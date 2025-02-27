15-те най-добри AI платформи през 2025 г.

Независимо дали го знаете или не, има AI инструмент за всяка задача, която можете да си представите.

AI може да ви помогне да създадете инструментите, от които се нуждаете, за да свършите работата си.

Твърде хубаво, за да е истина? И аз така мислех. Имайки това предвид, проучих 15 различни AI платформи, за да ви помогна да намерите тази, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Независимо дали просто проучвате AI инструменти или търсите решение на конкретен проблем, тук ще намерите подходящото за вас. 😉

Нека да разгледаме!

Какво трябва да търсите в една AI платформа?

Докато тествах AI платформи, открих, че изборът на такава не е проста задача, подобна на „пазаруване“. Трябваше да взема предвид няколко аспекта, за да съпоставя AI възможностите на платформата с моите цели и да проверя дали мога да използвам пълния й потенциал.

Ето най-важното:

Бъдете наясно с типа алгоритъм за машинно обучение, който използва AI платформата. Той може да бъде надзорен, полунадзорен, ненадзорен или подсилващ. Това определя как се развива вашият ML модел.

Уверете се, че AI платформата е в състояние да намали ръчната работа за вас или вашите служители в зависимост от случая на употреба.

Уверете се, че алгоритмите за машинно обучение предоставят резултати, които са четими за хората .

Обмислете колко време отнема на ML алгоритъма да научи вашите работни модели и процеси. Това е времето, което ще отнеме, за да се получат точни резултати.

Проверете колко време ще отнеме интегрирането на AI платформата с вашите системи и нейното внедряване – дали вашият бизнес може да си позволи прекъсване на работата.

💡 Професионален съвет: Разгледайте тези примери за използване на AI платформи, за да намерите критерии за избор на платформата, която най-добре отговаря на вашите нужди.

15-те най-добри AI платформи

Тествах 15 от най-популярните платформи за задачи, поддържани от изкуствен интелект, които са налични днес, и съставих списък с най-добрите им характеристики, ограничения, цени и отзиви. Ето го:

1. ClickUp (Най-доброто за AI автоматизация, обработка на данни и управление на проекти)

Започнете с ClickUp Brain Обобщете задачите и актуализациите с ClickUp Brain.

ClickUp е многофункционална платформа за управление на проекти, която съчетава мощността на документи, чатове, AI и цели в едно централизирано цифрово пространство.

ClickUp Brain, вградената AI функция на платформата, е най-ефективната AI за работа, която съм тествал досега. Това е първата в света невронна мрежа, която свързва вашите задачи, документи, членове на екипа и базата от знания на компанията чрез AI.

Това позволява на потребители като мен да създават персонализирани работни потоци, да автоматизират повтарящи се задачи и да оптимизират работните процеси. Чрез настройване на тригери и правила мога да автоматизирам действия като изпращане на известия, разпределяне на задачи, актуализиране на статуси и други.

Това не само спестява време, но и намалява риска от човешка грешка и гарантира, че задачите се изпълняват последователно. С ClickUp Brain можете да превърнете управлението на проектите си от ръчно в автоматизирано, като по този начин увеличите производителността.

Използвайте подсказки, базирани на роли, в ClickUp Brain, за да отговорите на специфичните нужди на разработчици, маркетинг специалисти и други

Имате нужда от актуална информация за състоянието на проекта или документацията? Просто попитайте AI! С възможностите на AI Knowledge Manager, ClickUp Brain може да извлича данни за вас от всяка точка на работното място. Освен това, вече не се притеснявам да пиша имейли или да създавам документация за проекти от нулата, защото AI писателят върши тази работа за мен!

Създавайте по-добри и по-бързи съобщения и документи с ClickUp Brain

От търсене, задвижвано от изкуствен интелект, до цялостно управление на проекти, ClickUp Brain предлага всички мои предпочитани функции в един приятен пакет. 🎁

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain е част от екосистемата на ClickUp и не се предлага като самостоятелен инструмент.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. OpenAI ChatGPT (Най-подходящ за обслужване на клиенти и вътрешни операции)

чрез ChatGPT

ChatGPT на OpenAI е най-известен в AI индустрията със своите бързи генеративни способности. Използвам този инструмент, за да получа помощ при писане, използване на AI и машинно обучение, генериране на идеи, мозъчна атака и други задачи, за които е проектиран този генеративен AI.

