أفضل قوالب تحليل SWOT المجانية لبرنامج Excel

هل أنت متوتر بشأن اتخاذ قرار حاسم؟ يمكن لتحليل SWOT البسيط أن يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى حقائق ثابتة ومنطقية من خلال تحديد الجوانب الرئيسية - نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه عملك.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك البدء بلوحة فارغة أو فتح قالب تحليل SWOT من Microsoft Excel SWOT للحصول على بداية قوية.

ولكن مع وجود العديد من القوالب والأدوات المتاحة، كيف يمكنك العثور على أفضل تحليل SWOT؟ لدينا الحل!

في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل أفضل قالب تحليل SWOT الذي يقدمه Excel وننظر في الخيارات البديلة لتحليل SWOT الفعال في أي موقف أو صناعة.

## ما الذي يجعل قالب تحليل SWOT جيد؟

A تحليل SWOT هو إطار عمل استراتيجي لتحديد العوامل الحاسمة التي تؤثر على عملك أو مشروعك. تغطي مصفوفة SWOT:

نقاط القوة: العوامل الداخلية التي تمنح عملك ميزة تنافسية

العوامل الداخلية التي تمنح عملك ميزة تنافسية نقاط الضعف: العناصر الداخلية والخارجية التي تحتاج إلى تحسين أو التي تعيق نجاحك

العناصر الداخلية والخارجية التي تحتاج إلى تحسين أو التي تعيق نجاحك الفرص: اتجاهات السوق أو العوامل الخارجية التي تساعدك على نمو أعمالك

اتجاهات السوق أو العوامل الخارجية التي تساعدك على نمو أعمالك التهديدات: العوامل الخارجية أو التهديدات المحتملة التي قد تشكل مخاطر على استراتيجيتك

يجب أن يحتوي إطار عمل SWOT على الميزات التالية:

هيكل واضح: أقسام واضحة لمساعدتك في تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

أقسام واضحة لمساعدتك في تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات قابلة للتخصيص: أقسام قابلة للتحرير ونص إرشادي لمساعدتك على تكييف القالب مع متطلباتك الخاصة

أقسام قابلة للتحرير ونص إرشادي لمساعدتك على تكييف القالب مع متطلباتك الخاصة جاذبية بصرية: يجب أن يجعل تحليلك أكثر جاذبية وأسهل للفهم

يجب أن يجعل تحليلك أكثر جاذبية وأسهل للفهم ميزات التعاون: القدرة على التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي، مما يسمح لهم بتقديم رؤى قيمة لتحليل مفصل

## أفضل 7 قوالب تحليل SWOT Excel

إذا كنت قد بدأت للتو في التخطيط الاستراتيجي أو تبحث عن قوالب مجانية لتحليل SWOT، يقدم لك Excel العديد من الخيارات الموثوقة لتبدأ العمل.

فيما يلي، سوف نلقي نظرة على قائمة بأفضل النماذج المجانية قالب تحليل SWOT خيارات لمساعدتك في العثور على ما يناسبك.

1. قالب تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار في إكسل من Vertex42

via فيرتكس42 إن نموذج تحليل SWOT من Vertex42 هو خيار ممتاز لأولئك الذين يحتاجون إلى تحليل أكثر شمولاً مع مزيد من العمق.

بفضل تصميمه المنظم، يساعدك القالب على التعمق في كل فئة، مما يشجعك على إجراء فحص مفصل للعوامل الداخلية والخارجية.

كل قسم يتضمن مساحة للملاحظات وعناصر العمل وتحديد الأولويات، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لأي جلسة تخطيط استراتيجي.

⭐ لماذا ستحبها

يتضمن أقسامًا متعمقة للملاحظات وترتيب الأولويات والرؤى الاستراتيجية

تصميم مرن يلبي احتياجات العمل المحددة

يشجع على اتباع نهج منظم لجمع المعلومات لكل عنصر من عناصر SWOT

★مثالي ل: الشركات التي تسعى إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية في تحليل SWOT. يساعدك التنسيق المرئي على تحديد المجالات المحتملة للتحسين والابتكار.

