Други споменавания

Replit

Replit опростява генерирането на код с мощни AI инструменти, позволявайки на потребителите да създават уебсайтове, автоматизации, вътрешни инструменти и канали за данни – всичко това в едно единствено облачно работно пространство.

С Replit AI можете бързо да генерирате код, да използвате автодопълване и да отстранявате грешки чрез прости команди на естествен език. Поддържа безпроблемно всеки програмен език.

Tabnine

AI код асистентът на Tabnine поддържа няколко програмни езика и IDE, като предоставя предложения за код в реално време. Той се учи от вашите код модели и предпочитания на всеки етап от разработката на софтуера.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в здравеопазването

Генеративната изкуствена интелигентност предефинира начина, по който лекарите диагностицират заболявания и предоставят грижи, ускорявайки работните процеси по разработването на лекарства.

Ето някои от най-забележителните примери:

Zebra Medical Vision

чрез Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision, придобита от Nanox. AI, е инструмент за медицинско изображение, който открива хронични заболявания с помощта на AI технология. Този генеративен AI модел използва алгоритми за машинно обучение, за да анализира големи масиви от данни от съществуващи медицински изображения и да идентифицира ранни признаци на заболявания, като по този начин намалява вероятността от сериозни медицински проблеми.

Основни характеристики на Zebra Medical Vision

Извършва количествен и качествен анализ на органите в тялото

Преобразува рентгенови снимки в 3D модели за ортопедично планиране

Ограничения на Zebra Medical Vision

Клиничните лекари могат да срещнат затруднения при използването на AI приложения за оценка на заболявания.

Цени на Zebra Medical Vision

Персонализирано ценообразуване

PathAI

чрез PathAI

PathAI използва патология, задвижвана от изкуствен интелект, за да подобри работните процеси при разработването на лекарства и диагностика. Тя идентифицира и измерва тумори в тъканни проби, ускорявайки процесите на преглед от патолозите. Тя използва изкуствен интелект, за да направи патологията по-точна и ефективна.

Основни характеристики на PathAI

Идентифицирайте, анализирайте, количествено измервайте и класифицирайте TIL в тъканни области с PathAI.

Поддържа клинични изпитвания с готови за употреба алгоритми, лабораторни услуги и експертни клинични операции.

Ограничения на PathAI

Липсата на разнообразни данни за обучение на AI модела може да доведе до неточна идентификация на патологични състояния.

Цени на PathAI

Персонализирано ценообразуване

Други споменавания

Insilico Medicine

Insilico Medicine трансформира разработването на лекарства с генеративна изкуствена интелигентност, като намалява времето и разходите за предоставяне на животоспасяващи лекарства на пациентите. Тя предлага напълно интегриран софтуерен пакет за откриване на лекарства, който предсказва успеваемостта на клиничните изпитвания, разпознава слабите места и пуска на пазара лекарства, които спасяват животи.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health създава иновативни AI приложения за ранна диагностика на заболявания и подобряване на продължителността на живота на пациентите. Например, тези технологии анализират сканирания на очите, за да открият ранни признаци на слепота.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в образованието

Дните, в които образованието се ограничаваше до учебници и лекции, са отминали. С възхода на генеративната изкуствена интелигентност, ученето стана по-интерактивно, персонализирано и ангажиращо.

Ето някои основни примери:

Khan Academy AI

чрез Khan Academy AI

Khanmigo, помощник-учител, задвижван от изкуствен интелект, прави времето за домашна работа лесно за учениците и родителите. Вместо просто да отговаря на въпросите на учениците, Khanmigo задава последващи въпроси и ги подтиква да мислят дълбоко и критично, за да решават проблемите сами.

Основни характеристики на изкуствения интелект на Khan Academy

Планирайте седмицата си и се подгответе лесно за замествания с набор от инструменти.

Създавайте увлекателни уроци за учениците с минимални подсказки

Ограниченията на изкуствения интелект в Khan Academy

Липсват възможности за персонализиране на учебни планове и материали

Добавянето на нови ученици в класовете може да бъде досадно, тъй като задачите не се прехвърлят автоматично.

