حل مشكلة توسع نطاق العمل: نائب الرئيس التنفيذي للحلول والنجاح في ClickUp يتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

عندما يبدو العمل وكأنه متاهة

قبل بضع سنوات، وجدت نفسي أحدق في لوحة بيضاء، أحاول رسم خريطة لكيفية إنجاز فريقي للعمل. ما بدأ كمخطط بسيط سرعان ما تحول إلى شبكة معقدة من الخطوط التي تربط الأشخاص والأدوات والعمليات في كل اتجاه. كان ذلك لحظة من الوضوح: لم يكن التحدي الأكبر الذي نواجهه هو نقص الجهد أو الموهبة. بل كان التشتت غير المرئي الذي جعل حتى المشاريع البسيطة تبدو مرهقة.

إذا كنت قد تساءلت يومًا عن سبب ضياع أفضل نوايا فريقك في خضم الفوضى، أو سبب بطء التقدم على الرغم من عمل الجميع بجد، فأنت لست وحدك. هذه هي حقيقة توسع نطاق العمل — وهي مشكلة رأيتها عن قرب في ClickUp ومع مئات العملاء.

لا يتعلق الأمر فقط بالأدوات أو سير العمل؛ بل يتعلق بما يحدث عندما تفقد الاستراتيجية صلتها بالتنفيذ.

ما هو توسع العمل حقًا، وكيف يؤدي إلى إفشال الاستراتيجية في المراحل اللاحقة

تشتت العمل لا يعني فقط وجود عدد كبير جدًا من التطبيقات. إنه يعني التجزئة — بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا. يبدو أن لا أحد لديه الصورة الكاملة — وكل أداة أو سير عمل جديد يضيف طبقة أخرى من التعقيد. من نواحٍ عديدة، يعتبر تشتت العمل الجانب المظلم للتحول الرقمي، وهو نتيجة غير مقصودة لتجزئة أنظمة العمل.

أقسم ذلك إلى ثلاث فئات:

الأشخاص: الفرق موزعة، والأدوار متداخلة، والتواصل يضيع في الترجمة. حتى داخل مؤسسة واحدة، يمكن أن تشعر الفرق وكأنها جزر منفصلة، لكل منها أولوياتها وطرق عملها الخاصة

العملية: تتضاعف سير العمل، وتصبح الحوكمة غامضة، وتصبح إدارة التغيير أمراً ثانوياً. تتراكم العمليات الفرعية والتبعيات، مما يجعل من الصعب رؤية كيفية ارتباط العمل بالاستراتيجية

التكنولوجيا: تتكاثر الأدوات، ولكن نادرًا ما تتصل بطريقة تمنحك رؤية حقيقية. كلما أضفت المزيد من الأدوات، كلما فقدت المزيد من السياق

أصبح الذكاء الاصطناعي الآن جزءًا لا يتجزأ من كل هذا. أحيانًا يكون مفيدًا، وأحيانًا يزيد من الضوضاء. التحدي يكمن في معرفة الفرق.

فجوة التنفيذ: التكلفة الحقيقية عندما تنفصل الاستراتيجية عن العمل

إن أخطر تأثير لـ تشتت العمل ليس إضاعة الوقت، بل هو فقدان التواصل بين الاستراتيجية والتنفيذ. من الناحية النظرية، يجب أن تنتقل الاستراتيجية من القيادة إلى كل فرد، ويجب أن تنتقل النتائج إلى القيادة.

ولكن في الواقع، يكسر توسع العمل هذه السلسلة، وغالبًا ما يتفاقم بسبب انفصال الأنظمة وتوسع الأدوات.

لقد رأيت فرقًا تعمل لأسابيع على مشاريع، لتكتشف في النهاية أن شخصًا آخر كان يقوم بنفس الشيء. لقد رأيت قادة يكافحون للإجابة على سؤال بسيط: "كيف يرتبط هذا العمل بأهدافنا؟" كلما كبرت المنظمة، زادت حدة المشكلة.

هذا الأمر ليس فقط غير فعال، بل إنه محبط أيضًا. يريد الناس أن يعرفوا أن عملهم مهم، وعندما لا يستطيعون رؤية تأثيره، يتأثر التزامهم بالعمل.

