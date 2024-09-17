Как да задавате въпроси на AI: съвети от експерти за максимално използване на AI инструментите

Изкуственият интелект (AI) официално напусна научнофантастичните филми и се пренесе директно в електронните устройства от нашето ежедневие. 🤖

Благодарение на чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, като ChatGPT, получаването на отговори на всякакви въпроси е толкова лесно, колкото изпращането на SMS на приятел. Това е изключително полезно за генериране на идеи, провеждане на проучвания и изготвяне на всякакъв вид съдържание.

А най-хубавата част?

Времето за отговор. Обучението е незабавно.

Но ето как стоят нещата:

Ако искате да получите подходящи отговори, без да губите време, трябва да знаете как ефективно да задавате въпроси на AI. Не, това не е ракетостроене – просто трябва да знаете кои капани да избягвате и какви техники да използвате.

Ето къде се вписва този полезен наръчник.

А ако сте любопитни да научите повече за AI в по-широк контекст, ще се впуснем в подробности за това как работи и ще обсъдим етичните съображения и тези, свързани с поверителността. По този начин, когато избирате AI инструменти, ще знаете какво да търсите – например ограниченията на данните за обучение и обработката на данни.

Готови ли сте? Да започваме!

Разбиране на изкуствения интелект и как работи той

AI е област на компютърните науки, която създава роботи и компютърни системи, които изпълняват задачи, подобни на човешките, с по-голяма точност и за много по-кратко време. ⚡

Това се постига чрез различни клонове на AI, като:

Машинно обучение : Използва алгоритми и големи масиви от данни за създаване на модели за самообучение. Тези модели позволяват на компютърните системи самостоятелно да усвояват нови данни, да разпознават модели и да вземат решения.

Дълбоко обучение: Това подразделение на машинно обучение имитира човешкия мозък. Подобно на невроните в мозъка, то използва изкуствени невронни мрежи (набор от сложни алгоритми), за да се учи от огромни количества данни. Така че, ако захраните невронна мрежа с картинки на котки и кучета, тя ще се научи да разпознава други котки и кучета 🐱 🐶

Обработка на естествен език (NLP): Клон на AI, който учи компютрите и роботите да взаимодействат с човешкия език, точно както правим ние. AI може да разбира изговорени и написани думи, да ги интерпретира и да отговаря по начин, който има смисъл за нас.

Днес AI е синоним на мощните технологии, които захранват любимите ни приложения и машини. Популярните опции включват:

ChatGPT и ClickUp AI за за генериране на съдържание в отговор на нашите запитвания

Amazon , Netflix и Spotify за препоръчване на продукти, филми и песни въз основа на нашето поведение и предпочитания в миналото

Siri, Alexa и Google Assistant за разбиране и отговаряне на нашите гласови команди

Tesla за вземане на решения в реално време по време на шофиране

Чести грешки, които хората правят, когато задават въпроси на изкуствения интелект

Големите езикови модели (LLM) като ChatGPT на OpenAI са станали неразделна част от лесното изпълнение на лични и професионални задачи като писане на имейли, генериране на код и изготвяне на маркетингови планове. 📝Но ако тепърва започвате да използвате AI, вероятно ще допуснете много грешки и ще се разочаровате от отговорите. Ето защо е важно да знаете как да задавате въпроси на AI. За да избегнете неудобствата и да спестите време, ето някои често срещани грешки, които трябва да избягвате, когато задавате въпроси на AI.

1. Задаване на неясни въпроси

Макар AI инструментите да имат много усъвършенствани функции, четенето на мисли не е една от тях.

Качеството на отговорите, които получавате, е свързано с яснотата и подробността на въведената от вас информация. Ако въпросите ви са неясни или предоставената информация е неточна, очаквайте да получите отговори, които са общи, неточни или неприложими към това, от което се нуждаете.

Преди да натиснете „Изпрати“ на въпроса си, отделете малко време, за да обмислите какво искате да знаете, и включете колкото се може повече подходящи подробности (като цел, контекст и предпочитания). ✍️

2. Предоставяне на малко или никакъв контекст

AI инструментите често се нуждаят от контекст, за да разберат намерението зад даден въпрос. В противен случай ще получите технически правилни отговори, които са нерелевантни и неприложими за вас.

Задайте на AI инструмента въпроса си кой, какво, къде, кога и защо.

Да предположим, че се нуждаете от помощ при планирането на събитие. От решаващо значение е да посочите типа на събитието, мястото, датата и кои лица ще присъстват. Този контекст позволява на AI да адаптира предложенията си за места, дейности и логистика, за да отговори на уникалните нужди на вашето събитие.

3. Очакване AI да разбере веднага всеки път

Да очаквате AI да се справи от първия път всеки път е малко нереалистично – AI е умна, но не е съвършена.

