20 قالبًا من قوالب Notion Planner لتنظيم حياتك

يساعدك المخطط الجيد في تنظيم أمورك الشخصية.

يمكنه تنظيم جميع مهامك كما تريد، وأحيانًا جدولتها حسب مدى إلحاحها. ما كان في السابق طريقة تدوين المهام بالقلم الرصاص في التقويم أصبح الآن أكثر فاعلية بفضل المخططين الرقميين.

توفر لك قوالب مخطط Notion، بما في ذلك قالب متتبع الوقت Notion لإدارة مشاريع Notion، ميزات إضافية مثل تتبع الوقت ولوحات الرؤية ومزامنة التقويم.

يمكن أن تظهر مهامك حتى على أدوات خارجية مثل تقويم Google، مما يساعدك على تجنب الحجوزات المزدوجة.

لمساعدتك على البدء، إليك بعض من أفضل مخططات Notion المجانية التي تعمل كحل شامل، وهي سهلة الاستخدام وفعالة للغاية.

أفضل قوالب مخطط Notion في لمحة

فيما يلي جدول ملخص لأفضل قوالب مخطط Notion و ClickUp:

ما الذي يجعل قالب مخطط Notion جيدًا؟

تخيل أنك تفتح جهاز الكمبيوتر المحمول يوم الاثنين وترى جدولك الأسبوعي بالكامل في لمحة على التقويم: الاجتماعات المحددة في التقويم، وقوائم المهام المرمزة بالألوان، ومربعات اختيار العادات، وحتى خطة الوجبات ليوم الخميس.

هذا هو عمل مخطط القوالب المجاني من معرض قوالب Notion.

تنظم قوالب Notion المصممة جيدًا وقتك وتساعدك على تتبع المهام قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى باستخدام أدوات مثل قالب متتبع العادات من Notion. وللتوضيح، هذه هي علامات القالب الموثوق:

✅ يحدد استخدامه بوضوح، سواء كان للمهام اليومية أو مخطط أسبوعي أو إدارة المشاريع

✅ يحافظ على تنظيم الهيكل من خلال أقسام منظمة وفلاتر وعروض مرتبطة

✅ يتيح تخصيصًا مرنًا للتخطيط واللون والأيقونات والعلامات، مما يجعله أحد أفضل القوالب القابلة للتخصيص

✅ يوفر طرق عرض متعددة للتخطيط: مخطط يومي، وتفاصيل أسبوعية، وأهداف شهرية

✅ يستخدم أدوات Notion المدمجة مثل قواعد البيانات ومتتبع العادات في Notion ومزامنة التقويم

20 قالبًا لمخطط Notion

هل تبحث عن طريقة لإدارة يومك أو مناسباتك الخاصة أو رحلاتك أو عامك بأكمله بشكل أكثر كفاءة؟

فيما يلي أفضل 20 مخططًا فعالًا وقوالب Notion شائعة لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من وقتك:

1. قالب مخطط الحياة المثالي

عبر Notion

هل تخطط لتغيير مسارك المهني، أو تحاول الحفاظ على انتظامك في ممارسة التمارين الرياضية، أو ترغب في تقليل الإنفاق العشوائي؟ يعد مخطط الحياة المثالي من Notion مفيدًا في أكثر من سيناريو، خاصةً في مجال التنمية الشخصية.

تم تصميم هذا النموذج للأفراد الذين يحتاجون إلى تنظيم أهدافهم الشخصية والمالية والصحية، دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة. بفضل المخطط الأسبوعي المدمج ومتتبع الحسابات المالية وسجل التغذية وصفحات إدارة المشاريع، يمنحك هذا النموذج نظرة عامة كاملة على حياتك في مكان واحد.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يدمج العافية والمالية والنمو الشخصي في لوحة تحكم واحدة سلسة

تتيح لك التخطيطات القابلة للتخصيص تحديد أولويات ما هو أكثر أهمية، من سجلات التغذية إلى معالم المشروع

تساعدك أدوات التتبع والتصور المدمجة على اكتشاف الاتجاهات والاحتفاء بالتقدم المحرز في كل مجال من مجالات حياتك.

✨ مثالي لـ: الأفراد الذين يوازنون بين الصحة واللياقة المالية والأهداف الشخصية طويلة المدى في مساحة عمل موحدة واحدة.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في الحفاظ على تركيز الاجتماعات ومسارها؟ توضح لك نصائح حول كيفية تخطيط اجتماع باستخدام ClickUp كيفية إنشاء جداول أعمال منظمة وبنود عمل مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك.

2. قالب مدير المهام

عبر Notion

إنه صباح يوم الاثنين، وصندوق بريدك الإلكتروني مليء بالأفكار المتناثرة والمهام غير المكتملة والمواعيد النهائية المنسية. يساعدك قالب Task Manager على التخلص من الفوضى من خلال جمع قوائم المهام في مكان واحد ثم تنظيمها حسب الأولوية والجدول الزمني.

استخدم مركز الأولويات لمعرفة المهام المتأخرة والمهام التالية ومقدار ما أنجزته بالفعل. هذا القالب مثالي لأي شخص يحتاج إلى مخطط يومي بنهج منظم.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتنظيم أفكارك على الفور من خلال تسجيل كل مهمة وفكرة وموعد نهائي في مكان واحد ومنظم

يبرز مركز الأولويات المهام العاجلة والمتأخرة، حتى لا يفوتك أي شيء

تتكيف طرق العرض المرنة (قائمة، لوحة، تقويم) مع سير عملك، سواء كنت من محبي قوائم المهام أو المخطط البصري

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في مخطط يومي منظم لتسجيل المهام وترتيبها حسب الأولوية وتنفيذها دون إرهاق.

