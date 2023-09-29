20 подкаста за изкуствен интелект, за да научите повече за изкуствения интелект

AI е навсякъде около вас, от автоматизирани задачи във вашия софтуер за управление на проекти до интелигентни асистенти за писане, които улесняват създаването на съдържание. Съществува и технология, която улеснява кодирането и разработката на софтуер, както и AI инструменти за обработка на плащания за служители.

С усъвършенстването на технологиите, ние трябва да се адаптираме и да се научим как да използваме тези инструменти, за да подобрим бизнеса си. Но да разберем как да го направим в морето от AI инструменти може да бъде трудно. ?

Ето къде AI подкастите могат да ви помогнат. Водени от лидери в индустрията, журналисти и ентусиасти на AI, тези предавания предоставят информация за състоянието на AI, как работи и примери за реално приложение.

Отделете време по време на следващата си разходка, пътуване с кола, тренировка или почивен ден, за да послушате тези подкасти за изкуствен интелект. Ще научите за най-новите разработки в областта на изкуствения интелект и ще чуете как иноваторите използват изкуствения интелект, за да развиват бизнеса си. ✨

20-те най-добри подкаста за изкуствен интелект, които ще задоволят любопитството ви в тази област

Ето 20 от най-добрите подкаста за изкуствен интелект, които можете да слушате на сайтове като Spotify, Apple Podcasts и други. Научете повече за индустрията, възникващите промени и най-новите тенденции в машинно обучение. ?

С тези знания можете да използвате технологията, за да изградите по-успешен бизнес. От SaaS и маркетинг до разработка на софтуер и производителност, има безброй начини, по които изкуственият интелект може да ви направи по-ефективни.

1. AI в бизнеса

Emerj, компания за изследвания в областта на изкуствения интелект, излъчва седмичен подкаст с участието на основателя и водещия Даниел Фагела. Подкастът за изкуствен интелект се фокусира върху интервюта с лидери в областта на роботиката, дълбокото обучение и науката за данните.

Много от епизодите се фокусират върху това кои AI инструменти са експериментални и кои са доказали, че носят реална полза за бизнеса – независимо дали става дума за машинно обучение, наука за данните или практични AI опции.

Слушайте този подкаст за изкуствен интелект, за да научите повече за тенденциите в индустрията и начините за прилагане на изкуствен интелект във вашето стратегическо планиране. Освен това, разберете как да използвате промените, предизвикани от изкуствения интелект, за да развиете своя бизнес, независимо дали се занимавате с SaaS, разработка на софтуер или управление на продукти.

2. Подкастът за изкуствен интелект

Чрез AI Podcast

Ноа Кравиц е водещ на подкаста „The AI Podcast“ на NVIDIA, който разглежда влиянието на изкуствения интелект върху света около нас, като се фокусира върху хората и техните успешни истории. Покривайки изкуствения интелект във всичко – от изкуството и науката до бизнеса и екологията, този подкаст дава цялостна представа за това как предприемачите и новаторите използват изкуствения интелект днес.

Забележителни епизоди включват интервюта с технологични експерти от Google, Oracle и Deloitte. Изслушайте всеки епизод от подкаста или се потопете в тези, които са значими за вашата индустрия.

Независимо дали сте маркетинг мениджър в спортна фирма, преподавател в университет или логистичен мениджър, търсещ начини за използване на изкуствен интелект в доставките, има подкаст за изкуствен интелект, подходящ за вас.

3. Eye on AI

Eye on AI е двуседмичен подкаст за изкуствен интелект, който обхваща най-новите тенденции в компютърните науки и изкуствения общ интелект (AGI). Воден от кореспондента на New York Times Крейг С. Смит, подкастът използва изцяло журналистически подход, за да постави изкуствения интелект в контекста на реалния свят. ?️‍?️

Слушайте, за да разберете как бизнес лидерите използват AI, за да повишат производителността, да изграждат интерактивни разговори с клиентите и да автоматизират задачите. Освен това има няколко епизода, посветени на екзистенциалната заплаха от AI, така че можете да разберете какво означават промените в машинно обучение за вашия бизнес и как да се адаптирате.

