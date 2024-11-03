Как ефективно да се справяте с ограниченията на ChatGPT

OpenAI представи ChatGPT на публиката на 30 ноември 2022 г.

Само за 30 дни ChatGPT регистрира над 121 милиона посещения и до днес продължава да бъде един от най-популярните инструменти за изкуствен интелект.

Но ето и другата страна на нещата: ChatGPT има и процент на отпадане от 87,79%!

Този висок процент на отпадане означава, че често хората напускат ChatGPT, без да получат отговорите, които са очаквали. Това повдига въпроса: Какви са често срещаните ограничения на ChatGPT, които карат потребителите да го напуснат?

В тази статия ще разгледаме причините за тези проблеми и ще проучим някои популярни стратегии за оптимизиране на използването на ChatGPT.

Често срещани ограничения на ChatGPT

За начало, самите OpenAI са били доста откровени относно ограниченията на ChatGPT.

ChatGPT е изключително ограничен, но достатъчно добър в някои неща, за да създаде подвеждащо впечатление за величие. В момента е грешка да се разчита на него за нещо важно.

И това е директно от самия основател – без захаросани думи!

OpenAI включва и кратко съобщение под всеки чат, за да напомни на потребителя, че ChatGPT може да прави грешки и че потребителите трябва сами да проверяват важната информация.

Но нека бъдем справедливи. ChatGPT е изминал дълъг път оттогава.

Сега той разполага със собствен GPT магазин с хиляди персонализирани GPT, създадени от потребители, възможности за преобразуване на текст в изображение и много по-бърз AI модел в GPT-4o.

Въпреки това, много от първоначалните проблеми на ChatGPT остават, включително някои особено трудни, които причиняват проблеми на потребителите, като граматически грешки, липса на актуална информация, липса на човешка преценка в отговорите и минимална емоционална подкрепа.

Прочетете също: Как да преодолеем често срещаните предизвикателства на изкуствения интелект

1. Липса на информация в реално време

Едно от най-разпространените погрешни схващания за ChatGPT е, че той е всевиждащ, непогрешим интернет магьосник. (Спойлер: не е така. )

За потребителите на безплатната версия ChatGPT изобщо не сърфира в интернет. Вместо това, той разчита изцяло на своите тренировъчни данни (последно актуализирани през 2023 г.).

Въпреки това, нещата стоят по-различно за тези, които имат платен абонамент. През май 2023 г. OpenAI въведе функция за сърфиране в интернет за потребителите на ChatGPT Plus, Team и Enterprise.

2. Ограничено разбиране на контекста

ChatGPT (и много други популярни модели за изкуствен интелект) все още има една основна слабост, която дори най-умните модели не могат да преодолеят – контекста.

По-конкретно, той се затруднява с нюанси като сарказъм, хумор или ирония. Ако направите саркастичен коментар, не очаквайте остроумен отговор от ChatGPT – вероятно той ще отговори с цифровото еквивалент на празен поглед. 🙂

ChatGPT също така има затруднения да следи дълги разговори и може да не запомни инструкции от по-стари съобщения. Той също така има затруднения да създава добре структурирано дълго съдържание и кодиране, като често повтаря изречения, за да увеличи броя на думите.

3. Невъзможност за проверка на информацията

Ето още едно предизвикателство, свързано с нестабилния интернет достъп на ChatGPT: неговата неспособност да проверява фактите или да потвърждава информацията. По същество, ако ви даде отговор, който ви се струва малко неточен, ще трябва сами да го проверите.

Поради ограниченията в знанията на ChatGPT, може да забележите, че той не е напълно точен, когато се впускате в по-сложни или специализирани теми.

В тези конкретни сценарии ChatGPT може да ви даде повърхностно обобщение; понякога това обобщение може дори да е малко неточно по отношение на фактите.

4. Пристрастия в генерираното съдържание

Тъй като ChatGPT е обучен на базата на огромно количество текст от интернет, винаги съществува риск част от тези данни да съдържат пристрастия или предубеждения.

И тъй като ChatGPT не е човек (въпреки че генерира текст, подобен на човешкия), той не реагира по подходящ начин, за да филтрира проблемна или дискриминационна информация.

