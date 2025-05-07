10-те най-добри алтернативи на Microsoft Loop, които правят сътрудничеството лесно

Microsoft Loop е като близкото ви кафене. ☕

Просто се съберете с всичките си приятели и можете да работите заедно, докато пиете напитки с кофеин. Макар Microsoft Loop да не може да ви предостави напитки и храна, той ви помага да сътрудничите виртуално с колегите си!

С помощта на опростен потребителски интерфейс платформата помага както на студенти, така и на фирми да работят едновременно по един и същ проект. Но това не е единственото решение! Важно е да бъдете разборчиви и да опитате други инструменти – точно както бихте опитали няколко кафенета, преди да намерите любимото си място!

За да ви улесним в процеса на вземане на решение, съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Loop, които предефинираха логистиката на екипното сътрудничество!

Какво е Microsoft Loop?

Microsoft Loop е платформа, която улеснява сътрудничеството в реално време и споделянето на информация с няколко души под един покрив.

Създаден, за да ви спести превключването между други приложения на Microsoft като Word, Excel и PowerPoint Presentation, този инструмент ви помага да създавате работни пространства, в които да обсъждате идеи, да коментирате и да работите заедно по един и същ проект.

Всъщност, можете да улесните и генерирането на идеи с помощта на AI Copilot. Просто въведете въпрос и AI асистентът ще ви помогне с отговори, които ще дадат лек тласък на работния ви ден.

Освен това, лентата за търсене на платформата ви позволява да намирате шаблони въз основа на конкретни ключови думи, като например очертание на маркетингова кампания. Също така, можете лесно да работите по няколко проекта едновременно с помощта на инструментите за управление на проекти и производителност.

Като цяло, Microsoft Loop служи като пространство за съвместна работа (подобно на Notion), но наборът от функции не е подходящ за всеки. Някои потребители смятат, че той има функции, подобни на тези на съществуващите конкуренти, и считат, че не предлага нищо уникално, което да ги накара да преминат към него.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Microsoft Loop?

Вземете предвид тези функции като критерий при избора на алтернатива на Microsoft Loop:

Шаблони за проекти: Потърсете алтернатива на Microsoft Loop, която предоставя лесна помощ за проекти чрез висококачествени шаблони за различни случаи на употреба. Онлайн сътрудничество: Една от най-големите функционалности на Microsoft Loop е предоставянето на платформа за сътрудничество на потребителите за оптимизирана комуникация в реално време. Естествено е да очакваме алтернативата му да предлага функции за съвместно създаване, като коментари, Една от най-големите функционалности на Microsoft Loop е предоставянето на платформа за сътрудничество на потребителите за оптимизирана комуникация в реално време. Естествено е да очакваме алтернативата му да предлага функции за съвместно създаване, като коментари, цифрови бели дъски и маркиране на потребители. AI поддръжка : В днешно време не може да имате инструмент за сътрудничество без AI! Намерете алтернатива, която предлага AI поддръжка за задачи като писане и обмен на идеи. В днешно време не може да имате инструмент за сътрудничество без AI! Намерете алтернатива, която предлага AI поддръжка за задачи като писане и обмен на идеи. Съвместимост: Добре е да имате инструмент, който работи на всички устройства, а не само на Windows или MacOS (например Microsoft Teams или Google Docs). Интеграции: Никога не е лоша идея да изберете инструмент, който се интегрира с други приложения и минимизира прекъсванията при управлението на проекти. Управление на документи: Потърсете решение, което ви помага да редактирате и управлявате всички документи за вашите проекти на едно място, което ви улеснява да сте в крак с всичко!

10 най-добри алтернативи на Microsoft Loop за подобряване на сътрудничеството в екипа

Въз основа на споменатите по-горе функции, ние съставихме списък с 10 алтернативи на Microsoft Loop, които можете да изпробвате веднага. Разгледайте функциите, предимствата и недостатъците на всяка опция, за да направите най-добрия избор! ❤️

Сътрудничество с членовете на екипа във визуален режим в ClickUp Whiteboards, за да обменяте идеи и да превърнете идеите в практически действия.

