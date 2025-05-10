10 قوالب مجانية لتحليل SWOT للتسويق من أجل التخطيط الاستراتيجي لعام 2025

تحليل SWOT هو أداة لتقييم التأثيرات الداخلية والخارجية على نجاحك. إن عدم مراعاة هذه العوامل يؤثر سلبًا على نمو أعمالك ويعرضها للمخاطر.

بدون تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) للتسويق، فإنك تسير حضرتك على غير هدى في حملاتك التسويقية، مما يعرضك لخطر اتخاذ قرارات سيئة وإهدار الموارد وضياع الفرص.

وهنا يأتي دور نموذج تحليل SWOT للتسويق. فهو يبسط العملية من خلال توفير مصفوفة SWOT منظمة لتقييم المجالات الرئيسية.

يستكشف هذا الدليل قوالب SWOT المجانية والقابلة للتخصيص لمساعدتك على تطوير استراتيجيات مؤثرة واغتنام الفرص والبقاء في صدارة منافسيك.

🔍 هل تعلم؟ لم يكن SWOT دائمًا SWOT. في الماضي، كان يُسمى SOFT، وهو تحليل "الرضا" و"الفرص" و"العيوب" و"التهديدات". 🤯

ما هي قوالب تحليل SWOT للتسويق؟

قوالب تحليل SWOT للتسويق هي أطر عمل منظمة تساعدك على تحليل نقاط القوة الداخلية لشركتك ونقاط ضعفها والفرص الخارجية والتهديدات المحتملة.

تسهل هذه القوالب تقييم موقعك في السوق وتحديد مجالات النمو واكتشاف المخاطر المحتملة، دون الحاجة إلى إنشاء أساس من الصفر في كل مرة تجري فيها التحليل. وهي مفيدة بشكل خاص لتخطيط الحملات وتحليل المنافسين واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

من خلال الاستفادة من نموذج تحليل SWOT للتسويق، يمكنك:

تحديد اتجاهات السوق والمنافسين الجدد

حسّن العمليات الداخلية وعزز تخطيط الأعمال

اتخذ قرارات مستنيرة

اكتسب ميزة تنافسية

يعد استخدام نموذج SWOT لتخطيط الأعمال مثاليًا لفرق التسويق ومديري المنتجات والشركات الصغيرة. سواء كنت تطلق خط إنتاج جديدًا أو تستكشف أسواقًا جديدة أو تجري جلسة عصف ذهني، فإن إطار عمل SWOT يوفر لفريقك نقطة انطلاق استراتيجية لتحقيق النجاح.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إجراء تحليل SWOT للمنتج للحصول على رؤى استراتيجية

ما الذي يجعل نموذج تحليل SWOT للتسويق جيدًا؟

يجب أن يكون نموذج تحليل SWOT للتسويق جيد التصميم وسهل الاستخدام، مع هيكل واضح وبديهي، وقابل للتكيف مع أنواع ومقاييس مختلفة من الأعمال.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في نموذج تحليل SWOT المثالي:

تصميم واضح لمصفوفة SWOT: ينظم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه الشركة في مخطط SWOT منظم لسهولة التحليل

أمثلة شاملة ومعبأة مسبقًا لتحليل SWOT: تشارك أمثلة ونماذج لتحليل SWOT في مخططات تسويقية لمساعدتك في إنشاء تحليل SWOT الخاص بك بشكل أسرع

التركيز على العوامل الداخلية والخارجية: يشمل كلاً من العوامل الداخلية (مثل الخبرة الفنية) والتأثيرات الخارجية النموذجية (مثل المنافسين الجدد)

تصميم جذاب بصريًا: يستخدم تسميات وألوان بارزة لإبراز الأقسام المختلفة مثل نقاط القوة والضعف، وجداول لتجميع العوامل الداخلية والخارجية بشكل منفصل، أو مخطط تحليل SWOT قائم على مصفوفة للحصول على نظرة عامة شاملة تبسط عملية اتخاذ القرار

تنسيق سهل التعاون: يسهل على الفريق بأكمله المساهمة، سواء في جلسة عصف ذهني مباشرة أو اجتماع تخطيط أعمال، أو حتى بشكل غير متزامن باستخدام أدوات التحرير المفيدة وإعدادات التحكم في الوصول

التكامل مع أطر عمل أخرى: يتوافق مع تحليل PEST (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي) أو أدوات اتجاهات السوق الأخرى من أجل نهج شامل