Можете да си представите как това може да доведе до някои неудобни или дори вредни отговори, които да се промъкнат през пукнатините.

5. Липса на емоционална интелигентност

Едно от най-очевидните ограничения на ChatGPT? Той има емоционалната дълбочина на машина.

Например, да предположим, че сте мениджър, който се занимава с един служител с ниска производителност. Обръщате се към ChatGPT за съвет как да подходите към разговора с него.

ChatGPT вероятно ще ви предостави подробен план, включващ предложения като организиране на частна среща, обсъждане на конкретни проблеми, свързани с представянето, и предлагане на подкрепа за подобрение.

Въпреки това, това, което му липсва, е емоционалната финес, необходима за деликатно водене на разговора, което може да доведе до пристрастни отговори, които изглеждат в противоречие с общоприетото. Той няма да разбере уникалната личност на служителя, нито ще може да прецени емоционалното му състояние или потенциалните стресови фактори извън работата, които могат да повлияят на неговата производителност.

С други думи, ChatGPT все още не е разгадал кода за създаването на AI, ориентирана към човека.

6. Трудности при сложни заявки

ChatGPT е доста добър в ежедневните знания, но когато започнете да му задавате нишови теми, AI инструментът може да се затрудни. Неясни закони, хиперспецифични регламенти или сложни политики са примери за нишови теми, които карат ChatGPT да се чеше по виртуалната глава.

Едно от другите ограничения на ChatGPT е, че има склонност да се затруднява, когато се сблъсква с множество математически операции. Или отнема известно време, за да даде отговор, или дава грешен отговор; вероятно поради липса на изчислителни ресурси (в безплатната версия), както и поради ограничения в употребата.

Етични и практически съображения

Имаше някои разговори за технологичните компании, които създават политики за етика в областта на изкуствения интелект.

На пръв поглед може да звучи малко странно – дали ChatGPT трябва да посещава курс „Как да бъдеш добър ИИ“?

Колкото и странно да изглежда, това е доста важно, и ето защо.

Етични дилеми при отговорите на ИИ

Една от най-големите етични дилеми при ChatGPT е склонността му да генерира пристрастни или неточни резултати.

Тъй като е обучен на базата на огромно количество онлайн текстови данни, той може да отразява съществуващи расови или полови предразсъдъци, а в по-лошия случай – да представя невярна информация като факт. Естествено, това не е добре за политиките на никоя компания за отговорно управление на изкуствения интелект.

Липсата на прозрачност в начина, по който ChatGPT достига до определени отговори, затруднява пълното доверие в него, затова винаги проверявайте важните подробности с надеждни източници.

Съществува и проблемът с нарушенията на поверителността.

ChatGPT съхранява разговорите, за да подобри бъдещите модели, така че всяка лична информация, която предоставите, може да се появи в по-късни резултати.

Накрая, съществува потенциал за нарушение на авторските права – ChatGPT не предоставя цитати, така че е трудно да се знае кога може да възпроизведе съдържание, защитено с авторски права, което оставя потребителите отговорни за правните въпроси.

Винаги проверявайте съдържанието преди публикуване, за да сте сигурни.

Прекомерна зависимост от изкуствения интелект при творческата работа

ChatGPT получава много заявки да покаже творческите си способности – дали това е да напише закачлива песен, да съчини стихове или дори да помогне с идеи за роман. И макар платформата на OpenAI да може да произвежда някои последователни и логично обосновани отговори, нека бъдем честни: често й липсва онази специална „искра“.

Когато става въпрос за творческа работа, AI инструменти като ChatGPT се мъчат да предложат истинска иновативност или оригиналност. Това е така, защото творчеството е нещо повече от съставянето на изречения – то изисква свежи идеи, емоционална дълбочина и човешко докосване.

В крайна сметка, човешкият мозък все още превъзхожда невронните мрежи в тези области. Така че, ако се надявате да използвате ChatGPT, за да създадете следващия велик роман или творчески блог пост, може да се наложи да свършите голяма част от тежкия труд сами.