4. Подкаст „AI Today“

За много бизнес собственици и технологични ентусиасти изкуственият интелект е нещо неясно. Водещите на AI Today Катлийн Уолч и Роналд Шмелцер представят нещата в перспектива с практични разяснения за изкуствения интелект в бизнеса. Слушайте поредицата AI Glossary Series, за да получите яснота по различни термини, свързани с изкуствения интелект, и какво означават те в реални сценарии.

В тях се интервюират експерти по изкуствен интелект и специалисти по данни, за да се задълбочи разбирането за функционирането на изкуствения интелект и значението му за бизнеса, лидерите на мнение и технологичните компании. Един от най-добрите епизоди е с Валерио де Стефано, експерт по изкуствен интелект, който обсъжда въздействието на изкуствения интелект върху работната сила.

5. Скептик по отношение на данните

Чрез Data Skeptic

Кайл Полич стартира подкаста Data Skeptic през 2014 г. Неговата цел е да преодолее сензационността и да подходи научно към твърденията за изкуствения интелект. По този начин можете да разберете кои инструменти и тенденции в областта на изкуствения интелект са наистина важни за вашия бизнес.

Епизодите обхващат всичко – от модели за изучаване на езици до невронни мрежи и бъдещето на изкуствения интелект. Един от любимите ни епизоди е с Dongho Kim от Prowler, в който се обсъждат изкуственият интелект и вземането на решения. Той е задължителен за лидерите, които се интересуват от пресечната точка между управлението на проекти и изкуствения интелект.

6. Говорещи машини

Чрез Talking Machines

Кейтрин Горман и Нийл Лорънс водят Talking Machines, подкаст, който излиза два пъти седмично, с нови епизоди в петък. Talking Machines е един от най-добрите подкасти за изкуствен интелект за хора, интересуващи се от машинно обучение. ?️

Макар да се фокусира върху технологията, която стои зад AI инструментите, подкастът също така подхожда към темата от човешка гледна точка. Епизодите обхващат теми като разнообразието в AI, отговорността и съображенията, свързани с труда, за бизнеса, който използва най-новите технологии.

7. Подкаст за изкуствен интелект

Воден от Тони Хоанг, подкастът „Artificial Intelligence Podcast“ има за цел да хуманизира изкуствения интелект, като го прави по-лесен за разбиране. Епизодите са кратки и приятни, обикновено под 10 минути, така че можете да ги слушате, дори когато се занимавате с натовареното ежедневие на вашия бизнес.

Много от епизодите са фокусирани върху най-новите новини в технологичната общност. Ще намерите и кратки обяснения за неща като това как работи роботиката, как правилата на изкуствения интелект могат да повлияят на вашата индустрия и какви умения за работа с данни ще ви бъдат необходими, за да използвате изкуствен интелект.

8. Гласове в AI

В свят, в който машините стават все по-важни – здравейте, каси за самообслужване и роботи за почистване на плажове – Voices in AI придава човешко лице на технологията.

Водещият Байрън Риз интервюира най-добрите умове в областта на изкуствения интелект и технологиите. От съоснователи на стартиращи компании до експерти по сигурност и етика, в този подкаст винаги има интересни разговори за актуални теми в днешния свят.

9. Подкаст на Лекс Фридман

Най-добрите подкасти за изкуствен интелект се водят от технологични експерти, които разбират от най-новите промени в индустрията за машинно обучение. Този подкаст с едноименното заглавие е сред най-добрите благодарение на експертизата на Лекс Фридман, изследовател в областта на изкуствения интелект в MIT.

Той е водил разговори с ентусиасти на изкуствения интелект, включително Илон Мъск, Сам Харис, Джо Роган и Джарон Ланиер. И макар че това изглежда като подкаст, посветен на машинно обучение, се обсъждат и други теми, свързани с науката за данните, изкуствения интелект и други нови технологии.

10. Подкастът TWIML AI

TWIML —известен още като This Week in Machine Learning—излиза с нови епизоди всеки понеделник и четвъртък. Воден от Sam Charrington, TWIML AI Podcast има за цел да създава практични идеи от най-новите технологии в областта на изкуствения интелект.

