حل مشكلة توسع نطاق العمل: نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في ClickUp يتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

من الصحراء إلى المكتب: توسع العمل ظاهرة عالمية

منذ وقت قصير، كنت في المملكة العربية السعودية، حيث التقيت بقادة أول مصنع للسيارات الكهربائية في البلاد وأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. تعمل هذه المؤسسات على بناء مشاريع ضخمة يصعب تصورها، مثل منتجعات تزلج بقيمة 20 مليار دولار ومدن على شكل مكعبات بحجم 12 مبنى إمباير ستيت. إنها مشاريع جريئة وملهمة.

لكن ما أدهشني أكثر لم يكن حجم مشاريعهم، بل حجم التحديات التي يواجهونها. بغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن توسع العمل هو القوة الخفية التي تعيق تقدم الفرق. سواء كنت تبني مدينة مستقبلية أو تدير فريق مبيعات في الولايات المتحدة، فإن الأعراض هي نفسها: عدد كبير جدًا من التطبيقات والعمليات والسياقات التي تضيع بينها.

من المذهل أن نرى ClickUp تقوم بعملها في جزء مختلف تمامًا من العالم، ولكن الحقيقة هي أن توسع العمل موجود في كل مكان.

تسمية المشكلة: ما هو توسع العمل؟

تشتت العمل هو تجزئة التطبيقات والعمليات والسياق، والآن الذكاء الاصطناعي، في مكان العمل عبر أنظمة غير متصلة - وهو تحدٍ متزايد الشائع للفرق الحديثة. إنه الضريبة الخفية على الإنتاجية والابتكار والمشاركة. نقدر أن تكلفته تزيد عن 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم في شكل إنتاجية مفقودة. لكن التكلفة الحقيقية أصعب في القياس: الإحباط والتعب والشعور بأن العمل أصعب مما ينبغي.

لتقليل تكلفة توسع العمل البالغة 2.5 تريليون دولار بشكل حقيقي، يجب على المؤسسات أن تتجاوز أتمتة العمليات اليدوية وأن تعالج مشكلة تبديل الأدوات والعزلة بسرعة مماثلة

الجزء الخبيث من توسع العمل هو أنه نادرًا ما يعلن عن نفسه. معظم الناس لا يسمونه باسمه، بل يشعرون فقط بأعراضه: التأخير والإحباط والفوضى. يستغرق إنجاز المهام وقتًا طويلاً. يشعر الناس بالإحباط. هناك شعور عام بالتعب والتأخير. ولكن في العمق، السبب الجذري هو نفسه دائمًا: أدوات غير متصلة، عمليات غير متسقة، سياق مفقود.

أول معركة لي مع توسع العمل: سنوات Snowflake

واجهت مشكلة توسع نطاق العمل لأول مرة في Snowflake.

كان فريق عمليات المبيعات لدينا يدرس جميع أنواع المشاريع — التسعير المحلي، وسير العمل الجديد، وما إلى ذلك. ولكن كل مشروع كان يُدار في Wrike، بينما كانت التبعيات موجودة في Salesforce، وكان فريق التطوير يتتبع عمله في Jira. لم يكن هناك تزامن ثنائي الاتجاه. كنا نجتمع كل أسبوع للتحقق من توافق الأولويات. كان ذلك أمرًا شاقًا للغاية.

وقد أدى ذلك إلى إحباط شديد بين الفرق، ونزاعات بين الأفراد، وتقويم مليء بالاجتماعات التي لم تحل أي مشكلة. كان الجميع يسير في اتجاهات مختلفة.

كان من المفترض أن تساعدنا التكنولوجيا على التحرك بشكل أسرع، ولكنها في الواقع أبطأتنا. أتذكر الألم الذي كنت أشعر به أثناء حضور تلك الاجتماعات، مع العلم أن الافتقار إلى التكامل كان يكلفنا ليس فقط الوقت بل المعنويات أيضًا.

مجموعة المبيعات الحديثة: عندما تكون كل دقيقة مهمة

إن إدارة فريق مبيعات اليوم يعني العيش في بيئة تقنية ثقيلة: Outreach و Salesforce و ZoomInfo و Clari و LinkedIn Sales Navigator، والقائمة تطول. يتنقل مندوبو المبيعات بين الأدوات لمجرد إرسال بريد إلكتروني واحد. وفي مجال المبيعات، الوقت هو المال حرفياً. إذا استغرق إرسال بريد إلكتروني عشر دقائق بدلاً من دقيقتين، فأنت تخسر أموالاً حقيقية.

