Декодиране на поведението на потребителите: 10-те най-добри софтуера за топлинни карти за променящи играта прозрения

Да наблюдавате как потребителите напускат вашия уебсайт може да бъде наистина обезкуражаващо. Вашите внимателно проектирани графики все още не постигат желания ефект и въпреки че извличате информация от големи масиви от данни, вие все още се чудите защо вашият уебсайт не постига желаните резултати. ?

Възможно е да пропускате важни детайли – къде клиентите ви прекарват най-много време, къде кликват най-често и кои части от уебсайта се нуждаят от спешно обновяване.

Ето защо топлинните карти са вашият най-добър съюзник! Те са златна мина от информация за поведението и предпочитанията на посетителите на вашия сайт. С цветово кодираната визуална разбивка на потребителската активност на вашия уебсайт или приложение, инструментите за топлинни карти ви помагат да вземете информирани, стратегически решения.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри софтуера за топлинни карти, които ще ви помогнат в оптимизирането на вашия уебсайт. Присъединете се към нас, за да разберете техните предимства, недостатъци и цени!

Какво да търсите в софтуера за топлинни карти?

Когато избирате идеалния софтуер за топлинни карти, имайте предвид следните ключови фактори, за да сте сигурни, че отговаря на вашите нужди:

Видове топлинни карти: Различните софтуери могат да са специализирани в различни видове топлинни карти, като топлинни карти на кликовете, топлинни карти на превъртането, топлинни карти на движението на мишката и др.

Визуализация на данни: Персонализирането и филтрирането на данни е от решаващо значение за извличането на значима информация.

Скорост на зареждане: Потърсете софтуер за топлинна карта, който не компрометира скоростта на зареждане на вашия уебсайт, тъй като бавно зареждащият се сайт може да повлияе на точността на събирането на данни.

Проследяване на ниво елемент: Уверете се, че инструментът надхвърля нивото на уеб страницата и улавя поведението на потребителите на ниво елемент, за да можете да получите по-точна представа за действията на потребителите и различните сегменти посетители.

Сегментиране: Добрият софтуер за топлинни карти трябва да позволява таргетиране и сегментиране на посетителите преди и след кампаниите. Това ви помага да сравните поведението на различни групи потребители в различни моменти от тяхното Добрият софтуер за топлинни карти трябва да позволява таргетиране и сегментиране на посетителите преди и след кампаниите. Това ви помага да сравните поведението на различни групи потребители в различни моменти от тяхното пътуване като клиенти

Топ 10 софтуера за топлинни карти, които да използвате

Любопитни ли сте кои са най-популярните места на вашия уебсайт? Открийте ги с тези първокласни софтуерни решения за топлинни карти , които сме подбрали специално за вас!

Ние разглеждаме техните силни и слаби страни, както и цените им, за да можете лесно да намерите най-подходящия за вашия бизнес. Да започнем! ?

1. Mouseflow

Mouseflow е инструмент за анализ на поведението в интернет, който започва да оценява пътя на посетителите от момента, в който те попадат на вашия уебсайт. Той определя географското местоположение на най-активните ви потребители, усъвършенства вашия анализ на фунията и оптимизира PPC кампаниите. ?

Топлинните карти и инструментите за анализ на фунията на софтуера разкриват безценни модели на поведение на потребителите, помагайки на бизнеса да открие области за подобрение и да подобри цялостното преживяване на потребителите на уебсайта си.

Една от най-силните страни на Mouseflow е функцията за автоматизирани статистики за вниманието, която предоставя повече от конвенционалните топлинни карти за превъртане. Тя ви дава задълбочена оценка на убедителността на вашите целеви страници.

Освен това Mouseflow измерва и анализира ефективността на динамичното съдържание като менюта, плъзгачи и формуляри, като предлага по-задълбочени данни за кликаемите елементи, включени във вашия сайт.

Най-добрите функции на Mouseflow

Оценка на ангажираността на потребителите

Карти на кликовете

Топлинни карти на движението

Автоматизирани статистики за вниманието

Интегрира се с популярни инструменти като HubSpot и Adobe Analytics.

Ограничения на Mouseflow

Мобилната версия може да се актуализира по-често.

Таблото за управление може да използва повече персонализирани функции.

