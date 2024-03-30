15 умни трика за Salesforce за оптимизиране на процесите по управление на бизнеса

Salesforce използва изкуствен интелект и други трансформиращи технологии, за да оптимизира работните процеси и да подобри производителността на вашите екипи по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Платформата помага на маркетинговите специалисти да създават персонализирани кампании и да определят оптималното време за публикуване. А на екипите по продажбите предлага функции за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), които им помагат да проследяват потенциалните клиенти и да управляват своите продажбени канали.

За да извлечете максимална полза от Salesforce, обаче, трябва да се запознаете подробно с неговите възможности и да приложите някои изпитани съвети и най-добри практики.

За тази цел ще споделим 15 най-добри трика за Salesforce, които ще изведат управлението на вашия бизнес на ново ниво и ще отключат безпрецедентна продуктивност.

Автоматизирайте и оптимизирайте процесите с 15 експертни трика за Salesforce

Събрахме 15 експертни трика за Salesforce, които ще ви помогнат да разкриете пълния потенциал на платформата и да станете истински супер потребител, независимо от размера и отрасъла на вашия бизнес. ✨

1. Трик за източника на потенциални клиенти

За да генерират потенциални клиенти и да повишат видимостта на марката, маркетинговите екипи често прилагат маркетингови комуникационни стратегии, включващи множество маркетингови канали. Въпреки това е важно да разберете възможностите за генериране на потенциални клиенти на всеки канал, за да можете да оптимизирате маркетинговите си усилия и да разпределите ресурсите си правилно.

Salesforce предлага най-доброто решение за проследяване и управление на потенциални клиенти – функцията Lead Source . Независимо дали чрез SEO, препоръки в социалните медии или от уста на уста, платформата ще ви предостави подробна информация за това как и къде потенциалните клиенти откриват вашите продукти или услуги. 🔍

Определянето на произхода на потенциалните клиенти ви позволява да максимизирате маркетинговите си усилия, като удвоите инвестициите си в най-продуктивните канали. Можете също да разработите стратегии за ремаркетинг кампании, предназначени за канали, които генерират по-малко потенциални клиенти от очакваното.

2. Трик за проследяване на конверсията на потенциални клиенти

Времето за превръщане на потенциални клиенти се отнася до времето, необходимо за превръщането на потенциални клиенти в реални клиенти. Тази информация предоставя на всеки търговски представител информация за тенденциите в поведението на клиентите, като например пиковите периоди на покупки, които са от съществено значение за точното прогнозиране на продажбите. 🔮

Salesforce е мощен инструмент за проследяване на клиенти и потенциални клиенти. Той помага на търговските представители да проследяват данните за превръщането на потенциални клиенти, което им позволява да определят точно пиковите моменти за превръщане. С тази информация търговските екипи могат ефективно да усъвършенстват своите стратегии и да разпределят ресурсите си, за да се възползват от оптималните възможности за превръщане.

3. Трик за таблото

За екипите по продажби и маркетинг е от съществено значение да са в крак с данните, свързани с клиентите, и ключовите показатели за ефективност (KPI) на продажбите, за да стимулират растежа и да постигнат целите за продажби. В миналото екипите трябваше да се борят с електронни таблици и отчети за исторически тенденции, за да получат информация за данните за продажбите, което се оказа тромаво и се отрази на общата ефективност.

За щастие, таблата на Salesforce улесняват проследяването на важни показатели, като предоставят бърз визуален преглед на ефективността на тръбопровода , тенденциите в продажбите и възможностите за превръщане на потенциални клиенти чрез интуитивни диаграми и графики. 📊

Функцията за филтриране на платформата допълнително подобрява видимостта, като позволява на потребителите да се фокусират върху най-релевантните данни и да вземат информирани решения с увереност.

4. Трик „Web-to-lead“

Маркетинг екипите често използват силата на онлайн каналите, като уебсайтове или целеви страници, за да генерират потенциални клиенти. Един от основните методи за това е интегрирането на уеб формуляри в целевите страници или уебсайтовете. 🕸️

Уеб формулярите са портали за генериране на лийдове, които събират важна информация от посетителите, включително данни за контакт, демографски данни и предпочитания за продукти. Тези данни често служат като основа за стратегиите за взаимоотношения с клиенти на екипите по продажби и маркетинг.