🔧 الإفراط في استخدام الأدوات هو عامل خفي يقلل من الإنتاجية أحد أكبر العوامل المسببة لتشتت العمل هو الحمل الزائد للأدوات. عندما تتعامل الفرق مع عدد كبير جدًا من التطبيقات غير المتصلة ببعضها، يتأثر التناسق والزخم سلبًا. ما تقوله البيانات: ✅ 87% من الفرق عالية الأداء تستخدم تسعة أدوات أو أقل

⚠️ الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة

📊 1 من كل 3 فرق تستخدم ما بين 5 إلى 9 أدوات ماذا يمكن أن نستخلص من ذلك؟الفرق عالية الأداء تحافظ على بساطتها وتكاملها بشكل أفضل وتحافظ على السياق، مما يقلل من الضوضاء والتشتت.

الذكاء الاصطناعي: أداة، وليس عصا سحرية

الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان الآن، ويعد بأتمتة العمليات وتحسينها وتحويلها.

ولكن هذا ما تعلمته: الذكاء الاصطناعي جيد بقدر السياق الذي توفره له.

إذا كان الذكاء الاصطناعي الخاص بك غير متوافق مع سياق عملك، فلن يكون فعالاً بنفس القدر

كما ترى في الرسم البياني أعلاه، يستخدم أكثر من ثلث العاملين الذكاء الاصطناعي دون أي تكامل مع مجالات عملهم الأساسية. تعاني العديد من المؤسسات من تكامل جزئي أو ضئيل للذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى عمليات مجزأة وفرص ضائعة. لا يزال التكامل الكامل الحقيقي، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير العمل اليومي، نادرًا.

إذا قمت بوضع الذكاء الاصطناعي فوق نظام مجزأ، فستحصل على انتشار الذكاء الاصطناعي — مجموعة جديدة من أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة، والنتيجة هي أنك ببساطة تستبدل انتشار العمل بانتشار الذكاء الاصطناعي. ولكن عندما تستخدم الذكاء الاصطناعي السياقي لجمع الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا معًا، تحصل على الوضوح.

على سبيل المثال، في ClickUp، نستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأعمال المكررة وربط المشاريع ذات الصلة وإبراز التبعيات. لكننا حريصون على ألا يصبح الذكاء الاصطناعي مجرد أداة أخرى. إنه أداة وليس بديلاً عن الاستراتيجية المدروسة أو الحكم البشري.

إعادة التفكير في النهاية: الذكاء الاصطناعي كمحفز لإمكانيات جديدة

أحد أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها هو أن معظم القادة (بمن فيهم أنا) ينظرون أحيانًا إلى الذكاء الاصطناعي على أنه وسيلة للقيام بنفس الأشياء، ولكن بسرعة أكبر. نحن نتصور الذكاء الاصطناعي على أنه شاحن توربيني للعمليات الحالية: أ زائد ب يساوي ج بسرعة البرق.

لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على السرعة أو الكفاءة فحسب. بل يتعلق بإعادة التفكير في معنى "C" نفسه.

بدلاً من السؤال "كيف يمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهدافنا الحالية بشكل أكثر كفاءة؟" يجب أن نسأل "ما هي الأهداف والنتائج والتجارب الجديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي؟" يتعلق الأمر بالتفكير بما يتجاوز أتمتة الوضع الراهن إلى التشكيك فيه.

وهذا يعني إعادة تصور:

الهيكل التنظيمي: الانتقال من المخططات التنظيمية الصارمة إلى "مخططات العمل" الديناميكية التي تعكس كيفية إنشاء القيمة وتقديمها بالفعل

أعمال: إعادة تعريف ما يشكل مشروعًا أو فريقًا أو حتى وظيفة. يمكن للذكاء الاصطناعي إزالة الحدود، مما يتيح أشكالًا جديدة من التعاون والملكية

تجربة العملاء: استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتسريع تذاكر الدعم، ولكن لتوقع الاحتياجات وتخصيص الرحلات وخلق عروض قيمة جديدة تمامًا

القادة والفرق التي ستنجح في هذه الحقبة الجديدة هي تلك التي لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه طريق مختصر، بل على أنه دعوة لإعادة التفكير في ما هو ممكن.

من المخططات التنظيمية إلى مخططات العمل: طريقة جديدة لرؤية مؤسستك

تُظهر المخططات التنظيمية التقليدية من يقدم تقاريره إلى من. لكنها لا تُظهر كيف يتم إنجاز العمل فعليًا. لهذا السبب بدأت في رسم "مخططات العمل" — خرائط توضح كيفية تفاعل المشاريع والأشخاص والأدوات في الحياة الواقعية.

تكشف مخططات العمل عن الاختناقات والتكرار وفرص التعاون. فهي تساعد القادة على رؤية نقاط ضعف الاستراتيجية ونقاط قوة التنفيذ. والأهم من ذلك، أنها تجعل ما هو غير مرئي مرئيًا.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي هنا أيضًا من خلال تحليل الأنماط وكشف الروابط الخفية واقتراح التحسينات. لكن الأساس هو دائمًا رؤية واضحة وموحدة لعملك.