Не може да се говори за съвременното сътрудничество без ClickUp! Създаден за динамични екипи, които разчитат на работа в екип в реално време, ClickUp предоставя всички инструменти за сътрудничество при управлението на проекти на едно място! ⭐

Започването е толкова лесно, колкото сърфирането в интернет! Просто кликнете върху аватара на работното си пространство и изберете + Ново работно пространство. Работните пространства са в горната част на йерархията на проектите в ClickUp и оттук нататък можете да ги разделите на пространства, папки, списъци и др.

Нуждаете се от опростено решение за редактиране, съхранение и управление на документи? Ако да, тогава ClickUp Docs е вашият най-добър приятел! Можете да създавате документи с вложени страници и проследими етикети и да ги редактирате едновременно с вашите сътрудници.

Всъщност, с ClickUp Live Collaboration Detection, потребителите могат да виждат кога други членове пишат и редактират заедно, така че няма дублиране на усилията!

Използване на ClickUp AI за генериране на блог публикация в ClickUp Docs от проста подсказка за добавяне на подробности и други важни аспекти

Споменахме ли опцията да използвате ClickUp AI за лесно писане и редактиране на текст? Вграденият AI асистент на платформата предлага над 100 ролеви подсказки за изпълнение на задачи като:

Написване на документ – като график на проекта или кратко описание на съдържанието – от нулата

Оптимизиране на съществуващи документи по отношение на граматика и тон

Обобщаване на дълги текстове

Превод на документи (поддържат се над 10 езика)

Сътрудничеството с отдалечени и разпръснати екипи е лесно, благодарение на ClickUp Chat view, който позволява споделяне на текущи актуализации, заявки, връзки и обратна връзка вътрешно.

Екипите от различни отдели ще харесат шаблона за междуфункционални проекти на ClickUp, с който могат да управляват зависимостите между задачите, напредъка и комуникацията без проблеми!

Да предположим, че искате да проведете мозъчна атака с екипа си. Просто стартирайте ClickUp Whiteboards в работното си пространство, поканете хора и пуснете колективния си интелект в действие. Платформата е оборудвана с функция за плъзгане и пускане, която помага на екипа ви да добави контекст към дискусиите с задачи, файлове, документи и други компоненти!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции създава крива на обучение за новите потребители, но богатите уроци и ръководства правят прехода гладък.

Биха могли да се използват повече опции за форматиране в диаграмите на Гант

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

2. Confluence

Confluence е популярен уеб-базиран инструмент, който позволява споделяне на знания и сътрудничество. Създайте динамични страници на платформата и дайте на екипа си място, където да създават и сътрудничат по всеки проект.

Страницата с дейности ви позволява да следите всички текущи проекти и да проследявате напредъка им. Тук можете дори да маркирате други членове и да им изпращате известия за всякакви предложения!

Чрез настройките за разрешения администраторите могат да ограничат достъпа на потребителите до определено съдържание. Друго предимство, което ще ви хареса, е широкият избор от шаблони. С библиотека от над 70 шаблона в над 10 категории можете да започнете незабавно с планирането на проекти и документирането!

Най-добрите функции на Confluence

Позволява сътрудничество в реално време

Интегрира се с приложения като Lucidchart, Microsoft Teams и Google Docs или Sheets.

Неограничени пространства и страници

Структурирано дърво от съдържание за управление на проекти или центрове за знания

Над 70 шаблона

Ограничения на Confluence

Зареждането на шаблоните може да отнеме известно време.

Новите потребители може да имат затруднения с конфигурирането на разрешенията.

Цени на Confluence

Безплатно

Стандартен: 600 $/година

Премиум: 1150 $/година

Предприятия: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/ 5 (3690+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (3180+ отзива)

3. Basecamp

Basecamp позволява на хората да създават виртуално работно пространство и лесно да организират групови презентации и проекти. Всяко пространство се състои от множество инструменти, които могат да помогнат на екипите да си сътрудничат по различни начини, като например споделяне на списъци със задачи, графици, файлове и напомняния за срещи.