Например, ако попитате AI за най-добрите практики в дигиталния маркетинг, може да получите отговор, който обхваща широк спектър от теми. Вместо да се разочаровате и да се откажете, вашата опашка насочва AI да стесни отговора си. 🎯

Това е като да зададете въпрос на приятел. Понякога ще трябва да промените въпроса си, да изясните конкретни точки или да добавите допълнителни подробности, за да получите нужната ви информация.

4. Непроверяване на фактите в резултатите

AI инструментите генерират отговори, използвайки набори от данни, по-големи от тези, с които човешкият мозък може да се справи наведнъж. Въпреки това, те все още могат да допуснат грешки, без да ви предупреждават, че не са сигурни.

Ако използвате AI, за да получите най-новите статистически данни за използването на интернет, тя може да ви предостави остарели данни, извлечени от ненадеждни бази данни. Трябва да проверите тези факти (с надеждни и актуални източници), за да се уверите, че са верни, преди да ги споделите с други.

Макар да звучи като много работа, това е много по-бързо, отколкото да търсите цялата тази информация сами.

Предизвикателства, пред които изкуственият интелект се изправя при предоставянето на отговори

Дори и да избегнете често срещаните грешки, които току-що обсъдихме, AI все пак има ограничения. Разбирането им може да ви помогне да управлявате и използвате по-добре отговорите, които получавате.

AI инструментите разчитат на данните, с които са били обучени, които може да не включват най-новата информация или тенденции.

Представете си, че искате да научите повече за най-новите устройства в областта на възобновяемата енергия. Ако последната актуализация на данните на AI е била преди шест месеца, тя може да пропусне последните открития или дискусии.

Добра идея е да проверите сами най-новите факти или да проверите кога AI е получило последно обновяване. Това гарантира, че няма да пропуснете нищо ново и ще можете да вземете решения, разполагайки с най-новата информация. 🧐

2. Способност за решаване на проблеми

Тъй като ефективността на AI зависи от данните, с които е обучена, тя може да има затруднения при творческото решаване на проблеми и отговаряне на сложни въпроси.

Например, ако помолите AI да изготви бизнес план, той може да генерира основен план въз основа на шаблоните и информацията в данните за обучение. Възможно е да не обхване някои ключови детайли, които са специфични за вашата бизнес идея. 💡

С оглед на това, обмислете да използвате AI, за да допълните вашия опит и креативност, а не да създавате всичко от нулата. Захранете го с колкото се може повече информация за вашата бизнес идея и усъвършенствайте отговора му с вашите прозрения и перспектива.

3. Алгоритмична пристрастност

Ако данните, използвани за обучение на AI, имат някаква пристрастност – умишлена или не – отговорите на AI ще отразяват това. Например, ако попитате AI за съвети относно наемането на персонал и тя е обучена на данни, показващи предимно мъже в ръководни позиции, тя може да предложи практики, които благоприятстват мъжете.

Инженерите по машинно обучение са отговорни за това, че данните за обучение не съдържат пристрастия. Въпреки това, като потребител, трябва да сте наясно с тази възможност.

Знаейки това, ще можете да оценявате отговорите на AI критично, да търсите пристрастия и да предоставяте обратна връзка (на AI модела и разработчиците) за внедряване на корекции.

Практически методи за това как да задавате въпроси на изкуствения интелект

Въпросите, които въвеждате в AI инструмента (известни още като подсказки), оказват влияние върху качеството на отговорите. Оптимизирането на тези подсказки (известно още като инженеринг на подсказки) значително подобрява резултатите ви.

Ето пет практични метода, с които да подобрите уменията си за задаване на въпроси и да получавате по-точни отговори.

1. Използвайте AI подсказки

Започването с основен въпрос в ново прозорец на чатбот е добър първи стъпка при задаването на въпроси на AI. Това работи добре за прости въпроси като „Коя е столицата на Франция?“ или „Какво е фотосинтезата?“.

Но какво да направите, ако трябва да формулирате задълбочени въпроси, но искате да ускорите процеса или не сте сигурни как да го направите? Използвайте шаблони за AI подсказки! 🤩

С ClickUp имате достъп до стотици опции, включително:

Още по-добре, използвайте ClickUp AI, който съдържа над 100 готови шаблона за всяка роля и случай на употреба. Например, за маркетинговата роля, шаблоните ви помагат да изготвите описания на продукти, да планирате събития, да създадете брифинги за кампании и много други.

2. Бъдете конкретни

За да избегнете общите отговори на AI, трябва да задавате конкретни въпроси. Това означава да включите колкото се може повече подробности, като целта на съдържанието, предпочитания стил на писане, формат на изхода (таблица, CSV, HTML), целева аудитория и конкретни указания за това, което трябва и не трябва да се прави.