يسهل ClickUp Brain تحليل عملك واكتشاف الأفكار الخفية واقتراح التحسينات، كل ذلك في مكان واحد. ما عليك سوى طرح سؤال مثل: "كيف كان شعور العملاء في الاستطلاع الأخير؟" يقوم ClickUp Brain على الفور بتلخيص الأنماط الرئيسية، وإظهار الروابط، وتقديم ملاحظات قابلة للتنفيذ حتى يتمكن فريقك من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بسرعة أكبر. قم بتحليل بيانات النماذج المرسلة في الوقت الفعلي واحصل على رؤى الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

لهذا السبب أنشأنا ClickUp Brain، المساعد الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والمصمم لفهم السياق الفريد لمؤسستك بشكل حقيقي، وربط سير عملك، وتقديم رؤى حيثما تحتاجها أكثر. على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، يتعلم ClickUp Brain لغة مؤسستك، ويعمل ضمن سير العمل الحالي لديك، ويقدم الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات العمل من منصة واحدة. النتائج تتحدث عن نفسها:

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، يتعلم ClickUp Brain لغة مؤسستك، ويعمل ضمن سير العمل الحالي لديك، ويقدم الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات العمل من منصة واحدة. النتائج تتحدث عن نفسها:

يقدم ClickUp Brain نتائج حقيقية: تكامل أعلى، وإحباط أقل، وتوحيد حقيقي للأدوات

دروس من الميدان: ما تعلمته من العملاء

يختلف توسع كل مؤسسة عن الأخرى، ولكن هناك بعض الموضوعات المشتركة بينها:

العمل الزائد موجود في كل مكان. أكثر اللحظات شيوعًا التي تدفع إلى إدراك ذلك هي عندما تكتشف أن فريقين يعملان على حل نفس المشكلة في وقت واحد. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ذلك، ولكن فقط إذا كانت بياناتك متصلة

عدم الوعي مكلف. غالبًا ما لا تعرف الفرق ما يحدث في أماكن أخرى. لا تقتصر أهمية مركزية العمل على الكفاءة فحسب، بل تتعلق أيضًا ببناء الثقة والهدف المشترك

يجب أن تكون الاستراتيجية ذات اتجاهين. التوافق من أعلى إلى أسفل مهم، ولكن التغذية الراجعة من أسفل إلى أعلى مهمة أيضًا. أفضل المؤسسات تخلق مساحة لكليهما

قال لي أحد العملاء: "لم ندرك مدى ما كنا نفتقده حتى رأينا كل شيء في مكان واحد". هذه هي قوة التكامل — ليس فقط عدد أقل من الأدوات، ولكن سياق أكثر.

التوحيد مقابل التكامل: لماذا السياق مهم

من المغري حل مشكلة تشتت العمل عن طريق تقليص الأدوات. لكن التوحيد وحده قد يأتي بنتائج عكسية إذا أزال السياق الذي تحتاجه الفرق لأداء عملها على أفضل وجه.

التكامل مختلف. إنه يتعلق بجمع الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا معًا بطريقة تحافظ على السياق وتتيح التعاون. في بعض الأحيان، يعني ذلك عددًا أقل من الأدوات؛ وفي أحيان أخرى، يعني تكاملًا أفضل. الهدف دائمًا واحد: الوضوح.

مساحة العمل المتقاربة للذكاء الاصطناعي: حل ClickUp

في ClickUp، نرى أن الحل لـ تشتت العمل — والطريق إلى التكامل الحقيقي — هو شيء أكبر من مجرد أداة أخرى. إنه ما نسميه مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي: فئة جديدة من العمل حيث تتعايش المهام والوثائق والأهداف والاتصالات في بيئة واحدة غنية بالسياق، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إنه ليس مجرد برنامج؛ إنه أسلوب عمل مختلف جذريًا.

بفضل مساحة العمل المتقاربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، يمكن للفرق:

شاهد الصورة الكاملة للعمل عبر الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا

استفد من أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي لإبراز الرؤى، والقضاء على التكرار، وتعزيز التوافق

حافظ على السياق الذي يجعل التعاون هادفًا، مع تقليل الضوضاء والتجزئة الناتجة عن أنظمة العمل الرقمية

هذا أكثر من مجرد توحيد الأدوات — إنه يتعلق بإنشاء نظام بيئي حي ومتنفس حيث تتحقق الاستراتيجية والتنفيذ والابتكار معًا.

