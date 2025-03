قوالب قائمة المهام المجانية لجداول بيانات جوجل

لقائمة المهام تأثير مهدئ حيث إنها تدفعك إلى زيادة الإنتاجية وتمنحك اتجاهًا واضحًا.

انتهى 73% من الأشخاص في الولايات المتحدة يوافقون على أن القوائم هي أدوات فعالة لإدارة الضغوطات تزيد من الكفاءة.

منذ إنشاء نظام قائمة المهام مملًا، فإن القالب الجاهز يضاعف التأثير من خلال تقليل الجهد المبذول. إذا كنت من مستخدمي Google، فإن قالب قائمة المهام في جداول بيانات Google Sheets هو طريقة سريعة وبسيطة للبدء. يبدو وكأنه الكثير من البحث؟ لا تقلق!

تستكشف هذه المقالة أفضل ستة قوالب لقائمة مهام جداول بيانات جوجل، وتسلط الضوء على البدائل القوية من ClickUp للحصول على نتائج أكثر انسيابية.

## ما هي قوالب قائمة المهام في جداول بيانات جوجل؟

جداول بيانات جوجل قوالب قائمة المهام هي جداول بيانات مصممة مسبقًا توفر تنسيقًا منظمًا لتنظيم المهام. تسمح لك هذه القوالب بتتبع تقدمك اليومي من خلال إعطائك نظرة عامة على حالات المهام.

وهي تتضمن عادةً أعمدة لهذه الجوانب:

اسم المهمة: اسم ووصف المهام التي تحتاج إلى إكمالها

اسم ووصف المهام التي تحتاج إلى إكمالها المهام ذات الأولوية: تشير إلى مدى إلحاح المهمة وأهميتها (على سبيل المثال، عالية، متوسطة، منخفضة)

تشير إلى مدى إلحاح المهمة وأهميتها (على سبيل المثال، عالية، متوسطة، منخفضة) تاريخ الاستحقاق: المواعيد النهائية لإنجاز المهام

المواعيد النهائية لإنجاز المهام حالة المهمة: يتتبع تقدم المهمة (على سبيل المثال، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، مكتملة)

يتتبع تقدم المهمة (على سبيل المثال، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، مكتملة) ملاحظات: مساحة لأي تفاصيل أو سياق إضافي

## ما الذي يجعل قالب قائمة المهام في جداول بيانات جوجل جيد؟

يتضمن كل هدف أو مشروع مهام مختلفة، وبناءً عليه يمكنك تخصيص قائمة المهام الخاصة بك. فيما يلي العناصر التي يجب أن تتوفر في كل تطبيق وقالب لقائمة المهام في جداول بيانات جوجل:

تخطيط منظم: يجب أن يكون القالب سهل القراءة والفهم في لمحة سريعة

يجب أن يكون القالب سهل القراءة والفهم في لمحة سريعة الحقول القابلة للتخصيص: يجب أن تكون قادرًا على إضافة أو إزالة الأعمدة لتتبع المعلومات الأكثر أهمية

يجب أن تكون قادرًا على إضافة أو إزالة الأعمدة لتتبع المعلومات الأكثر أهمية إشارات مرئية: ميزات مثل الترميز اللوني ومربعات الاختيار وأشرطة التقدم تسهل عليك تصور عبء العمل وتتبع تقدمك

ميزات مثل الترميز اللوني ومربعات الاختيار وأشرطة التقدم تسهل عليك تصور عبء العمل وتتبع تقدمك خيار سهولة المشاركة: يجب أن يكون قالب جداول بيانات جوجل سهل المشاركة والتعاون مع أعضاء الفريق

يجب أن يكون قالب جداول بيانات جوجل سهل المشاركة والتعاون مع أعضاء الفريق التحديث في الوقت الفعلي والأتمتة: فعالة أمثلة على قالب قائمة المهام تأتي مع إمكانات التحديث في الوقت الفعلي والمرونة لإضافة عمليات تكامل مثل التقويمات لإدارة المشاريع بكفاءة

6 قوالب قائمة المهام في جداول بيانات جوجل

1. قالب قائمة المهام في جداول بيانات جوجل من GooDocs

via GooDocs هل تريد قائمة مهام بسيطة لمدة يومين؟ هذا قالب قائمة المهام في جداول بيانات جوجل من GooDocs هو خيار رائع. يحتوي القالب على مساحة للمهام الثلاثة الأولى ذات الأولوية لمعالجة البنود الكبيرة بسرعة.