Създаването и внедряването на тези уеб формуляри е лесно. С само няколко кликвания потребителите на Salesforce могат да проектират формуляри за събиране на релевантна информация от посетителите и да ги вградят в своите уебсайтове.

Данните от уеб формулярите ще се прехвърлят директно в Salesforce CRM, което ще улесни квалифицирането на потенциалните клиенти в Salesforce и бързото им прехвърляне към търговските представители за последващи действия.

5. Трик за автоматизация

Чрез автоматизиране на повтарящи се и досадни задачи, като създаване на задачи и изпращане на известия, фирмите могат да освободят ценно време за по-стратегически дейности, като търсене на потенциални клиенти или поддържане на отношения с клиенти. 🐣

Salesforce служи като надежден инструмент за автоматизация на продажбите и маркетинга. По-специално, Process Builder на Salesforce ви позволява да конфигурирате тригери на платформата, за да автоматизирате:

Актуализирайте записите

Изпращайте известия, когато потенциален клиент прояви интерес

Създайте задачи за проследяване за екипа по продажбите въз основа на конкретни действия, предприети от клиенти или потенциални клиенти.

6. Трикове за интеграция с LinkedIn Sales Navigator

Отличен начин да подобрите възможностите на Salesforce за проучване на потенциални клиенти е да го интегрирате с LinkedIn Sales Navigator.

Sales Navigator е платформа, която предлага усъвършенствани филтри за търсене и алгоритми за точно определяне на потенциални клиенти сред вашите целеви контакти, идентифициране на техните предпочитания и интереси и препоръчване на потенциални клиенти.

Свързването на Salesforce с LinkedIn Sales Navigator ви позволява да получите достъп до информацията за вашите потенциални клиенти в LinkedIn, без да напускате Salesforce. С информация за профилите на потенциалните клиенти можете да създадете персонализирани стратегии за контакт, базирани на техните интереси.

Можете също да използвате платформата за съобщения InMail на LinkedIn, за да взаимодействате с потенциалните си клиенти в Salesforce.

7. Трик за редактиране в режим онлайн

Екипите по маркетинг, продажби и обслужване на клиенти понякога се сблъскват с несъответствия в данните за акаунти или контакти при създаването на документи като отчети за продажби или бизнес разходи.

Всякакви опити за коригиране на такива грешки изискваха отваряне на отделна страница за редактиране и ръчно търсене на раздела с несъответствието. Този процес беше тромав и отнемаше много време, тъй като членовете на екипа често трябваше да преминават между няколко страници, за да направят само няколко малки корекции.

Salesforce реши този проблем, като въведе функция, наречена вградено редактиране. След като я активирате, потребителите могат просто да кликнат върху полето в страницата с записите на Salesforce, което трябва да бъде актуализирано, да направят необходимите промени и да запазят промените – всичко това, без да напускат екрана с записите.

8. Трик с разширение за Chrome

Интеграцията на Salesforce с Google Chrome осигурява видимост в реално време на най-добре конвертиращите се потенциални клиенти, акаунти и възможности, и всичко това от удобството на вашия браузър.

Например, разширението Salesforce Inspector позволява задълбочен анализ и редактиране на записите. Междувременно Salesforce Navigator for Lightning разполага с мощна лента за търсене, която ви позволява да търсите записи и файлове, съхранени във вашите Salesforce акаунти, директно от вашия Chrome браузър.

9. Трик за създаване на отчети

Екипите по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти редовно съставят KPI отчети, в които подробно се описват основни показатели като приходи от продажби, ефективност на кампаниите и оценки за удовлетвореността на клиентите.

Тези доклади за тенденциите са важен ориентир, който предоставя информация за напредъка на екипа по отношение на превръщането на потенциални клиенти в реални и постигането на продажбените цели. Те също така идентифицират възможности за растеж, като подчертават областите, в които кампаниите и продажбените процеси могат да бъдат подобрени.