Цени на изкуствения интелект на Khan Academy

Безплатно

Учители и семейства: 4 $/месец

Инструменти на District: Персонализирани цени

DreamBox Learning

чрез DreamBox Learning

Използвайки AI инструменти и непрекъсната оценка, DreamBox Learning се адаптира към всеки ученик, предоставяйки подходящи инструкции за изграждане на критични умения и ускоряване на напредъка. То персонализира учебния опит чрез фино настройване на уроците и проследяване на напредъка.

Основни характеристики на DreamBox Learning

Предоставя на преподавателите подробни отчети за напредъка в ученето на всеки ученик.

Оценява отговорите на всеки ученик, за да предостави персонализирани уроци.

Ограничения на DreamBox Learning

Ограничава студентите да избират конкретни умения, които да практикуват

Изисква от учениците да решават математически задачи, използвайки конкретни стратегии.

Цени на DreamBox Learning

Индивидуални цени за преподаватели, семейства и професионални услуги.

Други споменавания

Squirrel AI

Squirrel AI поддържа персонализирани учебни преживявания за учениците. Той анализира индивидуалните качества на ученика, за да подготви подходящи учебни пътеки.

Quizlet

Quizlet, глобална платформа за обучение, подобрена с изкуствен интелект, прави ученето забавно и лесно с интерактивни картички с въпроси, тестове и игри за учене. Тя също така ускорява създаването на флаш карти с Magic Notes, предсказващ текст и предложения за изображения.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в електронната търговия

Генеративната изкуствена интелигентност разтърсва сектора на електронната търговия. Инструментите за изкуствена интелигентност вече могат да персонализират препоръките за продукти, да генерират интересни публикации в социалните медии и дори да отговарят на въпросите на клиентите чрез чатботове с изкуствена интелигентност.

Ето някои конкретни примери за използване на генеративната изкуствена интелигентност в сектора на електронната търговия:

чрез Shopify

Ако сте предприемач, който работи за растежа на своя бизнес, тогава функциите Magic и Sidekick на Shopify ви дават възможност да бъдете по-продуктивни, креативни и успешни.

Използвайте генеративните възможности на изкуствения интелект, за да трансформирате фоновете на изображенията на продуктите, да генерирате SEO-съобразни описания на продуктите и да получите предложения за често задавани въпроси, които да добавите към вашата Shopify Inbox.

Основни функции на Shopify AI

Създавайте професионални снимки на продукти само с няколко кликвания

Създавайте ефективни теми и текстове на имейли и научете кога е най-доброто време за изпращане на имейли.

Ограничения на Shopify AI

Shopify AI понякога генерира съдържание с граматически грешки и неподходящи формулировки.

Функцията „Тон на гласа“ се нуждае от доработване, тъй като често има много малка разлика между различните тонове.

Цени на Shopify AI

Стартово ниво: 5 долара на месец

Основен: 29 $/месец

Разширено: 299 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Bluecore

чрез Bluecore

AI платформата на Bluecore предлага подходящи препоръки за продукти на клиентите според техните нужди. Можете автоматично да събирате данни за клиентите и да настроите тригери за изпращане на тези персонализирани препоръки.

Основни характеристики на Bluecore

Оптимизира времето за изпращане на съобщения и подобрява ангажираността на клиентите.

Предотвратява отпадането на клиенти, като се насочва към рисковите клиенти с подходящи съобщения за контакт.

Ограничения на Bluecore

Не може да сегментира клиентите въз основа на различни поведения, като отваряния, кликвания и ангажираност в социалните медии.

Създаването на конкретни сегменти в Bluecore може да бъде предизвикателство поради липсата на основни филтри „if/and“ (ако/и).

Цени на Bluecore

Няма достатъчно информация

Други споменавания

Динамичен добив

Shopping Muse на Dynamic Yield, инструмент, базиран на генеративна изкуствена интелигентност, пресъздава човешкото преживяване в магазина за клиентите, като преобразува техния разговорен език в персонализирани препоръки за продукти. Потребителите могат да разгледат модерни стилове, актуални визии и дрескодове за конкретни поводи с Shopping Muse, за да намерят най-подходящите продукти.