قابلية التوسع لتلبية الاحتياجات المختلفة: مناسب للشركات الصغيرة، والتحليل SWOT الشخصي، أو تقييمات المنافسة على نطاق واسع

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء تحليل SWOT في التسويق (نموذج وأمثلة)

أفضل 10 قوالب لتحليل SWOT للتسويق تستحق الاستكشاف

استنادًا إلى قائمة المعايير الأساسية، إليك أفضل قوالب تحليل SWOT المجانية والقابلة للتخصيص لمساعدتك على تبسيط جهودك:

1. قالب تحليل SWOT الشخصي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد مجالات النمو للوصول إلى المعالم المخطط لها بشكل أسرع باستخدام نموذج تحليل SWOT الشخصي من ClickUp

يساعدك نموذج تحليل SWOT الشخصي من ClickUp على تقييم نقاط قوتك ونقاط ضعفك كمسوق وتحديد الفرص والتهديدات التي تواجه تطورك المهني. تساعدك هذه المعلومات على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن حياتك المهنية ونموك الشخصي.

استخدم الأفكار التي تستخلصها لإنشاء خارطة طريق مخصصة للنجاح وتقسيم أهدافك إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها. تعمل الحقول المخصصة المدمجة وطرق العرض وأدوات التتبع على تبسيط التقييم الذاتي، مما يجعل العملية أكثر تنظيماً وتركيزاً على الأهداف.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتنظيم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في مخطط SWOT سهل الفهم

استخدم الحالات المخصصة لتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات التحسين، سواء كان ذلك تحسين تحليل البيانات أو تطوير مهاراتك في تحسين معدل التحويل (CRO)

استخدم طرق عرض الجدول وجانت والتقويم لتحليل الأنماط وتحديد جداول زمنية للتحسين

🔑 مثالي لـ: المهنيين ورجال الأعمال والطلاب الذين يسعون إلى تقييم نقاط القوة الشخصية والتغلب على نقاط الضعف واغتنام الفرص الجديدة للتطوير الوظيفي والشخصي.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل قوالب تحليل SWOT المجانية لبرنامج Excel

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات والبريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

2. نموذج تحليل SOAR من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حقق أهدافك وحسّن نتائج مشاريعك باستخدام نموذج تحليل SOAR من ClickUp

يساعد نموذج تحليل SOAR من ClickUp الأفراد والفرق على تقييم نقاط قوتهم وفرصهم وتطلعاتهم ونتائجهم بطريقة منظمة. على عكس تحليل SWOT التقليدي، الذي يركز على نقاط الضعف والتهديدات، يركز تحليل SOAR على النمو الإيجابي والنتائج الموجهة نحو الأهداف.

يُيسر تصميم السبورة البيضاء الجاهز للاستخدام عملية العصف الذهني والتخطيط الاستراتيجي وتنسيق جهود الفريق، مما يضمن اتخاذ القرارات بسلاسة وتتبع التقدم المحرز.

📌 مثال: يستخدم فريق التسويق نموذج تحليل SOAR من ClickUp لتحسين استراتيجية إطلاق المنتج القادم. نقاط القوة: شهرة العلامة التجارية القوية ومتابعة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي

الفرص: الطلب المتزايد في قطاع جديد من السوق والشراكات غير المستغلة مع المؤثرين

الطموحات: أن تصبح العلامة التجارية المفضلة للمستهلكين من جيل Z في غضون 12 شهرًا

النتائج: زيادة حركة المرور على الموقع الإلكتروني بنسبة 40٪ وزيادة تحويلات الحملات بنسبة 25٪ تساعد هذه الطريقة الفريق على التركيز على ما ينجح ومواءمة الجهود حول أهداف طموحة وقابلة للقياس.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد نقاط القوة، وحدد الفرص، وحدد الطموحات، وحقق نتائج قابلة للقياس لعمليات التسويق الخاصة بك من خلال تحليل SOAR

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لعقد جلسات عصف ذهني في الوقت الفعلي وتخطيط استراتيجيات التسويق، مع مدخلات مفيدة من العديد من أصحاب المصلحة

ادمجها مع سير عمل المشاريع من خلال ربط رؤى SOAR مباشرةً بمهام ClickUp والجداول الزمنية ولوحات المعلومات

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية قيام ClickUp Whiteboards بتحسين سير عمل التسويق للفرق الداخلية والوكالات على حد سواء:

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع وفرق التسويق والموارد البشرية والمخططين الاستراتيجيين الذين يحتاجون إلى نهج موجه نحو الأهداف لتحقيق النمو والابتكار وتحسين الأداء.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قسم "الطموحات" في النموذج لتغذية سرد القصص في الحملات طويلة المدى. على سبيل المثال، إذا كنت تطمح إلى الريادة في مجال الاستدامة، فابدأ في دمج ذلك في سرد قصة علامتك التجارية اليوم.

