حل مشكلة توسع نطاق العمل: مدير التكنولوجيا الميداني في ClickUp يتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

لقد أمضيت مسيرتي المهنية في مساعدة المؤسسات على حل مشكلة توسع نطاق العمل. هذه المشكلة ليست نظرية، بل هي واقع يومي يواجهه الفرق التي تغرق في العمليات اليدوية والأنظمة القديمة ومجموعة متنوعة من الأدوات غير المتصلة. أرى الألم في عيونهم عندما يصفون يومًا آخر ضاع في تحديثات الحالة، ومشروعًا آخر تعثر بسبب سوء التواصل، وفرصة أخرى ضاعت لأن المعلومات كانت محصورة في صومعة.

لنضع رقماً على ذلك: 2.5 تريليون دولار من الإنتاجية المفقودة كل عام. ولكن وراء هذا الرقم يوجد أشخاص حقيقيون - فرق تريد القيام بعمل ذي مغزى ولكنها عالقة في إدارة الفوضى.

مقعدي في الصف الأمامي: قصص من الميدان

إحدى القصص التي أعود إليها دائمًا هي العرض التوضيحي الذي قمت به مع VaynerMedia. كانوا يقيّمون ClickUp، وكنت هناك للتحدث عن إدارة الموارد — وهو مجال صعب، بصراحة، لأننا ما زلنا نعمل على تطوير بعض الميزات. ولكن عندما شرحت لهم كيف يمكن لفريقهم القيام بالعمل داخل ClickUp — ليس فقط تسجيل الساعات أو تحديث الحالات، ولكن التعاون والإبداع والتنفيذ — حدث شيء ما.

أوقفني بطلهم، ميكا:

"مهلاً، هل الناس فعلاً يقومون بالعمل هنا؟"

تلك اللحظة من التوقف والتفكير هي ما يدفعني إلى الأمام. إنها اللحظة التي يدرك فيها المرء أن التقارب ليس مجرد احتمال، بل هو أمر واقع.

العملاء منقسمون: إما مغمورون أو يبالغون في البناء

أتحدث مع نوعين من العملاء كل يوم.

المجموعة الأولى غارقة في العمليات اليدوية. إنهم يدركون أن هناك مشكلة ما، لكنهم لا يعرفون من أين يبدأون. إنهم عالقون في الطريقة القديمة في القيام بالأمور، متشبثين بميزات أدوات PMO القديمة لأن "هذه هي الطريقة التي لطالما اتبعناها"

المجموعة الثانية تقع على الطرف الآخر من الطيف — فهم يريدون بناء حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من الصفر. لديهم مهندسون وطموح ودافع حقيقي للابتكار — ولكن ما يبدأ كتقدم سرعان ما يتحول إلى فوضى متشابكة من الأدوات التي لا تتواصل مع بعضها البعض. لم يعد الأمر مجرد توسع في العمل — بل توسع في الذكاء الاصطناعي. نماذج مختلفة، ومخرجات منفصلة، وغياب السياق المشترك. لقد رأيت ذلك يوقف الزخم.

كلا المجموعتين تفتقدان إلى نفس الشيء: التقارب.

قوة جمع كل شيء — السياق والتواصل والتنفيذ — في مساحة عمل ومنصة موحدة.

فن الممكن: لماذا يتعلق تقارب الذكاء الاصطناعي بالتعليم وليس بالبيع

عندما ألتقي بالقادة لأول مرة، أخبرهم أن وظيفتي ليست بيع البرامج. بل تعليم فن الممكن. أريدهم أن يدركوا أن منصة الإنتاجية ليست مجرد أداة لإدارة المشاريع مزودة بالذكاء الاصطناعي. إنها طريقة جديدة للعمل — تحول من الدوران في حلقة مفرغة إلى بناء شيء يدوم.

التقارب: الترياق لانتشار العمل

لقد شاهدت مؤسسات تحاول حل مشكلة توسع نطاق العمل عن طريق شراء المزيد من الأدوات. فهي تعتقد أن التطبيق أو ميزة الذكاء الاصطناعي التالية ستكون الحل السحري. لكن كل حل جديد هو مجرد عبء إضافي، ومثال آخر على توسع نطاق الأدوات الذي يؤدي إلى فقدان السياق وتجزئة التنفيذ.