3. قالب متتبع الأموال

عبر Notion

سواء كنت تدير حسابات متعددة أو تحاول السيطرة على الإنفاق الأسبوعي، فإن قالب Money Tracker ومتتبع الموارد المالية والفواتير الاحترافية وقالب Notion Invoice يمنحك لمحة كاملة عن صحتك المالية في قالب Notion واحد واضح.

صنف النفقات بسهولة وسجل الدخل وراقب التحويلات، بينما يساعدك قالب Notion المدمج لتتبع الاشتراكات على تجنب الرسوم المفاجئة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

اطلع على صورتك المالية الكاملة في لمحة، من مصادر الدخل إلى النفقات المتكررة والاشتراكات

تسهل التصنيفات والرسوم البيانية الذكية عملية إعداد الميزانية وتتبع النفقات

يضمن متتبع الاشتراكات أنك لن تتفاجأ أبدًا بتجديدات منسية أو رسوم خفية مرة أخرى

✨ مثالي لـ: المستقلين أو الطلاب أو المهنيين الذين يديرون حسابات متعددة ويهدفون إلى تحسين صحتهم المالية.

4. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي (مع Notion AI)

عبر Notion

إنه يوم الخميس بعد الظهر، وقد طلب مديرك للتو جدول محتوى الأسبوع المقبل، لكنك لا تزال تجمع المنشورات من ثلاثة مستندات مختلفة.

يحل تقويم وسائل التواصل الاجتماعي هذه المشكلة من خلال تزويدك بقالب Notion واحد لكتابة مسودات جميع محتوياتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها وتنظيمها. قم بالتبديل بين عرض التقويم وعرض اللوحة للتخطيط عبر المنصات، واستخدم Notion AI لتوليد أفكار للنشر أو إعادة صياغة المسودات على الفور.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتخطيط ومسودة وجدولة المحتوى لكل منصة في مكان واحد

استفد من Notion AI لتبادل الأفكار حول المنشورات وإعادة استخدام المحتوى وتحسين سير عمل النشر

قم بالتبديل بين عرض التقويم وعرض اللوحة للحصول على رؤية واضحة فورية لما سيتم تنفيذه ومتى

✨ مثالي لـ: منشئي المحتوى وفرق التسويق الذين يديرون جداول النشر على منصات متعددة ويعيدون استخدام المنشورات.

5. قالب متتبع الاشتراكات

عبر Notion

يساعدك قالب Subscription Tracker على البقاء على اطلاع على النفقات المتكررة من خلال لوحة تحكم بسيطة ومرئية. اعرض جميع اشتراكاتك النشطة وتواريخ التجديد الأخيرة وما إذا كانت المدفوعات متأخرة أو مكتملة.

بفضل زر "الدفع" بنقرة واحدة ومخطط التكلفة السنوية، يعد متتبع اشتراك Notion هذا مثاليًا للمستقلين والطلاب وأي شخص يرغب في استعادة السيطرة على ميزانيته الشهرية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

تمنحك لوحة التحكم المرئية نظرة فورية على جميع الاشتراكات النشطة وتواريخ التجديد وإجمالي الإنفاق الشهري

تساعدك ميزة "الدفع" بنقرة واحدة ومخططات التكلفة السنوية على إدارة المدفوعات وتجنب تسرب الميزانية

مثالي للمستقلين والطلاب أو أي شخص يرغب في التحكم في النفقات المتكررة دون أي متاعب

✨ مثالي لـ: المستخدمين الذين يرغبون في طريقة بسيطة لتتبع النفقات المتكررة والبقاء على اطلاع بمواعيد التجديد.

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من التبديل بين خمسة تطبيقات مختلفة لمجرد البقاء منظمًا؟ تضم قوالب Notion المجانية للملاحظات والمهام والمزيد أكثر من 50 قالبًا لتركيز عملك في مكان واحد. لا مزيد من التحميل الزائد على علامات التبويب!

6. قالب ميزانية مخطط الزفاف، خط سير الرحلة، المهام والمزيد

عبر Notion

قبل ستة أشهر من حفل زفافك، تشعر بالارتباك بسبب مكالمات الموردين وقوائم الضيوف ولوحات Pinterest. قالب مخطط Notion هذا يجمع كل ذلك معًا.

من متتبع الميزانية وقائمة RSVP إلى العقود وإلهام التصميم، يحل هذا النموذج الشامل محل الملاحظات المتناثرة. استخدم قوائم المهام وعرض الجدول الزمني للالتزام بالجدول الزمني، ولوحة المزاج للتوافق مع شريكك أو مخططك حول الموضوعات.

🌼 لماذا ستحب هذا القالب:

يجمع كل التفاصيل في مكان واحد — من جهات اتصال الموردين إلى قوائم الضيوف

يعمل متتبع الميزانية والجدول الزمني المدمجان على الحفاظ على تخطيطك في الموعد المحدد وضمن الميزانية

تسهل لوحات المزاج ومعارض الإلهام التنسيق حول الموضوعات ومشاركة رؤيتك مع الآخرين

✨ مثالي لـ: الأزواج الذين يخططون لحفل زفاف ويرغبون في تنظيم كل شيء من الموردين إلى قوائم الضيوف في مكان واحد.

7. قالب مهام مجموعة الطلاب

عبر Notion

قالب "مهمة المجموعة الطلابية" هو الحل الأمثل لتجنب الذعر في اللحظات الأخيرة.