Например, „Можеш ли да ми помогнеш да напиша имейл?“ е неясна молба. По-добър въпрос би бил: „Напиши професионален имейл до клиент, в който се извиняваш за забавянето на проекта. Спомени нашия ангажимент към качеството и предложи отстъпка за неудобството. Не обвинявай никого и не предоставяй прекалено много технически подробности.“

Колкото повече подробности предоставите, толкова по-точно AI ще може да определи и да ви даде точния отговор, от който се нуждаете. 📌

3. Предоставете достатъчно контекст

Освен да бъдете конкретни, предоставянето на контекст е друг начин да получите точни отговори. Можете да предоставите контекст, като:

Описание на конкретни сценарии: Вместо „Дайте ми някои идеи за съдържание за моя бизнес за грижа за кожата“, опишете сценарий: „Проектирам маркетингова кампания за екологични продукти за грижа за кожата, насочена към милениалите. Какви идеи за съдържание биха резонирали с моята аудитория?“

Примери: Вместо „Препоръчай ми някои добри книги“, можете да кажете: „Хареса ми да чета „Алхимикът“ и „Сидхарта“. Можеш ли да ми препоръчаш книги с подобни теми или стил на писане?“

Дайте на AI личност: Например: „Представи си, че си блогър, специализиран в евтини пътувания. Кои са петте ти най-предпочитани дестинации за евтини пътувания през 2024 г.?”

Конкретността е полезна, когато се нуждаете от помощ с персонализирани бизнес стратегии, персонализирани препоръки и отстраняване на технически проблеми. 🛠️

4. Използвайте кратък език

Избягвайте да използвате жаргон или сложни изрази, които могат да объркат AI – говорете просто. Това улеснява AI да разбере какво искате и да ви даде полезни отговори.

Например, вместо да питате „Какви са най-добрите практики за SEO, за да подобрите SERP класирането?“, можете да попитате „Как мога да направя така, че уебсайтът ми да се появява по-напред в резултатите от търсенето в Google?“.

Модифицираният въпрос използва прост език и се отказва от жаргона на SEO и SERP, за да предаде същата идея, и е по-вероятно да получи по-добър отговор.

5. Тествайте различни входни данни

Не забравяйте, че AI може да не отговори правилно от първия път.

И така, какво правите, когато приложите всички предишни техники, но все още не получавате желания отговор? Отговорът е прост – опитайте отново.

Това означава да преформулирате целия въпрос (да промените структурата му или да предоставите повече подробности) или да зададете допълнителни въпроси относно конкретни части от предишния отговор.

След като преминете през това няколко пъти, ще започнете да разбирате какво работи най-добре за различни приложения и случаи на употреба. 💪

Предимства на използването на AI

След като се научите да създавате ефективни подсказки, използването на генеративни AI инструменти като ChatGPT и ClickUp AI ви позволява да преодолеете блокадата на писателя и да създадете първи чернови за секунди.

Но ClickUp AI предлага още повече предимства:

Достъпност 24/7 на различни платформи: ClickUp AI е AI асистент, който е достъпен 24/7 чрез уеб, настолни компютри, Android и iOS приложения. Можете да получите помощ по всяко време и навсякъде – независимо дали работите до късно, сте в движение или превключвате между устройства.

Плавни работни процеси : Използвайте ClickUp AI, за да оптимизирате бизнес операциите и проектите, като преобразувате бележките от срещите в задачи, разбивате задачите на подзадачи и генерирате актуализации на състоянието на проектите.

Повишаване на производителността: ClickUp AI ClickUp AI повишава производителността , като ви помага бързо да намирате конкретна информация в големи масиви от данни и да обобщавате дълги документи и чат низове. Това ви освобождава време, за да се съсредоточите с екипа си върху сложни и творчески задачи 🙌

Преводи: Използвайте Използвайте функцията „Превод“ в ClickUp AI, за да създавате съдържание на около дузина различни езика.

Етични съображения и съображения, свързани с поверителността, при разговори с изкуствен интелект

AI има много предимства, но също така повдига етични въпроси и въпроси, свързани с поверителността. Ето какво трябва да знаете, за да се уверите, че използвате AI инструментите отговорно.

1. Ролята на HTTP бисквитките в изкуствения интелект

HTTP бисквитките са малки файлове, които се запазват на вашето устройство, когато посещавате уебсайтове. Те обикновено се използват, за да запомнят вашето поведение и предпочитания в миналото.

Те се въвеждат в AI приложения, които персонализират бъдещите взаимодействия на тези уебсайтове. Макар че това подобрява цялостното ви потребителско преживяване, то също така повдига въпроси, свързани с поверителността.