Цени на Mouseflow

Безплатно

Стартово ниво: 34 $/месец

Растеж: 121 $/месец

Бизнес: 244 $/месец

Pro: 444 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Mouseflow

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

2. Hotjar

Hotjar е платформа „всичко в едно“, която ви помага да разберете взаимодействията на аудиторията ви с вашия уебсайт или приложение. Софтуерът ви позволява да настроите топлинни карти на няколко страници едновременно и предлага панорамна гледка към пътя на вашите клиенти към покупката, за да можете ефективно да оптимизирате вашите фунии.

Hotjar не се ограничава само с проследяване на кликовете – той анализира движенията на мишката, разкривайки къде потребителите се ангажират дълбоко, спират, за да разгледат съдържанието, или превъртат нататък.

Освен топлинни карти, софтуерът позволява и записване на активността. Той опростява процеса на преглед, като записва моментите, в които потребителите кликват, изразяват недоволство или напускат страниците. ?

Освен това Hotjar предлага анкети и проучвания за обратна връзка, които помагат на бизнеса да разбере поведението и предпочитанията на своите потребители.

Най-добрите функции на Hotjar

Записи на посетители

Инструменти за събиране на обратна връзка

Фунии за конверсия

Топлинни карти и карти на кликовете

Интегрира се с инструменти като Google Analytics и WordPress.

Ограничения на Hotjar

Безплатният план може да е твърде ограничен за някои потребители.

Инструментът за анализ на поведението на потребителите не включва функцията за прогнозна аналитика.

Цени на Hotjar

Основно: Безплатно

Плюс: 32 $/месец

Бизнес: 80 $/месец

Мащаб: 171 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hotjar

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

3. FullStory

FullStory е софтуерно решение за анализ на цифровото преживяване, предназначено да подобри преживяването на потребителите в SaaS, електронната търговия и уебсайтовете с съдържание. Неговите топлинни карти и функция за преиграване на сесии ви позволяват да научите повече за това как потребителите взаимодействат с вашия сайт, да обмислите вашите дизайнерски решения и да оцените производителността на страниците. ?

Софтуерът разполага с разширена функция за търсене, която ви позволява бързо да намирате конкретни потребителски сесии въз основа на различни критерии, като URL адрес на страницата, тип браузър и действия на потребителя. Неговите инструменти за анализ и отчитане предоставят информация за поведението на потребителите, така че да можете да вземате решения въз основа на данни, които да подобрят цялостното преживяване на потребителите.

Това, което отличава FullStory, е прецизното записване на взаимодействията на потребителите, като се записват грешни кликвания, мъртви кликвания и моменти на неудовлетвореност. Получаването на подробни отчети за това как дизайнът на вашия уебсайт влияе на потребителите ви позволява бързо да идентифицирате и премахнете проблемните точки, като оптимизирате уеб страниците за безпроблемни взаимодействия с потребителите.

Основни функции на FullStory

Инструмент за преиграване на сесии

Потребителски сегменти

Карти на превъртане и кликване

Анализи и информация

Разширени възможности за търсене

Ограничения на FullStory

Потребителският интерфейс на софтуера може да бъде подобрен.

Първоначалната настройка може да отнеме малко време.

Цени на FullStory

Enterprise: Налично при контакт

Разширено: Налично при контакт

Бизнес: Налично при контакт

Рейтинги и рецензии на FullStory

G2: 4. 5/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 60 отзива)

4. Glassbox

Glassbox чрез G2

Glassbox открива слабите места във вашите конверсионни фунии и предоставя препоръки, базирани на изкуствен интелект, за да стимулира подобренията. ?

Неговите карти на взаимодействията предлагат редица показатели, които ви помагат да визуализирате честотата на кликванията, времето за фокусиране, грешките, затрудненията и тяхното влияние върху приходите. Glassbox проследява и колко потребителите обикновено превъртат надолу по страницата, като по този начин гарантира, че вашето съдържание ще бъде забелязано. Освен това показва процента на потребителите, които са кликнали върху даден елемент, след като са го видели, като по този начин ви информира какво влияе върху ангажираността на аудиторията.

Аналитичните данни на Glassbox в страницата предоставят ясна представа за съдържанието, с което клиентите взаимодействат най-много, което води до информирани решения за бъдещото създаване на съдържание и разпределение на ресурсите.