بفضل المساحات المخصصة لتوزيع المسؤوليات وتخزين الروابط وتتبع قوائم المهام، يضفي هذا التطبيق تنظيمًا على العمل الجماعي الفوضوي. أضف ملاحظات الاجتماعات والمواعيد النهائية وحتى قائمة تشغيل مشتركة لتجعل العمل الجماعي أقل إجهادًا وأكثر تقدمًا.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتعيين الأدوار وتتبع التقدم المحرز وتخزين الموارد في مركز تعاوني واحد - لا مزيد من المحادثات الجماعية المحمومة

تساعد ملاحظات الاجتماعات المدمجة وتذكيرات المواعيد النهائية في تحميل الجميع المسؤولية وضمان توافقهم

تجعل قوائم التشغيل المشتركة والأقسام القابلة للتخصيص العمل الجماعي أكثر متعة وأقل إجهادًا

✨ مثالي لـ: طلاب الجامعات أو المدارس الثانوية الذين يعملون في مشاريع جماعية ويحتاجون إلى الوضوح والمسؤولية المشتركة.

8. قالب كلمات المرور

عبر Notion

يوفر قالب كلمات المرور أداة بسيطة وسهلة الاستخدام لتخزين جميع بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك في مكان واحد آمن ومنظم. سواء كنت تدير حسابات شخصية أو تسجيلات دخول للعمل أو وصولًا مشتركًا مع فريق، يضمن قالب Notion هذا أن تكون أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك في متناول يدك دائمًا.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتخزين جميع بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك بشكل آمن في مكان واحد مشفر وسهل الوصول إليه

ينظم الحسابات حسب الفئة (العملية والشخصية والمشتركة) لاسترجاعها بسرعة عندما تكون في أمس الحاجة إليها

تخلص من متاعب إعادة تعيين كلمة المرور وحالات القفل — لن تعلق خارج حساباتك مرة أخرى

✨ مثالي لـ: أي شخص يتعامل مع حسابات متعددة ويبحث عن نظام تخزين آمن ومركزي لتسجيل الدخول.

💡 نصيحة احترافية: إذا كانت قائمة مهامك تتجاوز سعة مخططك، فإن مدونتنا أفضل تطبيقات المخطط اليومي تساعدك في العثور على التطبيق المناسب ليومك، من مديري المهام المرنين إلى أنظمة الإنتاجية الكاملة مثل ClickUp.

9. قالب متتبع الكتب المثالي

عبر Notion

يساعدك Ultimate Reading Book Tracker على الحفاظ على انتظامك من خلال تنظيم قائمة القراءة الخاصة بك وتتبع الصفحات وتدوين ملاحظاتك أثناء القراءة. كل كتاب له صفحة خاصة به لتدوين الأفكار والاقتباسات والملاحظات المهمة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

ينظم قائمة القراءة والتقدم المحرز والتأملات في مساحة جذابة بصريًا وخالية من عوامل التشتيت

تتيح لك الصفحات المخصصة لكل كتاب تسجيل الاقتباسات والملاحظات والأفكار الشخصية أثناء القراءة

تتبع التقدم يحفزك على الاستمرار والالتزام وتحقيق أهدافك في القراءة، صفحة تلو الأخرى

✨ مثالي لـ: القراء الذين يرغبون في الحفاظ على اتساق أهدافهم في القراءة والتفكير في النقاط الرئيسية.

10. قالب مخطط شامل من كريستين تاي

عبر Notion

يجمع قالب مخطط Notion الشامل من Christine Tay كل أشيائك في قالب واحد واضح وبديهي يسهل تصفحه وتخصيصه. من قوائم المهام وسجلات الكتب إلى قائمة رغباتك وأهدافك طويلة المدى، يوفر لك هذا القالب نظامًا لإدارة المهام اليومية والتخطيط الشامل.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يجمع بين قوائم المهام وسجلات القراءة وقوائم الرغبات والأهداف طويلة المدى في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام

سهلة التخصيص — أضف أقسامك وأيقوناتك وأنظمة الألوان الخاصة بك لتتناسب مع أسلوبك

يعمل على تبسيط المهام اليومية والتخطيط الشامل، حتى لا يضيع أي شيء في الزحام

✨ مثالي لـ: المهنيين المشغولين الذين يديرون مهامهم الشخصية وسجلات القراءة وقوائم الرغبات من لوحة تحكم واحدة.

11. قالب مخطط حفلة عيد الميلاد

عبر Notion

قبل أسبوعين من حفلة العطلة، تنتشر ردود الدعوات والقائمة والميزانية في رسائل نصية وملاحظات لاصقة. يجمع قالب مخطط حفلة عيد الميلاد كل شيء معًا حتى تتمكن من الاستمتاع بالاستضافة!

تساعدك قالب مخطط Notion هذا على تتبع قائمة ضيوفك وتنظيم الأطباق والبقاء في حدود الميزانية. في الأساس، هذه هي أداتك المفضلة لتقليل التحديات في اللحظات الأخيرة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يدمج قوائم الضيوف والقوائم والميزانيات حتى تتمكن من تخطيط كل التفاصيل دون الحاجة إلى ملاحظات أو جداول بيانات متفرقة

تساعدك قوائم المراجعة والتذكيرات المرئية على البقاء على اطلاع على الردود على الدعوات والتسوق والتحضيرات - دون فوضى في اللحظة الأخيرة

مصممة لاستضافة خالية من التوتر، مما يتيح لك التركيز على خلق لحظات لا تُنسى بدلاً من إدارة الأمور اللوجستية.

✨ مثالي لـ: المضيفين الذين يخططون لاجتماعات العطلات مع التركيز على الميزانية وقوائم الضيوف والتنسيق الخالي من التوتر.