Basecamp предоставя изчерпателен преглед на всички срещи, документи и списъци за проверка в един табло. На главната страница на проекта можете да намерите актуализации за последните дейности, заедно с имената на членовете, които са направили тези промени.

Ако търсите инструменти за непрекъснато усъвършенстване, ще харесате Kanban таблата на Basecamp. Те са идеални за създаване на процесно-ориентирани работни потоци, които изискват постоянна оптимизация.

Най-добрите функции на Basecamp

Единен изглед за чат, документи и Kanban табла

Възможност за добавяне или премахване на инструменти в работните пространства

Фийд с последните дейности

График за срещи и организиране на срещи

Ограничения на Basecamp

Липсата на интеграции може да бъде пречка за някои екипи.

Може да се справите по-добре с приоритизирането на задачите

Цени на Basecamp

Basecamp: 15 долара на месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/ 5 (5250+ отзива)

Capterra: 4. 4/ 5 (14 330+ отзива)

4. Asana

Търсите нещо, което да ви помогне да се справяте с лични и бизнес проекти с увереност? Asana е точно за вас! Основната функционалност на този инструмент е да помага на бизнеса да визуализира напредъка на всеки проект и да оценява потенциалните рискове на ранен етап.

За по-гладък и по-бърз работен процес мениджърите могат да използват конфигурации, за да получават подсказки, когато дадена задача е завършена и се нуждае от тяхното одобрение. Те имат и възможност да създават графици, етапи и табла и да виждат дали всеки отдел изпълнява работата си навреме.

Като всеобхватно средство за управление на проекти, то позволява проследяване на проекти в реално време и следене за закъснения. Една от неговите страхотни функции за поддръжка е възможността да се създават отчети за недовършени месечни задачи на всеки отдел!

Най-добрите функции на Asana

Визуализирайте напредъка на всеки проект с помощта на етапи, графики и табла.

Подсказки за одобрение на работния процес при управление на задачи

Лесно проследяване на проекти и интерактивни страници

Месечни отчети за забавяния в задачите

Интегрирайте с над 200 инструмента

Ограничения на Asana

Интерфейсът може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Липсата на облачно хранилище може да влоши потребителското преживяване

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 10,99 $/месец

Разширено: 24,99 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/ 5 (9520+ отзива)

Capterra: 4. 4/ 5 (12 270+ отзива)

5. Figma

Чрез Figma дизайнерските екипи могат да реализират своите творчески идеи, използвайки усъвършенствани функции и инструменти. Подобрете работата в екип с този софтуер за визуално сътрудничество, който ви дава възможност да създавате, споделяте и тествате дизайни за уебсайта на вашата компания с пълна прозрачност за целия екип.

Платформата е създадена, за да улесни процеса на проектиране – Figma предлага съвместно редактиране в реално време, както и режим на наблюдение, който ви помага да виждате екраните на вашите дизайнери и да им давате обратна връзка. Потребителите могат да предлагат предложения за подобрения в самия дизайн/прототип.

Чрез контрол на разрешенията администраторите дават на потребителите правото да оставят коментари, да редактират и да преглеждат. За тези, които търсят опции за контрол на версиите, можете лесно да проследявате всички промени, които потребителят прави.

Споделената библиотека с ресурси на Figma ви помага да стандартизирате компонентите в проектите си за дизайн.

Бонус: Ето някои алтернативи на Figma, които можете да разгледате!

Най-добрите функции на Figma

Съвместно редактиране за ускоряване на работния процес по проектирането

Режим на наблюдение за по-ефективно сътрудничество

Настройки за разрешения

Преглед на историята на редакциите

Споделена библиотека с ресурси

Безпроблемни цикли на обратна връзка за проекти или прототипи

Ограничения на Figma

Времето за зареждане може да бъде бавно, понякога

Ограничената поддръжка на файлови формати може да затрудни екипите при импортирането/експортирането.