Основни функции на Glassbox

Топлинни карти за дълбочина на превъртане

Карти на взаимодействията

Анализ на A/B тестове

Препоръки, генерирани от изкуствен интелект

Сегментиране на аудиторията

Ограничения на Glassbox

Отчетите за прегледите и елементите за създаване на фуния могат да бъдат по-персонализирани.

Конфигурирането на отчетите може да отнеме малко време.

Цени на Glassbox

Налично при поискване

Оценки и рецензии за Glassbox

G2: 4,9/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

5. Lucky Orange

Lucky Orange предлага записване на сесии, топлинни карти и информация в реално време за използването на уебсайта, за да ви помогне да вземете по-добри решения.

Динамичните топлинни карти разкриват данни в реално време за взаимодействията на потребителите, а записите на сесиите позволяват на собствениците да наблюдават навигацията на потребителите. Това ви позволява да определите областите, които се нуждаят от подобрение, като същевременно гарантирате поверителността на потребителите.

С помощта на филтри можете лесно да намерите записи, свързани с конкретни действия, като яростни кликвания или бързо превъртане, за да получите по-добра представа за факторите, които влияят на поведението на потребителите. ?️

Lucky Orange записва всяко действие на потребителя, дори взаимодействия с динамични елементи като изскачащи прозорци или менюта, което ви помага да оцените ефективността на маркетинговите усилия.

Основни функции на Lucky Orange

Динамични топлинни карти

Информация от таблото

Записи на сесии

Вградена сегментация

Проучвания и анализи

Ограничения на Lucky Orange

Някои функции изискват ръчна конфигурация.

Данните може да не са напълно точни в някои случаи.

Цени на Lucky Orange

Безплатно

Изграждане: 32 $/месец

Разрастване: 64 $/месец

Разширение: 144 $/месец

Мащаб: 600 $/месец

Enterprise: Налично при контакт

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Lucky Orange

G2: 4. 7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

6. VWO Insights

VWO Insights е платформа за тестване на уебсайтове и оптимизиране на конверсионния процент (CRO), която ви позволява да създавате специализирани изгледи за потребителски сегменти, задвижвани от конкретни тригери и критерии. Тя е и мощен инструмент за A/B тестване, който ви позволява да експериментирате с различни идеи за целеви страници.

Инструментът е отличен за заснемане и разшифроване на действията на посетителите с помощта на редица топлинни карти – от проследяване на мишката до карти на кликовете и визуализации на дълбочината на превъртане.

Чрез функциите за сегментиране получавате информация за това как вашите идеални потребители разглеждат вашия продукт, идентифицирате проблеми и разбирате нивото на тяхното удовлетворение, за да можете да работите за подобряване на тяхното преживяване.

А най-хубавото? Комбинирането на тези инструменти с други функции на VWO, като анализ на формуляри, проучвания и задълбочени прозрения за клиентите, ви дава мощен набор от инструменти за експериментиране, което в крайна сметка стимулира вашите конверсии. ?

Най-добрите функции на VWO Insights

Записи на сесии

Бележки по време на сесията

Анкети

Анализ на фунията

Приложение за мобилни прозрения

Ограничения на VWO Insights

Топлинните карти може да закъсняват понякога.

Навигацията на софтуера може да бъде подобрена.

VWO Insights – Цени за уеб

Растеж: 171 $/месец

Pro: 405 $/месец

Enterprise: 956 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

VWO Insights – Уеб рейтинги и рецензии

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 5/5 (по-малко от 10 рецензии)

7. Inspectlet

Инструментите за картографиране на пътя на клиента на Inspectlet са предназначени да проследяват движенията на мишката и поведението при превъртане на посетителите на вашия уебсайт.

Софтуерът предлага набор от функции – от анализ на фунията и A/B тестове до анкети за обратна връзка и анализ на формуляри. Това ви позволява да събирате данни за всеки сегмент от потребителите, които посещават вашия уебсайт. ?

С функцията Запис на сесии можете да преигравате индивидуалните взаимодействия на потребителите в сайта си. Освен това, опциите за филтриране ви помагат да определите точно конкретни сегменти от потребители.

Inspectlet следи внимателно времето, което посетителите прекарват в попълване на различни полета във формуляри. Тази информация е от решаващо значение за откриването на области за подобрение, тъй като ви позволява да оптимизирате формулярите и да подобрите потребителското преживяване.