3. نموذج تحليل المنافسة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني ابحث عن منافسيك لتبقى في الصدارة مع نموذج تحليل المنافسة من ClickUp

يضمن لك نموذج تحليل المنافسة من ClickUp اكتشاف فرص السوق من خلال الاحتفاظ بجميع الرؤى التنافسية في مكان واحد، سواء كنت تطلق منتجًا جديدًا أو تهدف إلى زيادة حصتك في سوق شديدة التنافس.

يتضمن نموذج تحليل SWOT المجاني أدوات مدمجة للبحث عن المنافسين والمقارنة وتطوير الاستراتيجيات. من خلال تبسيط عملية تحليل المنافسة، تتعاون الفرق بفعالية وتتخذ قرارات تستند إلى البيانات لتتفوق على المنافسين.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم أبحاث المنافسين، واعرض الرؤى، وتابع اتجاهات السوق لتوقع التغيرات والاستجابة لها في وقت مبكر

تأكد من أن جميع المعلومات التنافسية مركزة وسهلة الرجوع إليها لجميع أعضاء الفريق

أتمتة مراقبة المنافسين من خلال إعداد تنبيهات لتحديثات الأسعار أو إطلاق المنتجات أو التغييرات الرئيسية الأخرى

🔑 مثالي لـ: المتخصصين في التسويق ومديري المنتجات واستراتيجيي الأعمال لتتبع المنافسين وتفوقهم.

🧠 حقيقة ممتعة: تم اختراع تحليل SWOT في الستينيات من القرن الماضي على يد مستشار إداري يدعى ألبرت همفري في معهد ستانفورد للأبحاث (SRI). ولا يزال هذا التحليل أحد الأدوات التحليلية الكلاسيكية التي لا تزال صالحة بعد عقود من الزمن! ✨

4. نموذج تسعير تحليل المنافسة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع وحلل البيانات المتعلقة بأسعار المنافسين باستخدام قالب تحليل الأسعار التنافسي من ClickUp

يساعد نموذج ClickUp لتحليل الأسعار التنافسية الشركات على البحث والمقارنة وتحسين استراتيجيات التسعير بناءً على رؤى السوق. باستخدام هذا النموذج، يمكنك تتبع أسعار المنافسين وتقييم اتجاهات التسعير وتعديل أسعارك للحفاظ على قدرتك التنافسية مع الحفاظ على الربحية.

سواء كنت شركة ناشئة تحدد نموذج التسعير الخاص بك أو شركة راسخة تعمل على صقل استراتيجياتها، يوفر هذا النموذج نهجًا منظمًا لكليهما.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع أسعار المنافسين باستخدام عرض تحليل تنافسي منظم لإجراء مقارنات في الوقت الفعلي

حلل اتجاهات الأسعار بسهولة باستخدام حقول قابلة للتخصيص لتصنيف نماذج وأنماط التسعير

راقب تقلبات الأسعار من خلال ضبط تذكيرات تلقائية لفحص أسعار المنافسين بانتظام

🔑 مثالي لـ: أصحاب الأعمال ومحللي الأسعار وفرق التسويق لمقارنة أسعار المنافسين وتحسين نماذج التسعير وتطوير استراتيجيات تنافسية لتحقيق نمو مستدام.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية كتابة تحليل موضعي مع أمثلة.

5. قالب تحليل NOISE من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حقق النمو الاستراتيجي وتغلب على التحديات بفعالية باستخدام نموذج تحليل NOISE من ClickUp

يساعد نموذج تحليل NOISE من ClickUp مؤسسات التسويق على تقييم وتطوير توجهاتها الاستراتيجية من خلال تقسيم العوامل التجارية الرئيسية إلى الاحتياجات والفرص والتحسينات ونقاط القوة والاستثناءات (NOISE).

تقوم هذه القوالب بتقييم العوامل الداخلية والخارجية وتساعد الفرق على تحديد ما هو ناجح وما يحتاج إلى تحسين وكيفية تحسين الموارد لتحقيق نجاح مستدام.