عبر Notion

تحتاج إلى مقال مفيد، لكنه مدفون في سجل المتصفح أو في علامة تبويب عشوائية أغلقتها الأسبوع الماضي. ومن يدري أين؟

يوفر قالب Notion للروابط والاختصارات والشارات مساحة مركزية لحفظ الموارد والأدوات ومخططات الوجبات والصفحات المفضلة المهمة. وهو مثالي للطلاب والباحثين والمهنيين الرقميين، حيث يحافظ على تنظيم كل شيء وإمكانية الوصول إليه بنقرة واحدة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يجمع كل الروابط والموارد والاختصارات المهمة لديك في مكان واحد للوصول الفوري إليها - لا مزيد من علامات التبويب أو الإشارات المرجعية المفقودة

تسهل الشارات والفئات القابلة للتخصيص التنظيم حسب المشروع أو الموضوع أو الأولوية

مثالي للطلاب والباحثين والمحترفين الرقميين الذين يحتاجون إلى مركز واحد لجميع أدواتهم ومراجعهم المفضلة

✨ مثالي لـ: الطلاب والباحثين والعاملين في المجال الرقمي الذين يحتاجون إلى الوصول السريع إلى الأدوات والمراجع الأساسية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات المخطط الرقمي المجانية

13. مخطط السفر، خط سير الرحلة، قالب قائمة الأشياء التي يجب القيام بها قبل الموت

عبر Notion

لقد خططت أخيرًا لعطلة أحلامك التي كانت على قائمة أمنياتك خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولكن هناك مشكلة: رحلتك ستقلع بعد بضعة أيام، وتأكيد حجز الفندق موجود في صندوق بريدك الوارد، وخط سير الرحلة لا يزال في تطبيق الملاحظات، وقد أدركت للتو أنك نسيت التحقق من مواعيد القطارات بين المدن.

إذا كان هذا يصفك، فإن قالب مخطط السفر من Notion يساعدك على تنظيم كل شيء. تم تصميم قالب مخطط السفر هذا من Notion للمسافرين الذين يرغبون في تجربة سلسة، ويتميز بأقسام لتخطيط وجهات متعددة، وتتبع النفقات الخاصة بالعملة، ومساحة لتدوين رحلتك.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

ينظم كل جانب من جوانب رحلتك، من خطط السفر والحجوزات إلى الميزانيات وقوائم الأشياء التي ترغب في القيام بها، في مكان واحد

تخطيط متعدد الوجهات وتتبع النفقات الخاصة بالعملة يجعل إدارة الرحلات المعقدة أمرًا سهلاً

تتيح لك ميزة تدوين المذكرات المدمجة تسجيل الذكريات والصور والتأملات أثناء سفرك

✨ مثالي لـ: المسافرين الذين يخططون لرحلات متعددة المحطات ويرغبون في تتبع اللوجستيات والميزانيات وتدوين الذكريات.

14. قالب لوحة معلومات الطالب من Janice Studies

عبر Notion

توفر لك لوحة معلومات الطالب من Janice Studies واجهة مركزية سهلة الاستخدام لإدارة حياتك الأكاديمية والشخصية بالكامل.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك بسهولة تتبع المهام والامتحانات والأنشطة اليومية مع تنظيم الملاحظات والجداول الزمنية لكل مقرر دراسي لتجنب الاستعجال في اللحظات الأخيرة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يجمع بين المهام والامتحانات والملاحظات والجداول الزمنية في لوحة تحكم أكاديمية واحدة سهلة التصفح

تساعدك أدوات التتبع البصري والتذكيرات على الالتزام بالمواعيد النهائية وتجنب التكدس في اللحظات الأخيرة

قابلة للتخصيص لأي حجم دراسي، مما يجعلها مثالية لطلاب المدارس الثانوية والجامعات على حد سواء

✨ مثالي لـ: الطلاب الذين يديرون المهام والامتحانات وملاحظات الدورات الدراسية في لوحة تحكم أكاديمية مركزية.

15. قالب قائمة حزم الأمتعة للسفر

عبر Notion

أنت في المطار، وفجأة تذكرت أنك نسيت شاحن هاتفك!

يساعدك قالب قائمة حزم الأمتعة للسفر على تجنب تلك المواقف من خلال تنظيم كل ما تحتاجه حسب الفئة: الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات النظافة الشخصية والمزيد. أضف بسهولة العناصر التي تحتاجها في اللحظة الأخيرة إلى قائمة التسوق، وخطط لملابسك لكل يوم، وتحقق من العناصر التي حزمتها على هاتفك أثناء سفرك.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

تصنيف الأغراض الأساسية (الملابس والأجهزة الإلكترونية وأدوات النظافة) حتى لا تنسى أي شيء مرة أخرى

تساعدك قوائم المراجعة التفاعلية ومخططات الملابس على حزم أمتعتك بشكل أكثر ذكاءً وتجنب حزم أمتعة زائدة

يتيح لك التصميم المتوافق مع الأجهزة المحمولة تحديث قائمتك أثناء التنقل، حتى لحظة المغادرة

✨ مثالي لـ: المسافرين الدائمين الذين يرغبون في التأكد من عدم نسيانهم لأي من الضروريات أو حملهم لأمتعة زائدة عن الحاجة في رحلاتهم.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب وأمثلة مجانية لخطط العمل

16. قالب متتبع الأهداف والعادات

عبر Notion

كم مرة قررت تعلم لغة جديدة؟

يساعدك قالب "أداة تتبع الأهداف والعادات" على حل هذه المشكلة من خلال ربط طموحاتك بنظام يومي. قسّم الأهداف حسب الجدول الزمني — 12 أسبوعًا أو 12 شهرًا أو 5 سنوات — وتابعها في مختلف مجالات الحياة مثل الحياة المهنية والصحة والنمو الشخصي.

يساعدك قالب متتبع الأهداف من Notion على الحفاظ على الاتساق وتتبع تقدمك بصريًا من خلال سجلات تقدم واضحة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يقسم الأهداف الكبيرة إلى عادات يومية قابلة للتنفيذ، مما يحافظ على حماسك ومسؤوليتك.

تساعدك سجلات التقدم المرئية والجداول الزمنية على رؤية النمو على مدار أسابيع أو شهور أو سنوات.

قابلة للتكيف مع أي مجال من مجالات الحياة - المهنة أو الصحة أو التعلم أو النمو الشخصي.