Като проектен мениджър, ще харесате епизодите, които се задълбочават в това как да използвате AI за автоматизиране на задачи и интегриране на данни, които правят вашите процеси безпроблемни. Софтуерните разработчици могат да слушат епизоди за модели за изучаване на езици (LLM), генеративна AI и програмно инженерство.

11. Практически AI

Practical AI се води от Крис Бенсън и Даниел Уайтнак, които интервюират експерти по изкуствен интелект и представят реални сценарии за най-новите технологии. Оживените дискусии обхващат теми като интересни приложения, векторни бази данни и правните последици от използването на изкуствен интелект.

Маркетолозите ще се насладят на подкаст епизоди, фокусирани върху това как AI може да ускори производството на съдържание, и дебати относно възможностите на LLM. Ентусиастите на софтуера могат да се насладят на епизоди за цялостно облачно изчисление и безсервърни GPU.

12. Hard Fork

Чрез The New York Times

Hard Fork е подкаст на New York Times, воден от Кевин Рус и Кейси Нютон. Подкастът има за цел да разясни най-новите развития в областта на изкуствения интелект. Помислете за този подкаст като за вашия източник на новини в областта на изкуствения интелект и всичко, свързано с машинно обучение и наука за данните. ?️

Като маркетинг мениджър можете да научите повече за взаимодействието между търсенето в Google и изкуствения интелект. Ще получите и представа за това как социалните медии се променят заедно с алгоритмите за изкуствен интелект.

За собствениците на фирми епизодите, посветени на нововъзникващите тенденции, новини и законодателство, могат да послужат като основа за стратегическо планиране.

13. DeepMind: Подкастът

Чрез Google

DeepMind е дъщерно дружество на Google и техният подкаст разглежда начините, по които изкуственият интелект променя света. Той е смесица от интервюта с водещи експерти в областта на изкуствения интелект и задълбочени анализи на самата технология.

Слушайте, за да научите повече за борбата за справедливост на изкуствения интелект за всички и как бизнес лидерите прилагат изкуствения интелект за решаване на големи предизвикателства. Ще чуете мненията на лидери в областта на геномиката, опазването на околната среда, маркетинга и роботиката.

14. Intel за изкуствения интелект

Подкастът на Intel AI представя различни гледни точки по отношение на обещанията на изкуствения интелект и настоящия му успех. Някои епизоди се впускат в невронауката и разглеждат как изкуственият интелект може да направи работниците по-продуктивни.

Други се занимават с изкуствения интелект в правителството, биомедицината и публичната политика. Настройте се, за да научите повече за справедливостта на изкуствения интелект, начините за използване на изкуствения интелект за данни и техниките за използване на технологиите за изграждане на по-добри процеси.

15. Изкуственият интелект и бъдещето на работата

Чрез PeopleReign

Дан Търчин, главен изпълнителен директор на PeopleReign, използва своя подкаст „AI and the Future of Work“ (Изкуствен интелект и бъдещето на работата ), за да обсъжда най-новите постижения и влиянието на технологиите върху работните места. Подкастът е особено интересен за хора, работещи в областта на човешките ресурси и информационните технологии, и обхваща теми като лидерство, регулации и иновации.

Подкастът постига баланс между ползите от изкуствения интелект и последствията за екипите. Слушайте го, за да разберете по-добре как изкуственият интелект може да повлияе на вашите служители и как вашата компания може да се адаптира, за да намали рисковете. ?‍?

16. The Bot Canon

The Bot Canon е по-различен тип подкаст за изкуствен интелект. Вместо да обхваща новини и тенденции в областта на изкуствения интелект, този подкаст използва изкуствен интелект, за да види как класически литературни произведения биха били написани от машина. Това е едно увлекателно потапяне в работата на изкуствения интелект, което ще се хареса на авторите на съдържание и литературните ентусиасти.

Всеки епизод се фокусира върху различно литературно произведение. Някои популярни епизоди включват AI версии на „Хобитът“, „Чарли и шоколадовата фабрика“ и „Братя Карамазови“. Този забавен, кратък подкаст ще ви накара да се замислите за предимствата на AI спрямо човешката креативност.