يحتوي على 15 مربعًا كـ قائمة مراجعة إدارة المشروع وجدول زمني للجدولة. يتيح لك القالب أيضاً إضافة ملاحظات وتخطيط لليوم التالي. ميزة أخرى هي أنه يأتي أيضًا على شكل قائمة مهام Excel .

مثالية من أجل: تتبع الأولويات القصوى وتنظيم المهام على مدار يومين، مع أقسام للملاحظات والتخطيط وجدول زمني لسهولة الجدولة.

2. قالب قائمة مهام المشروع من GooDocs

via GooDocs إطار عمل آخر من GooDocs هو هذا قالب قائمة مهام مشروع جداول بيانات جوجل . يهدف هذا الخيار متعدد الاستخدامات إلى المساعدة في إدارة مشاريع متعددة مهما كان حجمها. يتميز قالب جدول البيانات بتفويض المهام، ومستويات الأولوية، والجدولة، وأقسام تتبع التقدم المحرز.

يوفر الحل حقولاً إضافية مصممة خصيصاً للمشاريع، مثل الميزانيات والمواعيد النهائية والملاحظات. كما يساعد تصميمه البسيط والبديهي في الوقت نفسه على تعزيز تعاون الفريق.

مثالي ل: إدارة مشاريع متعددة مع ميزات لتفويض المهام، وتحديد الأولويات، والجدولة، وتتبع التقدم المحرز - مثالي لتعاون الفريق.

3. قالب قائمة المهام الملونة في جداول بيانات جوجل من GooDocs

via GooDocs إن قالب قائمة المهام الملونة في جداول بيانات جوجل GooDocs جداول بيانات جوجل يقدم نهجًا حيويًا ومنظمًا لتخطيط المهام اليومية. حيث يسهل نظام ألوانه الزاهية وتخطيطه تحديد وتصور وتخطيط المهام اليومية تتبع المهام على مدار اليوم.

يوفر هذا القالب طريقة ممتعة وعملية لإدارة جدولك اليومي، وذلك من خلال المساحات المخصصة للخانات الزمنية ومربعات الاختيار والملاحظات.

مثالي ل: تنظيم المهام اليومية بصريًا، مع الألوان الزاهية والخانات الزمنية ومربعات الاختيار التي تجعل تتبع المهام أمرًا سهلاً وجذابًا.

4. قالب قائمة مهام جداول بيانات جوجل من TEMPLATE.NET

via Template.net هذا قالب قائمة المهام في جداول بيانات جوجل من Template.net يجعل إدارة المهام اليومية شاملة ومنظمة. فهو يسهل سير العمل المنظم والفعال مع أعمدة لإدارة الوقت، وأوصاف المهام، والملاحظات، وعلامات التقدم.

التصميم النظيف والقابل للتخصيص للقالب يجعله رائعًا لإدارة المهام الشخصية أو التطلعات المهنية. بشكل عام، يعزز هذا الحل الإنتاجية وإدارة الوقت بفعالية.

مثالي لـ: تنظيم المهام اليومية بتخطيط منظم، حيث يوفر أقسامًا لإدارة الوقت وتفاصيل المهام والملاحظات وتتبع التقدم المحرز - مثالي لتعزيز الإنتاجية وكفاءة الوقت.