✨ مثالي لـ: أي شخص يسعى إلى التطوير الشخصي أو المهني على المدى الطويل من خلال تتبع الأهداف والعادات بشكل منظم.

17. قالب أداة تتبع نفقات السفر والميزانية

عبر Notion

هل سبق لك أن تعاملت مع رحلة جماعية، حيث كنت تقسم باستمرار وجبات الطعام ورحلات النقل، ولا أحد يتذكر من دفع ماذا؟

تحل أداة تتبع نفقات السفر والميزانية هذه المشكلة من خلال السماح للجميع بتسجيل النفقات في الوقت الفعلي، حتى بعملات مختلفة. بفضل التحويل التلقائي والتفاصيل الخاصة بالمسافر، تساعدك هذه الأداة على تسوية الحسابات دون الحاجة إلى إجراء حسابات معقدة بعد الرحلة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يسهل تسجيل النفقات في الوقت الفعلي وتحويل العملات تلقائيًا إدارة الرحلات الجماعية.

تضمن التفاصيل الخاصة بالمسافرين أن يعرف الجميع من دفع ماذا - دون الحاجة إلى حسابات محرجة بعد الرحلة.

تساعدك ملخصات الميزانية المرئية على البقاء على المسار الصحيح وتجنب الإنفاق الزائد.

✨ مثالي لـ: المسافرين في مجموعات الذين يحتاجون إلى تقسيم التكاليف وإدارة الميزانيات المشتركة وتتبع النفقات في الوقت الفعلي.

18. دعوة لرحلة جماعية مع استطلاع رأي

عبر Notion

لنفترض أنك تحاول التخطيط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء. نصف أعضاء المجموعة لم يؤكدوا حضورهم، ولا يتفق أحد في الدردشة على الأنشطة التي سيتم القيام بها.

يعمل قالب Group Trip Invite with Poll Notion على تبسيط كل شيء من خلال نموذج RSVP وتفاصيل الرحلة المشتركة واستطلاعات الرأي المدمجة للتصويت على الأنشطة أو التواريخ.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

تعمل نماذج RSVP والاستطلاعات المدمجة على تبسيط عملية اتخاذ القرارات الجماعية — لا مزيد من سلاسل المحادثات التي لا تنتهي

يجمع تفاصيل الرحلة والتواريخ وخيارات الأنشطة في مكان واحد لتسهيل التنسيق

يجعل التخطيط ممتعًا وديمقراطيًا، ويضمن سماع آراء الجميع.

✨ مثالي لـ: منظمي الرحلات الذين ينسقون التواريخ والأنشطة وردود الحضور دون الحاجة إلى محادثات جماعية فوضوية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جداول زمنية مجانية من Google Docs

19. قالب متتبع هدايا الأعياد

عبر Notion

يساعدك Holiday Gift Tracker على التخطيط والميزانية ومتابعة كل هدية في قالب Notion مجاني واحد. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تتبع أفكار الهدايا وحالة الشراء والإنفاق لكل شخص وتحديثات التسليم من خلال تصميم مرئي واضح.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع أفكار الهدايا وحالة الشراء والميزانيات لكل شخص في قائمتك - لا مزيد من الهدايا المكررة أو المستلمين الفائتين

يسهل التصميم المرئي معرفة من تبقى لتشتري له هدية ومقدار ما أنفقته.

مثالي للتسوق المنظم والخالي من التوتر في العطلات وتقديم الهدايا المدروسة

✨ مثالي لـ: منظمي الرحلات الذين ينسقون التواريخ والأنشطة وردود الحضور دون الحاجة إلى محادثات جماعية فوضوية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقويم شهرية مجانية لتنظيم وقتك

20. قالب مخطط رحلات السفر بالسيارة

عبر Notion

هل وصلت إلى منتصف رحلتك ولم تعد تتذكر المدينة التي كنت تخطط للتوقف فيها أو المطعم الذي يجب أن تجربه؟ لقد مررت بذلك من قبل.

يساعدك مخطط رحلات السفر على التخطيط لكل التفاصيل مسبقًا، بما في ذلك لوحة تحكم Notion جميلة لتوقفات التزود بالوقود والطرق الجانبية ذات المناظر الخلابة.

بفضل خريطة Google المدمجة وخط سير الرحلة المرئي ومتتبع النفقات المدمج، يعد قالب Notion هذا مثاليًا للمسافرين الذين يرغبون في تنظيم رحلاتهم دون التضحية بالعفوية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط لكل محطة توقف ووجبة طعام ومنعطفات ذات مناظر خلابة باستخدام خط سير تفاعلي وخرائط Google مدمجة

تساعدك أداة تتبع النفقات وقوائم التعبئة المدمجة في تنظيم رحلتك من البداية إلى النهاية

لوحة التحكم الجمالية تجعل تخطيط وتوثيق مغامرتك ممتعًا بقدر الرحلة نفسها

✨ مثالي لـ: مقدمي الهدايا الذين يرغبون في تخطيط وميزانية وتنظيم الهدايا للعائلة والأصدقاء والزملاء.

قيود Notion

تعد قوالب مخطط Notion ممتازة للبدء... ولكنها نادرًا ما تتناسب مع طريقة عملك الفعلية.