Algolia

Algolia е основен пример за генеративна изкуствена интелигентност, която прави онлайн пазаруването персонализирано и потапящо. Тя генерира сравнения на продукти, за да обобщи разликите, предимствата и недостатъците между различните продукти, за да ви помогне да направите разумния избор.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в обслужването на клиенти

Екипите за обслужване на клиенти винаги са затрупани с работа – бавни отговори, разочаровани клиенти и безкрайни запитвания.

Като спасителна мярка, изкуственият интелект решава тези проблеми с виртуални асистенти. Използването на изкуствен интелект в обслужването на клиенти помага да се задоволят клиентите с бързи отговори и персонализация.

Ето няколко примера:

Zendesk AI

чрез Zendesk

Zendesk е омниканална платформа за обслужване на клиенти, създадена да оптимизира преживяването на клиентите и служителите. Генеративните AI функции на платформата, като чатботове, бази от знания и гласови повиквания, са изключително полезни.

Например, чатботът на Zendesk, задвижван от изкуствен интелект, автоматично генерира отговори на клиенти, като се учи от съществуващите бази от знания, разширява съдържанието с персонализиран тон и подбира резюмета и транскрипти от гласови разговори.

Основни функции на Zendesk AI

Автоматизира рутинни задачи като маршрутизиране и сортиране

Превърнете няколко точки в цялостен текст с помощта на генеративната изкуствена интелигентност.

Ограничения на Zendesk AI

Няма опция агентът да поеме чата от чатбота

Dialogue Builder понякога може да не отговаря и налага строги правила за последователността на блоковете.

Цени на Zendesk AI

Suite Team: 55 $/месец на агент

Suite Growth: 89 $/месец на агент

Suite Professional: 115 $/месец на агент

Suite Enterprise: Персонализирано ценообразуване

LivePerson

чрез LivePerson

Генеративната изкуствена интелигентност на LivePerson открива ценна информация, скрита в големи количества разговори с клиенти. Чатботът с изкуствена интелигентност проучва по-задълбочено събраните данни за клиентите, за да открие тенденции и модели в използването от страна на клиентите. Можете също да автоматизирате задачите по обслужване на клиенти и създаването на съдържание, като използвате генеративните възможности на изкуствената интелигентност, и то с широки възможности за персонализиране.

Основни функции на LivePerson

Преглеждайте, редактирайте, преписвайте и одобрявайте отговорите на запитвания от клиенти, използвайки генеративен AI.

Използвайте AI агенти, за да разрешите често срещани проблеми като маршрутизиране, събиране на информация и отговаряне на често задавани въпроси.

Ограничения на LivePerson

Понякога клиентите съобщават за забавяния в отговорите при взаимодействие с чатбота на LivePerson.

Аналитичният конструктор е труден за навигация, с разпръснати данни и ограничени опции за филтриране.

Цени на LivePerson

Персонализирано ценообразуване

Други споменавания

Ада

AI агентът на Ada използва алгоритми за разговорна AI, за да максимизира разрешаването на проблеми на клиентите. Двигателят обработва всяко запитване на клиент, за да разбере контекста, и извлича информация от източници на знания. След това предприема необходимите действия в бизнес системите и отговаря, за да разреши запитването.

Интерком

Intercom е платформа за обслужване на клиенти, базирана на изкуствен интелект, създадена да промени обслужването на клиенти, агенти и ръководители на поддръжката. Това приложение с изкуствен интелект може да създава статии за центъра за помощ, да преформулира отговори и да коригира тона (официален или приятелски), за да даде на агентите по-добър контекст за отговорите им.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в създаването на съдържание

Колко часа отделихте за създаването на последното си съдържание? Отговорът е в часове, нали? За щастие, генеративните AI системи помагат за създаването на уникално съдържание за секунди с персонализирани тонове.

Ето някои инструменти за генериране на съдържание с изкуствен интелект, които ще ускорят вашите работни процеси при писане:

Sudowrite

чрез Sudowrite

Sudowrite е генеративно AI-базирано средство за писане, което действа като творчески спътник за автори на художествена литература, особено романисти и сценаристи.

Функцията „Story Engine“ в Sudowrite помага за написването на романа от начало до край. Можете също да използвате функцията „Describe“, за да създадете ярки сцени, които да вдъхнат живот на вашите герои.