Технически ограничения

В скорошен инцидент потребител на Reddit с псевдоним „SensiBull“ твърди, че ChatGPT е започнал разговор без никаква подсказка, като е попитал: „Как мина първата ти седмица в гимназията?“

Естествено, потребителят беше объркан и отговори: „Ти ли ми изпрати съобщение пръв?“ На което ChatGPT весело отговори: „Да, аз! Исках да проверя как вървят нещата. “

Макар че това беше ползотворен, нежелан чат, потребителите на ChatGPT трябва да имат предвид и други оперативни ограничения.

Ограничена памет

Паметта на ChatGPT не е точно от най-високо ниво. Има два основни проблема: той има склонност да запомня само ясни факти, а не фини предпочитания, и изисква изрични инструкции за това, което трябва да запомни.

От техническа гледна точка, към GPT-4 паметта на ChatGPT е 32 768 токена, като една дума обикновено се състои от 1-3 токена. Консервативно погледнато, това означава, че ChatGPT може да запомни до 10 000 думи едновременно.

Въпреки това, с най-новата версия – ChatGPT 4o – потребителите се оплакват от ограничена памет, която често се запълва само с 5000 символа. Това може да бъде сериозен недостатък, тъй като много алтернативи на ChatGPT не имат толкова строги ограничения.

Трудности при многоезични задачи

Въпреки че поддържа няколко езика, ограниченията на ChatGPT стават доста ясни, когато започнете да комуникирате с него на език, различен от английски.

Това се дължи главно на факта, че данните за обучение са силно изкривени в полза на английското съдържание, а представянето на езици с по-малко данни – известни още като езици с ограничени ресурси – е по-скоро незадоволително.

📌Пример Френският, испанският или немският може да се справят доста добре, но нещата стават по-трудно управляеми, когато помолите ChatGPT да се справи с езици като суахили или исландски. Отговорите може да звучат прекалено формални или роботизирани, защото моделът черпи от ограничен набор от текстове.

Друго ключово предизвикателство е скоростта на отговор.

Поради начина, по който LLM обработват езика чрез токенизация (разделяне на текста на по-малки части), отговорите на езици, различни от английски, често отнемат повече време за генериране. Тъй като езици като немски, които са склонни да използват по-дълги думи, изискват повече токени, ChatGPT отнема допълнително време за обработка и отговор.

Високи разходи за изчисления

Разходите за поддържане на ChatGPT не са малки и това започва да се отразява в цените на абонамента.

Наскоро OpenAI обяви планове да повиши цената на абонамента за ChatGPT Plus от 20 на 22 долара на месец до края на 2024 г., като се очаква по-нататъшни увеличения да достигнат 44 долара на месец до 2029 г.

Какви са причините за тези ценови увеличения? Високи разходи за изчисления.

🤔Знаете ли, че... Въпреки че генерира 300 милиона долара месечен приход към август 2024 г., OpenAI все пак ще загуби около 5 милиарда долара тази година. Само поддържането на ChatGPT струва на компанията колосалната сума от 700 000 долара на ден.

AI системите изискват огромна изчислителна мощност, за да функционират, което води до високи разходи за електроенергия и хардуер, като например охлаждане на суперкомпютри, работещи денонощно.

ChatGPT също така изразходва 500 мл вода за всеки 5 до 50 команди, само за да охлади суперкомпютрите, които се използват, така че определено не е най-екологичният вариант.

Съвети за ефективно използване на ChatGPT

ChatGPT има своите недостатъци. Но има много полезни решения, които могат да ви помогнат да извлечете максимума от инструмента.

1. Изяснете вашите запитвания

Когато използвате ChatGPT, яснотата е изключително важна, особено когато задавате въпроси.

Предоставянето на ясни и конкретни подробности за вашата тема е ключът към получаването на най-добрите отговори.

📌Пример Неясен въпрос като „Как да подобря маркетинга си?“ може да ви донесе общ отговор. Вместо това, опитайте да бъдете по-прецизни: ✅„Как мога да подобря ангажираността в Instagram за малка марка козметика, чиято целева аудитория са жени на възраст между 25 и 50 години?“

По този начин ChatGPT знае точно от какво се нуждаете и може да ви даде целенасочен отговор.