إلى جانب ذلك، هناك بعض المشكلات الأخرى في Notion التي يجب أن تكون على دراية بها قبل اتخاذ القرار:

معظم القوالب مصممة بناءً على سير عمل شخص آخر، وليس سير عملك، مما يؤدي غالبًا إلى حلول بديلة أو تعطيل الأنظمة الأساسية لمجرد جعلها قابلة للاستخدام

قد يؤدي الإفراط في تخصيص القالب إلى حدوث مشكلات في قاعدة البيانات أو تعطل المرشحات أو تكرار الهياكل، مما يزيد من الفوضى بدلاً من الوضوح

عادةً ما لا تتكيف القوالب جيدًا مع الأولويات المتغيرة ، مثل الانتقال من التتبع الشخصي إلى إدارة المشاريع القائمة على الفريق

يحد خطة Notion المجانية من استخدام الفريق بحد أقصى 1000 كتلة ، مما قد يكون محبطًا لمساحات العمل التعاونية

كلما تطور سير عملك، زادت احتمالية تجاوزك للقوالب الثابتة التي لا تدعم الأتمتة أو التكامل السلس أو عرض المهام الديناميكي

إذن، ما هي البدائل المتاحة لـ Notion ؟ دعنا نكتشف ذلك.

قوالب Notion البديلة

على عكس Notion، لا يعتمد ClickUp على قوالب ثابتة تحتاج إلى تعديلها باستمرار.

يأتي مزودًا بوظائف أتمتة مدمجة وتتبع الوقت الأصلي والمهام المتكررة والتعاون في الوقت الفعلي، مما يحل المشكلات الشائعة المتمثلة في الإفراط في التخصيص وقابلية التوسع المحدودة الموجودة في العديد من قوالب مخطط Notion.

إذا كنت تبحث عن حلول أكثر قابلية للتكيف وطويلة الأجل، فإليك 10 قوالب مخطط ClickUp التي تعمل بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات المتطورة.

1. قالب مخطط يومي ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيمك دون الحاجة إلى إعادة هيكلة نظامك باستمرار باستخدام قالب مخطط ClickUp اليومي

هل سئمت من تعديل قوالب Notion لمجرد إدارة يومك العادي؟ يوفر لك قالب ClickUp Daily Planner تخطيطًا جاهزًا للاستخدام مع إدارة المهام بالسحب والإفلات.

لا يتطلب قالب المخطط اليومي هذا أي إعداد يدوي، بل ويتميز بوجود أولويات مدمجة وتتبع مرئي للتقدم المحرز.

سواء كنت توازن بين الاجتماعات والمهام الشخصية أو العمل الذي يحكمه المواعيد النهائية، يساعدك هذا النموذج على تصنيف المهام (العملية والشخصية والأهداف) وإدارة الأولويات والحفاظ على التركيز طوال اليوم.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

تصميم جاهز للاستخدام مع إدارة المهام بالسحب والإفلات - لا يتطلب إعدادًا يدويًا

تساعدك الأولويات المدمجة وتتبع التقدم المرئي على التركيز على ما هو أكثر أهمية

صنف المهام حسب العمل أو الأمور الشخصية أو الأهداف للحصول على نظرة شاملة ليومك

✨ مثالي لـ: المهنيين والأفراد الذين يبحثون عن مدير مهام يومي موثوق به مع ميزة تحديد الأولويات المدمجة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب Goodnotes مجانية لتدوين الملاحظات الرقمية

2. قالب السجل اليومي ClickUp

احصل على قالب مجاني إذا كان تركيزك ينصب على تتبع العادات أو المساءلة عن المشاريع، جرب قالب السجل اليومي من ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد قائمة مراجعة لتقييم يومك، فإن قالب ClickUp Daily Log Template يوفر رؤية منظمة لكل ما قمت به.

يتيح لك هذا النموذج تسجيل المهام وتدوين التقدم المحرز وعرض حالة الإنجاز في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل الحقول المدمجة لتواريخ الاستحقاق والأولويات والملاحظات، يمكنك الحصول على أرشيف متواصل لعملك اليومي دون الحاجة إلى إنشاء قواعد بيانات متعددة مرتبطة ببعضها البعض كما هو الحال في Notion.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع الأنشطة اليومية المنظم يدعم بناء العادات ومراجعة الأداء

يساعدك التسجيل في الوقت الفعلي وحالة الإنجاز على تحمل المسؤولية والحفاظ على الحماس

تقضي الحقول المدمجة لتواريخ الاستحقاق والأولويات والملاحظات على الحاجة إلى قواعد بيانات متعددة.

✨ مثالي لـ: المستخدمين الذين يرغبون في تتبع أنشطتهم اليومية بشكل منظم لدعم بناء العادات ومراجعة الأداء.

👀 حقيقة ممتعة: تم طرح أول مخطط يومي تجاري في أوائل القرن العشرين من قبل شركة بريطانية تدعى Letts. ولا تزال هذه الشركة تعمل حتى اليوم، مما يدل على الجاذبية الخالدة للمخططات.

3. قالب جدول الساعات اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم ببناء إيقاع يومي يدعم التركيز والمرونة باستخدام قالب الجدول الزمني اليومي من ClickUp.

عندما ينقضي يومك دون أن تدرك أين ذهب الوقت (ننظر إليك يا Instagram Reels)، فإن هذا النموذج يوفر لك تنظيمًا دقيقًا للساعات.

يساعدك قالب جدول الساعات اليومي من ClickUp على تخصيص وقت للمهام والاجتماعات والاستراحات والعمل المركّز. وهو مثالي للطلاب الذين يديرون دروسهم أو للمهنيين الذين يوازنون بين العمل المكثف والأعمال الإدارية.

على عكس المخططات اليدوية، يتم تحديثها تلقائيًا مع تتبع في الوقت الفعلي، مما يساعدك على اكتشاف ما يستنزف وقتك وتحسين روتينك.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

قسّم يومك إلى ساعات لتحقيق أقصى قدر من التركيز والمرونة

تحديثات تلقائية مع تتبع في الوقت الفعلي لمساعدتك على اكتشاف ما يهدر وقتك وتحسين روتينك اليومي.

مثالي للطلاب والمهنيين الذين يوازنون بين العمل المكثف والاجتماعات والاستراحات.

✨ مثالي لـ: الأشخاص الذين يتبعون نظام تخصيص الوقت أو الروتين المنظم ويرغبون في تحسين كل ساعة من ساعات اليوم.