5. قالب قائمة المهام اليومية والأسبوعية والشهرية من TEMPLATE.NET

via Template.net هذا Template.net إطار عمل جداول بيانات جوجل يساعدك على تعيين المهام على جداول زمنية مختلفة بشكل شامل. ويحتوي على قسم منفصل للمهام اليومية والأسبوعية والشهرية ولوحة معلومات لتلخيص الأداء.

يقوم هذا القالب بتحديث التقدم المحرز على المديين القصير والطويل في اللحظة التي تضع فيها علامة على المهام على أنها مكتملة. الرسم البياني الخاص به مفيد بشكل خاص للحصول على نظرة عامة متوازنة للأنشطة اليومية. يتيح لك Template.net أيضًا تصدير هذا قائمة مرجعية في Excel التنسيق.

مثالي لـ: تتبع المهام عبر الجداول الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية، مع لوحة معلومات ورسم بياني للاتجاهات يقدمان رؤية متوازنة للتقدم المحرز على المدى القصير والطويل.

6. قالب قائمة المهام الأسبوعية من GooDocs

via GooDocs هذا قالب قائمة المهام الأسبوعية في جداول بيانات جوجل GooDocs جداول بيانات جوجل هو إطار عمل جاهز وموجز للمخططات الأسبوعية. إنه يوفر تنسيقًا بسيطًا وجذابًا بصريًا مع مساحات مخصصة. كما أنه يحافظ على تنظيم جميع المهام والمواعيد بشكل جيد.

يوفر التصميم الملون لقالب قائمة المراجعة ومربعات الاختيار طريقة جذابة ومرضية لتتبع التقدم المحرز. لذا، يمكنك إنهاء يوم أو أسبوع كامل بشعور بالإنجاز والتحفيز.

مثالي من أجل: التخطيط الأسبوعي، حيث يوفر تنسيقًا موجزًا وجذابًا بصريًا يحافظ على تنظيم المهام والمواعيد مع توفير طريقة جذابة لتتبع التقدم المحرز.

## قيود استخدام جداول بيانات Google لقوائم المهام

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل يمكن أن تكون أداة مفيدة لإنشاء قالب قائمة مهام، إلا أن لها بعض القيود. قبل اختيار هذه الأداة، إليك أربعة قيود يجب تذكرها:

الحد الأدنى من وظائف المهام: تفتقر جداول بيانات جوجل إلى ميزات شاملة مقارنةً بتطبيقات قوائم المهام المخصصة. ويشمل ذلك التذكيرات والمهام المتكررة وتبعيات المهام

تفتقر جداول بيانات جوجل إلى ميزات شاملة مقارنةً بتطبيقات قوائم المهام المخصصة. ويشمل ذلك التذكيرات والمهام المتكررة وتبعيات المهام تاريخ الإصدار المرهق: بينما يمكن لعدة أشخاص التعاون على جداول بيانات جوجل، فإن تتبع التغييرات يكون مملًا في بعض الأحيان. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على مشاريع العمل المعقدة التي تتطلب أوراقًا فرعية متنوعة

بينما يمكن لعدة أشخاص التعاون على جداول بيانات جوجل، فإن تتبع التغييرات يكون مملًا في بعض الأحيان. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على مشاريع العمل المعقدة التي تتطلب أوراقًا فرعية متنوعة التنسيق المحدود: يحتوي كل قالب في جداول بيانات جوجل على خيارات تنسيق، ولكنها أساسية جدًا. كما أن تصوراتها، مثل المخططات والرسوم البيانية، محدودة أيضًا

يحتوي كل قالب في جداول بيانات جوجل على خيارات تنسيق، ولكنها أساسية جدًا. كما أن تصوراتها، مثل المخططات والرسوم البيانية، محدودة أيضًا مشاكل الأتمتة والتكامل: لا تحتوي جداول بيانات جوجل على ميزات أتمتة مدمجة. في الواقع، يتكامل فقط مع أدوات مساحة عمل Google، مثل مستندات Google وGmail

## قوالب قائمة المهام البديلة

بالنظر إلى قيود جداول بيانات جوجل، فإن البحث عن بديل تطبيق قائمة المهام ضرورة واضحة. انقر فوق يبرز كخيار ممتاز للإدارة الفعالة للمشروعات - مما يلغي الحاجة إلى البحث عن برنامج إدارة المهام .