Данните, събрани от бисквитките, могат да бъдат използвани по начини, които не сте имали предвид. Да предположим, че често посещавате уебсайтове за здраве. Бисквитките ще съхраняват и използват тази информация, за да повлияят на рекламите и съдържанието, което виждате на други сайтове.

Някои от най-добрите начини да се противодейства на това са да научите повече за AI и политиките за поверителност на уебсайтовете, да ограничите или блокирате проследяващите бисквитки и редовно да изтривате бисквитките от вашето устройство.

2. Поверителност и сигурност на данните в приложенията за AI чатбот

Приложенията за чатбот често се нуждаят от достъп до лични данни, за да предоставят подходящи и полезни отговори. Споделянето на прекалено много информация обаче може да бъде рисковано, особено що се отнася до чувствителни данни.

Важно е да знаете как тези чатботове защитават и използват данните, които споделяте. Разбира се, много чатбот приложения използват силно криптиране и строги правила за защита на данните, за да защитят вашата информация и да предотвратят злоупотреба. 🔒

Но нивата на сигурност могат да варират, затова е по-безопасно да проверите политиките им за поверителност и да разберете какви разрешения давате.

По този начин можете да се възползвате от предимствата на AI, като същевременно запазите контрол над личната си информация и намалите риска от нарушаване на поверителността.

3. Загуба на работни места

С развитието си AI системите ще поемат задачи като виртуални асистенти, управление на социални медии, обслужване на клиенти и производство.

Според проучване, публикувано в Sage Journals, 14% от работниците вече са загубили работата си заради AI. Очаква се този процент да се увеличи, тъй като все повече компании планират да намалят работната си сила чрез използване на AI и други стратегии за автоматизация. 👀

Решението? Компаниите трябва да създадат програми за обучение, които да помогнат на екипите им да се адаптират и да постигнат отлични резултати с AI. Това може да означава инвестиране в човешки умения, които AI не може да възпроизведе, и обучение на служителите как да използват AI в работата си.

Междувременно служителите могат да разглеждат тази промяна като стимул да подобрят уменията си и да останат адаптивни. Участието в обучителни програми, предлагани от работодателите, или проучването на нови курсове в областта на технологиите е чудесно начало.

4. Енергийна консумация

Разработването и поддържането на голям AI изисква много енергия. Това поражда опасения относно приноса на AI към въглеродните емисии, които оказват негативно влияние върху околната среда. 🌱

С все по-голямата интеграция на изкуствения интелект в ежедневието ни, неговото въздействие върху околната среда става все по-трудно за пренебрегване. Но има начини да се намесим като разработчици и потребители на изкуствен интелект – като се застъпим за използването на възобновяеми енергийни източници в центровете за данни и за изследвания в областта на по-малко енергоемките модели на изкуствен интелект.

Постигането на значителен напредък в тази област ще отнеме време. Но можем да започнем разговора за изграждането на устойчиво бъдеще с изкуствен интелект още днес.

ClickUp Brain

ClickUp Brain е всеобхватно AI решение, предназначено да оптимизира работата чрез автоматизиране на задачите, предоставяне на незабавни отговори от фирмената база знания и подобряване на писането. То включва три основни инструмента: AI Knowledge Manager за задаване на въпроси за задачи, документи и хора; AI Project Manager за автоматизиране на актуализации и stand-ups; и AI Writer за бързо създаване на съдържание и отговори. ClickUp AI се интегрира в работните процеси и приложенията, подобрявайки производителността и съгласуваността.

ChatGPT

ChatGPT е езиков модел на изкуствен интелект, разработен от OpenAI, предназначен да генерира текст, подобен на човешкия, въз основа на получената информация. Той може да разбира и да отговаря на широк спектър от теми, което го прави полезен за отговаряне на въпроси, генериране на творческо съдържание, подпомагане при кодиране, писане и др. ChatGPT се захранва от усъвършенствана обработка на естествен език и се използва често за задачи като обслужване на клиенти, създаване на съдържание, наставничество и автоматизация в различни индустрии. Може да се интегрира в приложения, уебсайтове и работни процеси за повишаване на производителността.

Google Gemini

Google Gemini е семейство от големи езикови модели, проектирани да бъдат по-способни и по-общи от предишните модели. То може да обработва и генерира различни видове съдържание, включително текст, код, аудио, изображения и видео. Тази гъвкавост го прави подходящ за широк спектър от задачи и въпроси. Gemini е значителен напредък в AI технологията и се очаква да има значително влияние върху различни приложения.

Бъдещето на работата е по-умно с ClickUp AI

Да знаете как да задавате въпроси на AI се свежда до следното:

Задавайте правилните въпроси, за да получите най-добрите отговори от AI, и внимателно обмислете кои подробности да включите или да пропуснете. Това повишава вашата продуктивност, но също така поддържа поверителността и етичните въпроси под контрол. ✅