Основни характеристики на Sudowrite

Генерирайте автоматично следващите 300 думи с вашия глас, като използвате функцията „Напиши“.

Създавайте алтернативни сюжетни линии, развитието на героите и теми с помощта на Magic AI Canvas.

Ограничения на Sudowrite

Потребителите съобщават, че инструментът не е напълно подходящ за дълги истории с няколко глави.

Цени на Sudowrite

Хоби и студенти: 10 $/месец

Професионална версия: 22 $/месец

Макс: 44 $/месец

Кратко AI

чрез Shortly AI

ShortlyAI използва генеративни AI модели, за да разширява, пренаписва или съкращава текста ви с лекота. Използвайки технологията GPT-3 на OpenAI, той създава текст, подобен на човешкия, за да съставя статии, истории, публикации в социалните медии и др.

Кратко описание на основните характеристики на изкуствения интелект

Завършете написването на черновата с вашия собствен стил, използвайки Shortly AI writing partner.

Брайнстормирайте идеи и превърнете мислите си в добре написани параграфи, когато зациклите.

Кратко ограничения на изкуствения интелект

Не предоставя папки за организиране на работата ви.

Някои потребители съобщават, че резултатите за рекламни заглавия и рекламни текстове са били незадоволителни.

Цени на Shortly AI

Годишен план: 65 $/месец

Месечен план: 79 $/месец

Други споменавания

Writesonic

Writesonic ви помага да създавате бързо висококачествено, SEO-оптимизирано съдържание, като използвате изследвания в реално време и вградени маркетингови инструменти. Функции като SEO Checker и Optimizer, заедно с Chatsonic – алтернатива на ChatGPT – подобряват качеството на съдържанието и ефективно повишават класирането в търсачките.

Wordsmith

Wordsmith AI помага за генерирането на текст въз основа на вашите нужди. Изберете типа съдържание, персонализирайте настройките и предоставете подробности като информация за продукта или марката. След това AI създава необходимото съдържание. С само няколко кликвания можете да прегледате, редактирате и експортирате това генерирано от AI съдържание към платформи като Shopify или WordPress.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в анализа на данни

Отминаха дните, в които екипите за данни трябваше да седят и ръчно да анализират данните от нулата. С разрастването на генеративната изкуствена интелигентност спестявате време и получавате ключови прозрения.

Нека обсъдим най-добрите инструменти за генериране на AI прозрения, които могат да генерират полезни прозрения:

Tableau AI

чрез Tableau AI

Tableau Pulse, генератор на прозрения, базиран на генеративна изкуствена интелигентност, помага на анализаторите на данни да автоматизират задачи като подготовка и визуализация на данни.

Създаден с висока степен на сигурност чрез Einstein Trust Layer, той гарантира, че данните остават защитени и конфиденциални. Можете също да се възползвате от персонализирани анализи, които се вписват естествено във вашия работен процес.

Ключови функции на Tableau AI

Опишете изчисленията за подготовка на данни, използвайки подсказки на естествен език.

Получете предложени въпроси от потребители, за да започнете проучването на данни.

Ограничения на Tableau AI

Някои потребители съобщават, че големите масиви от данни могат да доведат до проблеми с производителността.

Неясните съобщения за грешки често изискват от потребителите да пресъздават отчети и източници на данни.

Цени на Tableau AI

Персонализирано ценообразуване

Qlik

чрез Qlik

Qlik превръща суровите данни в полезни прозрения, за да помогне на анализаторите да се съсредоточат върху решаването на бизнес проблеми, вместо да извършват ръчна работа. С генеративни AI функции, той предоставя прозрения на естествен език и отговори на въпроси, базирани на най-новите данни. Това е интелигентен начин да получите бързо подходящи отговори и да разберете сложни данни, използвайки AI технология и обработка на естествен език.

Основни функции на Qlik

Създавайте визуализации в реално време, прогнозни анализи и обобщения, използвайки въпроси на естествен език.

Създавайте отчети, използвайки шаблони за отчети без код

Ограничения на Qlik

Платформата забавя работата си при обработката на големи масиви от данни.

Подготовката на данни може да стане сложна, когато се работи с неструктурирани данни.

