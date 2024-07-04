Как да използвате AI, ориентирана към човека, на работното място: Пълно ръководство

Изкуственият интелект революционизира глобалните работни процеси чрез автоматизиране на задачите и подобряване на вземането на решения.

Въпреки това, широко разпространеното му внедряване породи опасения за потенциална загуба на работни места и изчезване на човешкия елемент. За да се отговори на тези опасения, се появи нов подход към изкуствения интелект – такъв, който поставя хората на първо място.

При този подход, ориентиран към човека, AI инструментите се разглеждат като помощници и усилватели на човешките способности , а не като заместители.

Прочетете нататък, за да разберете повече за този подход към изкуствения интелект, фокусиран върху човека, да разберете значението му в днешния свят, движен от технологиите, и да разгледате как можете да го приложите на работното място.

Какво е изкуствен интелект, ориентиран към човека?

Човекоцентричната изкуствена интелигентност (HCAI) се фокусира върху подобряването на човешките способности чрез интегриране на автоматизация и генеративна изкуствена интелигентност в работните процеси.

Системите HCAI предефинират изкуствения интелект като съюзник, а не като конкурент. В своята същност HCAI е трансформираща технология, която дава приоритет на човека в рамките на изкуствения интелект, за да повиши производителността и ефективността. Учените са проучили различни дефиниции на HCAI, като най-известна е тази на Бен Шнайдерман:

HCAI се фокусира върху усилването, увеличаването и подобряването на човешката производителност по начини, които правят системите надеждни, безопасни и достоверни. Тези системи също така подкрепят човешката самоефективност, насърчават човешката креативност, изясняват отговорностите и улесняват социалното участие.

Значението на изкуствения интелект, ориентиран към човека, в днешния свят, движен от технологиите

Чрез запазване на човешкия контрол, AI, ориентирана към човека, се стреми да управлява системи, които са етични, прозрачни, надеждни и достъпни по целия свят.

Примерите за използване на изкуствен интелект, ориентиран към човека, обхващат различни индустрии:

Здравеопазване: Човекоцентричната изкуствена интелигентност анализира обширни данни за здравеопазването, за да идентифицира тенденции и модели. Чрез оценка на медицинската история на пациентите, медицински сканирани изображения и други клинични записи, човекоцентричната изкуствена интелигентност помага на здравните специалисти да поставят точна диагноза и да намалят диагностичните грешки.

Образователна индустрия: В областта на образованието изкуственият интелект, ориентиран към човека, помага на преподавателите да подобрят стратегиите си за преподаване, като посочва областите, които се нуждаят от подобрение. Изкуственият интелект, ориентиран към човека, анализира и данните за учениците, за да помогне на преподавателите да адаптират образователните курсове, така че да отговарят на нуждите и стила на учене на учениците. Той също така позволява на преподавателите да предоставят на учениците обратна връзка в реално време за техните силни страни и области, които се нуждаят от подобрение.

Човешки ресурси: Изкуственият интелект, ориентиран към човека, помага на отделите по човешки ресурси по целия свят да намалят влиянието на подсъзнателните предубеждения и да вземат решения за наемане на персонал въз основа на данни. HCAI анализира стотици автобиографии на кандидати, като изброява техните способности и опит в сравнение с съответните длъжности.

Финансовият сектор: Изкуственият интелект, ориентиран към човека, анализира финансови данни, рискове и портфейли, за да помогне на финансовите консултанти да предоставят персонализирани инвестиционни препоръки на физически лица и предприятия. В крайна сметка HCAI дава възможност на физическите лица и предприятията да вземат по-информирани финансови решения, да постигнат своите финансови цели и да осигурят финансовото си бъдеще.

Развлекателна индустрия: Изкуственият интелект, ориентиран към човека, работи под формата на препоръчителни двигатели на OTT платформи като Amazon Prime, Netflix и др. Те анализират вашите минали навици и предпочитания за гледане и съответно предоставят препоръки за уеб сериали и филми.