4. قالب تقرير الأنشطة اليومية للموظفين من ClickUp

احصل على قالب مجاني تخلص من التخمينات في تقييمات الأداء باستخدام قالب تقرير الأنشطة اليومية للموظفين من ClickUp.

عندما تدير فريقًا يعمل على عدة مشاريع، من السهل أن تغيب عن بالك مهام كل فرد. أي حتى تبدأ المواعيد النهائية في التأخر.

يمنح قالب تقرير الأنشطة اليومية للموظفين المديرين رؤية واضحة في الوقت الفعلي لإنجاز المهام اليومية والوقت المستغرق والإنتاجية الإجمالية. هذا القالب مفيد بشكل خاص للفرق البعيدة أو الأدوار التي تركز على العمليات.

يتتبع الأداء الفردي، ويسلط الضوء على حالات التأخير، ويساعد على تعزيز المساءلة من خلال حقول منظمة لسجلات المهام والتقارير المدمجة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يوفر للمديرين رؤية واضحة في الوقت الفعلي لإنجاز المهام اليومية والإنتاجية

يتتبع الأداء الفردي ويسلط الضوء على حالات التأخير لتحسين المساءلة

مثالي للفرق البعيدة والأدوار التي تركز على العمليات والتي تتطلب تقارير منظمة

✨ مثالي لـ: المديرين وقادة الفرق الذين يتابعون أداء الموظفين وإنتاجهم اليومي عبر المشاريع.

👀 حقيقة ممتعة: يقول خبراء الإنتاجية أن التخطيط لمدة 10 دقائق في الصباح يمكن أن يوفر ما يصل إلى ساعتين من الجهد الضائع خلال اليوم. تساعد المخططات في استعادة تلك الساعات.

5. قالب مخطط مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتمييز العوائق قبل أن تعرقل الجداول الزمنية باستخدام قالب مخطط مشروع ClickUp.

لقد بدأت مشروعًا جديدًا، وبعد ثلاثة أيام، أصبحت المهام مبعثرة، والجداول الزمنية غامضة، وأدوار الفريق غير واضحة.

يعمل قالب ClickUp Project Planner على حل هذه المشكلة بسرعة من خلال توفير مساحة عمل واحدة ومنظمة لتنظيم المهام المطلوبة وتوزيع المسؤوليات وتصور التقدم المحرز في عروض Kanban أو List أو Calendar.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

ينظم المخرجات، ويوزع المسؤوليات، ويصور التقدم المحرز في مساحة عمل واحدة.

تتكيف طرق العرض المتعددة (Kanban، قائمة، تقويم) مع أي أسلوب لإدارة المشاريع.

تعمل أدوات الحجب المدمجة وتتبع الجدول الزمني على الحفاظ على سير المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد وتناسق عمل الف

✨ مثالي لـ: الفرق التي تخطط لمشاريع معقدة وتحتاج إلى رؤية أفضل للتقدم المحرز والأدوار والجداول الزمنية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب Google Calendar المجانية

6. قالب مخطط العطلات من ClickUp

احصل على قالب مجاني نسق بسهولة وركز على الاستمتاع بوقت فراغك باستخدام قالب مخطط العطلات من ClickUp.

قد يصبح تنسيق تفاصيل الرحلة، مثل تواريخ السفر والإقامة والوثائق، أمرًا مرهقًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص.

يجمع قالب ClickUp Holiday Planner Template جميع خطط عطلتك — الرحلات الجوية والإقامات والأنشطة ووثائق السفر — في مكان واحد مركزي. يمكنك بسهولة تنسيق التواريخ وتتبع من سيذهب إلى أين وتخزين الملفات المهمة مثل الحجوزات أو خطط الرحلات في عرض آمن واحد.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يجمع كل خطط العطلات - الرحلات الجوية والإقامات والأنشطة والمستندات - في مكان واحد آمن

نسق التواريخ بسهولة وتتبع من سيذهب إلى أين في الرحلات الجماعية أو العطلات العائلية

قم بتخزين الملفات المهمة مثل الحجوزات وخطط الرحلات للوصول السريع إليها في أي وقت

✨ مثالي لـ: العائلات أو المجموعات المسافرة التي تدير لوجستيات العطلات مثل الحجوزات والوثائق والجداول الزمنية.

👀 حقيقة ممتعة: استخدم بنجامين فرانكلين طريقة على غرار المخطط في القرن الثامن عشر. قسم أيامه إلى فترات زمنية محددة — وهي نسخة مبكرة من تقسيم الوقت الذي ما زلنا نستخدمه حتى اليوم.

7. قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات، حافظ على تركيزك على ما هو مهم باستخدام قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

قد يكون وجود عرض واضح للتقويم أمرًا بالغ الأهمية عندما تبدأ المهام في التراكم وتتداخل المواعيد النهائية.

يجمع قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp بين الجدولة وتتبع المهام في تصميم واحد مرن، مما يتيح لك إدارة الأولويات اليومية مع التخطيط المسبق. يمكنك تنظيم المهام في فئات، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتصور حجم العمل على مدار الأيام أو الأسابيع.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يجمع بين الجدولة وتتبع المهام في تصميم واحد مرن

نظم المهام حسب الفئة، وحدد مواعيد الاستحقاق، واعرض حجم العمل على مدار الأيام أو الأسابيع

حافظ على تركيزك على الأولويات اليومية أثناء التخطيط المسبق من خلال عروض تقويم واضحة

✨ مثالي لـ: المستخدمين الذين يرغبون في إدارة المهام بصريًا وتخطيط وقتهم من خلال عرض واضح للأنشطة اليومية والأسبوعية.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تحاول إدارة المشاريع في Notion ولكنك تواجه عقبات مستمرة، فإن مدونتنا، كيفية استخدام Notion لإدارة المشاريع، تشرح ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح، وكيفية تبسيط سير عملك دون إرهاق.