Също така, не забравяйте да използвате пълни изречения.

Фрагментирани изрази като „Увеличаване на продажбите?“ оставят много място за въображение. Въпросът „Как мога да увелича продажбите на моя онлайн магазин?“ гарантира, че изкуственият интелект разбира вашата цел.

Също така, избягвайте да задавате прекалено сложни въпроси.

Разделянето на въпроси като „Как да започна блог и да го направя печеливш?“ на по-малки и по-прости въпроси помага на ChatGPT да дава по-ясни и по-конкретни отговори.

💡 Професионален съвет: Ако някога получите отговор, който не е точно това, което сте очаквали, не се срамувайте – попитайте за разяснение. За да използвате ChatGPT ефективно, съберете колкото се може повече релевантна информация, преди да изберете това, което отговаря на вашите нужди. Не забравяйте, проучвайте като AI и редактирайте като човек.

2. Допълнете с допълнителни проучвания

Макар ChatGPT и други генеративни AI инструменти да са впечатляващи, те не „знаят” нещата както хората. Въпреки това, AI моделът все пак може да бъде ценен помощник в научните изследвания и да допълва човешката експертиза.

Например, ChatGPT може да генерира идеи и да идентифицира пропуски по време на изследвания, които може да не са очевидни веднага за човешки изследовател.

Освен това, той може да ви помогне да генерирате творчески идеи или да предложи контрааргументи, подобрявайки яснотата и дълбочината на вашето проучване.

Ето ключът към разкриването на такива прозрения: Предоставяне на ChatGPT на подходяща изследователска или обща информация.

📌Пример Ако работите по интервенции, свързани с климатичните промени, предоставянето на конкретни изследвания на водещи научни теории за климатичните промени ще помогне на ChatGPT да генерира идеи и предложения, които са по-съобразени с темата. Без това може да получите по-общи или повърхностни отговори.

Когато захранвате ChatGPT с подходящи проучвания, доклади или подробна информация, вие му предоставяте инструменти, с които да работи по-умно.

💡 Професионален съвет: Разбирането на начина, по който ChatGPT създава своето съдържание, ще ви помогне в дългосрочен план. За да сте сигурни, че ChatGPT генерира целенасочено съдържание, което отговаря по-добре на вашите нужди, предоставете му конкретни проучвания или примери, тъй като в противен случай той разчита на общи данни за обучение.

Представете си ChatGPT, но с повече функции.

Благодарение на над хиляда плъгина, предоставени от потребители (както и на някои сертифицирани от OpenAI), ChatGPT вече може да предложи подобрени функции , които първоначално не бяха налични в базовите модели.

Благодарение на тях ChatGPT вече може да получава достъп до данни в реално време, да извършва действия като резервации и дори да извлича информация от вашата електронна поща.

Имате нужда от специфична за бранша информация? Плъгините са на Ваше разположение! Независимо дали става въпрос за здравеопазване, електронна търговия или финанси, има плъгин за това.

Анализ на данни? Да. Искате персонализирани преживявания за вашите клиенти? Да, има и плъгин за това.

Плъгините са полезни и за компании без големи бюджети за технологии. Те позволяват на по-малките компании да имат достъп до усъвършенствани AI функции, без да плащат високи разходи.

Перфектната алтернатива на ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT може да е един от най-популярните инструменти за изкуствен интелект, които са налични в момента, но както видяхме, той има своите ограничения.

Някои от тези ограничения могат да бъдат пречка за екипи, които искат да използват своя AI инструмент заедно с другите си инструменти.

Добавете високите изчислителни разходи и ограничената памет на ChatGPT и бързо ще разберете, че по-малките екипи не могат да използват ChatGPT устойчиво в дългосрочен план.

И така, каква би могла да бъде алтернативата на ChatGPT, за да се решат някои от тези предизвикателства?

Един отговор: ClickUp Brain.

1. Контекстуалната памет на ClickUp Brain

Ето една от основните причини, поради които ClickUp се откроява като алтернатива на ChatGPT: ClickUp Brain предлага всичко, което липсва на ChatGPT, чрез специална персонализация.