2. قالب تحليل SWOT Excel SWOT من Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com إذا كنت بحاجة إلى تنسيق مباشر لإكمال تحليل SWOT الخاص بك، فإن نموذج تحليل SWOT من Stakeholdermap.com هو الخيار الأمثل.

هذا القالب يزيل التعقيدات غير الضرورية ويركز على ما يهم حقًا: التحليل الاستراتيجي.

التصميم بسيط وبسيط، مع أقسام منفصلة لسهولة تصنيف المعلومات وتصويرها دون تشتيت الانتباه.

⭐ لماذا ستحبه

أقسام مرمزة بالألوان لمساعدتك على البدء بسرعة

تعديل المحتوى باستخدام حقول وفئات قابلة للتخصيص لتلبية احتياجاتك الخاصة

سهولة الطباعة والمشاركة مع أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة في الاجتماعات

¦مثالي ل: الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة أو المستخدمين الأفراد الذين يبحثون عن طريقة بسيطة لإجراء أول تحليل SWOT. التصميم النظيف مثالي للبدء والحفاظ على تركيز تحليلك.

3. قالب تحليل SWOT للمنافسين في برنامج Excel حسب المعامل

via المعامل المعامل نموذج تحليل نقاط القوة والضعف والضعف والفرص والأخطار للمنافسين مثالي للشركات التي تريد ميزة تنافسية.

يسمح لك تصميمه المباشر بالتركيز على الاستراتيجية بدلاً من التنسيق، مما يوفر وقتاً ثميناً مع تقديم رؤى رئيسية.

⭐ لماذا ستحبه

مقارنة نقاط قوتك وضعفك مع المنافسين

أضف نقاط بيانات محددة تنفرد بها صناعتك

استخدم الرسوم البيانية لتصور الموقع التنافسي وتحديد الفرص المتاحة

📍مثالي ل: الشركات التي تحتاج إلى تحليل متعمق نموذج تحليل SWOT للمنافسين . وهو مفيد بشكل خاص للشركات في الصناعات شديدة التنافسية التي ترغب في التمايز.

4. قالب تحليل SWOT من الأسفل إلى الأعلى في برنامج Excel حسب المعامل

via المعامل المعامل نموذج تحليل SWOT من الأسفل إلى الأعلى حسب المعامل يوفر تحليلاً مفصلاً يبدأ بالعوامل الفردية قبل بناء نظرة عامة شاملة. هذا النهج ممتاز لجمع الرؤى التفصيلية لتشكيل استراتيجيات تستند إلى بيانات مفصلة.

يركز نموذج تحليل SWOT التسويقي هذا على التفاصيل الصغيرة لتحديد نقاط القوة والضعف. إنه مثالي للتعمق في مجالات عمل محددة تتطلب فحصًا شاملاً.

⭐ لماذا ستحبه

تعمق في عوامل محددة للتوصل إلى تحليل شامل مع نص إرشادي وإرشادي

ضبط الفئات أو تخصيص المعلومات لتناسب احتياجات عملك المحددة

¦مثالي لـ: الفرق الإبداعية ومديري المشاريع الذين يرغبون في تطوير ثقافة الابتكار. يساعدك نموذج SWOT لتخطيط الأعمال هذا على توليد أفكار جديدة لتحديد فرص التحسين.

5. قالب تحليل SWOT من أعلى لأسفل لـ Excel حسب المعامل

via المعامل المعامل نموذج تحليل SWOT من أعلى لأسفل حسب المعامل مصمم لأولئك الذين يفضلون نهجاً عالي المستوى. يبدأ بالصورة الكبيرة ويقسم كل فئة إلى تفاصيل أكثر تحديداً.

يساعدك هذا القالب التركيز على الاستراتيجيات الشاملة على تحديد الفرص والتهديدات الواسعة مع تبسيط عملية اتخاذ القرار. إنه مثالي لمواءمة أهداف الشركة مع الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ.