Една функция, която ми се стори наистина интересна в ChatGPT, беше опцията за гласов разговор, която се появява в мобилното приложение. Като сложите слушалките си и натиснете иконата на слушалките в приложението, можете да „говорите“ с ChatGPT!

Най-добрите функции на OpenAI ChatGPT

Разгледайте идеи, пишете и редактирайте съдържание лесно

Превеждайте текст на различни езици

Генерирайте код и отстранявайте грешки

Анализирайте данните си с помощта на ChatGPT, за да откривате по-бързо модели и тенденции.

Ограничения на OpenAI Ограничения на OpenAI ChatGPT

Обучен на големи езикови модели , ChatGPT не е свободен от пристрастия. Това може да повлияе на вашите резултати.

Тази AI е чисто генеративна и може да изпълнява само ограничени задачи.

Цени на OpenAI ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец на потребител

Екип : 30 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за OpenAI ChatGPT

G2 : 4,7/5 (583 отзива)

Capterra: 4,6/5 (57 отзива)

3. DataRobot (Най-доброто за създаване и внедряване на прогнозни модели)

чрез DataRobot

DataRobot е наградена AI платформа за създаване на продукти в областта на науката за данните и машинно обучение. Аз я тествах, за да създам модел за предсказуема аналитика, тъй като тя е специализирана в генеративна и предсказуема AI за бизнеса. Data Robot разполага с ръководен работен процес, който помага на нетехнически потребители като мен през целия процес на създаване на модела.

Този инструмент ми е полезен, когато искам да създавам персонализирани AI приложения, които се интегрират безпроблемно с моите системи и други приложения. Платформата ми улеснява свързването, автоматизирането и оптимизирането на бизнес процесите ми чрез прости интеграции.

Най-добрите функции на DataRobot

Изследва и тества различни алгоритми и хиперпараметри, за да намери най-ефективния модел за вашата конкретна задача.

Автоматизира ръчните стъпки, свързани с изграждането на модели, като намалява необходимото време и усилия.

Предлага функции, които ви помагат да разберете как вашите модели правят прогнози, подобрявайки прозрачността и доверието.

Ограничения на DataRobot

DataRobot изисква много изчислителни ресурси, което може да забави системите.

Има ограничения за размера на наборите от данни, който е ограничен до 100 GB за всички комбинации и 11 GB на набор от данни – намерих това за ограничаващо за по-големи проекти.

Цени на DataRobot

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DataRobot

G2 : 4,4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Н/Д (по-малко от 20 рецензии)

4. TensorFlow (най-подходящ за NLP приложения)

чрез Tensorflow

TensorFlow е цялостна платформа за изкуствен интелект. Моят екип я тества, за да създаде ML модели, които могат да работят във всякаква среда. TensorFlow е особено полезна за точното анализиране на релационни данни с помощта на своите графични невронни мрежи.

Благодарение на аналитичната си мощ, TensorFlow е идеален за напреднали изследователски приложения. Много организации използват TensorFlow за създаване на системи за препоръки (например препоръките за филми на Netflix), като използват модели за усилващо обучение, за да повишат удовлетвореността на клиентите от платформите си.

Най-добрите функции на TensorFlow

Създавайте и обучавайте лесно сложни невронни мрежи с високотехнологичен API, наречен Keras.

Наблюдавайте и анализирайте процеса на обучение на моделите за машинно обучение с помощта на инструмента за визуализация TensorBoard.

Оптимизирайте графиките на TensorFlow за по-бързо изпълнение на разнообразен хардуер на XLA компилатора.

Ограничения на TensorFlow

Платформата е относително по-трудна за научаване в сравнение с други инструменти.

За да работите с TensorFlow, се нуждаете от по-мощни GPU или TPU, тъй като той изисква много ресурси.