التقارب يعني شيئًا مختلفًا: إنه يتعلق بهدم تلك الحواجز، وربط النقاط، والسماح للفرق بالعيش والعمل في مكان واحد. عندما تحقق التقارب، لا تحصل فقط على الكفاءة، بل تحصل أيضًا على الوضوح والزخم والمساحة اللازمة للابتكار الحقيقي.

لا يعني التقارب إضافة المزيد من الأدوات. بل يعني في النهاية جعل عملك وبياناتك ومحادثاتك تعمل معًا.

كيف يبدو التكامل الحقيقي للذكاء الاصطناعي

دعني أعطيك مثالاً ملموساً. عملت مؤخراً مع عميل كان يستخدم ثلاث أدوات مختلفة لإدارة المكالمات التجارية وتتبع ملاحظات العملاء وتعيين المتابعات. كانوا ينسخون الملاحظات يدوياً من Gong ويقومون بتحديث Gainsight ثم يرسلون المهام عبر البريد الإلكتروني.

عندما نقلنا كل شيء إلى ClickUp، بدأت الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نسخ المكالمات ووضع علامات على بنود العمل وتعيين المتابعات، كل ذلك في مكان واحد.

لا مزيد من النسخ واللصق. لا مزيد من فقدان السياق بين الأنظمة. ✅

تمكن الفريق من رؤية رحلة العميل بأكملها، والتعاون في الوقت الفعلي، والتركيز فعليًا على بناء العلاقات بدلاً من إدارة اللوجستيات.

كيف تعمل مساحات العمل المتقاربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على حل مشكلة توسع نطاق العمل

لقد تعلمت أنه لا يمكنك حل مشكلة توسع نطاق العمل بإضافة المزيد من الأدوات. يمكنك حلها عن طريق تقليل الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها العمل.

هذا ما نبنيه مع ClickUp، وهذا ما أستخدمه كل يوم. مع ClickUp Brain ، لا أضطر إلى التنقل بين تطبيق تدوين الملاحظات ومدير المهام ومحرر المستندات. يمكنني تلخيص اجتماع ما وتحويله إلى بنود عمل ومتابعة الأمور فعليًا — دون مغادرة مكان العمل. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يفهم السياق الذي أعمل فيه، فإنه يبدو أقل كأداة وأكثر كزميل في الفريق. هذا هو الفرق الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي السياقي — فهو لا يقتصر على الإنشاء فحسب، بل يتعاون أيضًا.

قم بالعصف الذهني وتنظيم الأفكار وتنفيذها بسهولة مع ClickUp Brain

أحد الأشياء التي وجدتها قيّمة بشكل مدهش هو القدرة على التبديل بين نماذج اللغة الكبيرة داخل ClickUp Brain. في بعض الأيام أحتاج إلى السرعة. وفي أيام أخرى، يكون النبرة أو العمق أكثر أهمية. هذا النوع من المرونة — دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات — جعل الذكاء الاصطناعي يبدو أقل كإضافة ثانوية وأكثر كشريك حقيقي.

ثم هناك Talk to Text . لقد فاجأني هذا. كنت أفقد الأفكار بين الاجتماعات — أفكار رائعة لم أعد أعود إليها أبدًا. الآن، ما عليّ سوى نطقها بصوت عالٍ، فتتحول إلى مهام أو مستندات داخل ClickUp. بدون كتابة. بدون ملاحقة. فقط... هناك. مع ClickUp Brain Max على سطح المكتب، تصبح هذه التجربة أكثر دقة — كل فكرة منطوقة تصل على الفور إلى المكان الصحيح، جاهزة للمضي قدمًا.

التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام بسرعة أكبر 4 مرات باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

هذا هو الجزء الذي يلقى أكبر صدى عندما أتحدث مع قادة آخرين. الجميع يعاني من كثرة الأدوات وقلة الوقت. ولكن عندما يرون ما يمكن تحقيقه من خلال التقارب — عندما يظهر العمل والسياق والذكاء الاصطناعي في مكان واحد — يتغير شيء ما. يتوقفون عن السؤال "كيف نصلح الفوضى؟" ويبدأون في السؤال "ماذا يمكننا أن نبني إذا لم يكن ذلك عائقًا أمامنا؟"

عندها أعرف أنهم قد رأوه.