⭐ لماذا ستحبه

يأتي مع هيكلية SWOT جاهزة للاستخدام

مثالي للمناقشات الاستراتيجية التي تحتاج فيها إلى التركيز على الصورة الكبيرة قبل الغوص في تفاصيل محددة

يساعد على تحديد الفرص والتهديدات الرئيسية لاتخاذ قرارات مستنيرة

¦مثالي ل: المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام ومديري المشاريع الذين يرغبون في تطوير استراتيجية طويلة الأجل. يساعدك نموذج تحليل SWOT المجاني هذا على تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي ستشكل مستقبل عملك.

via DMAICTools.com إن قالب تحليل SWOT Excel SWOT من DMAICTools.com هو قالب كلاسيكي سهل الاستخدام يعمل على تبسيط عملية تحليل SWOT. تم تصميمه من أجل البساطة، وهو خيار ممتاز لأولئك الذين يتطلعون إلى إجراء تحليل سريع وشامل في نفس الوقت.

أفضل ما في هذا القالب هو أن قالب تحليل SWOT القابل للتحرير يتضمن نصًا تعليميًا و تحليل SWOT أمثلة لمساعدتك في اعتماده لاستخدامك.

⭐ لماذا ستحبها

يستخدم الرسوم البيانية والرموز الملونة لإبراز المعلومات الأساسية

يوفر مطالبات وأمثلة نصية لمساعدتك على فهم المعلومات التي تحتاج إلى إدخالها في كل فئة

📍مثالي ل: الشركات التي ترغب في إجراء تقييم شامل ومفصل تحليل فجوة الأداء . يساعدك هذا القالب على تحديد المجالات الرئيسية للتحسين ووضع خطط قابلة للتنفيذ بناءً على تحليل مجال عملك.

قم بتنزيل هذا القالب

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحليلاً أكثر شمولاً؟ استخدم 10 نماذج مجانية لتحليل الصناعة لتتبع المنافسة للحصول على نظرة على مجال عملك وفهم كيفية عمل منافسيك. 📊

7. قالب تحليل SWOT Excel SWOT من أفضل قوالب Excel

via أفضل قوالب إكسل إن قالب تحليل SWOT Excel SWOT من أفضل قوالب Excel يوفر شكلًا جذابًا بصريًا وجيد التنظيم لإجراء تحليل SWOT. يتميز بتصميم نظيف واحترافي يسهل فهمه والعمل به.

صُمم هذا القالب لاتخاذ قرارات سريعة، كما أن جاذبيته البصرية تجعله مناسبًا لـ العروض التقديمية والتقارير الرسمية للأعمال.

⭐ لماذا ستحبه

يتضمن مطالبات موجهة لمساعدتك في تحديد العوامل الرئيسية في كل فئة من فئات SWOT

الاستفادة من الأقسام التي تركز على السوق لتحديد اتجاهات السوق والمنافسين

سهل التنقل، مما يجعله مناسبًا للفرق من جميع مستويات المهارة

¦مثالي ل: هذا النموذج مثالي للأفراد الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة وسهلة لإجراء تحليل SWOT شخصي. كما أنه مثالي للعصف الذهني وتوليد الأفكار والعرض على أصحاب المصلحة.

## قيود استخدام Excel لتحليل SWOT

بينما يحتوي Excel على العديد من قوالب تحليل SWOT التي ستساعدك على إنجاز المهمة، فإنها تأتي مع العديد من القيود. العوائق الرئيسية التي قد تواجهك عند إجراء تحليل SWOT في Microsoft Excel هي

عدم وجود ميزات التعاون: برنامج Excel غير مصمم للتعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا على التحليل. يجب أن تكون الفرق إما في نفس الموقع لتبادل الأفكار باستخدام مصفوفة SWOT

برنامج Excel غير مصمم للتعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا على التحليل. يجب أن تكون الفرق إما في نفس الموقع لتبادل الأفكار باستخدام مصفوفة SWOT قد لا تكفي أدوات Excel الأساسية للمخططات والرسوم البيانية لإنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا وغنية بالمعلومات لتحليل SWOT