Цени на TensorFlow

TensorFlow е с отворен код и може да се изтегли и инсталира безплатно.

Оценки и рецензии за TensorFlow

G2 : 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

5. Microsoft Azure (най-доброто за бизнес решения, базирани на изкуствен интелект)

чрез Microsoft

Microsoft Azure е платформа за облачни изчисления, а изкуственият интелект е основна част от нея. Намерих я за полезна за разработването на бизнес решения, подкрепени от изкуствен интелект (като чатботове и виртуални асистенти) , тъй като е мащабируема и гъвкава платформа и предлага широк набор от инструменти.

Като цяло, това е отличен универсален инструмент с набор от AI функционалности. Можете да използвате неговите отворени и мултимодални модели за иновации, да се възползвате от RAG (Retrieval Augmented Generation) за контекстуално развитие на AI бот взаимодействия и да използвате LLM за по-добро управление на AI жизнения цикъл.

Най-добрите функции на Microsoft Azure

Създавайте, обучавайте и внедрявайте модели за машинно обучение с помощта на Azure Machine Learning.

Използвайте вградени AI модели за готови задачи като компютърно зрение, разпознаване на реч и други, които Azure Cognitive Services предоставя.

Създавайте и внедрявайте чатботове с помощта на Azure Bot Service

Анализирайте лесно големи масиви от данни с Azure Data Lake Analytics

Ограничения на Microsoft Azure

Въпреки че е отлична AI платформа, MS Azure зависи от екосистемата на Microsoft.

Някои услуги на Azure AI са специфични за даден регион, което може да повлияе на глобалните бизнес операции.

Цени на Microsoft Azure

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Azure

G2 : 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

6. Google Cloud AI (най-подходяща за интегриране на AI в съществуващи приложения)

чрез Google

Google Cloud AI е платформа за машинно обучение с изкуствен интелект, базирана в облака, която използвам за извличане на предварително обучени модели с изкуствен интелект за задачи като разпознаване на изображения и NLP. Тя е особено усъвършенствана, когато се свърже с Vertex AI, защото елиминира техническата конфигурация при използването на изкуствен интелект.

Този инструмент е идеален за хора, които искат бързо да обобщят големи документи или да настроят чат приложение, задвижвано от RAG. Аз също го изпробвах, за да внедря пипалини за обработка на изображения, подкрепени от предварително конфигурирани AI/ML модули.

Най-добрите функции на Google Cloud AI

Използвайте AutoML, който е набор от AI инструменти, за да създадете персонализирани модели за машинно обучение с минимално кодиране.

Използвайте Dialogflow, за да създадете интерфейси за разговор като чатботове.

Приложете Vision AI, набор от API, за анализ на изображения и видео, разпознаване на лица и др.

Разбирайте и обработвайте човешкия език за анализ на настроенията, като използвате инструменти с NLP, за да

Ограничения на Google Cloud AI

Потребителите считат, че зависимостта от един доставчик е ограничаваща, тъй като ви затваря в системите на Google и затруднява миграцията.

Цени на Google Cloud AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud AI

G2 : Н/Д (по-малко от 20 рецензии)

Capterra: Н/Д (по-малко от 20 рецензии)

7. Vertex AI (Най-доброто за откриване на измами и предсказуема поддръжка)

чрез Google Cloud

Vertex AI е управлявана платформа за машинно обучение от Google Cloud. Аз я използвам за създаване, внедряване и мащабиране на моите ML модели. Инструментът осигурява плавна интеграция в моите системи, когато използвам Google Cloud Services.

Vertex AI наскоро беше подобрена с моделите Gemini на Google, разширявайки възможностите си и с генеративни задачи. Като нов клиент получавате 300 долара безплатни кредити, които ще ви позволят да опитате Vertex AI с пълна свобода. Можете да използвате тези кредити навсякъде в продуктите на Google Cloud.

Най-добрите функции на Vertex AI

Автоматизирайте създаването и обучението на ML модели на таблични данни с помощта на AutoML Tables.