Функциите на платформата за разговор, контекстуална и ролева изкуствена интелигентност са проектирани да свързват хората, работата и знанията на вашия екип в едно цялостно преживяване.

Генерирайте шаблони, създавайте копия и раждайте нови идеи с блестяща скорост с ClickUp Brain

Изкуственият интелект на ClickUp разполага с три ключови функции, които поставят управлението на вашите проекти на автопилот:

AI Knowledge Manager: Имате въпрос относно задачите или документите си? ClickUp Brain предоставя контекстуални отговори въз основа на базата от знания на вашата организация.

AI Project Manager: Автоматизирайте без усилие актуализациите на работата, проследявайте напредъка на екипа и генерирайте подробни отчети само с няколко кликвания.

AI Writer for Work: Усъвършенствайте писането си, като създавате ясни и кратки имейли, резюмета и документи.

Ето как работи инструментът: Да предположим, че се нуждаете от бързи актуализации на проекти или обобщения на срещи.

ClickUp Brain ви предлага решение.

Той може дори да генерира задачи от имейли, да транскрибира бележки от срещи и да предлага следващите ви стъпки.

Създавайте лесно проектни задания, планове за уроци и други документи с помощта на функциите за генериране на документи на ClickUp AI

За проектните мениджъри това означава по-малко време за ръчни задачи и повече време за стратегия – целта на управлението на проекти, базирано на изкуствен интелект.

2. Автоматизация на задачите и работния процес

Представете си, че сте продуктов мениджър в бързоразвиваща се софтуерна компания, която се подготвя за пускането на голяма актуализация на продукта.

Имате разработчици, технически писатели и маркетинг екипи, които работят заедно. Без оптимизирана система управлението на тези динамични части би било хаотично.

За щастие, функциите за автоматизация на ClickUp опростяват процеса.

Ето как ClickUp променя автоматизацията на работния процес:

След като черновият вариант на продуктовата документация е готов, ClickUp Automations незабавно възлага задачите по прегледа на техническия и маркетинговия екип, като по този начин гарантира, че точността и яснотата се проверяват без забавяне.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и поддържайте последователност с ClickUp Automations

Междувременно интеграцията на ClickUp с GitHub синхронизира най-новите промени в кода с документацията, а интеграцията със Slack поддържа маркетинга актуализиран в реално време.

При кратки срокове, календарният изглед на ClickUp проследява всеки етап и автоматично изпраща напомняния преди крайния срок, за да всички да са в крак с графика.

Проследявайте визуално крайните срокове за публикуване на документи с календарния изглед на ClickUp

От друга страна, обратната връзка се събира чрез ClickUp Clips. Това позволява на рецензентите да дават визуална обратна връзка, пряко свързана със задачите, което прави процеса по-бърз и по-ясен.

Споделете своите мисли и идеи с екипите чрез аудио или видео записи, използвайки ClickUp Clips

След окончателното одобрение документът се публикува автоматично и екипът получава незабавно уведомление.

След пускането на продукта обратната връзка от клиентите се събира чрез ClickUp Forms, като се създават задачи за последващи действия.

Тези повтарящи се задачи се занимават с актуализациите – поддържат всичко точно без ръчна намеса.

Нашите инженери и продуктови мениджъри бяха затрупани с ръчни актуализации на статуса между Jira и други инструменти. С ClickUp си върнахме часовете, загубени за дублиращи се задачи. Още по-добре, ускорихме пускането на продуктите на пазара, като подобрихме предаването на работата между QA, техническото писане и маркетинга.

Прочетете също: 10 примера за автоматизация на работния процес и случаи на употреба

3. Функции за сътрудничество

Сътрудничеството е ключът към успеха във всичко.

Докато комуникацията се усложнява с много документи и задачи, ClickUp Docs прави нещата много по-лесни.

Сътрудничество с екипа ви по документи с помощта на ClickUp Docs

Да предположим, че изготвяте проектна скица в ClickUp Docs.

Ще видите как вашите колеги се включват, за да добавят коментари, да възлагат задачи и да превръщат текста в проследими действия – всичко това в рамките на един и същ документ.