تحدي إدارة التغيير وراء توسع نطاق العمل

لماذا يصعب التخلي عن الأنظمة القديمة؟

إدارة التغيير هي أصعب جزء في وظيفتي. أفهم سبب تمسك المؤسسات بالأنظمة القديمة، فهي مألوفة ومريحة. لكن الراحة هي عدو التقدم.

لقد رأيت فرقًا تتحول عندما تتخلى أخيرًا عن المعتاد. فهي تستعيد ساعات العمل وتقلل الاحتكاك وتطلق العنان للإبداع، مما يقضي على أحد العوامل الرئيسية التي تستنزف الإنتاجية عبر الفرق. لكن الأمر يتطلب شجاعة للتشكيك في الوضع الراهن، والاعتراف بأن ما أوصلك إلى هنا لن يوصلك إلى حيث تريد أن تصل.

قائمة مرجعية عملية لقيادة التغيير استمع وتكيف: اطلب التعليقات وكن مستعدًا لتعديل نهجكابدأ بعملية واحدة: لا تحاول إصلاح كل شيء دفعة واحدة. اختر مشكلة ما وحلهاأظهر ولا تقل: أظهر تأثير التقارب بأمثلة حقيقية من فريقكاحتفل بالانتصارات الصغيرة: التغيير صعب — اعترف بالتقدم المحرز وشارك قصص النجاح

التبني التدريجي: مقابلة الأشخاص في أماكنهم

أحد الأشياء التي تعلمتها هو أنه لا يمكنك فرض التغيير بالقوة.

عليك أن تقابل الناس في أماكنهم. أحيانًا يعني ذلك البدء بخطوات صغيرة — استبدال أداة قديمة، وأتمتة عملية واحدة، وإظهار الإمكانيات لفريق واحد.

لكن كل خطوة نحو التقارب هي خطوة بعيدًا عن توسع العمل. وبمجرد أن يرى الناس الفرق، لن يرغبوا في العودة إلى الوضع السابق.

نصيحة للقادة: لا تقبلوا بأقل من ذلك

تكلفة التقاعس عن العمل

إذا كنت قائدًا، فإليك التحدي الذي أطرحه عليك: لا ترضى بالقليل. لا تدع القصور الذاتي يحدد مستقبلك. توسع العمل ليس أمرًا حتميًا. التقارب في متناول اليد، ولكن عليك أن ترغب فيه.

اسأل نفسك: هل تبني للمستقبل أم أنك تحافظ على الماضي فقط؟ هل تمكّن فرقك أم تجعلها تعمل وفقًا لأنظمتك؟

بناء ثقافة التحسين المستمر

أفضل القادة الذين أعرفهم يعززون ثقافة التحسين المستمر. فهم يشجعون التجريب، ويكافئون الفضول، ولا يخشون التخلي عما هو مريح.

الذكاء الاصطناعي والتقارب لا يتعلقان بالتكنولوجيا فحسب، بل يتعلقان أيضًا بطريقة التفكير. يتعلقان بالإيمان بأن العمل يمكن أن يكون أفضل، ثم بذل الجهد اللازم لتحقيق ذلك.

التطلع إلى المستقبل: مستقبل العمل متقارب

كيف ستتطور الأدوار والفرق

مع تلاشي توسع العمل، أرى أن الأدوار تتطور. سنحتاج إلى المزيد من "مديري الوكلاء" — الأشخاص الذين يمكنهم تنسيق الذكاء الاصطناعي والتعاون البشري. ستصبح الهندسة السريعة مهارة أساسية. ستصبح الفرق أصغر حجماً وأكثر مرونة وتركز على النتائج، وليس فقط على المخرجات.

👉 دعوتي إلى العمل

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت تفكر بالفعل في الخطوة التالية. نصيحتي: اتخذ الخطوة الأولى. تحدى افتراضاتك. جرب شيئًا جديدًا.

تشتت العمل مشكلة يمكننا حلها معًا. والتقارب هو الطريقة التي نحقق بها ذلك.