عندما يتم طرح أداة أو ميزة جديدة أو يرغب شخص ما في شراء أو استيراد شيء ما، فإن أول ما أفكر فيه هو السؤال عن المكان والطريقة التي يمكننا من خلالها القيام بذلك ضمن أنظمتنا الحالية. لا أرغب في إضافة أي شيء آخر ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

هل يمكن - وينبغي - أن يتم كل هذا في نافذة واحدة؟ السؤال الأفضل: ما الذي يتطلبه تحقيق ذلك؟

الحقيقة؟ كل أداة جديدة تضيف المزيد من الضوضاء — المزيد من "العمل الوهمي" والمزيد من النقاط العمياء والمزيد من التعقيدات التي يجب التعامل معها. المهمة معقدة بالفعل — كل فريق لديه عمليات يجب أن يتبعها قسم المبيعات. لذا، كلما تمكنا من تبسيط المهمة، كان ذلك أفضل.

التكلفة الخفية لتشتت العمل من منظور العميل: الأعراض مقابل الأسباب الجذرية

لا يدخل معظم العملاء إلى المكتب قائلين: "نحن غارقون في توسع العمل." ما يصفونه هو الأعراض: "العمل يبدو فوضوياً." "يستغرق إنجاز المهام وقتاً طويلاً." "الناس يشعرون بالإحباط." السبب الجذري للمشكلة هو دائماً توسع العمل، ولكن من الصعب تحديده لأنه يتخذ أشكالاً عديدة.

عندما أتحدث إلى المديرين التنفيذيين، أسألهم: إذا كان بإمكانكم العودة خمس أو ثماني سنوات إلى الوراء، هل كنتم ستصممون أنظمتكم بنفس الطريقة؟ الجميع لديهم نفس الإجابة: لا، لن أفعل ذلك بهذه الطريقة مرة أخرى.

وهم يدركون أن اتباع نهج أكثر تفكيرًا تجاه عزل المعلومات ونقل البيانات والتعاون كان سيوفر عليهم سنوات من الخلافات. لكن معظم المؤسسات سمحت لأنظمتها بالتوسع بشكل عشوائي، حيث اختار كل فريق أدواته الخاصة — ألواح الكتابة البيضاء وأدوات إدارة المشاريع وغيرها — دون تدخل يذكر من الإدارة التنفيذية.

والآن، بينما يتطلعون إلى بناء مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، يواجهون خيارًا: تكرار أخطاء الماضي، أو اتباع نهج أكثر استراتيجية وتوحيدًا. الإجابة واضحة دائمًا: كن مدروسًا، وكن هادفًا، ولا تدع توسع العمل يحدث مرة أخرى.

مع تحول الذكاء الاصطناعي في مكان العمل إلى أمر معتاد، بدأ غياب مساحة عمل موحدة وسياق مباشر في الحد من تأثيره الفعلي. لا يكون الذكاء الاصطناعي جيدًا إلا بقدر السياق الذي يمكنه الوصول إليه. إذا كانت بياناتك موزعة على 18 أداة، وهو ما نسميه توسع السياق، فلن ترى الفوائد المركبة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي.

التغلب على الإرباك: قوة نجم الشمال

إذن، كيف تبدأ في حل مشكلة توسع نطاق العمل، خاصةً عندما يبدو المشكل مربكًا؟ بالنسبة لي، الأمر كله يتعلق بوجود نجم قطبي.

السياق هو نجم الشمال.

لا تتحقق قوة الذكاء الاصطناعي إلا عندما يكون في سياق كامل. لكن الوصول إلى ذلك ليس سهلاً، خاصة إذا كنت عالقًا في فوضى الأنظمة. في الواقع، كما رأينا في عدد لا يحصى من التحولات في العالم الحقيقي، يتطلب التغلب على توسع العمل اتخاذ خطوات جريئة ولكن تدريجية - اختيار سير عمل واحد في كل مرة، وتوحيده، وبناء زخم نحو التقارب الحقيقي.

لقد تعلمت أنه عليك أن تأخذ كل شيء على حدة، ولكن كن حازماً وجريئاً في كل شيء.

لنأخذ إدارة المشاريع على سبيل المثال. قد يبدو "نقل كل شيء" أمرًا بسيطًا، إلى أن تصادف مستندات متناثرة وخطط غير مكتملة. سواء كنت تعمل على مراحل أو تغير مسارك فجأة، فإن العمل الحقيقي هو نقل السياق بجرأة وربطه بالنظام. الخطوات النصفية تعيق المعرفة، أما الخطوات الجريئة فتمنح الذكاء الاصطناعي الصورة الكاملة.