Можете също да вграждате електронни таблици, PDF файлове и уикита.

Тъй като е интегриран с ClickUp Brain, можете да усъвършенствате съдържанието, да обобщавате документи и дори да отговаряте на коментари с помощта на изкуствен интелект.

Вашият екип няма да се налага да превключва между приложения, за да чати и работи. ClickUp Chat обединява комуникацията и управлението на задачите на едно място, за да улесни сътрудничеството в екипа ви.

ClickUp Chat свързва чатовете с свързани задачи и документи автоматично, така че всичко остава свързано.

Неговите AI функции правят нещата още по-добри. Той може да обобщава пропуснати съобщения, да създава задачи от чатове и да намира свързани задачи или документи без никакви проблеми. С ClickUp Chat, да бъдете в крак с разговорите и задачите става много по-лесно.

Постигнете 10 пъти повече с AI в ClickUp Chat

Дори автоматизирани имейли могат да бъдат изпращани, за да информират всички за важни промени, като например когато дадена задача е маркирана като „В процес на преглед“ или даден проблем изисква спешно внимание.

Уведомете заинтересованите страни за важни актуализации на документи, като използвате функцията за имейл на ClickUp

Макар ClickUp да е мощен инструмент, интегрирането му с други приложения издига работния ви процес на ново ниво.

С над 1000 безплатни интеграции, ClickUp ви спестява време и намалява необходимостта да превключвате между няколко приложения.

Например, интегрирането на ClickUp със Slack превръща разговорите в действия.

Можете да превръщате съобщенията в Slack в задачи, да актуализирате статуса на задачите и да разпределяте членовете на екипа, без да напускате чата, като по този начин гарантирате, че дискусиите бързо се превръщат в проследими задачи.

Интеграцията на ClickUp с HubSpot за CRM осигурява безпроблемна синхронизация на данните между информацията за клиентите и задачите по проектите.

Тази двупосочна синхронизация гарантира, че екипите, които работят с клиенти, могат да управляват работните си процеси без пропуски.

Имате нужда да елиминирате повтарящи се задачи?

Интеграцията Make (по-рано Integromat) автоматизира рутинните процеси между платформите.

Спестете часове всяка седмица, като автоматизирате работните си процеси чрез свързване на Make с данни

Независимо дали синхронизирате задачи с Google Calendar или изпращате актуализации по проекти чрез Gmail, автоматизацията гарантира, че задачите ви са организирани и сроковете са спазени без ръчно въвеждане.

За екипи, които разчитат на Zoom за дистанционни срещи, интеграцията с ClickUp ви позволява да планирате, да се присъединявате и да съхранявате записи от срещите директно в задачите си, като по този начин цялата комуникация се съхранява на едно място.

Без усилие планирайте срещи в Zoom, споделяйте екрани и сътрудничете по задачи от ClickUp

С интеграцията на ClickUp с Harvest управлението на времето става по-лесно. Можете да проследявате часовете, прекарани за всяка задача, и да анализирате ефективността на работния процес.

В крайна сметка: независимо дали синхронизирате комуникацията си със Slack, управлявате данни за клиенти с HubSpot или проследявате времето с Harvest — интеграционната мощ на ClickUp обединява всичко под един покрив.

Резултатът?

Единно и ефективно работно пространство, в което всички инструменти работят в хармония, помагайки ви да се съсредоточите върху производителността, а не върху преминаването от една платформа към друга.

Защо да се ограничавате с ChatGPT? Изберете ClickUp

Ако смятате, че ChatGPT е впечатляващ, ClickUp ще ви впечатли още повече.

Докато ChatGPT се отличава в генерирането на съдържание, ClickUp надхвърля тази способност, като автоматизира работните процеси, управлява задачите и свързва екипа ви чрез сътрудничество в реално време.

Независимо дали създавате проектни брифинги, проследявате крайни срокове или създавате ясни обобщения, ClickUp Brain предлага всичко това в една интуитивна платформа.

Готови ли сте за ъпгрейд? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и пренесете работния си процес на следващото ниво.