باستخدام هذا النموذج، يمكن للشركات تحليل الثغرات والاستفادة من نقاط القوة وتقليل المخاطر في مساحة عمل مرئية واحدة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد الاحتياجات المهمة لمنتجك، واكتشف فرص الحملات الجديدة، وتتبع مجالات التحسين في أداء الحملات، واستفد من نقاط القوة الحالية، وعالج الاستثناءات بفعالية

استخدم طرق عرض قابلة للتخصيص والتعاون مثل اللوحات البيضاء والجداول في ClickUp لتخطيط المبادرات الاستراتيجية بشكل مبسط

🔑 مثالي لـ: قادة الأعمال ومديري مشاريع التسويق وفرق الاستراتيجية لتحليل الأداء وتحديد فرص النمو وتحسين عملية اتخاذ القرار.

💡 نصيحة احترافية: الحرف "E" في كلمة NOISE (ضوضاء) هو ذهب. انظر إلى الحالات الشاذة — النجاحات غير المتوقعة أو اللحظات التي سارت فيها الأمور بسلاسة. قم بعملية هندسة عكسية لمعرفة السبب، ثم كرر تلك الظروف.

6. نموذج إطار تحليل ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتبادل الأفكار وتنظيمها باستخدام قالب إطار عمل التحليل من ClickUp

يوفر نموذج إطار تحليل ClickUp مساحة تفاعلية للفرق لتبادل الأفكار وتصنيف الرؤى ومقارنة عوامل الأعمال المتعددة بكفاءة.

بفضل الأقسام المعدة مسبقًا لتوثيق المنصات والأسواق المستهدفة وخيارات التسليم والمزيد، فإنه يبسط عملية اتخاذ القرار ويعزز التعاون.

باستخدام هذا النموذج، يمكن للمستخدمين تحليل المنافسين بشكل منهجي، وتحديد فرص السوق، وصقل استراتيجيات الأعمال.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم وقارن المنافسين عبر عوامل مختلفة في تنسيق واضح ومنظم

قم بالعصف الذهني والتعاون على الأفكار في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق لتحقيق توافق استراتيجي أفضل

قم بتعديل الأقسام للتركيز على العوامل التنافسية ذات الصلة، من التسعير إلى التركيبة السكانية للعملاء

🔑 مثالي لـ: محللي السوق، واستراتيجيي الأعمال، ومديري المنتجات، ورجال الأعمال لتقييم المنافسين، وتحسين استراتيجيات الأعمال، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في تقييم مخاطر المشاريع وفرصها؟ تعرف على كيفية إجراء تحليل SWOT في إدارة المشاريع وتفصيل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لضمان التنفيذ السلس.

7. نموذج تحليل المعايير المرجعية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قارن مقاييس الأداء وحدد معايير الصناعة باستخدام نموذج تحليل المعايير المرجعية من ClickUp

يساعد نموذج تحليل المعايير المرجعية من ClickUp الفرق على مقارنة مقاييس أداء المنتجات وتحديد اتجاهات الصناعة واتخاذ قرارات تحسين مدعومة بالبيانات. تعمل الشركات على تبسيط تحليلها التنافسي من خلال تصور المؤشرات المالية الرئيسية مثل سعر الوحدة والمبيعات والإيرادات وهوامش الربح مباشرةً مقارنةً بمنافسيها في الصناعة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قارن المؤشرات المالية الرئيسية للمنتجات جنبًا إلى جنب في تخطيط منظم

تصور الأداء المالي من خلال أقسام واضحة ومميزة بالألوان لتحديد نقاط القوة والضعف

قم بتوحيد المعايير المرجعية باستخدام فئات محددة مسبقًا لضمان اتساق التحليل

🔑 مثالي لـ: محللي الأعمال ومديري المنتجات والمديرين التنفيذيين لمقارنة أداء المنتجات وتحليل المنافسة واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الأسعار.

8. قالب مصفوفة TOWS من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حلل العوامل الداخلية والخارجية التي تساهم في ربحية مؤسستك ونموها ونجاحها باستخدام قالب مصفوفة TOWS من ClickUp

يساعد نموذج ClickUp TOWS Matrix الشركات على اكتشاف رؤى للعمل بطريقة تعزز نقاط قوتها وتقلل من نقاط ضعفها وتستفيد من الفرص وتحييد التهديدات. كما يعزز التعاون ويحسن إدارة المخاطر ويحسن كفاءة اتخاذ القرار.