Цени на Figma

Starter: Безплатно

Figma Professional: 12 $/месец

Организация Figma: 45 $/месец

Enterprise: 75 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (980+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 680 рецензии)

6. GatherContent

GatherContent решава често срещан проблем, с който се сблъскват много бизнес екипи – структурирането на съдържанието. То ви помага да преминете от десетки канали и файлове с документи към един прост инструмент, с който всеки във вашата компания може да вижда всички текущи проекти.

С помощта на WYSIWYG (What You See Is What You Get) редактор, потребителите могат лесно да работят върху документи в реално време. GatherContent предлага и различни шаблони, които могат да намалят времето, прекарано в създаването на всички видове документи за проекти.

Можете да разпределите подходящата задача на съответния екип, като използвате автоматизирани работни процеси. Освен това платформата предлага одитна следа на промените, направени в съдържанието, по същество какво е променено, от кого и кога.

Препоръчваме да използвате календара за съдържание на GatherContent за по-добра организация на задачите на една и съща страница.

Най-добрите функции на GatherContent

Поддържа редактиране в реално време

Автоматизирани и персонализирани работни процеси

WYSIWYG редактор

Различни шаблони за съдържание

Одитна следа на промените

Ограничения на GatherContent

Няма много функции за подобряване на писменото съдържание

Може да не осигурява по-високи нива на персонализация за уеб шаблони

Цени на GatherContent

Поискайте демо версия, за да получите оферта

Оценки и рецензии за GatherContent

G2: 4,3/5 (75+ отзива)

Capterra: 4. 2/ 5 (15+ отзива)

7. Quip

Quip е мобилна и уеб-съвместима онлайн платформа, която се фокусира предимно върху сътрудничеството между екипите по продажбите. Тя позволява на екипите да създават, модифицират и редактират документи и таблици като група. Централизираната видимост позволява на търговците да сътрудничат по процеси като:

Планиране на акаунти

Взаимни близки планове

Бележки за квалификацията

Начинът, по който се развива сътрудничеството, е доста ясен. За всеки документ или електронна таблица, които създавате, Quip добавя екипен чат. Резултатът? Вие и вашият екип можете да провеждате конкретни дискусии и да постигнете целите си за комуникация по-бързо, отколкото ако общувате в традиционните общи чат стаи!

Всички ваши данни се съхраняват в облака (управляван от Salesforce) и са напълно криптирани. Имате свободата да променяте контрола на достъпа за потребителите.

Най-добрите функции на Quip

Фокусира се върху сътрудничеството в екипа по продажбите

Специфични чатове за всеки създаден документ и електронна таблица

Данните се съхраняват безопасно в облака

Удобни административни контроли

Ограничения на Quip

Мобилното приложение може да има грешки по време на автоматичното затваряне.

Потребителите може да не могат да видят историята на редакциите на даден документ в някои случаи.

Цени на Quip

Стартово ниво : 10 $/месец

Quip plus : 25 $/месец

Quip Advanced: 100 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Quip

G2 : 4,0/5 (1090+ отзива)

Capterra: 4. 4/ 5 (190+ отзива)

8. Creately

Creately е проектиран да бъде централен хъб за управление на хора и процеси. 🌷

С Creately екипите могат да се наслаждават както на синхронно, така и на асинхронно сътрудничество. Благодарение на удобните за наблюдение функции, като проследяване на мишката в реално време, синхронизирани прегледи на промените и коментари в дискусионни низове, вашият екип може да свърши работата по-бързо от всякога.

Като софтуер за дигитална бяла дъска, Creately позволява на потребителите да издигнат креативността си на ново ниво. Освен това, той ви предоставя голям брой шаблони за структуриране на визуални данни и диаграми. Те разполагат с редактор с функция „плъзгане и пускане” с предварително дефинирани и персонализирани форми, които могат да се използват за ефективно създаване на желаната диаграма.

Администраторите могат да определят количеството данни, до които всеки потребител в работната среда има достъп.

Най-добрите функции на Creately

Цифрова бяла дъска с неограничено пространство

Шаблони за диаграми

Интегрира се с приложения като Microsoft Office и Google Workspace

Функция „плъзгане и пускане”

Контрол на достъпа до административни данни

Ограничения на Creately

Бизнес плановете му могат да бъдат по-скъпи в сравнение с други алтернативи.

Ограничените интеграции с работни пространства ограничават функционалността

Цени на Creately

Лично : 5 $/месец

Team : 10 $/месец на потребител

Бизнес: 89 $/месец (фиксирана цена)

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4. 4/ 5 (1070+ отзива)

Capterra: 4. 4/ 5 (160+ отзива)

9. Conceptboard

Conceptboard е друг софтуер за дигитално работно пространство, фокусиран върху дизайни и прототипи. Той позволява на екипите да обменят идеи, да сътрудничат по проекти и да тестват прототипи. Благодарение на безкрайните бели дъски с живи показалки, можете лесно да видите кой прави конкретна редакция!

Ръководителите на екипи могат да направят сътрудничеството в екипа прозрачно, като организират бели дъски, дават и отнемат достъп на потребители и управляват предишни версии.

Потребителите могат да използват лепящи се бележки и коментари, за да оставят предложения за дизайнерите. Докато имате интернет връзка, можете да използвате този инструмент на няколко устройства и да се отпуснете, тъй като всички данни на вашите бели дъски се запазват автоматично.

За всяко споделено пространство на бялата дъска получавате защитен с парола линк. Качването и изтеглянето е лесно благодарение на възможността на Conceptboard да импортира и експортира множество файлови формати.

Най-добрите функции на Conceptboard

Безгранично платно за бяла дъска

Показатели на живо

Надеждна система за сигурност

Поддържа множество типове файлове

Ограничения на Conceptboard

Учебникът за запознаване с програмата ще помогне на потребителите да овладеят функциите

Може да изостава по отношение на функциите от ново поколение в сравнение с други инструменти.

Цени на Conceptboard

Безплатно

Премиум : 6 $/месец на потребител

Бизнес: 9,50 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Conceptboard

G2 : 4,6/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

10. Notion

Notion не се нуждае от представяне! Като платформа за сътрудничество, тя помага на екипите да визуализират няколко проекта едновременно. Създадена, за да помага при организирането на проекти, уикита и документи, Notion върши чудесна работа, като помага на мениджърите да получат цялостен поглед върху задачите с персонализирани диаграми на Гант и табла Kanban.

Екипите могат лесно да си сътрудничат в реално време върху един и същ документ или уики, като използват бързи движения с плъзгане и пускане. Хората, които са маркирани в коментарите, получават известия по имейл, за да останат нащрек. Задачите могат да бъдат разделени на карти в бази данни, където членовете могат да използват командата „/“, за да добавят таблица, списък, превключвател, заглавие или бележка.

Една от най-забележителните функции на Notion е добавката за изкуствен интелект. Тя подрежда вашите бази данни и документи в ясна, полезна информация, с която можете да взаимодействате във формат на въпроси и отговори!

Най-добрите функции на Notion

Визуализация на проекти чрез Kanban табла и диаграми на Гант

Удобни за ползване бази данни и таблици

Редактиране в реално време в един и същ документ

AI асистент за подобряване на достъпността на работните данни

Ограничения на Notion

Началната крива на обучение може да бъде стръмна за новите потребители.

Цената на AI асистента може да бъде относително висока (в сравнение с алтернативи като ClickUp AI).

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Notion AI е достъпна за всички платени планове на цена 8 долара на потребител.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 4900 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 2000 рецензии)

Укрепете екипа си с ClickUp: най-добрата алтернатива на Microsoft Loop!

Всички споменати по-горе алтернативи са чудесни за различни екипи, като гъвкави разработчици, дизайнери, писатели или дори мениджъри.

Но ако все още имате съмнения, опитайте ClickUp! Като безплатна платформа, тя предлага уникален набор от функции, създадени да премахнат препятствията пред сътрудничеството, като гарантират, че вашият екип е винаги информиран, добре свързан и готов да се справи с всякакви предизвикателства! ✌️