Постигнете лесна интеграция с други услуги на Google, като Dataflo и Cloud Storage, използвайки MLOps интеграции.

Управлявайте производителността на моделите, откриването на отклонения и преобучението с помощта на леснодостъпни, специализирани инструменти.

Ограничения на Vertex AI

Интерпретируемостта на модела не е прозрачна, което затруднява разбирането на процеса на вземане на решения от ML моделите.

Vertex AI е част от франчайза на Google, така че зависи от екосистемата на Google.

Цени на Vertex AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vertex AI

G2 : 4,3/5 (над 430 отзива)

Capterra: Н/Д (по-малко от 20 рецензии)

8. H2O. ai (Най-подходяща за локално внедряване)

H2O. ai е удобна, отворена платформа за машинно обучение, която е идеална за управление на големи масиви от данни. Тя ми помогна да създам приложения като разпознаване на изображения и откриване на измами чрез различни алгоритми (като дълбоко обучение и градиентно усилване).

С най-новата версия на Danube3-4B платформата използва база от 6 милиона токена за обучение, което ви помага да постигнете невероятна точност от 80% (при 10-shot HellaSwag Benchmark). Тази актуализация има за цел да направи NLP възможностите достъпни за широката публика.

Най-добрите функции на H2O. ai

Мащабирайте ефективно на множество машини, използвайки разпределено машинно обучение.

Използвайте по-бърза обработка и бързи алгоритми с изчисления в паметта.

Автоматизирайте обработката на липсващи стойности, създаването на термини за взаимодействие и други с автоматично инженерство на функции.

Ограничения на H2O. ai

Макар H2O. ai да е относително лесна за използване, работата с комплексни модели на тази платформа може да се окаже трудна.

Платформата създава сложности при мащабирането на по-големи набори от данни.

Цени на H2O. ai

Персонализирани цени

H2O. ai оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Н/Д

9. IBM Watson Assistant (най-доброто решение за самообслужване на клиенти)

чрез IBM

IBM Watson Assistant е платформа за разговорна изкуствена интелигентност, която можете да използвате за създаване на genAI асистенти, специално предназначени за станции за самообслужване на клиенти. Тя може да ви помогне да проектирате естествени и плавни чатботове за вътрешни приложения и обслужване на клиенти.

Конверсационният конструктор има интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, което считам за изключително важно за определяне на удобството за ползване на всяка AI платформа. Освен това, фактът, че тази платформа е обогатена с RAG, я прави много по-точна и ефективна.

Най-добрите функции на IBM Watson Assistant

Използвайте готови за употреба LLM , NLP, NLU (вижте този речник на термини за изкуствен интелект , за да разберете тези термини) и интелигентно събиране на контекст, за да подобрите контекстуалното разбиране на разговорите.

Използвайте RAG за точни и актуални разговори

Персонализирайте обучението на модели, което позволява на вашия бизнес да използва собствени данни за обучение на моделите на IBM Watson Assistant.

Ограничения на IBM Watson Assistant

Ефективността на асистента, създаден с помощта на тази платформа, се влияе значително от качеството на данните за обучение.

Цени на IBM Watson Assistant

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: Н/Д (по-малко от 20 рецензии)

10. Amazon Sagemaker (най-подходящ за мащабиране на големи модели)

чрез Amazon Sagemaker

Amazon Sagemaker е AI платформа с напълно управлявана облачна инфраструктура, работни потоци и инструменти, които улесняват работата ви. Тя ми помогна да създам, обуча и лесно внедря ML модели за различни случаи на употреба, като откриване на измами и усилващо обучение.

Това, което най-много ми харесва в Amazon Sagemaker, е, че предоставя поддръжка за изискванията за управление, които опростяват контрола на достъпа и повишават прозрачността на вашите ML проекти. Този инструмент е доста полезен за създаване на ваши собствени основни модели и тяхното фино настройване.

Най-добрите функции на Amazon Sagemaker

Използвайте инструменти без код (за непрофесионалисти) и IDE (за научни работници в областта на данните), за да работите лесно, независимо от вашия опит.