8. قالب التقويم السنوي ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم عامك دون عناء التخطيط اليدوي باستخدام قالب التقويم السنوي من ClickUp

في منتصف العام، تحاول جاهدًا تذكر تاريخ إطلاق ذلك المنتج — أو الأسوأ من ذلك، أنك فاتتك تمامًا موعد نهائي مهم.

يوفر لك قالب التقويم السنوي ClickUp نظرة شاملة على جميع مهامك.

بفضل التقسيمات الشهرية والجداول الزمنية المرئية، يساعدك هذا البرنامج على تتبع أهدافك طويلة المدى والبقاء على اطلاع بما ينتظرك في المستقبل.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

يوفر نظرة شاملة على جميع المهام والمواعيد النهائية والأحداث للسنة

تساعدك التفاصيل الشهرية والجداول الزمنية المرئية على تتبع الأهداف طويلة المدى والمعالم الرئيسية

يمنعك من تفويت المواعيد النهائية ويبقيك على اطلاع بما هو قادم

✨ مثالي لـ: المخططين الاستراتيجيين والفرق التي تحتاج إلى عرض سنوي عالي المستوى لرسم خريطة للمواعيد النهائية والأحداث والمعالم.

9. قالب التقويم الأسبوعي ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم أسبوعك وإدارته باستخدام قالب التقويم الأسبوعي ClickUp

تبدأ أسبوعك بقوة، ولكن بحلول يوم الأربعاء، تتداخل الاجتماعات، وتقترب المواعيد النهائية، وتشعر أن جدولك الزمني خارج عن السيطرة.

يضفي قالب التقويم الأسبوعي ClickUp الوضوح على الفوضى من خلال السماح لك بتخطيط أسبوعك بالكامل مع مهام وأحداث وفترات زمنية جذابة بصريًا.

بفضل التحديثات في الوقت الفعلي والجدولة بالسحب والإفلات، يعد هذا التطبيق مثاليًا لتحقيق التوازن بين أولويات الفريق وإدارة أهداف المخطط الأسبوعي ومراقبة الالتزامات الشخصية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط لأسبوعك بالكامل من خلال مهام وأحداث وفترات زمنية جذابة بصريًا

تسهل التحديثات في الوقت الفعلي والجدولة بالسحب والإفلات تحقيق التوازن بين الأولويات

مثالي لإدارة المهام المتعددة والاجتماعات والفعاليات على مدار 7 أيام

✨ مثالي لـ: الأفراد أو الفرق التي تدير مهام متعددة واجتماعات وفعاليات على مدار 7 أيام.

👀 حقيقة ممتعة: يوجد في اليابان ثقافة فرعية كاملة مخصصة لجماليات المخطط تسمى "Jibun Techo"، حيث يزين الناس جداولهم بالملصقات والخط العربي والرسومات البسيطة لجعل التخطيط أمرًا ممتعًا. هذا يشبه إلى حد كبير Bullet Journaling!

10. قالب مخطط مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني قم ببناء استراتيجية محتوى متسقة تدعم نمو الجمهور باستخدام قالب مخطط مدونة ClickUp

رائع، مدوناتك تحقق أداءً جيدًا! ولكن هناك مشكلة بسيطة: المحتوى الخاص بك مبعثر عبر دفاتر الملاحظات والمستندات والمسودات النصف مكتوبة.

يحول قالب مخطط مدونة ClickUp المحتوى المجزأ إلى سير عمل إنتاجي واضح. خطط المنشورات حسب الفئة أو الحملة، وحدد المواعيد النهائية، وتابع التقدم من الفكرة إلى النشر.

سواء كنت كاتبًا مستقلًا أو جزءًا من فريق محتوى، تساعدك هذه القوالب على الالتزام بجدولك الزمني والتعاون بسلاسة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

حوّل المحتوى المجزأ إلى سير عمل إنتاجي واضح من الفكرة إلى المنشور المنشور!

خطط المنشورات حسب الفئة أو الحملة، وحدد المواعيد النهائية، وتابع التقدم في مكان واحد

يدعم الكتّاب الفرديين وفرق المحتوى من خلال جداول زمنية متكررة وملكية مشتركة

✨ مثالي لـ: المدونين وفرق المحتوى الذين يخططون وينتجون المحتوى وفقًا لجدول زمني متكرر مع ملكية مشتركة باستخدام أداة شاملة.

نقرة واحدة صغيرة (للأعلى) من أجلك، ترقية عملاقة لسير عملك

يمكن لقوالب المخطط أداء العديد من المهام. سواء كنت تدير حفل زفاف أو تتابع عاداتك الشخصية أو تخطط لسنتك الدراسية بأكملها، فإن قالب المخطط الجيد يوفر لك الهيكلية والوضوح.

على الرغم من أن قوالب مخطط Notion تعد نقطة انطلاق رائعة، إلا أن معظم المستخدمين يواجهون في النهاية تحديات بسبب محدودية الأتمتة والتخصيص الذي يستغرق وقتًا طويلاً.

وهنا يأتي دور ClickUp لتغيير الوضع بشكل ذكي. بفضل العروض الديناميكية والأتمتة المدمجة والتعاون في الوقت الفعلي، لا تساعدك قوالب ClickUp على البقاء منظمًا فحسب، بل تساعدك أيضًا على العمل بسرعة أكبر.

في الواقع، أفادت الفرق التي تستخدم RevPartners، أحد عملاء ClickUp، بتحسن بنسبة 64٪ في سرعة تقديم الخدمات، مما أدى إلى توفير الوقت الذي كان يُقضى عادةً في تجميع الأمور.

إذا كنت مستعدًا للتوقف عن إدارة خططك والبدء في تنفيذها، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!