Цени на Qlik

Стандартен: 825 $/месец

Премиум: 2500 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Други споменавания

IBM Watsonx Analytics

Watsonx е облачната платформа за генеративна изкуствена интелигентност на IBM, която предлага студио за създаване на модели за изкуствена интелигентност, хранилище за данни за управление на информация и набор от инструменти за осигуряване на безпроблемна работа.

Той поддържа различни LLM, включително собствения модел на IBM, Granite. Една от отличителните му характеристики е гъвкавостта. Watsonx позволява на компаниите да персонализират AI моделите според нуждите си и да ги обучават на базата на собствените си данни.

Power BI

В Power BI AI Insights ви позволява да се възползвате от предварително обучени AI алгоритми, за да улесните подготовката на данните. С Azure Machine Learning можете да създавате, обучавате и внедрявате модели за машинно обучение директно в Power BI. Това означава, че може да предсказва тенденции и рискове, използвайки данни от миналото. Например, може да помогне да се открие кога оборудването в дадена фабрика може да се повреди, така че поддръжката да може да се планира предварително.

Примери за генеративна изкуствена интелигентност в превода и локализацията

AI преводачите могат бързо да превеждат текстове на предпочитания от вас език. Това е като да имате пътеводител, който пътува с вас и ви обяснява контекста на различни езици. Ето някои примери:

DeepL

чрез DeepL

DeepL е преводаческо решение, базирано на изкуствен интелект, което без усилие превежда съдържание на над 30 езика и гарантира човешка прецизност. Можете също да персонализирате речници, за да запазите уникалната терминология на вашия бизнес, като по този начин гарантирате последователност във цялото съдържание.

Основни функции на DeepL

Превеждайте цели файлове, запазвайки оригиналното форматиране

Променете стила и тона на преведените текстове, за да се адаптират към вашата аудитория и да поддържат последователност.

Ограничения на DeepL

Някои потребители съобщават за проблеми с поверителността на чувствителни и конфиденциални текстове.

Цени на DeepL

Безплатно

DeepL Pro Starter: 8,74 $/месец на потребител Advanced: 28,74 $/месец на потребител Ultimate: 57,49 $/месец на потребител Enterprise: Персонализирана цена

Стартово ниво: 8,74 $/месец на потребител

Разширено: 28,74 $/месец на потребител

Ultimate: 57,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Стартово ниво: 8,74 $/месец на потребител

Разширено: 28,74 $/месец на потребител

Ultimate: 57,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Google Translate

чрез Google Translate

Google Translate преодолява езиковите бариери и ви свързва с различни хора, места и култури. Той превежда текст на почти 110 езика, помагайки ви да общувате на различни езици. Просто насочете камерата си към текста, за да го преведете незабавно, или изтеглете език, за да превеждате офлайн.

Основни функции на Google Translate

Превеждайте текстове, реч, уебсайтове и дори изображения на предпочитания от вас език.

Запазете преводите, за да имате достъп до тях по-късно.

Ограничения на Google Translate

Инструментът понякога може да пропусне фини нюанси и културни препратки.

Цени на Google Translate

Безплатно за ползване

Други споменавания

Microsoft Translator

Microsoft Translator ви помага да превеждате чатове, разговори, реч, изображения и дори големи групови взаимодействия. Той е чудесен за превръщане на ежедневната комуникация в разговори, превеждани в реално време, особено в разговори един на един с някой, който говори на друг език.

iTranslate

iTranslate ви помага да четете, пишете и общувате на над 100 езика. Превеждайте текст или глас на популярни езици или използвайте камерата си, за да сканирате и превеждате съдържание незабавно. Приложението съхранява историята на вашите преводи и ви позволява да запазвате любими.

Оптимизирайте задачите си с тези 50 впечатляващи генеративни AI инструмента, всеки от които е уникално проектиран за автоматизиране на работните процеси.

Въпреки че има много страхотни инструменти, понякога е полезно да имате едно решение, което обхваща много области. ClickUp се отличава като платформа „всичко в едно“ за управление на проекти и продуктивност на екипа.

Това е идеалното място за екипите да обменят идеи, планират и си сътрудничат – независимо дали става въпрос за документи за процеси, дизайн на продукти или нещо друго. ClickUp улеснява организирането чрез своите богати функции и AI решение.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.