سواء كنت تطلق مبادرة جديدة أو تعمل على تحسين العمليات الحالية، فإن هذا النموذج يتيح لك التخطيط بشكل أكثر ذكاءً لتحقيق نتائج فعالة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم رؤى SWOT بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboard لتسهيل العصف الذهني

تتبع التقدم المحرز باستخدام حالات المهام المخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل"

خصص سير العمل باستخدام حقول مخصصة لتصنيف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

🔑 مثالي لـ: استراتيجيو الأعمال ومديرو المشاريع والمديرون التنفيذيون الذين يحتاجون إلى نهج منظم لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

🔎 هل تعلم؟ يمكن استخدام اقتباسات حقيقية من العملاء أو بيانات NPS للتحقق من صحة (أو الطعن في) ما تعتقد أنه نقاط قوتك ونقاط ضعفك. أحيانًا تكون الفجوة الأكبر بين التصور والواقع.

9. نموذج تحليل SWOT بسيط من Canva

عبر Canva

تم إنشاء نموذج تحليل SWOT البسيط من Canva لمساعدة الشركات ورجال الأعمال والمخططين الاستراتيجيين على تقييم SWOT بشكل فعال. يضمن تصميمه البسيط الوضوح، مما يسهل تقديم الأفكار بشكل احترافي.

سواء كنت تعمل على تطوير خط إنتاج جديد لشركتك أو تقييم مخاطر السوق، يتيح لك هذا النموذج تحليل النقاط الرئيسية بوضوح وتوصيلها بسهولة إلى فريقك أو أصحاب المصلحة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تصور الرؤى الهامة في تنسيق رباعي الأبعاد مصمم بعناية

قم بتخصيص النصوص والخطوط والألوان لتتناسب مع علامتك التجارية وتفضيلاتك

نظم المعلومات بكفاءة من خلال أقسام مخصصة لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

🔑 مثالي لـ: رواد الأعمال ومحللي الأعمال ومديري المشاريع وفرق التسويق لتحليل استراتيجيات الأعمال وظروف السوق والمنافسة.

➡️ اقرأ المزيد: نماذج وأطر التخطيط الاستراتيجي لأعمالك

10. نموذج تحليل SWOT للشركات الناشئة من Template.net

يوفر نموذج تحليل SWOT للشركات الناشئة من Template.net طريقة منظمة لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. يساعد هذا النموذج الجذاب وسهل التعديل رواد الأعمال وفرق العمل على توضيح العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على شركاتهم الناشئة.

بفضل تصميمه البديهي، يتيح هذا النموذج للمستخدمين تخصيص الأقسام والتعاون بكفاءة واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم الأفكار باستخدام مصفوفة SWOT منظمة لتصنيف نقاط القوة والتحديات التي تواجه الأعمال بكفاءة

تعاون بسلاسة من خلال مشاركة النموذج مع أعضاء الفريق للحصول على مدخلات في الوقت الفعلي وتبادل الأفكار

قم بالتصدير والمشاركة بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF و PNG و PowerPoint، لتسهيل التوزيع

🔑 مثالي لـ: رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة وفرق التسويق الذين يسعون إلى تقييم الموقع في السوق وتحديد فرص النمو وتقليل المخاطر بشكل فعال.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إجراء تحليل SWOT للموارد البشرية (نموذج وأمثلة)

عزز تحليل SWOT الخاص بك باستخدام ClickUp

يعد تحليل SWOT ضروريًا للمسوقين وقادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة. فهو يوفر رؤى قيمة لأطر التخطيط الاستراتيجي، وتحديد المواقع التنافسية، وتخفيف المخاطر، مما يساعد الشركات على البقاء في الصدارة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يساعدك على تبسيط تحليل SWOT للتسويق من خلال ميزات قوية مثل التعاون في الوقت الفعلي، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

يتيح لك تتبع النتائج الرئيسية بسهولة، وتعيين عناصر العمل، ودمج البيانات من مصادر متعددة لإجراء تحليل شامل.

بالإضافة إلى ذلك، مع أكثر من 1000 نموذج قابل للتخصيص، فإنه يعزز الكفاءة وإنتاجية القوى العاملة. مع ClickUp، تصبح استراتيجياتك التسويقية قائمة على البيانات ومرنة ومؤثرة في نفس الوقت.

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