Повишете възможностите за одит и прозрачността с MLOps практики и тяхната стандартизация.

Създайте модели от нулата за допълнителни източници на приходи

Ограничения на Amazon Sagemaker

Дори при модела „плащаш колкото ползваш“, разходите могат бързо да се увеличат при мащабни проекти.

Цени на Amazon Sagemaker

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Amazon Sagemaker

G2 : 4,2/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Н/Д (по-малко от 20 рецензии)

11. PyTorch (най-подходящ за научноизследователска и развойна дейност и компютърно зрение)

чрез Pytorch

PyTorch е платформа, която можете да използвате за създаване на модели за дълбоко обучение за приложения като NLP. Аз успешно я използвах за създаване на приложения за разпознаване на изображения и генеративни модели с помощта на динамични изчислителни графики.

Като платформа, готова за производство, тя ви позволява лесно да преминавате от незабавно изпълнение (Eager mode) към компилирано изпълнение (Graph mode) с помощта на TorchScript, което според мен е доста ефективно. Освен това платформата използва разпределен бекенд torch за мащабиране и оптимизиране на разпределеното обучение и производителност.

Най-добрите функции на PyTorch

Направете промени в структурата на мрежата в движение, използвайки Dynamic Computational Graph.

Ускорете обучението на LLM с помощта на мощната GPU поддръжка в PyTorch.

Използвайте богата библиотека от предварително създадени модули за дълбоко обучение, за да създадете решения.

Получете достъп до лесна поддръжка чрез стабилна общност и обширна документация.

Ограничения на PyTorch

Динамичната изчислителна графика има неефективно управление на паметта.

Има по-стръмна крива на обучение и отнема време да се разбере и използва.

Цени на PyTorch

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PyTorch

G2 : 4,6/5 (21 отзива)

Capterra: Н/Д

12. Keras (най-подходяща за бързо прототипиране)

чрез Keras

Keras е API на високо ниво, което съм използвал за разработване на приложения, базирани на NLP и генеративни модели. То ми помогна да създавам прототипи лесно благодарение на своя опростен интерфейс.

Keras се фокусира върху скоростта на отстраняване на грешки, лесното поддържане, възможността за внедряване и елегантността на кода.

Харесва ми, че моята кодова база е сравнително по-малка, когато работя с Keras – това помага за четливостта и улеснява итерациите ми. Освен това, XLA компилациите му правят моделите по-бързи с JAX и TensorFlow и по-лесни за внедряване на различни повърхности.

Най-добрите функции на Keras

Ускорете процеса на разработка, като използвате предварително обучени модели като VGG, ResNet и InceptionNet.

Интегрирайте с популярни библиотеки за визуализация като TensorBoard, използвайки инструменти за визуализация.

Използвайте модулната рамка върху различни двигатели за дълбоко обучение като Theano.

Ограничения на Keras

Бэкенд-фреймворките оказват значително влияние върху възможностите на Keras, като импортират проблеми с бэкенда в резултата.

Потребителите казват, че това може да създаде проблеми при разработването на персонализирани архитектури.

Цени на Keras

Платформата е AI с отворен код и може да се изтегли и инсталира безплатно.

Оценки и рецензии за Keras

G2 : 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

13. SAP Hana Cloud (най-подходяща за обработка на големи масиви от данни)

чрез SAP

SAP Hana Cloud е система за управление на бази данни, която ми помогна да създам и пусна в експлоатация приложения за данни в голям мащаб. Използвал съм я за анализ на данни в реално време, откриване на измами, прогнозни анализи и отчитане в реално време.

Тази мултимодална DBMS (система за управление на бази данни) предоставя неограничена база данни за всички видове работни натоварвания. Можете да я използвате за създаване на интелигентни приложения, които са способни да използват генеративна изкуствена интелигентност и контекстуална осведоменост.

Най-добрите функции на SAP Hana Cloud

Постигнете ефективно проучване и анализ на данни с помощта на интелигентната функция за откриване на данни.

Анализирайте сложни мрежови взаимоотношения с помощта на функции за обработка на графики.