صعوبة في المشاركة والتحكم في الإصدار: تعد مشاركة وتتبع التغييرات على ملفات إكسل أمرًا صعبًا، خاصةً للفرق الكبيرة. فغالباً ما يتطلب تتبع التحديثات التي يتم إجراؤها في جدول البيانات البسيط تدخلاً يدوياً، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء أو هفوات

على الرغم من أن برنامج Microsoft Excel ممتاز لقالب تحليل SWOT، إلا أن هذه القيود قد لا تكون مثالية لمعظم المؤسسات الحديثة التي تعمل في إعدادات موزعة عن بُعد.

قوالب بديلة لتحليل SWOT Excel

عند استخدام قالب تحليل SWOT في مايكروسوفت إكسل أو عرض باوربوينت فإن الهدف هو إنشاء خطة عمل شاملة لعرض نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في المؤسسة.

ولكن، كيف يمكنك التأكد من أن الأفكار التي تكتشفها ليست في خلط الأوراق؟

هنا يأتي دور انقر فوق ، وهي أداة شاملة لإدارة المشاريع، تظهر في الصورة.

باستخدام ClickUp، يمكنك العثور على أفضل نموذج لتحليل SWOT لتخصيصه وتحديثه لخطة عملك وإطلاق مهام SWOT مباشرةً من جلسات العصف الذهني.

من خلال دمج الاستراتيجية مع إدارة المشاريع، تحوّل المنصة استراتيجيتك إلى خطة عمل جاهزة لتحقيق النتائج منذ البداية.

فيما يلي بعض نماذج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار التي نوصي بها بشدة

1. قالب تحليل SWOT الشخصي من ClickUp

قالب تحليل SWOT الشخصي من ClickUp

ال نموذج تحليل SWOT الشخصي لـ ClickUp مفيد بشكل خاص للتطوير الشخصي والتخطيط الوظيفي والتقييم الذاتي.

من خلال تنظيم أفكارك بصرياً، قم بتقييم تطورك المهني و اتخذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلك.

⭐ لماذا ستحبها:

تحديد وتحليل نقاط قوتك ونقاط ضعفك وفرصك وتهديداتك من خلال أقسام ومطالبات محددة بوضوح

تحقيق أهدافك الشخصية، سواء للتخطيط الوظيفي أو للتفكير الذاتي

أضف المهام والملاحظات مباشرةً في ClickUp للتتبع الشامل لمبادرات النمو الشخصي

¦مثالي لـ: الأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز نموهم الشخصي أو تقدمهم الوظيفي أو وعيهم الذاتي. سواء كنت طالبًا أو محترفًا أو أي شخص يهدف إلى تحسين الذات، فإن نموذج تحليل نقاط القوة والضعف والضعف والتقدم الوظيفي هذا يقيّم إمكاناتك الحقيقية بفعالية.

2. قالب تحليل ClickUp SOAR

قالب تحليل ClickUp SOAR

يتخذ تحليل SOAR نهجاً مختلفاً قليلاً عن تحليل SWOT لتحديد العوامل الداخلية والفرص الخارجية. يركز SOAR على التطلعات والنتائج، مما يساعدك على اتباع نهج إيجابي في التخطيط الاستراتيجي.

تنفيذ قوالب تحليل SOAR لتحليل SOAR لتشجيع نهج التفكير المستقبلي ودفع عجلة التغيير الهادف. وهو يتضمن أقسامًا تساعدك على جمع المعلومات ووضع خطة عمل بناءً على هذه الرؤى.