غالبًا ما أشارك قصتنا الداخلية حول الانتقال من Slack إلى ClickUp Chat. كان الجميع يترددون في ذلك. فشلنا في المرة الأولى، عندما حاولنا الانتقال فريقًا تلو الآخر. لم ينجح الأمر. ثم، بمجرد أن اتخذنا قرارًا جريئًا وحاسمًا، وأعلنا بوضوح أنه في يوم معين، سيتم إيقاف Slack وينتقل الجميع إلى ClickUp Chat، حدث ذلك بالفعل! اختفى Slack، وانتقل الجميع، وكان ذلك رائعًا. الآن، لدينا تجارب سحرية للذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat لم نكن نتمتع بها من قبل.

أفهم أن القصور الذاتي للوضع الراهن قوي. لكن مستقبل العمل يتطلب خطة جريئة ومدروسة. لكن كقادة، علينا أن ندرك أن الافتقار إلى التوجيه من أعلى إلى أسفل هو ما أدى إلى انتشار العمل في المقام الأول.

المصفوفة: مخطط لتحويل الذكاء الاصطناعي

مصفوفة التحول إلى الذكاء الاصطناعي: من سير العمل المجزأ إلى الإنتاجية الموحدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

هناك إطار عمل أستخدمه، وهو نوع من المصفوفة لتحويل الذكاء الاصطناعي. لا يتعلق الأمر بمطاردة الأشياء البراقة أو إضافة المزيد من الأدوات. يتعلق الأمر بما يلي:

توحيد مساحة العمل: البيانات المجزأة هي نقطة ضعف الذكاء الاصطناعي. اجمع عملك في مكان واحد — مساحة عمل متقاربة بالذكاء الاصطناعي

إعطاء الأولوية للسياق: يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى سياق لتقديم قيمة. اربط بياناتك وعملياتك ومحادثاتك

تمكين أبطال العمليات: ابحث عن الأشخاص في مؤسستك الذين يفكرون بطريقة نظامية — امنحهم منصة لدفع التغيير

قيادة جريئة من أعلى إلى أسفل: حدد الرؤية، واتخذ القرار، ووضح "السبب" بلا هوادة

الدعم من القاعدة إلى القمة: التغيير هو عمل جماعي. امنح فرقك القدرة على التجربة والبناء ومشاركة ما ينجح

التكرار والتوسع: ابدأ على نطاق صغير، وقم بقياس التأثير، وقم بتوسيع نطاق ما ينجح

عندما يتم وضع الذكاء الاصطناعي فوق بيانات مجزأة ومعزولة، فإن ذلك يشبه مطالبة طاهٍ بطهي وجبة من مكونات مبعثرة في 18 مطبخًا. ولكن عندما توحد مساحة العمل والسياق - مساحة عمل حقيقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي المتقارب - يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفي بوعده أخيرًا: إظهار الرؤى، وأتمتة المهام، وتحرير فريقك للتركيز على ما يهم. لهذا السبب، فإن حل مشكلة توسع نطاق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالكفاءة، بل يتعلق بفتح طرق جديدة تمامًا للعمل.

ما يميز ClickUp: الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بالفعل لصالحك

عندما أتحدث مع الفرق عن الذكاء الاصطناعي، فإن التحدي الأكبر ليس الحماس، بل التنفيذ. الجميع يريد أدوات أكثر ذكاءً. ولكن بدون الوصول إلى السياق الحقيقي - ما الذي يعمل عليه فريقك، وما الذي تمت مناقشته بالفعل، وما الذي يجب أن يحدث بعد ذلك - فإن معظم الذكاء الاصطناعي ينتهي به الأمر إلى الشعور بالانفصال والإحباط.

وهنا يأتي دور ClickUp Brain . نظرًا لوجوده داخل مساحة العمل الخاصة بك، فإنه يفهم بالفعل ما يجري. فهو يستمد المعلومات من مهامك ووثائقك ومحادثاتك وأهدافك لتقديم إجابات تستند إلى الواقع وليس التخمينات.

يستخرج ClickUp Brain أحدث الحالات عبر مهام Figma و GitHub و ClickUp — استعلام واحد، سياق كامل، بدون عزل

وهو مرن. يمكنك التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة — مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها — حسب ما تحتاجه في الوقت الحالي. مسودة سريعة؟ ملخص ذكي؟ تفكير أعمق؟ لديك خيارات متعددة، دون أن تضطر إلى مغادرة سير عملك.

ثم هناك ClickUp Brain MAX، وهو رفيق ذكاء اصطناعي لسطح المكتب، والذي يذهب إلى أبعد من ذلك. يمكنك التحدث، وهو يستمع إليك - حرفياً. بمساعدة ميزة Talk to Text (التحدث إلى النص )، يمكنك التعبير عما يدور في ذهنك وتحويله إلى تحديث أو مهمة أو مستند - أي شيء تحتاجه. إنه مدرك للسياق، ويعمل دائماً، ويصبح أكثر ذكاءً كلما زاد استخدامك له.