إليك مقارنة سريعة تعرض مقارنة سريعة تعرض ClickUp باعتباره أفضل برنامج لإدارة قائمة المهام.

ميزة جداول بيانات جوجل ClickUp واجهة المستخدم أسلوب جداول البيانات المألوف ✅ حديث، وبديهي، وشامل. إدارة المهام ❌ قوائم المهام كلها مبنية على قواعد التحقق من صحة البيانات المملة ✅ من السهل إنشاء المهام ومتابعتها والتركيز عليها مهام فرعية ما هذا؟ ✅ 🏆 مهام فرعية غير محدودة وسهلة الربط البيني مهام متكررة لا توجد ميزات متعلقة بتواريخ الاستحقاق! ✅ ✅ 🏆 ببساطة انقر لتبسيط الأهداف اليومية والأسبوعية والشهرية الترابطات لا توجد ترابطات ✅ ✅ 🏆 🏆 🏆 إنشاء التسلسل والعلاقات والمزيد التعاون ✅ في الوقت الحقيقي، متعدد المستخدمين ✅ 🏆 في الوقت الحقيقي، متعدد الفرق، ويمكن تتبعها أيضًا التواصل ✅ تعليقات في كل خلية ✅ 🏆 🏆 🏆 دردشة مباشرة، ووضع علامات فورية، وتعليقات تفاعلية سجل الإصدارات ✅ قابل للتتبع على مستوى جدول البيانات ✅ ✅ 🏆 قابل للتتبع على مستوى المهام والوقت والمحتوى التذكيرات لا توجد تنبيهات متاحة ✅ 🏆 نعم ونعم! قم بإعداد تنبيهات البريد الإلكتروني أيضًا! الإدخالات ✅ ممل بعض الشيء ومناسب أكثر لـ Google Workspace ✅ ✅ 🏆 الاتصال بأكثر من 1000 أداة! حتى أنه يأتي مع ميزة ذكاء اصطناعي مدمجة تسمى ClickUp Brain التخصيص ➖ التنسيق الأساسي ✅ 🏆 🏆 قابل للتخصيص بشكل كبير، حتى بالنسبة للبقالة! العروض المرئية ➖ أساسي ✅ 🏆 🏆 يأتي مع لوحات وقوائم وجداول زمنية وعروض مخطط جانت. اتصل بلوحة المعلومات التحليلية للحصول على رؤى!

المقارنة تتحدث عن نفسها - يعد ClickUp خيارًا أكثر شمولاً، سواء كانت قائمة مهامك للمهام الشخصية أو مشاريع العمل أو قائمة لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه .

11 نموذجًا لقائمة المهام التي يجب النقر عليها لزيادة الإنتاجية

1. قالب قائمة المهام الأساسية لـ ClickUp

ClickUp قالب قائمة المهام الأساسية قالب قائمة المهام في أوراق google لقائمة المهام

هل تبحث عن إطار عمل فوري شامل للمهام؟ يجب أن يكون لديك قالب قائمة المهام الأساسية ClickUp . يفي هذا الحل متعدد الاستخدامات بكل الأغراض الممكنة.

التصميم بسيط وجذاب بصريًا، وهو مثالي لتخصيصه لأعمالك اليومية. يتيح لك قالب قائمة المراجعة إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها في الوقت الفعلي. تكامله مع ClickUp Brain يجعلها قوية أداة قائمة المهام بالذكاء الاصطناعي مع إمكانيات الكتابة والأتمتة والتلخيص

مثالية لـ: إدارة المهام الكل في واحد مع إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها في الوقت الفعلي.