Прогнозирайте бъдещите бизнес тенденции, идентифицирайте модели и още много други неща с помощта на предсказуеми анализи.

Ограничения на SAP Hana Cloud

SAP Hana Cloud може да бъде скъп, когато става въпрос за мащабни внедрявания.

Зависимостта от доставчика може да бъде доста силна на тази платформа, което затруднява миграцията.

Цени на SAP Hana Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP Hana Cloud

G2 : 4,3/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

14. Alteryx Intelligence Suite (Най-доброто за подготовка и комбиниране на данни)

чрез Alteryx

Alteryx Intelligence Suite е мощна платформа за анализ на данни, която комбинира възможностите за подготовка, смесване и машинно обучение на данни. Използвал съм нейните AI решения, за да създавам прогнозни модели, да анализирам големи масиви от данни и да получавам полезни информации.

Този инструмент е особено полезен за извличане на данни от PDF файлове и изображения с помощта на Google Tesseract OCR. Всъщност, винаги когато работех с неструктурирани или полуструктурирани данни, Alteryx успяваше да ги извлече лесно, без да се налага да пиша код.

Най-добрите функции на Alteryx Intelligence Suite

Използвайте AutoML, за да създавате приложения за прогнозиране с минимална ръчна намеса.

Създавайте приложения за откриване на обекти, класифициране на изображения, OCR и други, използвайки компютърно зрение.

Използвайте предсказуеми анализи за прогнозиране, класифициране, регресия и други.

Ограничения на Alteryx Intelligence Suite

Тази платформа изисква изчерпателни изчислителни ресурси за големи масиви от данни.

Потребителите се сблъскаха с предизвикателства при интеграцията, които изискваха техническа експертиза с комплексни инфраструктури.

Цени на Alteryx Intelligence Suite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Alteryx Intelligence Suite

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

15. Claude (Най-подходящ за генеративни задачи)

чрез Anthropic

Claude е голям модел за обработка на естествен език, който може да генерира текст с човешко качество, да пише творческо съдържание и да превежда текст. Той ми е помагал да пиша имейли и да отговарям на въпроси.

Този модел е обучен с помощта на Constitutional AI, за да бъде безопасен, по-точен и сигурен. Най-хубавото е, че ми позволява да създавам екипен акаунт, когато искам да сътруднича по проекти. Освен това мога да добавям свои собствени ресурси, знания или статии към изследванията или подготвителната работа на Claude, за да придам дълбочина на резултатите.

Най-добрите функции на Claude

Извършвайте сложни задачи за разсъждение, които надхвърлят разпознаването на модели.

Програмирайте на различни езици за програмиране, използвайки възможностите за генериране на код.

Анализирайте всякакви данни във фотографии, текст, графики и други, като използвате визуален анализ.

Ограничения на Claude

Това зависи до голяма степен от данните за обучение, които могат да съдържат неточности в резултатите.

Цени на Claude

Безплатно

Pro : 20 $/месец на потребител

Екип: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Claude

G2 : 4,7/5 (23 отзива)

Capterra: Н/Д (по-малко от 20 рецензии)

Въвеждане на изкуствен интелект в работната сила с ClickUp

Работните пространства в организациите са претърпели драстична еволюция. Докато преди служителите винаги носеха бележник и молив, сега AI асистентът ги придружава навсякъде, за да записва и прави необходимите бележки, да генерира идеи, да създава персонализирани приложения и автоматично да планира срещи.

В този блог съм споделил 15 AI инструмента, които ще ви помогнат да покриете всички вътрешни бизнес функции. С тях мога да изпълнявам широк спектър от задачи, от автоматизация на AI работния процес до генериране на съдържание.

Но като универсален инструмент, аз препоръчвам ClickUp Brain. Той наистина свързва различни аспекти на моето работно пространство и намалява времето за изпълнение на задачите. Ако се опитвате да създадете безпроблемни работни процеси, ClickUp трябва да бъде на първо място в списъка ви.

Направете ClickUp вашия инструмент за повишаване на производителността още днес – регистрирайте се безплатно.