Удобният за ползване инструмент за създаване на отчети на Salesforce опростява процеса на генериране на отчети. С CRM, който предоставя достъп до информация за потенциални клиенти и клиенти в реално време, можете лесно да приложите филтри, за да изберете подходящи показатели за включване.

Освен това, опциите за визуализация на платформата – диаграми, графики и таблици – улесняват интерпретирането на данните, позволявайки на екипа по продажбите да различи резултатите на потенциалните клиенти и моделите на поведение на клиентите. 📈

След като генерират отчети за исторически тенденции с подходящи диаграми и графики, ръководителите на екипи могат да използват центъра за сътрудничество на Salesforce, Salesforce Chatter, за да споделят документите с членовете на екипа си.

10. Трик за интеграция

Освен LinkedIn Sales Navigator и Google Chrome, Salesforce се свързва с много други приложения, за да централизира и оптимизира работата ви. Една интеграция, която си заслужава да се отбележи, е ClickUp – всеобхватна платформа за продуктивност, известна с функциите си за управление на проекти и задачи, поставяне на цели и сътрудничество.

Интегрирането на Salesforce с ClickUp включва използването на партньор за интеграционни услуги (ISP) като Zapier. След свързването, тази интеграция подобрява възможностите на двете платформи, като същевременно запазва техните отличителни функционалности.

Можете безпроблемно да синхронизирате данни между ClickUp и Salesforce, за да елиминирате изолираната информация и превключването на контекста. Когато Salesforce идентифицира възможности, изискващи последващи действия, ClickUp автоматично генерира съответните задачи. ✅

Тези задачи могат да бъдат кодирани с цветове според приоритета им и да бъдат възложени на различни членове на екипа с подходящи крайни срокове. След това напредъкът на всяка задача може да бъде проследяван в ClickUp до нейното завършване.

Интегрирайте Salesforce с ClickUp, за да синхронизирате данни и да създавате задачи автоматично.

11. Трик за глобално търсене

Понякога организациите се нуждаят от намиране на конкретни записи или подробности за акаунти, за да отговорят на запитвания на клиенти или да проследят потенциални клиенти. Преди появата на софтуерни решения като Salesforce това беше труден процес, който включваше ръчно пресяване на множество записи, за да се намери един акаунт.

Salesforce се справя с това предизвикателство с мощна функция за глобално търсене. След като въведете търсените запитвания, като например заявка за подробности за акаунта в Salesforce за потенциални клиенти в определен регион, функцията за глобално търсене ще ви помогне да проследите данните от вашата CRM система.

Този интелигентен инструмент незабавно извлича критични данни, включително акаунти, потенциални клиенти и възможности, като гарантира, че потребителите имат необходимата информация на разположение. 🌐

12. Трик за имейли, базиран на изкуствен интелект

Освен използването на уеб формуляри на целевите страници, маркетинговите екипи използват имейл маркетингови кампании, за да генерират потенциални клиенти. От друга страна, екипите по продажбите разчитат на имейл кампании, за да проследят квалифицираните потенциални клиенти и да сключат сделки, докато обслужването на клиенти използва имейли, за да отговори на често срещани проблеми на клиентите.

Salesforce представи Einstein AI, новаторска функция, която революционизира управлението на комуникацията с клиентите.

Einstein AI помага на екипите при изготвянето на шаблони за имейли, теми и заглавия, като оптимизира съдържанието, за да резонира с получателите. Той също така персонализира времето за изпращане, за да гарантира, че получателите получават имейл известия, когато е най-вероятно да се ангажират. ⏲️

13. Трик за мобилно приложение

Приложението Salesforce ви позволява да сте информирани и проактивни с известия в реално време за потенциални клиенти и актуализации, които се доставят директно на вашето мобилно устройство. 📲

Освен това, офлайн функционалността на приложението позволява на потребителите да продължат да работят с CRM без интернет връзка. Промените, направени офлайн, се синхронизират и запазват автоматично, след като интернет връзката бъде възстановена, което гарантира точността на данните и непрекъснатостта на работата.