2. قالب قائمة المهام اليومية لـ ClickUp

قالب قائمة المهام اليومية لـ ClickUp قالب قائمة المهام اليومية لأوراق جوجل

هل تريد مركز قيادة شخصي لقهر المهام اليومية؟ إن قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp هو الحل. يُمكّنك هذا المركز الرقمي الأنيق من تخطيط المهام اليومية لتحديد أهداف قابلة للتحقيق من أجل الشعور بالتحفيز.

يأتي قالب قائمة المراجعة مع مهام فرعية لتقسيم الموضوعات المعقدة إلى مهام يمكن التحكم فيها. كما يتضمن أيضًا قائمة الأولويات وتواريخ الاستحقاق والمواقع لتتبع سير العمل. باستخدام ClickUp، ستحافظ على تنظيمك وتحقق أعلى إنتاجية، مع العلم أنه لن يفوتك أي شيء.

مثالي من أجل: إنشاء مركز قيادة شخصي للمهام اليومية، يضم مهام فرعية لتبسيط المواضيع المعقدة.

3. قالب قائمة مهام التقويم الخاص بـ ClickUp

قالب قائمة مهام التقويم الخاص بتقويم ClickUp's قالب قائمة المهام في أوراق جوجل

قالب قائمة مهام التقويم الخاص بتقويم ClickUp هو الخيار المفضل للتخطيط قصير وطويل الأجل. فهو ينظم المهام لأدوار وأولويات متعددة. يوفر الإطار ثماني طرق عرض مخصصة، مثل طريقة عرض الجدول الزمني وطريقة عرض جانت، لتمنحك إحساسًا بكيفية سير أيامك.

يسلط القالب الضوء على فئة المهام لتبسيط الجهود. كما أنه يتميز بتصنيف الإنتاجية للمساعدة في مراجعة الكفاءات. قالب القائمة قابل للتخصيص بالكامل وجذاب بصرياً.

مثالي لـ: التخطيط على المدى القصير والطويل على حد سواء، حيث يقدم ثماني طرق عرض مخصصة لتنظيم المهام حسب الدور والأولوية.

4. قالب قائمة مهام العمل بالنقر فوق قالب قائمة المهام

ClickUp قالب قائمة مهام العمل قالب قائمة مهام العمل في أوراق جوجل

قالب قائمة مهام العمل ClickUp Work To Do Do List هو مفتاحك لتنظيم المهام دون عناء وزيادة التركيز. حالة المهام المخصصة المصممة مسبقًا تجعل تحديث المهام اليومية والأسبوعية أمرًا سهلاً.

تتتبع الحالة المخصصة لقائمة المهام هذه، مثل الملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني لجهات الاتصال، مهام العمل على الفور. يوفر إطار العمل أنواع المهام للفرق متعددة الوظائف. تساعد إمكانياته القوية لتتبع الوقت حتى الفرق الكبيرة في تحسين جهودهم.

يأتي قالب قائمة المهام هذا مع لوحات جانت وكانبان، والتي تتيح لك رؤية المهام في مكان واحد وإدارة أعمالك اليومية بشكل أفضل.

مثالي لـ: الفرق متعددة الوظائف لتحسين جهودهم أثناء إدارة المهام من خلال لوحات جانت وكانبان.

5. قالب قائمة أنشطة ClickUp's ClickUp

قالب قائمة أنشطة ClickUp's ClickUp's قالب قائمة الأنشطة في أوراق جوجل للقيام بقالب قائمة المهام

إذا كنت تريد التبعيات والهيكل لإنشاء سير عمل سلس, قالب قائمة أنشطة ClickUp هو اختيار من الدرجة الأولى

تتكون قائمة المهام من مهمة واحدة معبأة بأكثر من 13 مهمة فرعية. ويحدد حالة المهمة في الوقت الفعلي مع شريط تقدم. يمنحك القالب مساحة مخصصة لإضافة تفاصيل المشروع ونطاقه وتواريخ الاستحقاق وغيرها من المعلومات الأساسية.

هذه أداة رائعة للشركات والمستخدمين الذين يبحثون عن أكبر قدر من المعلومات دون فوضى.