⭐ لماذا ستحبها:

احصل على أقسام مجزأة لكل عنصر من عناصر تحليل SOAR من أجل استكشاف شامل لكل مجال

التركيز على التطلعات يساعد على مواءمة التحليل مع الأهداف الاستراتيجية والرؤية طويلة الأجل

تشجيع مشاركة الفريق من خلال إسناد مهام محددة إلى أعضاء مختلفين

ربط المهام والمشروعات ذات الصلة بالتطلعات والنتائج لتنفيذ الاستراتيجية بسلاسة

¦مثالي ل:الفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى تطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ تتماشى مع تطلعاتها.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تفضل نهجًا عمليًا أكثر، اتبع دليلنا الشامل على تحليل SOAR لمعالجة نقاط الضعف وتحقيق الأهداف الاستراتيجية 📝

3. نموذج التحليل التنافسي لـ ClickUp للتحليل التنافسي

قالب تحليل تنافسية ClickUp

أفضل استخدام لمصفوفة SWOT هو تقييم منافسيك واستخدام هذه الأفكار للتخطيط الاستراتيجي. إن قالب التحليل التنافسي ClickUp يتيح لك القيام بذلك، مما يتيح لك تحليل منافسيك الرئيسيين وفهم اتجاهات السوق.

استخدم نموذج تحليل SWOT هذا كـ أداة تحليل المنافسين لفهم نقاط القوة والضعف لدى منافسيك وتنفيذ هذه الأفكار.

⭐ لماذا ستحبها:

احصل على أقسام مفصلة لتحليل استراتيجيات كل منافس ومركزه في السوق

تحويل تحليل SWOT إلى رؤى مرئية حول اتجاهات السوق الحالية

صمم المقاييس والمعايير لتناسب مجال عملك والسيناريو التنافسي الخاص بك

مشاركة الرؤى والتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

¦مثالي لـ: فرق التسويق ومحللي الأعمال والمديرين التنفيذيين الذين يتطلعون إلى اكتساب رؤى حول الصناعة التنافسية والاستفادة من نقاط قوة شركاتهم.

4. قالب تحليل التسعير التنافسي لـ ClickUp تحليل التسعير التنافسي

قالب تسعير التحليل التنافسي لـ ClickUp تحليل تنافسي

أحد الجوانب الرئيسية لتحليل SWOT هو تحليل نقاط قوة الشركة مقارنة بالسوق عند تحديد كيفية تسعير منتجاتك أو خدماتك.

إن قالب تسعير التحليل التنافسي ClickUp للتحليل التنافسي مثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى إجراء تحليل SWOT متعمق لمنتجات منافسيهم وأسعارهم واستراتيجيات البيع الخاصة بهم للتميز.

يتيح قالب SWOT هذا للشركات تقييم هياكل التسعير والخصومات وعروض القيمة لإنشاء المفاضلة بين المنتجات التي تشمل العوامل الداخلية والخارجية.

⭐ لماذا ستحبها:

احصل على أقسام شاملة لتفاصيل مستويات تسعير المنافسين ومقترحات البيع الفريدة

تحويل مقارنات التسعير إلى مخططات ورسوم بيانية مرئية لتحديد الاتجاهات ومعالجة التحديات المحتملة

اضبط القالب للتركيز على عناصر تسعير محددة ذات صلة بصناعتك أو مجال عملك

اعمل مع أعضاء الفريق لتحسين استراتيجيات التسعير بشكل تعاوني

¦مثالي ل: محللي التسعير أو مديري المنتجات أو استراتيجيي الأعمال أو أي شخص في المؤسسة يحتاج إلى فهم مشهد التسعير التنافسي وتطوير استراتيجيات تسعير تنافسية.

ارفع مستوى تحليل SWOT الخاص بك مع ClickUp

إن فهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في عملك (SWOT) هو الخطوة الأولى لتحقيق أهدافك الاستراتيجية. في حين أن تحليل SWOT يساعد في تخطيط الأعمال، إلا أن المهم هو مدى جودة دمجك لهذه الاستراتيجيات.

يوفر قالب Excel إطار عمل أساسي للبدء، لكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة وقدرات التعاون.

يُعد ClickUp خيارًا ممتازًا لدمج تحليل SWOT بسلاسة في إدارة المشاريع القابلة للتنفيذ. فمن خلال قوالبها القابلة للتخصيص وأدواتها التعاونية، يمكنك صياغة هدف عملك القادم أو إجراء تحليل تنافسي .

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