Маркетинг и реклама: Интелигентните Интелигентните AI хакове позволяват на марките да стартират по-персонализирани и целенасочени маркетингови кампании. HCAI анализира демографските данни, проблемите и предпочитанията на клиентите, за да идентифицира тенденции, да предскаже поведението на клиентите и да подбере персонализирани маркетингови послания.

Субекти, които допринасят за изкуствения интелект, ориентиран към човека

Следните елементи са от ключово значение в областта на изкуствения интелект и допринасят за цялостната концепция и развитие на изкуствения интелект, ориентиран към човека:

AutoAI: Автоматизираната изкуствена интелигентност (AutoAI) е процесът на автоматизиране на разработването на AI системи. Използвайки алгоритми и инструменти, AutoAI автоматизира всички етапи в процеса на разработване, вариращи от подготовка на данни и избор на големи езикови модели до внедряване на системата.

Съгласуваност на изкуствения интелект: Съгласуваността на изкуствения интелект е ключов аспект от изследванията в областта на безопасността на изкуствения интелект, който се фокусира върху гарантирането, че системите за изкуствен интелект са съгласувани с човешките ценности и цели. Това включва проектирането на системи за изкуствен интелект, които могат да следват конкретни инструкции и да разбират нюансите на човешките цели. Този тип управление на изкуствения интелект в крайна сметка създава безопасни, надеждни и етично съгласувани системи за изкуствен интелект.

Машинно обучение: Машинното обучение (ML) включва разработването на алгоритми и модели, които позволяват на компютрите да се учат от дадени данни и след това да откриват модели в новите данни по подобен начин, без да е необходимо допълнително програмиране. Чрез алгоритми ML разработва AI системи, които са способни да се адаптират към нова информация, да правят прогнози и решения и да подобряват производителността с течение на времето.

Обясним изкуствен интелект: Обяснимият изкуствен интелект включва разработването на системи за изкуствен интелект, които предоставят обяснения за своите решения и действия по начин, който средностатистическият потребител може да разбере. Чрез предоставянето на отговори за това как и защо се извършват операциите и изпълнението на процесите на системите за изкуствен интелект, обяснимият изкуствен интелект изгражда прозрачност и повишава доверието и разбирането между хората и системите за изкуствен интелект.

Изкуствен интелект и човешко взаимодействие: фундаменталната връзка

AI служи като мост, който прави взаимодействията ни с технологиите по-приятелски, ефективни и персонализирани. Един от най-добрите примери е AI, която променя начина, по който взаимодействаме със смарт устройствата и компютрите на работното място.

Как изкуственият интелект влияе върху взаимодействието между човек и компютър

Изкуственият интелект влияе и подобрява взаимодействието между човека и компютъра по различни начини и в различни области, като например:

Естествени комуникационни интерфейси: изкуственият интелект позволява по-интуитивни и разговорни взаимодействия с компютрите чрез гласови асистенти и чатботове. Гласовите асистенти като Siri, Alexa и Google Assistant позволяват на хората да изпълняват задачи и да имат достъп до информация, като използват команди на естествен език.

Разпознаване на жестове и изражения на лицето: AI позволява на компютрите да интерпретират човешките жестове и изражения на лицето, създавайки по-отзивчиви и интуитивни интерфейси. Например, технологии като функциите за отключване с лицево разпознаване на смартфоните и интерфейсите, управлявани с жестове в игровите конзоли, позволяват безпроблемно взаимодействие на човека с устройствата въз основа на физически жестове и изражения.

Предсказващи интерфейси: Чрез предсказване на действията на потребителите и предвиждане на намеренията им, изкуственият интелект оптимизира взаимодействията между хората и компютрите. Например, функциите за автоматично попълване в търсачките и предсказващият текст на смартфоните използват изкуствен интелект, за да предлагат думи въз основа на контекста и намерението и да помогнат за оптимизиране на работния процес

Допълнена и виртуална реалност: AI инструментите подобряват разпознаването на обекти и обогатяват AR и VR преживяванията за хората. Чрез създаването на по-реалистични, потапящи и интерактивни симулации, базирани на сценарии, усъвършенстваните AI алгоритми трансформират образователните, обучителните и развлекателните преживявания за хората.