📮 ClickUp Insight: 33٪ من الناس ما زالوا يعتقدون أن تعدد المهام يعني الكفاءة. في الواقع، تعدد المهام يزيد فقط من تكلفة تبديل السياق. عندما يتنقل دماغك بين علامات التبويب والمحادثات وقوائم المهام، فإن التركيز العميق يتأثر بشكل كبير. تساعدك ClickUp على التركيز على مهمة واحدة عن طريق جمع كل ما تحتاجه في مكان واحد! هل تعمل على مهمة ما، ولكنك بحاجة إلى البحث في الإنترنت؟ ما عليك سوى استخدام صوتك وطلب من ClickUp Brain MAX إجراء بحث على الويب من نفس النافذة. هل تريد الدردشة مع كلود وصقل المسودة التي تعمل عليها؟ يمكنك القيام بذلك أيضًا دون مغادرة مساحات العمل الخاصة بك! كل ما تحتاجه — مثل الدردشة والمستندات والمهام ولوحات المعلومات وعدة نماذج لغة كبيرة (LLM) والبحث على الويب والمزيد — متوفر في مساحة عمل واحدة متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وجاهزة للاستخدام! التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام بسرعة أكبر بأربع مرات باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

الجانب الإنساني: الثقافة والشفافية والتوافق

حل مشكلة تشتت العمل ليس مجرد تحدٍ تقني، بل هو تحدٍ ثقافي. عندما ترى الفرق كيف يتناسب عملها مع الصورة الأكبر، فإنها تصبح أكثر استعدادًا للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار. الشفافية ليست مجرد كلمة رنانة، بل هي أساس الثقة والمرونة.

في ClickUp، تعلمنا أن أفضل الأفكار غالبًا ما تأتي من الأطراف، أي من الأشخاص الأقرب إلى العمل والعملاء. إن إنشاء قنوات للتعليقات والاحتفاء بالإنجازات المشتركة بين الأقسام وربط المساهمات الفردية بنتائج الشركة أمور أساسية.

الطريق إلى الأمام: خطوات عملية، وليس حلول سحرية

حل مشكلة تشتت العمل هو رحلة طويلة، وليس حلاً سريعاً. إليكم ما أوصي به:

حدد حالتك الحالية. استخدم لوحًا أبيض أو خريطة ذهنية أو أداة رقمية — أي شيء يساعدك على رؤية الصورة الكاملة ابحث عن التكرار والثغرات. أين تكرر الفرق جهودها؟ أين تضيع المعلومات؟ أعط الأولوية للتكامل على حساب التوحيد. اجمع العمل معًا، ولكن لا تضحي بالسياق الذي يجعله ذا مغزى دمج الذكاء الاصطناعي بعناية. استخدمه لتحسين الرؤية وتقليل العمل اليدوي مع إبقاء البشر على اطلاع. تعزيز الشفافية والتغذية الراجعة. تسهيل مشاركة الفرق لما تعمل عليه وربط عملها بأهداف أوسع نطاقًا تحدى افتراضاتك. لا تسأل فقط كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعلك أسرع، بل اسأل عن النتائج الجديدة الممكنة الآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من مجموعة أدواتك

إعادة الطابع الإنساني إلى العمل: من توسع نطاق العمل إلى العمل المهم

تشتت العمل هو مشكلة حديثة، لكن الحل لها خالد: الوضوح والتواصل والهدف. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي، لكن فقط إذا استخدمناه لتقريب الناس من بعضهم البعض، وليس لإبعادهم عن بعضهم البعض.

في ClickUp، ما زلنا نتعلم. كل يوم، يعلمنا عملاؤنا شيئًا جديدًا عن كيفية سير العمل بالفعل. آمل أن نتمكن، من خلال مشاركة ما تعلمناه، من مساعدة الآخرين في إيجاد طريقهم الخاص عبر المتاهة.

إذا كنت تعاني من تشتت العمل، فأنت لست وحدك. ابدأ بتخطيط عالمك. قد تفاجأ بما ستجده، وبمدى تحسن العمل عندما يتحرك الجميع في نفس الاتجاه.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، أشجع كل قائد وفريق على أن يسألوا أنفسهم ليس فقط كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدكم على القيام بنفس الأشياء بشكل أسرع، ولكن كيف يمكن أن يساعدكم على تخيل إمكانيات جديدة وطرق جديدة للعمل وتعريفات جديدة للنجاح. مستقبل العمل لا يتعلق بالسرعة فحسب، بل بالرؤية، ومع مساحة العمل المتقاربة للذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الرؤية في متناول اليد.