مثالي لـ: المستخدمون الذين يبحثون عن تفاصيل شاملة للمشروع وسير عمل سلس مع تبعيات منظمة.

6. قالب إدارة المهام الخاص بـ ClickUp

قالب إدارة المهام الخاص بـ ClickUp's قالب قائمة المهام في أوراق جوجل

قالب إدارة المهام في ClickUp هو إطار عمل يقدم نظرة عامة رائعة وواضحة لمهامك. يحدد شريط التقدم المخصص له كل مهمة ويساعدك على فهم التبعيات.

يدفع القالب إلى المساءلة والوضوح مع حقول مثل اسم القسم وتقديرات الوقت.

يحتوي إطار العمل على أتمتة مصممة مسبقاً تبرز تغييرات الحالة من خلال سمات القالب. يضمن الحل الإنتاجية في الأشياء التي تقوم بها أثناء تعاونك وإتمام المهام بشكل أسرع.

مثالي لـ: التعاون الفعال وإنجاز المهام بكفاءة مع نظرة عامة واضحة على مهامك.

7. قالب قائمة المهام المتحركة* انقر فوق قالب قائمة المهام المتحركة

انقر فوق قالب قائمة المهام المتحركة قالب قائمة المهام المتحركة قالب قائمة المهام في أوراق جوجل

قالب قائمة المهام المتحركة ClickUp Moveing To Do List مصممة للتحقق من جميع المهام المتعلقة بنقل المنازل، مثل التعبئة والتخطيط. تمنحك حقول البيانات المصممة مسبقاً مثل تاريخ الاستحقاق وحالة المهام صورة سريعة عن عبء المهام.

يتيح لك قالب قائمة المهام تجميع المهام في طريقة عرض مخصصة تسمى "مراحل الانتقال" يتضمن ذلك فئات مثل "قبل الانتقال" و "يوم الانتقال" يجعل هذا الإطار من عملية الانتقال مهمة خالية من التوتر لأنك تكون مستعداً حتى للعقبات غير المتوقعة.

مثالي لـ: إدارة نوبات الانتقال من المنزل، حيث يوفر إطار عمل منظم لتتبع المهام مثل التعبئة والتخطيط.

8. قالب قائمة دلو النقرات

قالب قائمة دلو النقر فوق قالب قائمة المهام في أوراق جوجل

هل تريد بعض المساعدة في تحويل أحلامك إلى حقيقة؟ قالب قائمة دلو النقرات مثالي للفرق والمجموعات والحالمين المنفردين.

يجعل هذا القالب كل مهمة في قائمة أحلامك قابلة للتحقيق وممتعة بشكل حيوي. تشمل ميزاته فئات فرعية مرمزة بالألوان تساعدك على التركيز على الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتحقيق أحلامك. إذا كنت تخطط لرحلات جماعية، يتيح لك القالب أيضاً إضافة أشخاص إلى كل مهمة.

يوفر قالب ClickUp طرق عرض مخصصة متعددة لتنظيم وعرض المعلومات الأساسية، مما يجعل نقطة البداية واضحة ومثيرة بلا شك.

مثالي لـ: الأفراد والفرق الذين يتطلعون إلى تحويل الأحلام إلى أهداف قابلة للتحقيق.

9. قالب قائمة مهام الفصول الدراسية التي يجب القيام بها

قالب قائمة مهام الفصل الدراسي ClickUp الواجبات التي يجب القيام بها

قالب قائمة مهام الفصل الدراسي ClickUp الواجبات الواجب تنفيذها هو مساعدك المخصص للمهام الأكاديمية. يتتبع هذا الإطار الواجبات والمواعيد النهائية وغير ذلك لمساعدة المدرسين في الواجبات الدراسية.

يتيح لك هذا القالب تنظيم الواجبات حسب الفصل، وتحديد أولويات المهام، وتتبع المواعيد النهائية دون عناء. من خلال ست طرق عرض مخصصة و12 حالة مهمة، يمكنك أن ترى بوضوح كيفية تقدم طلابك.

