Резюме на „Мениджърът за една минута“: Златни съвети от книгата

Какво отличава един велик мениджър от останалите? Това е въпросът, на който се опитва да отговори главният герой в „Мениджърът за една минута“.

След като се натъква на титулярния „едноминутен мениджър“, той осъзнава, че е възможно да има всичко – отлични резултати, продуктивни и доволни служители и баланс между работата и личния живот. Той се обръща към мениджъра, за да научи как да постигне тази свята троица на мениджърското съвършенство, и това е основната тема на книгата. ⏱️

Написана през 1982 г. от Кен Бланчард и Спенсър Джонсън, тази кратка фикционална история разкрива изпитаните техники на изключителни лидери, като подчертава как да извлечете максимума от вашия екип с минимални указания.

Ако нямате много време, прочетете нашето резюме на „Мениджърът за една минута“ и открийте основните му идеи. Прочетете до края и ще разгледаме как да приложите тези принципи в ClickUp, безплатно решение за управление на проекти, което ви помага да следвате философията на книгата.

Резюме на книгата „Мениджърът за една минута“ на един поглед

Нека започнем от самото начало: Историята на „Едноминутният мениджър“ ни запознава с един млад мъж, който търси ефективен мениджър, от когото да се учи. Повечето мениджъри, които познаваше, бяха или строго ориентирани към резултатите, или просто управляваха хора. Неговата цел беше да намери човек, който да балансира и двата аспекта и, което е по-важно, да е готов да сподели знанията си.

След като се натъква на мениджър, който отговаря на това описание, той му прави посещение. В началото младият мъж е смаян от очевидно странното поведение и практики на мениджъра. Например, мениджърът изглежда сериозен и рядко говори със своите служители. Въпреки това, той успява да ги държи доволни и да постига постоянно положителни резултати. 🤔

На младия мъж този стил на управление му се струваше неестествен. Едва по-късно, след като разговаря с трима от служителите на мениджъра, мъжът разбра защо го наричат „Мениджърът за една минута“ и какво го мотивира.

Всеки от служителите сподели важна тайна на „Мениджърът за една минута“, която е в основата на книгата. Нека разгледаме трите тайни, считани за трите техники на ефективното управление, по-долу:

1. Едноминутни цели

Първият член на персонала, с когото младият мъж разговаря, беше г-н Тренел. Той разкри, че мениджърът винаги се уверява, че всички са на една и съща вълна, когато става въпрос за отговорности. 📖

След като мениджърът и служителят се споразумеят за това, което трябва да се направи, на последния се възлага задачата да напише целите. Всяка цел заема общо една страница и включва не повече от 250 думи, което изисква само една минута четене.

За да определят приоритетите за тази едноминутна цел, служителите и мениджърът използват правилото 80–20 или принципа на Парето, според който 80% от резултатите произтичат от 20% от усилията на екипа. Целта е да се фокусираме върху тези 20%, което обикновено води до по-малко високоценни цели в сравнение с хаотичен набор от задачи.

Едноминутните цели работят, защото мениджърът определя и ясни стандарти за измерване на производителността на служителите. Това не оставя място за несигурност и позволява на всеки член на екипа да оцени резултатите си през деня.

2. Едноминутни похвали

Следващият ни служител е г-н Леви. Той сподели, че мениджърът наблюдава отблизо всеки, който е нов в компанията. Идеята не е да се контролират служителите, а да се даде възможност на мениджъра да забележи, когато правят нещо правилно, и веднага да ги похвали.

Никой не трябва да губи време в разговори – едноминутната похвала е кратка и ефективна. Мениджърът:

Отнема само няколко минути, за да се предоставят конкретни подробности за това, в което служителят се е отличил.

Споделя положителни отзиви за това как действието предлага трайна полза за компанията.

Направете кратка пауза, за да оставите комплиментът да подейства – за да не звучите механично или неискрено.

Завършете похвалата, като насърчите служителя да продължи да работи добре.

От друга страна, обикновеният мениджър просто би изчакал годишната оценка на представянето, за да сподели положителната обратна връзка. Това не е толкова ефективно, защото служителят може да забрави всичко за действието, което трябва да бъде подкрепено. 😅

3. Едноминутни порицания

Последният човек, с когото мъжът разговаря, е г-жа Браун, която му разказва за важността на правилната едноминутна забележка. Повечето съвети за едноминутната похвала важат и в този случай.

Например, служителят е наясно, че мениджърът ще следи напредъка му и ще му дава редовна обратна връзка. С предварително установени последствия, мениджърът веднага изразява недоволство от негативното поведение, веднага щом го забележи. Той е конкретен за това какво не е наред и как се чувства по този повод, като дава на служителя добро разбиране за мотивите си.

Във втората половина на едноминутната забележка мениджърът се уверява, че срещата завършва с положителна нотка. Той дава да се разбере на служителя, че цени работата му, дори и да не се представя на 100% през цялото време. В идеалния случай и двете страни разбират подтекста и могат да се смеят на това в края на разговора. 😄

Забележка: За да се смекчи тонът, концепцията за едноминутни порицания е заменена с едноминутни пренасочвания в по-късните издания на книгата, която сега се нарича „Новият мениджър за една минута“.

Ключови изводи: „Мениджърът за една минута“ от Кен Бланчард и Спенсър Джонсън

Чрез креативното използване на алегории и увлекателен разказ, книгата „Едноминутният мениджър“ предоставя много мъдрости в областта на мениджмънта, всички подкрепени от научни доказателства и приложими в много ситуации. 🦉

Нека прочетем някои от най-важните съвети, дадени в книгата:

1. Използвайте ясен език

В книгата често се използва изразът „без никакво съмнение“, когато се описва как мениджърите трябва да общуват със служителите, независимо дали ги инструктират, хвалят или критикуват.

Според книгата мениджърът никога не трябва да прави предположения за това, което знаят служителите. Той трябва да представя информацията на ясен език, за да улесни разбирането. По този начин служителите могат да определят ясни цели за себе си и да работят с по-голяма прецизност и увереност.

2. Уверете се, че поведението ви съответства на думите ви

Повечето от нас са се сблъсквали с поне един мениджър, който е труден за разгадаване. Те винаги са в режим на забързаност и нямат време за уязвимост или емоции, дори когато екипът не е в добро психическо състояние.

„Мениджърът за една минута“ препоръчва обратното – ефективният мениджър е честен относно чувствата и намеренията си. Това е лидерът, който вдъхва доверие и сигурност сред служителите, вместо да ги манипулира или лъже, за да постигне целта си.

Благодарение на искрения подход, членовете на екипа са много по-мотивирани да допринесат за постигането на целите. Те дори следват примера и се стремят да бъдат автентични в комуникацията си.

3. Отделете нежеланото поведение от личността

Мениджърът в книгата многократно подчертава, че когато давате отрицателна обратна връзка на служителите, фокусът трябва да бъде върху посочването на конкретното поведение, а не върху тяхната индивидуална стойност. Целта е да се елиминира непродуктивното или отрицателното поведение, а не самият човек.

По същата причина едноминутният мениджър споделя мили думи след като е направил забележка на служителя, за да му покаже, че усилията му се ценят. Когато приключи с оценката на представянето на служителя, той продължава напред, като вярва в способността на служителя да поеме отговорност за неуспеха и да се възстанови от ситуацията. 🏀

4. Насърчавайте независимостта

Мениджърът в книгата критикува лидерите, които приемат, че служителите знаят какво правят, и ги оставят да се оправят сами, за да ги упрекнат по-късно, когато нещо се обърка. Макар че мениджърите не трябва да контролират всеки детайл от работата на служителите си, те трябва да обучават работниците си или да им дават инструкции, ако искат да ги видят да успяват самостоятелно.