14. Трик за сегментиране на потенциални клиенти на базата на изкуствен интелект

Успехът на маркетинговите кампании често зависи от насочването към потенциални клиенти, които са най-склонни да се ангажират и да се превърнат в реални клиенти. Идентифицирането на такива потенциални клиенти обаче може да се окаже като търсене на игла в купа сено. 🪡

Маркетинг облакът на Salesforce предлага решение с функции за сегментиране на потенциални клиенти на базата на изкуствен интелект. Този инструмент анализира поведението, взаимодействията и демографските данни, за да категоризира потенциалните клиенти в различни сегменти въз основа на общи характеристики. В резултат на това маркетолозите могат да адаптират кампаниите си, за да отговорят на нуждите на всеки сегмент, като по този начин увеличават вероятността за превръщане на потенциалните клиенти в реални.

15. Трик за дедупликация на данни

Дублираните записи представляват значително предизвикателство за целостта на данните, тъй като изкривяват важни показатели като процент на конверсия, продуктивност на продажбите и ефективност на потенциалните клиенти. Те могат да доведат до неточни анализи, погрешни стратегии и разочаровани търговски представители и клиенти.

Salesforce решава проблема с дублиращите се данни с помощта на функцията за правила за дублиране и компонента „Потенциални дубликати“.

Функцията за дублиране на правила предотвратява излишната информация, като не позволява на потребителите да въвеждат дублирани данни. Ако открие прилики между новите записи и съществуващите данни, тя автоматично предупреждава потребителя, като го подканва да прегледа записите, преди да продължи.

Междувременно компонентът „Потенциални дубликати“ идентифицира дублиращите се записи и позволява на потребителите автоматично да обединяват тези записи в CRM системата.

Ограничения на Salesforce

Въпреки че Salesforce е мощен инструмент за подпомагане на продажбите и водещо CRM решение с уникални възможности, той има и някои ограничения. Макар и триковете, описани по-горе, да подобрят вашето преживяване с Salesforce, е важно да сте наясно с предизвикателствата, с които може да се сблъскате при използването на платформата.

Ето някои повтарящи се проблеми, които потребителите на Salesforce са отбелязали през годините:

1. Крива на обучение

Разширените функции на Salesforce могат да бъдат нож с две остриета. Новите потребители, особено тези с ограничен опит в използването на CRM системи, често срещат затруднения при навигирането в интерфейса на платформата.

2. Ценова структура

Често срещана жалба сред потребителите на Salesforce е високата цена на лицензионните такси и допълнителните разходи, свързани с достъпа до разширени функции. Тези такси представляват значителна пречка за стартиращи и малки предприятия, което може да ги възпрепятства да използват платформата. 💰

3. Време за зареждане

Забележително ограничение, за което съобщават някои потребители, е склонността на платформата да работи бавно, което може значително да наруши ефективността и производителността на работния процес.

ClickUp: алтернативен инструмент за управление на CRM и продажби

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и бизнес, идеално подходящ за маркетингови агенции и търговски екипи от всякакъв мащаб. Функциите му за управление на задачи, сътрудничество в реално време и автоматизация го правят перфектна алтернатива на Salesforce.

В тази секция ще разгледаме подробно инструментите и функциите на ClickUp и ще ви покажем как да използвате платформата, за да оптимизирате вашите маркетингови, продажбени и CRM операции.

1. ClickUp CRM

Ако търсите решение, което да ви помогне да приложите стратегиите си за взаимоотношения с клиентите до съвършенство, ClickUp CRM ще отговори на всички ваши изисквания!

Платформата служи като централно хранилище на цялата информация за вашите потенциални клиенти и клиенти и ви позволява да я управлявате с над 10 персонализирани изгледа, като списък, таблица и табло.

Проследявайте вашите продажби и взаимодействия с клиенти с персонализирани изгледи в ClickUp CRM.

CRM функциите на ClickUp са идеални за бизнеса, базиран на услуги и продукти. Вземете например функцията Custom Forms на платформата, която позволява на потребителите да създават уеб формуляри, които могат да се използват за събиране на важни данни за потенциални клиенти и клиенти и лесно да ги интегрират в CRM системата на компанията.

Освен това, ClickUp Dashboards служат като контролен център за всички ваши продажби и CRM операции. Те ви позволяват да визуализирате и анализирате вашите продажби и данни за клиентите с над 50 кръгови, линейни и лентови диаграми и персонализирани отчети.

Следете продажбите си, генерираните приходи, дейността по продажбите и много други с персонализирани отчети и табла в ClickUp CRM.

2. Автоматизации на ClickUp

ClickUp Automations повишава производителността и оптимизира работните процеси, като ви позволява да поставите рутинните, повтарящи се и ръчни задачи на автопилот!

За да използвате тази функция, определете тригер и въведете действието, което искате ClickUp да изпълни, когато тригерът се задейства. Например, тригер може да бъде потенциален клиент, който взаимодейства с уеб формуляра на вашата начална страница, а действието може да бъде ClickUp автоматично да изпрати имейл, за да го запознае с вашия продукт.

Ако имате ограничен опит с автоматизирането на задачи, ClickUp е на Ваша страна! Той предлага над 100 предварително създадени автоматизации за автоматично възлагане на задачи, изпращане на напомняния за крайни срокове и актуализиране на статуса на задачите въз основа на приоритета.

Създайте персонализирани автоматизации, които се задействат въз основа на тригери и условия по ваш избор в ClickUp.

3. Шаблони на ClickUp

ClickUp предлага над 1000 готови шаблона за продажби, маркетинг, финанси, управление на проекти и практически всякакви други бизнес приложения!

Препоръчваме шаблона ClickUp CRM, ако искате да избегнете изграждането на CRM система от нулата. Шаблонът ви предоставя всички инструменти, от които се нуждаете, за да управлявате вашия продажбен процес, да квалифицирате потенциални клиенти и да изградите трайни взаимоотношения с клиентите. Използвайте неговите персонализирани полета, за да визуализирате и организирате данните за клиентите, и персонализираните статуси, за да следите напредъка на вашите сделки и взаимоотношения.

Управлявайте клиенти, продажбени канали, задачи за действие и други с шаблона ClickUp CRM в изглед „Списък“.

ClickUp разполага и с шаблони, които помагат на мениджърите по продажбите и техните екипи да създават важни документи като планове за продажби и отчети за продажби за нула време. 📃

Например, шаблоните за продажбени планове на ClickUp позволяват на екипите по продажбите да очертаят цели, графици и стратегии за постигане на целите.

Освен това, шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp улеснява документирането на важни показатели и индикатори за ефективност, като позволява на потребителите да визуализират тенденциите в поведението на клиентите чрез диаграми.

Използвайте шаблона за отчет за продажбите на ClickUp, за да проследявате резултатите и напредъка в продажбите.

4. Интеграции на ClickUp

Въпреки че ClickUp е по природа мощен, можете да подобрите още повече неговата функционалност, като се възползвате от неговите широки възможности за интеграция. С интеграциите на ClickUp потребителите могат да се свързват с над 1000 инструмента, включително CRM платформи като HubSpot, директно или чрез приложения за интеграция на трети страни като Zapier.

Интегрирането с приложенията, които използвате всеки ден, улеснява синхронизацията на данните и ви позволява да централизирате работата си в ClickUp. Например, свързването на ClickUp с Google Drive ви позволява да търсите, създавате и прикачвате отчети и други документи към Drive на компанията, без да напускате ClickUp!

Подобрете управлението на бизнеса с ClickUp: най-добрата алтернатива на Salesforce

Salesforce е мощен съюзник в управлението на бизнеса, предлагащ функции за оптимизиране на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти. Успехът в Salesforce обаче е непрекъснат процес. Редовните актуализации, триковете за Salesforce и непрекъснатото обучение са от жизненоважно значение за извличане на пълния му потенциал.

Можете също да оптимизирате и автоматизирате продажбите, маркетинга и бизнес операциите си с ClickUp, най-добрата алтернатива на Salesforce. ⚡

От стабилна CRM система и мощни възможности за автоматизация до усъвършенствани функции за управление на задачи и опции за безпроблемна интеграция – ClickUp има всичко необходимо, за да постигнете успех и устойчиво развитие на вашия бизнес. Затова регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно!