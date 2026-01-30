كيف نستخدم ClickUp Chat لإصلاح مشكلة توسع الاتصالات لفريقنا عن بُعد

معظم الفرق لا تعاني من مشكلة في التواصل.

لديهم مشكلة تشتت الاتصالات.

التحديثات في Slack. القرارات في الرسائل المباشرة. الملفات في البريد الإلكتروني. الحالة في رأس شخص ما. وبطريقة ما، الشيء الوحيد الذي لا يمكنك دائمًا العثور عليه هو الرسالة التي تحتاجها بالفعل.

تقضي الفرق 60٪ من وقتها في "العمل المتعلق بالعمل" —التحقق من الحالة، والبحث عن السياق، وتبديل الأدوات، والمتابعة المتكررة. تضخم الاتصالات هو كيف يصبح هذا الرقم طبيعيًا بشكل غير ملحوظ.

نبذة عني: مستشار معتمد من ClickUp وخبير في هندسة الحلول

أنا كريستوفر داي، مؤسس ومهندس رئيسي في Upicent ، وهي وكالة هندسة حلول متخصصة في إنشاء مساحات عمل ClickUp للشركات من جميع الأحجام.

في ندوة عبر الإنترنت عقدتها مجتمع ClickUp مؤخرًا، شاركت كيف يستخدم فريقي ClickUp Chat لإصلاح مشكلة توسع الاتصالات.

تأتي هذه النظرة من سنوات من بناء مساحات عمل وقوالب ClickUp لفرق حقيقية، وليس مجرد نظرية — لذا فإن نهجنا في الدردشة يستند إلى تصميم سير العمل.

مثل العديد من الفرق، بدأت وكالتنا العمل باستخدام Slack. كانت الرسائل والتحديثات والقرارات تتنقل بين سلاسل المحادثات، بينما كان العمل الفعلي يتم في مكان آخر.

وهذا يعني:

كان السياق المهم موزعًا على عدة أدوات (وكنا نواجه مشكلة توسع العمل ).

لم تكن المحادثات مرتبطة بشكل موثوق بالمهام والقوالب التي أثرت عليها.

كان أعضاء الفريق عن بُعد في مناطق زمنية مختلفة يواجهون صعوبة في معرفة من كان متاحًا ومتى.

النهج: الانتقال إلى منصة موحدة للتواصل والتعاون بين أعضاء الفريق

عندما تم إطلاق ClickUp Chat، قمت بمراجعة متعمقة وسرعان ما أدركت إمكانية دمج الاتصالات في نفس المنصة التي تضم المهام والمستندات والقوالب. قمنا بالانتقال بشكل استباقي من Slack إلى ClickUp Chat، ولم نندم على ذلك أبدًا.

إذا كنت مهتمًا، فإليك نظرة سريعة على كيفية عمل ClickUp Chat:

الآن، لم يكن الفوز الحقيقي بالنسبة لنا مجرد امتلاك "دردشة داخل ClickUp". لا، كان الأمر أكثر من ذلك بكثير.

قدم لنا ClickUp مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي —حيث يتم ربط المحادثات والعمل والسياق بشكل افتراضي. في نظام مثل هذا، الرسالة ليست مجرد رسالة. يمكنها أن تشير مباشرة إلى مهمة ما، أو تستدعي مستندًا، أو تطلق عملية أتمتة، أو تصبح بداية عمل حقيقي. لا أحد مضطر إلى إضاعة الوقت في نسخ الروابط بين الأدوات أو تكرار نفس السياق خمس مرات مختلفة.

ومع إضافة الذكاء الاصطناعي السياقي من ClickUp، ClickUp Brain، لم يعد مكان عملك مجرد مكان لتخزين الاتصالات. بل أصبح مكانًا يفهم فيه الذكاء الاصطناعي الاتصالات ويلخصها ويساعد فريقك على التصرف بناءً عليها بشكل أسرع.

إنشاء المهام تلقائيًا من الدردشات والمستندات والمزيد عبر ClickUp AI

هذا هو الفرق بين تطبيق دردشة بسيط وتطبيق مصمم لقطع انتشار الاتصالات من جذوره.

الطريقة الصحيحة: ابدأ بهيكلية مساحة العمل، وليس قنوات الدردشة

تعد بنية مساحة العمل هي البداية والنهاية لتجربتك مع ClickUp.

شعاري الأساسي بسيط: يجب أن تحرك بنية مساحة العمل الخاصة بك استراتيجية الدردشة الخاصة بك.

إذا لم تكن مستخدمًا متمرسًا لـ ClickUp بعد، فإليك أسهل طريقة للتفكير في بنية ClickUp (أو التسلسل الهرمي للمشروع ):

المساحة تشبه قسمًا أو وظيفة رئيسية (التسويق، التسليم، المنتج، عمل العملاء)

المجلد يشبه برنامجًا أو سير عمل داخل ذلك الفضاء (الحملات، السباقات، التهيئة).

القائمة هي المكان الذي يتم فيه تنظيم العمل الفعلي (الأعمال المتأخرة، الطلبات، المهام، الأخطاء)

أنشئ نظامًا منظمًا للعمل والتعاون مع أعضاء فريقك باستخدام التسلسل الهرمي للمشاريع في ClickUp.

معظم الفرق تفعل العكس. تبدأ بالدردشة أولاً. وتضع قائمة طويلة من القنوات مثل #announcements و#bugs و#random و#client-requests... ولا تحاول ربط تلك المحادثات بالعمل إلا لاحقاً.

هكذا يبدأ توسع الاتصالات.

اربط التسلسل الهرمي للمشروع المدمج في ClickUp بـ Chat

في ClickUp، يوجد كل من Hierarchy و ClickUp Chat في شريط جانبي واحد.

يمكن أن يكون لكل مساحة ومجلد وقائمة قناة دردشة مخصصة لها.

إنه "خامل" بشكل افتراضي — فهو موجود عندما تحتاج إليه. ولكن في اللحظة التي تنقر فيها على إضافة قناة، يحصل هذا الموقع بالضبط على تدفق محادثات مركّز مرتبط بالعمل الحقيقي.

إليك سبب أهمية ذلك:

تورث القنوات المشاركة والأذونات تلقائيًا إذا لم يكن لدى شخص ما حق الوصول إلى العمل، فلن يرى القناة. لا داعي لدعوات منفصلة. لا داعي للمراقبة اليدوية

الأشخاص المناسبون يحصلون على التحديثات المناسبة حسب التصميم أنت تتابع المساحة/المجلد/القائمة التي تعمل فيها بالفعل، وعضوية القناة تتطابق بشكل طبيعي مع الأشخاص الذين يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أخيرًا، تعكس الدردشة كيفية تنظيم العملأصبح التواصل جزءًا من مساحة العمل، وليس عالمًا موازيًا يتم فيه اتخاذ القرارات ثم نسيانها.

عندما تبني الدردشة حول شكل العمل، تقضي الفرق وقتًا أقل في فرز الرسائل ووقتًا أطول في المضي قدمًا بالمشاريع.

حوّل المواقع المهمة إلى قنوات مركزة

في الندوة عبر الإنترنت، قمنا بعرض توضيحي لهذا باستخدام منطقة المنتجات الرقمية في مساحة العمل لدينا — وهي في الأساس المكان الذي يقوم فيه الفريق بإنشاء قوالب ClickUp وصيانتها.

عادةً ما تتعامل الفرق مع هذه المشكلة عن طريق إنشاء قناة #product-announcements واسعة النطاق في Slack (أو أي أداة دردشة أخرى يستخدمونها). المشكلة هي أن القناة بعيدة عن العمل الفعلي. فهي تصبح مجرد تيار آخر من التحديثات التي يقرأها الناس سريعًا أو يفوتونها أو ينسون ربطها بالمهام.

شارك التحديثات على مستوى الشركة من خلال المنشورات على ClickUp Chat

لذا، قمنا بدلاً من ذلك بعمل شيء أبسط داخل ClickUp:

أنشأ قائمة إعلانات مخصصة داخل منطقة المنتجات الرقمية لدينا

انقر على إضافة قناة في تلك القائمة لإنشاء قناة دردشة مرتبطة بها على الفور.

أضيف الأشخاص المناسبون كمتابعين، بحيث لا يرى العمل سوى الفريق المسؤول عنه.

الآن، تظهر كل إعلانات منتجاتنا الرقمية في نفس المكان الذي يتم فيه تنظيم العمل الفعلي للمنتج.

اجعل عضوية القناة تتناسب مع أولئك الذين يمكنهم التصرف بناءً على الرسائل

نظرًا لأن القنوات مرتبطة بالمواقع، فإن الأشخاص الذين يمكنهم رؤية القناة ومتابعتها محددون بالفعل من خلال إعدادات المشاركة في مساحة العمل. نستخدم هذا للحفاظ على الاتصالات موجهة وقابلة للاكتشاف:

يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى المساحة أو المجلد أو القائمة متابعة القناة.

بمجرد إضافتهم كمتابعين، يمكنهم رؤية كل تحديث دون الحاجة إلى قناة Slack منفصلة مخصصة للدعوات فقط.

يحصل أعضاء الفريق الجدد على سياق تاريخي فوري من خلال تصفح القناة المرتبطة بالموقع الذي حصلوا على حق الوصول إليه للتو.

💡 نصيحة احترافية: عندما ينضم أشخاص جدد إلى قناة، لا تجعلهم يمرون على أسابيع من الرسائل في محاولة لفهم الأمور. استخدم AI CatchUp في ClickUp Chat لتلخيص ما فاتهم على الفور — القرارات الرئيسية والأولويات الحالية والمواضيع المفتوحة — حتى يتمكنوا من فهم السياق بسرعة والبدء في المساهمة دون الحاجة إلى مطالبة الفريق بتلخيص الأمور. تابع المحادثات التي فاتتك في قنوات الدردشة الخاصة بك باستخدام ClickUp AI CatchUp

كيفية الحفاظ على المحادثات مرتبطة بالعمل من خلال علاقات المهام في ClickUp

نحن نعتمد على علاقات المهام للتأكد من أن الدردشة تظل مرتبطة بالعمل الذي تتناوله.

إذا كنت جديدًا على ClickUp، فإليك النسخة المبسطة: علاقة المهام هي مجرد طريقة لربط عملين معًا حتى يظل السياق متصلاً. بدلاً من إجراء محادثة منعزلة داخل أداة الدردشة، يتيح لك ClickUp ربط تلك المحادثة بالمهمة التي تؤثر عليها — حتى لا تضيع الرسالة في اللحظة التي يصمت فيها سلسلة المحادثة.

في الندوة عبر الإنترنت، ستراني أقفز إلى مساحة عمل ألفا حيث يقوم فريقي بتجميع قوالب متقدمة لسوقنا القادم - كل شيء من بيئات Scrum الرشيقة مع خرائط الطريق والاحتفالات إلى أنظمة التذاكر الداخلية ومراكز الدعم.

عندما يسجل أحد أعضاء الفريق مقطع فيديو تحديثيًا حول نموذج ما (على سبيل المثال، دليل تفصيلي لبدء العمل على نموذج مشروع Scrum سريع)، فإننا:

شارك تحديث الفيديو في قناة الدردشة ذات الصلة

استخدم العلاقات لربط تلك الرسالة مباشرة بالمهمة المحددة (على سبيل المثال، مهمة دليل البدء)

دع ClickUp يدمج تلك الرسائل في تدفق أنشطة المهمة

وهذا يعني أن أي شخص يفتح المهمة لاحقًا سيرى:

تفاصيل المهمة والحقول

الرسائل ذات الصلة وتحديثات الفيديو في مكان واحد

سجل واضح لما تمت مناقشته، وما الذي تغير، ولماذا

هذه واحدة من أسهل الطرق لتقليل مشكلة توسع الاتصالات على المدى الطويل. فهي تحول الدردشة من محادثة يمكن التخلص منها إلى سياق دائم يرافق العمل.

📮ClickUp Insight: 75٪ من الأشخاص يقولون إن فتح الدردشة كل صباح يشعرهم بالراحة في بداية يوم العمل. أما البقية فيصفونها بأنها عمل ثانٍ! المفارقة؟ يبدو الدردشة منتجًا حتى تدرك أنك تقضي نصف يومك في التمرير والبحث أو إعادة قراءة سلاسل المحادثات الطويلة والمتشعبة. لقد جعلنا الدردشة سريعة للغاية بحيث لا تراعي السياق ومجزأة للغاية بحيث لا تسمح بمتابعة واضحة. ClickUp Chat يعيد التركيز. فهو يربط المحادثات بالعمل الحقيقي، حيث يمكن أن تتحول الرسالة على الفور إلى مهمة أو متابعة أو نقطة قرار. كما يلخص ClickUp Brain كل ذلك لأن عملك ودردشتك أصبحا متصلين أخيرًا!

كيفية استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتجنب تكرار نفسك في ClickUp Chat

⚡️ إليك أحد أفضل نصائحي الاحترافية (وإن كانت خادعة!): دع أتمتة ClickUp والذكاء الاصطناعي يتوليان مهام التلخيص والإخطار والرد حيثما أمكن ذلك في قنوات الدردشة الخاصة بك. بهذه الطريقة، يمكن لفريقك التركيز على اتخاذ القرارات، بدلاً من البحث عن المعلومات.

هناك نمطان بارزان:

مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الإشارات

يمكننا إنشاء "فرق AI" صغيرة أو قواعد تراقب ذكر مستند AI معين في مهمة ما. عندما يحدث ذلك، يقوم ClickUp بإنشاء مستند ملخص لتلك المهمة، يجمع التفاصيل الرئيسية والأنشطة التي تمت حتى الآن.

وهذا مفيد بشكل خاص عندما تتطلب المهمة الكثير من التبادل. فبدلاً من التمرير عبر التحديثات والتعليقات، تحصل على مستند واضح يضم كل ما هو مهم.

وكلاء الطيار الآلي في القنوات

في بعض القنوات (على سبيل المثال، قناة webdev)، يمكننا تمكين Autopilot Agents بحيث عندما يتم نشر رسالة، يرد الوكيل تلقائيًا.

أجب عن الأسئلة المتكررة في قنوات ClickUp Chat باستخدام ClickUp Autopilot Agents

قد يكون هذا الرد:

اكتشف ما يجري في المهام ذات الصلة

الإجابة على الأسئلة الشائعة

أرشد شخصًا ما إلى المستند الصحيح أو الخطوة التالية

وبذلك يحصل الأشخاص على المساعدة في الحال، دون أن يضطر أحد أعضاء الفريق إلى التوقف عما يفعله للرد.

كيفية استخدام ClickUp لإصلاح مشكلة انتشار الاتصالات بين الفرق البعيدة: طقوس السجلات اليومية

وكالتنا تعمل عن بُعد بالكامل، حيث ينتشر أعضاء الفريق عبر مناطق زمنية متعددة. وفي بيئة العمل الموزعة، يظهر تشتت الاتصالات بسرعة. لتقليل الرسائل المتبادلة ورسائل "هل أنت متواجد؟"، أنشأنا نظام سجلات يومية في ClickUp.

وإليك كيفية عمل ذلك:

في قسم الموارد البشرية ، أنشأنا قائمة سجلات يومية داخل مجلد الفريق .

كل عضو في الفريق لديه مهمة محددة يتولى مسؤولية تحديثها.

متصل، عمل مكثف، سفر، إجازة، و استراحة . تتضمن هذه المهمة حالات مخصصة مثل

تراقب الأتمتة تغييرات الحالة وترسل رسالة إلى قناة دردشة السجلات اليومية المخصصة.

أتمتة جميع عملياتك الروتينية باستخدام ClickUp Automations بدون كود

لذا، إذا قمت بتعيين حالتي على "استراحة" لمدة ثلاثين دقيقة، فإن الأتمتة تنشر تحديثًا وديًا في قناة السجلات اليومية مع اسم المهمة وحالتها ومدتها — مما يعني في الأساس: "أنا في استراحة الآن، من فضلك لا تقاطعني. "

📌 النتيجة: يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية من هو متاح لإجراء مكالمات سريعة، ومن هو منشغل، ومن هو غير متصل بالإنترنت، دون إغراق القنوات العشوائية بتحديثات الحالة.

لماذا ينجح هذا الأمر بشكل جيد مع الفرق التي تعمل عن بُعد

يوفر هذا النمط للفرق البعيدة مثل فريقنا طريقة سهلة للقيام بما يلي:

احترموا وقت تركيز بعضكم البعض وحدودكم الشخصية

تجنب التخمين فيما إذا كان شخص ما متاحًا لإجراء مكالمة

احتفظ بتحديثات الحالة في مكان واحد يمكن التنبؤ به بدلاً من الرسائل المباشرة المتناثرة

نحن نستخدم هذه الحالات حتى عند جدولة المتابعات في قنوات أخرى. إذا كان أحدهم في استراحة أو خارج المكتب، يمكننا جدولة رسالة ليتم إرسالها عند عودته. وهذا يحافظ على أهمية التواصل بدلاً من استمراره.

من الرسائل المتفرقة إلى نظام اتصال داخلي مقصود: انسخ إعدادات ClickUp Chat هذه

نهجنا تجاه ClickUp Chat لا يقتصر على كونه "أداة مراسلة أخرى"، بل يتعلق أكثر ببناء نظام اتصال مقصود يعكس كيفية تنظيم عملنا. ويمكنك نسخه أيضًا!

صمم بنية واضحة لمساحة العمل أولاً

حوّل المواقع الرئيسية إلى قنوات مركزة

استخدم قائمة السجلات اليومية للتواجد عن بُعد

اربط الرسائل المهمة بالمهام باستخدام العلاقات

حوّل الأسئلة المتكررة إلى سير عمل ويكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ساعدنا هذا النظام على الانتقال من التشتت الذي كان سائدًا في Slack إلى الوضوح الذي يوفره ClickUp.

لكن لا تقلق، فليس عليك اعتماد كل النماذج دفعة واحدة. ابدأ بالسؤال:

أين لدينا بالفعل تسلسل هرمي قوي (المساحات والمجلدات والقوائم) يستحق قناة خاصة به؟

كيف يمكن أن تساعد قائمة السجلات اليومية فريقنا عن بُعد على احترام وقت التركيز والتوافر؟

ما هي القنوات عالية الحركة التي ستستفيد من علاقات المهام أو وكلاء الطيار الآلي حتى لا نكرر أنفسنا باستمرار؟

ثم، كرر العملية من هناك.

ابدأ بحساب ClickUp مجاني وابدأ في البناء!

كريستوفر هو مؤسس Upficient، وهي شركة مستقلة مزودة لحلول ClickUp تخدم الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالم بحلول ClickUp القوية. كما أن لديهم سوقًا لقالب ClickUp — من أنظمة تشغيل OKR و EOS إلى بيئات المشاريع المرنة ومراكز الدعم الداخلية — موجهة لمستخدمي Business Plus و Enterprise.