17. Вдъхновено от мозъка

Чрез Brain Inspired

Brain Inspired е друг интелектуален подкаст, който се впуска в връзките между неврологията и изкуствения интелект. Като професионалист в индустрия, която използва изкуствен интелект, използвайте този подкаст, за да пишете по-добри алгоритми и да измисляте нови продукти или проекти.

Епизодите в подкаста обхващат всичко – от ранния език и когнитивните способности до психологията и философията на паметта. Научете как да бъдете по-добър лидер, как да създадете по-добри системи за обучение във вашата компания и начини да подкрепите различни типове учащи в екипа си.

18. Вярваме в машините

In Machines We Trust е подкаст, предоставен ви от MIT Technology Review. Потапяйки се в значението на изкуствения интелект, този подкаст изследва технологиите в десетки области, включително чатботове, инструменти за обработка на естествен език и разширения за Chrome за изкуствен интелект.

Интересни епизоди включват един, който разказва как едно лозе използва AI, за да подобри своите вина, и как магазините за търговия на дребно използват AI, за да предотвратят измами.

Епизодите разглеждат примери за ежедневна употреба, което дава осезаемо усещане за технологията и улеснява вас, като бизнес лидер, да намерите начини да използвате инструментите сами. ?️

19. Докладът ChatGPT

Докладът ChatGPT е подкаст с кратки 10-минутни епизоди, които обхващат последните новини в света на чатботовете. Водени от Райън Колиър и Бен Майерхофер, ще научите повече за инициативите на OpenAI, алтернативите на ChatGPT и какво се случва в областта на изкуствения интелект.

20. Аз, себе си и изкуственият интелект

Чрез MIT Sloan Management Review

„Me, Myself, and AI“ е друг подкаст на MIT, този път създаден от MIT Sloan Management Review. Аудио сериалът има за цел да разкрие защо само 10% от компаниите, които използват изкуствен интелект, в крайна сметка постигат успех.

Този подкаст за изкуствен интелект се фокусира върху интервюта с големи промени, включително лидери от Airbnb, Duolingo и Pinterest.

Епизодите включват дискусии за вземането на решения, сигурността на данните и развитието на таланти. С широк фокус, тук има нещо за всеки бранш, независимо дали се занимавате с маркетинг, човешки ресурси, ИТ или мениджмънт.

Започнете с ClickUp AI

Използване на ClickUp AI за създаване на кратко описание на проект

Търсите начини да използвате AI в бизнеса си? Опитайте ClickUp AI, дигитален асистент, създаден да улесни всичко – независимо дали се занимавате с управление на проекти, разработка на софтуер, маркетинг или друга област.

С стотици доказани инструменти за различни случаи на употреба, има толкова много различни начини да използвате ClickUp AI.

Асистентът ускорява писането на бюлетини, имейли и презентации за екипите по продажбите. Маркетинг екипите могат да създават публикации в социалните медии, статии в блогове и казуси за част от времето, благодарение на AI Writing Assistant.

Продуктовите и инженерните екипи използват AI инструмента, за да проектират проучвания за тестване от потребители и да пишат документи като Product Requirements Documents (PRDs). Проектните мениджъри го използват, за да автоматизират задачи, да управляват графици и да създават прозрачност за целия екип. ?

Използвайте изкуствения интелект за вашия бизнес

От подкасти за машинно обучение до предавания, които обхващат тенденциите в AI и как иноваторите използват най-новите технологии, за да развиват бизнеса си, възможностите за учене са безкрайни. С тези AI подкасти със сигурност ще откриете нови идеи и начини да използвате AI, за да постигнете целите си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как изкуственият интелект може да изведе вашия бизнес на ново ниво. С функциите за изкуствен интелект на ClickUp можете да автоматизирате задачи, да пишете ново съдържание за секунди и да разработвате оптимизирани процеси.

Независимо дали работите в маркетинга, продажбите, разработката или друг отдел, има примери за приложение, които ще ви помогнат да постигнете нови нива на успех. ?