Най-добрите функции на Inspectlet

Топлинни карти на кликовете и превъртанията

A/B тестване

Анализ на фунията

Инструменти за проучване на обратна връзка

Записи на сесии

Ограничения на Inspectlet

Персонализирането изисква прецизна конфигурация за постигане на адекватни резултати.

Етикетите във функцията за филтриране на търсенето може да не функционират винаги правилно.

Цени на Inspectlet

Безплатно

Micro: 33 $/месец

Стартиране: 67 $/месец

Растеж: 127 $/месец

Accelerate: 254 $/месец

Enterprise: 424 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Inspectlet

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4/5 (30+ отзива)

8. Smartlook

Smartlook на Cisco предоставя карти на кликовете, карти на превъртането и карти на движението, като точно показва кои елементи на страницата се открояват. ?

Тъй като Smartlook автоматично събира всяко взаимодействие на потребителите, новосъздадените топлинни карти се попълват с исторически данни, които се простират толкова назад, колкото позволява вашият план за съхранение на данни. Това елиминира необходимостта да чакате събирането на нови данни всеки път, когато създавате нова топлинна карта.

Инструментът предлага и преиграване на сесии, за да можете да идентифицирате къде посетителите срещат препятствия или се натъкват на бъгове, които влияят на производителността на сайта.

Освен това можете да проследявате действията на потребителите – посещения на URL адреси, кликвания върху бутони и въвеждане на текст – чрез анализ на събитията, като по този начин получавате цялостна картина на индивидуалните взаимодействия на потребителите.

Най-добрите функции на Smartlook

Три вида топлинни карти

Преиграване на сесии

Анализ на фунията

Събития за проверка на цялата потребителска активност

Анализ на мобилни приложения

Ограничения на Smartlook

Записите на сесиите понякога може да не са надеждни.

Добавянето на повече мерки за защита на личните данни и сигурност може да бъде от полза.

Цени на Smartlook

Безплатно

Професионален план: 61 $/месец

План за предприятия: Наличен при контакт

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Smartlook

G2: 4. 6/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

9. Crazy Egg

Crazy Egg предоставя инструменти като топлинни карти, записване на сесии, A/B тестове, анализ на трафика и анкети, за да ви помогне да усъвършенствате продукта си и да увеличите процента на конверсия.

Функцията за топлинна карта Snapshots на Crazy Egg предлага редица отчети, като карта на превъртането, отчет за конфети и отчет за наслагване. Те ви помагат да вземете решения, основани на данни, за това къде да поставите важни елементи на уебсайта, като CTA.

Картографирането на пътя на клиента е по-лесно с Recordings, който предлага информация в реално време за взаимодействията на посетителите. Те разкриват кои области посетителите избягват и колко време прекарват на вашия сайт. ⏳

Освен това Crazy Egg помага при анализирането на уеб трафика от различни източници, така че да можете да сравнявате данни и да оптимизирате сайта си съответно. Неговите целеви проучвания събират безценна обратна връзка от потребителите, което води до по-високи нива на ангажираност.

Най-добрите функции на Crazy Egg

Различни отчети за топлинни карти

A/B тестване

Анализ на трафика

Записи на поведението на потребителите

Анкети

Ограничения на Crazy Egg

Софтуерът може да забавя работата си понякога.

Обслужването на клиенти може да отговаря със закъснение.

Цени на Crazy Egg

Стандартен: 49 $/месец

Плюс: 99 $/месец

Enterprise: 249 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Crazy Egg

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

10. Microsoft Clarity

Clarity е безплатен инструмент за анализ на поведението от Microsoft, който обхваща всичко – от записване на сесии и топлинни карти до автоматизирани прозрения, и се интегрира с Google Analytics.

Бързите топлинни карти на кликовете, превъртанията и областите незабавно показват най-привлекателните области на страницата ви и разкриват дълбочината на превъртане на посетителите.

Инструментът за записване на сесии на Clarity ви позволява да проследите стъпките на посетителите на вашия уебсайт, като откривате потенциални причини за неудовлетвореност или точки на отпадане. Всеки запис представя подробна хронология на потребителя, което ви помага да проследите точката на влизане в сайта и пътя на навигация. Освен това можете да получите достъп до ценни данни като местоположението на потребителя, устройството, операционната система и времето, прекарано на сайта. ?