تصور الحقول المخصصة في ClickUp اسم الموضوع ومصدر المواد، وهي مثالية لتقييم عبء العمل الخاص بك حتى تتمكن من التركيز بشكل أفضل على طلابك.

مثالي لـ: المدرسين الذين يديرون واجبات المقررات الدراسية، حيث يوفر مساعدًا مخصصًا لتتبع الواجبات والمواعيد النهائية وتقدم الطلاب مع طرق عرض وحالات مهام قابلة للتخصيص.

10. قالب ClickUp لإنجاز المهام

قالب ClickUp لإنجاز المهام

ال نموذج ClickUp لإنجاز المهام هو إطار عمل يركز على معدلات إنجاز المهام. ويغطي كل تخطيط وحقل بشكل مثالي التقاط المهام وتوضيحها وتنظيمها وإشراكها في نظام GTD.

بصرف النظر عن جاذبيته، فإن الواجهة البسيطة تجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى التخلص من روتينهم. يحافظ القالب على تركيزك على المهمة وتاريخ الاستحقاق والجهد المطلوب.

من المميزات الرئيسية الأخرى لقالب قائمة المهام هذا هو الأتمتة القوية القائمة على المنطق الشرطي. ويشمل ذلك تكييف القوائم بناءً على اختيار الحقل المخصص والتواريخ وغير ذلك.

مثالي لـ: تحسين معدلات إنجاز المهام، حيث يتميز بتخطيط منظم وواجهة بسيطة للتخلص من الفوضى الروتينية والتركيز على تفاصيل المهام.

11. انقر فوق قالب قائمة مهام تجديد المنزل

ClickUp قالب قائمة مهام تجديد المنزل بالنقر فوق قالب قائمة المهام

مع قالب قائمة مهام تجديد المنزل من ClickUp's ClickUp فإن تجديد المنزل يتعلق بالإبداع وليس بالأعمال المنزلية. يساعد التصميم المصمم مسبقاً على تخطيط وتعيين وتتبع كل خطوة من خطوات المشروع.

كما يحتوي على حقول وحالات مخصصة لإدارة جوانب مثل تفاصيل المقاول والمواد. يحتوي إطار العمل على طرق عرض متعددة لراحتك.

طريقة عرض اللوحة تصور التقدم والأولويات، في حين أن طريقة عرض الجدول الزمني مثالية لتدفق سلس. يتيح لك ClickUp أيضاً إنشاء ومراقبة ميزانية مخصصة تضمن لك مراقبة جميع الشؤون المالية.

مثالي من أجل: إدارة مشاريع تجديد المنزل بطريقة مبتكرة، مع تخطيط مصمم مسبقًا لتخطيط المهام وتعيينها وتتبعها، بالإضافة إلى حقول مخصصة لتفاصيل المقاول والمواد ومراقبة الميزانية.

قم بتطوير قوالب قائمة المهام الخاصة بك مع ClickUp

تعمل قوائم المهام على تعزيز الكفاءة وتقليل التوتر، لكن إنشاء قائمة مهام من الصفر قد يكون عملاً روتينياً. وهنا تأتي فائدة قوالب قوائم المهام.

مع أفضل ستة قوالب لجداول بيانات جوجل التي أبرزناها، يصبح البدء في العمل أمرًا سهلاً للغاية. ومع ذلك، فإن جداول بيانات جوجل لديها قيود في إدارة المهام.

يمكن أن يصبح تتبع المهام في الخلايا الأساسية مقيدًا بسرعة. البديل؟ أداة إدارة المشاريع المتكاملة مثل ClickUp، حيث تنقل قوائم المهام القابلة للتخصيص التعامل مع المهام إلى المستوى التالي مع ميزات مثل الأتمتة والتخصيص المتقدم وتبعيات المهام. اشترك في ClickUp اليوم لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد!