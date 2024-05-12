أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Typeform لعام 2025 (الميزات والقيود والأسعار)

Typeform الأدوات

المنصات الموسعة، والكائنات المخصصة، والاختبار التكيفي

تقارير متقدمة مع الإسناد متعدد اللمسات، ومحفزات السلوك والأحداث، وإعداد التقارير

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تقييمات HubSpot

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 4500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 4500 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 7200 تقييم)

10. نماذج زوهو

عبر نماذج زوهو Zoho Forms هو برنامج لإنشاء النماذج مع نظام تجميع بيانات أمامي يمكن الوصول إليه على أي نوع من الأجهزة.

الميزات الرئيسية

إنشاء نماذج سريعة الاستجابة بدون ترميز

إرسال تحديثات فورية عبر البريد الإلكتروني إلى المستجيبين كلما أرسلوا نموذجًا عبر الإنترنت

قياس أداء النموذج وتحسينه حسب الحاجة

تضمين النماذج على صفحات الويب أو مشاركتها برابط عام

مزايا نماذج Zoho

إنشاء النماذج أثناء عدم الاتصال بالإنترنت

إنشاء قالب مع العلامة التجارية لشركتك بما في ذلك السجلات والسمات والألوان

سير عمل التوقيع الإلكتروني

سلبيات نماذج Zoho

تحتوي الخطة المجانية على ميزات محدودة

الحد الأدنى من قوالب النماذج

دعم العملاء المحدود

تسعير #### تسعير نماذج زوهو

الأساسي 12 دولارًا شهريًا مستخدم واحد نماذج غير محدودة 10,000 عملية إرسال/شهرية تقارير غير محدودة والمزيد

مستوى قياسي 30 دولارًا في الشهر 25,000 إرسال/شهر 25,000 إرسال/شهر تقارير غير محدودة تكامل الدفع تخزين 2 جيجابايت، والمزيد

احترافي 60 دولارًا شهريًا 60 دولارًا شهريًا 75,000 إرسال/شهرياً قوالب مدمجة ومخصصة الموافقات والمهام تخزين 5 جيجابايت، والمزيد

60 دولارًا شهريًا بريميوم 110$/شهرياً 150,000 إرسال/شهرياً الموافقات والمهام تدقيق السجلات تخزين 10 جيجابايت، والمزيد



تقييمات نماذج Zoho

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

اختر أداة النماذج الأكثر ملاءمة لك نوعك

Typeform هو أداة جيدة لبناء النماذج وبرامج الاستبيانات.

ومع ذلك، لا يمكنك تجاهل بعض القيود الصارخة في Typeform مثل الإصدار المجاني المحدود، والخطط المدفوعة باهظة الثمن، وواجهة المستخدم المعقدة.

لحسن الحظ، يعد ClickUp بديلاً رائعًا لبرنامج Typeform لأنه يساعدك على إنشاء نماذج متقدمة بسرعة ويتيح لك تحويلها إلى مهام.

كما تتيح لك طريقة عرض النماذج في ClickUp أيضًا إضافة المعينين إلى استجابات النماذج وإنشاء نماذج مخصصة تعكس شخصية علامتك التجارية.

وهذا مجرد غيض من فيض لأن ...

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية متكاملة.

فلماذا لا تحصل على ClickUp مجانًا واستخدم أداة الكل في واحد التي هي في الواقع نوعك؟