Софтуерът също прехвърля записаните данни към таблото за отчети и маркира критични проблеми. От JavaScript грешки до мъртви кликвания и яростни кликвания, тези подчертани записи предлагат моментална снимка на потенциалните неудовлетворености на потребителите, така че можете бързо да откриете и решите проблемите.

Най-добрите функции на Microsoft Clarity

Различни топлинни карти

Табла за отчети

Откриване на грешки

Записване на сесии

Интегрира се с Google Analytics.

Ограничения на Microsoft Clarity

Възможно е да има спорадични грешки в записите на сесиите.

Би било полезно да добавите по-разширени функции за анализ.

Цени на Microsoft Clarity

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft Clarity

G2: 4. 5/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (30+ отзива)

Софтуерните инструменти за топлинни карти са отлични за проследяване на кликовете, идентифициране на точките на отпадане и събиране на важни данни за поведението на клиентите. Анализирането на тези данни може значително да повиши производителността на вашия бизнес и удовлетвореността на клиентите.

След като изберете предпочитания от вас инструмент за топлинна карта, обърнете се към ClickUp за допълнителна помощ! Съхранявайте данните си в редактируеми документи, организирайте ги в различни изгледи на задачите, разберете по-добре клиентите си с шаблони за анкети и инструменти за обратна връзка и следете производителността с помощта на удобни табла.

Но само повърхностното запознаване с възможностите на ClickUp не е достатъчно. Нека разгледаме подробно неговите функции, за да открием многобройните му възможности! ?

Използвайте мощни табла за управление, за да проследявате производителността чрез диаграми и графики в ClickUp.

ClickUp не е типичен инструмент за управление на проекти — той е мощен инструмент за отчитане, визуализация на данни и организиране на информация, отличен за интелигентно вземане на решения, което води до удовлетвореност на клиентите и растеж на бизнеса. ?

Чрез определяне на ясни цели в ClickUp и използване на подробни табла, тази платформа се превръща във ваш съюзник в процеси като:

Определяне на целите на кампанията

Настройка на времеви линии

Определяне на целите

Проследявайте и визуализирайте напредъка чрез интуитивни диаграми и графики.

С над 15 изгледа на проекти на разположение, управлението на маркетинговия ви канал, графиците на екипа и натоварването става безпроблемно, което прави управлението на календара лесно.

За да разберете по-добре клиентите си, използвайте формулярите за обратна връзка и анкетите на ClickUp. Използвайте ClickUp Forms, за да събирате конкретна информация, свързана с продуктите, и ClickUp Docs като пространство за съвместна работа за създаване и редактиране на документи за обратна връзка, като координирате усилията на екипа си без усилие. ✌

Уверете се, че услугите на вашата компания отговарят на очакванията на клиентите и открийте истинските им чувства с шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Получете ценна информация за възприятията на клиентите с шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp. Този инструмент предлага поглед върху това как клиентите възприемат вашите продукти, услуги и поддръжка, като помага за идентифициране на области за подобрение с цел по-добро задържане на клиентите.

Когато решите да изработите нови стратегии за оптимизация с вашия екип, се обърнете към функциите на ClickUp за сесии за мозъчна атака:

Анализирайте вариантите на тестовете, като записвате данни за поведението на потребителите преди и след теста и ги организирате в списък или табло за лесно сравнение.

Оптимизирайте уебсайта си с помощта на изкуствен интелект, като използвате шаблона ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization. Този инструмент дава идеи за подобряване на потребителското преживяване и увеличаване на процента на кликвания с информация, генерирана от изкуствен интелект. ?

Използвайте ChatGPT Prompts For Lead Generation на ClickUp, за да получите персонализирани идеи за целевите аудитории.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения , за да централизирате управлението на бизнеса си и да елиминирате необходимостта да превключвате между множество инструменти!

Повишете производителността на сайта с най-добрия софтуер за топлинни карти + ClickUp

Внедряването на някоя от тези 10 софтуерни решения за топлинни карти може да промени изцяло вашия уебсайт. Пригответе се да станете свидетели на скок в производителността на сайта, повишаване на удовлетвореността на клиентите, задържане на повече клиенти и изстрелване на приходите ви към нови висоти!

Опитайте ClickUp безплатно , за да поддържате темпото! С над 1000 шаблона на ваше разположение, мощни табла за подробни отчети и множество CRO инструменти, ClickUp ви дава възможност да станете неудържими във всичките си бизнес начинания! ?