За да покаже как се прави това, „Едноминутният мениджър“ прибягва до добре познатата психологическа концепция за формиране. Вместо да очаква от служителите да изпълнят задачата перфектно веднага, мениджърът ги обучава да разпознават желателното и нежелателното поведение.

С течение на времето служителите могат да изпълняват и дори да преглеждат задачите самостоятелно, което намалява необходимостта от прекомерно мениджърско наблюдение.

5. Отнасяйте се към всеки като към потенциален победител

Светът има склонност да определя хората като победители и губещи. Обикновено мениджърите искат да наемат само „победители“, защото смятат, че такива хора са по-склонни да допринесат положително за целите на компанията. Според „Мениджърът за една минута“ това е ограничаващ и безсмислен подход.

Мениджърът за една минута вярва, че всеки може да бъде победител, ако му се даде шанс. Макар че е естествено да категоризираме, не трябва да позволяваме тази тенденция да ни прави неефективни, особено при наемането на служители. Вместо да губи време в търсене на идеалния кандидат, мениджърът трябва да инвестира в обучението на служителите и да им помогне да станат печеливши играчи в екипа. 🏆

6. Накарайте хората да се чувстват добре

Ако работната среда е враждебна, с твърде много случаи на неуважение от страна на мениджъра, служителите се чувстват тревожни и недооценени, а производителността е последното нещо, за което мислят. Но едно от най-забележителните постижения на едноминутния мениджър е, че неговите служители изглеждат щастливи на работа.

Е, един добър мениджър кара своите служители да се чувстват добре. Той искрено се интересува от тяхното благополучие и се отнася към тях с доброта. Това може да изглежда така:

Уважавайте техния стил на работа и границите им

Изслушване на техните притеснения

Споделяйте мили думи, независимо от резултатите

Лидерите, които управляват хората с грижа, са в състояние да постигнат безпроблемно сътрудничество на работното място и да привлекат благоприятни резултати. 💗

7. Споделяйте знания

В книгата всеки от тримата служители, с които младият мъж разговаря, казва, че самият той се превръща в едноминутен мениджър. Спойлери: В края на краищата главният герой също приема едноминутния стил на управление и пише книга, за да предаде мъдростта си на колектива.

Тази част от книгата ни учи колко е важно да се разпространява знанието, за да се постигнат общите цели. Помагайки на своите служители да възприемат неговия стил на управление, мениджърът успя да оптимизира операциите и да спести на екипа си много време и усилия.

С повече време и енергия на разположение, служителите намалиха нивата си на физически и емоционален стрес и се почувстваха по-сигурни. Проблеми като отсъствия от работа и висока текучество на персонала също бяха значително намалени.

„Мениджърът за една минута“: Популярни цитати

Ето три цитата от „Мениджърът за една минута“, които ни се струват особено впечатляващи.

Обратната връзка е закуската на шампионите.

„Мениджърът за една минута“ вярва, че положителната обратна връзка е основният мотиватор за хората. По същия начин, по който закуската ни дава енергия за началото на деня, обратната връзка ни помага да преценим представянето си и ни дава сили да се учим, да се адаптираме и да ставаме по-добри в това, което правим. 🍳

Ние не сме само нашето поведение, ние сме човекът, който управлява нашето поведение.

Мениджърите трябва да се уверят, че поведението им съответства на целите им. Например, дори ако забележите непродуктивни служители на работа, реакцията ви не трябва да бъде продиктувана от гняв, а от желанието ви да създадете хармонична и ориентирана към растеж работна среда. 🌱

Целите дават начало на поведението, а последствията го поддържат.

Този цитат, който младият мъж измисли в края, обобщава цялата философия на „Мениджърът за една минута“. Когато служителите си поставят цел, те също така определят правилната посока, в която искат да вървят. А с подходящи похвали и забележки те могат да останат на правилния път и да научат как да стигнат до крайната точка по-бързо. 🏎️