Ролята на чатботовете за подобряване на потребителското преживяване

Друго важно приложение на изкуствения интелект, което оказва влияние върху взаимодействието между човек и компютър, са чатботовете. Чатботовете са компютърни програми, задвижвани от изкуствен интелект, които имитират човешкия език, за да взаимодействат с хората чрез текстови или гласови съобщения.

Чатботовете играят ключова роля в редица сектори, включително електронната търговия, образованието, здравеопазването и др. В тези сектори чатботовете подобряват потребителското преживяване чрез:

Персонализиране на преживяването: Чатботовете анализират потребителските данни, предпочитания и минали взаимодействия, за да персонализират бъдещите отговори и препоръки. Например, в електронната търговия чатботовете проверяват историята на покупките и прегледите на клиентите и съответно предоставят препоръки за продукти. По този начин чатботовете персонализират и подобряват пазаруването на клиентите и увеличават шансовете за реализация на продажби.

Предлагане на езикова поддръжка: В днешния все по-глобализиран свят много компании се нуждаят от взаимодействие с международни клиенти, които говорят различни езици. Чатботовете могат да комуникират на няколко езика и по този начин помагат на компаниите да предоставят поддръжка на клиентите на техния регионален език. По този начин чатботовете правят услугите на компаниите по-инклузивни и достъпни за клиенти от цял свят.

Намаляване на времето за изчакване: Чатботовете значително намаляват времето за изчакване на клиентите, като отговарят незабавно на запитвания от няколко клиента едновременно. Те работят 24/7, като предоставят навременна поддръжка дори извън работното време, като по този начин подобряват цялостното качество на обслужването на клиентите в различни часови зони.

Предоставяне на навременна информация за поръчките: Когато клиентите направят покупка, чатботовете могат да проследяват статуса на поръчките им и графиците за доставка и по този начин да им предоставят съответната информация в реално време. Като държат клиентите информирани, чатботовете елиминират необходимостта клиентите да взаимодействат с множество системи, за да проследяват поръчките си, и им помагат да спестят ценно време.

Улесняване на насрочването на срещи: Чатботовете улесняват насрочването на срещи, особено в сектора на здравеопазването. Чрез интеграция с календари и оценка на наличността на лекарите, чатботовете позволяват на клиентите да резервират удобна дата и час без човешка намеса. Чатботовете също изпращат напомняния за срещи, помагайки на клиентите да останат информирани и намалявайки вероятността да пропуснат среща.

Бонус: Как да хуманизирате съдържанието на изкуствения интелект!

Значението на визуализацията на данни и информация

Визуализацията на данни и информация опростява сложните набори от данни в лесноразбираеми визуални елементи като стълбовидни диаграми, кръгови диаграми и линейни графики. Инструментите за изкуствен интелект играят ключова роля в този процес, като позволяват на хората да разбират ефективно данните, спестявайки време и усилия, които иначе биха били изразходвани за навигация в сложни набори от данни.

Те също така дават възможност на хората да:

Разгледайте данните от различни гледни точки и придобийте по-задълбочено разбиране за тяхното съдържание и контекст.

Идентифицирайте скрити модели и тенденции в данните

Откривайте взаимоотношения между променливи, проследявайте промените във времето и идентифицирайте аномалии.

Разберете пречките в работните процеси и областите, в които има възможност за подобрение и оптимизация.

Предвиждайте пазарните тенденции, потребителските предпочитания и оперативните резултати и формирайте бъдещи стратегии в съответствие с тях.

Комуникирайте ясно заключенията на екипите и отделите в организациите и подобрете споделянето на знания между заинтересованите страни.

Предимства от използването на HCAI на работното място

Изкуственият интелект, ориентиран към човека, носи следните ползи на работното място:

Подобрява вземането на решения

Човекоцентричните AI инструменти подобряват вземането на решения на работното място. Тези инструменти анализират големи масиви от данни и предоставят информация, която подпомага процесите на вземане на решения, основани на данни. Информираните решения подобряват способностите за решаване на проблеми, стратегическото планиране, резултатите от проектите и общата производителност на работното място.

Повишава ефективността и производителността

Според проучвания, внедряването на HCAI подобрява производителността на работниците с 35,5%. Човекоцентричните AI решения автоматизират повтарящите се задачи и оптимизират работните процеси.

Чрез намаляване на грешките, свързани с повтарящи се ръчни процеси, решенията на HCAI подобряват ефективността. Те също така освобождават време за служителите и бизнес лидерите, което те могат да инвестират в работа с голямо въздействие, изискваща творческо и критично мислене и сътрудничество между отделите, като по този начин подобряват производителността на екипа.

Повишава благосъстоянието и удовлетворението

Човекоцентричните AI инструменти автоматизират монотонните задачи, намаляват изтощението и насърчават здравословния баланс между работата и личния живот. Те позволяват на служителите да се съсредоточат повече върху удовлетворяващите аспекти на работата си. Работата по ангажиращи и стимулиращи задачи създава чувство на удовлетворение и удовлетвореност от работата.

Позволява спестяване на разходи

Проучванията показват, че интегрирането на HCAI е позволило на отдела по човешки ресурси да спести 20%, а на оперативния отдел – 40% от съответните им бюджети.

Чрез автоматизиране на рутинните административни задачи, намаляване на нуждата от допълнителни човешки ресурси и оптимизиране на оперативните процеси, AI, ориентирана към човека, позволява на компаниите да намалят разходите, да спестят средства и да подобрят финансовите си резултати.

Как да използвате AI, ориентирана към човека, на работното място

Внедряването на AI, ориентирана към човека, може да има трансформиращо въздействие върху работното ви място.

Нека разгледаме как можете да го приложите на работното си място и да насърчите позитивна работна среда, ориентирана към човека:

1. Ангажирайте се и общувайте с екипа си

Първата стъпка при внедряването на HCAI на работното място е да обсъдите това с екипа си.

Това може да включва:

Обсъждане на причините за внедряване на HCAI на работното място и обяснение на предимствата, които тя може да предложи на вашата компания и екипа ви от служители.

Насърчавайте изразяването на несъгласие и признавайте загрижеността на служителите, като ги изслушвате активно и след това им предлагате подкрепящи решения.

Попитайте екипа си от служители за мнението им относно ефективното внедряване на HCAI на работното място.

Използвайте ClickUp Mindmaps за мозъчна атака и сътрудничество с вашия екип. По този начин можете да се уверите, че идеите на всички са чути и да насърчите единен подход към интегрирането на HCAI във вашите работни процеси.

Използвайте ClickUp Mindmaps, за да създадете мисловни карти, базирани на задачи, които ще стимулират мозъчната буря и сътрудничеството с вашия екип

Ето как това ви помага:

Планирайте и организирайте проекти и задачи в рамките на вашата организация за по-голяма яснота.

Лесно създавайте връзки между задачи, работни процеси и идеи, използвайки интуитивни възли с функция „плъзгане и пускане”.

Създавайте, редактирайте и изтривайте задачи директно и безпроблемно и оптимизирайте процесите си за управление на работния поток.

2. Обучавайте и предоставяйте обучение на екипа си

Обучението помага на вашия екип да се чувства уверен при използването на нови технологии като HCAI. То гарантира, че те знаят как да използват тези инструменти ефективно в ежедневната си работа, подобрявайки уменията си и комфорта си с технологията.

Тази подготовка улеснява преминаването на вашия екип към AI, ориентирана към човека, което им позволява да се възползват напълно от интеграцията на AI на работното място.

3. Извършете анализ на работния процес

Следващата стъпка в прилагането включва извършване на анализ на работния процес. Това ще ви помогне да идентифицирате задачи и процеси, които биха могли да се възползват от автоматизацията.

След като сте определили задачите, е важно да поставите краткосрочни и дългосрочни цели, за да гарантирате етично съобразено внедряване на работното място.

4. Изберете подходящия AI инструмент