لا يقتصر الأمر على الذكاء الاصطناعي من أجل الذكاء الاصطناعي. بل إن الذكاء الاصطناعي هو الذي يجعل عملك أفضل بالفعل.

الثورة الثقافية: بناء فريق أكثر كفاءة بعشر مرات

مستقبل العمل لا يتعلق فقط بأدوات أفضل، بل يتعلق بعقلية جديدة. أعتقد أن المستقبل هو مستقبل يدير فيه البشر البشر، ويدير فيه المساهمون الأفراد الوكلاء. هكذا يمكنك مضاعفة القوة العاملة 10 مرات.

لكن لا يمكن تحقيق ذلك بالتكنولوجيا وحدها. إنها ثورة ثقافية. في ClickUp، نخصص ساعة كل يوم جمعة لفريق المبيعات لدينا لبناء الذكاء الاصطناعي. هذا مفهوم غير معقول: إبعاد فريق المبيعات عن الأنشطة التي تدر الإيرادات لبناء الذكاء الاصطناعي. لكنها الطريقة الوحيدة لتمكين كل شخص من أتمتة 30-40٪ من عمله وتوفير الوقت لما هو مهم.

هذه ثورة ثقافية. الشركات والقادة الذين يقومون بذلك سيشهدون نمو شركاتهم 10 أضعاف ويفوزون.

لا يمكن لتكنولوجيا المعلومات وحدها أن تحقق ذلك. فالمستخدمون النهائيون هم وحدهم الذين يعرفون تفاصيل عملهم. وستقوم الشركات الناجحة بتمكين كل موظف من التفكير كرائد أعمال، وبناء سير العمل والوكلاء الخاصين بهم، ودفع عجلة الابتكار من الأساس.

التغلب على المقاومة: دور الأقران البارزين

التغيير صعب. سأعود إلى مثال الانتقال من Slack إلى ClickUp Chat. نعم، كان هناك مقاومة — أراد الناس الحفاظ على رموزهم التعبيرية المخصصة وواجهة المستخدم المألوفة. لم يتم التمسك بهذا التغيير إلا عندما اتخذنا قرارًا نهائيًا على مستوى الشركة. ويعود الفضل في ذلك إلى الأشخاص الذين قادوا هذا التغيير بصوت عالٍ وحماس.

عليك أن تجد الأشخاص في شركتك الذين يفكرون بشكل طبيعي في الأنظمة وتوفر لهم منصة لمساعدة شركتك على المضي قدمًا. كان تمكين أبطال العمليات أمرًا أساسيًا. فقد أصبحوا دعاة، وساعدوا زملاءهم على التكيف والازدهار في البيئة الجديدة. إدارة التغيير ليست مجرد توجيه من أعلى إلى أسفل؛ إنها حركة تحتاج إلى دعم من القيادة والقاعدة على حد سواء.

نتائج واقعية: من الإحباط إلى الانسيابية

منذ إجراء هذه التغييرات، رأيت التحول بنفسي. الاجتماعات التي كانت تدور حول التنسيق أصبحت الآن تدور حول العمل. يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى قبل أن أطلبها. يقضي الممثلون وقتًا أقل في التنقل بين الأدوات ووقتًا أطول في البيع. تم استبدال الإحباط بالانسيابية.

وماذا عن عملائنا؟ أولئك الذين يتبنون هذا النهج يحققون نفس النتائج. الأمر ليس سهلاً، فالتخلص من سنوات من توسع العمل ليس بالأمر السهل أبداً. ولكن مع وجود هدف واضح وقيادة جريئة واستعداد للاستثمار في الثقافة، فإن ذلك ممكن.

وتؤكد الأرقام ذلك. وفقًا لدراسة Forrester Total Economic Impact™، حققت الفرق التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار بنسبة 384٪ ووفرت 92,400 ساعة بحلول السنة الثالثة. تقدم ClickUp تأثيرًا ملموسًا، من توفير الوقت إلى تسريع الإنتاج عبر الأقسام.

الخلاصة: حان وقت العمل الآن

يعد توسع نطاق العمل أكبر مشكلة تواجه العمل الحديث. لكنه ليس حتمياً. بفضل مساحة العمل الموحدة والأنظمة الغنية بالسياق وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق استعادة الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق العنان للابتكار وبناء أماكن عمل تناسب الجميع.

أوصي بالبدء بالتفكير: أين يظهر توسع العمل في مؤسستك؟ ما هي الخطوة الجريئة التي يمكنك اتخاذها هذا الربع لتوحيد السياق وتمكين فريقك؟

المستقبل ملك لمن يحلون مشكلة توسع نطاق العمل — منصة واحدة، مركز ذكاء اصطناعي واحد، تحول ثقافي واحد في كل مرة.